Microsoft Project vs. Wrike: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Det är omöjligt att hantera alla de hundratals uppgifter som en projektledare har utan hjälp. Du måste sätta upp mål, delegera uppgifter, följa upp framsteg och sträva efter bra resultat samtidigt som du håller projektets intressenter informerade.

Du har kanske vunnit jackpotten om du har ett fantastiskt team. Men det räcker inte. Bakom varje framgångsrik projektledare ligger en kombination av de bästa verktygen för produktivitet och projektledning.

Men med så många bra verktyg tillgängliga kan det vara svårt att välja rätt.

Två utmärkta alternativ är Microsoft Project och Wrike.

Dessa plattformar är två av de mest eftertraktade verktygen för projektledare. De erbjuder många funktioner för uppgiftsorganisation, teamsamarbete i realtid och projektövervakning.

I det här blogginlägget kommer vi att undersöka dessa två programvaruverktyg i detalj och granska deras funktioner, priser och användarrecensioner. Detta kommer att hjälpa dig att välja den bästa projektledningsprogramvaran för ditt team.

Vi presenterar också ett bonusalternativ i slutet, så häng kvar för att ta reda på mer!

Vad är Microsoft Project?

Microsoft Project (även känt som MS Project) är ett omfattande projektledningsverktyg som ingår i Microsoft 365-paketet. Du kan komma åt det online eller installera det på din dator.

Med MS Project kan du utveckla projektstrategier, planera tidslinjer, tilldela uppgifter och följa framstegen, allt på en och samma plattform. Oavsett om ditt projekt följer en traditionell eller agil metod är plattformen tillräckligt flexibel för att stödja dina behov.

Det kan ta tid och kräva ansträngning att lära sig MS Project jämfört med alternativen, men integrationen med andra Microsoft-appar gör inlärningen till en fantastisk upplevelse. Programmet passar företag av alla storlekar och erbjuder funktioner som uppgifts- och resurshantering för att allt ska fungera smidigt.

Funktioner i Microsoft Project

MS Project kan göra många saker, från projektplanering och schemaläggning till portföljhantering. Låt oss titta närmare på några av dess viktigaste funktioner.

Gantt-diagram och flera projektvyer

En av de mest framstående funktionerna i MS Project är de flera projektvyerna. Du kan använda rutnätsvyn för att skapa uppgiftslistor, tavelvyn för att se arbetsflöden via en Kanban-tavla och tidslinjevyer, till exempel ett Gantt-diagram, för att schemalägga uppgifter över tid.

Med Gantt-diagrammet kan du se dina uppgifts start- och slutpunkter och hur de är beroende av varandra. Detta hjälper projektledare att övervaka projektets framsteg och se till att allt går enligt plan. Du kan anpassa Gantt-diagrammet ytterligare utifrån de mått du behöver visualisera.

Oavsett vilken vy du använder hjälper MS Project dig att hålla ordning och enkelt göra ändringar vid behov.

Resurshantering och budgetuppföljning

Håll koll på alla resurser som behövs för projektets uppgifter, såsom personal, utrustning och material. MS Projects resurshanteringsfunktioner hjälper dig att säkerställa att dina resurser används på ett optimalt sätt.

Verktygen för resursutjämning och resursallokering i MS Project hjälper dig att balansera resurserna och se till att de inte överanvänds eller slösas bort. Du kan också skapa grupper av resurser för att hantera dem på ett enklare sätt.

Dessutom kan du med MS Project spåra kostnaderna så att du håller dig inom budgeten. Du kan anpassa det efter ditt projekts behov, vilket gör det till ett pålitligt sätt att hantera ekonomi och resurser tillsammans.

Fördefinierade rapporter och analyser

MS Project underlättar rapporteringen med färdiga rapporter som du kan dela med ditt team. Projektledare kan använda dessa för att övervaka framsteg, budget eller resursanvändning.

Fördefinierade rapporter finns i olika format, till exempel grafer, pivottabeller och instrumentpaneler, så att du kan anpassa dem efter dina önskemål. Dessa rapporter visar data visuellt, vilket gör det enkelt att upptäcka och åtgärda problem.

Priser för Microsoft Project

Lokalt/Desktop-version

Project Standard 2021: 679,99 $ (engångsköp)

Project Professional 2021: 1129,99 $ (engångsköp)

Molnbaserade lösningar

Projektplan 1: 10 USD/användare per månad

Projektplan 3: 30 USD/användare per månad

Projektplan 5: 55 USD/användare per månad

Vad är Wrike?

via Wrike

Wrike är ett projektledningsprogram som hjälper team att arbeta tillsammans. Det håller allt organiserat på ett ställe, från dokument till uppgifter, så att alla vet vad de ska göra och när.

Med anpassningsbara instrumentpaneler och avancerade automatiseringsfunktioner är det enkelt att hålla koll på projekten och spara tid. Planera projekt med hjälp av verktyg som Gantt-diagram, som visar vem som gör vad och när. Dessutom passar det bra ihop med andra appar som du kanske redan använder, till exempel Google Docs eller Microsoft-program.

Oavsett om du är ett marknadsföringsteam med nya idéer för din produktlanseringskampanj eller ett teknikteam som vill effektivisera felrapporter och korrigeringar, kan Wrike hjälpa dig att hålla ordning och få saker gjorda smidigt.

Wrike-funktioner

Som projektledningslösning har Wrike många kraftfulla funktioner. Låt oss ta en titt på dem.

Anpassade formulär för projektförfrågningar

En av Wrikes huvudfunktioner är möjligheten att skapa anpassade projektförfrågningsformulär. Med en inbyggd mall kan du skapa specialformulär för att begära saker till ditt projekt.

Du kan skapa anpassade formulär med titlar och frågor som är skräddarsydda för att få den information du behöver, till exempel textinmatning, filer och bilder.

När någon har fyllt i formuläret kan du automatisera åtgärder baserat på svaren, till exempel skapa ett nytt projektförslag eller tilldela uppgifter. Dessutom har du kontroll över vem som kan se formuläret och vem som kan godkänna det.

Automatisering av arbetsflöden

Wrikes funktioner för automatisering av arbetsflöden förenklar ditt teams arbetsflöde genom att automatisera repetitiva uppgifter och åtgärder baserat på fördefinierade villkor.

Du behöver inte vara någon tekniknörd för att konfigurera automatisering av arbetsflöden i Wrike. Det är bara att peka, klicka och välja bland olika alternativ i rullgardinsmenyerna. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt för alla att skapa anpassade automatiseringsregler som är skräddarsydda efter teamets behov.

Definiera utlösare och åtgärder för varje automatiseringsregel: Automatisera statusuppdateringar, påminnelser, meddelanden och integrationer med andra verktyg. Du kan till exempel ställa in Wrike så att det skickar snabbmeddelanden på Slack om nästa steg i ett projekt när uppgifter slutförs.

Du kan också spåra effektiviteten hos dina automatiseringsregler. På automatiseringarnas startsida får du information om hur ofta varje regel har använts under en månad, så att du kan utvärdera deras inverkan på teamets produktivitet.

Avancerad analys

Wrikes avancerade analysverktyg låter dig inte bara spåra dina projekt utan också studera dina data. Använd det för att skapa anpassade rapporter och spåra dina framsteg mot dina mål. Och det bästa är att du enkelt kan dela dessa dashboards och rapporter med ditt team.

Wrike har också interaktiva widgets som gör det enkelt att visualisera viktig data. Dra och släpp dem där du behöver dem, så är du klar.

Wrikes analysfunktioner kan vara svåra att använda för nybörjare, men de är ett stort plus för team med många års erfarenhet. Med funktioner som Work Intelligence AI hjälper Wrike dig att organisera dina arbetsflöden och identifiera problem innan de blir stora problem.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/användare per månad

Företag: 24,80 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Microsoft Project vs. Wrike: Jämförelse av funktioner

Ta reda på hur Wrike står sig mot MS Project med denna snabba jämförelse:

Funktion Microsoft Project Wrike Flera vyer Ja, inklusive Gantt, Board och Kanban Ja Inbyggd tidrapportering Ja Ja Automatisering och AI Måste integreras med Microsoft Power Automate för att automatisera arbetsflöden Har inbyggda funktioner för automatisering av arbetsflöden och AI-verktyg Samarbete Begränsad; måste integreras med Microsoft Sharepoint och Teams Omfattande; möjliggör kommentarer, taggning och omnämnande av teammedlemmar i uppgifter Riskhantering Har verktyg för problemspårning och riskhantering Erbjuder AI-driven projektbaserad hälsobedömning Rapportering Integreras med MS Excel för att generera rapporter Har ett inbyggt analysverktyg för uppdateringar och rapporter i realtid. Teamkommunikation Nej Gratis meddelandefunktion i verktyget Fildelning Nej Ja Integrationer Endast med Microsoft 365-verktyg Integreras med över 400 appar Sekretess Ja Ja Priser 10 $/månad, kostnadsfri provperiod 9,80 $/månad, gratis plan

Både MS Project och Wrike är utmärkta för projektledning. Låt oss jämföra dem.

Projektleverans

Microsoft Project

MS Project hjälper dig att hantera dina projekt effektivt. Det erbjuder verktyg som uppskattar din arbetsbelastning noggrant och hanterar flera projekt samtidigt. Beroende på vilken version du har kan du få tillgång till extra funktioner, till exempel en projektpanel för att organisera uppgifter i Kanban-stil.

Wrike

Wrike har specialiserade inbyggda verktyg som är utformade för att hjälpa dig att slutföra dina projekt framgångsrikt. I Wrike kan du skapa uppgifter och omvandla dem till viktiga milstolpar, som sedan kan omvandlas till insiktsfulla rapporter med hjälp av analysverktyget. Dessutom kan du anpassa och automatisera dina arbetsflöden i Wrike utan extra programvara.

MS Project eller Wrike? Om du letar efter ett verktyg som fokuserar på att förbättra projektleveransen kan Wrike vara det bästa valet för dig.

Samarbete

Microsoft Project

MS Project är så inriktat på projektledning att dess samarbetsverktyg är ganska begränsade jämfört med andra arbetshanteringsverktyg. Även om du kan använda andra Microsoft-appar, såsom SharePoint och Microsoft Teams, för samarbete, erbjuder MS Project inte lika många inbyggda samarbetsfunktioner.

Denna begränsning kan få dig att leta efter alternativ till MS Project.

Wrike

Wrike är däremot en stationär klient fullspäckad med samarbetsverktyg. Du kan skicka meddelanden till ditt team, projektgrupper eller hela företaget. Dessutom får du e-postaviseringar eller realtidsaviseringar i mobilappen.

MS Project eller Wrike? Med funktioner som kommentarer, taggning och omnämnande av teammedlemmar erbjuder Wrike en centraliserad kommunikations- och uppgiftshanteringshub som underlättar samarbetet.

Integrationer

Microsoft Project

MS Project integreras väl med andra Microsoft Office 365-verktyg, såsom Outlook, vilket gör det enkelt att skicka uppdateringar om uppgifter till ditt team. Eftersom många är bekanta med Microsoft-produkter är det vanligtvis enkelt att konfigurera dessa integrationer.

Wrike

Å andra sidan erbjuder Wrike över 400 förkonfigurerade integrationer, inklusive integrationer med populära verktyg som Power BI, Google Sheets, Salesforce och Microsoft Teams. Dessa integrationer kan hjälpa till att utöka Wrikes funktionalitet och förenkla ditt arbetsflöde. Dessutom kan du med Wrike Integrate ansluta så många appar du behöver och anpassa dem efter dina behov.

MS Project eller Wrike? Wrike är det självklara valet här, eftersom det erbjuder hundratals förinstallerade integrationer, vilket gör det till en formidabel konkurrent till Wrike är det självklara valet här, eftersom det erbjuder hundratals förinstallerade integrationer, vilket gör det till en formidabel konkurrent till Wrike-alternativen

Prissättning

Microsoft Project

MS Project erbjuder många prisplaner från 10 dollar per användare och månad upp till 55 dollar per användare och månad.

Det finns dock ingen gratisplan. Detta kanske inte är ett problem för stora företag, men det kan avskräcka småföretag eller frilansare.

Wrike

Wrike erbjuder däremot en gratisplan för upp till 5 användare och betalda planer från 9,80 dollar per användare och månad för Professional-planen. De har också anpassade priser för Enterprise-planer.

Wrikes Business-plan kan vara billigare än Microsoft Project Plan 3 om du behöver avancerade funktioner.

MS Project eller Wrike? Microsoft Project har ingen kostnadsfri version. Microsoft Project erbjuder mer kraftfulla funktioner för komplex projektplanering, resurshantering och rapportering. Wrike fokuserar på samarbete och användarvänlighet, vilket gör det idealiskt för enklare projekt eller projekt som kräver kommunikation i realtid. Wrike är mest känt för sina specialiserade paket för professionella tjänster, marknadsföring och kreativa team. Dess flexibilitet i prissättning och integrationer gör det lämpligt för team av alla storlekar och branscher.

Microsoft Project vs. Wrike på Reddit

För att bättre förstå denna jämförelse gick vi till Reddit och gick igenom recensioner som delats av Redditors över hela världen.

Generellt sett är användarna inte särskilt förtjusta i MS Project. Här är vad en användare sa om att arbeta med plattformen:

”För att det är gammaldags och svårt att använda. Om du behöver organisera saker ordentligt måste du ta dig igenom så många hinder med delning osv. Det är inte värt besväret, ärligt talat. (sic)”

Samtidigt hade vissa Redditors delade åsikter om debatten mellan Wrike och Microsoft Project.

”Vi är faktiskt mitt uppe i en Wrike-implementering i ett team som mestadels är vana vid MS Project. Min erfarenhet är att MS Project är ett betydligt kraftfullare verktyg för projektledare, men samarbetet är mycket svårt utan någon som är dedikerad till att underhålla Project Online/SharePoint (vilket vi inte har). Wrike är inte lika kraftfullt, och det finns några viktiga funktioner som jag verkligen önskar att det hade (ett inbyggt sätt att hantera resurser som inte är personer och mer detaljerade behörigheter står högst upp på min lista), men samarbetet är mycket enklare. (sic)”

Med det sagt fick Wrikes samarbetsfunktioner extra poäng jämfört med MS Project:

”Wrike är bättre för distansarbetande team eftersom det har samarbetsfunktioner. Jag tror att det skulle vara överflödigt att betala för båda, eftersom du redan har Gantt-diagram inbyggt i Wrike. (sic)”

Microsoft Project vs. Wrike: Vem är vinnaren?

I denna jämförelse mellan Microsoft Project och Wrike beror valet av vinnare på dina specifika krav.

MS Project kan vara det bästa alternativet om du redan använder Microsoft-verktyg. Det fungerar smidigt med andra Microsoft-verktyg, vilket gör det perfekt för din arbetsplats. Dessutom, om du hanterar projekt som kräver noggrann riskhantering och budgetering, är MS Project skapat just för det.

Å andra sidan, om ditt företag har team som arbetar på distans över hela världen, kan Wrike vara ett bättre val. Det har samarbetsfunktioner och erbjuder avancerad automatisering, inbyggd tidrapportering och över 400 integrationer.

Och om du vill ha det bästa av två världar – kraftfull projektledning med smidig samverkan – har vi en bättre lösning för dig.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Microsoft Project och Wrike

Upptäck ClickUp – en allt-i-ett-plattform för projektledning som stöder över 1000 integrationer och kan hantera arbetsflöden för team av alla typer och storlekar.

Spåra dina veckovisa prioriteringar på ClickUp Dashboards

Den kostnadsfria projektledningsprogramvaran är utvecklad för alla – från privatpersoner till småföretag och storföretag! Med ett intuitivt gränssnitt och ett stort bibliotek med projektledningsmallar kan den enkelt hantera allt från skolprojekt till marknadsföringskampanjer.

Leverera projekt i tid med ClickUps projektledningsprogramvara

Få teamen närmare varandra med sammankopplade arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards med ClickUp Project Management.

Projektledningsprogramvaran ClickUp hjälper dig att enkelt planera och prioritera dina projektmål. Den ger dig insyn i de minsta projektdetaljerna samtidigt som du kan fokusera på hur de stämmer överens med företagets mål.

Skapa automatiska arbetsflöden och processer för att snabba upp ditt arbete.

Lagra viktiga dokument, hantera resurser och använd inbyggda chattrådar och e-postintegration för att få saker gjorda direkt på plattformen.

Håll koll på dina pågående projekt och se vad olika avdelningar arbetar med. När ett projekt är avslutat kan du granska data med hjälp av rapporter och analysverktyg för att identifiera områden som kan förbättras.

Organisera dina arbetsflöden med ClickUp Tasks

Dela upp dina projekt i hanterbara uppgifter och tilldela dem till olika teammedlemmar samtidigt som du håller koll på framsteg och leverans.

Det är naturligt att känna sig överväldigad när man arbetar med stora projekt. Men med ClickUp kan du dela upp dem i mindre uppgifter och hantera dem enkelt.

ClickUp-uppgifter är extremt anpassningsbara. Med hjälp av ClickApps kan du justera dem så att de passar alla branscher, processer eller arbetsflöden.

Här har du kontroll över ditt arbetsflöde. Du kan tilldela uppgifter till flera personer, ange prioriteringar, bifoga filer, lägga till deluppgifter, ställa in återkommande åtgärder och till och med länka samman uppgifter.

Du kan också komma åt:

Ladda ner den här mallen Spåra och hantera dina uppgifter med ClickUp Task Management Template för att spara tid och ansträngning.

Men om du har ont om tid och behöver komma igång snabbt med processen, oroa dig inte. Från rapporter till uppgiftslistor – ClickUp har mallar för i stort sett allt.

I det här fallet kan du använda ClickUp Task Management-mallen för att organisera dina uppgifter efter status, prioritet och avdelning, optimera arbetsflöden och samarbeta med ditt team om uppgifter som schemaläggning, tilldelning och slutförande.

Få en översikt över dina projekt med Kanban-tavlor

Visualisera dina arbetsflöden med ClickUps tavelvy.

Använd ClickUps Kanban-tavlor för att organisera dina uppgifter utifrån status, förfallodatum, prioritet och andra kriterier.

Det bästa är att du snabbt kan flytta uppgifter genom att dra och släppa dem, vilket gör det enklare att samordna saker och justera scheman. Du kan också filtrera och sortera uppgifter för att snabbt hitta det du behöver.

Klicka på en uppgift för att lägga till detaljer som vilka teammedlemmar som tilldelats uppgiften och förväntad leveranstid. Med bara några klick på Kanban-tavlan kan du uppdatera flera uppgifter samtidigt.

ClickUp har också en Everything-vy som kombinerar olika arbetsflöden i en Kanban-tavla. Detta hjälper dig att hålla koll på alla dina projekt på ett och samma ställe.

Med funktioner som omnämnanden, kommentarer och emojis kan du samarbeta med ditt team i realtid, oavsett var de befinner sig.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 10 USD/användare per månad

Företag: 19 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

Slutför dina projekt i tid och håll ditt team och dina kunder nöjda med ClickUp

Att välja rätt projektledningsprogramvara kan ha stor inverkan på ditt teams produktivitet och kundnöjdhet. Microsoft Project och Wrike är etablerade aktörer, men ClickUp erbjuder ett attraktivt alternativ som kombinerar robusta funktioner med exceptionell användarvänlighet.

Till skillnad från Microsoft Project erbjuder ClickUp en mer användarvänlig upplevelse utan att göra avkall på avancerade funktioner som Gantt-diagram och resurshantering. Dessutom tenderar ClickUps prisstruktur att vara mer tillgänglig för mindre team.

Jämfört med Wrike har ClickUp ett bredare utbud av inbyggda funktioner, vilket eliminerar behovet av ytterligare integrationer för funktioner som måluppföljning och dokumenthantering. ClickUp erbjuder också ett gratisabonnemang, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ för team som är i startfasen.

Dra nytta av projektplanering, resursallokering, samarbetsverktyg och rapportering i realtid, allt på en och samma plattform. Prova ClickUp idag!