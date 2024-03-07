10 OKR för mjukvaruteam inom teknik

Både individer och organisationer har svårt att tydligt definiera vad de vill uppnå och systematiskt arbeta mot målet.

På 1970-talet, när Intel stod inför denna utmaning, utformade Andrew Grove, före detta VD för företaget, ramverket Objectives and Key Results (OKR). Sedan dess har Google, Microsoft, Uber och flera andra multinationella organisationer antagit OKR för att driva sina insatser.

I det här blogginlägget fokuserar vi på hur du kan använda OKR för dina teknikteam. Låt oss börja.

Vad är tekniska OKR?

OKR för teknik är mål och nyckelresultat som du kan sätta upp för din organisation, mjukvaruutvecklingsteam eller enskilda medarbetare.

Mål: Ett betydande, relevant och tydligt definierat mål som är kvalitativt och inspirerande.

Nyckelresultat: Mätbara resultat som spårar uppnåendet av det målet. Vanligtvis finns det 3–5 nyckelresultat för varje mål.

I praktiken skulle det se ut så här för ett produktteam.

Mål : Förbättra systemets tillförlitlighet

Nyckelresultat 1 : Minska systemets driftstopp från 5 % till 1 %.

Nyckelresultat 2 : Öka täckningen för enhetstester från 70 % till 90 %.

Nyckelresultat 3: Implementera automatiserade verktyg för prestandaövervakning

Om du undrar var ordet mål finns i denna definition, här är en förtydligande artikel om mål kontra syften.

Vikten av OKR i ingenjörsteamet

Till skillnad från aktiviteter som försäljning, som direkt påverkar organisationens intäkter och vinster, är tekniken mer avlägsen. Detta gör det något förvirrande för teknikteamet att veta vad de måste göra och uppnå.

Den första lektionen i kapitlet om hur man leder ingenjörer skulle dock vara OKR. Ramverket för mål och nyckelresultat ger en tydlig färdplan för ingenjörsarbetet och hjälper dem att fokusera på det som är viktigt. Så här fungerar det.

Fokus: OKR prioriterar arbetet genom att tydligt definiera vad som är viktigast, vilket gör det möjligt för teamen att fokusera sina resurser och ansträngningar på att uppnå högprioriterade affärsmål.

Anpassning: OKR börjar högst upp. Organisationens mål delas upp för team och sedan för individer. Detta säkerställer att allas insatser är anpassade efter organisationens mål.

Överbrygga kvalitativa och kvantitativa aspekter: OKR för teknik fokuserar på att bryta ner kvalitativa mål till mätbara nyckelresultat som täcker hela organisationens syfte.

Objektivitet: OKR:s mätbara natur gör det möjligt för team att spåra framsteg objektivt. Teammedlemmarna kan hitta gemensamma nämnare i de viktigaste resultaten och stödja varandra för att uppnå målen.

Syfte: OKR ger teammedlemmarna en mission och ett syfte att sträva efter. Det behöver inte vara något så storslaget som att rädda världen. Det kan vara något så enkelt som att ”leverera mjukvarukvalitet” eller ”skapa användarcentrerade produkter”, vilket ger teammedlemmarna en emotionell koppling till sitt arbete. Särskilt bland millennials och generation Z, som tittar noga på ett företags värderingar, är OKR ett utmärkt sätt att leva som man lär.

Utmaningar vid implementering av OKR inom teknik

Trots sina många fördelar är OKR inte lätta att implementera. Att implementera OKR i en organisation medför sina egna utmaningar, som vi diskuterar nedan.

För många mål

För mycket av något är inte bra. Att uppnå för många mål inom en enda OKR-cykel kan späda ut fokus och resurser, vilket leder till utbrändhet och minskad effektivitet.

Du kanske sätter upp ambitiösa mål om att omstrukturera hela kodbasen, införa mikrotjänstarkitektur och uppnå 100 % testtäckning, allt inom samma kvartal.

Detta överdrivna åtagande är orealistiskt och sprider teamet för tunt, vilket riskerar att man inte uppnår några mål på ett tillfredsställande sätt.

Bristande överensstämmelse med individuella mål

Teknikteam består av individer med olika kompetenser, karriärsmål och personliga motivationer. Ofta har de svårt att anpassa sina OKR till företagets övergripande mål.

När OKR införs uppifrån och ned utan att teamet involveras i målsättningsprocessen kan det leda till bristande engagemang och bristande personlig investering i att uppnå OKR.

Orealistiska OKR

Inom mjukvaruutveckling är varje beslut en avvägning. Om du till exempel sätter korta deadlines kan du behöva ytterligare teammedlemmar eller investera i automatiseringsverktyg.

Om du inte är villig att göra den avvägningen (att kräva korta deadlines av det befintliga teamet utan verktyg) kommer du sannolikt att utbränna dem och väcka deras missnöje.

Att sätta upp ett alltför aggressivt mål eller nyckelresultat kommer inte bara att misslyckas utan också hindra glädjen att uppnå det.

Vaga OKR:er

Det viktigaste med nyckelresultat är att de är specifika och mätbara. När ett OKR är vagt kan det tolkas på olika sätt, vilket leder till ytterligare förvirring.

Om målet till exempel är att ”förbättra kundupplevelsen” och det viktigaste resultatet är att ”öka NPS-poängen” är detta ofullständigt och omöjligt att mäta. Detta är ett vagt OKR.

Frestelsen att mäta produktion istället för resultat

Nyckelresultat är inte uppgifter som ska slutföras {output} utan resultat som ska uppnås. Dina OKR för teknik kan alltså inte vara rader med kod eller ett antal buggar, även om de är lätta att mäta.

Utan att aktivt beakta denna skillnad sätter företag upp felaktiga OKR:er, som i slutändan inte stöder deras organisatoriska mål.

Spårar inte framsteg

OKR fastställs vanligtvis för ett år. Den största risken för organisationer är därför att fastställa målen och sedan glömma bort dem!

Som ett resultat av detta följer teamen inte upp sina nyckelresultat, gör inga justeringar/förbättringar och hamnar så småningom på efterkälken.

Utan en tydlig översikt över OKR:er i en app för måluppföljning kan teammedlemmarna till exempel prioritera omedelbara eller brådskande uppgifter framför kritiska strategiska uppgifter, vilket kan omintetgöra alla ansträngningar.

Stelhet

Företag utvecklas. Det som var en prioritet under ett kvartal kan bli mindre viktigt eller till och med irrelevant under nästa.

Dagens projekt är dynamiska, med nya insikter, kundfeedback eller tekniska utmaningar som dyker upp regelbundet. Genom att inte justera OKR riskerar teknikteam att arbeta mot mål som inte längre bidrar på ett meningsfullt sätt till företagets framgång.

Ett team som strikt håller fast vid en initial uppsättning OKR utan att ta hänsyn till den föränderliga affärsmiljön kan leverera föråldrat arbete som inte längre är användbart.

Tack och lov har flera organisationer sedan OKR:s tillkomst mött dessa utmaningar och tagit fram lösningar. Nästa steg är att se hur du kan övervinna dessa utmaningar och implementera OKR framgångsrikt i din organisation.

Implementera OKR i ingenjörsteam

För att framgångsrikt implementera OKR för alla teknikteam behöver du två saker: strategiska processer och robust programvara för projektledning inom teknik. ClickUp är utformat för just detta. Det är en av de bästa OKR-programvarorna som finns idag och möjliggör omfattande projektledning.

Så här kan du framgångsrikt implementera OKR för dina teknikteam.

Förstå organisatoriska OKR:er

Syftet med OKR är att samordna hela organisationen mot gemensamma mål. För att göra detta måste teknikteam förstå hur deras arbete passar in i företagets vision.

Anpassa sedan organisationens OKR till teknikteamet. Om företaget till exempel strävar efter att leverera en enastående kundupplevelse kan teknikteamet anpassa det för att leverera en enastående användarupplevelse på digitala produkter.

Inkludera teamet

En uppsättning mål och målsättningar som fastställts av cheferna och vidarebefordrats till teamen skulle vara oinspirerande för dem. Involvera därför teamen i fastställandet av OKR.

Få teamets insikter: Fråga dem om deras nuvarande mått på framgång. Titta på tidigare resultat tillsammans med dem för att fastställa mätbara komponenter. ClickUp Dashboard ger dig alla viktiga mätvärden du vill se.

Gör OKR relevanta i tid: Kartlägg affärscykeln och koppla OKR till den del av cykeln som är mest relevant för det. Om ditt varumärke till exempel uppnår högsta försäljning endast i november-december, är din plattforms tillförlitlighetsmått mest relevanta under den tiden.

Identifiera hinder tidigt: Förstå vilka utmaningar de regelbundet står inför och hitta sätt att övervinna dem. Du kan använda den tid det tar att rapportera på ClickUp för att identifiera de uppgifter som tar längst tid och diskutera orsakerna med teamet.

Var realistisk: Be ditt team om synpunkter på teknisk genomförbarhet, tillgängliga resurser och potentiella utmaningar. Du kanske vill uppnå 100 % av ett nyckelresultat, men det är orealistiskt. Experter menar att 70 % av nyckelresultatet kan vara tillräckligt.

Det viktigaste är att när du inkluderar teamet i OKR-utvecklingsprocessen är det mer troligt att de känner ett ägarskap och engagemang för dem.

Hitta balansen

För att vara realistisk måste dina mål och nyckeltal vara ambitiösa och inspirerande, samtidigt som de är anpassade efter teamets kapacitet och resurser. Detta är nödvändigt för att förhindra att teamen blir demoraliserade av omöjliga uppgifter eller självbelåtna av för lätta mål.

ClickUp-mål gör det möjligt för dig att sätta upp mål och dela upp dem i nyckelresultat. Detta kan kopplas till mindre, hanterbara uppgifter.

ClickUp-mål för att spåra dina framsteg

Om ditt mål till exempel är att förbättra effektiviteten i distributionen kan du ställa in det som ett mål i ClickUp. Därefter kan dina viktigaste resultat, såsom att automatisera 90 % av distributionspipeline, distributioner utan driftstopp och daglig distributionsfrekvens, ställas in som mål. ClickUp-mål kan vara numeriska, monetära eller sant/falskt.

Övervaka framstegen

Organisationer använder vanligtvis årliga OKR-cykler. Om det är fallet för dig, motverkar det syftet att först sätta upp mål och sedan titta på dina resultat i slutet av året.

Övervaka därför framstegen regelbundet – varje sprint är en bra frekvens. Månadsvis är också acceptabelt. Identifiera sedan områden som behöver uppmärksammas, utveckla en kultur av ansvarstagande och förbättra kontinuerligt. Appar för måluppföljning är utformade just för detta.

ClickUps målspårningsvy för att mäta framsteg i realtid

Iterera och förbättra

Om du under kvartalet inser att dina mål är för lätta eller för ambitiösa kan du justera dem så att de speglar rätt balans.

Samla aktivt in feedback från alla intressenter om varje OKR-cykel och förfina processen, målen och nyckelresultaten. Tillämpa också principerna för kontinuerlig förbättring på målsättningen.

Med den grunden på plats, låt oss titta på några mål för mjukvaruutvecklare som du kan använda för dina team.

10 OKR för mjukvaruteam inom teknik

Tekniska team arbetar med en extraordinär rad uppgifter, från att skriva kod till att hantera appers prestanda. Du kan sätta upp mål och nyckelresultat för var och en av dessa. Här är tio exempel på OKR för teknik.

1. Förbättra kundnöjdheten med nya versioner

Detta är ett utmärkt organisatoriskt mål som kan anpassas till teknik. Medan resten av företaget arbetar med sina viktigaste resultatområden kan du fokusera på nya produktlanseringar för att uppnå detta mål.

Teknikteamets viktigaste resultat kan vara:

Uppnå ett Net Promoter Score {NPS} på 80 för varje ny funktionsrelease.

Minska svarstiden för funktionsförfrågningar till mindre än 24 timmar (även om svaret är nej).

Skapa fem viktiga kundfunktioner

2. Optimera applikationens prestanda

Agila team strävar ständigt efter förbättringar. Applikationsprestanda är ett klassiskt mått på kontinuerlig förbättring. Använd nyckelresultat, till exempel:

Minska den genomsnittliga sidladdningstiden med 30 %

Öka applikationens drifttid till 99,9 %.

Minska datamigreringstiden med 25 %

3. Förbättra mjukvarukvaliteten

Att förebygga teknisk skuld och leverera en bättre kundupplevelse beror på mjukvarukvaliteten. Det enklaste sättet att implementera bästa praxis och säkerställa konsekvens är att använda checklistor. Med ClickUp-uppgifter kan du lägga till checklistor till varje uppgift/deluppgift, vilket underlättar ditt arbete.

ClickUps checklista för att hantera alla dina uppgifter

Fastställ dina acceptanskriterier och arbeta mot viktiga mått, till exempel:

Uppnå en godkänd andel på 95 % på alla automatiserade tester

Minska kritiska buggar med 40 % under nästa kvartal

Implementera en process för kollegial kodgranskning med 100 % efterlevnad

4. Förbättra effektiviteten i driftsättningen

Implementeringseffektivitet är ett mått som är avgörande för agila processer. Titta på din implementeringseffektivitet för det senaste året och sätt upp dina viktigaste resultat. Det kan vara:

Automatisera 90 % av distributionspipeline

Uppnå distributioner utan driftstopp

Minska implementeringsfrekvensen till dagliga releaser

5. Förbättra appens säkerhet

Varje år är detta naturligtvis ett mål för teknikteam. Förbättra dina prestationer med viktiga resultat, till exempel:

Åtgärda alla kritiska säkerhetsproblem inom 48 timmar efter upptäckt.

Implementera tvåfaktorsautentisering för alla interna system

Genomför kvartalsvisa säkerhetsutbildningar för alla ingenjörer

6. Effektivisera utvecklingsarbetsflöden

Härifrån går vi vidare till mätvärden för teamets effektivitet och produktivitet. Smidiga utvecklingsarbetsflöden är grundläggande för informationsflödet och teamets effektivitet.

Visualisera arbetsflöden med ClickUp Mind Maps

Tekniska team använder ClickUp Mind Maps för att visualisera sina arbetsflöden så att de kan optimera prestandan. Exempel på viktiga resultat för att effektivisera utvecklingsarbetsflöden är:

Minska den genomsnittliga tiden för att slå samman pull-förfrågningar från 2 dagar till 4 timmar.

Implementera automatiserade bygg- och testpipelines för 100 % av projekten

Uppnå en 30-procentig minskning av cykeltiden från idé till implementering

7. Öka teamets produktivitet

Olika team definierar produktivitet på olika sätt. Välj dina definitioner noggrant och sätt upp mål därefter. Skapa OKR, till exempel:

Minska tiden från kodkommit till driftsättning med 50 %.

Öka andelen slutförda sprintar till 90 %

Minska antalet oplanerade arbetstimmar till 4 per vecka ( ClickUps tidsspårning och taggning kan hjälpa till att övervaka detta på en detaljerad nivå).

8. Optimera resursfördelningen

Detta mål är mer relevant för projektledaren än för ingenjörerna själva. En god resursallokering är dock grundläggande för att hantera kostnader och prestanda.

ClickUps arbetsbelastningsvy säkerställer att dina personalresurser fördelas optimalt. Nu när vi har gått igenom produktivitet och effektivitet kan vi diskutera icke-personalresurser.

Minska kostnaderna för molninfrastruktur med 20 % utan att påverka prestandan genom att optimera utnyttjandet.

Minska slöseriet genom att minska outnyttjade licenser och prenumerationer med 80 %.

Implementera dynamisk skalning med minimal redundans

9. Skala upp teknikteamet

I en växande organisation är det ett viktigt mål att effektivt skala upp mjukvaruutvecklingsteamet, inte bara för att rekrytera talanger utan också för teknikchefer. Bra OKR-programvara för nystartade företag gör det möjligt att fastställa viktiga resultatområden, till exempel:

Anställ och introducera fem nya mjukvaruutvecklare med specialiserade färdigheter

Uppnå en retention på 95 % för teknikteamet

Implementera ett mentorprogram med 100 % deltagande från seniora ingenjörer.

10. Stärk samarbetet mellan avdelningarna

Vad är ett scrumteam utan samarbete? Stärk samarbetet inom teknikteamet och med affärsintressenter med hjälp av viktiga resultat, till exempel:

Eliminera fel på grund av kommunikationsbrister med 70 %.

Genomför tre avdelningsöverskridande kunskapsdelningssessioner

Kolla in några andra exempel på OKR.

OKR-mallar för teknikteam

Förhoppningsvis har ovanstående exempel inspirerat dig. Mallarna nedan ger dig verktygen för att omsätta dem i praktiken.

ClickUps mall för företagets OKR

Börja med ClickUps mall för företagets OKR för att ställa in och hantera organisatoriska mål. Den innehåller åtta vyer, 30 anpassade statusar och en OKR-inlämningstavla för att organisera dina mål och göra dem lättillgängliga för teamet.

CilckUps företags OKR och målvy med tydliga mål och status

OKR-mappmall

ClickUp OKR-mappmallen höjer ribban. Det är ett omfattande planeringsverktyg som är utformat för att hjälpa individer och team att sätta upp och uppnå sina mål. Det innehåller en planeringsrytm, OKR-listor, fem anpassade vyer och sju anpassade statusar för att effektivt bryta ner mål och övervaka framsteg.

ClickUps mall för OKR-mapp

Letar du efter något specifikt? Här är sju gratis OKR-mallar i Excel, Google Sheets och ClickUp. Du kan också hitta fler teknikmallar för andra processoptimeringar.

Ställ in och hantera dina OKR för teknik med ClickUp

Om du är förvirrad mellan uppdrag, mål, målsättningar, mått osv. är OKR-ramverket ett praktiskt verktyg. Det ger dig den struktur och de riktlinjer du behöver för att arbeta mot affärsframgång.

Som ett omfattande projektledningsverktyg integrerar ClickUp vikten av OKR i hela produkten. Det hjälper projektledare att sätta upp, spåra, övervaka, granska, revidera och uppnå mål på ett och samma ställe. Dessutom påskyndar ClickUps mallar din resa mot att införa OKR.

Förbättra dina tekniska resultat med ClickUp. Prova ClickUp gratis idag!

Vanliga frågor

1. Hur skriver man en OKR för teknik?

OKR består av två delar: mål och nyckelresultat. Målet är ett kvalitativt uttalande och nyckelresultaten är mätbara utfall. Så här skriver du OKR för ingenjörsteam.

Börja med ett tydligt, inspirerande och utmanande mål för teknikteamet som är i linje med företagets mål. Till exempel – förbättra systemets tillförlitlighet.

Identifiera viktiga resultat som hjälper till att uppnå detta mål. De ska vara mätbara, specifika, tidsbundna och uppnåbara. Till exempel

Minska systemets driftstopp med 50 % inom andra kvartalet.

Uppnå en kundnöjdhetspoäng på 90 % avseende systemets tillförlitlighet vid slutet av tredje kvartalet.

Implementera automatiserad testning för 80 % av kodbasen senast under fjärde kvartalet.

2. Vad är en teknisk OKR?

Tekniska OKR är mål och nyckeltal för det tekniska teamet. Tekniska OKR syftar till att fokusera insatserna på tekniska förbättringar, innovationer eller effektiviseringar med stor påverkan som bidrar till organisationens övergripande framgång.