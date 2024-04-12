Evernote vs ClickUp: Vilken anteckningsapp är bäst?

En innovativ idé. En matvara till inköpslistan. Acceptanskriterier för den funktion du skriver en användarberättelse om. En nyhet du vill dela med ditt team.

För att kunna leva ditt liv utan att missa viktiga detaljer eller leva med ett tungt belastat korttidsminne behöver du en enkel, kraftfull och alltid tillgänglig anteckningsapp.

I det här blogginlägget utforskar vi de två mest populära anteckningsapparna: Evernote vs ClickUp.

Vad är ClickUp?

ClickUp är en molnbaserad projektledningsplattform utformad för team av alla storlekar och branscher som vill samarbeta och spåra arbetet på ett och samma ställe.

ClickUp samlar dina uppgifter, dokument, mål och chattar och erbjuder ett enhetligt utrymme för projektplanering, tidshantering och resursfördelning. För att underlätta ditt arbete och dina arbetsflöden innehåller ClickUp också en kraftfull anteckningsapp.

ClickUps främsta funktioner

I det överfulla landskapet av produktivitetsplattformar utmärker sig ClickUp med en rad kraftfulla funktioner, inklusive en utmärkt anteckningsapp och lösningar för informationshantering, såsom följande.

Översikt över ClickUp Docs

ClickUp Docs

ClickUp Docs låter ditt team samla anteckningar, mötesprotokoll, projektplaner och allt annat du behöver dokumentera på ett ställe. Med ClickUp Docs kan du:

Skapa dokument med inbäddade sidor och formateringsalternativ som bokmärken, tabeller och mycket mer.

Redigera i realtid tillsammans med ditt team, tagga andra med kommentarer, tilldela dem åtgärdspunkter och konvertera text till spårbara uppgifter.

Länka dokument och uppgifter till varandra, lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus, tilldela uppgifter och mycket mer – allt i din editor.

Kategorisera för enkel åtkomst och sökbarhet

Skapa delbara länkar och hantera behörigheter för team, gäster eller allmänheten

Notepad från ClickUp

Fånga tankar, idéer och uppgifter på språng med ClickUp Notepad. Denna funktion ger dig ett snabbt och enkelt sätt att skriva anteckningar under möten eller brainstorming-sessioner, så att inga idéer går förlorade eller glöms bort.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria onlineanteckningsblock.

Kunskapsbas

Skapa ett omfattande informationsarkiv med ClickUps kunskapsbas. Denna funktion är perfekt för att lagra instruktionsguider, vanliga frågor och företagspolicyer, vilket ger ditt team självbetjäningsresurser och minskar repetitiva förfrågningar.

Vad mer? Skapa automatiskt kunskapsbasartiklar med ClickUp Brain.

ClickUp möjliggör detaljerade uppgiftsbeskrivningar och trådade kommentarer, vilket gör det möjligt för team att spara relevanta anteckningar och diskussioner kopplade till specifika projekt eller uppgifter, så att sammanhanget bevaras och är tillgängligt.

Oavsett om du vill anteckna mötesanteckningar, brainstorma idéer eller bygga upp en kunskapsbas, erbjuder ClickUp verktygen för att göra det mer effektivt.

Priser för ClickUp

Oavsett om du är en enskild användare som vill öka din effektivitet eller en stor organisation som söker omfattande lösningar för projektutveckling, är ClickUps planer utformade för att skala upp efter dina ambitioner.

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag : Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

Vad är Evernote?

Evernote är i grunden en anteckningsapp som fungerar som din digitala anteckningsbok, planeringskalender och arkiv. Som ett verktyg utformat för att samla och organisera anteckningar är Evernote utmärkt för att hålla ordning på dina tankar, undersökningar och projekt och göra dem lättillgängliga.

Evernote anteckningsapp (Källa: Evernote.com )

Evernotes främsta funktioner:

Här är en översikt över de många funktioner som gör Evernote lämpligt för alla som vill organisera sitt liv och effektivisera sitt arbetsflöde.

Organisering av anteckningar

Skapa anteckningsböcker, sidor och taggar för enkel kategorisering och återhämtning av information.

Web Clipper

Spara artiklar, webbsidor och skärmdumpar direkt till ditt konto med fullständig formatering.

Dokumentskanning

Använd enhetens kamera för att skanna och digitalisera dokument, visitkort och handskrivna anteckningar.

Plattformsoberoende synkronisering

Kom åt dina anteckningar på vilken enhet som helst, så att du alltid har din information inom räckhåll.

Evernotes priser

Evernote erbjuder flera prisnivåer, var och en med sina unika funktioner och fördelar.

Gratis för alltid

Personligt : 10,83 dollar per månad

Professional : 14,17 dollar per månad

Teams: 20,83 dollar per användare och månad

Det är viktigt att notera att Evernotes gratisplan har en begränsning på 50 anteckningar. Du måste uppgradera för att kunna skriva fler. Å andra sidan kan du skapa obegränsat med dokument på ClickUp Docs, även med gratisplanen.

ClickUp vs Evernote: Jämförelse av funktioner

Vi har granskat alla funktioner och egenskaper i båda verktygen för att ge dig en omfattande jämförelse mellan ClickUp och Evernote. Låt oss börja.

Avsedd användare

ClickUp är utformat för både enskilda användare och stora team. Det kombinerar kraftfull anteckningsfunktion med projektledning, och team inom olika branscher använder ClickUp för sin projekt-/produkt-/programledning.

Evernote är i första hand ett verktyg för anteckningar för enskilda personer. Det låter dig skanna dokument, spela in ljudanteckningar och spara kvitton, manualer eller familjerecept. Även om det har kraftfulla funktioner för anteckningar saknar det möjligheten att integrera den kunskapen i handling på ett meningsfullt och skalbart sätt.

Kommunikation och samarbete

ClickUp Docs fungerar som ett program för dokumentredigering i realtid, vilket underlättar teamsamarbete, kommunikation och teamwork. Dess mest kraftfulla samarbetsfunktioner är:

Kommentarer och omnämnanden

Livechatt

Privat och offentlig delning

Dokumentredigering i realtid

Integration med uppgifter och produktivitetssvit

Evernote har begränsade samarbetsfunktioner, såsom delning och kommentarer på anteckningar. Du kan också lägga till uppgifter till anteckningarna.

Även om dessa är utmärkta för att arbeta med dokument tillsammans, var de begränsande för projekt som kräver en starkare övergång till att spåra arbete, övervaka framsteg, utvärdera resultat etc.

Uppgiftshantering

ClickUp eliminerar silos av anteckningar och arbete. Den integrerar anteckningar med uppgifter, så att du kan skapa åtgärdspunkter, kommentera idéer och tagga användare. ClickUp Docs sammanför tankar och handlingar på ett smidigt sätt. Med stöd av en kraftfull, anpassningsbar och flexibel projektledningsprogramvara håller ClickUp dina anteckningar och dokument i sitt sammanhang.

Evernote erbjuder också möjligheten att skapa uppgifter, åtgärdspunkter och scheman, men funktionerna är begränsade. Evernote är en anteckningsapp med några få funktioner för uppgiftshantering. ClickUp är däremot en produktivitetssvit med kraftfull integration av uppgifter och anteckningar.

Stilar

ClickUp Docs låter dig lägga till omslagsbilder, ändra teckensnitt och färger, justera rad-/styckeavstånd, lägga till widgets/banners, inkludera undersidor, en innehållsförteckning och mycket mer.

Oöverträffad stil och kraftfull funktionalitet med ClickUp Docs

Evernote möjliggör allt detta också. Som en app som är utvecklad exklusivt för anteckningar erbjuder Evernote olika anteckningstyper, inklusive text, skisser, foton, ljud, webbklipp och PDF-filer.

Rapportering

ClickUp underlättar flödet från idé (i ClickUp Docs ) till handling (i ClickUp-uppgifter ) till resultat (på ClickUp Dashboard ). Baserat på de mål och målsättningar du har satt upp för dig själv kan du generera detaljerade rapporter om uppgiftsframsteg, tidsspårning och produktivitetsinsikter direkt i ClickUp.

Evernote saknar inbyggda rapporteringsfunktioner. Detta beror delvis på att Evernote endast hjälper dig att skapa och arkivera dokument, ungefär som Google Docs. Det finns alltså inte mycket att spåra förutom antalet ord, tecken, författare etc.

Integrationer

ClickUp integreras med över 1 000 andra appar, inklusive verktyg från tredje part för tidrapportering, e-post, kalender och fillagringstjänster. Detta omfattande ekosystem gör det möjligt för team att effektivisera arbetsflöden och hålla dataflödet smidigt.

Evernote, å andra sidan, erbjuder ett mindre urval av användbara integrationer. Detta kan begränsa appens förmåga att integreras fullt ut i ett teams befintliga arbetsflöde.

AI-funktioner

ClickUp Brain förbättrar många av plattformens funktioner, inklusive anteckningar. De viktigaste AI-funktionerna som är integrerade i anteckningsfunktionerna är följande.

AI-skrivverktyg: Skriv utkast till e-postmeddelanden, skapa dokument och generera projektplaner. Kontrollera stavningen i dina dokument och uppgifter utan plugins eller tillägg.

Sammanfattningar: Skapa automatiskt mötesreferat och åtgärdspunkter från mötesanteckningar.

ClickUp AI-sammanfattning för dokument

Transkriptioner: Omvandla automatiskt röst till text och använd AI för att svara på frågor från dina möten och klipp.

AI-sökning: Ställ frågor och få svar från dina uppgifter, dokument och personer.

Få alla svar automatiskt med ClickUp Brain

Evernotes strategi för AI är mer inriktad på att förbättra dess kärnfunktioner för anteckningar och informationsorganisation.

Innehållsförslag : Föreslå relaterat innehåll för bättre upptäckbarhet

AI-sökning : Gör det enklare att hitta information i dina anteckningar, bilder eller handskrivna texter

Kategorisering: Automatisk taggning och kategorisering av anteckningar

Mallar

ClickUp erbjuder ett stort arkiv med mallar för alla användningsområden, som passar alla anteckningsstrategier.

Tror du inte på oss? Kolla in de hundratals resurserna och de bästa mallarna för projektledning som hjälper dig att öka produktiviteten. Här är några populära exempel specifikt för ClickUp Docs:

ClickUp-mall för projektdokumentation

ClickUp 1-on-1-granskningsmall

ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template

Evernote erbjuder också gratis mallar för personlig dagboksskrivning, kreativt skrivande, projektuppföljning och mycket mer. Dessa är dock begränsade till anteckningar och kan inte extrapoleras till projektledning.

Kundsupport

ClickUp erbjuder omfattande kundsupport med olika resurser, inklusive ett hjälpcenter, videohandledning, livewebinarier och ett communityforum. Premiumabonnemang ger tillgång till support dygnet runt med imponerande svarstider.

Evernote erbjuder support via ett hjälpcenter och communityforum, men dess direkta kundsupport är begränsad till Premium- och Business-kontoinnehavare. Detta är en begränsning för team som behöver omedelbar hjälp på lägre nivåer.

Prissättning

ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

Evernote

Gratis för alltid

Personligt: 10,83 dollar per månad

Professional: 14,17 dollar per månad

Team: 20,83 dollar per användare och månad

Med tanke på ovanstående faktorer erbjuder ClickUp helt klart en mer omfattande lösning för team som letar efter ett tydligt, enkelt och integrerat sätt att hantera sina anteckningar.

Evernote är visserligen en stark konkurrent som anteckningsapp för enskilda användare, men den brister när det gäller att stödja de dynamiska, samarbetsinriktade och integrerade arbetsflöden som team behöver idag.

ClickUps holistiska approach till produktivitet, som omfattar anteckningar, uppgiftshantering, kommunikation och rapportering, gör det till ett kompetent alternativ till Evernote.

ClickUp vs Evernote på Reddit

Vi gick till Reddit för att förstå vad användarna tycker om ClickUp och Evernote. När vi sökte på ClickUp vs Evernote på Reddit var resultaten till förmån för ClickUp, där användarna beskrev det som ett välbalanserat, uppgiftsfokuserat alternativ.

En användare sa: ”Clickup är en stabil app för uppgiftshantering som erbjuder whiteboards, dokument, dashboards, chatt och mycket mer för att underlätta samarbete”, och tillade att kundsupportteamet är ”fantastiskt och att utvecklingsteamet arbetar hårt för att underhålla och uppdatera appen.”

Det är därför inte konstigt att ClickUp är en av de bästa anteckningsapparna för Android.

Vilken anteckningsapp är bäst för ditt team?

Resultaten är tydliga – ClickUps anteckningsapp är oöverträffad! 🏆

Evernotes enkla, avskalade approach till anteckningar och organisation var en gång banbrytande, men nu bleknar den i jämförelse med de dynamiska och mångfacetterade verktyg som sedan dess har kommit ut på marknaden.

Välkommen till ClickUp. 💜

ClickUp matchar inte bara Evernotes funktioner – den överträffar dem. ClickUp erbjuder en omfattande, samarbetsinriktad och anpassningsbar anteckningsapp för både individer och team.

Oavsett om du bara skriver ner livserfarenheter eller arbetar med mjukvaruutveckling, anpassar sig ClickUp enkelt efter dina behov.

Vad mer? Den förbättrar anteckningsfunktionen genom att integrera den i ett bredare ekosystem av uppgifter, projekt och mål. ClickUp Brain automatiserar och påskyndar vad du kan göra med dina anteckningar.

Tillsammans blir ClickUp den mest kraftfulla allt-i-ett-lösningen för idéer, planer och åtgärder – även i gratisversionen.

Intresserad av möjligheterna? Upptäck ClickUps fulla potential för ditt team.