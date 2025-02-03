De 10 bästa WordAI-alternativen för AI-skrivning 2025

Under 2022 har OpenAI:s ChatGPT avsevärt drivit på utvecklingen av generativ AI-teknik. Trots denna utveckling ifrågasätter många innehållsmarknadsförare dessa verktygs effektivitet på grund av deras isolerade, lågkvalitativa och fragmenterade resultat.

De flesta AI-programvaror saknar vanligtvis branschspecifik expertis och har svårt att anpassa sig till ett varumärkes tonfall (ToV). Du kommer dock att bli förvånad över hur vissa av dessa onlineverktyg överträffar dina förväntningar idag.

WordAi är ett parafraseringsverktyg som är känt för sina avancerade funktioner för återanvändning av innehåll, vilket gör det till ett självklart val för att modifiera och diversifiera innehåll i innehållsdistribution.

Men vad skulle du säga om jag berättade att det finns mer kostnadseffektiva och ännu mer sofistikerade alternativ till WordAI?

När vi tittar på andra alternativ som WordAI, låt oss utforska de nyare verktygen som finns tillgängliga för att skapa innehåll med hjälp av artificiell intelligens. Det finns en hel rad innovativa lösningar som passar olika preferenser!

Vad ska man leta efter i WordAI-alternativ?

Alla effektiva generativa AI-skrivassistenter bygger på stora språkmodeller och är tränade att självövervaka med minimal ansträngning. Om du vill välja ett av de bästa alternativen till WordAI bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Utvecklat på LLM : Framgångsrika generativa verktyg för artificiell intelligens är beroende av miljarder systematiserade ord inom ett självförsörjande ramverk. Välj ett verktyg med en stor språkmodell (LLM) för att generera övertygande och varierat innehåll.

Flexibilitet över uppmaningar : Kontrollera om : Kontrollera om dina uppmaningar påverkar stilen, tonen och kvaliteten på det slutliga resultatet.

Användarvänlighet : AI-verktyg ska vara användarvänliga. Om det förekommer fördröjningar, driftstopp vid skapandet av innehåll eller långsamma svar på kommandon är det kanske inte ett tillförlitligt alternativ till WordAI.

Prisvärdhet: Vi befinner oss fortfarande i början av den generativa AI-trenden. Priserna på verktyg för innehållsskapande bör därför inte vara för höga.

De 10 bästa WordAI-alternativen att använda 2024

1. ClickUp

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

Produktivitetsplattformen ClickUp inkluderar ClickUp AI, en integrerad AI-skrivassistent. ClickUp AI erbjuder mer än 100 färdiga mallar för olika marknadsförings- och innehållsuppgifter, såsom omskrivning, innehållsskapande och produktbeskrivningar.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

ClickUp AI är utmärkt för att generera texter, sammanfatta långa anteckningar och organisera alla dina dokument på ett ställe. Använd AI med ClickUp Notepad för att brainstorma och fånga upp idéer och spara dem inom ClickUp-plattformen.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp Docs har olika mallar och format som du kan välja mellan. Anpassa dina dokument efter dina önskemål och utforska dess samarbetsfunktioner med dina teammedlemmar.

ClickUps bästa funktioner

Multifunktionella funktioner: Generera eller skriv om artiklar och idéer automatiskt och omvandla dina idéer till dispositioner. Skapa högkvalitativt innehåll och fallstudier, skapa landningssidor, produktbeskrivningar och mycket mer utan att kompromissa med kvaliteten.

AI:s prestationsgranskningsgenerator : Clickup AI är unikt utvecklat i samarbete med arbetsplatsexperter från olika branscher och är lätt att använda för praktiskt taget alla högvärdiga användningsfall.

Mallar : Spara otaliga timmar med det robusta biblioteket med : Spara otaliga timmar med det robusta biblioteket med ClickUp-mallar för att utforma arbetsflöden och processkartor på rekordtid.

Spårning : Håll koll på framstegen i dina personliga projekt eller teamprojekt med : Håll koll på framstegen i dina personliga projekt eller teamprojekt med ClickUp Tasks.

Samarbete: Förvandla idéer till genomförbara planer tillsammans med ditt team med avancerade funktioner som samarbetswhiteboards och tankekartor.

Bädda in ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att behöva lämna din tavla.

Över 1 000 integrationer: Snabba upp , anpassa och förenkla dina arbetsflöden genom att integrera många andra produktivitetsverktyg i din ClickUp-instrumentpanel, inklusive Slack, Google Drive och många fler.

Begränsningar i ClickUp

Det har många funktioner, så det kan ta lite tid att lära sig (lyckligtvis finns det ett detaljerat hjälpcenter, webbseminarier, mallar, guider och support som hjälper dig att få ut det mesta av plattformen).

Slack-integrationer är inte perfekta – ännu

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Jasper

via Jasper

Jasper är ett mångsidigt AI-verktyg för textproduktion som efterliknar mänskligt tal med hjälp av Learning Language Models (LLM). Använd Jasper för att skapa innehåll eller automatiskt skriva om artiklar på över 25 språk och ett stort mallbibliotek.

Jasper är ett användbart verktyg med artificiell intelligens som förbättrar din skrivprocess, till exempel genom att skapa innehåll i batcher, anpassa tonen och upptäcka plagiering. Det är också ett effektivt verktyg för omskrivning.

Jasper bästa funktioner

Skapa marknadsföringstexter med röstkommandon genom dess taligenkänning.

Skapa artiklar , marknadsföringsidéer eller skriv om innehåll på över 30 språk och i olika format.

Skriv blogginlägg, Facebook-annonser, marknadsföringstexter och mycket mer med AI för flera innehållstyper.

Jasper-begränsningar

Jasper är relativt dyrare jämfört med andra WordAI-alternativ.

Jasper producerar redundanta resultat för tekniska ämnen som kräver subtilt resonemang.

Jasper-priser

7 dagars gratis provperiod

Creator-abonnemang: 39 $/månad

Teams-plan: 99 $/månad

Affärsplan: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1500 recensioner)

3. Anyword

via Anyword

Anyword är ett AI-program för omskrivning av uppsatser som integrerar kundundersökningar med hjälp av avancerade algoritmer för att analysera preferenser, feedback och marknadsdata. Dess avancerade AI-integration hjälper dig att skapa innehåll som uppfyller din publiks behov och preferenser.

Anyword använder naturlig språkbehandling och datadrivna algoritmer för att generera text som är relevant för din målgrupp, skapa mediematerial och identifiera duplicerat innehåll.

Det är också effektivt som automatisk artikelspinner och fungerar som ett parafraseringsverktyg. Anyword fortsätter att vara en av de bästa programvarorna för omskrivning av uppsatser online.

Anywords bästa funktioner

Skapa marknadsföringstexter som din målgrupp kan relatera till med hjälp av integrerad kundundersökning.

Generera obegränsat antal ord när du skriver eller skriver om innehåll på valfri prenumerationsplan.

Spara tid med funktionen "Skapa ditt eget användningsfall" och skapa ett blogginlägg av hög kvalitet som matchar din önskade ton och stil.

Anywords begränsningar

Anyword kan inte integreras med andra SaaS- eller molnbaserade program.

Programvaran har ingen desktop- eller mobilapp, så det enda sättet att komma åt den är via webbläsare.

Detta verktyg för artificiell intelligens är för dyrt, och den kostnadsfria provversionen har flera begränsningar.

Priser för Anyword

7 dagars gratis provperiod

Startpaket: 39 $/månad

Datadrivna team: 79 $/månad

Företag: 349 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

4. Rytr

via Rytr

Rytr är ett gratis alternativ till WordAI som genererar unika artiklar och omskrivningar. Rytr är utmärkt för alla typer av material, även tekniska ämnen, och har en grammatikgranskare som garanterar felfritt skrivande.

Rytr uppfyller alla behov för en AI-skrivassistent, oavsett om det gäller innehållsförfattare eller chefer på C-nivå som behöver en personlig skribent. Som artikelomskrivare hjälper det till att generera olika kvaliteter av omskrivningar.

Rytrs bästa funktioner

Få tillgång till mer än 20 toner och stilar och skapa högkvalitativt innehåll på mer än 30 språk.

Skapa anpassade e-post marknadsföringstexter , korta texter och personliga innehållsbeskrivningar.

Skapa tre textversioner och hantera SERP-analys (Search Engine Results Page).

Skapa engagerande inlägg för sociala medier och webbtexter

Rytrs begränsningar

Saver-planen har en begränsning på 100 000 tecken, och det kostnadsfria programmet har en begränsning på 10 000 tecken.

Funktionen för sökordsforskning är inte särskilt sofistikerad, och det finns ingen tydlig skillnad mellan de olika planerna förutom ordbegränsningen.

Spun-artiklar saknar ordentlig struktur och är ibland repetitiva.

Rytr-priser

Gratis plan för alltid

Sparpaket: 9 $/månad

Obegränsad plan: 29 $/månad

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. SudoWrite

via Sudowrite

Sudowrite är ett AI-drivet skrivverktyg som hjälper till att skapa dispositioner och första utkast på ett sätt som eliminerar skrivkramp. AI-skrivassistenten hjälper dig att skapa innehåll med hjälp av OpenAI:s naturliga språkmodell.

Om du vill skriva skönlitteratur eller någon form av kreativt skrivande hämtar Sudowrite utmärkta berättelseidéer baserat på dina inmatningar.

Sudowrites bästa funktioner

Sudowrite använder olika varianter av transformatormodeller, inklusive GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 och andra modeller för naturlig språkbehandling , såsom Anthropics Claude 2.

Perfekt för att generera idéer, skapa dispositioner, utöka innehåll och övervinna skrivkramp.

Skapa fiktiva artiklar med hjälp av storylines och idéer genererade av Sudowrite.

Sudowrites begränsningar

Varje prenumerationsplan har en teckenbegränsning. Dessutom erbjuder den kostnadsfria provplanen tillgång till 500 ord per förfrågan och endast grundläggande funktioner.

Inkonsekvenser i det genererade innehållet beror i hög grad på mänsklig redigering. Dessutom kan innehållet låta tråkigt, klichéartat eller olämpligt.

Olämpligt för marknadsföringsbloggar och reklamtexter

Sudowrite-priser

Hobby & Student: 19 $/månad

Professional: 29 $/månad

Max: 100 $/månad

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Copy AI

via Copy.ai

Copy. ai är ett AI-verktyg för copywriting som använder GPT-4 för att generera högkvalitativa artiklar för olika ändamål. Copy. ai hjälper dig med sitt användarvänliga gränssnitt, omfattande mallbibliotek och attraktiva funktioner. Detta verktyg för omskrivning av artiklar genererar mycket engagerande innehåll, e-posttexter och bildtexter för sociala medier.

En annan intressant funktion i Copy AI är dess Infobase, som hjälper dig att spara viktig information medan du genererar dina idéer och texter. Infobase hämtar denna information från ditt innehåll medan det genererar eller omformulerar det baserat på dina kommandon.

Lägg till nya element i din Infobase, skapa en ny tagg och nämn sedan taggen när du vill referera till den i din spunna eller genererade text.

Copy. ai bästa funktioner

Utforska dess enorma mallbibliotek

Spara och återanvänd viktig information med Infobase.

Copy.ai erbjuder hög säkerhet

Autokorrigera dina grammatik- och stavfel medan du korrekturläser

Använd översättningsfunktionen för att översätta mellan över 25 språk.

Copy. ai-imitationer

Användare klagar på problem med innehållskvaliteten eftersom AI-skrivassistenten ofta byter från GPT4 till GPT3 under sessionerna.

De flesta recensioner rapporterar att det är svårt att säga upp ett medlemskap och att kundtjänsten är oansvarig.

Copy. ai-prissättning

Gratis plan: tillåter upp till 2000 ord per månad.

Pro: 49 $/månad (endast en användare)

Företag: Anpassad prissättning

CopyAI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

7. SurferSEO

via Surfer

SurferSEO är ett molnbaserat verktyg som främst hjälper dig att optimera ditt innehåll för sökmotorer, och det har också ett generativt AI-verktyg som heter "Surfer AI".

Detta artificiella intelligensverktyg skapar högkvalitativa blogginlägg som liknar mänskliga, samtidigt som det optimerar dina målnyckelord utan att kompromissa med kvaliteten. Du behöver ett aktivt SurferSEO-abonnemang för att utforska verktyget.

Surfer AI är en avancerad AI som erbjuder datadrivna förslag för att förbättra ditt innehåll. Surfer AI effektiviserar din skrivprocess med bara några klick om du vill skapa reklamtexter, skriva artiklar eller producera kvalitetsinnehåll.

SurferSEOs bästa funktioner

Utforska en förbättrad GPT-4-motor med en kontextstorlek på 32 kB som förser verktyget med mer fakta samtidigt som det genererar text.

Skapa en mänsklig ton (ToV) med minimerade repetitioner och upplev betydande förbättringar i övergångarna mellan olika avsnitt i dina artiklar.

Integreras med andra verktyg för innehållsskrivning, inklusive Jasper, för att förbättra processen för redigering av innehåll.

Använd SurferSEOs SERP Analyzer för att få omfattande insikter om prestandan för dina målnyckelord på sökmotorer. Få tillgång till information om deras prestanda och synlighet.

Optimera ditt genererade innehåll för sökmotorer med SurferSEO

SurferSEO-begränsningar

Du måste prenumerera på premiumversionen av Surfer SEO för att kunna använda Surfer AI, vilket kan vara dyrt för vissa.

SurferSEO-priser

Essential: 89 $/månad (inkluderar 15 artiklar för innehållsredigerare)

Avancerat: 179 $/månad (inkluderar 45 artiklar för innehållsredigerare)

Max: 299 $/månad (inkluderar 90 artiklar från innehållsredigeraren)

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

SurferSEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

8. Hypotenuse

Hypotenuse AI är en AI-skrivassistent som använder GPT 4 för att producera detaljerade inlägg och kopiera utkast på flera språk.

Skapa ämnesanpassat konversationsinnehåll och forskningsprocedurer med minimala fel. Den integrerade plagieringsdetektorn erbjuder också större flexibilitet när du skapar eller modifierar text.

Hypotenuses bästa funktioner

Effektivisera skrivprocessen från idégenerering till innehållsskapande med hjälp av artificiell intelligens.

Kontrollera enkelt fakta i ditt innehåll, upptäck källor till din artikel och garantera äktheten och trovärdigheten i ditt innehåll.

Använd innehållspoängen för att förbättra kvaliteten på ditt innehåll.

Utforska flera språk med över 25 tillgängliga språk

Hypotenusbegränsningar

Trots att det finns ett brett utbud av anpassningsbara mallar för olika typer av innehåll, erbjuder det begränsade möjligheter att ändra innehållet.

Det är främst anpassat för e-handel och skapande av innehåll för sociala medier, och kanske inte är lika effektivt när det används för tekniska eller långa innehållstyper.

Hypotenuse-prissättning

Individuell plan: 29 $/månad (för 50 000 ord per månad)

Teams-plan: 59 $/månad (120 000 ord per månad)

Företag: Anpassad prissättning

Hypotenuse-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. HyperWrite AI

via HyperWrite

HyperWrite är en AI-skrivassistent som hjälper dig att skriva mer individualiserat och konsekvent innehåll. Om du behöver en personlig assistent för att svara på omfattande e-postmeddelanden fungerar denna Chrome-tilläggsprogramvara som en personlig assistent som genererar e-postsvar med hjälp av artificiell intelligens.

HyperWrite har flera intressanta funktioner, såsom TypeAhead, som förutsäger ord och fraser medan du skriver. Funktionen Universal Translation ger också precisa översättningar mellan olika språk.

Hyperwrites bästa funktioner

Använd den inbyggda autofullständningsfunktionen för att slutföra ditt innehåll med ett enkelt tangenttryck.

Få tillgång till synonymer och alternativa ord för att förbättra dina språkliga val i dina blogginlägg.

Funktioner som TypeAhead förutsäger ord och fraser medan du skriver.

Fungerar som en personlig assistent för att hantera långa e-postmeddelanden effektivt.

Hyperwrites begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter, eftersom du inte kan skapa personliga mallar eller format för ditt innehåll.

Vissa användare rapporterar att det ger kvalitativa innehållsresultat men saknar den mänskliga känslan som gör innehållet engagerande.

HyperWrite passar för allmän och facklitterär skrivning, men är kanske inte lika effektivt för andra typer av innehållsnischer.

Priser för Hyperwrite

Gratis plan: gratis för alltid (15 generationer per månad och 500 typer per dag)

Premiumplan: 19,99 $/månad (obegränsat antal generationer och 200 assistentkrediter)

Ultra-abonnemang: 44,99 $/månad (500 assistentkrediter)

Hyperwrite-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Frase

Frase är ett omfattande AI-innehållsgenerator- och optimeringsverktyg för att integrera SEO-forskning med AI-innehållsskrivning. Det matchar ditt innehåll med användarens avsikt och sökalgoritmen genom att analysera toppresultaten när du producerar innehåll i stor skala.

Frase kombinerar artificiell intelligens med SEO-forskningsfunktioner, vilket gör det till en multifunktionell AI-innehållsgenerator och optimeringsassistent.

Frase bästa funktioner

SERP-analysator och funktion för konkurrensutvärdering

Anpassar ditt innehåll till användarens avsikt och sökalgoritmen genom att analysera de bästa resultaten för dina sökord.

Frase-begränsningar

Ingen gratisversion

Ständiga textupprepningar, vilket gör det olämpligt för användare

Frase-priser

Solo: 14,99 $ per månad (per användare)

Grundläggande: 44,99 $ per månad (per användare)

Team: 114,99 $ per månad (3 användare och 25 $/månad för varje ytterligare teammedlem)

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (290+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Det bästa alternativet till WordAI AI-genererande och omskrivningsverktyg

Vi förväntade oss alla en krasch för AI-genererade artiklar när Google tillkännagav uppdateringen Helpful Content Update. Men till vår förvåning stödde Google till och med detta genom att introducera sin generativa AI-teknik.

Var och en av de bästa WordAI-alternativen ovan erbjuder unika, fantastiska innehållsfunktioner, så välj ett UVP som passar dina behov.

ClickUp AI är ditt bästa alternativ och ett av de bästa gratisalternativen. WordAI kan producera bra omskrivningar, men ClickUp AI genererar innehåll av högsta kvalitet när det kombineras med andra verktyg.

Vi rekommenderar dock starkt att du övervakar hur du redigerar varje omskrivning eller generering för att få ett kvalitetsinnehåll som tilltalar din målgrupp.

Registrera dig gratis idag!