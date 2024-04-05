Hur man beräknar takt-tid för att möta kundernas efterfrågan

Inom lean manufacturing finns det en rytm, en takt, som styr produktionsprocesserna. Denna rytm – mätt i takt-tid – är hjärtat i fabriker över hela världen.

I det här blogginlägget utforskar vi takt-tid och hur du kan använda den för att stärka dina tillverkningsprocesser.

Vad är takt-tid?

Takttid är den takt med vilken du bör producera varor för att tillgodose kundernas efterfrågan utan att överproducera eller underproducera.

Ordet "Takt" har sitt ursprung i den tyska flygindustrin på 1930-talet och betyder "rytm" eller "takt". Sedan dess har måttet antagits av flera tillverkningsföretag efter att ha populariserats av Toyotas produktionssystem.

I det lean-baserade produktionssystemet är takt-tid ett enkelt koncept som håller produktionslinjen i harmoni med kundernas behov och säkerställer att alla intressenter är nöjda.

Hur beräknar man takt-tid?

Formeln för takt-tid är takt-tid = tillgänglig produktionstid/kundbehov.

Du delar upp hur mycket tid du kan lägga på att tillverka produkten med hur många produkter du behöver tillverka. Du kan justera någon av de tre variablerna för att optimera affärsresultaten.

Låt oss titta på ett exempel. Anta att du driver ett pittoreskt bageri i hjärtat av Paris. Du, bagaren, måste veta exakt hur ofta du måste baka croissanter för att möta morgonrusningen utan att överbelasta ugnarna eller slösa resurser. Så här gör du.

Steg 1: Fastställ kundernas efterfrågan

Kundernas efterfrågan är den externa faktor som du har liten kontroll över. Börja därför där. Förstå hur många croissanter dina kunder behöver vid olika tidpunkter på dagen.

Till exempel kan frukost- och te-tiden vara mer hektisk för croissanter än lunch eller middag. Å andra sidan, om du driver ett cykeltillverkningsföretag, kan efterfrågan vara högre på sommaren än när det snöar. Som företagare/chef är du i den bästa positionen för att mäta detta.

Bestäm alltså kundernas efterfrågan i antal enheter som du behöver producera. Låt oss säga att kundernas efterfrågan är 1120 croissanter.

Steg 2: Beräkna din tillgängliga produktionstid

Den tillgängliga produktionstiden styr du själv, beroende på din kapacitet, maskiner, teamstorlek etc. För att spåra detaljerade uppgifter om hur lång tid varje process tar eller vilken produktivitet varje anställd har, kan du prova en tidsspårningsprogramvara för småföretag.

Låt oss ta ett enkelt exempel. Om ditt team består av en person som arbetar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, och tar en timmes paus varje dag för raster/möten, har du 35 timmar tillgängliga varje vecka.

(1 bagare 8 timmar 5 dagar) – (1 timme * 5 dagar)

Om du har fyra bagare som delar lika på två 8-timmarsskift, alla sju dagar, utan paus, har du 224 timmar tillgängliga varje vecka.

(8 timmar 7 dagar 4 bagare)

Steg 3: Tillämpa taktidsformeln

Takttid = Tillgänglig produktionstid/Kundernas efterfrågan

I det här exemplet är takt-tiden för ditt croissantbageri 224/1120 = 0,2 eller 1/5 av en timme.

Det innebär att om du bakar en croissant på 12 minuter kommer du effektivt att tillgodose kundernas efterfrågan. Att veta detta hjälper dina bagare att planera sin tid. Om det är omöjligt att knåda degen, forma bullarna och baka dem också, måste du antingen acceptera att du inte kan tillgodose kundernas efterfrågan eller anställa fler bagare!

Takttid i relation till andra tidsmått

Om du har arbetat inom tillverkningsindustrin har du säkert hört talas om en rad tidsrelaterade mått, såsom ledtid, beröringstid, cykeltid etc. Inom projektledning är dessa mått nära kopplade till varandra. Men hur förhåller de sig till takt-tid? Låt oss ta reda på det.

Ledtider : Tiden från det att en order läggs till dess att den levereras.

Touch time : Den tid som arbetarna har kontakt med produkten, dvs. tillför mervärde.

Cykeltid: Den tid det tar att slutföra en produktionscykel från start till slut.

Låt oss återgå till exemplet med croissanter.

Ledtid

Ledtid är tiden mellan när en kund beställer en croissant och när hen får den. I det här fallet är croissanterna förberedda i förväg och hålls redo för beställningar, så ledtiden kan vara en fråga om sekunder. Ledtiden kan dock vara mycket längre om du bakar specialbeställda tårtor i samma bageri.

Den viktigaste skillnaden mellan ledtid och takt-tid är att den förstnämnda inkluderar pappersarbete, bearbetning, förpackning etc., medan den senare vanligtvis bara är produktionstiden.

Touch-tid

Touch-tiden är tiden från det att bagaren tar emot råvarorna till det att de staplar croissanterna på brickan. Alla tidsplaneringsverktyg som du använder för ditt företag kan enkelt registrera denna information.

Touch time är endast den del av produktionsprocessen när teamet/maskineriet aktivt arbetar med den, dvs. värdeskapandeprocessen. Takt-tiden inkluderar även all väntetid och förflyttningstid.

Om bagaren till exempel behöver 10 minuter för att förbereda degen men måste vänta 10 minuter på att köksbordet ska bli klart att använda, är takt-tiden 20 minuter, men beröringstiden är 10 minuter.

Cykeltid

Cykeltiden är den genomsnittliga tid som bagare tar på sig för att producera croissanter.

Cykeltid = Tillgänglig produktionstid/faktiska produktionsenheter

Takttiden jämför kapacitet med efterfrågan, medan cykeltiden jämför kapacitet med faktiska värden.

Om det låter som för många mått att beräkna, här är varför du bör uppmärksamma takt-tiden.

Fördelar och begränsningar med takt-tid

Takttiden fungerar som en riktlinje för vad du behöver slutföra inom den tid du har för att möta marknadens efterfrågan. Detta kan tillämpas långt utanför tillverkningsindustrin.

Om du är en innehållsförfattare som arbetar 8 timmar om dagen och efterfrågan på dina tjänster är 2 artiklar om dagen, måste du skriva en artikel var 4:e timme, vilket är din takt-tid.

Om du arbetar inom byggbranschen och får uppdrag att bygga två hus per år är din takt-tid 6 månader. En bra programvara för tidsuppföljning inom byggbranschen bör kunna tala om för dig om ditt arbete kan slutföras inom den tiden med den givna kapaciteten.

Byggledning och tidrapportering med ClickUp

Takttid hjälper företag att förstå när, hur mycket och hur ofta de ska producera. Så här hjälper det.

Fördelar med takt-tid

Anpassa produktionen efter efterfrågan: Genom att anpassa produktionen efter kundernas efterfrågan undviker du över- eller underproduktion.

Eliminera slöseri: Takt-tiden tar hänsyn till det maximala antalet enheter du kan sälja under en given tidsperiod. Med denna kunskap kan du eliminera slöseri genom att producera rätt antal, beställa rätt mängd råvaror, anställa rätt antal personer och så vidare.

Förbättrad förutsägbarhet: Kundernas efterfrågan fungerar som en ankare för produktionsprocessen. Den hjälper dig att förutsäga hur mycket du kan sälja och hur mycket råvaror/teamkapacitet/maskin tid du behöver. Detta säkerställer att du kan identifiera och minska risker i förväg.

Förbättrad produktivitet: Takt-tiden visar exakt hur produktiv du behöver vara för att maximera intäkterna. Detta hjälper företagsledare och anläggningschefer att optimera sina resurser.

Om en bagare till exempel inte kan baka 280 croissanter på en dag är hen oproduktiv och behöver någon form av hjälp.

Om du arbetar i ett mjukvaruutvecklingsteam kan du använda tidsspårningsprogramvara för utvecklare för att identifiera takt-tiden och fördela resurserna på ett mer optimalt sätt för att uppnå takt-tiden.

Förbättrad kvalitetssäkring: Takttiden tenderar att vara snäv, så produktionschefer måste fastställa tydliga kvalitetssäkringsstandarder. Det hjälper till att operationalisera produktionen så att kvalitetsstandarderna upprätthålls.

Optimering av programprestanda: Takt-tiden hjälper till att harmonisera olika produktionselement, från lagernivåer och personalfördelning till resursplanering.

Som alla mätvärden har även takt-tiden vissa begränsningar. Låt oss utforska dem.

Begränsningar med takt-tid

Stelhet i dynamiska marknader: I branscher där kundernas efterfrågan kan förändras lika snabbt som vädret kan takttidens stelhet bli en begränsning. Det är som att planera en picknick flera veckor i förväg, bara för att det ska regna. Utan flexibilitet att snabbt anpassa sig kan systemet få problem.

Överdriven betoning på enhetlighet: Takt-tiden förutsätter en viss enhetlighet genom att ta hänsyn till genomsnittlig efterfrågan och genomsnittlig produktionstid. I verkligheten är efterfrågan sällan stabil.

Antagande om kontroll: Takt-tiden utgår från att flera faktorer, såsom personalens tillgänglighet, maskinernas drifttid etc., kan kontrolleras, vilket ofta inte är fallet.

Trots sina begränsningar är takt-tid ett utmärkt verktyg för att optimera produktionen inom olika branscher, produkter och tjänster. Här är några praktiska steg för att implementera takt-tid på rätt sätt.

Implementera takt-tid i projekt

Att implementera takt-tid i projekt kan förvandla kaotiska arbetsflöden till effektiva, men det kräver noggrann planering och robust produktledningsprogramvara som ClickUp. Följ den här steg-för-steg-guiden som hjälper dig på vägen mot implementering.

Steg 1: Förstå rytmen i dina kunders efterfrågan

Kundernas efterfrågan är sällan enhetlig. Du måste förstå dess upp- och nedgångar för att kunna mäta och prognostisera efterfrågan. Om du använder ClickUp som ditt produktionshanteringsverktyg kan du se trenderna visuellt.

ClickUp Dashboard kan anpassas för att visualisera försäljning, orderaktivitet, intäktstrender och mycket mer. Du kan också jämföra detta med mål och KPI:er.

Steg 2: Spåra tillgänglighet över olika processer

Beräkningen av "tillgänglig produktionstid" innefattar att spåra ett antal saker, såsom:

Maskinernas tillgänglighet: Om du arbetar på en delad produktionslinje behöver du information om när maskinerna är tillgängliga.

Teamets tillgänglighet: Vilka arbetsuppgifter har dina anställda för närvarande, och när är de tillgängliga? ClickUps tidsspårning gör det möjligt för teammedlemmarna att spåra sitt arbete på en detaljerad nivå. Arbetsbelastningsvyn ger dig en överblick över denna mätvärde för alla teammedlemmar.

Noggrann tidrapportering för varje uppgift med ClickUp

Materialtillgänglighet: När kommer ditt råmaterial in? Om ditt team är tillgängligt innan råmaterialet är här, slösar du bort deras tid. För att kartlägga sådana beroenden på ett effektivt sätt är ClickUps Gantt-diagramvy idealisk.

ClickUp Gantt-diagramvy för att kartlägga beroenden

Du kan använda en dagplaneringsapp för att spåra alla dessa mätvärden och beräkna din tillgängliga produktionstid. Dessa tidsloggmallar kan också hjälpa dig att samla all information för att fatta välgrundade beslut.

Steg 3: Beräkna takt-tiden

Takttid är tillgänglig produktionstid dividerat med kundernas efterfrågan. Använd ClickUp Formula Fields för att beräkna takttid. Lägg till framsteg mot målen i instrumentpanelen.

Planera ditt projekt så att du uppnår din takt-tid. Håll alltid ett öga på hur du presterar i förhållande till kundernas efterfrågan.

Om du är ny inom projektledning finns här några mallar för projektplaner i ClickUp som hjälper dig att komma igång.

Beräkna takt-tiden enkelt med ClickUps anpassade formelfält.

Steg 4: Identifiera flaskhalsar och optimera prestandan

Det som är speciellt med takt-tid är att du inte kommer att kunna möta all efterfrågan. Om kundernas efterfrågan på croissanter till exempel är 5 000 istället för 1 120, blir din takt-tid 2,4 minuter, vilket är nästan omöjligt att uppnå.

Målet med takt-tiden är inte att tvinga dig själv att uppnå den, utan att använda den för att optimera din prestation. Så om din efterfrågan ökar kan du:

Acceptera din situation: Nöj dig med att tillgodose endast en del av kundernas efterfrågan. Detta håller verksamheten stabil, men innebär också att du går miste om en betydande möjlighet.

Öka kapaciteten: Investera i ytterligare maskiner eller personal för att öka produktionstiden. Om mixern till exempel tar för lång tid på sig att förbereda degen kan du identifiera det som en flaskhals och byta ut mixern.

Omdesigna produkten: Om den nuvarande produkten tar för lång tid kan du omdesigna den utan att det påverkar kundupplevelsen. Du kan till exempel minska storleken på croissanten för att kunna tillverka fler enheter med samma råvara.

Automatisera: Monteringsband är ett perfekt exempel på automatisering. Om du inte är redo att installera ett monteringsband i ditt bageri kan du prova enkel automatisering för fakturering, inköp etc.

ClickUp Automations erbjuder över 100 mallar för att effektivisera arbetsflöden, rutinuppgifter, projektöverlämningar och mycket mer.

Automatisering av uppgiftskapande i ClickUp

Uppnå dina takt-tidsmål med ClickUp

Takttid är ett utmärkt mått som sträcker sig långt bortom tillverkningsindustrin. Det är en grundläggande rytm som kan skapa framgång i olika branscher, från livliga fabriksgolv till dynamiska mjukvaruutvecklingsmiljöer. Det hjälper till att synkronisera marknaden med din kapacitet.

Projektledningsverktyget ClickUp hjälper dig att observera, spåra, mäta och uppnå takt-tidsmål. Med funktioner för tidsspårning, rapportering, instrumentpaneler och beräkningar driver ClickUp lean-ledningsprocesser på ett effektivt sätt.

Oavsett om du arbetar inom byggbranschen eller mjukvaruutveckling, så ökar ClickUps funktioner för verksamhetshantering effektiviteten och produktiviteten. Upplev det själv.

Vanliga frågor om takt-tid

1. Vad är skillnaden mellan takt-tid och cykeltid?

Cykeltid är den genomsnittliga tid det för närvarande tar att producera den färdiga produkten. Takttid är den hastighet med vilken du bör producera varor för att tillgodose kundernas efterfrågan.

Takttiden jämför kapacitet med efterfrågan, medan cykeltiden jämför kapacitet med faktiska värden.

Cykeltid = Tillgänglig produktionstid/faktiska produktionsenheter

Takttid = Tillgänglig produktionstid/kundbehov

2. Hur beräknar man takt-tiden?

Takttid = Tillgänglig produktionstid/kundbehov

3. Vad är takt-tid i produktionen?

Takt-tid är ett flygtekniskt begrepp för att mäta den belastning som en flygmotor har utsatts för. Det förväxlas ofta med takt-tid, som är ett begrepp inom tillverkningsindustrin.

Takttid är den ideala produktionshastigheten för att tillgodose kundernas efterfrågan utan över- eller underproduktion.