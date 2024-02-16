10 Typeform-integrationer för att koppla ihop dina appar 2025

Om du är projektledare, kreativ professionell eller student som arbetar med datainsamling har du säkert stött på Typeform. Det är ett verktyg för att skapa interaktiva och engagerande formulär, enkäter och frågesporter online.

Men vet du vad? Denna form av automatiseringsprogramvara blir ännu bättre med integrationer från tredje part.

Med rätt verktyg kan du förvandla Typeform till ett personligt kommandocenter som smidigt ansluter till dina favoritappar för att snabbt samla in användbar information.

Var kan du hitta rätt integrationsprogramvara att lägga till denna fantastiska plattform? Du behöver inte leta längre! Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa Typeform-integrationerna som uppfyller olika behov och preferenser.

Vad ska du leta efter i Typeform-integrationer?

Att välja mellan de olika tillgängliga Typeform-integrationerna kan vara både spännande och överväldigande. För att få ut det mesta av dessa verktyg bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Användarvänlighet : Välj användarvänliga integrationer med enkla installationsprocesser.

Anpassning: Leta efter integrationer som erbjuder flexibilitet och anpassningsmöjligheter.

Pålitlighet och support: Prioritera integrationer med pålitlig prestanda och responsiva supportsystem.

Säkerhet: Välj integrationer som följer robusta säkerhetsstandarder, särskilt för känslig information.

Skalbarhet: Överväg integrationer som kan växa i takt med dina förändrade behov för en långsiktig lösning.

Nu är du bättre förberedd för att välja Typeform-integrationer som förbättrar ditt arbetsflöde och gör din digitala arbetsplats ännu mer kraftfull och anpassad efter dina preferenser.

De 10 bästa Typeform-integrationerna att använda

Typeforms omfattande integrationsbibliotek gör det till ett självklart val för miljontals företag världen över. Det ansluter till populära appar som används på moderna arbetsplatser och samlar ditt teams verktyg på en enda plattform.

Slipp jonglera mellan olika appar – Typeform har allt du behöver.

Här är de 10 bästa Typeform-integrationerna för att förbättra din upplevelse:

1. ClickUp

Koppla samman formulär och projektledningsuppgifter med hjälp av ClickUps integration med Typeform.

ClickUps integration med Typeform gör det enklare för team att koppla sina interaktiva formulär och enkäter till projektledningsuppgifter. När någon fyller i ett Typeform-formulär skapas automatiskt en uppgift i ClickUp med rätt information, vilket sparar tid för alla och minskar risken för fel.

Du kan till och med lägga in Typeform-formulär direkt i ClickUp Tasks, så att all uppgiftsrelaterad information finns på ett och samma ställe. Det hjälper team att samarbeta bättre, automatisera uppgifter och se till att informationen är uppdaterad på båda plattformarna. Det är ett smidigt sätt att kombinera datainsamling och projektledning utan ansträngning.

Och om du fortfarande är orolig för att dina formulärdata ska hamna på fel plats kan du lita på ClickUps universella sökfunktion för att snabbt hitta all information. Använd den universella sökfunktionen för att snabbt hitta filer i ClickUp, favoritappar och lokala enheter, allt från en central plats. Denna funktion gör kunskapen på arbetsplatsen lättillgänglig – även mellan team och avdelningar.

Sök över plattformar, filer och appar med ClickUp Universal Search

ClickUps universella sökfunktion är mycket anpassningsbar; den lär sig av dina interaktioner och preferenser och levererar mer personliga och effektiva sökresultat.

Universal Search är tillgängligt från Command Center, Global Action Bar eller skrivbordet och gör det enkelt att söka i hela ditt ClickUp-arbetsområde med bara ett klick.

Stöd för över 20 populära appar förenklar sökningen efter innehåll, vilket gör det till en tidsbesparande lösning för användare som söker ett omfattande men användarvänligt sätt att hitta viktig information.

Om du föredrar en mer specifik och förfinad sökning kan du använda ClickUps funktion "Extend Search". Den låter dig söka efter dina favoritappar direkt från den universella sökfältet. På så sätt kan du snabbt hitta och komma åt specifika integrationer, utan att behöva söka efter var och en individuellt.

Och om du inte vill ha besväret med att integrera flera verktyg kan du helt enkelt byta till ClickUp Forms. Det är ett av de bästa alternativen till Typeform som hjälper dig att skapa, anpassa och hantera formulär direkt i ClickUp, så att du slipper växla mellan olika plattformar.

Få tillgång till alternativ för anpassning av formulär, avancerade automatiseringsfunktioner och smidiga integrationer med ClickUp Forms.

Denna konsolidering förenklar inte bara användarupplevelsen utan minimerar också risken för datasilos och avvikelser. Med allt centraliserat i ClickUp kan teamen ha en enhetlig arbetsyta för att enkelt hantera projekt, uppgifter och formulärinlämningar.

Dessutom erbjuder ClickUp Forms View avancerade automatiseringsfunktioner. Team kan ställa in regler och triggers baserat på formulärinlämningar, automatisera repetitiva uppgifter och minska den manuella arbetsbelastningen.

Till exempel kan ett inskickat formulär automatiskt utlösa skapandet av uppföljningsuppgifter, tilldelningar eller aviseringar, vilket säkerställer att teamet förblir proaktivt och lyhört för inkommande data.

Förenkla dina intagsprocesser med villkorlig logik med hjälp av ClickUps formulärvy.

För att göra ditt arbetsflöde ännu smidigare erbjuder ClickUp också många integrationer!

ClickUps bästa funktioner

Länka Typeform-svar direkt till ClickUp Tasks. Uppmuntra teamsamarbete genom att tillhandahålla en central plats för diskussion och åtgärder kring undersökningsresultaten.

Automatisera ClickUp-åtgärder baserat på Typeform-inlämningar. Se till att specifika utlösare ger rätt svar i ditt projektledningsflöde, vilket sparar tid och minskar fel.

Konvertera Typeform-poster till praktiska ClickUp-uppgifter för att hålla projektets momentum starkt.

Anpassa mappningen av Typeform-fält till ClickUp-attribut för en skräddarsydd och effektiv datahanteringsprocess som passar ditt teams behov.

Begränsningar i ClickUp

Begränsade alternativ för fältmappning

Vissa användare har rapporterat fördröjningar i realtidssynkroniseringen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Gmail

via Typeform

Om du hanterar e-post regelbundet vet du hur enkelt det är att hantera e-post med Gmail. Googles kraftfulla e-postklient erbjuder en säker och effektiv plattform för att skicka, ta emot och hantera e-post. Den har också ett användarvänligt gränssnitt med funktioner som anpassningsbara etiketter, kraftfulla sökfunktioner och integration med andra Google-tjänster som Google Drive.

Gmail integreras också med Typeform, bland andra verktyg från tredje part. Resultatet är en bro mellan kraftfull formulärskapande och effektiv kommunikation. Genom att smidigt ansluta till Gmail låter Typeform dig samla in formulärsvar, vilket gör dem omedelbart tillgängliga i dina Gmail-inkorgar.

Denna integration möjliggör snabba e-postmeddelanden, vilket underlättar snabbare svar och effektivare hantering av insamlade data. Du kan använda Gmail för att organisera, prioritera och samarbeta kring information som samlats in via Typeform-formulär.

Gmails bästa funktioner

Ställ in automatiska e-postmeddelanden för formulärinlämningar med Typeform och Gmail.

Förenkla datainsamling och organisering genom att integrera Typeform direkt i ditt Gmail-konto.

Anpassa dina Gmail-mejl utifrån respondenternas svar med Typeforms dynamiska funktioner.

Begränsningar i Gmail

Begränsade anpassningsalternativ för skräddarsydd e-postformatering i Gmail via Typeform

Möjliga begränsningar av filstorlek och filtyper när du skickar bilagor via Typeform integrerat med Gmail

Priser för Gmail

Tillgängligt som en del av Google Workspace

Business Starter: 7,20 dollar per användare/månad

Business Standard: 14,40 dollar per användare/månad

Business Plus: 21,60 $ per användare/månad

Gmail-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (över 12 100 recensioner)

3. Google Sheets

via Typeform

Med Google Sheets kan du skapa, redigera och dela kalkylblad online. Det ingår i Google Workspace (tidigare känt som G Suite), som innehåller olika verktyg för produktivitet och samarbete.

Typeforms integration med Google Sheets går utöver grundläggande dataöverföring. Det blir en utmärkt lösning för datalagring, djupgående dataanalys och samarbete.

Några av de idealiska användningsfallen för Typeform-integrationen med Google Sheets är:

Kundundersökningar : Analysera feedback direkt, identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut.

Evenemangsregistreringar : Spåra registreringar, hantera deltagarinformation och analysera deltagartrender.

Formulär för leadgenerering : Samla in leads effektivt, organisera deras data och vårda dem på ett effektivt sätt.

Medarbetarundersökningar: Samla in feedback från medarbetarna, utvärdera deras nöjdhet och identifiera områden som kan förbättras.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Automatisera överföringen av formulärsvar till specifika kolumner i ett Google Sheet för att skapa en strukturerad och organiserad dataset.

Anpassa din dataorganisation efter dina behov genom att enkelt koppla Typeform-fält till specifika kolumner i Google Sheets.

Låt flera användare arbeta samtidigt med data som samlats in av Typeform för förbättrad samverkan.

Begränsningar i Google Sheets

Begränsningar i hanteringen av komplex logik eller villkorade åtgärder baserade på formulärsvar, vilket kan kräva ytterligare verktyg från tredje part för avancerad automatisering.

Användare bör vara försiktiga med känslig information som delas via Google Sheets-integrationen.

Priser för Google Sheets

Tillgängligt som en del av Google Workspace

Business Starter: 7,20 dollar per användare/månad

Business Standard: 14,40 dollar per användning/månad

Business Plus: 21,60 $ per användare/månad

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 12 900 recensioner)

4. HubSpot

via Typeform

HubSpot är ett framstående verktyg för kundrelationshantering (CRM) och automatisering av inbound-marknadsföring. Företag använder HubSpot för att locka besökare till sin webbplats, konvertera leads, avsluta affärer och stödja kundtjänsten.

Tack vare HubSpots integration med Typeform kan användare synkronisera formulärsvar med HubSpots CRM-mallar, vilket säkerställer att leadinformation registreras korrekt och integreras i den övergripande CRM-strategin.

Denna integration är användbar för sälj- och marknadsföringsteam som vill optimera sina processer för leadhantering.

HubSpots bästa funktioner

Automatisera skapandet eller uppdateringen av kontakter, affärer och andra CRM-poster baserat på information som samlats in via Typeform.

Fånga upp leads med Typeforms interaktiva formulär och integrera dem enkelt i HubSpots CRM.

HubSpot-begränsningar

Användare kan uppleva fördröjningar i synkroniseringen av data mellan Typeform och HubSpot.

Begränsningar i anpassningen av datamappning och fältkonfigurationer

HubSpot-priser

HubSpot Sales: Från 20 $/månad

HubSpot Marketing: Från 20 $/månad

HubSpot kundtjänst: Från 20 $/månad

HubSpot CRM Suite: Från 50 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

5. Pipedrive

via Typeform

Pipedrive är en CRM-plattform som hjälper säljteam att hantera processer och avsluta affärer mer effektivt. Den är särskilt väl lämpad för små till medelstora företag.

Typeforms integration med Pipedrive förbättrar säljteamens effektivitet genom att effektivisera processen från lead till affär.

Integrationen automatiserar överföringen av formulärsvar till Pipedrive, och du kan använda den för att automatiskt lägga till nya leads i CRM-verktyget.

Du kan också matcha specifika frågor i din Typeform med motsvarande fält i Pipedrive. Detta säkerställer en korrekt och fullständig dataöverföring, vilket berikar dina affärer med information som namn, e-postadresser, budgetar och preferenser.

Pipedrives bästa funktioner

Hantera värdefulla leads på ett precist sätt i Pipedrive och förbättra samarbetet mellan sälj- och marknadsföringsteamen.

Fokusera på försäljning istället för manuell datainmatning. Eliminera stavfel och mänskliga fel genom automatisk dataöverföring.

Utför åtgärder i Pipedrive (t.ex. e-postsekvenser) baserat på Typeform-svar för snabb och effektiv uppföljning av leads.

Pipedrives begränsningar

Integrationen kan vara känslig för störningar vid nätverksproblem, vilket kan påverka synkroniseringen av realtidsdata.

Pipedrive-priser

Essential: 11,90 $/användare per månad

Avancerat: 24,90 $/användare per månad

Professional: 49,90 $/användare per månad

Kraft: 59,90 $/användare per månad

Enterprise: 74,90 $/användare per månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 920+ recensioner)

6. Slack

via Typeform

Slack har blivit ett mycket populärt verktyg för distans- och distribuerade team samt för samarbete på kontoret. Det erbjuder en centraliserad plattform för kommunikation, vilket minskar beroendet av e-post och underlättar mer omedelbara och kontextuella konversationer.

Slack finns tillgängligt för olika plattformar, inklusive webbläsare, stationära datorer och mobila enheter.

Typeforms integration med Slack underlättar samarbete i realtid genom att automatiskt dela formulärsvar med utvalda kanaler eller teammedlemmar. Denna integration säkerställer att teamen omedelbart får meddelanden om nya inlämningar inom Slack-miljön.

Du kan diskutera, analysera och vidta åtgärder utifrån formulärsvaren i samarbete med andra. Du kan också integrera Typeform med andra verktyg via Zapier och utlösa automatiserade åtgärder i Slack baserat på formulärinlämningar, till exempel tilldela uppgifter, uppdatera projektpaneler eller skicka personliga meddelanden, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för team som prioriterar omedelbar kommunikation och samarbete.

Slacks bästa funktioner

Led dynamiska undersökningsdata till dina kanaler och ge teamen tillgång till liveinformation som kan omsättas i praktiken för snabba beslut.

Bädda in Typeform-svar direkt i Slack-trådar och omvandla rådata till delad kunskap.

Svara snabbt på kundfeedback eller nya trender som fångats upp av Typeform.

Slack-begränsningar

Informationsöverflöd är riskabelt, särskilt i stora team eller kanaler. Användare kan tycka att det är svårt att sortera bland all data, vilket kan leda till att viktiga insikter går förlorade eller att uppmärksamheten på kritiska svar minskar.

Slack-priser

Gratis plan

Pro: 8,75 $/användare/månad

Business+ : 15 $/användare/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (32 270+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 100 recensioner)

7. Trello

via Typeform

Trello är ett populärt webbaserat verktyg för projektledning och samarbete som använder tavlor, listor och kort för att hjälpa individer och team att organisera sina uppgifter och projekt. Det erbjuder ett visuellt sätt att hantera projekt och uppgifter, vilket gör det enkelt att organisera och prioritera olika saker.

Integrationen mellan Typeform och Trello förenklar projektledningen genom att automatisera skapandet av kort eller uppdateringar på Trello-tavlor baserat på formulärsvar. Använd den för att förbättra uppgiftsuppföljningen och projektkoordineringen genom att smidigt integrera data som samlats in via Typeform i Trello.

Trellos bästa funktioner

Samla in kundkrav och skapa direkt uppgifter för bättre projektstart.

Förenkla evenemangshantering och logistik genom att överföra RSVP och deltagarinformation från Typeform till Trello.

Förbättra rapporteringen av problem och lösningsprocesserna genom att koppla Typeform till Trello.

Trellos begränsningar

Integrationens effektivitet beror i hög grad på Typeforms utformning, och variationer i formulärstrukturen kan göra det svårt att konsekvent anpassa svaren till Trello-uppgifterna.

Trellos prissättning

Gratis plan

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12,50 $/användare per månad

Enterprise: 17,50 $/användare per månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 460+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 080 recensioner)

8. Airtable

via Typeform

Airtable är en molnbaserad samarbetsplattform som kombinerar flexibiliteten hos ett kalkylblad med kraften hos en relationsdatabas. Den låter dig skapa och hantera databaser, organisera information på ett visuellt tilltalande sätt och samarbeta med teammedlemmar i realtid.

Typeforms integration med Airtable erbjuder en dynamisk lösning för strukturerad och flexibel datahantering. Använd den för att:

Anslut dina Typeform-enkäter, frågesporter eller applikationer till Airtable-baser

Skicka automatiskt formulärsvar som nya Airtable-poster.

Koppla specifika Typeform-frågor till motsvarande Airtable-fält för korrekt dataöverföring.

Denna integration är idealisk för användare som behöver en mer sofistikerad och anpassningsbar metod för datahantering än traditionella kalkylblad.

Airtables bästa funktioner

Dra nytta av Airtables kraftfulla databasfunktioner för att organisera, analysera och samarbeta kring insamlade data.

Anpassa dina processer med villkorliga triggers genom att länka Typeform-inlämningar till Airtable-åtgärder baserat på specifika svar.

Airtables begränsningar

Användare kan uppleva fördröjningar vid synkronisering av Typeform-svar till Airtable, vilket påverkar realtidsaspekten av samarbetet och potentiellt kan orsaka avvikelser i datatillgängligheten.

Airtable-priser

Gratis plan

Team: 24 $/plats per månad

Företag: 54 $/plats per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 210 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 940+ recensioner)

9. Microsoft Outlook

via Microsoft

Microsoft Outlook är ett program för hantering av personlig information och e-post. Det ingår i Microsoft Office-paketet, men kan även köpas som fristående program. Outlook används ofta för e-postkommunikation, men har även en rad andra funktioner.

Typeform integreras med Microsoft Outlook och förbättrar kommunikationseffektiviteten. Denna integration säkerställer att formulärsvar levereras direkt till Outlook-inkorgar, så att du alltid kan hålla dig uppdaterad om nya inlämningar.

Använd den för att snabbt komma åt Typeform-data i Outlook-miljön.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Boka möten och schemalägg evenemang enkelt genom att synkronisera formulärsvar med din Outlook-kalender.

Öka användarengagemanget och samla in feedback enkelt genom att bädda in personliga Typeform-enkäter direkt i Outlook-e-postmeddelanden.

Automatisera repetitiva uppgifter, såsom att skapa Outlook-uppgifter eller kontakter från Typeform-inlämningar.

Begränsningar i Microsoft Outlook

Du kan stöta på utmaningar när det gäller korrekt formatering av komplexa eller strukturerade data som samlats in via Typeform, vilket kan leda till problem med datapresentation och tolkning.

Priser för Microsoft Outlook

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ per användare och månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ per användare och månad

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $ per användare och månad

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (över 2 620 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

10. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en plattform för automatisering av kundupplevelser (CXA) som kombinerar e-postmarknadsföring, marknadsföringsautomatisering, försäljningsautomatisering och CRM-funktioner. Den är utformad för att hjälpa företag att automatisera och optimera sina marknadsförings- och kundengagemangsåtgärder.

Typeforms integration med ActiveCampaign låter dig optimera marknadsföringsprocesser genom att överföra formulärsvar till ActiveCampaign. Marknadsförare kan använda det för att starta automatiserade kampanjer, segmentera kontakter och förbättra arbetet med att vårda leads baserat på information som samlats in via Typeform.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Skapa riktade och personaliserade marknadsföringsstrategier genom att utnyttja båda plattformarnas funktioner för ett mer effektivt kundengagemang.

Optimera dina kontaktlistor genom att segmentera dem i ActiveCampaign enligt specifika Typeform-svar.

Samla och analysera kampanjresultat med integrerad analys från Typeform och ActiveCampaign.

Begränsningar för ActiveCampaign

Potentiella synkroniseringsfördröjningar

Begränsade interaktionsscenarier

Priser för ActiveCampaign

Lite : Från 39 $/månad

Plus: Från 70 $/månad

Professional: Från 187 $/månad

Enterprise: Från 323 $/månad

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 840 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 350 recensioner)

Få intelligenta insikter från dina data med rätt Typeform-integrationer

De 10 bästa Typeform-integrationerna som beskrivs i den här artikeln öppnar upp ett stort ekosystem av verktyg som förbättrar dina processer för datainsamling och analys. Förutom att effektivisera arbetsflödena banar de väg för att extrahera användbara insikter från frågeformulär som underlag för välgrundade beslut.

Kom dock ihåg att valet av optimal integration beror på dina specifika behov och mål. Ta hänsyn till teamets storlek, arbetsflödets komplexitet och önskade plattformsfunktioner.

För projekt som kräver robust datainsamling och omfattande projektledning kan det vara bra att utforska avancerade lösningar som ClickUp. ClickUp hjälper dig att hantera uppgifter, samarbeta med team och organisera projekt på ett effektivt sätt.

Varför nöja sig med att samla in data när du kan förbättra ditt arbetsflöde?

Registrera dig för ClickUp och upplev en smidig fusion av datainsamling och projektledning.