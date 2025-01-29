De 10 bästa alternativen till Unbounce för att skapa landningssidor 2025

Unbounce är en framstående AI-driven plattform för att skapa landningssidor, känd för sitt användarvänliga gränssnitt, anpassningsmöjligheter och inga krav på kodning.

Det integreras sömlöst med verktyg från tredje part som CDP:er, e-postmarknadsföringslösningar och analysplattformar som Google Analytics. Unbounce tillgodoser dock inte alla affärsbehov.

Användarna känner behov av att leta efter alternativ på grund av bristen på mobilresponsiva funktioner.

Använd denna guide för att utforska de 10 bästa alternativen till Unbounce och lära känna deras funktioner, supportinfrastruktur och prismodeller för att hitta det som passar bäst för dina specifika behov.

Vad ska du leta efter i alternativ till Unbounce?

Låt oss ta en titt på några måste-ha-funktioner i ett verktyg för att skapa landningssidor innan vi kollar in alternativen till Unbounce:

Användarvänligt gränssnitt: Ett enkelt och intuitivt gränssnitt hjälper även oerfarna användare att navigera i verktyget.

Mallar och teman: Verktyget bör ha ett brett utbud av anpassningsbara teman och mallar som är skräddarsydda för olika ändamål.

Mobilresponsivitet: Verktyget bör tillgodose den växande mobila användarbasen med avgörande mobilresponsivitet.

A/B-testning: Leta efter ett verktyg som förbättrar din landningssida genom att testa olika versioner och välja den bästa.

AI-funktioner: Ett verktyg som använder AI för optimal innehållsskapande och övertygande CTA:er är idealiskt.

Integration med analys- och rapporteringsverktyg: Verktyget bör samla in information genom att integreras med analys- och rapporteringsverktyg.

De 10 bästa alternativen till Unbounce att använda 2024

Nu när vi vet hur man bedömer det ideala verktyget, låt oss ta en titt på de bästa alternativen till Unbounce 2024.

1. Instapage

via Instapage

Instapage är ett AI-verktyg för att skapa landningssidor som har ett användarvänligt gränssnitt och omfattande anpassningsmöjligheter.

Många marknadsförare uppskattar dess förmåga att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad genom att dynamiskt fördela annonstrafiken till landningssidor baserat på användarnas intressen, eftersom det i hög grad bidrar till CRO (konverteringsoptimering).

Instapages bästa funktioner

Integrera AMP-sidor och upplevelser för bättre användarengagemang

Använd AI för att enkelt skapa övertygande innehåll

Implementera exit intent för att minimera bortfallet från sidan.

Möjliggör samarbete mellan flera användare för ökad teameffektivitet

Säkerställ GDPR-efterlevnad för dataskydd

Instapages begränsningar

Dyrt för små och medelstora företag

Popup-fönster för leadgenerering är mycket enkla i alla planer.

Instapage-priser

Gratis provperiod: 14 dagar

Build : 199 $/månad, faktureras årligen

Convert: Anpassad prissättning

Instapage-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

2. Landingi

via Landingi

Landingi hjälper digitala marknadsförare att skapa högpresterande landningssidor. Det har en av de mest intuitiva dra-och-släpp-redigerarna, ett varierat mallbibliotek (400+) och händelsespårare för att analysera beteendemönster.

Det kommer också med över 170 integrationer, vilket gör det enkelt att implementera för organisationer av olika storlek och inom olika branscher.

Landingis bästa funktioner

Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar för personliga designer.

Förbättra engagemanget genom att integrera intuitiva popup-fönster och överlägg.

Spåra användarbeteende och optimera resor med hjälp av händelsespårare

Landingi-begränsningar

Mobilresponsiviteten är ibland lite klumpig.

Grundpaketet saknar kraftfulla funktioner som anpassade typsnitt och ikoner.

Landingi-priser

Gratis: Begränsade funktioner

Lite : 29 $/månad

Professional : 49 $/månad

Byrå : 149 $/månad

Obegränsat: 1000 $/månad

Landingi-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

3. Hubspot Marketing Hub

via Hubspot

Hubspot är en fullstack-marknadsföringsplattform för att hantera inbound-marknadsföring från början till slut. Från att skapa attraktiva landningssidor till avancerad rapportering – den klarar allt.

Till skillnad från andra landningssidverktyg som fungerar självständigt integrerar HubSpot skapandet av landningssidor i ett omfattande ekosystem för digital marknadsföring. Hubspots landningssidor garanterar en sammanhängande och personlig användarupplevelse under hela köpprocessen.

Hubspot Marketing Hubs bästa funktioner

Öka effektiviteten med en allt-i-ett-plattform för inbound-marknadsföring

Effektivisera datahanteringen genom att integrera CRM på ett smidigt sätt.

Spåra marknadsföringsinsatser effektivt med avancerad analys och rapportering

Begränsningar för Hubspot Marketing Hub

Högre priser jämfört med andra marknadsföringsverktyg

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Hubspot Marketing Hub

För privatpersoner och små team

Gratisverktyg: Begränsade funktioner

Starter : Från 20 $/månad per användare

Professionell: Från 890 $/månad per användare

För företag och organisationer

Professional: 890 $/månad

Enterprise: 3 600 $/månad

HubSpot Marketing Hub – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5600 recensioner)

4. LeadPages

via LeadPages

LeadPages erbjuder olika sofistikerade och lättanvända mallar för landningssidor.

Dessutom är det känt för sin lead meter, som låter dig utvärdera din sidas effektivitet och ger betyg på sannolikheten att generera leads med den befintliga konfigurationen.

Leadpages bästa funktioner

Fokusera på att generera leads med en strömlinjeformad plattform

Använd en lättanvänd drag-and-drop-redigerare för att skapa landningssidor.

Få tillgång till integrerade stora e-postmarknadsföringstjänster och CRM-plattformar

Leadpages begränsningar

Färre anpassningsalternativ jämfört med konkurrenterna

Begränsade avancerade analys- och rapporteringsfunktioner

Leadpages prissättning

Gratis provperiod: 14 dagar

Standard : 49 $/månad per användare

Pro : 99 $/månad per användare

Avancerat: Anpassad prissättning

Leadpages betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)

5. GetResponse

via GetResponse

GetResponse har en fantastisk AI-funktion som genererar visuellt tilltalande landningssidor på ett ögonblick.

Genom att bara lägga till några detaljer som namnet på ditt företag, en beskrivning och logotyp (logotypen används för att hämta varumärkets färger) skapas en snygg, anpassningsbar landningssida på några sekunder.

Det gör det också möjligt för dig att smidigt lägga till data som genereras från dedikerade landningssidor till listor och vidare använda den för retargetingkampanjer.

GetResponses bästa funktioner

Använd AI-funktioner för att generera innehåll för copywriting

Anpassa mallar för landningssidor

Använd automatiserad skapare av försäljningstrattar

Begränsningar för GetResponse

Inlärningskurva för nya användare som anpassar sig till avancerade funktioner

Vissa användare tycker att gränssnittet är lite överväldigande.

GetResponse-priser

Gratis provperiod tillgänglig

E-postmarknadsföring : 19 $/månad

Marknadsföringsautomatisering : 59 $/månad

E-handelsmarknadsföring: 119 $/månad

GetResponse-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)

6. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Med ActiveCampaigns verktyg för att skapa landningssidor kan du lagra alla dina resurser centralt, vilket underlättar tillgängligheten.

Användarna uppskattar den smidiga registreringsprocessen. Verktygen hjälper också till med inline-formulär, lead scoring och villkorat innehåll.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Använd högst anpassningsbara mallar för landningssidor

Få tillgång till ett omfattande resursbibliotek för nya användare så att de snabbt kommer igång.

Förstå landningssidornas prestanda med en förbättrad instrumentpanel och spårade mätvärden.

Begränsningar för ActiveCampaign

Vissa användare tycker att A/B-testning på landningssidor inte håller måttet.

Inga AI-relaterade funktioner

Priser för ActiveCampaign

Lite : Från 29 $/månad per användare

Plus : Från 49 $/månad per användare

Professional : Från 149 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

7. Wishpond

via Wishpond

Wishpond är en marknadsföringssvit med omfattande funktioner för leadgenerering och kundengagemang.

Det som utmärker tjänsten är dess snabba servrar som finns över hela världen, vilket gör att landningssidorna laddas snabbt.

Det möjliggör också användning av anpassade domäner, en Wishpond-underdomän eller en Facebook-flik för enkel leverans av sidorna.

Wishponds bästa funktioner

Lägg till popup-fönster och välkomstmattor för att konvertera fler besökare.

Skapa snabbt tilltalande sidor med deras användarvänliga drag-and-drop-redigerare för landningssidor.

Använd A/B-split-testning med ett klick

Wishponds begränsningar

Vissa användare rapporterar att kundsupporten är bristfällig.

Ingen provperiod tillgänglig

Wishponds prissättning

Anpassad prissättning

Wishponds betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4/5 (120+ recensioner)

8. Brevo

via Brevo

Brevo, tidigare känt som SendInBlue, har en lättanvänd landningssidesbyggare med många funktioner.

Det är känt för integrationer för både e-post- och SMS-automatisering på sina landningssidor. Så när du genererar leads hamnar de direkt i retargeting-listor.

Brevos bästa funktioner

Njut av flera personaliserings- och segmenteringsfunktioner på landningssidorna.

Använd den intuitiva redigeraren för att skapa e-postkampanjer och nyhetsbrev.

Skräddarsydda landningssidor

Anpassa specifikationerna för loggbevarande för dataskydd

Brevos begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget innehåller inte funktioner för landningssidor.

Bristande detaljrikedom i rapportering och analys

Brevo-priser

Gratis: Obegränsat antal kontakter

Starter : Från 25 $/månad per användare

Företag : Från 65 $/månad per användare

BrevoPlus: Anpassad prissättning

Brevo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1850+ recensioner)

9. OptimizePress

via OptimizePress

OptimizePress är specialiserat på att skapa WordPress-baserade landningssidor. Det kommer med hundratals mallar för landningssidor, som låter dig anpassa varje element på sidan.

För WordPress-användare blir OptimizePress en naturlig förlängning eftersom det endast skapar sidor som är WordPress-kompatibla.

OptimizePress bästa funktioner

Skapa obegränsat antal landningssidor från basplanen

Få förstklassig marknadsföringsutbildning som ny användare med deras Optimize University.

Njut av en mycket responsiv kundsupportfunktion

Få en 30-dagars riskfri pengarna-tillbaka-garanti

Begränsningar för OptimizePress

Det kostnadsfria paketet innehåller inte verktyg för att skapa landningssidor.

Erbjuder endast WordPress-specifika tillägg

Priser för OptimizePress

Endast byggare : 179 $/år per användare

Suite Starter : 299 $/år per användare

Suite Pro: 499 $/år per användare

OptimizePress betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

10. OptinMonster

via OptinMonster

OptinMonster är ett nybörjarvänligt verktyg för att skapa landningssidor. Det är känt för att vara ett smidigt och lättanvänt verktyg för att skapa landningssidor. Välj bara en färdig mall, anpassa den efter ditt varumärkes språk, testa den och justera den.

Det finns en mängd olika formulärtyper, inklusive popup-fönster, flytande fält, helskärmsöverlägg och slide-ins som förstärker insatserna för att generera leads.

Det erbjuder även personaliseringsfunktioner på sidan som förbättrar användarupplevelsen.

OptinMonsters bästa funktioner

Få ett brett utbud och olika typer av formulärgränssnitt

Använd geografisk målgruppsinriktning och skapa landningssidor

Använd deras segmenteringsmotor för hyperpersonlig målgruppsanpassning.

Använd spelifierade hjul för gamification-marknadsföring

Begränsningar för OptinMonster

Vissa funktioner saknar responsivitet när de används via mobila enheter.

Ingen AI-kapacitet

OptinMonster-priser

Basic : 16 $/månad

Plus : 32 $/månad

Pro : 69 $/månad

Tillväxt: 99 $/månad

OptinMonster-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (70+ recensioner)

Medan Unbounce och de verktyg vi diskuterat fokuserar på leadgenerering och konverteringar, hjälper allt-i-ett-verktyg som ClickUp dig att effektivisera dina marknadsföringskampanjer, möjliggöra tvärfunktionellt samarbete, skapa fantastiskt innehåll med hjälp av AI och hantera projekt effektivt.

ClickUp

ClickUp har allt du behöver för smidigt samarbete med ditt marknadsföringsteam.

ClickUp hjälper dig att utforma och genomföra marknadsföringskampanjer, övervinna utmaningarna med att arbeta i silos och öka produktiviteten.

ClickUps marknadsföringspaket ger dig en gemensam arbetsplats där du kan skapa och följa kampanjer och till och med samarbeta med andra team för att få deras insikter och godkännanden.

Använd ClickUp för att anpassa din vy för att visualisera och planera marknadsföringsmaterial som innehåll och media i hela din organisation.

Kraften i ClickUp går utöver marknadsföringsprojektledning. Det är också avgörande för att skapa högkvalitativt innehåll för dina innehållsmarknadsföringskampanjer. Oavsett om det gäller e-posttexter, innehåll på landningssidor eller bloggar, behöver du bara ange målen i ClickUps AI-prompt så är du redo att sätta igång på nolltid.

Förbättra din innehållsplanering med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

ClickUp har också ett fantastiskt mallbibliotek för att skapa innehållskalendrar, marknadsföringsplaner och innehållstexter som ökar din produktivitet och hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål på ett effektivt sätt.

ClickUps bästa funktioner

Förvandla innehållsskrivandet på några sekunder så att det låter mer professionellt, direkt eller engagerande.

Utforska projektledning med deras kostnadsfria plan

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av förslag från ClickUp AI.

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet optimera den.

Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter.

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik inom plattformen.

Förverkliga dina idéer med digitala whiteboardtavlor för samarbete i realtid eller asynkroniskt.

Hantera kreativa briefdokument gemensamt med ClickUp Docs

Förmedla tydliga instruktioner och påskynda processen för innehållsfeedback med korrekturläsning.

Begränsningar för ClickUp

Brist på gamification-alternativ

Vissa användare tycker att tidsregistreringsfunktionen behöver förbättras.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Välj det bästa: ett verktyg för att skapa landningssidor som passar dig perfekt

Att välja rätt verktyg för att skapa landningssidor är viktigt för din marknadsföringsframgång. Varje alternativ till Unbounce har sina egna styrkor, som Instapages coola AI eller Landings enkla redigerare.

När vi nu avslutar denna insiktsfulla undersökning av verktyg för landningssidor är det uppenbart att projektledningsverktyg som ClickUp har blivit en allierad i strävan efter tillväxthackning tack vare deras förmåga att utnyttja AI för att förbättra projektledningen från början till slut.

ClickUp erbjuder marknadsförare många möjligheter.

Förbättra din marknadsföring och öka produktiviteten. Prova ClickUp idag!?