De 10 bästa alternativen till Instapage 2025 (recensioner och priser)

Med hjälp av en landningssidesbyggare kan du skapa snygga landningssidor med hög konverteringsgrad på några minuter utan att behöva ha några större tekniska kunskaper. Detta är en välsignelse för många marknadsförare och småföretagare.

För många är Instapage det självklara valet för att skapa pixelperfekta landningssidor.

Men det erbjuder begränsade e-handelsalternativ, vilket begränsar dess lämplighet för dem som vill sälja online. Det har också begränsade landningssidesmallar, vilket kraftigt begränsar designflexibiliteten.

Lyckligtvis är Instapage inte den enda landningssideskaparen som finns. Om du vill upptäcka de bästa alternativen till Instapage som erbjuder en bättre balans mellan funktioner och pris, har du kommit rätt.

Vi guidar dig genom de 10 bästa alternativen till Instapage, som alla är utformade för att förbättra din online-närvaro.

Vad ska du leta efter i Instapage-alternativ?

Innan vi dyker in i listan, här är ett snabbt tips. Att välja ett alternativ till Instapage blir mycket enklare när du vet exakt vad du ska leta efter. Tänk på följande faktorer när du utvärderar dina alternativ:

Priser: Jämför prisplaner och se till att alternativet passar din budget och erbjuder de funktioner som ditt företag behöver. Undvik onödiga utgifter för flashiga funktioner som du inte kommer att använda.

Mallar: Ett varierat urval av professionellt designade mallar Ett varierat urval av professionellt designade mallar sparar tid och hjälper dig att skapa visuellt tilltalande landningssidor.

Funktioner och funktionalitet: Leta efter en plattform med högkvalitativa Leta efter en plattform med högkvalitativa mallar för innehållsskrivning sitemap-mallar , robusta A/B-testfunktioner, en drag-and-drop-byggare och smidig integration med dina favoritverktyg för inbound-marknadsföring.

Samarbetsfunktioner: Om du arbetar med ett team, välj ett Instapage-alternativ som möjliggör enkelt samarbete och redigering av landningssidor.

Mobilresponsivitet: Med ett ökande antal användare som besöker webbplatser via mobila enheter ( Med ett ökande antal användare som besöker webbplatser via mobila enheter ( 56,1 % i december 2024 ) måste de landningssidor som skapas vara mobilresponsiva.

Anpassningsalternativ: Se till att den plattform du väljer erbjuder tillräckliga anpassningsmöjligheter för att fånga din varumärkespersonlighet på dina landningssidor.

Prestationsanalys: Leta efter analys- och Leta efter analys- och rapporteringsverktyg som konverteringsspårning och värmekartor som hjälper dig att minska avvisningsfrekvensen, förbättra engagemanget och öka försäljningen.

De 10 bästa Instapage-alternativen att använda

Nu när du har en mental karta för att välja rätt Instapage-alternativ, här är en lista över de 10 bästa alternativen på marknaden idag.

1. Unbounce

via Unbounce

Unbounce är en landningssideskapare som är känd för sin användarvänlighet. Dess dra-och-släpp-gränssnitt eliminerar behovet av kodningskunskaper när du skapar en landningssida som fångar och konverterar besökare.

Du kan välja mellan Classic Builder och Smart Builder för att skapa en landningssida. Alla Unbounce-abonnemang ger dig tillgång till båda. Medan Classic Builder erbjuder den ursprungliga dra-och-släpp-upplevelsen med avancerad kodning och anpassning, använder Smart Builder AI för att påskynda skapandet av landningssidor med datadrivna rekommendationer.

För WordPress-användare hjälper Unbounce WP-pluginet dig att smidigt publicera anpassade landningssidor direkt på din WordPress-webbplats.

Unbounce är känt för sin Smart Traffic-funktion som förbättrar konverteringsgraden och minskar kostnaden per förvärv med AI-driven optimering.

Unbounce bästa funktioner

Välj bland över 100 drag-and-drop-mallar för landningssidor med A/B-testning.

Använd mobilvänliga popup-fönster och sticky bars för ihållande CTA:er under scrollning.

Anslut till verktyg från tredje part som Google Analytics

Säkerställ säkerheten för ditt konto och dina landningssidor med inbyggda säkerhetsfunktioner.

Anpassa videobakgrunder, ljusrutor, enkla formulär för leadgenerering och tackmeddelanden.

Begränsningar för Unbounce

Att skapa perfekta mobilvänliga landningssidor är en utmaning

Priser för Unbounce

Lansering : 99 $/månad

Optimera : 145 $/månad

Accelerate : 240 $/månad

Concierge: Från 625 $/månad

Unbounce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)

2. Landingi

via Landingi

Med Landingi kan vem som helst skapa funktionella och visuellt tilltalande webbplatser utan kodning. För att förenkla designprocessen erbjuder plattformen en intuitiv dra-och-släpp-byggare tillsammans med ett bibliotek med över 200 anpassningsbara mallar.

För en personlig touch erbjuder Landingi smarta sektioner och flexibiliteten att integrera anpassad HTML/CSS. Du kan förbättra det visuella intrycket genom att smidigt införliva gratisbilder och ikoner i dina designer.

Med funktionen för duplicering med ett klick kan du enkelt kopiera landningssidor och behålla designen samtidigt som du ändrar innehållet, till exempel när du skapar översatta versioner. Det gör det också möjligt att gruppera landningssidor effektivt utifrån specifika kategorier eller kampanjer.

Du kan ytterligare optimera prestandan på din webbplats med inbyggda A/B-testfunktioner.

Slutligen integreras Landingi sömlöst med olika plattformar för e-postmarknadsföring, CRM, e-handel, analys och sociala medier, inklusive Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics och PayPal, för att underlätta ditt marknadsföringsarbete.

Landingis bästa funktioner

Få tillgång till över 300 skräddarsydda och högkonverterande landningssidesmallar.

Anpassa landningssidor med dynamiskt innehåll för riktat engagemang

Skapa obegränsat antal landningssidor

Landingi-begränsningar

Begränsad kundservice; saknar chattstöd

Landingi-priser

Lite : 29 $/månad

Professional: 49 $/månad

Byrå : 149 $/månad

Obegränsat: 1000 $/månad

Landingi-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

3. Leadpages

via Leadpages

Leadpages är ett av alternativen till Instapage som låter dig generera leads och skapa konverteringsfokuserade sidor. Förutom landningssidor kan du skapa popup-fönster och varningsfält och till och med generera hela webbplatser utan ansträngning med detta verktyg.

Men det är inte allt. Plattformens prediktiva analysfunktion gör det möjligt för dig att utvärdera och optimera din landningssidas prestanda genom att göra välgrundade justeringar och ändringar. Du får också tillgång till personlig coaching med deras experter på leadgenerering.

Leadpages bästa funktioner

Få konverteringstips i realtid medan du bygger sidor

Få tillgång till Leadpages-kassor med högre nivåer av abonnemang

Integrera smidigt med populära e-postleverantörer (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Anslut till WordPress via ett dedikerat plugin.

Få teknisk rådgivning i världsklass via e-post, chatt eller telefon.

Leadpages begränsningar

Standardplanen erbjuder inte A/B-testning.

Skalas inte för komplexa och intrikata webbplatser.

Leadpages prissättning

Standard: 37 $/månad

Pro: 74 $/månad

Avancerat: Anpassad prissättning

Leadpages betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (290+ recensioner)

4. Elegant Themes

via Elegant Themes

Även om Divi från Elegant Themes ofta kategoriseras som ett WordPress-tema är det i själva verket ett komplett designramverk som låter dig bygga och skräddarsy alla aspekter av din webbplats från grunden.

Divi överträffar vanliga mallar och förbättrar din landningssidas estetik genom att införliva olika unika sidelement.

Med dess visuella redigerare, som är tillgänglig för både nybörjare och proffs, kan du enkelt designa högkvalitativa landningssidor. Viktiga funktioner inkluderar inbyggd textredigering och anpassningsbar CSS-kontroll för avancerade användare.

Elegant Themes bästa funktioner

Möjliggör webbplatsändringar för att anpassa sig till föränderliga affärsbehov

Skapa responsiva webbplatser och kontrollera hur de ser ut på mobila enheter.

Uppdatera och förbättra funktionerna regelbundet för att förbättra temafunktionaliteten.

Använd designelement för hela webbplatsen för att göra globala ändringar.

Begränsningar för Elegant Themes

Webbplatser som byggts med Elegant Themes har långa laddningstider.

Layouten överförs inte automatiskt till mobila enheter och andra enheter.

Priser för Elegant Themes

Divi: 89 $/år

Divi Pro: 569 $/år

Divi Lifetime: 249 dollar

Divi Pro + Lifetime: 729 $

Elegant Themes betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1000 recensioner)

5. Click Funnels

via Click Funnels

ClickFunnels är ett onlineförsäljningsverktyg för företag som vill effektivisera sina marknadsföringskanaler, från produktlanseringar till e-postprenumerationer och försäljning. Det är faktiskt en allt-i-ett-lösning för e-handelsföretag som erbjuder en rad funktioner som CRM, analysverktyg, försäljningssidor, medlemswebbplatser och mycket mer.

Med anpassningsbara landningssidor och automatiska e-postsvar gör ClickFunnels det enkelt att skapa marknadsföringstrattar. Det erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och integration med olika marknadsföringsplattformar. Funktioner som att skapa beställningsformulär och tack-sidor kompletterar paketet.

Oavsett om du är småföretagare, onlineentreprenör eller del av ett större företag kan ClickFunnels hjälpa dig att öka konverteringsgraden genom att identifiera möjligheter till optimering av konverteringskanalen i varje steg.

Click Funnels bästa funktioner

Få tillgång till 22 professionella trattmallar som är skräddarsydda för olika affärsscenarier, såsom produktlanseringar, försäljningssidor och evenemangskampanjer.

Använd den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren för att enkelt skapa försäljningstrattar och landningssidor; inga kodningskunskaper krävs.

Optimera dina konverteringskanaler med A/B-split-testning.

Använd kodredigeraren för att lägga till anpassade funktioner.

Begränsningar för Click Funnels

Användarupplevelsen behöver förbättras

Brant inlärningskurva

Priser för ClickFunnels

Basic : 147 $/månad

Pro : 197 $/månad

Funnel Hacker: 497 $/månad

Betyg och recensioner av ClickFunnels

G2: 4,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 640 recensioner)

6. Pagewiz

via Pagewiz

Att skapa landningssidor med Pagewiz är som att göra en enkel presentation.

Den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren hjälper dig att skapa pixelperfekta landningssidor utan teknisk expertis. Det är sant: du kan placera element var som helst och med pixelprecision. Peka, klicka och publicera flera sidor med lätthet – även på mobilen.

Pagewiz är också ett populärt program för att skapa landningssidor för kampanjer, särskilt eftersom det låter dig skicka massmejl. Du kan alltid kolla de senaste statistiken och konverteringsfrekvenserna på kampanjens huvudsida. Dessutom lagras dina leaddata säkert på Pagewiz servrar.

Pagewiz bästa funktioner

Få tillgång till avancerade anpassningsalternativ för landningssidor genom anpassad HTML, CSS och JavaScript.

Få obegränsat med typsnitt gratis från Google Fonts-biblioteket

Lägg enkelt till videor utan att behöva använda inbäddad kod.

Skapa formulär med flera fälttyper och designa nya fälttyper

Begränsningar för Pagewiz

Designlayouten är lite begränsande.

Priser för Pagewiz

Basic : 25 $/månad

Standard : 42 $/månad

Plus: 84 $/månad

Pro: 169 $/månad

Pagewiz-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är en allt-i-ett-plattform för inbound-marknadsföring, försäljning och service som erbjuder verktyg för varje steg i kundresan. Plattformen inkluderar ett kraftfullt CMS för att skapa SEO-optimerat innehåll och förbättra synligheten och engagemanget online.

En av HubSpots främsta fördelar är dess omfattande integrationspaket som förbättrar den övergripande produktiviteten inom marknadsföring och försäljning. Dess robusta analysverktyg ger värdefulla insikter om kundbeteende och kampanjresultat, vilket underlättar välgrundade, datadrivna beslut.

HubSpot är ett utmärkt verktyg för att skapa landningssidor som låter dig ansluta en anpassad domän till CMS gratis. På så sätt kan du fokusera på det som är viktigast – att skapa en exceptionell kundupplevelse – istället för på tekniska utmaningar.

HubSpots bästa funktioner

Använd inbyggda verktyg för SEO, bloggning och hantering av sociala medier för att attrahera och konvertera kunder.

Effektivisera rutinuppgifter genom automatisering och AI

Skapa, anpassa och automatisera e-postkampanjer baserat på kundbeteende.

Spåra kampanjresultat med kraftfulla analys- och rapporteringsfunktioner.

HubSpots begränsningar

Högre priser är ett hinder för småföretag och nystartade företag.

Funktioner som automatisering och avancerad rapportering är endast tillgängliga i dyrare prisplaner.

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket : 18 $/månad

Professional : 800 $/månad

Enterprise: Från 3600 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 900 recensioner)

8. Brevo

via Brevo

Brevo, tidigare känt som Sendinblue, är populärt för sitt e-postmarknadsföringsverktyg, men det är också en fullfjädrad landningssidesbyggare. Brevo är ett av de bästa alternativen till Instapage och har funktioner som CRM, SMS-meddelanden och Facebook-annonser.

Tracker-skriptet gör Brevo unikt, eftersom det gör det möjligt för användare att övervaka sina kontakters beteende på webbplatsen. Företag kan utnyttja denna information för att utforma automatiserade arbetsflöden som främjar tillväxt.

Plattformens drag-and-drop-verktyg för att skapa landningssidor har ett användarvänligt gränssnitt som förbättrar leads och ökar konverteringarna. Brevo är en värdefull lösning för företag som söker en mångsidig och praktisk marknadsföringsplattform.

Brevos bästa funktioner

Förenkla arbetsuppgifterna med ett användarvänligt och överskådligt gränssnitt.

Spåra trafiken på landningssidor med Google Analytics

Lägg enkelt till formulär på valfri sida

Brevos begränsningar

Brant inlärningskurva

Svårt att lägga till/ta bort medlemmar från en plan

Brevo-priser

Gratis

Startpaket : 25 $/månad

Företag : 65 $/månad

BrevoPlus: Anpassad prissättning

Brevo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

9. GetResponse

via GetResponse

GetResponse, som startade som ett verktyg för automatisering av e-postmarknadsföring, har utvecklats till en heltäckande marknadsföringsplattform med flera funktioner, som gör det möjligt för användare att skapa landningssidor, genomföra webbseminarier och mycket mer.

GetResponse erbjuder funktioner som mobilresponsiva mallar och en integrerad bildredigerare som stöder bilder från Shutterstock och GIF-bilder från Giphy. Deras landningssidesbyggare erbjuder ett komplett paket med A/B-testfunktioner, livechatt och webbpushmeddelanden.

GetResponses bästa funktioner

Välj bland över 200 landningssidesmallar för dina specifika mål.

Använd den visuella försäljningstrattbyggaren för förbättrad avkastning på investeringen.

Skapa optimerade landningssidor med hjälp av AI

Få insikter i realtid med en analyspanel

Begränsningar för GetResponse

Behöver förbättras vad gäller användbarhet

Mer avancerade funktioner som marknadsföringsautomatisering, webbinariumshosting och e-handelsverktyg är endast tillgängliga i högre prisplaner.

GetResponse-priser

E-postmarknadsföring : 19 $/månad

Marknadsföringsautomatisering : 59 $/månad

E-handelsmarknadsföring: 119 $/månad

GetResponse-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 470 recensioner)

10. Groove

via Groove

GroovePages är det senaste tillskottet till Grooves svit av landningssidesbyggare och marknadsföringsverktyg, som tillgodoser behoven hos både små och stora företagare.

GroovePages gratisplan erbjuder ett alternativ till Instapage utan några initiala kostnader. Gratisplanen har dock vissa begränsningar.

För dig som söker mer omfattande funktioner erbjuder Groove ett tidsbegränsat livstidsabonnemang som ger tillgång till alla integrerade verktyg utan månatliga återkommande avgifter.

Groove-medlemskapet innehåller en rad verktyg, inklusive GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog och mycket mer, vilket gör det till en omfattande svit av marknadsföringslösningar.

Grooves bästa funktioner

Optimera mallar eller bygg sidor block för block

Hantera affiliates smidigt med det inbyggda affiliatehanteringssystemet.

Använd den kodfria drag-and-drop-landningssidesbyggaren för att enkelt skapa webbplatser.

Redigera och förhandsgranska sidor efter individuell enhetsstorlek.

Groove-begränsningar

Det kan ibland vara buggigt och inkonsekvent.

Groove-prissättning

Start-up-plan: Gratis

Free-Lite-plan: Gratis

Creator+ Plan: 42 $/månad

Premium+ Plan: 299 $/månad

Premium+ Lifetime: 2 497 dollar

Groove-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Att skapa landningssidor är bara en liten del av att ta ditt företag online. Du måste skapa en bra webbplats, sätta upp en onlinebutik med kassa-funktioner och betalningsgateways, marknadsföra den till din målgrupp och optimera den för konverteringar.

Instapage och dess alternativ är utmärkta för att skapa dina landningssidor, men du behöver definitivt fler verktyg för att hantera hela webbplatsprojektet. Och vad kan vara bättre än en app som låter dig göra allt?

Möt ClickUp!

ClickUp

ClickUp ger marknadsföringsteam tillgång till olika verktyg och funktioner för att effektivisera webbutvecklingen – från att skapa övertygande landningssidor till att hantera marknadsföringsarbetsflöden.

ClickUp AI hjälper till exempel till att skapa och lansera landningssidor från grunden. Använd det för att skapa snygga och konverteringsfokuserade layouter för ditt företag, vilket sparar tid och arbete.

Optimera dessutom landningssidans innehåll för högre engagemang och konvertering med hjälp av det AI-drivna verktyget för att skapa slagkraftiga rubriker, övertygande uppmaningar till handling och fängslande produktbeskrivningar.

Väck kreativiteten, skapa landningssidesmallar eller generera text i blixtsnabb hastighet med världens bästa brainstormingpartner.

Om du inte vill skapa egna landningssidlayouter kan du använda ClickUps mall för landningssidor som källa till idéer och inspiration.

Skapa landningssidor med hög konverteringsgrad med ClickUps mall för landningssidor.

Proffstips? ClickUps funktioner är inte begränsade till att skapa landningssidor. Det är också en heltäckande programvara för innehållsmarknadsföring.

Förbättra din innehållsplanering med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

ClickUp för marknadsföring erbjuder en flexibel arbetsyta där ditt team kan skapa innehåll, tilldela uppgifter, hantera innehållsflöden och analysera projektresultat.

Jämför teamens arbetsbelastning visuellt och följ framstegen med ClickUp Timeline-vyn.

ClickUp erbjuder också robusta verktyg för innehållshantering och planering. Dess mallar för innehållskalendrar gör det möjligt för marknadsföringsteam att organisera och visualisera sin innehållsstrategi på ett effektivt sätt. Dessa mallar hjälper till att skissa upp tidsplaner för innehållsskapande, schemalägga publiceringsdatum och upprätthålla kampanjens konsistens.

Planera ditt innehåll enkelt med ClickUp Content Calendar Template.

ClickUps bästa funktioner

Förändra skrivton och stil direkt med ClickUp AI

Skapa högkvalitativt innehåll med hjälp av AI-prompter

Optimera markerad text med AI-verktygsfältet på ett smidigt sätt

Skapa omedelbara sammanfattningar och åtgärdspunkter på ett effektivt sätt

Översätt språk och utför stavningskontroller i appen

Samarbeta smidigt på ClickUp Whiteboards

Designa arbetsflöden med anpassningsbara mallar

Hantera kreativa briefs gemensamt med ClickUp Docs

Påskynda designfeedbackprocessen med en integrerad korrekturläsningsfunktion.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande anpassningsbarheten kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Mot bättre landningssidor

När du letar efter de bästa alternativen till Instapage vet du att beslutet handlar om mer än att bara hitta en snabb ersättning. Det handlar om att hitta en lösning som tillför värde till din webbutveckling och dina marknadsföringsinsatser.

Vår noggrant utvalda lista hjälper dig att fatta ett välgrundat val bland de många AI-webbplatsbyggare som finns tillgängliga . Prova en mångsidig lösning som ClickUp för att dra nytta av AI-driven innehållsskapande och samarbete.

Registrera dig för ClickUp idag!