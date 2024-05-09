Goodnotes vs Notability: Vilken anteckningsapp är bäst?

Har du någonsin haft en lysande idé som du var tvungen att skriva ner innan du tappade tråden, men inte kunde hitta något att skriva på? Vi har alla upplevt sådana stunder och önskar oss en snabb och enkel lösning på detta problem.

Idag har vi tillgång till digitala anteckningsappar som ger oss omedelbara lösningar på våra anteckningsbehov. Anteckningsmediet har förändrats genom åren, men skriftliga anteckningar är fortfarande viktiga för människans existens och utveckling.

Vi tar anteckningar under möten, lektioner och workshops, men också för att komma på idéer och brainstorma. Digitala anteckningsappar hjälper oss att hålla ordning på vårt yrkesliv och privatliv och gör oss mer produktiva med effektiva anteckningsstrategier.

Men alla digitala anteckningsappar har inte samma djup eller variation av verktyg för att förbättra din upplevelse.

Goodnotes och Notability är de främsta konkurrenterna bland anteckningsapparna på marknaden. Med sina imponerande funktioner, rena, intuitiva användargränssnitt och fantastiska dokumenthantering är det svårt att utse en klar vinnare i duellen mellan Goodnotes och Notability.

Men vi ska försöka.

Vi utforskar Goodnotes och Notabilitys funktionella värde och granskar deras funktioner, uppdateringar och priser för att hjälpa dig att fatta det bästa valet. Fortsätt läsa till slutet för att upptäcka ett omfattande anteckningsverktyg som uppfyller alla dina behov.

Vad är Goodnotes?

via GoodNotes

Goodnotes är en anteckningsapp som kombinerar charmen med gammaldags skrivande med bekvämligheten hos en digital plattform.

Det intuitiva användargränssnittet i Goodnotes gör det möjligt för användare att anteckna, markera, skissa och till och med spela in ljud med pennverktyg, vilket hjälper användarna att skapa detaljerade, kontextuella och välorganiserade digitala anteckningar.

Goodnotes använder sig av optisk teckenigenkänningsteknik (OCR) och gör det enkelt att registrera handskrivna anteckningar och konvertera dem till text.

De är utan tvekan en livräddare för moderna antecknare vars hastigt nedtecknade anteckningar är svåra att tyda.

Bonuspoäng: ändringarna anpassas efter din handstil.

Alla dessa imponerande anteckningsfunktioner skulle vara överflödiga om du fortfarande var tvungen att söka efter termer och fraser manuellt, eller hur? Goodnotes robusta sökfält, som stöder handskrift, inmatning, skisser och fraser, hanterar denna överflödighet.

Goodnotes funktioner

Anpassning

Avancerade anpassningsbara funktioner – mappar, anpassade teman, Goodnotes-mallar, pennverktyg och förinställda markeringsverktyg – kan anpassas efter färger, stil och layout.

Verktyget Elements

Det mest anmärkningsvärda verktyget i Goodnotes-appen är Elements-verktyget. Allt du ritar eller skriver i dina anteckningar kan sparas som ett element. När du har lagt till elementet i en samling i Elements-verktyget kan du återanvända det i olika anteckningar.

Skapa obegränsat med mappar och undermappar. Denna hierarkiska mappstruktur erbjuder omfattande organisation och enklare navigering baserat på hierarkiska preferenser. Sidomenyn ger snabb åtkomst till favoriter, bokmärkta anteckningssidor och delade dokument.

Studiepaket

En äldre funktion, såsom flashcards eller studieset med spaced repetition och active recall, är utmärkt för studenter och akademiker. Välj mellan skrivna anteckningar, bilder eller handskrivna anteckningar för optimal minnesförmåga.

Marknadsplats

Goodnotes erbjuder digitala kontorsartiklar som planeringskalendrar, anpassningsbara sidmallar, klistermärken och redigerbara anteckningsboksomslag. Vissa kan laddas ner med gratisabonnemanget, medan andra endast är tillgängliga med betalda Apple App Store-abonnemang.

via Goodnotes Marketplace

Felupptäckt

Goodnotes känner igen matematiska uttryck, element och regler, såsom symboler, kemiska element och matematiska notationer, med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR). Den upptäcker fel i inskrivna och handskrivna matematiska ekvationer och korrigerar dem automatiskt.

AI-skrivstöd

Goodnotes AI-verktyg för anteckningar stöder och förbättrar ditt arbetsflöde genom att kontrollera stavfel, föreslå ord, erbjuda ordförslag och korrigera skrivfel. Denna funktion fungerar även med handskrivna anteckningar.

Pennrörelser

Utnyttja intuitiva pennrörelser och lassoverktyg som hjälper dig att skriva utan avbrott eller krångel. Har du gjort ett misstag när du skriver? Du behöver inte leta efter radergummit. Rita bara en cirkel runt det du vill markera – lassoverktyget är så enkelt.

Priser för Goodnotes

Gratisabonnemang

Årsabonnemang (iOS) : 9,99 dollar

Årsabonnemang (Windows/Android) : 6,99 $

Engångsköp: 29,99 dollar

Vad är Notability?

via Notability

Notability är en digital canvas för alla dina anteckningar, skisser och filer. Den senaste omdesignen innehåller en kraftfull blandning av unika verktyg och en strömlinjeformad process för att skapa anteckningar.

Notability är din andra hjärna-app om du föredrar att använda en Apple Pencil för att rita, markera dokument och ta anteckningar.

Notability-funktioner

Ljudtranskriptioner

Tidigare kunde du bara spela in ljud och synkronisera det med handskrivna anteckningar. Med den senaste uppdateringen av Notability får du tillgång till ljudtranskriptioner, inklusive tidsstämplad text av ljudinspelningarna.

Dokumentvy

En sida-vid-sida-vy av dokument gör det enkelt att jämföra eller arbeta med flera dokument samtidigt.

Noter repris

Handskrivna anteckningar och ljudinspelningar synkroniseras automatiskt med Notes replay. När du klickar på ett ord eller en bild hoppar du automatiskt till den tillhörande ljudinspelningen under uppspelningen.

Notability-galleri

Ladda ner sidan eller mötets anteckningsmall, eller publicera din egen och anslut dig till Notability-communityn.

via Notability

Omvandla dina tankar till ord eller teckningar med hjälp av pennor med kontinuerlig, prickad och streckad linje. Välj mellan 64 anpassade färger som du kan lägga till i dina anteckningar. Markera viktiga punkter med en överstrykningspenna, så att du enkelt kan återkomma till dem senare. Med lassoverktyget kan du ändra innehållsstil, ändra storlek på anteckningar och kategorisera dem i grupper.

Priser för Notability

Gratisabonnemang

Premium-abonnemang: 14,99 $/år (varierar beroende på region)

Goodnotes vs Notability: Jämförelse av funktioner

Pennverktyget kan tippa vågskålen till Notabilitys fördel för vissa, men Goodnotes Element-verktyg har effektiviserat vår anteckningsupplevelse enormt.

Det kan vara svårt att radera saker i Goodnotes, men appen kompenserar detta med OCR-teknik som omvandlar handskrivna anteckningar till text. Goodnotes AI-verktyg sammanfattar anteckningar, förtydligar grova anteckningar och kompletterar meningar.

Med Notability kan du markera viktiga punkter, använda lassoverktyget för att enkelt radera text och ändra textstorleken.

Notability vinner trofén för redigeringsverktyg, medan Goodnotes har ett försprång med sina AI-skrivfunktioner.

Pris

Goodnotes gratispaket erbjuder en filimportstorlek på 5 MB och 3 anteckningsböcker. Tillgång till AI-skriv- och anteckningsfunktioner finns dock endast i betalda paket.

Notability erbjuder en gratisversion som ger tillgång till pennverktyget med en skjutreglage för streckbredd, men det går inte att justera känsligheten i gratisversionen.

Med ett Notability Plus-abonnemang kan du dock visa delade, senaste och bokmärkta anteckningssidor samt ofilerade anteckningar och avsnitt.

Notability Plus erbjuder ytterligare mallalternativ och ett komplett galleri med anpassade sidstorlekar. Priset för den betalda planen varierar beroende på region.

Om du letar efter en prisvärd anteckningsapp är Goodnotes ett bra val.

Sökverktyg

Att söka efter anteckningar utan en sökfält är som att leta efter en nål i en höstack. Detta är ett av de områden där Goodnotes är det bästa alternativet till Notability.

Sökfältet är tillgängligt i gratisversionen och för betalande medlemmar i Goodnotes, medan det i Notability endast är tillgängligt om du har ett abonnemang.

Visa dokument

Notability låter användare visa dokument samtidigt genom en delad skärm på en iPad, jämfört med flikvyn i Goodnotes.

Även om detta är en fråga om preferenser, minskar visningen av flera dokument från ett enda gränssnitt det fram och tillbaka som tabbvyn medför.

Dela

Denna funktion är svår att bedöma i debatten mellan Goodnotes och Notability.

Å ena sidan låter Notability användare skapa länkar som är tillgängliga för allmänheten, och alla som har tillgång till dessa länkar kan se de delade anteckningarna. Du kan också kryptera konfidentiella data genom att skapa lösenordsskyddade anteckningar så att endast de som har tillgång till dokumentet kan se dem.

Tyvärr stöder Notability inte samarbete, vilket gör det olämpligt som anteckningsapp för Mac för stora team som behöver samarbeta mellan olika avdelningar.

Å andra sidan tillåter Goodnotes användare att dela anteckningar och importera dokument, men endast inom Goodnotes. Användare kan dela länkar för att samarbeta, redigera och synkronisera vyer med medarbetare för att underlätta samarbete i realtid.

Goodnotes realtidssamarbetsfunktion är visserligen begränsad, men tillför ett mervärde till brainstorming-sessioner och samarbetsprojekt mellan anställda.

Valet mellan Goodnotes och Notability beror till stor del på dina preferenser och obegränsad tillgång till viktiga funktioner som ökar din produktivitet.

Eftersom Notabilitys kostnadsfria plattform inte har någon sökfältfunktion blir det till exempel extremt svårt att hitta information. Det blir som att bläddra igenom tusentals böcker för att hitta exakt rätt information – svårt och tidskrävande.

På samma sätt kräver Goodnotes användargränssnitt, med sin flikvy och begränsade delningsfunktioner, manuell inmatning i ett i stort sett automatiserat system.

Viktiga skillnader Goodnotes Notability Anteckningsböckerna är organiserade som enskilda dokument och mappar. ✅ ❌ Inställningar för tryckkänslighet för Apple Pencil och palmavvisande funktion ✅ ❌ Laserpekare ✅ ❌ Presentationsläge ✅ ❌ Dölj iPad-statusfältet ✅ ❌ Flashkort med spaced repetition ✅ ❌ AI-drivna anteckningsfunktioner ✅ ❌ Möjlighet att ändra färgerna på mappar och anpassa mallar ✅ ❌ Anteckningsböcker organiserade efter ämnen och avdelare ❌ ✅ Lägg till GIF-bilder och webbklipp i dokument ❌ ✅ Lösenordsskyddade anteckningar, ämnen, avdelare och exporterade PDF-filer ❌ ✅ Publicera anteckningar i Notability Template Gallery ❌ ✅ Tillgång till premiumplanerare, mallar och klistermärken ❌ ✅ App-teman ❌ ✅

Goodnotes vs. Notability på Reddit

Förutom vår åsikt om "Vilket är det bästa valet mellan Goodnotes och Notability?" ville vi höra vad andra tycker. Vi bläddrade igenom Reddit för att se om vi kunde hitta en populär anteckningsapp bland Goodnotes och Notability.

När du söker på ”Goodnotes vs. Notability ” på Reddit är många användare överens om att Goodnotes har ett bättre användargränssnitt, filhanteringssystem och avancerade funktioner:

”GoodNotes har bättre filhantering. Användargränssnittet ser snyggt ut i mörkt läge och studiematerialfunktionen. Studiematerialet har gjort Goodnotes mycket bättre (oavsett hur buggigt Goodnotes är så är det fortfarande bra). Det bästa är att de snart lägger till konvertering av matematiska ekvationer!”

Andra Reddit-användare påpekar att Notability är ett bättre val om du letar efter ett rektangulärt lassotyg:

”När jag arbetar med uppgifterna i PDF-filer som vi får från våra professorer tar jag många skärmdumpar av uppgifterna och placerar dem på de sidor där de ska bearbetas. GoodNotes har, av skäl jag inte kan förklara, ingen rektangulär lassofunktion, så jag håller mig till Notability, som har standardfunktionerna.”

Vissa användare är fortfarande osäkra och försöker få det bästa av två världar:

”Jag har växlat mellan dem i flera månader nu... Jag känner att jag vill ha Goodnotes användargränssnitt med Notabilities funktioner som prickade linjer, dupliceringsknappar, snäppning till rutnät etc. och batterieffektivitet.”

Vi tror dock att Notability kommer att vinna jämförelsen.

Layouten, inspelningsalternativen och användarvänligheten gör det till ett bättre val än Goodnotes.

Om du känner till nackdelarna med Notability har vi dock en bättre lösning för dig: ClickUp.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Goodnotes vs. Notability

Både Goodnotes och Notability kräver att du laddar ner anpassade mallar från de kostnadsfria eller betalda mallalternativen. Du letar efter den perfekta mallen och anpassar den efter din önskade stil eller varumärkesriktlinjer, men stöter sedan på datasilos som skapats på grund av otillräckliga funktioner, såsom bristande samarbetsmöjligheter.

Sökandet fortsätter. Tills nu.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för digital produktivitet som gör arbetet mer samarbetsinriktat och erbjuder holistisk dokumenthantering. Den ger dig tillgång till AI, anteckningsfunktioner och projektledningsfunktioner som mallar för mötesanteckningar, AI-verktyg för mötesanteckningar, ClickUp Docs för samarbete och ClickUp Notepad från en enda instrumentpanel, vilket ger den en fördel jämfört med Goodnotes och Notability.

Låt oss ta reda på hur ClickUp kan öka produktiviteten utan ytterligare manuell inmatning.

ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs avancerade funktioner för att skapa varumärkes- eller användarspecifika dokument och wikis. Med kapslade sidor och olika stilalternativ är din kreativitet gränslös.

Organisera ditt arbete eller ditt passionprojekt i kapslade sidor och ClickUp Docs som är kopplade till ett övergripande projekt.

Använd de avancerade formateringsfunktionerna i ClickUp Docs för att lägga till omslagsbilder, experimentera med olika typsnitt och redigera ditt CV för ett polerat och professionellt utseende.

Håll ordning under hela projektets livscykel med projektanteckningar – skapa dina egna eller välj bland färdiga mallar som ClickUp Project Note Template för att spara tid och arbete.

Ladda ner den här mallen Se till att viktig projektinformation dokumenteras effektivt med ClickUp Project Note-mallen.

Engagera flera viktiga intressenter och underlätta realtidsredigering i samarbete med relevanta teammedlemmar – genom att tagga kommentarer och tilldela åtgärdspunkter.

Du kan också konvertera befintligt Docs-innehåll till genomförbara uppgifter och delegera specifika avsnitt till respektive team eller enskilda intressenter.

Med ClickUp får du ett centraliserat arbetsflöde som kopplar samman din personliga och professionella kalender, länkar dokument till respektive uppgifter och tilldelar uppgiftsstatus – allt inom redigeraren.

Dessutom kan du välja vem som kan visa och redigera kontroller på dina delbara länkar. Du kan hantera behörigheter för team, gäster eller allmänheten.

ClickUp Brain

Tänk dig att du har en kollega som kan svara på alla dina frågor om teamets uppgifter och medarbetare, importera dokument, automatisera uppgifter och skapa rapporter på nolltid.

Det är magin med ClickUp Brain – ditt digitala andra hjärna inom ClickUp. ClickUp Brain hjälper team att arbeta smartare, inte hårdare, genom att eliminera repetitiva manuella uppgifter, hålla alla på samma sida och effektivisera arbetsflöden.

Ta hand om repetitiva och vardagliga uppgifter medan du fokuserar på viktiga saker med ClickUp Brain.

Om du använder ClickUp Brain för att skapa mötesanteckningar kan du lägga till viktiga punkter på dagordningen, åtgärdspunkter och deltagare. Med hjälp av naturlig språkbehandling analyserar programmet sedan konversationen, identifierar viktiga punkter och skapar omfattande mötesanteckningar för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna och att alla är överens om beslut och diskussioner.

För personligt bruk förbättrar ClickUp Brain din skrivkvalitet, gör dina anteckningar koncisa och hjälper dig att översätta ditt innehåll till franska, japanska, spanska och mer.

ClickUp Notepad

Om du arbetar med checklistor under dagen är ClickUp Notepad perfekt för att dokumentera allt i ditt privatliv och yrkesliv. ClickUp Notepad finns där du finns.

Skapa så många anteckningar du vill i ClickUp Notepad för att hålla koll på dina uppgifter.

Använd ett anteckningsblock för att skriva ner dagens checklista och mötesanteckningar eller skapa poster för att uppdatera uppgiftsstatus. Skapa åtgärdslistor i din digitala dagboksapp baserat på prioritet eller deadlines för att hjälpa dig att prioritera och ta dig igenom dagen effektivt.

Lägg till påminnelser och åtgärder: Skriv ner dina idéer via mobilappen ClickUp.

Med avancerad formatering kan du lägga till färger, rubriker, banners och punktlistor för att göra anteckningarna interaktiva och roliga att organisera.

Bonus: du får alla dessa funktioner gratis, för alltid.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/medlem per månad

Företag: 12 $/medlem per månad

Företag: kontakta säljavdelningen

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp: Mästaren bland allt-i-ett-digitala arbetsytor

Din jakt på den bästa anteckningsappen mellan Goodnotes och Notability slutar här med ett fantastiskt alternativ i ClickUp.

Med ClickUp får du en skalbar partner som hjälper dig att nå snabbare framgång, eftersom ClickUp är mer än bara en anteckningsapp – det är en central hubb för allt ditt arbete.

Registrera dig gratis på ClickUp för att ta del av dess kraftfulla anteckningsfunktioner.