De 10 bästa apparna och verktygen för frilansare 2025

Framgången för din frilanskarriär beror nästan helt på vilka appar för egenföretagare du använder.

Låt oss vara ärliga – frilanslivet är inte bara solsken och regnbågar.

Att jonglera deadlines, registrera arbetstimmar, skicka fakturor och försöka undvika utbrändhet – det dagliga slit som frilansarbete innebär kan ta på krafterna. Men med rätt verktyg kan du förenkla din verksamhet, öka produktiviteten och i slutändan göra ditt liv enklare.

Vi har gjort vår hemläxa och sammanställt en lista över de 10 bästa apparna för frilansare 2024.

I det här blogginlägget går vi igenom varje apps viktigaste funktioner, nackdelar och prisplaner så att du kan fatta välgrundade beslut på några minuter.

Vad ska du leta efter i appar för egenföretagare?

Vad du behöver i en app för egenföretagare kan variera avsevärt beroende på dina tjänsteerbjudanden och bransch. Vi har dock identifierat några universella aspekter att tänka på:

Tidrapportering: Se till att appen kan registrera den tid du lägger på projekt och uppgifter så att du kan fakturera dina kunder korrekt.

Fakturerings- och betalningsalternativ: Välj en app som har faktureringsverktyg för att skapa och skicka professionella fakturor, spåra betalningar och hantera kundfakturering.

Utgiftshantering: Leta efter funktioner som gör det enkelt att registrera, organisera och hantera företagsutgifter och kvitton för skatteavdrag.

Projekt- och uppgiftshantering: Det här är en självklarhet. Din app ska kunna hjälpa dig att Det här är en självklarhet. Din app ska kunna hjälpa dig att organisera dina uppgifter och spåra dina frilansprojekt och arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Integration med bokföringsprogram: Frilansare måste också hantera sin egen ekonomi och skatteavdrag, så se till att din app för egenföretagare kan anslutas till populära bokföringsappar som QuickBooks Online eller Xero.

Rapportering och analys: Välj en app med detaljerade rapporterings- och analysfunktioner för att få insikt i ditt företags resultat, intäkter, kostnader och skatterelaterade data.

Mobil tillgänglighet: Leta efter något som finns i form av mobilappar så att du kan komma åt och hantera ditt arbete och dina finanser från vilken enhet som helst, var du än befinner dig.

De 10 bästa apparna för egenföretagare

Oavsett om du vill skapa offerter, spåra fakturerbara timmar, utfärda fakturor eller upprätta juridiska avtal finns det en app som hjälper dig att göra det bättre.

Vår mission är att hjälpa dig att hitta den!

Ta en titt på vår lista över de 10 bästa apparna för egenföretagare att överväga 2024, sammanställd för att täcka alla aspekter av din frilansverksamhet:

1. ClickUp

Som egenföretagare kanske du behöver växla mellan e-post, uppgifter, projekt och påminnelser i flera olika appar.

Tänk om du kunde göra allt i en enda app? Prova ClickUp.

Projektledningsprogrammet ClickUp samlar alla dina uppgifter, data och team på ett och samma ställe. Det är utformat för team av alla storlekar och med alla typer av budgetar.

Det bästa av allt? ClickUps projektledningsprogram för frilansare erbjuder ett brett utbud av funktioner som är särskilt utformade för frilansare för att spåra tid, sätta upp uppskattningar, hantera arbetsbelastning och till och med förenkla fakturering – allt på en lättanvänd skärm.

Se dina projekt och kunder på det sätt du vill med ClickUps över 15 vyer.

ClickUp har också projektledningsfunktioner med över 15 anpassningsbara vyer som kan anpassas efter individuella behov, vilket gör det möjligt för frilansare att visualisera och spåra sitt arbete på ett sätt som passar varje projekt eller kund.

Dessa vyer inkluderar listvyn för att få en översikt över dina projekt, Kanban-vyn för statusuppdateringar och kalendervyn för att planera din arbetsbelastning – allt detta och mer ger dig flexibiliteten att organisera och fokusera på uppgifter på det sätt du föredrar.

Prioritera dina uppgifter efter hur brådskande, viktiga, normala och mindre viktiga de är, och håll koll på dina deadlines.

Om vissa uppgifter på din instrumentpanel kräver mer uppmärksamhet än andra kan du använda ClickUps funktioner för uppgiftsprioritering för att ange hur brådskande de är och sätta deadlines så att de blir klara i tid.

Spåra dina fakturerbara timmar med ClickUps Project Time Tracker och förenkla din faktureringsprocess.

Du kan också använda ClickUps Project Time Tracker, ett praktiskt verktyg för frilansare som noggrant registrerar timmar som spenderats på projekt för fakturering av kunder, vilket underlättar faktureringsprocessen och säkerställer att alla får rättvis betalning.

Ladda ner den här mallen Skapa fakturor och spåra betalningar med ClickUp Freelance Invoice Template.

Betyder det att du fortfarande måste skapa dina egna fakturor? Nej. Gå till ClickUps omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar för frilansare och välj den fakturamall du vill använda.

Med ClickUp Freelance Invoice Template kan du till exempel enkelt skapa professionella fakturor, spåra dina betalningar och säkert lagra all din kundinformation på ett enda arbetsområde.

Fördelarna med att använda denna mall är bland annat:

Anpassningsbara fakturor kan skräddarsys efter behoven hos varje kund eller projekt.

Enklare att spåra betalningar, så att inga fakturor faller mellan stolarna

Automatiska fakturapåminnelser för punktliga betalningar och minskad tid för uppföljning med kunder

ClickUps bästa funktioner

Använd startdatum, förfallodatum och exakta tider i dina uppgifter för precis schemaläggning.

Lägg till tidsuppskattningar till dina uppgifter för att planera din arbetsbelastning.

Få exakta fakturerbara timmar och rapporter med Time Tracking

Använd tankekartor för att brainstorma idéer och bryta ner komplexa projekt

Starta och genomför dina projekt snabbt med ClickUps färdiga mallar.

Ställ in anpassade åtkomsträttigheter för dina kunder utifrån projektets behov

Anslut över 1000 appar som QuickBooks, Google Drive, Teams och Zoom

Begränsningar för ClickUp

Liten inlärningskurva för nya användare

Mobilappen har inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (9450+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4050+ recensioner)

2. Apploye

via Apploye

Apploye kombinerar tre av de viktigaste processerna för frilansare i en lättanvänd hubb: tidrapportering, projektplanering och schemaläggning.

Den spårar tiden du lägger på olika uppgifter och hjälper dig att hålla fokus med coola verktyg som Pomodoro-timern. Du kan hantera din tid och budget för enskilda projekt med funktioner som projekt och budgetering.

Dessutom kan Apploye automatiskt beräkna dina arbetstimmar och skapa tidsbaserade fakturor åt dig när det är dags att fakturera kunder.

Apployes bästa funktioner

Spåra tid både online och offline

Håll koll på dina uppgifter med hjälp av tidsspårningspanelen.

Skapa aktivitetsrapporter för att förstå din prestation

Integrera den med projektledningsappar som ClickUp och Asana.

Säkerhet med Amazon AWS-hosting och SSL-kryptering

Apployes begränsningar

Andra funktioner, såsom uppgiftsschemaläggning och ledighetshantering, är under utveckling.

Apploye-priser

Standard: 5 $/användare per månad

Elite: 7 $/användare per månad

Apploye-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

3. Clockify

via Clockify

Clockify är ett gratis program för tidrapportering som kan utvecklas till ett fullfjädrat verktyg för tidshantering, vilket gör det till ett bra alternativ för egenföretagare.

Du kan enkelt hålla koll på dina projekt, logga dina timmar och skapa snygga tidrapporter för fakturering till dina kunder.

Clockify hjälper dig också att förstå var din tid tar vägen. Du kan titta på detaljerade rapporter för att se vad du gör, jämföra det med vad du trodde att du skulle göra och se hur bra du presterar över tid.

Plattformen kan också kopplas ihop med många andra appar, så att du kan kombinera den med dina favoritverktyg och behålla din produktivitet utan att behöva byta verktyg hela tiden.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tid manuellt eller automatiskt från valfri enhet

Fatta bättre beslut med rapporter i realtid

Kommunicera med teamen via appens meddelandefunktion

Hantera och godkänn tidrapporter med lätthet

Synkronisera alla dina kalendrar genom att integrera Google Kalender eller Microsoft Outlook.

Begränsningar för Clockify

Vissa användare tycker att gränssnittet är föråldrat.

Fast prisstruktur

Priser för Clockify

Basic: 4,99 $/användare per månad

Standard: 6,99 $/användare per månad

Pro: 9,99 $/användare per månad

Företag: 14,99 $/användare per månad

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4800 recensioner)

4. QuickBooks

via QuickBooks

Letar du efter ett komplett bokföringsprogram som kan hantera dina finanser medan du fokuserar på att utveckla din verksamhet? Prova QuickBooks.

Denna enkla och effektiva app för egenföretagare hjälper dig att hålla koll på dina intäkter och utgifter, hantera skatter och avskrivningar, skicka fakturor till kunder och se rapporter om din ekonomi.

QuickBooks utmärker sig genom att effektivisera dina bankkonton. Om du importerar dina banktransaktioner till programvaran sorterar den automatiskt posterna och sparar tid åt dig. Du kan också enkelt ladda upp kvitton genom att ta bilder istället för att skriva in dem.

Samtidigt gör den anpassningsbara rapportgeneratorn det enkelt att organisera dina finansiella rapporter precis som du vill. Och om du håller koll på vad du säljer kommer QuickBooks att meddela dig när du har ont om varor och vilka som säljer bäst.

QuickBooks bästa funktioner

Spåra inkomster och företagsutgifter med precision och enkelhet

Få hjälp med skatter genom körsträckeregistrering, kvartalsvis skatteberäkning, skattedeklaration och förberedelse av skatteåterbäring.

Skapa fakturor, automatisera återkommande fakturor och spåra alla dina betalningar.

Skapa anpassade rapporter med detaljer som resultaträkningar och momsdeklarationer.

Hantera flera valutor

Håll dina finansiella uppgifter privata med lösenord och kryptering

Begränsningar i QuickBooks

Saknar direktbetalning av räkningar från plattformen

Vissa användare har rapporterat dålig kundsupport.

Relativt dyrt för frilansare

Priser för QuickBooks

Simple Start: 30 $/månad

Essentials: 60 $/månad

Plus: 90 $/månad

Avancerad: 200 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2: 4/5 (över 3200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6400 recensioner)

5. Rocket Lawyer

via Rocket Lawyer

Oavsett om du är frilansare eller driver ett litet företag är det viktigt att ha ett juridiskt team för att hålla din verksamhet stark. Och Rocket Lawyer kan vara precis vad du behöver.

Från att förbereda juridiska dokument till att få råd från proffs – Rocket Lawyer tar hand om de juridiska frågorna när du startar ditt eget företag.

När du har registrerat dig kan du prata med så många jurister du vill när du behöver hjälp och be dem granska dina dokument. Dessutom finns det över 300 formulärmallar att välja mellan, som täcker många olika juridiska krav, till exempel att hyra en bostad eller skriva ett brev för att begära en tjänst.

Rocket Lawyers bästa funktioner

Kontakta en advokat för att hantera dokumenttvister

Skapa anpassade kontrakt, dokument för bildande av LLC, varumärken etc.

Navigera enkelt med guidade intervjuer, tydliga instruktioner och anpassade mallar.

Få tillgång till över 300 mallar för att hantera olika juridiska behov.

Begränsningar för Rocket Lawyer

Kreditkortsuppgifter krävs för att registrera sig.

Begränsade medlemsalternativ

Saknar grundläggande LLC-paket

Priser för Rocket Lawyer

Rocket Legal: 39,99 $/månad, faktureras månadsvis

Rocket Legal+: 19,99 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Rocket Lawyer

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 6400 recensioner)

6. Evernote

via Evernote

Om du behöver ett ställe där du kan samla alla dina briljanta idéer, tankar och planer på ett organiserat sätt, bör du överväga Evernote.

Du kan anteckna idéer, uppgifter och viktiga detaljer i anteckningar och se till att allt är lätt att hitta på alla dina enheter. Evernote organiserar dina anteckningar i anteckningsböcker och taggar, så att du kan hålla olika delar av din verksamhet åtskilda och ordnade.

Dela anteckningsböcker och samarbeta i projekt med team i realtid, digitalisera och lagra bilder av räkningar, kvitton och visitkort med Evernotes dokumentskanner och håll din arbetsplats fri från röran.

Evernotes bästa funktioner

Spara webbsidor, artiklar och bilder med web clipper

Skanna och digitalisera dokument med en inbyggd skanner

Spela in ljudanteckningar istället för att alltid skriva ner dem

Håll koll på dina uppgifter med att göra-listor och påminnelser

Kom igång med dina projekt med anpassningsbara mallar

Begränsningar i Evernote

Det går inte att göra anteckningar i skannade PDF-filer.

Komplicerad organisation gör det svårt att hitta filer

Begränsat utrymme i gratisversionen

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8200 recensioner)

7. Trello

via Trello

Trello är ett populärt projektledningsverktyg med en visuell layout som hjälper dig att hålla koll på uppgifter och deadlines. Du kan organisera allt i tavlor, listor och kort och enkelt flytta runt dem.

Det är dock inte bara för ensamarbete – du kan också använda Trello för att samarbeta med andra frilansare, team och kunder. Dessutom kan du anpassa dina arbetsflöden efter dina specifika behov, vilket gör det ännu enklare att hantera dina projekt.

Du kan också koppla Trello till andra appar, automatisera repetitiva uppgifter och göra dina arbetsflöden mer effektiva.

Trellos bästa funktioner

Visualisera projekt, uppgifter och milstolpar på Kanban-tavlor

Håll koll på dina deadlines med hjälp av kalendervyn.

Få tillgång till en rad olika mallar för att spara tid

Integrera med över 200 appar via funktionen Power-Ups.

Skapa dina egna regler och triggers för att styra arbetsflödesåtgärder

Trellos begränsningar

Begränsad anpassning

Svårt att söka efter kort

Har en inlärningskurva för nya användare

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12,50 $/användare per månad

Företag: 17,50 $/användare per månad

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8200 recensioner)

8. Proposify

via Proposify

För frilansare är ett välskrivet förslag nyckeln till att få större affärer. Med Proposify kan du automatiskt skapa snygga förslag på bara några minuter.

Plattformen har ett stort urval av anpassningsbara mallar för olika typer av kunder. Med funktioner som e-signaturer kan du få kunderna att godkänna offerter direkt i appen.

Dessutom kan den kopplas till andra appar för egenföretagare, till exempel FreshBooks, så att du kan hantera fakturering och betalningar på ett och samma ställe.

Proposifys bästa funktioner

Anpassa dig efter varje kunds stil eller introducera ditt varumärke med personliga mallar.

Använd interaktiv prissättning så att kunderna kan justera alternativen i offerten.

Spara och återanvänd innehåll i offerter

Spåra statusen för dina offerter med hjälp av användbara mätvärden och analyser.

Kom åt den när du är på språng med mobilappen

Begränsningar för Proposify

Textredigeraren är mycket buggig för vissa användare.

Saknar anpassade aviseringar eller varningar

Priser för Proposify

Teamplan: 49 $/användare per månad

Affärsplan: Anpassade priser

Proposify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (270+ recensioner)

9. Stripe

via Stripe

Stripe är ett globalt onlinebetalningsverktyg för alla typer av företag, och det är särskilt användbart för egenföretagare. Med Stripes anpassningsbara kassa, flik för kundinformation och prenumerationer kan du hantera kundtransaktioner på ett och samma ställe.

Egenföretagare eller småföretagare kan enkelt skapa konton, skapa betalningslänkar eller lägga till en kassa på sin webbplats. Med den inbyggda faktureringsfunktionen kan du dessutom hantera betalningar med några enkla steg.

Stripes bästa funktioner

Hantera återkommande betalningar och fakturor för att hålla din kassaflöde effektivt.

Håll dina bankkonton och transaktioner säkra med kryptering och SSL.

Integrera enkelt i din webbplats eller app med hjälp av ett enkelt API.

Ta ditt företag globalt med över 135 valutor

Begränsningar för Stripe

Det tillkommer en transaktionsavgift för varje betalning du gör.

Klumpig funktionalitet med återkommande betalningar

Installation och konfiguration kan vara krångligt

Stripes priser

Stripe har en prissättningsstruktur per transaktion.

Standard: 2,9 % + 30 cent per godkänd debitering för inhemska kort

Anpassad: Anpassad prissättning

Stripe-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (270+ recensioner)

10. Wix

via Wix

Wix är ett fantastiskt verktyg utan kod för frilansare eller egenföretagare som vill skapa en förstklassig webbplats. Det erbjuder ett rikt bibliotek med mallar som du kan anpassa för att visa upp dina tjänster eller produkter.

Med Wix enkla dra-och-släpp-system kan du designa din webbplats precis som du vill ha den. Dessutom har den inbyggda SEO-funktioner som ser till att du syns för din målgrupp.

Om du säljer produkter kan du med Wix skapa en webbutik och sälja över hela världen. Dess anpassningsbara URL:er och taggar ser till att människor kan hitta din webbplats online. Sammantaget är Wix ett utmärkt val för frilansare som vill ha en stark närvaro online för att attrahera kunder.

Wix bästa funktioner

Skapa en webbplats automatiskt med Wix ADI (artificiell designintelligens)

Få tillgång till över 800 mallar och hitta den som passar dina behov

Förbättra webbplatsens synlighet med inbyggda SEO-verktyg

Använd verktyg för produktvisning och säkra betalningsalternativ från Wix Stores.

Wix begränsningar

Mallbutiken tenderar att vara långsam och buggig.

Den kostnadsfria versionen har SEO-begränsningar och visar onödiga annonser.

Wix-priser

Light: 17 $/månad

Core: 29 $/månad

Företag: 36 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Wix-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9400 recensioner)

Stärk din frilansverksamhet med ClickUp idag!

Som frilansare måste du ha flera roller för att kunna sköta hela verksamheten på egen hand. Men du behöver inte balansera tusen olika appar för att göra det – särskilt när ClickUp kan hantera i stort sett allt åt dig.

Oavsett om du behöver prioritera dina uppgifter, hantera projektets deadlines, spåra fakturerbara timmar eller fakturera dina kunder i tid, har ClickUp en lösning för alla hinder du kan stöta på när du utvecklar din verksamhet. Tror du inte på oss? Registrera dig på ClickUp idag och ta din frilanskarriär till nästa nivå!