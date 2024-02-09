De 6 bästa konferenserna om produktledning att delta i under 2025

Som produktledare vet du hur snabbt produktledningsområdet förändras. Nya idéer och innovativa strategier dyker ständigt upp, men det är upp till dig att förmedla dessa nya insikter till ditt team. Förutom att regelbundet läsa branschnyheter är konferenser om produktledning det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som är hett (och vad som inte är det) inom produktledning.

Produktledningskonferenser är professionella sammankomster för personer som arbetar med produktutveckling. Produktutvecklingsområdet fortsätter att växa och efterfrågan på produktledning är skyhög.

Oavsett om du leder ett nystartat företag eller är en erfaren ledare på ett stort företag, kommer konferensdeltagande att ge ditt team en mängd kunskap och en plattform för att utbyta idéer med branschexperter. ?

I den här guiden går vi igenom värdet av att delta i produktkonferenser – ifall du behöver motivera det för dina chefer.

Vi listar också de bästa produktkonferenserna 2024 och rekommenderar några användbara verktyg och tekniker för allt från konferenshantering till närvarospårning.

Värdet av produktkonferenser

Produktutveckling och produktledning kan inte ske i ett vakuum. De trivs bäst i en innovativ miljö, vilket kräver kontakt med andra yrkesverksamma inom ditt område. Konferenser ger produktproffs möjlighet att finslipa sina färdigheter och leverera mer värde. Och vem vill inte bli bättre på sitt jobb?

Produktkonferenser ger också dig och ditt team möjlighet att:

Lär dig mer om de senaste trenderna och produktstrategierna från branschledande företag.

Delta i fallstudier och diskussioner om användarupplevelse, produktdesign och planering av roadmap.

Nätverka med produktteam, UX-designers, produktchefer och medgrundare från stora företag som Amazon, Uber, LinkedIn och Slack.

Få insikter från huvudtalare för att designa bättre produkter för dina kunder.

Det går helt enkelt inte att ersätta upplevelsen av att träffa andra yrkesverksamma ansikte mot ansikte. Det är bra att läsa branschpublikationer och anmäla sig till fortbildning, men när du behöver utbilda och inspirera ditt team är produktledningskonferenser det rätta stället.

6 produktkonferenser att delta i under 2024

Att delta i stora konferenser ger ditt team fler möjligheter att nätverka och lära sig om nya, spännande saker inom produktområdet. Glöm inte dessa stora konferenser om produktledning när du planerar din konferenssäsong för 2024.

1. ProductCon

Datum: 29 maj 2024

Plats: New York City

Pris: Gratis

ProductCon är ett initiativ från Product School, ett onlinecenter för certifiering och utbildning. Det är världens största konferens om produktledning och lockar över 100 000 deltagare varje år. Och har vi nämnt att biljetterna alltid är gratis? ?

ProductCon hålls fyra gånger om året, så om du missade den senaste sessionen behöver du inte oroa dig. De har olika evenemang i USA och Europa under 2024, bland annat:

London : 20 februari 2024

New York : 29 maj 2024

Online: augusti 2024

San Francisco: 16 oktober 2024

2. Produktkonferensen

Datum: 23–25 september 2024

Plats: Cleveland, Ohio

Pris: 845–2 245 dollar

The Product Collective arrangerar varje år konferensen ”Industry: The Product Conference ” för produktchefer inom mjukvarubranschen från hela världen. Programmet för 2024 innehåller över 30 sessioner, rundabordssamtal, frågestunder och (naturligtvis) en produktmässa. De arrangerar fyra evenemang under året, bland annat:

New York City: 18 april 2024

EMEA : 17–19 juni 2024

Global ( Cleveland , Ohio): 23–25 september 2024

Virtuellt: 17 oktober 2024

Den virtuella konferensen har flest deltagare, men evenemanget i Cleveland är det mest omtalade alternativet för fysiska möten och lockar en global gemenskap av produktproffs.

Uppgraderade biljetter ger tillgång till exklusiva halvdagsworkshops och gruppbaserad utbildning. Det är ett högt pris på över 1 500 dollar per uppgraderad biljett, men deltagarna är genomgående mycket positiva till kvaliteten på denna produktledningskonferens.

3. ProductWorld

Datum: 21–29 februari 2024

Plats: San Francisco, Kalifornien (och online)

Pris: 100–1 590 dollar

ProductWorld erbjuder ett imponerande utbud av sessioner om:

Bästa praxis för intervjuer

Teamroller

Produktutvecklingens livscykel

UI-design

Ny programvara och teknik

Välj konferensspår om fallstudier, metodik, programvara och innovation, produktteam och rundabordssamtal för produktchefer. Evenemanget omfattar fysiska workshops den 21–23 februari, en online-hackathon den 5–23 februari och live-evenemang online den 27–29 februari.

4. Product-Led Summit

Datum: 13–14 februari 2024

Plats: Austin, Texas

Pris: 999–1 999 dollar

Lyssna på proffsen från Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx och Walgreens på Product-Led Summit i år. Den två dagar långa konferensen om produktledning kommer att fokusera på ämnen som AI, kundupplevelse och datadriven tillväxt. Alla biljetter ger tillgång till sessioner, nätverksevenemang, mat, inspelningar på begäran och utställningsområdet. Om du uppgraderar till PLA Pro+ Subscription får du också tillgång till certifieringsramverk, ett mentorprogram, exklusivt innehåll och livestreams.

5. Chief Product Officer Summit

Datum: 20 mars 2024

Plats: New York City

Pris: Gratis–1 999 dollar

Chief Product Officer Summit är visserligen ganska liten, med i genomsnitt 80 deltagare varje år, men dess specialiserade innehåll gör den lämplig för högre chefer. I år innehåller konferensen sessioner om produktivitet, generativ AI och kulturbyggande.

Om du inte kan delta i evenemanget i New York finns det även andra evenemang runt om i världen under 2024, bland annat:

Amsterdam: 15 maj 2024

San Francisco: 4 september 2024

London: 20 november 2024

6. ProductCamp

Datum: TBD

Plats: Austin, Texas

Pris: Gratis

ProductCamp marknadsför sig som en ”icke-konferens” som är mindre strukturerad än andra evenemang, men det är ändå en av årets bästa konferenser om produktledning. Alla deltagare röstar på vilka sessioner de vill se – faktum är att du inte vet vilka sessioner som kommer att hållas förrän på själva dagen! ProductCamp 2024 är fortfarande i planeringsstadiet, så håll utkik efter information om årets konferens.

Tips för att organisera och delta i en produktkonferens för ditt team

Som du ser finns det gott om konferenser om produktledning för ditt team under 2024. Men vi förstår att det bara är halva jobbet att hitta en konferens: du måste också få konkret nytta av att delta i en konferens. Följ dessa tips för att planera en värdefull konferenssäsong 2024 för ditt team.

Tänk på plats och tidpunkt

Är det vettigt att skicka alla produktteammedlemmar till konferenser under 2024? Förmodligen inte. Ditt team skulle ju vara på resande fot hela tiden, och det är ett recept på låg moral och krånglig projektplanering. Om du har ont om tid eller pengar kan du utse några representanter från ditt team som får delta i konferensen och rapportera tillbaka med sina iakttagelser. ?️

Det är också viktigt att ta hänsyn till geografiska begränsningar. Om du till exempel bor i Florida är det troligen mer logiskt att delta i en konferens i USA än i Asien eller Europa, enbart på grund av reselogistiken.

Prioritera nätverksmöjligheter

Kunskap är makt, men den stora fördelen med att delta i produktledningskonferenser är att du får möjlighet att nätverka med andra yrkesverksamma. Leta efter konferenser med många deltagare från olika discipliner, inklusive UX-designers, produktledare och andra.

Effektivisera konferensdeltagandet med ClickUp

Använd ClickUp Docs för att ta anteckningar under konferensen, se vad andra teammedlemmar lär sig och brainstorma om hur du kan tillämpa dina kunskaper när du återvänder till arbetet.

Att delta i en konferens med ditt team kräver en svår balansgång när det gäller logistik, och det är lätt att förbise något i kaoset när man organiserar en teamresa. Om du planerar att delta i en konferens med ditt team, använd ett planeringsverktyg som ClickUp för att få ordning på allt. ?

Produktteam förlitar sig på ClickUp för:

Konferenshantering: Spåra uppgifter, deltagare och i stort sett alla aspekter av konferensen på ett och samma ställe med Spåra uppgifter, deltagare och i stort sett alla aspekter av konferensen på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för konferenshantering . Mallen ger dig en snabb överblick över alla rörliga delar och samlar alla konferensdetaljer på ett ställe – du behöver inte längre leta efter information.

Tilldela uppgifter: Använd ClickUp för Använd ClickUp för att tilldela teammedlemmarna uppgifter inför konferensen . Det kan handla om att ta reda på vilka som är huvudtalare, planera möten med produktproffs eller förbereda frågor för rundabordssamtal.

Schemaläggning: ClickUp-kalendervyn ger dig en översikt över konferensschemat i en enda vy. Lägg in viktiga sessioner, workshops och nätverksaktiviteter så att ditt team vet var de ska vara och när.

Anteckningar: Med Med ClickUp Docs kan teammedlemmarna göra anteckningar under sessionerna och dela dem med teamet. Detta är särskilt användbart för att fånga upp insikter från fallstudier eller produktstrategisessioner.

Tidrapportering: För sessioner med flera parallella spår kan du använda För sessioner med flera parallella spår kan du använda ClickUps tidrapporteringsfunktion för att hantera hur lång tid varje teammedlem lägger på olika sessioner. Detta kan hjälpa dig att utvärdera de mest givande aspekterna av konferensen.

Men det är bara toppen av isberget. ClickUp hanterar också din konferensdeltagande, dagliga uppgifter, brainstorming-sessioner på whiteboard, kunddata, buggspårning och mycket mer. Bara våra mallar för produktledning kommer att få dig att tappa andan.

Anmäl dig till kompetensutvecklingssessioner och workshops

De flesta konferenser erbjuder någon form av uppgradering för workshops eller nätverksmöjligheter. Oavsett om det är ett halvdags seminarium eller en praktisk mentorupplevelse, får du ut mer av en produktledningskonferens om du anmäler dig till en som inkluderar fördjupad inlärning.

Visst kan du anmäla ditt team till en virtuell utbildning, men det finns inget som kan ersätta personlig utbildning på en konferens. Rätt workshop kommer att förbättra ditt teams produktledningskompetens på bara några timmar, vilket ger dig ännu bättre avkastning på investeringen.

Alla är inte lika förtjusta i utställningshallen, men det är faktiskt ett utmärkt tillfälle att testa de senaste produktledningsverktygen. Du kanske måste lyssna på några säljargument, men om produkterna sparar dig besvär och tid var din resa till mässhallen väl värd det. Håll utkik efter innovationer inom produktmarknadsföringsprogramvara och andra SaaS-verktyg som kan göra ditt liv mycket enklare.

Spåra dina mätvärden

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

De högre cheferna på ditt företag vill sannolikt se en avkastning på investeringen, särskilt när det gäller dyra konferensbiljetter. Dessutom måste du veta om ditt team faktiskt fick ut något av konferensen.

Spåra dina KPI:er och mätvärden för produktledning före och efter konferensdeltagandet. Att delta i konferenser om produktledning är visserligen ingen mirakelkur, men det kan bidra till att förbättra viktiga mätvärden som:

Kundbehållningsgrad

Konverteringsfrekvenser

Kundanskaffningskostnad (CAC)

Defekter och effektivitet i upptäckt

Supportärenden

Återkommande intäkter

Du fattar idén. Utgångspunkten är att regelbunden deltagande i dessa konferenser ska hålla ditt team på topp så att de bättre kan tjäna ditt företag och dina kunder. Om så inte är fallet betyder det inte att du behöver ställa in framtida konferenser. Det är helt enkelt en uppmaning att titta närmare på data för att identifiera vad som eventuellt behöver ändras.

Stärk produktutvecklare med ClickUp

Att delta i en konferens om produktledning är en omvälvande upplevelse för alla produktproffs. Från att öka dina kunskaper om produktstrategi till att nätverka med branschproffs – dessa konferenser är en guldgruva för professionell utveckling.

Den enda nackdelen är att konferensdeltagande kräver mycket planering. Från flygbiljetter till biljetter till arbetsbelastningsbalansering, det är mycket som händer bakom kulisserna för att genomföra en konferens. Få ditt team på samma sida med ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform är perfekt för att hantera konferensdeltagande, ditt dagliga arbete och alla dina stora idéer på ett och samma ställe.

Du behöver inte heller lita blint på våra ord. Skapa din kostnadsfria ClickUp Workspace nu för att effektivisera din nästa produktledningskonferens.

Vanliga frågor

1. Hur länge varar produktkonferenser?

Produktkonferenser varar vanligtvis mellan en och tre dagar. Större konferenser med flera spår eller workshops kan vara i fem eller till och med sju dagar.

2. Vad är syftet med en konferens?

Målet med en konferens är att samla yrkesverksamma för att dela kunskap, diskutera nya trender och nätverka. Dessa evenemang är plattformar för lärande och professionell utveckling, samt en välbehövlig källa till inspiration i en snabbrörlig bransch som produktutveckling.

3. Vad är betydelsen och vikten av konferenser?

Det är svårt att hitta tid att delta i en konferens, men det är ett utmärkt sätt att främja en kultur av kontinuerlig tillväxt och förbättring. Konferenser är en smältdegel av idéer där yrkesverksamma kan lära av andra – och till och med göra sig ett namn som föreläsare.

4. Vad är syftet med en produktkonferens?

Produktkonferenser riktar sig specifikt till yrkesverksamma inom produktledning och produktutveckling. Varje konferens är unik, men de flesta evenemang fokuserar på ämnen som:

Produktstrategi

Fallstudier från verkligheten

Roadmapping

Användarupplevelse

Det slutgiltiga målet med en produktkonferens är att ge ditt team insikt i nya trender, verktyg och tekniker för att skapa bättre produkter för dina kunder.

5. Är produktkonferenser värda besväret?

De flesta anser att konferenser om produktledning är värda investeringen. Naturligtvis beror det på ditt team, dina mål, din budget och konferensen i sig. Konferenser är vad du gör dem till, vilket är varför det är så viktigt att ha allt på plats med en lösning som ClickUp innan konferensen börjar.