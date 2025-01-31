De 10 bästa ERP-programvarorna för tillverkningsindustrin 2025 (recensioner och priser)

Att välja ERP-programvara för tillverkningsindustrin är inte en lätt uppgift. Med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att hitta rätt program som inte bara passar dina affärsbehov utan också din budget.

Lyckligtvis för dig har vi skapat denna lista över de bästa ERP-programvarulösningarna för tillverkningsindustrin för att hjälpa dig att göra ett klokt val. Här hittar du våra 10 bästa val, uppdelade efter pris, funktioner samt för- och nackdelar.

Dessutom lyfter vi fram vad du bör tänka på när du väljer programvara för ditt tillverkningsföretag för att förbättra processerna från produktidé till genomförande. ?

Vad ska du leta efter i ERP-programvara för tillverkningsindustrin?

Programvara för resursplanering (ERP) underlättar driften av ett tillverkningsföretag. Den hanterar allt från redovisning, personaladministration, leveranskedja och inköp så att du kan fokusera på att flytta produkter genom tillverkningen på ett smidigt sätt.

Här är vad du bör leta efter i ERP-programvara för tillverkningsindustrin:

Lagerhantering: Tillverkare behöver programvara som kan ge uppdaterad information om tillgänglighet, status och plats för viktiga material i leveranskedjan ⚒️

Kapacitetsplanering: Du kan bara tillverka så många varor som din kapacitet tillåter. Leta efter ett verktyg som erbjuder rapportering och prognoser för att planera kapacitet och arbetsbelastning.

Uppgiftshantering: Tillverkning involverar arbete från dussintals teammedlemmar över olika avdelningar. Välj en plattform som erbjuder funktioner Tillverkning involverar arbete från dussintals teammedlemmar över olika avdelningar. Välj en plattform som erbjuder funktioner för uppgiftshantering , såsom automatisering, för att effektivisera processerna.

Kundservice: ERP-programvara för tillverkningsindustrin bör också erbjuda kundserviceverktyg som CRM (customer relationship management) för att hantera felrapportering och lösa användarproblem.

De 10 bästa ERP-programvarorna för tillverkningsindustrin att använda 2024

Dessa 10 ERP-programvarulösningar för tillverkningsindustrin kan hjälpa dig att effektivisera arbetsflöden, spåra lager och automatisera arbetet. Oavsett om du brainstormar produktidéer, vill förbättra kapaciteten eller rapporterar om framgångar inom tillverkningen, kommer dessa verktyg att hjälpa dig att få jobbet gjort. ?

1. ClickUp

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Hantera den dagliga driften av ditt tillverkningsföretag med ClickUp, ett projektledningsverktyg med produkt- och företagsfunktioner för organisationer. Med denna molnbaserade plattform får du överblick över hela företaget, kan automatisera processer och förbättra samarbetet i realtid mellan avdelningarna. ?

ClickUps mjukvarulösning Enterprise förenklar tvärfunktionellt teamarbete genom att tydligt fastställa mål, skapa tydlig uppföljning och förbättra rapporteringen – allt på ett och samma ställe.

Skapa uppgifter och lägg till flera ansvariga för att dela upp arbetet. Lägg till prioriteringar och beroenden så att hela teamet vet vad som ska göras först.

Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete.

Med Gantt Chart View i ClickUp kan du skapa en delad tidslinje för att hålla koll på alla tillverkningsprocesser och undvika hinder. Den dynamiska tidslinjen gör att du kan justera efterhand om du identifierar problem eller påskynda arbetet genom processen. Färgkodningsalternativ ger en bred översikt över allt tillverkningsarbete så att du kan skapa färdplaner och projektplaner för alla.

Med ClickUps produktfunktion går det snabbare än någonsin att gå från brainstorming till lansering och genomförande. ?

DevOps-integrationer låter dig koppla samman alla verktyg du använder för att bygga produkter på ett och samma ställe. Automatisering av arbetsflöden effektiviserar processer och håller projekten igång, medan buggspårningsfunktioner hjälper till att lösa UX-problem snabbt.

Vill du ha mer? ClickUps resurshanteringsfunktion håller dig informerad om tillgångsanvändning, tidrapportering och leverantörsformulär. Använd formulären för att begära inventeringar och beräkna kostnader eller använd de olika vyerna för att få en närmare titt på kapacitet och arbetsbelastning för varje avdelning. ?

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Det krävs en viss inlärningskurva för att komma igång med alla funktioner.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. SAP

via SAP

SAP Digital Manufacturing är ett verktyg av nästa generation som förenklar hanteringen av leveranskedjan och hjälper till att öka intäkterna genom att hantera resurser. Använd det för att effektivisera genomförandet och hantera kapaciteten med insikter i varje steg av tillverkningsprocessen.

Dessutom hjälper verktyg för riskidentifiering och riskminimering ditt företag att följa gällande regler och lägger grunden för en hälsosam arbetsmiljö. ?

SAP bästa funktioner

Inbyggd intelligens ger insikt i leveranskedjan och tillverkningsprocessen för att minska risker och optimera resurser.

SAP S/4HANA erbjuder 3D-visualiseringar och anpassade dataparametrar för att hantera rutiner och bygga tillverkningsprocesser.

Med kommunikations- och riskdashboards kan du flagga faror och hantera dem direkt för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen ⚠️

Revisionsbara processer för miljöpåverkan underlättar rapporteringen av efterlevnad och minimerar resursslöseri.

SAP begränsningar

Implementeringen av ERP kan ta lite tid, särskilt om du behöver anpassade lösningar för din tillverkningsverksamhet.

Verktyget använder RDP-teknik för vissa processer, vilket inte är den senaste tekniken som finns tillgänglig.

SAP prissättning

Ring för prisuppgifter

SAPbetyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: N/A

3. Oracle Netsuite

via Netsuite

Oracle Netsuite ERP är ett allt-i-ett -verktyg för produktion, tillverkningsprocesser och inköp. Användarna uppskattar den flexibla anpassningsbarheten. Funktionerna för flera språk och valutor gör det särskilt användbart för globala tillverkare.

Använd den för att få insikter i kundernas ekonomihantering och kontrollera tillverknings- och produktionsprocesser. ??‍?

Netsuite bästa funktioner

Verktyg för orderhantering förbättrar lagerkontrollen så att du kan maximera produktiviteten och använda resurserna effektivt genom hela processen.

Använd kalendrar eller Gantt-diagram för att optimera schemaläggningen i realtid och kontrollera ditt lager där du behöver det.

Verktyg för hantering av leverantörers lokalisering, fullständig planering av distributionsbehov och planering för flera lokaliseringar ger global översikt över din leveranskedja.

Den inbyggda CRM-funktionen är en molnbaserad lösning som kopplar dig till kunder, automatiserar marknadsföringsprocesser och ger insikter från verkliga användare.

Netsuite begränsningar

Det finns en brant inlärningskurva, särskilt när du börjar anpassa ERP-plattformen.

Det finns begränsningar för vilka typer av dokument du kan exportera och all information överförs inte korrekt.

Netsuite prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Netsuite betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 400 recensioner)

4. Infor

via Infor

Infor är en ledande ERP-lösning för tillverkningsindustrin som automatiserar tillverkningsprocesser och erbjuder realtidsdata och insyn i varje led i leveranskedjan. Den molnbaserade ERP-lösningen används av tillverkningsföretag inom olika branscher, inklusive flyg-, hälso- och sjukvårds- och hotellbranschen. ?‍⚕️

Använd den för att hantera kemisk produktion eller för att skapa arbetsflöden och resurshanteringspipelines för fordonsdesign.

Infor bästa funktioner

Datadriven rapportering ger insyn i leveranskedjeprocesser med efterfrågeprognoser och leverantörsrelationshantering (SRM).

Med planeringsverktyg kan du schemalägga resurser och kapacitet så att du alltid levererar till kunderna i tid ?

Samarbetsverktyg gör det möjligt för hela teamet att arbeta tillsammans för att förbättra rutiner och få aktuell information om förändringar.

Spåra enkelt arbetsorder, skapa kundprofiler och ladda ner rapporter för smidig produktionsplanering.

Infor begränsningar

Verktyget är anpassningsbart, men du kan behöva anlita en konsult för implementeringen.

Vissa moduler är endast tillgängliga i premiumabonnemang.

Infor prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Infor betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (118+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

5. Odoo

via Odoo

Odoo är ett ERP-system för tillverkningsindustrin som hanterar allt från MES och verkstadsstyrning till kvalitetshantering och underhåll. Anpassa verktyget efter dina unika behov och effektivisera lagerhanteringen, spåra distributörer och kontrollera lagernivåer. ?

Odoo erbjuder också omfattande insikter om försäljningsorder, råvaror och processer i varje steg av tillverkningsprocessen.

Odoos bästa funktioner

Den enda applikationen rymmer alla dina tillverkningsprocessers arbetsflöden på ett och samma ställe och erbjuder en hög grad av skalbarhet, oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag.

Med realtidssimuleringar kan du leka med kapacitetsplanering, tillgänglighet och kostnadskontroll för att förbättra lönsamheten.

Gantt-diagram underlättar schemaläggningen med visuella instrumentpaneler för att planera tillverkningsorder.

Använd IoT-integrationer (Internet of Things) och tillägg för att ansluta streckkodsskrivare, e-handelsverktyg och QA-appar så att du kan arbeta med alla dina verktyg på ett och samma ställe.

Begränsningar i Odoo

Det finns en inlärningskurva, särskilt för användare som inte har använt ERP-programvarulösningar tidigare.

Vissa användare har upptäckt buggar och fel i verktyget som har försämrat produktiviteten.

Odoo prissättning

En app gratis : Obegränsat antal användare, endast en app

Standard : 31 $ per användare och månad

Anpassad: 46,80 $/användare/månad

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)

6. Oracle Manufacturing

via Oracle Manufacturing

Oracle Fusion Cloud Manufacturing är ett anpassningsbart ERP-verktyg som erbjuder dussintals funktioner för att möta dina specifika behov. Business intelligence-verktyg ger insikter i grundläggande data så att du kan förbättra beslutsfattandet. Funktioner för produktionsplanering och tillverkningsprocesser effektiviserar arbetsflöden, förbättrar resursanvändningen och optimerar kvaliteten. ??

Oracle Manufacturing bästa funktioner

Verktyg för diskret tillverkning och processhantering inkluderar receptadministration, spårning och genealogi samt batchkörning.

Skapa scheman med hjälp av realtidsinformation om resurstillgänglighet för att förbättra produktionen under hela tillverkningscykeln.

Flerlagerssynlighet gör att du kan se processer på interna, externa och kontraktslagrar för att upprätthålla en hög nivå av kvalitetskontroll.

Använd IoT-funktionalitet för att övervaka fordonsrutter, skräddarsy kundupplevelsen och få insyn i underhållsmaskiner.

Oracle Begränsningar för tillverkning

Vissa användare hade svårt att integrera verktyg utan anpassad dokumentation.

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera, särskilt under introduktionsfasen.

Oracle Manufacturing prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Oracle Betyg och recensioner för tillverkning

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

7. Acumatica

via Acumatica

Acumatica är ett ERP-programvarusystem som förenklar affärsverksamheten genom att erbjuda fullständig översikt samt verktyg för planering och schemaläggning. Använd det för att ta fram en materialförteckning, hantera kundrelaterade processer och förbättra spårbarheten för resurser som är viktiga för dina tillverkningsprocesser.

Acumaticas bästa funktioner

Produktledningsverktyget organiserar alla typer av tillverkningsmiljöer, oavsett om du fokuserar på batchprocesser eller kundspecifika projekt.

Engineering Change Control gör det enklare än någonsin att skapa materialförteckningar med inbyggda CAD- och PLM-funktioner.

Rollbaserade instrumentpaneler ger en detaljerad översikt över alla aspekter av din tillverkningsprocess för att minimera driftstopp, öka produktiviteten och öka intäkterna.

Verktyg för maskininlärning förbättrar lager- och orderhanteringen med realtidsdata och mätvärden som du kan använda för att säkerställa att du alltid har tillräcklig kapacitet.

Acumaticas begränsningar

Funktionerna för tidrapportering kan förbättras för att ytterligare optimera arbetsflödena.

Det är svårt att lära sig att skapa rapporter från grunden.

Acumatica prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Acumatica betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

8. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365

Använd Microsoft Dynamics 365, ett lokalt ERP-system, för att förvandla dina affärsprocesser till intäktsmotorer. Med produktions- och distributionsplanering samt tillgångshantering och säljstöd är detta verktyg en allt-i-ett-hub för ERP-programvara för tillverkningsindustrin.

Microsoft Dynamics 365 bästa funktioner

Design- och utbildningsverktyg förenklar samarbetet inom företaget och påskyndar tiden från idéskapande till genomförande.

Inbyggda IoT- och AI-verktyg kopplar samman fabriker så att alla får uppdateringar i realtid om resurstillgänglighet och problem i leveranskedjan.

Använd planeringsprogramvaran för tillverkning för att planera och genomföra varje steg i produktionsprocessen.

Bygg bättre kundrelationer med försäljningspanelen som spårar nya leads och skapar nya kontakter över olika kanaler.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Vissa användare tyckte att det var svårt att få hjälp från kundsupporten.

Integrationer fungerar inte alltid smidigt, särskilt när det gäller dokumentation.

Microsoft Dynamics 365 prissättning

Supply Chain Management : 180 USD/användare/månad, därefter 30 USD/användare/månad för varje ytterligare app

Intelligent orderhantering: Från 300 dollar per 1 000 orderrader per månad

Microsoft Dynamics 365 betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

9. IFS

via IFS

IFS är ett molnbaserat ERP-system för tillverkningsindustrin som erbjuder heltäckande produktsupport för alla typer av företag. Oavsett om dina tillverkningsprocesser hanterar kemikalier, livsmedel och drycker eller industriella material kan detta verktyg förbättra ditt sätt att bedriva verksamhet. ✍️

IFS bästa funktioner

Integrerade produktionsprocesser och verktyg för batchoptimering effektiviserar efterlevnaden, särskilt för företag som hanterar kemikalier.

Spårbarhet från början till slut visar dig exakt var alla dina råvaror finns och ger dig realtidsöverblick så att du kan justera kapaciteten.

Använd det inbyggda CRM-systemet för att hantera kundengagemang och leverera bättre produkter och tjänster snabbare.

Med verktyg för tillverkningsstyrning (MES) kan du identifiera mönster, upptäcka problem och fatta riskbeslut snabbare och mer effektivt.

IFS-begränsningar

Vissa moduler kräver särskilda licenser eller betalda tillägg för att fungera smidigt.

Behörigheter och roller kan vara svåra att hantera beroende på hur systemet är implementerat.

IFS prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

IFS-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 20 recensioner)

10. SYSPRO

via SYSPRO

SYSPRO:s programvara för tillverkningsstyrning (MOM) är ett verktyg för företagsledning som fokuserar på att öka produktiviteten och minimera förluster i leveranskedjan. Använd verktyget för att planera produktionsprocesser, schemalägga råvaror och analysera data för förbättrat beslutsfattande.

SYSPRO bästa funktioner

En 360-graders vy av produktionsprocesserna gör att du kan visualisera tillverkningscykeln på ett och samma ställe.

Med Smart Factory-funktionerna kan du omedelbart samla in data och kommunicera med maskinerna på verkstadsgolvet för en uppkopplad tillverkningsstrategi.

Intuitiva instrumentpaneler för planering och schemaläggning gör att alla i teamet kan se vad som förväntas.

Integrationer kopplar samman all din programvara och alla dina verktyg i ett digitalt utrymme för enkel hantering.

SYSPRO begränsningar

Det finns inga HR-moduler, vilket vissa konkurrenter erbjuder.

Plattformen kan vara svår att navigera i till en början, så planera för utbildning under introduktionsfasen.

SYSPRO prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

SYSPRO betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Effektivisera tillverkningsprocesserna med ClickUp

Med dessa ERP-programvarualternativ för tillverkningsindustrin kan du fatta bättre affärsbeslut och effektivisera dina produktionsprocesser. Varje programvara erbjuder sin egen nivå av anpassningsbarhet och specialfunktioner som kan passa dina behov.

Varför inte börja bygga bättre tillverkningsprocesser och förenkla arbetsflöden med ClickUp? Med företagsverktyg för spårning och rapportering får du bättre insikt i vad som händer i varje steg av produktionen.

Dessutom innebär verktyg för produkt- och resurshantering att du kan hantera tillgångar och resurser mer effektivt för att öka produktiviteten och lönsamheten. ?

Du behöver inte vänta. Registrera dig för ClickUp idag!