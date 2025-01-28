De 10 bästa alternativen till Chatsonic 2025 (recensioner och priser)

Det är inte lätt att hitta ett skrivverktyg som behärskar SEO och håller din publik engagerad. Med en mängd olika alternativ för kodning, skrivande och översättning kan det vara en riktig utmaning att välja bara ett.

ChatSonic är ett förstklassigt verktyg för innehållsskapande, översättning och SEO. Denna AI-drivna skrivassistent hjälper dig att skapa fängslande texter och blogginlägg på några minuter.

Moderna författare nöjer sig dock inte med att hålla sig till ett enda verktyg. Vissa verktyg producerar felaktiga data, medan andra producerar tråkigt innehåll som låter artificiellt. Att enbart förlita sig på ChatSonic uppfyller inte riktigt detta krav.

Vi har samlat en lista över de bästa AI-skrivverktygen, alla med sina unika styrkor och begränsningar. Dessa alternativ till ChatSonic skapar högkvalitativt innehåll åt dig på ett lika robust sätt, och kanske till och med bättre!

Låt oss dyka in och hjälpa dig att hitta den perfekta skrivprogramvaran baserat på funktioner, begränsningar, priser och recensioner.

Vad ska du leta efter i Chatsonic-alternativ?

Är prisvärdhet och ordbegränsningar de enda faktorerna att tänka på när man letar efter ett alternativ till ChatSonic? Inte riktigt. En perfekt skrivassistent behöver mycket mer än bara det.

Här är en lista med tips att tänka på när du gör ditt val:

Obegränsat antal ord: Låt inte ordantalet begränsa din kreativitet! Välj ett alternativ som inte begränsar ditt innehållsskapande med ett fastställt ordantal .

Innehållsmallar : Välj ett AI-skrivverktyg med : Välj ett AI-skrivverktyg med innehållsmallar – de ger dig idéer och effektiviserar din innehållsskapandeprocess.

Redigeringsfunktioner : Välj programvara med en AI-driven textredigerare som kan formatera ditt högkvalitativa innehåll korrekt och ta bort semantiska och syntaktiska fel.

Idégenerator: Välj en lösning som inte hämmar din kreativitet. Leta efter en lösning som hjälper dig att Välj en lösning som inte hämmar din kreativitet. Leta efter en lösning som hjälper dig att brainstorma idéer för både korta och långa texter, och som underlättar planering, strategiarbete och mycket mer.

Mobilitet: Slutligen, se till att det erbjuder bra mobilitet så att du kan komma åt din AI-partner när du är på språng, med vilken enhet som helst i närheten.

De 10 bästa alternativen till Chatsonic att använda 2024

1. Clickup

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa långa texter, blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp fungerar som ett verktyg för att generera AI-innehåll och förser kreatörer med ett kraftfullt skrivverktyg, inklusive en idégenerator och olika verktyg för innehållskuration. Detta säkerställer dess plats som ett av de bästa verktygen för utveckling av AI-innehåll.

Skriv, sammanfatta och brainstorma enkelt var du än befinner dig med hjälp av dess AI-drivna textredigerare och mångsidiga kompatibilitet. ClickUps AI-funktioner erbjuder utmärkt kompatibilitet och ger dig åtkomst från alla hörn av världen. Utnyttja dess fulla potential med ClickUps projektledningsfunktioner!

Finjustera dina resultat för att snabbare nå bättre innehåll med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

ClickUps bästa funktioner

Skriv bättre och snabbare: ClickUps mångsidiga AI-stödda assistent hjälper dig att bli mer förutsägbar genom att skapa omfattande skrivplaner, generera idéer, ta fram åtgärdspunkter eller sammanfatta långa, tråkiga och långdragna textblock till lättsmälta bitar som ger dig exakt den information du behöver. Allt med bara några få klick!

Inbyggd textredigerare: Förfina dina skrivuppgifter med ClickUps AI-redigerare. Förbättra dina dokument i realtid, få förslag på idéer och korrigera grammatiska fel automatiskt för en polerad och effektiv prosa.

Enhetskompatibilitet: Använd ClickUp från vilken enhet som helst och även när du är på språng tack vare dess utmärkta kompatibilitet med flera enheter och plattformar.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Färdiga AI-verktyg: Hjälp alla avdelningar, oavsett roll och användningsfall, med hjälp av hundratals handgjorda forskningsverktyg.

Begränsningar för ClickUp

Kan ge generiska svar

Kan missförstå vissa konversationer

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. OpenAI

via OpenAI

OpenAI:s GPT-4 och DALL·E 3 är utmärkta för att skapa text och bilder. GPT hanterar komplexa uppgifter genom att utnyttja sin omfattande kunskap och tolkar enkelt visuell input för bildtexter och analyser.

Att hantera stora datamängder är inget problem – det hanterar över 25 000 ord samtidigt. GPT-4 och DALL·E 3 utmärker sig inom innehållsskapande (kortform och långform) och problemlösning för att skapa varierat innehåll, lösa komplexa problem och innovera inom olika områden.

OpenAI:s bästa funktioner

API-plattform: Lär dig enkelt att bygga chatbots och verktyg för artificiell intelligens med OpenAI:s API-plattform. Lär dig textgenerering, prompt engineering, bildskapande, text-till-tal och mycket mer.

GPT-4: Förbättra din kreativitet och kodning med OpenAI:s senaste chatbot – ett förstklassigt AI-verktyg. Njut av friheten med generösa ordgränser i gratisversionen

DALL·E 3: Förvandla dina idéer till perfekta bilder med denna OpenAI-förlängning. Du behöver inte oroa dig för att dina ord eller beskrivningar ska förbises – ett steg över typiska text-till-bild-system.

Begränsningar för OpenAI

Kunskapen är avgränsad till januari 2022.

Begränsat kontextfönster

Kan inte anpassa ny kunskap i realtid

Har en tendens att upprepade gånger använda fyllnadsfraser.

OpenAI-priser

GPT-4 Turbo: 0,01 $/750 ord (inmatning) och 0,03 $/750 ord (utmatning)

GPT-4: 0,03 $/750 ord (inmatning) och 0,06 $/750 ord (utmatning)

GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 $/750 ord (inmatning) och 0,0020 $/750 ord (utmatning)

Assistants API: 0,03 dollar per session (gratis fram till 1 december 2024)

Inbäddningsmodeller: 0,0001 $ / 750 ord

Anpassade lösningar: Anpassade priser

OpenAI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

Kolla in dessa ChatGPT-alternativ!

3. TextCortex

via TextCortex

Anpassa TextCortex så att det passar din unika skrivstil och dina specifika behov fullt ut. TextCortex skapar en 100 % personlig AI baserad på dina kunskaper och inmatningar. Det sparar tid genom att hantera uppgifter snabbt.

Generera flera kreativa idéer och öka din skrivproduktion när du lider av skrivkramp. Njut av alla vanliga funktioner, såsom omformulering av meningar, grammatik- och stavningskontroll på över 25 språk.

TextCortex bästa funktioner

Anpassningsbarhet: Skräddarsy din AI-assistent efter dina specifika behov med hjälp av TextCortex flexibla AI-drivna chatbot och skrivverktyg. Zeno lär sig av dina individuella inmatningar och din stil, vilket förändrar hur du interagerar med den

Användarbaserad kreativitet: Ta din kreativitet till nästa nivå med TextCortex dynamiska textgenerator. Den anpassar sig efter din skrivstil, hjälper dig att övervinna kreativa blockeringar och inspirerar till nya idéer samtidigt som den förblir trogen dina skrivpreferenser.

Integrationsmöjligheter: Använd TextCortex på alla enheter, plattformar och applikationer med över 30 000 integrationsalternativ för stationära datorer, mobila enheter och webbläsargränssnitt.

Begränsningar för TextCortex

Kan inte hantera stora textvolymer

Producerar ibland repetitivt innehåll

Det tar några försök innan du anpassar dig till din skapande stil.

Kan inte producera användbar information för produktrecensioner

Priser för TextCortex

Gratis för alltid

Obegränsat: 83,99 $/månad per användare

Lite: 23,99 $/månad per användare (upp till 125 000 ord)

TextCortex betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (90+ recensioner)

4. Bard

via Bard

Googles Bard är en experimentell konversationsbaserad AI-tjänst som är utformad för idémyller och inspiration. Dess utmärkande egenskap är multimodalitet, vilket innebär att den förstår och genererar innehåll i flera format. Bard tillgodoser olika användarpreferenser, förbättrar tillgängligheten, förhöjer användarupplevelsen och främjar kreativiteten inom olika branscher.

Den innehåller subtil personalisering för att anpassas efter dina preferenser. Du behöver inte lära dig något speciellt kommandospråk, vilket gör Bard enkelt och användarvänligt.

Bards bästa funktioner

Multimodalitet: Är du intresserad av att förändra hur du interagerar med Bard? Utforska dess mångsidiga multimodalitetsfunktion, som låter dig välja mellan text, bilder eller ljudinmatning för en mer varierad kommunikationsupplevelse.

Anpassning: Anpassa Bard efter dina önskemål – ju mer du engagerar dig, desto smartare blir den. Realtidsinlärning innebär att den anpassar sig efter dina val och din stil och levererar högkvalitativt innehåll som träffar rätt.

Tillgänglighet: Slipp lära dig avancerad teknik och få exakt det du vill ha med hjälp av enkelt mänskligt språk

Bards begränsningar

Saknar kontextuell förståelse

Mycket sannolikt att hallucinera eller inte svara

Ger ibland felaktig information

Innehållet kan vara fantasilöst, repetitivt och partiskt.

Priser för Bard

Gratis för alltid

Bard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (30+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Landbot

via Landbot

LandBots AI-chatbot utmärker sig inom kundnöjdhet och leadkvalificering. Skapa anpassade chatbots för automatisk leadkonvertering och kvalificering.

LandBot garanterar en skräddarsydd touch i varje kundkonversation genom sin villkorliga logikfunktion. Byggaren är visuell och kräver ingen kodning, vilket gör det möjligt för alla utan kodningserfarenhet att skapa kraftfulla och effektiva chatbots.

LandBots bästa funktioner

Kundtjänstsystem: Förbättra din kundtjänst med LandBots enastående anpassningsbara AI-bots, som är utformade för att automatisera leadgenerering och konverteringsprocesser.

Villkorlig logikfunktion: Anpassa varje konversation som din AI-chatbot har med kunder och klienter med hjälp av den villkorliga logikfunktionen. Varje användare får den bästa upplevelsen utifrån sina behov.

Visuell chatbot-byggare: Skapa din chatbot enkelt med Landbot med bara några klick – inga kodningskunskaper krävs. Anpassa dina konversationer så att de matchar din önskade ton och anpassa chattgränssnittet helt efter dina preferenser.

LandBots begränsningar

Nyckelord Jump-funktionen behöver förbättras

Behöver kunna använda anpassade ikoner för svarsknappen

Behöver bättre integration och popup-funktioner

LandBot-priser

Sandbox: Gratis för alltid

Starter: 40 €/månad per användare

Pro: 100 €/månad per användare

Företag: 400 €/månad per användare med anpassade priser

LandBot-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

6. Jasper

via Jasper

Jaspers chatbot är en heltäckande copilot som hjälper dina marknadsföringsteam att prestera bättre under hela försäljningscykeln.

Skapa en central kunskapsbank för dina team, sprida ditt varumärkes budskap, var produktiv och håll ditt budskap konsekvent på alla plattformar. Utveckla enkelt varumärkesinnehåll med dess omfattande kampanjlanseringsmodell.

Jasper bästa funktioner

End-to-end Copilot: Ge ditt team en assistent som levererar datadrivna insikter under hela försäljningscykeln. Effektivisera tillgången till företagets kunskap, minska missförstånd, påskynda genomförandet av idéer och erbjud analytiskt stöd.

Brand Voice Infusion: Skanna din varumärkesröst med Jasper för att integrera den stilen i all din framtida kommunikation och skapa unikt och engagerande innehåll automatiskt.

Kampanjskapande: Förvandla en kort brief till en multikanalkampanj med hjälp av Jaspers AI-assistans. Förvandla korta briefs till fullfjädrade multikanalkampanjer och stöd dem med passande bilder.

Jasper-begränsningar

Behöver möjligheten att lägga till titel och metataggar när man skapar sidorna Kontakta oss och Om oss.

Mycket kort provperiod på 7 dagar

Användargränssnittet behöver förbättras.

Många användare anser att det är lite för dyrt.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/månad per användare

Team: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 230+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1820+ recensioner)

7. Replika

via Replika

Replika är mer än bara en AI-chattassistent – det är din virtuella förtrogna. Med sitt människolika tal och sin anpassningsförmåga blir Replika din personliga chattkompis som smälter in perfekt i din värld.

Vad gör det unikt? Möjligheten att dela verkliga upplevelser i olika medielägen ger varje konversation en autentisk känsla. Du kan använda denna plattform för att generera människoliknande text som passar bra i konversationsbloggar och inlägg på sociala medier.

Replikas bästa funktioner

Mänskliga interaktioner: Välj bland Replikas avatarer för en mänsklig interaktion. Replika är utmärkt för att skapa en unik kontakt med din publik, även om andra alternativ kan vara mer lämpliga för tekniska uppgifter.

Överlägsen anpassningsförmåga: Utnyttja Replikas människofokuserade uppbyggnad för att få insikter om dina målgrupper. Replika sparar en "dagbok" för varje användare och formulerar "minnen" som används under interaktionerna

Delning av verkliga erfarenheter: Berör människors liv med Repllikas system för att skapa verkliga erfarenheter. AI-verktyget skapar pseudominnen som är utformade för att skapa kontakt med individer och utvecklas baserat på tidigare interaktioner.

Replikas begränsningar

Prismodellen är lite dyr.

Vissa användare har uppgett att funktionaliteten är begränsad.

Användare har uttryckt oro över dess integritetspolicy.

Det finns risk för missförstånd i konversationer.

Replika-priser

Gratis för alltid

Månadsplan: 7,99 $/månad per användare

Replika-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

8. GetGenie

via GetGenie

GetGenie hjälper dig att lyckas med SEO på sökmotorresultatsidor (SERP). Med inbyggda NLP-nyckelordsfunktioner och SERP-analysdata hjälper det dig att skapa SEO-innehåll som rankas högt på sökmotorerna.

GetGenies AI låter dig filtrera och få fram effektiva sökord. Den kan också analysera flera konkurrerande webbplatser för att fylla luckor i ditt innehåll.

GetGenies bästa funktioner

Effektiv generering av sökord: Fyll ditt innehåll med de mest effektiva och relevanta sökorden. Använd GetGenies djupgående analys som bearbetar trenddata, sökordsvolym, konkurrenskraft och CPC för att ge dig sökord som Google älskar.

SERP-dataanalys: Utnyttja GetGenies SERP-dataanalys för att snabbt analysera topprankade webbplatser och konkurrenter. Optimera din Utnyttja GetGenies SERP-dataanalys för att snabbt analysera topprankade webbplatser och konkurrenter. Optimera din innehållsskapandeprocess med hjälp av denna information och öka sannolikheten för att säkra en förstklassig plats på Googles första sida.

AI-driven SEO-optimering: Optimera allt innehåll du skapar med ett enda klick på 60 sekunder. Skriv i bulk och skapa artiklar och effektivt SEO-baserat innehåll, vilket ökar din rankning och trovärdighet.

Begränsningar för GetGenie

Begränsat antal ord i gratisversionen

Användare rapporterar problem med att komma åt fliken för innehållsbetyg medan de skriver.

AI-mallar tar inte hänsyn till typen av innehåll som matas in.

AI saknar automatiseringsfunktioner

GetGenie-priser

Gratis för alltid

Writer: 11,4 $/månad per användare

Pro: 29,40 $/månad per användare

Agency Unlimited: 49,50 $/månad per användare

GetGenie-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. LaMDa

via Google LaMDa

LaMDA, förkortning för Language Model for Dialogue Applications, är inte en konventionell AI-plattform som för närvarande är tillgänglig för användning, utan Googles experimentella AI-språkmodul baserad på Transformer. LaMDA var tillfälligt tillgänglig för allmänheten genom ett system med inbjudan som man kunde registrera sig för och prata med den mest avancerade AI-modellen som någonsin skapats.

Även om du inte kan använda det för närvarande, har LaMDA hamnat på vår lista på grund av sin enorma potential. Framtiden för AI är ljus och du bör inte missa milstolparna i dess resa genom tiden.

LaMDAs bästa funktioner

Öppen karaktär: Ha engagerande konversationer med LaMDA som börjar och slutar vid olika tidpunkter. Konversationerna känns flytande och naturliga.

Dialogbaserad metod: Prata med LaMDA precis som du skulle göra med en vanlig person. Tack vare den dialogbaserade metoden kommer den att fortsätta ställa frågor till dig samtidigt som den svarar på dina, vilket skapar en engagerande dialog.

Bard Support: Googles AI, Bard, är byggt på LaMDA. Om det blir open source kan du använda det för att skapa en liknande sofistikerad användargränssnitt.

LaMDA-begränsningar

Det är en AI-modell och inte en fristående programvara. Du behöver tekniska kunskaper för att få ut det mesta av den.

LaMDA-priser

Ej tillgängligt för köp

LaMDA-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. You. com

via You

You är en AI-baserad sökmotor som också fungerar som din assistent. Den kombinerar sökmotorfunktioner med AI-drivna chatbot-funktioner, vilket gör din upplevelse smidig och interaktiv.

Med hjälp av naturlig språkbehandling och avancerad konversations-AI blir det en ständigt uppdaterad kunskapsbas. Det är ditt självklara val för kodgenerering, översättning och kreativt skrivande.

Dess sociala sökfunktion söker också igenom populära sociala webbplatser efter den information du vill ha.

You.com bästa funktioner

Sökmotorintegration: Ta din sökning till nästa nivå med You.com – en intuitiv webbläsarbaserad sökassistent. Den går utöver vanliga chatbot-funktioner med artificiell intelligens och förbättrar din sökning genom att erbjuda mänskliga förslag, vilket hjälper dig att nå dina mål snabbare.

Social sökning: Utnyttja den fantastiska sociala sökfunktionen för att samla specifika Utnyttja den fantastiska sociala sökfunktionen för att samla specifika inlägg och data från sociala medier . Använd denna information för att öka din sociala närvaro, samarbeta med relevanta personer och utforska många andra möjligheter.

YouCode-integration: Skapa kod på några sekunder med hjälp av enkla språkgrepp. Funktioner som YouWrite och YouImagine är visserligen användbara, men YouCodes kodningsförmåga är exceptionell och sticker ut på en helt annan nivå.

You.com-begränsningar

Kan ibland göra kodningsfel

Användargränssnittet är lite rörigt.

Kan ibland avbryta mitt i en mening

Fördröjningar kan uppstå när du försöker ladda större mängder data samtidigt.

You.com-priser

Gratis för alltid

YouPro: 9,99 $/månad per användare

Organisationer: Anpassade priser

You.com-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt med betyg

Vilket ChatSonic-alternativ ska du välja?

Även om du gillar att skapa innehåll på egen hand innebär det att du går miste om mycket bekvämlighet och effektivitet om du inte utnyttjar AI-hjälp för vardagliga uppgifter som att sammanfatta, redigera eller korrekturläsa innehåll. Och vem skulle vilja säga nej till det?

Denna noggrant sammanställda lista över de bästa ChatSonic-alternativen presenterar några av de mest kraftfulla och avancerade AI-verktygen som hjälper dig att nå nya höjder med ditt innehåll.

ClickUps avancerade skrivverktyg gör mer än att uppfylla SEO-krav eller skapa kodsnuttar. Det sammanfattar långa texter och hjälper dig att enkelt komma på nya bloggidéer.

Använd det dessutom som översättare för att växla mellan språk. Maximera potentialen i ClickUps AI-teknik med avancerade funktioner som textredigering, smarta innehållsförslag, formatering och namngivning av funktioner. = Allt du önskar dig av en skrivassistent!