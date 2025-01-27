De 10 bästa programvarorna för hantering av arbetsflöden i företag 2025

Arbetsflödeshantering för företag innebär att uppgifter och processer som spänner över flera avdelningar slutförs utan manuell inmatning.

Snabbväxande eller stora företag använder programvara för arbetsflödeshantering för att:

Standardisera processer för enhetliga resultat

Optimera och hantera arbetsflöden och förbättra kopplingarna mellan processer

Eliminera kommunikationssilos mellan avdelningar och platser

Automatisera manuella uppgifter som hindrar processer och minskar personalens produktivitet.

Minska slöseri, risker och kostnader genom att eliminera manuella och repetitiva processer.

Styr affärsstrategin med datastödda insikter, rapporter och dashboards

En lösning för arbetsflödeshantering fokuserar på att automatisera och förenkla dina arbetsflöden genom att integrera olika arbetsplatsapplikationer. Uppgifter som tidigare tog timmar eller till och med dagar att slutföra (som att mata in tusentals rader med data från flera källor i ett CRM-system) tar nu bara några minuter eller sekunder.

Denna artikel behandlar de bästa verktygen för hantering av arbetsflöden i företag, deras funktioner, begränsningar och priser för att hjälpa dig att välja det som passar bäst.

Vad ska du leta efter i en lösning för hantering av arbetsflöden i företag?

Här är några funktioner att tänka på när du väljer ett program för hantering av arbetsflöden i företag:

Ingen kodning, anpassningsbar och enkel gränssnitt: Leta efter ett enkelt och intuitivt gränssnitt som kan användas av alla teammedlemmar från olika avdelningar. En drag-and-drop-byggare säkerställer att anpassningsbara processarbetsflöden kan koordineras snabbt och enkelt, även med begränsade kunskaper i kodning.

Tredjepartsintegrationer: Eftersom arbetsflöden i företag kräver att datamängder hämtas från flera applikationer, dokument, kalkylblad och andra källor måste verktyget för automatisering av arbetsflöden stödja tredjepartsintegrationer med databaser, projektledningsverktyg, finansplattformar, kalendrar, CRM-verktyg och HR-system.

Centraliserad rapportpanel: Leta efter en rapportpanel i ditt program för hantering av arbetsflöden i företaget. Den ska visa alla dina processarbetsflöden och formulär, identifiera flaskhalsar i processarbetsflöden, spåra tidslinjer och ställa in prioriteringar.

Aktivitetsloggar: Eftersom flera teammedlemmar och avdelningar använder parallella arbetsflöden för olika aktiviteter måste din programvara Eftersom flera teammedlemmar och avdelningar använder parallella arbetsflöden för olika aktiviteter måste din programvara för arbetsflödeshantering tillhandahålla en detaljerad aktivitetslogg med insikter om interaktioner, kommunikation och modifieringar av teammedlemmar för att uppmuntra en samarbetskultur.

Skalbarhet: Ditt arbetsflödessystem för företag bör vara lättanpassat och kompatibelt med komplexa processflöden i takt med att ditt företag växer. Eftersom de flesta företag genomgår flera transformationsfaser bör arbetsflödet kunna klara dessa utan att behöva byggas om från grunden.

AI-driven: Med inbyggda AI-funktioner blir det snabbt och enkelt att påskynda repetitiva uppgifter som att skapa formulär. Till exempel hjälper AI-föreslagna formulärfält affärsanvändare att skapa och fylla i formulär snabbare och samla in nödvändiga datamängder på ett effektivt sätt.

Rollbaserad åtkomstkontroll: Välj ett verktyg för hantering av arbetsflöden i företag med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att Välj ett verktyg för hantering av arbetsflöden i företag med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att möjliggöra samarbete mellan teammedlemmar utan att äventyra sekretessen för konfidentiella datamängder.

1. ClickUp

Organisera uppgifter i ClickUp med dess 15 dynamiska vyer för bättre projekt- och arbetsflödeshantering.

Företag måste automatisera arbetsflöden, bygga anpassade system för olika användningsfall och skapa standardiserade arbetsflödesmallar när de skalar upp sin verksamhet.

ClickUps plattform för hantering av arbetsflöden i företag integrerar automatisering av arbetsflöden, AI-funktioner och samarbete i affärsprocesser för att planera, hantera och utföra arbetsflöden.

Här är de viktigaste funktionerna som gör ClickUp idealiskt för automatisering och hantering av arbetsflöden i företag.

ClickUp för projektledning erbjuder skräddarsydda vyer för tvärfunktionella projekt för att skala upp verksamheten snabbare. Chefer kan se statusen för varje uppgift, vilka teammedlemmar som ansvarar för uppgiften och vem som ska arbeta med nästa steg i arbetsflödeshanteringsprocessen.

Med denna information kan chefer identifiera möjliga hinder i god tid och hålla teamet ansvarigt för framstegen.

Välj bland över 100 fördefinierade ClickUp-automatiseringar för att effektivisera och organisera ditt teams arbetsflöden och eliminera repetitiva uppgifter. Några av våra favoritautomatiseringar för att minska arbetsflödeshanteringen är:

Tilldela uppgifter automatiskt

Uppdatera uppgiftsstatus

Använd färdiga mallar för att effektivisera arbetsflödesprocesser

ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, automatiserar åtgärder som att tilldela en uppgift till rätt teammedlem, lägga till tidslinjer, planera deluppgifter och fylla i nödvändiga data i arbetsflöden och arbetsflödesmallar så att dina teammedlemmar kan fokusera på värdeskapande aktiviteter.

Automatisera uppgifter och uppdateringar i ditt arbetsflöde med ClickUp Brain

Oavsett om du skapar en ny process eller effektiviserar en befintlig kan ClickUps mall för processflödeswhiteboard hjälpa dig att förstå affärsprocesser, identifiera flaskhalsar och förenkla kommunikationen och samarbetet med intressenter.

Ladda ner den här mallen Effektivisera projektvisualiseringen med en tydlig och koncis översikt över hela ditt arbetsflöde med ClickUps mall för processflödeswhiteboard.

Använd anpassade statusar, vyer och fält och skapa flera projektledningsområden för att spåra ditt teams framsteg i varje steg, visualisera befintliga processer och prioritera uppgifter på ett realistiskt sätt.

Eftersom företag hanterar komplexa arbetsflöden och sammankopplade processer måste organisationer prioritera konsekvens och automatisera repetitiva uppgifter för att minimera omarbetningar. ClickUp for Enterprise Teams samordnar teamen mot gemensamma mål, förenklar tvärfunktionellt samarbete och möjliggör arbetsflödeshantering på en enda plattform.

ClickUps bästa funktioner

Automatiserade arbetsflöden: Spara tid för ditt team genom att automatisera arbetsflöden med över 50 fördefinierade åtgärder i ClickUp Automations. Håll arbetsflödet igång genom att länka åtgärder till ändrade statusar, taggar och tidslinjer.

Ställ in anpassade automatiseringar i ClickUp för repetitiva uppgifter

Färdiga mallar: Kom igång snabbt med dina projekt med över 1000 anpassningsbara mallar för processer och uppgifter.

Förenklad spårning, rapportering och samarbete: Automatisera ditt teams framstegsspårning för att uppnå ett gemensamt mål, skapa anpassade vyer som är anpassade efter ditt team och förenkla tvärfunktionellt samarbete med Automatisera ditt teams framstegsspårning för att uppnå ett gemensamt mål, skapa anpassade vyer som är anpassade efter ditt team och förenkla tvärfunktionellt samarbete med ClickUp Chat ClickUp Whiteboards och ClickUp Docs.

Lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden, ändra status, tilldela uppgifter och mycket mer direkt i din ClickUp-redigerare.

AI-driven uppgiftshantering: Automatisera uppgiftshanteringen genom att tilldela uppgifter till teammedlemmar, fastställa tidsplaner, skapa deluppgifter och fylla i datafält med hjälp av ClickUp Brain. ClickUp Brain sammanfattar även mötesanteckningar och trådöversikter och hjälper dig att skapa projektbeskrivningar på några sekunder.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick med hjälp av ClickUp Brain.

Centraliserade operationer: Använd Använd ClickUp for Operations Teams för att centralisera dina kunskaps- och arbetsflödeshanteringsaktiviteter, minska användningen av flera verktyg och förbättra ditt teams effektivitet. Med över 1000 integrationer kan du enkelt centralisera ditt dagliga arbete, inklusive dina favoritappar, inom ClickUp.

Säkerhet och efterlevnad: Med ClickUp kan du vara säker på att dina data är säkra. Alla data för ClickUp krypteras med AES-256-kryptering, och webbapplikationskommunikation krypteras med TLS 1. 2. Vi uppfyller SOC2-, ISO- och PCI-kraven.

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan ibland överväldiga en ny användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg

G2 : 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Kissflow

via Kissflow

Kissflows skräddarsydda, skalbara arbetsflöden automatiserar uppgifter, eliminerar slöseri, minskar kostnaderna, ökar avkastningen på investeringen och hjälper teammedlemmarna att få tillgång till rätt resurser för att påskynda projektleveransen.

Som programvara för hantering av arbetsflöden i företag automatiserar Kissflow arbetsflöden utan IT-teamets inblandning, vilket ökar insynen i processerna och genererar rapporter i realtid om uppgifter och medarbetarnas prestationer.

Kissflows bästa funktioner

Skapa anpassningsbara arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter via Kissflows intuitiva användargränssnitt.

Tilldela uppgifter automatiskt till rätt teammedlemmar för att säkerställa att SLA:er uppfylls och att projektets deadlines hålls.

Spåra alla dina olika arbetsflöden i en centraliserad instrumentpanel för maximal insyn i dina affärsprocesser.

Kissflows begränsningar

Funktionen för automatisk uppdatering av Kissflow-datauppsättningar behöver förbättras, eftersom manuell inblandning ibland krävs.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1500 USD/månad med begränsade funktioner

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

3. Cflow

via Cflow

Cflows programvara för arbetsflöden passar team med flera avdelningar som är involverade i företagsverksamheten, såsom HR, försäljning och marknadsföring, ekonomi, IT och inköp.

Med över 1000 appintegrationer, inklusive Google, Dropbox, Salesforce och Trello, kan olika team påskynda sina dagliga uppgifter, lägga mindre tid på att tilldela uppgifter och snabbt komma åt befintliga dokument, vilket minskar arbetsflödeshanteringsarbetet.

Med personliga, effektiva arbetsflöden och en säker molnbaserad plattform blir det enklare att vara produktiv med Cflows programvara för arbetsflödes- och projektledning för företag.

Cflows bästa funktioner

Organisera arbetsflöden för att förbättra projektledningen, oavsett enhetstyp och plats. Cflow automatiserar dina dagliga arbetsflöden och sparar tid på repetitiva uppgifter som godkännande av fakturor och inköpsbegäranden.

Skapa mallar för ditt teams arbetsflöden med hjälp av ett visuellt dra-och-släpp-verktyg för att skapa flera arbetsflödesmallar för olika användningsfall.

Använd Cflows verktyg Business Activity Monitor (BAM) för att spåra alla processaktiviteter och skapa anpassade rapporter för processöversikt och välgrundade beslut för affärsverksamheten.

Begränsningar för Cflow

Cflow kan fördröja databehandlingen när du arbetar med stora datamängder.

Priser för Cflow

Happy: 12 USD/användare/månad för 20 processer och 10 dashboardrapporter

Joy: 16 USD/användare/månad för obegränsat antal processer och 50 dashboardrapporter

Bliss: 22 USD/användare/månad för obegränsat antal processer och obegränsat antal dashboardrapporter

Cflow kundbetyg

G2: 5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Gravity Flow

via Gravity Flow

Gravity Flow är ett WordPress-plugin för arbetsflöden som används för att skapa och exekvera formulär och anpassade arbetsflöden.

Om ditt företag använder formulär på flera olika kontaktpunkter för att samla in datamängder är Gravity Flow en lämplig arbetsflödesapp som automatiskt vidarebefordrar formulärinlämningar inom dina affärsprocesshanteringsaktiviteter.

Gravity Flow hjälper till att konfigurera även gamla WordPress-webbplatser med komplexa arbetsflöden med sina inbyggda integrationer och visuella verktyg. Du kan enkelt rulla ut automatiserade processer för registrerade och icke-registrerade användare utan problem.

Gravity Flows bästa funktioner

Använd Gravity Forms för att skapa och integrera formulär för flera affärsprocesser och användningsfall, såsom onboarding, fakturering och ansökningshantering, på din WordPress-webbplats.

Skapa anpassad interaktiv automatisering och optimera arbetsflöden från över 40 fördefinierade åtgärdssteg.

Njut av säkerhet i företagsklass för formulärbaserade företag som lagrar data i molnet.

Begränsningar för Gravity Flow

Användare har klagat på att översättningarna i Gravity Flow inte fungerar som de ska.

Priser för Gravity Flow

Kärnlicens: 99 $/år för en WordPress-webbplats

Pro-licens: 299 $/år för tre WordPress-webbplatser

Ultimate-licens: 447 $/år för 50 WordPress-webbplatser

Gravity Flow kundbetyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Hive

via Hive

Hives programvara för arbetsflödeshantering innehåller appar för arbetshantering, automatisering av uppgifter, samarbete, rapportering och kontroll.

Hive Automate skapar uppgifter, tilldelar ägare och ändrar status. När du har skapat ett arbetsflöde för en specifik uppgift behöver du inte kontrollera eller övervaka statusen – Hive Automate gör det åt dig.

Hive Analytics spårar åtgärder och projekt i hela din arbetsmiljö, analyserar tiden som läggs på varje åtgärd och projekt och ger övergripande insikter om viktiga mätvärden och pågående ärenden.

Hives bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden i flera steg utan någon kodningskunskap med hjälp av Hives drag-and-drop-verktyg för att skapa arbetsflöden.

Skapa dina egna arbetsflödeslösningar, välj automatiseringsutlösare och åtgärder och ställ in personliga automatiseringsvillkor för både Hive till Hive och Hive till andra verktyg.

Använd Hives kodfria formulärskapare för att importera information från flera datakällor och skapa delbara kodfria formulär för smidig teamsamarbete.

Begränsningar i Hive

Användare har klagat på att Hive inte kan integreras med SMS-tjänsteleverantörer.

Hive-priser

Gratis: 0 dollar för 200 MB lagringsutrymme och tio arbetsplatsmedlemmar

Startpaket: 1,50 $/månad/användare för obegränsad lagringsutrymme och tio arbetsplatsmedlemmar

Team: 5 $/månad/användare för obegränsad lagringskapacitet och 50 arbetsplatsmedlemmar

Företag: Anpassad prissättning

Hive kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

6. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker är ett AI-drivet program för hantering av arbetsflöden i företag med ett enkelt gränssnitt utan kodning som förbättrar ditt teams produktivitet.

Med intelligent automatisering kan team automatisera och implementera arbetsflödesexempel som fakturagodkännande, introduktion av nya medarbetare, hantering av företagstjänster och upphandling.

Plattformen automatiserar tvärfunktionella arbetsflöden och dataflöden mellan system och avdelningar genom att integrera AI och NLP (naturlig språkbehandling).

ProcessMakers bästa funktioner

Anslut och samordna komplexa affärsprocesser, data och system från befintliga appar och dataströmmar.

Implementera intelligent automatisering genom att kombinera generativ AI, intelligent dokumenthantering, automatisering av affärsprocesser och beslutsmotorer.

Använd färdiga mallar med fördefinierade processer, dela framgångsrika arbetsflöden med andra och spara dina unika processer som mallar för framtida bruk.

ProcessMaker-begränsningar

Webbformulär är inte lätta att anpassa

Priser för ProcessMaker

Plattform: Anpassad prissättning och avsaknad av funktioner som mobil skärmbyggare och processtestning.

Fördelar: Anpassade priser och avsaknad av funktioner som AI-formulär och AI-sökning

Enterprise Plus: Anpassad prissättning och tillgång till alla avancerade funktioner

ProcessMaker kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

7. Pneumatiskt arbetsflöde

via Pneumatic

Pneumatic är ett SaaS-system för arbetsflödeshantering för iterativ utveckling och kontinuerlig förbättring av affärsprocesser. Börja med att dokumentera dina företagsprocesser med hjälp av arbetsflödesmallar, kör dem sedan, kontrollera deras prestanda, identifiera flaskhalsar och gör justeringar för att maximera effektiviteten.

Pneumatic Workflows bästa funktioner

Använd Pneumatics verktyg Template Builder för att skapa och förfina nya mallar, göra ändringar i befintliga mallar för att lägga till nya SOP:er och lägga till eller ta bort mallägare.

Kör flera arbetsflöden från varje arbetsflödesmall och skapa nya arbetsflöden genom att klona befintliga.

Använd Pneumatics instrumentpanel för att få en översikt över arbetsflöden och tilldela uppgifter till varje användare så att de kan identifiera hinder och sätta prioriteringar.

Begränsningar för pneumatiska arbetsflöden

Det är inte lämpligt för stora företag med komplexa arbetsflöden.

Priser för Pneumatic Workflow

Obegränsat: 99 $/månad utan dedikerad implementeringsansvarig

Fractional COO: 599 USD/månad med en dedikerad implementeringsansvarig och andra avancerade funktioner

Kundbetyg för Pneumatic Workflow

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Process Street

via Process Street

Process Street är ett program för automatisering av affärsprocesser som ersätter manuella uppgifter med arbetsflöden utan kod. Det integreras med appar från tredje part som Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive och andra automatiseringsverktyg för att skapa personliga arbetsflöden för att skicka e-post, importera data, skicka fakturor och liknande uppgifter.

Process Street hjälper dig att regelbundet uppdatera och förfina dina regler för automatisering av arbetsflöden utan att påverka hela systemet eller avbryta pågående aktiviteter.

Process Streets bästa funktioner

Skapa robusta värdekedjor från början till slut med hjälp av anpassade formulär och automatiserade arbetsflöden och hantera informationsflödet mellan olika team, avdelningar och processer.

Skapa rapporter om automatiserade arbetsflöden för att övervaka teamets prestanda och identifiera flaskhalsar på individ- eller teamnivå i en intuitiv instrumentpanel.

Ställ in villkorlig logik som if/then för att automatiskt anpassa sig till olika situationer och teamkrav.

Begränsningar för Process Street

Utan ett återanvändbart processbibliotek är det svårt att koppla samman processer och händelser.

Priser för Process Street

Startup: 100 $/månad och begränsad apputveckling

Fördelar: 1500 USD/månad och begränsade anpassningsmöjligheter (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning med tillgång till alla funktioner och anpassningsmöjligheter

Process Street kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

9. Wrike

via Wrike

Skapa anpassade arbetsflöden och automatiserade arbetsytor för dina olika team och avdelningar med hjälp av Wrikes arbetsflödeskonfiguration.

Wrike hjälper stora team att anpassa sina arbetsflöden med anpassad automatisering, där de själva sätter upp regler och triggers. Skapa automatiska godkännanden, begär formulär och upprepbara ritningar för att eliminera manuellt arbete i företagets verksamhet.

Wrikes bästa funktioner

Använd Wrikes inbyggda mallar för automatisering av arbetsflöden för att planera dina projekt, dela upp projekten i kortare uppgifter, förenkla visualiseringen och leverera projekten inom planerade tidsramar för att uppnå högre kundnöjdhet.

Filtrera dina uppgifter automatiskt, håll din arbetsplats organiserad och fäst att göra-listor efter prioritet.

Använd samarbetsverktyg i appen för att planera projekt, möjliggöra live-redigering och definiera leveranser utan att behöva vänta på svar via e-post.

Wrike-begränsningar

Viktiga funktioner som godkännanden finns i mobilappen men saknas i Wrikes datorapp.

Priser för Wrike

Gratis

Team: 9,8 $/månad för 2–25 användare

Företag: 24,80 dollar/månad för 5–200 användare

Företag: Anpassat pris för 5 till obegränsat antal användare med säkerhet och skalbarhet i företagsklass

Pinnacle: Anpassat pris för 5 till obegränsat antal användare med avancerad analys

Wrike kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

10. Nintex

via Nintex

Nintex arbetsflödeshanteringssystem är känt för sitt intuitiva användargränssnitt och sin enkla integration med tredjepartsapplikationer.

Nintex använder AI-drivna verktyg för att skapa arbetsflöden på några minuter, integrera olika interna och externa arkiv och utveckla heltäckande affärsprocesser för att automatisera drift, datahantering samt processmodellering och kartläggning.

Nintex förkonfigurerade analyspanel ger dig praktiska insikter om de automatiseringar som körs i din organisation. Spåra och mät statusen för dina arbetsflödesinstanser, lagerhantering och affärseffekter.

Nintex bästa funktioner

Använd ett program för processdokumentation för att sammanfoga data i dina dokument utan att klippa och klistra och automatisera dokumenthanteringen för granskning, signering och lagring i molnet.

Skapa anpassade processer för automatisering av arbetsflöden för att importera data från olika källor inom din organisation och fatta bättre beslut.

Konceptualisera, visualisera och iterera dina agila arbetsflöden med Nintex drag-and-drop-designverktyg.

Begränsningar för Nintex

Funktioner som processkartläggning kan vara svåra för förstagångsanvändare.

Priser för Nintex

Fördel: 25 000 dollar/år för 2 000 dokumentgenereringar

Premium: 50 000 dollar/år för 10 000 dokumentgenereringar

Anpassad: Anpassad prissättning för skräddarsydda dokumentgenereringar

Nintex kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

Hitta den bästa programvaran för arbetsflödeshantering för ditt team

Om ditt team lägger för mycket tid på att manuellt tilldela uppgifter och växla mellan olika applikationer för att samla in olika datapunkter är det dags att använda programvara för hantering av arbetsflöden i företag.

Om du är nybörjare rekommenderar vi ClickUp som en nybörjarvänlig lösning för arbetsflödeshantering som automatiserar dina arbetsflöden. Den har fördefinierade mallar som förbättrar dina affärsprocesser och drivs av ClickUp Brain för att eliminera repetitiva uppgifter.

Det som utmärker ClickUp som den bästa programvaran för hantering av arbetsflöden i företag är att den kombinerar automatisering av arbetsflöden med projektledning för att utföra arbetsflöden manuellt och med automatiserade åtgärder.

För att komma igång, registrera dig gratis på ClickUp.