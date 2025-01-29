De 10 bästa alternativen till Unbounce för att skapa landningssidor 2025

Unbounce är en framstående AI-driven plattform för att skapa landningssidor, känd för sitt användarvänliga gränssnitt, anpassningsmöjligheter och inga krav på kodning.
Det integreras sömlöst med verktyg från tredje part som CDP:er, e-postmarknadsföringslösningar och analysplattformar som Google Analytics. Unbounce tillgodoser dock inte alla affärsbehov.
Användarna känner behov av att leta efter alternativ på grund av bristen på mobilresponsiva funktioner.
Använd denna guide för att utforska de 10 bästa alternativen till Unbounce och lära känna deras funktioner, supportinfrastruktur och prismodeller för att hitta det som passar bäst för dina specifika behov.
Vad ska du leta efter i alternativ till Unbounce?
Låt oss ta en titt på några måste-ha-funktioner i ett verktyg för att skapa landningssidor innan vi kollar in alternativen till Unbounce:
- Användarvänligt gränssnitt: Ett enkelt och intuitivt gränssnitt hjälper även oerfarna användare att navigera i verktyget.
- Mallar och teman: Verktyget bör ha ett brett utbud av anpassningsbara teman och mallar som är skräddarsydda för olika ändamål.
- Mobilresponsivitet: Verktyget bör tillgodose den växande mobila användarbasen med avgörande mobilresponsivitet.
- A/B-testning: Leta efter ett verktyg som förbättrar din landningssida genom att testa olika versioner och välja den bästa.
- AI-funktioner: Ett verktyg som använder AI för optimal innehållsskapande och övertygande CTA:er är idealiskt.
- Integration med analys- och rapporteringsverktyg: Verktyget bör samla in information genom att integreras med analys- och rapporteringsverktyg.
De 10 bästa alternativen till Unbounce att använda 2024
Nu när vi vet hur man bedömer det ideala verktyget, låt oss ta en titt på de bästa alternativen till Unbounce 2024.
1. Instapage
Instapage är ett AI-verktyg för att skapa landningssidor som har ett användarvänligt gränssnitt och omfattande anpassningsmöjligheter.
Många marknadsförare uppskattar dess förmåga att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad genom att dynamiskt fördela annonstrafiken till landningssidor baserat på användarnas intressen, eftersom det i hög grad bidrar till CRO (konverteringsoptimering).
Instapages bästa funktioner
- Integrera AMP-sidor och upplevelser för bättre användarengagemang
- Använd AI för att enkelt skapa övertygande innehåll
- Implementera exit intent för att minimera bortfallet från sidan.
- Möjliggör samarbete mellan flera användare för ökad teameffektivitet
- Säkerställ GDPR-efterlevnad för dataskydd
Instapages begränsningar
- Dyrt för små och medelstora företag
- Popup-fönster för leadgenerering är mycket enkla i alla planer.
Instapage-priser
- Gratis provperiod: 14 dagar
- Build: 199 $/månad, faktureras årligen
- Convert: Anpassad prissättning
Instapage-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)
2. Landingi
Landingi hjälper digitala marknadsförare att skapa högpresterande landningssidor. Det har en av de mest intuitiva dra-och-släpp-redigerarna, ett varierat mallbibliotek (400+) och händelsespårare för att analysera beteendemönster.
Det kommer också med över 170 integrationer, vilket gör det enkelt att implementera för organisationer av olika storlek och inom olika branscher.
Landingis bästa funktioner
- Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar för personliga designer.
- Förbättra engagemanget genom att integrera intuitiva popup-fönster och överlägg.
- Spåra användarbeteende och optimera resor med hjälp av händelsespårare
Landingi-begränsningar
- Mobilresponsiviteten är ibland lite klumpig.
- Grundpaketet saknar kraftfulla funktioner som anpassade typsnitt och ikoner.
Landingi-priser
- Gratis: Begränsade funktioner
- Lite: 29 $/månad
- Professional: 49 $/månad
- Byrå: 149 $/månad
- Obegränsat: 1000 $/månad
Landingi-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 270 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)
3. Hubspot Marketing Hub
Hubspot är en fullstack-marknadsföringsplattform för att hantera inbound-marknadsföring från början till slut. Från att skapa attraktiva landningssidor till avancerad rapportering – den klarar allt.
Till skillnad från andra landningssidverktyg som fungerar självständigt integrerar HubSpot skapandet av landningssidor i ett omfattande ekosystem för digital marknadsföring. Hubspots landningssidor garanterar en sammanhängande och personlig användarupplevelse under hela köpprocessen.
Hubspot Marketing Hubs bästa funktioner
- Öka effektiviteten med en allt-i-ett-plattform för inbound-marknadsföring
- Effektivisera datahanteringen genom att integrera CRM på ett smidigt sätt.
- Spåra marknadsföringsinsatser effektivt med avancerad analys och rapportering
Begränsningar för Hubspot Marketing Hub
- Högre priser jämfört med andra marknadsföringsverktyg
- Begränsade anpassningsmöjligheter
Priser för Hubspot Marketing Hub
För privatpersoner och små team
- Gratisverktyg: Begränsade funktioner
- Starter: Från 20 $/månad per användare
- Professionell: Från 890 $/månad per användare
För företag och organisationer
- Professional: 890 $/månad
- Enterprise: 3 600 $/månad
HubSpot Marketing Hub – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 5600 recensioner)
4. LeadPages
LeadPages erbjuder olika sofistikerade och lättanvända mallar för landningssidor.
Dessutom är det känt för sin lead meter, som låter dig utvärdera din sidas effektivitet och ger betyg på sannolikheten att generera leads med den befintliga konfigurationen.
Leadpages bästa funktioner
- Fokusera på att generera leads med en strömlinjeformad plattform
- Använd en lättanvänd drag-and-drop-redigerare för att skapa landningssidor.
- Få tillgång till integrerade stora e-postmarknadsföringstjänster och CRM-plattformar
Leadpages begränsningar
- Färre anpassningsalternativ jämfört med konkurrenterna
- Begränsade avancerade analys- och rapporteringsfunktioner
Leadpages prissättning
- Gratis provperiod: 14 dagar
- Standard: 49 $/månad per användare
- Pro: 99 $/månad per användare
- Avancerat: Anpassad prissättning
Leadpages betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)
5. GetResponse
GetResponse har en fantastisk AI-funktion som genererar visuellt tilltalande landningssidor på ett ögonblick.
Genom att bara lägga till några detaljer som namnet på ditt företag, en beskrivning och logotyp (logotypen används för att hämta varumärkets färger) skapas en snygg, anpassningsbar landningssida på några sekunder.
Det gör det också möjligt för dig att smidigt lägga till data som genereras från dedikerade landningssidor till listor och vidare använda den för retargetingkampanjer.
GetResponses bästa funktioner
- Använd AI-funktioner för att generera innehåll för copywriting
- Anpassa mallar för landningssidor
- Använd automatiserad skapare av försäljningstrattar
Begränsningar för GetResponse
- Inlärningskurva för nya användare som anpassar sig till avancerade funktioner
- Vissa användare tycker att gränssnittet är lite överväldigande.
GetResponse-priser
- Gratis provperiod tillgänglig
- E-postmarknadsföring: 19 $/månad
- Marknadsföringsautomatisering: 59 $/månad
- E-handelsmarknadsföring: 119 $/månad
GetResponse-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)
6. ActiveCampaign
Med ActiveCampaigns verktyg för att skapa landningssidor kan du lagra alla dina resurser centralt, vilket underlättar tillgängligheten.
Användarna uppskattar den smidiga registreringsprocessen. Verktygen hjälper också till med inline-formulär, lead scoring och villkorat innehåll.
ActiveCampaigns bästa funktioner
- Använd högst anpassningsbara mallar för landningssidor
- Få tillgång till ett omfattande resursbibliotek för nya användare så att de snabbt kommer igång.
- Förstå landningssidornas prestanda med en förbättrad instrumentpanel och spårade mätvärden.
Begränsningar för ActiveCampaign
- Vissa användare tycker att A/B-testning på landningssidor inte håller måttet.
- Inga AI-relaterade funktioner
Priser för ActiveCampaign
- Lite: Från 29 $/månad per användare
- Plus: Från 49 $/månad per användare
- Professional: Från 149 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
ActiveCampaign-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2000 recensioner)
7. Wishpond
Wishpond är en marknadsföringssvit med omfattande funktioner för leadgenerering och kundengagemang.
Det som utmärker tjänsten är dess snabba servrar som finns över hela världen, vilket gör att landningssidorna laddas snabbt.
Det möjliggör också användning av anpassade domäner, en Wishpond-underdomän eller en Facebook-flik för enkel leverans av sidorna.
Wishponds bästa funktioner
- Lägg till popup-fönster och välkomstmattor för att konvertera fler besökare.
- Skapa snabbt tilltalande sidor med deras användarvänliga drag-and-drop-redigerare för landningssidor.
- Använd A/B-split-testning med ett klick
Wishponds begränsningar
- Vissa användare rapporterar att kundsupporten är bristfällig.
- Ingen provperiod tillgänglig
Wishponds prissättning
- Anpassad prissättning
Wishponds betyg och recensioner
- G2: 3,7/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4/5 (120+ recensioner)
8. Brevo
Brevo, tidigare känt som SendInBlue, har en lättanvänd landningssidesbyggare med många funktioner.
Det är känt för integrationer för både e-post- och SMS-automatisering på sina landningssidor. Så när du genererar leads hamnar de direkt i retargeting-listor.
Brevos bästa funktioner
- Njut av flera personaliserings- och segmenteringsfunktioner på landningssidorna.
- Använd den intuitiva redigeraren för att skapa e-postkampanjer och nyhetsbrev.
- Skräddarsydda landningssidor
- Anpassa specifikationerna för loggbevarande för dataskydd
Brevos begränsningar
- Det kostnadsfria abonnemanget innehåller inte funktioner för landningssidor.
- Bristande detaljrikedom i rapportering och analys
Brevo-priser
- Gratis: Obegränsat antal kontakter
- Starter: Från 25 $/månad per användare
- Företag: Från 65 $/månad per användare
- BrevoPlus: Anpassad prissättning
Brevo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (1850+ recensioner)
9. OptimizePress
OptimizePress är specialiserat på att skapa WordPress-baserade landningssidor. Det kommer med hundratals mallar för landningssidor, som låter dig anpassa varje element på sidan.
För WordPress-användare blir OptimizePress en naturlig förlängning eftersom det endast skapar sidor som är WordPress-kompatibla.
OptimizePress bästa funktioner
- Skapa obegränsat antal landningssidor från basplanen
- Få förstklassig marknadsföringsutbildning som ny användare med deras Optimize University.
- Njut av en mycket responsiv kundsupportfunktion
- Få en 30-dagars riskfri pengarna-tillbaka-garanti
Begränsningar för OptimizePress
- Det kostnadsfria paketet innehåller inte verktyg för att skapa landningssidor.
- Erbjuder endast WordPress-specifika tillägg
Priser för OptimizePress
- Endast byggare: 179 $/år per användare
- Suite Starter: 299 $/år per användare
- Suite Pro: 499 $/år per användare
OptimizePress betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)
10. OptinMonster
OptinMonster är ett nybörjarvänligt verktyg för att skapa landningssidor. Det är känt för att vara ett smidigt och lättanvänt verktyg för att skapa landningssidor. Välj bara en färdig mall, anpassa den efter ditt varumärkes språk, testa den och justera den.
Det finns en mängd olika formulärtyper, inklusive popup-fönster, flytande fält, helskärmsöverlägg och slide-ins som förstärker insatserna för att generera leads.
Det erbjuder även personaliseringsfunktioner på sidan som förbättrar användarupplevelsen.
OptinMonsters bästa funktioner
- Få ett brett utbud och olika typer av formulärgränssnitt
- Använd geografisk målgruppsinriktning och skapa landningssidor
- Använd deras segmenteringsmotor för hyperpersonlig målgruppsanpassning.
- Använd spelifierade hjul för gamification-marknadsföring
Begränsningar för OptinMonster
- Vissa funktioner saknar responsivitet när de används via mobila enheter.
- Ingen AI-kapacitet
OptinMonster-priser
- Basic: 16 $/månad
- Plus: 32 $/månad
- Pro: 69 $/månad
- Tillväxt: 99 $/månad
OptinMonster-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recensioner)
Andra marknadsföringsverktyg
Medan Unbounce och de verktyg vi diskuterat fokuserar på leadgenerering och konverteringar, hjälper allt-i-ett-verktyg som ClickUp dig att effektivisera dina marknadsföringskampanjer, möjliggöra tvärfunktionellt samarbete, skapa fantastiskt innehåll med hjälp av AI och hantera projekt effektivt.
ClickUp
ClickUp hjälper dig att utforma och genomföra marknadsföringskampanjer, övervinna utmaningarna med att arbeta i silos och öka produktiviteten.
ClickUps marknadsföringspaket ger dig en gemensam arbetsplats där du kan skapa och följa kampanjer och till och med samarbeta med andra team för att få deras insikter och godkännanden.
Kraften i ClickUp går utöver marknadsföringsprojektledning. Det är också avgörande för att skapa högkvalitativt innehåll för dina innehållsmarknadsföringskampanjer. Oavsett om det gäller e-posttexter, innehåll på landningssidor eller bloggar, behöver du bara ange målen i ClickUps AI-prompt så är du redo att sätta igång på nolltid.
ClickUp har också ett fantastiskt mallbibliotek för att skapa innehållskalendrar, marknadsföringsplaner och innehållstexter som ökar din produktivitet och hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål på ett effektivt sätt.
ClickUps bästa funktioner
- Förvandla innehållsskrivandet på några sekunder så att det låter mer professionellt, direkt eller engagerande.
- Utforska projektledning med deras kostnadsfria plan
- Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av förslag från ClickUp AI.
- Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet optimera den.
- Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter.
- Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik inom plattformen.
- Förverkliga dina idéer med digitala whiteboardtavlor för samarbete i realtid eller asynkroniskt.
- Hantera kreativa briefdokument gemensamt med ClickUp Docs
- Förmedla tydliga instruktioner och påskynda processen för innehållsfeedback med korrekturläsning.
Begränsningar för ClickUp
- Brist på gamification-alternativ
- Vissa användare tycker att tidsregistreringsfunktionen behöver förbättras.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
Välj det bästa: ett verktyg för att skapa landningssidor som passar dig perfekt
Att välja rätt verktyg för att skapa landningssidor är viktigt för din marknadsföringsframgång. Varje alternativ till Unbounce har sina egna styrkor, som Instapages coola AI eller Landings enkla redigerare.
När vi nu avslutar denna insiktsfulla undersökning av verktyg för landningssidor är det uppenbart att projektledningsverktyg som ClickUp har blivit en allierad i strävan efter tillväxthackning tack vare deras förmåga att utnyttja AI för att förbättra projektledningen från början till slut.
ClickUp erbjuder marknadsförare många möjligheter.
Förbättra din marknadsföring och öka produktiviteten. Prova ClickUp idag!?