De 10 bästa alternativen till Aha! för produktutveckling 2025

Att jonglera produktidéer mellan högar av e-postmeddelanden och klisterlappar kan verkligen vara en utmaning. Och när hela teamet befinner sig i samma situation börjar deadlines kännas som rörliga mål.

Det är därför produktutvecklingsverktyg kan vara avgörande för att hålla dina idéer och ditt team på samma sida.

Aha! är ett sådant verktyg, fullspäckat med funktioner för hantering av produktstrategier, roadmaps, teamsamarbete och kundfeedback. Men det är inte en lösning som passar alla. Det finns ingen gratisversion, de betalda abonnemangen är dyra och det kan överväldiga nya användare som letar efter ett enkelt verktyg.

Så om Aha! inte passar dig har vi en lista över de 10 bästa alternativen till Aha! för att underlätta produktutvecklingsprocessen och få igång dina idéer. Låt oss kolla in dem för att hitta det som passar dig bäst.

Vad ska du leta efter i Aha!-alternativ?

När du väljer rätt alternativ till Aha! för att effektivisera dina produktutvecklingsprocesser bör du utvärdera hur alternativen står sig i följande områden:

Användarvänlighet: Du vill ha en produktplattform som är lätt att lära sig och använda. På så sätt sparar du tid och besvär för alla i ditt team.

Funktioner: Verktyget måste ha det du behöver – till exempel roadmapping, uppgiftshantering och hantering av användarfeedback.

Anpassning: Livet blir enklare när du kan anpassa ett verktyg efter ditt teams arbetsflöde. Välj därför ett av alternativen som låter dig justera anpassade fält, vyer, mallar och instrumentpaneler efter din stil ?

Integrationer: Ditt nya verktyg bör passa in i din teknikstack, så att du sparar tid på att växla mellan appar och överföra data.

Samarbete: Att utveckla en produkt är ett lagarbete, så välj ett verktyg som underlättar redigering, kommunikation och brainstorming i realtid.

Support: Välj ett verktyg med omfattande dokumentation och ett responsivt supportteam som kan hjälpa dig när du behöver det.

Pris: Verktyget bör erbjuda de viktigaste funktionerna du behöver till ett pris som är värt att betala ?

De 10 bästa Aha!-alternativen att använda 2024

Det finns många alternativ till Aha! på marknaden, men vi har valt ut de 10 bästa för att underlätta ditt beslut. Var och en har unika funktioner som kan passa perfekt för ditt användningsområde. Låt oss ta en närmare titt.

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din anpassade projekttidslinje med tidslinjevyn i ClickUp.

ClickUp är ett av de bästa projektledningsverktygen för att utforma din produktvision och samla ditt team för att förverkliga den. Tro inte bara på vårt ord, de entusiastiska användarbetygen talar för sig själva.

Det finns hundratals mallar, till exempel ClickUp Product Strategy Template, som hjälper dig att komma igång. Använd den för att skapa en backlog med produktfunktioner att arbeta med. Du kan också anpassa formuläret för att skicka in funktioner för att samla in produktidéer från ditt team, kunder och andra intressenter. ?

ClickUp har något för alla smaker. Föredrar du att se funktionerna presenterade i en roadmap? Då är Gantt-vyn något för dig. Gillar du ett mer visuellt flöde? Då är Kanban-vyn din vän. Och om du gillar det gamla goda kalkylbladsformatet är tabellvyn något för dig.

När det är dags att samla teamet är ClickUp Docs och Whiteboards perfekta för samarbete i realtid. För att hålla konversationen igång kan du använda chatt- och uppgiftskommentarssektionerna för incheckningar och uppdateringar.

Om du letar efter en ersättning för Aha! som hanterar allt från grundläggande till mer komplexa uppgifter är ClickUp din genie i flaskan – redo att uppfylla alla dina önskemål i ett enda paket! ?‍♀️

ClickUps bästa funktioner

Anslut till över 1 000 appar från tredje part

Använd ClickUp på din webbläsare, dator och mobila enheter.

Utnyttja ClickUp AI för att påskynda produktforskning, sammanfatta kvalitativ feedback och omvandla mötesanteckningar till uppgifter ✅

Ställ in automatiseringar för att hantera repetitiva uppgifter som att lägga till ansvariga till en uppgift, uppdatera uppgiftsstatus och skicka påminnelser.

Visualisera produktmål, uppgiftsframsteg och teamets arbetsbelastning med anpassade instrumentpaneler.

Begränsningar med ClickUp

Det kostnadsfria abonnemanget har inga formulär och ClickUp AI.

Det tar ett tag att lära sig alla funktioner (men när du väl har gjort det går det som en dans).

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Roadmunk

via Roadmunk

Roadmunk är en programvara för att utforma och dela snygga roadmaps. Välj bara en mall, redigera innehållet och färgkodera roadmap-objekten efter status. ?

När det gäller prissättning debiterar Roadmunk per redaktör och månad. Dessutom tillåter abonnemangen upp till 10 gratis granskare att visa och kommentera roadmaps. Om du letar efter ett enkelt och prisvärt alternativ till Aha! kan Roadmunk vara precis vad du behöver.

Roadmunks bästa funktioner

Använd ramverken Value/Effort eller RICE (Reach, Impact, Confidence och Effort) för att prioritera idéer för din roadmap.

Visualisera roadmaps med tidslinje- och swimlane-vyerna

Dela roadmaps som interaktiva HTML-filer, PNG-filer och lösenordsskyddade URL:er.

Integrera med nio appar från tredje part, inklusive Jira, Azure DevOps, GitHub och GitLab.

Roadmunks begränsningar

Månadsfakturering är inte tillgängligt – priset anges per månad, men fakturering sker årligen.

Mobilappen har begränsad funktionalitet.

Användare rapporterar att det blir mycket långsamt med stora och detaljerade roadmaps.

Roadmunk priser

Startpaket: 19 $/månad (en redigerare)

Företag: 49 $/månad per redaktör

Professional: 99 $/månad per redaktör

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Roadmunk betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

3. Productboard

via Productboard

Productboard är ett annat verktyg för att visualisera produkters tidslinjer och effektivisera genomförandet. Börja från scratch eller välj bland mallar för produktlanseringar som Sprint-plan, Månadslansering, Release-plan och Kanban-roadmap.

Med Productboard debiteras du per ”roadmap maker” – användare med denna roll kan skapa, redigera och dela roadmaps. Samtidigt kan ”viewers” endast se roadmappen, och ”contributors” får lämna kommentarer. ?

Productboards bästa funktioner

Tillgången är gratis för ett obegränsat antal tittare och bidragsgivare i alla abonnemang.

Lägg till formler för att beräkna prioriteringspoäng för produktidéer

Exportera roadmaps som PDF- eller PNG-filer

Anslut till populära SaaS-appar som Slack, Microsoft Teams, Jira och Zapier

Produktbrädans begränsningar

Det finns inget gratisabonnemang, endast en 15-dagars provperiod.

Recensenterna påpekar att plattformen ibland upplever fördröjningar och synkroniseringsproblem.

Productboard prissättning

Essentials: 25 $/månad per användare

Pro: 60 dollar/månad per användare

Skala: 100 USD/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktbrädansbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

4. Miro

via Miro

Miro är ett whiteboardverktyg för att hantera produktutveckling på en oändlig och samarbetsinriktad arbetsyta. Det är fullspäckat med verktyg för text, penna, former, klisterlappar och tankekartor för planering, analys av kundbehov och skissning av produktidéer. ✍️

Med Miro får du tillgång till hundratals mallar för design, mjukvaruutveckling och produktmarknadsföring från dess egna bibliotek och Miroverse, Miros community-drivna mallbibliotek.

Om ditt team dessutom gillar praktiska, kreativa brainstorming-sessioner är Miro den perfekta lekplatsen för att förverkliga din produktvision. ✨

Miros bästa funktioner

Ladda upp bilder, videor och filer till din arbetsyta

Designa produktmodeller med wireframes och ikoner

Samarbeta med ditt team med hjälp av @mentions, omröstningar och videochatt.

Gruppera tavlor i projekt för en överskådlig organisation och snabb åtkomst

Miro-begränsningar

Gratisplanen är begränsad till tre redigerbara tavlor.

Verktyget saknar omfattande funktioner för uppgiftshantering.

Användare rapporterar att det blir långsamt och buggigt när man navigerar på stora tavlor i mobilappen.

Miro priser

Gratis

Startpaket: 10 dollar/månad per medlem

Företag: 20 dollar/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

5. Asana

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg för att organisera och samarbeta kring produktplaner. Dela upp projekt i uppgifter, skapa uppgiftsberoenden och visualisera projektets tidslinjer med hjälp av Gantt-diagram.

Förutom Gantt-diagram kan du växla till list-, Kanban-, tidslinje- och kalendervyer för att se ditt projekt på det sätt som passar dig bäst. Asana har många coola funktioner i sitt intuitiva gränssnitt jämfört med andra alternativ till Aha!, men det kanske inte passar team med en tight budget. ?

Asanas bästa funktioner

Spara dina projektvyer som mallar för framtida bruk

Filtrera din inkorg efter @omnämnanden, tilldelade uppgifter och meddelanden från en specifik person.

Du kan komma åt Asana via webben, Mac, Windows, iOS och Android-enheter.

Integrera med över 270 appar, inklusive Dropbox, Outlook, Google Kalender och Zapier.

Asanas begränsningar

Gratisplanen är begränsad till tre vyer: lista, tavla och kalender.

Det är inte möjligt att tilldela en uppgift till flera teammedlemmar.

Vissa användare säger att kundsupporten inte är tillförlitlig.

Asana priser

Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Asanabetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 300 recensioner)

6. Notion

via Notion

Notion är ett produktivitetsverktyg som samlar anteckningar, uppgiftshantering och databaser på ett och samma ställe. Det gör det perfekt för att samla produktidéer, skapa företagswikis och hålla koll på dina produktplaner.

Visualisera roadmaps med hjälp av vyerna Tabell, Tavla, Tidslinje, Kalender och Galleri. När du arbetar med dokument kan du lägga till bilder, videor och kodsnuttar.

Det tar ett tag att vänja sig vid Notion, men det finns över 300 mallar för produktutveckling som ger dig en bra start. Så om du är en ensam produktchef eller ett litet produktteam som vill samla era projekt och dokument på ett ställe, prova Notion. ?

Notions bästa funktioner

Få tillgång till viktiga funktioner i det generösa gratispaketet

Få prioriterad support på alla betalda planer

Samarbeta med ditt team via redigering i realtid, kommentarer och @omnämnanden.

Använd filter-, sorterings- och grupperingsalternativen för att skapa anpassade vyer av produktplaner.

Begränsningar med Notion

Nybörjare kan möta en brant inlärningskurva.

Vissa recensioner säger att det blir långsamt när man arbetar med stora dokument och roadmaps.

Notion priser

Gratis

Plus: 10 dollar/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

7. ProductPlan

via ProductPlan

ProductPlan är ett produktledningsverktyg för att skapa roadmaps och övervaka deras genomförande. Spara produktidéer i Parking Lot-utrymmet, använd kostnads-nytto-modellen för att sortera ut de bästa idéerna och lägg till dem i din roadmap.

Med ProductPlan kan du skapa obegränsat med roadmaps i alla planer och visa dem med hjälp av tidslinje-, lista- och tabellvyer, beroende på vad du föredrar. Dessutom kan du använda filter för att skapa anpassade vyer för olika målgrupper, så att alla håller sig uppdaterade.

ProductPlans bästa funktioner

Samarbeta med ditt team via kommentarer

Visualisera flera roadmaps i en enda vy

Exportera roadmaps som PNG-, PDF- och XLS-filer

Dela roadmaps med ett obegränsat antal användare för produktfeedback (utan extra kostnad)

Produktplan begränsningar

Det finns inget gratisabonnemang, bara en 14-dagars provperiod.

Planerna faktureras årligen.

Startpaketet ger tillgång till portföljvy, API och Zapier.

ProductPlan prissättning

Grundläggande: 39 $/månad per redaktör

Professional: 79 $/månad per redaktör

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ProduktPlan betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

8. Monday. com

via Monday

Monday är en arbetshanteringslösning för hantering av flera projekt och teamsamarbete. Den har ett intuitivt och färgglatt gränssnitt som gör det enkelt att komma igång och börja använda direkt.

Du kan enkelt importera data från verktyg som Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp och Jira, vilket gör övergången till Monday smidig. Till skillnad från de flesta Aha!-alternativ måste du köpa ”platser” för ditt team i grupper om tre, fem, tio och så vidare.

Om du har sex personer i ditt team måste du alltså betala för tio licenser. Det kanske inte är idealiskt för nystartade företag och småföretag, men det kan vara perfekt för snabbt växande företag och stora organisationer.

Monday.com bästa funktioner

Visualisera projekt med hjälp av tabell-, kanban-, kort-, tidslinje-, Gantt- och kalendervyerna.

Ställ in projektbaslinjer i Gantt-vyn för att spåra avvikelser när du genomför projekt.

Dela din arbetsstatus för att informera teammedlemmarna om du arbetar hemifrån, har rast eller är ute på uppdrag ?️

Få tillgång till kundsupport dygnet runt via livechatt och e-post i både gratis- och betaltjänsterna.

Begränsningar med Monday.com

Gratisplanen är begränsad till två teammedlemmar och tre projektpaneler.

Tidslinje-, kalender- och Gantt-vyer är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Det finns ingen chattfunktion i appen.

Monday. com priser

Gratis

Grundläggande: 10 USD/månad per plats

Standard: 12 $/månad per användare

Fördel: 20 dollar/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

9. Hive

via Hive

Hive är ett användarvänligt projektledningsverktyg för att övervaka en produkts hela livscykel, från start till slut. Det kombinerar verktyg för uppgiftshantering, resurshantering och teamsamarbete i ett.

Du kan dela upp dina projekt i uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till ditt team och sätta deadlines. Detta håller arbetet organiserat och säkerställer att alla vet vad de ska göra. ?‍?

Även om Hives prisplaner vid första anblicken verkar överkomliga, måste viktiga funktioner som mål, analyser och automatiseringar köpas som tillägg.

Hives bästa funktioner

Njut av support dygnet runt med gratis- och betalda abonnemang.

Kommunicera med ditt team via direktmeddelanden eller gruppmeddelanden

Aktivera fokusläget för att stänga av aviseringar medan du arbetar.

Få en översikt över alla dina projekt och deras status på ett ögonblick

Hives begränsningar

Gratisplanen begränsar åtkomsten till anpassade fält, återkommande uppgifter och flera ansvariga per uppgift.

Mobilappen har begränsad funktionalitet.

Hive priser

Gratis

Teams: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (490 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (194 recensioner)

10. Wrike

via Wrike

Wrike är ett annat projektledningsprogram som håller ordning på dina projekt och underlättar samarbetet. Det har över 80 anpassningsbara mallar för att komma igång med dina projekt, med visningsalternativ som lista, tavla, tabell, Gantt-diagram och kalender för att hålla koll på framstegen. ?

I likhet med Monday har Wrike en prismodell per grupp. Om ditt team består av upp till 30 personer köper du platser i grupper om fem. För team på 30 till 100 personer är det i grupper om 10, och för stora team med över 100 personer är det grupper om 25. Beroende på teamets storlek kan du behöva betala för platser du inte behöver.

Wrikes bästa funktioner

Dela förfrågningsformulär för att samla in önskemål om nya funktioner

Spåra tiden som läggs på uppgifter manuellt eller med appens timer ⏰

Skapa anpassade instrumentpaneler för att följa projektets framsteg och teamets arbetsbelastning

Synkronisera med över 400 appar för molnlagring, videokonferenser, kommunikation och kundrelationshantering (CRM).

Wrike-begränsningar

Gratisplanen låser åtkomsten till anpassade fält och statusar, kalender- och Gantt-vyer, instrumentpaneler och automatiseringar.

Wrike Business och högre planer faktureras årligen.

Det finns ingen inbyggd chattfunktion.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Skapa bättre produkter utan stress

Var och en av dessa verktyg har unika styrkor och prismodeller som kan passa bättre för ditt produktutvecklingsteam. Rätt val bidrar i hög grad till att hålla ditt team organiserat, förbättra dina produktledningsfärdigheter och säkerställa att projekten löper smidigt.

Om du fortfarande är osäker på vilken produktledningsprogramvara som är det bästa alternativet kan du aldrig gå fel med ClickUp. Den kan skräddarsys för att passa olika teamkrav, projektledningsstilar och projektstorlekar. Oavsett hur du strukturerar ditt arbete kan ClickUp stödja det.

Vill du prova ClickUp? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!