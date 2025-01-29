De 10 bästa Logseq-alternativen och konkurrenterna 2025

Kunskapshantering får världen att snurra. När du hanterar dina egna projekt behöver du anteckningar och verktyg för att strukturera dina tankar. Detta är särskilt viktigt när du arbetar med ett team, eftersom robusta anteckningsfunktioner hjälper alla att hålla sig uppdaterade inom och mellan projekt.

Det är här Logseq kommer in för många privatpersoner och företag. Om Logseq inte passar dina tankeprocesser eller din verksamhet är det dags att utforska de bästa Logseq-alternativen 2024. Denna artikel listar tio högpresterande Logseq-alternativ att välja mellan.

Vad är Logseq?

Logseq är en öppen källkodsplattform för kunskapshantering som hjälper användare att ta och lagra anteckningar, samla olika typer av information och organisera den informationen.

Plattformen integreras med olika plugins så att den kan anpassas till dina arbetsprocesser eller företagets teknikstack, och den fungerar bra både som ett verktyg för uppgiftshantering och ett verktyg för kunskapshantering.

Användare älskar Logseq eftersom det är gratis och prioriterar användarnas integritet. Logseq har dock allvarliga begränsningar. Det finns ingen mobilapp, så användare som behöver göra anteckningar på språng har otur. Användare kan inte heller samarbeta i Logseq, vilket gör det svårt att arbeta med om du behöver dela idéer med ett team eller bygga upp en kunskapsresurs för hela organisationen.

Även om dess öppna källkodskonstruktion gjorde det populärt inom kunskapshantering, erbjuder dagens Logseq-alternativ mycket mer när det gäller samarbetsverktyg, mobila användningsfall och användarvänlighet.

Vad ska du leta efter i Logseq-alternativ?

Logseq har många styrkor som du inte vill missa, så leta efter Logseq-alternativ som erbjuder samma funktioner. Samtidigt bör du ta itu med plattformens viktigaste svagheter, såsom dess välkända prestandaproblem och begränsade samarbets- och mobilfunktioner. Prioritera dessa nödvändiga funktioner när du letar efter en ersättningsapp för anteckningar eller kunskapshantering:

Användarvänlighet: Välj framför allt en anteckningsapp som är lätt att använda. Ett enkelt gränssnitt, mångsidiga verktyg för olika sätt att komma på idéer och enkla organisationsstrukturer är nyckeln.

Uppgiftshantering: Professionella och privata användare arbetar bäst när de kan skriva ner sina uppgifter. Leta efter programvara som låter dig omvandla punktlistor till uppgifter.

Artificiell intelligens (AI) : AI förbättrar anteckningsprocessen genom att hjälpa dig att brainstorma, skapa intuitiva strukturer och rekommendera kopplingar. Utforska hur olika verktyg använder AI för att förbättra kunskapshanteringen.

Skrivalternativ: Om du gillar att skriva ner dina tankar, välj anteckningsverktyg som enkelt och exakt kan översätta handskrift till text.

Samarbetsfunktioner: Byt till anteckningsverktyg som underlättar grupparbete, kommunikation och delade idéer. Det sista du vill är att din kunskap ska ligga isolerad i ett program.

De 10 bästa Logseq-alternativen att använda

Att flytta dina anteckningar och processer från ett program till ett annat är ett stort arbete. Vi har sammanfattat styrkorna och svagheterna hos några av de mest populära Logseq-alternativen så att du kan välja din favorit och bara göra flytten en gång.

Skapa anteckningar, organisera dem och tilldela anteckningar till olika uppgifter genom ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för kunskap, uppgifter och projektledning. Du kan ta anteckningar med hjälp av anteckningsmallar, omorganisera dina anteckningar till sammanhängande dispositioner och planer och dela dina idéer med andra.

Det börjar med ClickUp Docs, där du kan skapa dokument och wikis med inbäddade sidor. Du kan också skapa korta roadmaps, fördjupa dig i specialiserad kunskap och skapa produkter utifrån din samlade kunskap.

För idégenerering påskyndar intuitiva AI-verktyg processen att få ner tankar på papper. Förfina och sortera sedan anteckningarna till ett robust kunskapscenter med ClickUps kunskapsbasprogramvara och mallar för att organisera dina idéer.

ClickUps verktyg för uppgiftshantering gör det möjligt för dig att omsätta dina idéer i handling. Du kan skapa att göra-tavlor, omvandla dem till Gantt-diagram med ett enda klick och tilldela uppgifter till dig själv eller dina teammedlemmar. Du kan också hålla koll på arbetsflödeshanteringen med enkla tidslinjer, kommentarer och tidsloggningsverktyg medan du arbetar.

Oavsett om du är författare, marknadsförare eller chef, gör intuitiv kunskapshanteringsprogramvara det enklare att kommunicera idéer och slutföra uppgifter. Istället för att bara lagra kunskap, låter ClickUp dig omvandla den till en värdefull resurs för framtida projekt och arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Dussintals olika mallar och vyer för att organisera dina tankar, länka anteckningar och bygga din kunskapsbas eller wikis med bara några få klick.

AI-drivna funktioner för anteckningar och uppgiftshantering för mer produktivt skapande

Samarbetsverktyg för att dela kommentarer, tagga hanteringsdokument och tilldela skrivrelaterade uppgifter

Tusentals integrationer för att få ut det mesta av din kunskapsbas

Begränsningar i ClickUp

Flera funktioner och kontroller skapar en inlärningskurva för nya användare.

Vissa vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Obsidian

Obsidian är en robust anteckningsapp med mångsidiga funktioner för kunskapshantering och organisering. Appen stöder vissa plugins och har olika användargränssnittsteman (UI) att välja mellan.

Användare kan koppla samman sina anteckningar till ett nätverk av idéer, fakta och processer för dubbelriktat tänkande och enkel kunskap över olika applikationer. Obsidian är ett populärt verktyg som är välkänt som en andra hjärna-app, med en Discord-community med över 50 000 medlemmar som gärna diskuterar olika strategier och applikationer.

Obsidians bästa funktioner

Markdown-stöd

Extern synkronisering för säkerhetskopiering och kontroll

Ett brett utbud av officiellt producerade och community-skapade plugins för att skapa anteckningar

Obsidians begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant.

Appen har många av samma begränsningar som andra markdown-skrivappar.

Obsidian-priser

Personligt: Gratis

Kommersiellt: 50 $/år per användarlicens

Obsidian-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (21 recensioner)

3. Notion

Notion är en populär app som fungerar som ett andra hjärna tack vare sina mångsidiga, fria designalternativ. Appens organisationsschema består av databaser eller kapslade fält och informationsblock. Användare kan ändra databasvyer, använda dem i olika sammanhang och länka fält eller detaljer i båda riktningarna.

Notion erbjuder tusentals mallar för olika användningsfall och tankesätt och kan innehålla olika typer av media, inklusive text, videor och att göra-listor.

Notions bästa funktioner

Ett enkelt men kraftfullt användargränssnitt

Dubbelriktad bakåtlänkning för enkel uppbyggnad och sökning

Notion AI, en kraftfull skrivassistent

Begränsningar i Notion

Konstruktion utan kod skapar en mycket brant inlärningskurva

Appen kan vara överväldigande för nybörjare.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

4. Standard Notes

Standard Notes är ett öppen källkodsprogram för anteckningar. Precis som Logseq prioriterar appen integritet och använder omfattande kryptering och tvåfaktorsautentisering. Användare kan skapa funktionsrika anteckningar och markdown-filer i klartext, komma åt sina anteckningar offline och exportera sina data. Olika abonnemang erbjuder mer robusta format och funktioner för anteckningar.

Standard Notes bästa funktioner

XChaCha20-Poly1305-kryptering för att skydda känsliga anteckningar

Synkronisering i realtid mellan flera enheter för att hantera projekt

Möjligheten att säkerhetskopiera anteckningar i vanliga textfiler

Funktioner för taggning, markering och fastsättning i gratispaketet

Begränsningar i Standard Notes

Vissa anteckningsfunktioner är endast tillgängliga i de betalda abonnemangen.

Det krävs många klick för att navigera i gränssnittet.

Priser för Standard Notes

Standard: Gratis

Produktivitet: 90 $/år

Professionellt: 120 $/år

Standard Notes betyg och recensioner:

G2: 3,9/5 (12 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (11 recensioner)

5. Roam

Roam Research är en andra hjärna-applikation som kopplar samman information i båda riktningarna för enkel sökning och organisering.

Appen har stöd för Markdown, precis som många Logseq-alternativ, och Markdown-anteckningar har liknande verktyg och funktioner. Roam fungerar främst som en personlig kunskapsbas snarare än ett verktyg för team eller organisationer. Användare kan anpassa sina teman och lägga till uppgifter i sina anteckningar, och molnet lagrar informationen.

Roams bästa funktioner

Enkla dubbelriktade länkar för sammankopplade tankar och idéer

Hierarkibaserad anteckningsorganisation för enkel omorganisation och ommixning

Ett mycket enkelt gränssnitt

Roam-begränsningar

Samarbetsfunktionerna är minimala.

Integrationsalternativen är begränsade.

Supportplanen är dyr och kräver ett femårigt åtagande.

Roam-priser

Pro: 15 $/månad eller 165 $/år

Believer: 500 $/5 år

Roam-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (17 recensioner)

6. Evernote

Evernote är en populär anteckningsapp som låter användare spara textbaserade anteckningar, bilder och andra medier. Denna fria applikation innehåller handskriftsfunktioner, anteckningsboksliknande organisation och verktyg för att spara och organisera information från webben.

Evernote har varit en populär anteckningsapp i många år, särskilt för privata användare. Du kan skapa att göra-listor, projekt och idétavlor och till och med spela in ljudanteckningar. Appen är lätt att söka i, och dess sökverktyg kan känna igen ord i bilder, bilagor och handskrift för att enkelt samla relevant information.

Evernotes bästa funktioner

Möjligheten att lagra och hitta information i bilder, text, ljudanteckningar, handskrift och mer

Offline-tillgänglighet

En lättanvänd app för att ta digitala anteckningar och hålla ordning på dem.

Möjligheten att använda som ditt eget textredigeringsverktyg och att-göra-applikation

Begränsningar i Evernote

Det är komplicerat att dela anteckningar utanför Evernote

Appen har färre funktioner än jämförbara verktyg, särskilt i gratisversionen.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professionellt: 17,99 $/månad

Evernote Teams: 24,99 $/användare/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 100 recensioner)

7. Workflowy

Workflowy är ett populärt projektledningsverktyg för team och företag som måste dela och agera på idéer. Du kan lagra information i dispositioner och trädformade strukturer, och verktyget kan rymma obegränsade kapslade listor i sina betalda planer och har lättanvända funktioner för markering, filtrering och sökning. Användare kan också exportera säkerhetskopior till Dropbox och komma åt Workflowy på Windows-, Mac- och Linux-system.

Workflowys bästa funktioner

Enkla verktyg för att skapa översikter och hierarkier för effektiv anteckning

Alternativet att använda Workflowy som ett enkelt verktyg för uppgiftshantering

Samarbetsverktyg som ingår i programvaran

Ett minimalistiskt gränssnitt för arbete utan distraktioner

Workflowy-begränsningar

Det kan vara svårt att flytta anteckningar till en ny position.

Formaterings- och designalternativen är begränsade.

Referenser är nödvändiga för att kringgå den månatliga begränsningen av punkter.

Priser för Workflowy

Basic: Gratis

Workflowy Pro: 4,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (12 recensioner)

8. Joplin

Joplin är en enkel anteckningsapp som är lätt att använda för nybörjare och erbjuder mer komplexa funktioner för erfarna digitala antecknare. Det öppna källkodsprogrammet är kompatibelt med dussintals plugins för enkel delning av anteckningar och integration mellan olika verktyg, har en aktiv community och erbjuder end-to-end-kryptering för mycket säkra anteckningar.

Joplins bästa funktioner

Robust säkerhet för anteckningar

Enkel import av Microsoft OneNote och Evernote till Joplin

Verktyg för gemensamt delande av anteckningar

Webbklippningsverktyg för enkel anteckning

En skrivmiljö utan distraktioner

Joplins begränsningar

Storleksbegränsningarna i gratispaketet är restriktiva.

Appen har färre funktioner än andra anteckningsverktyg.

Joplin-priser

Grundläggande: 2,99 €/månad

Pro: 5,99 €/månad

Team: 7,99 €/månad

Joplin-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernotes

Supernotes är ett unikt anteckningsprogram som lagrar anteckningar som enkla anteckningskort istället för filer eller mappar för granskning och organisering av information. Gränssnittet är användarvänligt och det är enkelt att omorganisera och tagga kort för olika projekt eller anteckningar inför tentor.

Användare kan dela kort, bjuda in andra användare till sina anteckningskort och arbeta med sina anteckningar offline. Appen innehåller funktioner som inte finns i andra verktyg, till exempel en värmekartkalender för att spåra arbetsvanor, en tankesamling för snabba anteckningar på språng och visuell dubbelriktad länkning. Supernotes är perfekt för användare som inte gillar andra populära anteckningsverktyg.

Supernotes bästa funktioner

Flera organisationsverktyg och format, såsom multi-parent nesting, kalendrar och broadsheet-anteckningsvyer.

Synkronisering mellan flera enheter och offlineåtkomst

Lättanvända verktyg för uppgiftshantering

Begränsningar för Supernotes

Utvecklingen och lanseringen av nya funktioner går långsamt.

Den kostnadsfria versionen tillåter endast 100 kort.

Priser för Supernotes

Starter: Gratis

Obegränsat: 8 £/månad

Supernotes betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: N/A

10. Foam

Foam är ett gratis, öppen källkodsprogram för personlig kunskapshantering som använder Visual Studio och GitHub för att publicera anteckningar. Användare kan skapa ett Foam-arbetsområde och utveckla en serie Markdown-dokument som var och en täcker ett enda ämne.

Plattformen innehåller grafiska visualiseringar för bakåtlänkning och koppling av ämnen. Roam Research har inspirerat Foam, så räkna med att se vissa likheter. Du kan dela innehåll, komma åt det på olika enheter och publicera det på GitHub Pages.

Foams bästa funktioner

Anteckningar som kopplas samman för att skapa ett organisationsschema i stil med ett andra hjärna

Möjligheten att automatiskt komplettera anteckningar med Wikilinks

Samarbetsverktyg

Begränsningar i Foam

Foam kräver ett GitHub-konto och att du är bekant med plattformen.

Appen är inte användarvänlig för privata och professionella användare som söker ett enkelt gränssnitt.

Foam-prissättning

Gratis och under utveckling

Skum betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Skapa bättre anteckningar, dispositioner och kunskapsbaser i ClickUp

Lita inte bara på din hjärna – bygg ett andra hjärna med funktionsrika antecknings- och kunskapshanteringsapplikationer. Dagens anteckningsappar är mångsidiga, så du kan skriva anteckningar, lagra information och återkalla detaljer på vilket sätt som helst som passar dina tankeprocesser.

Och med ClickUp kan du göra mer än att bara skriva ner dina tankar på papper. Börja brainstorma med mallar och AI-verktyg, rekonstruera dina anteckningar med kort och dubbelriktade länkar och spara din organisations kunskap i en levande databas som alla kan använda. Förvandla dina anteckningar till uppgifter, projektidéer och innehåll med ett gratis ClickUp-konto idag och se vart dina tankar tar dig.