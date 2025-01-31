10 alternativ till Tallyfy för att förbättra ditt arbetsflöde 2025

Föreställ dig följande: Det är måndag morgon och du börjar arbetet med en lång att göra-lista som surrar i huvudet. När du kommer igång märker du att din inkorg är förvånansvärt tom och att teamets projektdashboard redan är uppdaterad.

Nej, det skedde ingen förändring över en natt – det är arbetsflödesautomatisering som gör underverk. Medan du var borta från ditt skrivbord var automatiseringsverktygen upptagna med att schemalägga möten, filtrera e-postmeddelanden och uppdatera projektstatus.

Arbetsflödesautomatisering använder teknik för att utföra repetitiva eller tidskrävande uppgifter utan mänsklig inblandning. Det förbättrar teamets produktivitet och effektiviserar verksamheten.

Tallyfy är ett populärt verktyg för hantering av affärsprocesser för automatisering av arbetsflöden. Det är dock inte fritt från problem som begränsningar i anpassningsmöjligheterna, överbelastning av aviseringar och prestandaproblem med komplexa processer.

Så, vilken programvara ska du använda för att automatisera affärsprocesser? I det här blogginlägget diskuteras de tio bästa alternativen till Tallyfy för att förbättra ditt arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i alternativ till Tallyfy?

Varje verktyg för automatisering av arbetsflöden har sina för- och nackdelar, så det är viktigt att du känner till dessa när du väljer ett. Börja med att utvärdera vissa grundläggande faktorer för att identifiera vilket som bäst passar dina affärsbehov.

Enkel integration: Den arbetsflödesautomatiseringsprogramvara du väljer måste kunna integreras med din befintliga teknikstack utan teknisk assistans, så att du slipper stressen med att hantera data manuellt.

Användarvänlighet: Du vill inte ha något som är svårt att lära sig. Du ska kunna förstå hur det fungerar snabbt.

Funktionalitet: Har plattformen för affärsprocesshantering alla nödvändiga funktioner som dokumenthantering, automatisering av uppgifter, datainsamling och analys för digital transformation?

Skalbarhet: Plattformen för automatisering av arbetsflöden måste kunna hantera ökad kapacitet när ditt företag växer och dina projekt blir större eller mer komplexa.

Säkerhet: När känsliga företagsuppgifter står på spel vill du ha ett verktyg som följer lagar om dataskydd och säkerhet och har robusta krypteringsåtgärder för att skydda mot dataintrång.

Rapportering: Du bör kunna generera detaljerade rapporter och analyser av olika nyckeltal, såsom tid för att slutföra uppgifter, felfrekvens, kostnadsbesparingar och kundnöjdhet.

10 alternativ till Tallyfy för att förbättra ditt arbetsflöde

1. ClickUp

ClickUp är en robust projektledningsprogramvara som är utformad för att optimera dina processer och eliminera tidskrävande, repetitiva uppgifter från din dagliga schemaläggning. Genom att integrera dina arbetsapplikationer i en enda samarbetsmiljö på ClickUp kan du automatisera arbetsflöden med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Denna plattform har hundratals flexibla funktioner, inklusive ClickUp Automations, som låter dig välja mellan över 100 färdiga automatiseringstekniker för att effektivisera processer, rutinuppgifter och projektöverlämningar för enkel automatisering och arbetsflödeshantering.

Skapa anpassad automatisering baserat på dina arbetsflöden med ClickUp Automation.

Oavsett om du vill tilldela uppgifter eller kommentarer automatiskt, implementera tydliga SOP:er i hela teamet, ändra ansvariga och prioriteringar, ställa in dynamiska förfallodatum eller utlösa aviseringar, kan ClickUp Automations göra det möjligt.

ClickUps processflödesmall är speciellt utformad för att hjälpa dig att visualisera, dokumentera, spåra och optimera alla steg i din process eller ditt arbetsflöde. Du kan bjuda in relevanta teammedlemmar eller gäster till mallen för att börja samarbeta.

Ladda ner den här mallen Effektivisera projektvisualiseringen med en tydlig och koncis översikt över hela ditt arbetsflöde.

ClickUp Brain fungerar som din egen virtuella copywriter. Den svarar snabbt på meddelanden med förkortningar och skapar texter från grunden i din ton. Du kan till och med automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg och be ClickUp Brain att tillhandahålla statusrapporter om projektet och dess teammedlemmar.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma, lägg till anteckningar, filer och länkar och samla dina bästa idéer på en kreativ canvas med ClickUp Whiteboard.

Strukturera hela ditt arbetsflöde, från de minsta uppgifterna till arbetsytor, utrymmen, mappar, listor och uppgifter.

Använd ClickUp Views för att visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst. De kommer med över 15 anpassningsbara alternativ.

Övervaka ditt dagliga arbete och följ framstegen i olika format med ClickUp Views.

Integrera med över 1000 appar, inklusive Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable och GitHub.

Använd ett bibliotek med triggare och åtgärder för att anpassa och implementera uppgifter.

Planera uppdrag, håll koll på projektens framsteg, hantera deadlines och hantera flaskhalsar med ClickUp Gantt Chart View

Ställ in automatiseringsåtgärder, från statusuppdateringar till förfallodatum, så att din process startar precis när du vill.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är en betalfunktion.

Alla ClickUp-funktioner är för närvarande inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp kundbetyg

2. Process Street

via Process Street

Process Street är en AI-driven checklista och programvara för automatisering av arbetsflöden som gör det möjligt för företag att skapa och spåra befintliga processer, samarbeta med team och spåra jobb.

En av dess unika försäljningsargument är att schemalägga arbetsflöden så att de körs automatiskt regelbundet eller en gång på ett angivet datum eller en angiven tid.

Process Street kan användas för olika uppgifter, från introduktion av nya medarbetare och uppföljning av försäljning till evenemangshantering.

Process Streets bästa funktioner

Få tillgång till ett centraliserat arkiv för lagring av data

Samla in, organisera och dela SOP:er och viktig teaminformation med en enkel dokumentredigerare.

Skapa och anpassa formulär, enkäter och frågesporter som enkelt integreras i dina automatiserade arbetsflöden.

Få en översikt över alla aktiviteter på plattformen genom att spåra statusen för flera checklistor samtidigt.

Begränsningar för Process Street

Plattformens mobilapp finns inte i en Android-version.

Att tilldela uppgifter till en enskild person inom ett arbetsflöde är besvärligt; affärsanvändare måste skapa ett nytt arbetsflöde eller tilldela uppgifter individuellt.

Priser för Process Street

Startup: 100 dollar per månad

Pro: 1 500 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Process Street kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

3. Coolfire Core

via Coolfire Core

Om du letar efter ett flexibelt arbetshanteringssystem med realtidssamarbete är Coolfire Core något för dig. Det anpassar sig enkelt efter unika affärsbehov och hjälper dig och ditt team att veta vad som ska göras, vad som är nästa steg och vad som kräver er uppmärksamhet.

Detta alternativ till Tallyfy digitaliserar och automatiserar arbetet för interna team, kunder, entreprenörer och leverantörer, vilket ger dem tillgång till sina jobb, order och leveranser i realtid.

Coolfire Core är en pålitlig plattform för hantering av affärsprocesser för företag och myndigheter, från US Army Special Operations till Enterprise Rent-A-Car och American Expediting Company.

Coolfire Core bästa funktioner

Organisera ditt arbete, tilldela uppgifter till ditt team och övervaka framstegen med den patenterade Sessions-tekniken.

Samordna arbetet inom och utanför ditt team med mobila appar för Android och iOS, dela länkar och bifoga filer för att dokumentera dina framsteg.

Använd digitala arbetsformulär som strukturerar arbetsuppgifterna och samlar in de exakta detaljer du behöver för att slutföra arbetet.

Coolfire Core-begränsningar

Frekventa programuppdateringar kan ibland orsaka mindre buggar i systemet.

Coolfire Core-priser

Gratis provperiod

Från 450 dollar per månad

Coolfire Core kundbetyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Microsoft Power Automate

via Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate, tidigare känt som Microsoft Flow, är en molnbaserad automatiseringsplattform för företag som vill automatisera repetitiva manuella uppgifter och pappersprocesser med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt eller ett sekventiellt regelbaserat flöde.

Du kan till exempel visualisera en process genom att skapa ett flödesschema med olika steg, variabler och slingor och sedan replikera det i Microsoft Power Automate.

Detta verktyg passar både för programmerare och icke-programmerare. För snabb implementering kan du välja mellan flera inbyggda arbetsflödesmallar, från datainhämtning till fördefinierade anpassade rapporter.

Microsoft Power Automate integreras med andra Microsoft-verktyg, såsom Excel, OneDrive och Teams, för ett oavbrutet arbetsflöde.

Microsoft Power Automates bästa funktioner

Skicka aviseringar via e-post till berörda intressenter så att de håller sig uppdaterade om de senaste händelserna.

Använd automatiserade äldre system med fördefinierade eller anpassade användargränssnittsåtgärder med hjälp av Robotic Process Automation (RPA).

Använd olika automatiserade datainsamlingsprocesser, såsom att konvertera PDF till text, extrahera text från en bild eller konvertera PDF till Word.

Begränsningar i Microsoft Power Automate

En brant inlärningskurva på grund av brist på guider och utbildningsmaterial

Prestandan kan försämras när du arbetar med stora datamängder, vilket påverkar systemets effektivitet.

Priser för Microsoft Power Automate

Gratis provperiod

Power Automate Premium: 15 dollar per användare och månad

Power Automate Process: 150 dollar per bot och månad

Kundbetyg för Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4/4 (150+ recensioner)

5. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en molnbaserad plattform för arbetsflödeshantering som hjälper företag att utforma, skapa och anpassa sina arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod.

Från milersättning och fakturering av inköpsorder till introduktion av nya medarbetare och mjukvaruutveckling – med Kissflows användarvänliga gränssnitt kan du redigera och hantera arbetsflöden för allt möjligt.

Du kan också identifiera operativa flaskhalsar med en snabb visuell representation av arbetsflöden och automatisera trigger-e-postmeddelanden så att ditt team kan hålla koll på uppgifter och deadlines.

Kissflows bästa funktioner

Spåra arbetsflöden och mätvärden effektivt med fördefinierade rapporter

Få tillgång till färdiga mallar så att du inte behöver bygga dina arbetsflöden från grunden.

Dra nytta av fördelarna med enkel integrationskonfiguration, processimplementering och utveckling av arbetsflödesapplikationer utan teknisk assistans.

Delegera uppgifter med formler, användarlistor och tabeller och kontrollera vem som kan starta en process och vad man kan se eller redigera i varje steg.

Kissflows begränsningar

Kundsupporten kan vara långsam att svara, vilket är problematiskt med tanke på plattformens stora utbud av verktyg.

Övergången till en ny version innebär en kraftig prisökning och en mödosam migreringsprocess.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (55 recensioner)

6. Pipefy

via Pipefy

Pipefy är ett kodfritt processhanteringsverktyg som hjälper HR-, ekonomi-, IT-, kundsupport- och marknadsföringsteam att skapa, organisera och övervaka sina arbetsflöden på en enda plattform.

De är utrustade för att hantera alla typer av operativa scenarier och låter dig skapa arbetsflöden baserade på bästa praxis i din bransch med hjälp av sina verktyg för processkartläggning.

Oavsett om du vill spåra SLA:er mer effektivt, förbättra teamarbetet eller leverera bättre kundservice kan Pipefy tillhandahålla de verktyg du behöver för att utföra dina uppgifter.

Pipefys bästa funktioner

Dra nytta av fördelarna med att integrera ERP-system, databaser och vertikala lösningar som lagras i privata moln eller lokala system.

Skapa anpassade arbetsflöden genom att definiera startpunkt, faser och nödvändiga integrationer. Använd Kanban och Scrum

Centralisera alla arbetsflöden från inköp till betalning – inköp, betalning, godkännanden och mer – och kommunicera med intressenter via en central hubb.

Pipefys begränsningar

Saknar möjligheten att rapportera direkt från anslutna databasposter, vilket kräver manuella lösningar.

Alternativen för datafiltrering är begränsade, vilket leder till ett överdrivet beroende av märkning.

Priser för Pipefy

Starter: Gratis

Företag: 20 dollar per användare och månad

Företag: 34 dollar per användare och månad

Pipefy kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 300 recensioner)

7. ProcessPlan

via Process Plan

ProcessPlan är en dynamisk AI-driven molnbaserad lösning som automatiserar hela din affärsprocesscykel med hjälp av uppgiftsövervakning, kontomärkning, enkel inloggning och schemaläggningsverktyg.

ProcessPlans maskininlärningsteknik (ML) identifierar proaktivt potentiella problem och förebygger dem innan de uppstår, vilket gör den oumbärlig för avdelningar som ekonomi, projektledning och drift.

Det omfattande resursbiblioteket erbjuder arbetsflödesexempel och processmallar för hundratals affärsanvändningsfall och branscher.

ProcessPlans bästa funktioner

Använd utbildade robotanställda för att utföra administrativa uppgifter som att skapa rapporter, göra research och fylla i formulär.

Utför tilldelade uppgifter via e-post, chatt och andra tredjepartsprogram; ingen inloggning krävs.

Tilldela och fördela uppgifter automatiskt till lämpliga personer vid lämpliga tidpunkter när arbetsflödet utförs.

Hantera dina företagsdata säkert tillsammans med dina processer och arbetsflöden med en inbyggd kunskapsbas.

ProcessPlan-begränsningar

Automatiserade åtgärder kan vara förvirrande och kanske inte fungerar med alla valda fält, vilket kräver trial and error.

Det kan bli trögt med omfattande kodning och saknar funktioner för automatisk sparning, vilket försvårar hanteringen av komplex automatisering.

Priser för ProcessPlan

Humans: 29 dollar per månad per användare

Robotar: Valfritt tillägg med anpassad prissättning

ProcessPlan kundbetyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Next Matter

via Next Matter

Next Matter är en plattform för hantering av affärsprocesser för medelstora till stora företag som vill integrera processautomatisering för affärskritiska uppgifter i sina system, inklusive CRM-funktioner.

Ett typiskt exempel på automatisering av affärsprocesser är anpassning och hantering av komplexa arbetsflöden med omfattande behörighetskontroll, vilket förbättrar processernas synlighet och affärseffektiviteten.

Oavsett om du är ett snabbt växande fintech-företag eller nästa e-handelsjätte är Next Matter extremt användbart eftersom det integreras med Microsoft Office och tillhandahåller detaljerade rapporter och analyser för bättre beslutsfattande och prestationsuppföljning.

Next Matters bästa funktioner

Integrera din nuvarande teknikstack med ett anpassat REST API.

Anpassa arbetsflöden för att starta, pausa eller avsluta baserat på angivna utlösande händelser.

Tilldela externa medarbetare enstaka eller flera processteg utöver de vanliga uppgiftsfördelningarna för team.

Begränsningar i Next Matter

Större processer inom systemet upplever betydande laddningsfördröjningar.

Integrationerna är komplexa, utbildningsmaterialet är knappt och supporten påverkas av tidszonsskillnader, vilket orsakar förseningar.

Priser för Next Matter

Skapa dina egna arbetsflöden: 180 dollar per arbetsflöde och månad

NextMatter skapar arbetsflöden åt dig: 300 dollar per arbetsflöde och månad

Anpassad prissättning

Kundbetyg för Next Matter

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. VisualCron

via VisualCron

VisualCron är ett verktyg för automatisering och integration av arbetsflöden i Windows som är utformat för att hjälpa företag att automatisera manuella processer, såsom datahantering, jobbschemaläggning, revision och mycket mer.

Det gör att du kan använda en integrerad uppgiftsschemaläggare för att skapa uppgifter, tilldela dem till ditt team och generera rapporter för att granska prestanda. Du kan också sortera lokala eller fjärranslutna filer genom att tillämpa filter baserade på mappar, filstorlek, datum och innehåll.

VisualCron bästa funktioner

Dra, klicka och skapa med ett konsekvent och lättlärt gränssnitt.

Anslut lokalt eller på distans via internet för att styra en VisualCron-server.

Använd standardprotokollen för filöverföring och skriptexekvering på olika plattformar, såsom SFTP, SCP och HTTP.

Använd dess API för att integrera systemet med flera tredjepartsplattformar som SAP, OneDrive, SharePoint och Slack.

Begränsningar för VisualCron

En brant inlärningskurva på grund av dess omfattande uppgifter och variabla kombinationer

Kravet på att köpa ett supportavtal för licensöverföringar, även mellan servrar, kritiseras.

Priser för VisualCron

1-serverlicens (Basic): 229 $ per månad

1-serverlicens (Pro): 249 $ per månad

Webbplatslicens (Pro): 1 249 USD per månad

Landlicens (Pro): 1 599 USD per månad

Världslicens (Pro): 1 999 USD per månad

VisualCron kundbetyg

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker är ett arbetsflödesverktyg för automatisering av affärsprocesser (BPA) med låg kodnivå för automatisering och distribution av företagsarbetsflöden för att optimera resursallokeringen för uppdragskritiska jobb.

De passar bäst för medelstora företagare, IT-chefer, företagsarkitekter och mjukvaruutvecklare. Du kan få insikter från ostrukturerade data med automatiserad dataextraktion och klassificering.

Du kan också enkelt skapa dina egna med hjälp av färdiga mallar från Process Modeler eller arbetsflödesdesignprogramvaran ProcessMaker. Den integreras med många verktyg, inklusive Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, etc.

ProcessMakers bästa funktioner

Skapa elektroniska kvitton, brev, bekräftelser, fakturor och kontrakt som behövs för att driva ett företag med Document Builder.

Skapa processer och skript och översätt dem till flera språk på några minuter.

Få tillgång till data offline. Synkronisera senare när du är online.

Framtidssäkra din teknikstack genom att integrera med kärnsystem, bryta datasilos och applikationssilos.

ProcessMakers begränsningar

Kräver programmeringskunskaper, särskilt i PHP och JavaScript, för praktisk användning, vilket gör det mindre lämpligt för utveckling för slutanvändare.

Nya versioner kan innehålla buggar och göra att systemet går offline utan förvarning.

Priser för ProcessMaker

Plattform: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

ProcessMaker kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Förbättra ditt arbetsflöde med den bästa plattformen för hantering av affärsprocesser

Undersök och uppskatta hur varje Tallyfy-alternativ kan förbättra ditt arbetsflöde och göra ditt team ännu mer produktivt. Rätt programvara för automatisering av affärsprocesser hjälper dig att fatta säkra, datastödda beslut för dina affärsapplikationer och arbetsflödeshantering.

ClickUp är det bästa alternativet till Tallyfy för att hjälpa dig och ditt team att fokusera på samarbete och kreativitet istället för att jaga ikapp administrativa uppgifter.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.