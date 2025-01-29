De 10 bästa P&ID-programvarorna för rörlednings- och instrumenteringsdiagram 2025

Det kan vara svårt att skapa detaljerade rör- och instrumenteringsdiagram (P&ID), särskilt när du är fast med programvara som är svår att använda, saknar viktiga funktioner eller helt enkelt inte är bra för teamsamarbete.

Dessa problem kan bromsa dig och påverka kvaliteten på ditt arbete.

Men du behöver inte oroa dig längre. Vi har sammanställt de 10 bästa P&ID-programvarorna som tillgodoser ett brett spektrum av behov och användningsfall. Så stanna kvar för att ta reda på vilken som passar dig bäst och gör dig redo att göra dina P&ID-projekt mycket smidigare. ✨

Vad ska du leta efter i P&ID-programvara?

När du letar efter den bästa P&ID-programvaran bör du hålla utkik efter dessa viktiga funktioner och egenskaper för att hitta den som passar dina behov bäst:

Ett intuitivt gränssnitt som minimerar inlärningskurvan för P&ID-programvaran

Möjlighet att skapa 2D- och/eller 3D-P&ID:er

Mallbibliotek för att kickstarta projekt och optimera arbetsflöden

Standardiserade symbolbibliotek för tydliga, professionella och konsekventa konstruktioner

Importera och exportera diagram i önskade filformat

Flexibilitet att arbeta på webben, på datorn, i mobilappar eller en kombination av alla tre

Stöd för realtidssamarbete, kommentarer och feedback

Integration med molnlagring (som Google Drive), prototypverktyg , programvara för teamsamarbete och andra affärsappar

Omfattande dokumentation och pålitlig kundsupport

De 10 bästa P&ID-programvarorna att använda 2024

Låt oss dyka rakt in i de 10 bästa P&ID-programvarulösningarna som garanterat optimerar dina designarbetsflöden, producerar professionella P&ID-ritningar och uppfyller dina projektmål. ?

Designa smartare med ClickUp Med ClickUps whiteboard-funktion kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

ClickUp är ett omfattande projektledningsverktyg för hantering av tekniska projekt och verksamheter, och i stort sett alla andra områden inom ditt företag.

Plattformen har ClickUp Mind Maps, vilket är riktigt coolt för att kartlägga dina idéer och ta reda på hur dina projekt ska flyta. Behöver du omvandla dessa idéer till en plan? Det finns hundratals mallar som hjälper dig att göra det snabbt. ⚡️

Detta inkluderar ClickUps mall för processkartläggning. Den är perfekt för att standardisera dina P&ID-arbetsflöden – oavsett om du utformar P&ID-system från grunden, utför underhållskontroller eller förbättrar befintliga system.

När det är dags för brainstorming om P&ID-system är ClickUps whiteboards ett utmärkt utrymme för teamarbete. Verktygen för penna, klisterlappar och former gör det enkelt att designa flödesscheman och skissa diagram. Du kan också bädda in ClickUp Mind Maps, ClickUp Docs, bilder, länkar och filer i whiteboarden för att få en bättre överblick över dina idéer och resurser.

Fick du en idé under brainstormingsessionen som behöver genomföras? Konvertera texten till en uppgift direkt i ClickUp Whiteboards. Tack vare funktionerna för uppgiftshantering kan du enkelt tilldela dessa uppgifter till teammedlemmar, lägga till en deadline och bifoga relevanta detaljer och filer som behövs för att få jobbet gjort.

På så sätt är alla på samma sida och ingenting faller mellan stolarna.

ClickUps bästa funktioner

Öppna ClickUp via dess webb-, dator- och mobilappar.

Dokumentera affärsprocesser och SOP:er i ClickUp Docs

Dela feedback och uppdateringar med ditt team via @mentions, kommentarer och chatt.

Schemalägg återkommande uppgifter som underhållskontroller i kalendervyn och få ett meddelande när de snart är aktuella ⏰

Anslut till över 1 000 appar från tredje part, inklusive Gmail, Outlook, Github, Zoom och Microsoft Teams.

Begränsningar för ClickUp

Vissa webb- och skrivbordsfunktioner är inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp har inte ett bibliotek med standardiserade P&ID-symboler för att designa dina system.

ClickUp priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den kompletta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

2. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är en flödesschemaprogramvara som omvandlar dina komplexa idéer, planer och processer till enkla och färgglada diagram. Den har flera form- och symbolbibliotek för att designa flödesscheman, processkartor, P&ID-diagram, tankekartor, wireframes och affinitetsdiagram.

Om du inte vill skapa dessa ritningar från grunden finns det över 900 P&ID- och teknikmallar som hjälper dig att komma igång. Du kan också importera och redigera befintliga filer från Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io och OmniGraffle.

Lucidchart bästa funktioner

Dela länkar till ditt Lucidchart-dokument och ställ in behörigheter som "redigera", "redigera och dela", "kommentera" och "visa".

Samarbeta med ditt team via redigeringar i realtid, @mentions, chatt och kommentarer.

Ange ett dokuments status så att medarbetarna vet om det väntar på granskning, är godkänt eller har avvisats.

Integrera Lucidchart med över 50 appar, inklusive Slack, Confluence, Jira, Figma och Loom.

Lucidchart begränsningar

Det finns ingen desktop-app.

Gratisplanen är begränsad till tre redigerbara dokument, 60 former per dokument och 100 mallar.

Lucidchart priser

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad

Team: 9,00 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchartbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

3. EdrawMax

via EdrawMax

EdrawMax är ett onlineverktyg för diagramskapande som låter dig skapa över 280 diagramtyper, inklusive P&ID-diagram, flödesscheman, tankekartor, wireframes, planritningar och elritningar.

Med EdrawMax får du tillgång till över 1 500 inbyggda mallar (inom teknik, UI & UX, produktledning och affärer) och ytterligare 20 000 via dess mallbibliotek för communityn.

EdrawMax bästa funktioner

Stöder över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska och tyska.

Dela Edraw-dokument via länkar, e-post, sociala medier eller QR-koder

Importera Visio-, SVG- och CAD-filer och exportera slutliga diagram till över 10 format, inklusive PDF, JPG, Excel, HTML och PS/EPS.

Använd EdrawMax på dina webb-, stationära (Windows, MacOS och Linux) och mobila (Android och iOS) enheter.

EdrawMax begränsningar

Gratisplanen är begränsad till tre redigerbara filer och begränsar åtkomsten till mallar.

Exporterade diagram i gratispaketet innehåller en vattenstämpel.

EdrawMax priser

Gratis

Halvårsabonnemang: 69 dollar

Årsabonnemang: 99 dollar

Permanent plan: 245 dollar

Team & Business: 119 $/år per användare

EdrawMax betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. M4 PLANT

via M4 PLANT

M4 Plant är en programvara för anläggningsdesign för 2D- och 3D-fabriks- och anläggningsdesign i alla storlekar. Den har 17 moduler, inklusive rörledningsisometrier, rörlednings- och instrumenteringsdiagram, stålkonstruktion, HVAC-kanaler och elektrisk dragning.

En viktig funktion i M4 Plant är att generera materialförteckningar (BOM), komponentlistor och linjelistor i alla skeden av din design. Detta är mycket användbart för att uppskatta kostnader och säkerställa att alla nödvändiga material och komponenter redovisas under hela projektet. ✔️

M4 PLANT bästa funktioner

Skapa nya symbolkataloger eller utöka befintliga med anpassade P&ID-symboler

Designa anpassade P&ID-symboler genom att spara delar av dina P&ID-design

Kör kontroller för att eliminera fel och optimera konstruktioner ?

Sätt dig in i plattformens funktioner genom detaljerad dokumentation och videohandledning.

M4 PLANT-begränsningar

Det finns ingen gratisplan, men en 30-dagars gratis provperiod är tillgänglig på begäran.

Begränsade mallar och inbyggda integrationer

M4 PLANT prissättning

M4 Factory: 196 $/månad

M4 Piping: 196 $/månad

M4 Plant: 240 $/månad

M4 PLANT betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

5. SmartDraw

via SmartDraw

SmartDraw är ett annat användarvänligt diagramverktyg för att skapa flödesscheman, tankekartor, rörledningskonstruktioner, trådmodeller, utrymmesplaner och mycket mer. Det har dedikerade symbolbibliotek för var och en av dessa konstruktioner. För dina rörlednings- och instrumenteringsdiagram kan du välja mellan över 300 symboler för att skapa professionella konstruktioner.

En praktisk funktion är att installera SmartDraw Apps i Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira och Trello, så att du kan samarbeta på dina diagram utan att lämna dessa appar. Och när dina ritningar är färdiga kan du dela en länk eller exportera dem som PDF-, PNG- eller SVG-filer.

SmartDraws bästa funktioner

Använd SmartDraws webbapp på över 100 språk, inklusive engelska, franska, tyska och italienska ?

Kom igång med någon av de över 30 mallarna för teknik, processflöden och P&ID.

Importera Visio-stenciler, Visio- och Lucidchart-filer och exportera slutliga diagram till Visio, PDF, SVG, PNG och JPG.

Tillgång till detaljerad dokumentation och responsiv kundsupport

Begränsningar för SmartDraw

Priserna anges per månad, men fakturering sker årligen.

Den är endast tillgänglig via webben och som en Windows-app för datorer.

Det finns inget gratisabonnemang, endast en 7-dagars gratis provperiod.

SmartDraw priser

Individuell: 9,95 $/månad

Team: 8,25 $/månad per användare (minst 3 användare)

Webbplats: Från 2 995 USD/år (fast pris för hela organisationen)

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (260 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

6. Procad P&ID

Procad P&ID är specialiserad P&ID-programvara för 2D- och 3D-rörlednings- och anläggningskonstruktioner. Den har ett omfattande bibliotek med standardiserade symboler för motorer, ventiler, värmeväxlare och mycket mer, med alternativ för att anpassa dessa symboler efter dina specifika behov. ?️

Dina Procad-ritningar sparas som DWG-filer, ett filformat som stöds av populära CAD-program som AutoCAD. På så sätt är det enkelt att dela dem med externa intressenter som kan visa och redigera dem i sin egen programvara. När du får tillbaka filerna skannar Procad och markerar eventuella ändringar, vilket ger dig möjlighet att acceptera eller avvisa dem.

Procad P&ID bästa funktioner

Skapa ventilförteckningar och listor över utrustning, instrument och ledningsnummer för en ritning eller ett helt projekt.

Bekanta dig med plattformens funktioner genom den kostnadsfria startutbildningen och webbtutorialerna.

Använd automatiseringsverktyg som automatisk ruttplanering, automatisk svetsning och automatisk packning för att påskynda konstruktionen.

Få automatiska aviseringar när ändringar görs i befintliga konstruktioner

Procad P&ID begränsningar

Det finns inget gratisabonnemang, endast en 15-dagars gratis provperiod.

Procad P&ID har inga webb- och mobilappar, utan körs endast på operativsystemet Windows 10 (eller nyare).

Procad P&ID priser

Om du redan har AutoCAD-programvara får du 25 % rabatt:

Månadsvis: Från 75 USD/månad

1 års förbetalt: Från 60 $/månad

3-årigt förbetalt: Från 49 $/månad

Procad P&ID betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

7. Sphera

via Sphera

Sphera erbjuder tjänster och programvara för att förbättra säkerheten och prestandan inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) på arbetsplatsen. Deras plattform för risk- och hållbarhetshantering, SpheraCloud, har en P&ID-modul för att effektivisera isoleringsplanering med låsnings-/märkningsprocedurer.

Ladda upp en PDF-fil med dina scheman till plattformen och markera den med isoleringspunkter och regler. Detta ger ditt team fullständig insyn i utrustningens status och potentiella riskområden. ?

Spheras bästa funktioner

Navigera enkelt i SpheraClouds intuitiva gränssnitt

Fördjupa dig i riskhantering genom att koppla ihop med andra moduler som processäkerhetsrisk, efterlevnadssäkring och avfallshantering.

Få tillgång till konsulttjänster för affärsstrategier inom områden som ESG, hållbarhetsbenchmarking och företags koldioxidavtryck.

Spheras begränsningar

Det finns ingen gratisplan eller provperiod.

Sphera har ingen desktop-app.

Vissa användare upplever ibland fördröjningar.

Sphera prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Sphera-betyg och recensioner

G2: 4/5 (11 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. IronCAD

via IronCAD

IronCAD är inte specifikt en P&ID-programvara, men den är utmärkt för 2D- och 3D-CAD-produktdesign. Den är praktisk när du behöver hantera P&ID-uppgifter tillsammans med ditt CAD-designarbete. ?‍♂️

Till skillnad från de flesta CAD-program har IronCAD ett TriBall-verktyg som gör det superenkelt och snabbt att flytta och manipulera objekt. Du kan också utöka IronCAD:s funktioner med tillägg för stressanalys, rörelseanalys och skapande av realistiska 3D-modellrenderingar.

IronCAD:s bästa funktioner

Tillgång till ett omfattande bibliotek med komponenter och delar som uppfyller branschstandard för att påskynda designen.

Anmäl dig till den kostnadsfria IronCAD-nybörjarkursen eller boka individuella utbildningssessioner för att lära dig plattformens funktioner.

Lös problem snabbt med hjälp av snabb och pålitlig kundsupport.

IronCAD-begränsningar

IronCAD har ingen webbapp och fungerar endast på Windows OS.

Det finns inget gratisabonnemang (men du kan begära en 30-dagars gratis provperiod).

Teknisk support är ett betalt tillägg som kostar från 695 USD/år.

IronCAD priser

Startpaket: 199 dollar

Perpetual (12 månadsbetalningar): 779 USD

Perpetual (engångsbetalning): 8 490 USD

IronCAD-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (60 recensioner)

9. Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Visual Paradigm är en programvara för systemmodellering och diagramskapande för att skapa visuella designer. Skapa dessa designer från grunden eller välj bland över 800 flödesscheman, processflödesdiagram (PFD), P&ID och wireframe-mallar för att komma igång med ditt arbete.

Beroende på dina affärsbehov kan du använda Visual Paradigm i molnet, lokalt eller i en hybridkonfiguration.

Visual Paradigms bästa funktioner

Få Visual Paradigms viktigaste funktioner i gratisversionen av webbappen och desktopappen (Visual Paradigm Community).

Granska kommentarer från medarbetare om din design, svara på dem och gör nödvändiga ändringar.

Anpassa ditt gränssnitt med anpassade menyer, verktygsfält och genvägar

Begränsningar för Visual Paradigm

Vissa av funktionerna för stationära datorer är inte tillgängliga i webbappen.

Den har begränsade inbyggda integrationer.

Visual Paradigm priser

Modellerare: 6 USD/månad per användare

Standard: 19 $/månad per användare

Professional: 35 USD/månad per användare

Enterprise: 89 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Visual Paradigm

G2: 4,3/5 (17 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (18 recensioner)

10. AutoCAD

via Autodesk

AutoCAD, en CAD-designprogramvara från Autodesk, liknar IronCAD. Men AutoCAD går ett steg längre med AutoCAD Plant 3D, som kombinerar CAD-funktionalitet med P&ID- och 3D-rörledningsfunktioner.

Om du bara behöver 2D-P&ID-programvara som är snäll mot plånboken är AutoCAD LT rätt val för dig. AutoCAD och AutoCAD LT fungerar på Windows-, MacOS- och Linux-enheter. När du köper någon av versionerna får du tillgång till AutoCAD:s webb- och mobilappar (AutoCAD Web).

AutoCAD bästa funktioner

Stöder 14 språk, inklusive engelska, spanska, polska, kinesiska och italienska.

Öppna flera AutoCAD-filer i en session

Spåra ändringar som gjorts i ett delat AutoCAD-dokument via en aktivitetslogg ?

Använd AutoCAD tillsammans med andra Autodesk-produkter som Revit, Fusion 360, Civil 3D och Inventor.

AutoCAD begränsningar

Nya användare går igenom en brant inlärningskurva

Det finns ingen gratisversion, men du kan få tillgång till en 15-dagars gratis provperiod.

Desktop-appen förbrukar mycket datorkraft och det tar ett tag att ladda designerna.

AutoCAD priser

AutoCAD: 245 USD/månad per användare

AutoCAD LT: 60 USD/månad per användare

AutoCAD Web: 100 USD/månad per användare

AutoCADbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

Optimera dina P&ID arbetsflöden och skapa kvalitetsdesign

Var och en av dessa P&ID-programvaror har unika funktioner som förbättrar din diagramprocess och dina konstruktioner. Utvärdera var och en av dem noggrant så att du kan välja den P&ID-programvara som passar perfekt för ditt arbetsflöde och dina preferenser inom processindustrin.

Och om du letar efter ett allt-i-ett-verktyg för diagramskapande, brainstorming och projektledning, kolla in ClickUp. Du kan komma åt det från vilken enhet som helst, hålla dig synkroniserad med ditt team och enkelt integrera det i din teknikstack. ?

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och prova det på ditt nästa P&ID-projekt.