De 10 bästa verktygen för online-samarbete för studenter 2026

Elever som arbetar tillsammans: Det är ett av de bästa sätten för alla inblandade att lära sig och utvecklas – och det är ju trots allt det som utbildning handlar om.

Så vilka verktyg finns det för att främja lagarbete bland dina elever? Det finns många, och med allt som händer online nuförtiden ger de bästa verktygen eleverna en online-arbetsplats där de kan skapa och kommunicera, delta i lektioner tillsammans och samarbeta i gruppprojekt i molnet. ☁️

Många onlineverktyg för utbildning klarar allt detta – och mycket mer. Hitta det perfekta alternativet för din klass bland de verktyg för samarbete online som presenteras nedan.

Verktyg för samarbete online omfattar ett brett utbud av plattformar och appar som kan användas för en mängd olika uppgifter. En sak som de alla har gemensamt är att de ger eleverna en plats där de kan skapa och dela med sina lärare och kamrater.

Samtidigt erbjuder några av de större lärplattformarna på marknaden detta och mycket mer. Vissa plattformar är utformade med en bred målgrupp i åtanke – och med verktyg för uppgiftshantering, säkert samarbete, kommunikation, dokumentdelning och så vidare. De passar väl in på utbildningssektorns behov.

Andra plattformar är specifikt inriktade på utbildning, vilket innebär att de visserligen erbjuder allmänna verktyg för organisation och kommunikation, men också till exempel färdiga lektionsplaner och analysverktyg som är utformade för att hjälpa lärare att mäta elevernas prestationer.

Elever och lärare har olika behov som varierar mellan olika åldersgrupper och klasser. Oavsett om du behöver ett verktyg för elevsamarbete som stöder specifika kursuppgifter eller ett som passar en viss åldersgrupp bäst, bör alla verktyg erbjuda följande:

En miljö utan distraktioner: Undvik appar där du inte kan anpassa aviseringarna, och leta istället efter appar och plattformar som ger eleverna en distraktionsfri miljö där de kan Undvik appar där du inte kan anpassa aviseringarna, och leta istället efter appar och plattformar som ger eleverna en distraktionsfri miljö där de kan förbättra sin fokus och koncentrera sig på uppgifterna

Prisvärda priser: Lärare, skolområden och föräldrar har ofta begränsade budgetar, så utbildningsverktyg måste vara prisvärda

Inkludering: Verktyg för elevsamarbete bör tillgodose alla elevers behov, oavsett deras förmågor eller kunskapsnivå.

Integrationer: Appar och plattformar för elever bör också kunna samverka med populära verktyg som Google Docs och Sheets, Microsoft-appar och mycket mer

Sökfunktioner: Gör det enkelt för lärare och elever att hitta specifik information, dokument och annat viktigt material med hjälp av sökfunktioner

Molnbaserad lagring: Oavsett om det sker på plats eller på distans kräver samarbete möjligheten att lagra, dela och komma åt filer i molnet

Är du redo att hitta de perfekta samarbetsverktygen för dina elever? Läs nedan för att hitta ett noggrant utvalt urval av appar och plattformar som är utformade för att hjälpa eleverna att samarbeta, hålla fokus och utveckla sina färdigheter.

Om du letar efter en plattform som hjälper dig att skapa en samarbetsinriktad inlärningsmiljö för onlinekurser och andra uppgifter är ClickUp ett utmärkt val. Precis som ett eget digitalt klassrum skapar ClickUp en central plats där eleverna kan organisera uppgifter, skriftliga dokument, deadlines, inlämningsdatum och mycket mer.

Precis som en gemensam inlärningsdagbok kan eleverna använda ClickUp Docs för att skriva utkast till uppsatser, spara kursplaner, göra anteckningar och slutföra sina uppgifter i ett dokument som kan delas. För gruppprojekt är Docs ett utmärkt verktyg för brainstorming och samarbete med andra klasskamrater, med funktioner för live-redigering som gör det möjligt att bidra och kommentera uppgifter i realtid. För lärare kan användning av ClickUp AI i ClickUp Docs generera sammanfattningar, frågesportfrågor, e-postmeddelanden och mycket mer på bara några sekunder.

ClickUps virtuella whiteboards är ett annat utmärkt visuellt samarbetsverktyg för virtuellt lärande och grupparbete. Eleverna kan samlas för att rita, visualisera och dela idéer genom klisterlappar, dra-och-släpp-kort och andra mycket visuella funktioner. ClickUp erbjuder till och med en rad whiteboardmallar som hjälper eleverna att komma igång med sina projekt. ?

ClickUps bästa funktioner

Hantera uppgifter, inlämningsdatum, projekt och dokument – allt på ett och samma ställe

Låt eleverna använda ClickUps mall för planeringslista för elever för att sätta upp mål, dela upp uppgifter eller projekt i mindre steg, skapa en studieplan och följa sina framsteg

Skapa gemensamma dokument och whiteboards för gruppundervisning eller för att främja lagarbete

Använd ClickUp för undervisning på plats, hybridundervisning eller som ett verktyg för samarbete på distans i virtuella klassrum

Använd ClickUp AI för att brainstorma uppsatsteman, sammanfatta långa texter eller snabbt skapa anteckningar

Använd Docs för att skapa din egen klassrumsplattform med kursplaner, wikis, uppgiftsmallar och mycket mer

Begränsningar i ClickUp

ClickUp erbjuder visserligen några mallar som är utformade för utbildning, men det erbjuder inte färdiga lektioner som vissa andra utbildningsplattformar gör.

Vissa elever kan behöva lite tid på sig för att vänja sig vid ClickUps många kraftfulla funktioner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

I näringslivet anses Microsoft Teams vara ett av de bästa samarbetsverktygen som finns – och Microsoft Teams for Education kombinerar allt från Teams med några utbildningsspecifika funktioner för att förbättra online-inlärningsupplevelsen.

Till att börja med erbjuder Teams samarbete i realtid via virtuella klassrum där ni kan dela, redigera och arbeta tillsammans med dokument, kalkylark och andra medier. Det finns också anpassade verktyg som är utformade för att hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter inom läs- och skrivkunnighet, att tala inför publik och mycket mer.

Educational Insights ger lärare ett sätt att följa elevernas framsteg – och lärare kan också främja socialt och emotionellt lärande med funktioner som är utformade för att engagera barnen och väcka deras känslor till liv. Dessutom kan både elever och lärare använda denna kostnadsfria onlineplattform med en giltig skol-e-postadress.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Dela och samarbeta kring dokument, kalkylark och andra medier

Använd Teams för att ordna enkla möten och virtuella klassrum

Få uppdateringar om elevernas framsteg med hjälp av verktyget Educational Insights

Använd Teams på stationär dator, bärbar dator eller mobil

Hjälp eleverna att utveckla sociala färdigheter samt färdigheter inom läs- och skrivkunnighet, att tala inför publik och mycket mer

Begränsningar i Microsoft Teams

Fungerar bäst på Windows-enheter; användare kan ibland ha svårt att ansluta på Mac

Många aviseringar kan vara distraherande för eleverna

Priser för Microsoft Teams

Gratis med en aktiv skol-e-postadress

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (över 9 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 14 300 recensioner)

3. Slack

via Slack

Med Slack kan du skapa en plattform där elever och lärare kan kommunicera och samarbeta. Kanaler ger dig möjlighet att sortera diskussioner efter klass eller ämne, och eleverna kan använda direktmeddelanden för att kontakta lärare och klasskamrater. Det är också ett utmärkt sätt för lärare att dela omedelbara uppdateringar om evenemang, säkerhet i skolan och mycket mer.

Slacks bästa funktioner

Använd kanaler för att fokusera diskussionerna på lektioner eller specifika ämnen

Samarbeta eller håll whiteboard-sessioner med Canvases

Dela innehåll via kanaler eller direktmeddelanden

Använd Huddles ljudkonferenser för distansundervisning, samarbete mellan elever och mycket mer

Begränsningar i Slack

Du kan visserligen dela förinspelade ljud- och videofiler, men det finns inga alternativ för videokonferenser i realtid

Det kan vara förvirrande att navigera i en arbetsyta med dussintals kanaler

Priser för Slack

Gratis

Pro: 7,25 $/användare per månad

Business+: 12,50 $/användare per månad

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Slack

Capterra: 4,7/5 (över 23 100 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 31 900 recensioner)

4. Kahoot!

Kahoot! är dels ett samarbetsverktyg, dels ett verktyg för att öka engagemanget, och är en plattform som gör inlärningsprocessen till ett spel. Lärare använder den här appen för att skapa ett inlärningsspel som de sedan kan dela med eleverna, som kan spela individuellt eller i grupp. Det är ett utmärkt sätt att göra frågesporter roligare, bygga vidare på läroplanen eller ge eleverna något de kan engagera sig i efter lektionen.

Kahoot! – de bästa funktionerna

Skapa ett engagerande inlärningsspel på bara några minuter, antingen från grunden eller med hjälp av en mall

Integrera med Microsoft Teams för att hålla live-kahoots via videokonferens

Spela skräddarsydda Kahoot-spel under liveundervisningen, eller ge dem till eleverna så att de kan göra dem senare

Anpassa med bilder, inbäddade YouTube-videor, olika frågeformat och mycket mer ?

Kahoot! begränsningar

Det finns ett begränsat antal spelformat

Eleverna kan söka online efter svaren på förberedda frågor

Utbudet är förvirrande – det finns minst 15 olika alternativ för lärare, skolor, arbetsplatser, hemmet, studier och mycket mer

Priser för Kahoot!

Prisplanerna beror på om du är lärare, yrkesverksam, elev eller en grupp av familj/vänner. Det finns även planer tillgängliga för skolområden. Här är startkostnaderna för enskilda lärare eller elever:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $/månad per användare

Kahoot!+ Max: 9,99 $/månad per användare

Kahoot! betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 380 recensioner)

5. Google Classroom

via Google Classroom

Google Classroom är ett fullfjädrat onlineverktyg för lärande som ingår i Google Workspace for Education. Med det kan elever och lärare ansluta via videokonferens för distansundervisning – men det är också användbart för undervisning i klassrummet och samarbete mellan elever.

Oavsett om undervisningen sker på plats eller på distans kan du med denna plattform öka elevernas engagemang genom personlig, differentierad undervisning, intuitiva uppgiftsmallar och integrationer med andra populära verktyg inom utbildningsteknik. Analysverktyg finns tillgängliga för att hjälpa dig att mäta och följa elevernas framsteg, och plattformen erbjuder även en robust uppsättning verktyg för lärare – t.ex. betygsböcker, aviseringar om uppgifter och deadlines, en anpassningsbar kommentarsbank och mycket mer.

De bästa funktionerna i Google Classroom

Använd PDF-filer och annat material för att skapa engagerande interaktiva uppgifter

Hjälp eleverna att självständigt utveckla läs- och skrivfärdigheter med Read Along

Skapa originalitetsrapporter för att identifiera plagiering och främja akademisk integritet

Effektivisera betygsättning, lektionsplanering och dagliga uppgifter med tidsbesparande funktioner

Begränsningar i Google Classroom

Vissa användare upplever att gränssnittet känns för enkelt eller tråkigt

Man kan använda sökverktyg och en planeringspanel för att hjälpa eleverna att hantera uppgifter och deadlines

Priser för Google Classroom

Education Fundamentals: Gratisversion för behöriga institutioner

Utbildningsstandard: 3 $ per elev och år

Teaching and Learning Upgrade: 4 $/licens per månad

Education Plus: 5 $ per elev och år

Betyg och recensioner för Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

6. Classcraft

via Classcraft

Classcraft är en innovativ plattform som förvandlar lärandet till en spelbaserad upplevelse. Eleverna får poäng för att de slutför uppgifter och projekt – och lärarna kan också dela ut poäng för gott uppförande och för att ge positiv förstärkning inom andra områden.

Classcraft uppmuntrar aktivt samarbete mellan eleverna och ger dem till och med ett kreativt utlopp där de kan designa sina egna profiler och avatarer, vilket bidrar till att öka engagemanget.

Classcrafts bästa funktioner

Använd ett belöningssystem för att uppmuntra lärande och positivt beteende ✨

Skapa uppdrag som förvandlar lektionsplaner till uppslukande inlärningsäventyr

Integrera med andra populära verktyg för utbildningsteknik, såsom Google Classroom och Canvas

Håll kontakten med både elever och föräldrar med hjälp av plattformens kommunikationsverktyg

Använd mallar som är utformade för att uppfylla CASEL-, ISTE-, PBIS- och andra standarder för utbildning

Begränsningar i Classcraft

Den initiala installationen kan ta tid eftersom det inte finns någon möjlighet att importera frågor

Vissa lärare har rapporterat att kostnaden för betalda versioner är hög

Priser för Classcraft

Grundläggande för lärare: Gratis

Premium för lärare: 120 dollar per år

Skolor och skolområden: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Classcraft

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

G2: 4,6/5 (15+ recensioner)

7. Pear Deck

via Pear Deck

Med Pear Deck kan du omvandla dina befintliga lektionsplaner till multimediala lärandeupplevelser som är utformade för att engagera eleverna. Skapa bilder, interaktiva presentationer, utvärderingar, provfrågor och mycket mer.

En av de största fördelarna med Pear Deck är att det är en mycket användarvänlig app som kan nås antingen i själva appen, via en webbläsare eller genom någon av de många integrationerna.

Pear Decks bästa funktioner

Integrera med Google Classroom och andra populära lärplattformar

Ladda upp och dela befintliga lektioner smidigt via Google Drive eller Microsoft OneDrive

Engagera eleverna i läsuppgifter med den immersiva läsaren

Skapa lektioner, omröstningar, frågesporter, prov och mycket mer

Begränsningar i Pear Deck

Individuella planer för lärare är dyra

Det är inte alltid lätt att göra ändringar i presentationer och bilder efter att de har laddats upp till Pear Deck

Priser för Pear Deck

Basic: Gratis

Individual Premium: 149,99 $/år

Skolor och skolområden: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

G2: 4,4/5 (40 recensioner)

8. Seesaw

via Seesaw

Om du letar efter ett samarbetsverktyg för elever som är utformat för att lära ut 21-talets färdigheter samtidigt som det förstärker grundläggande kunskaper, kan Seesaw vara precis vad du söker. Denna plattform erbjuder lärandeupplevelser som följer standardiserade läroplaner, och den har även inbyggda utvärderingar, automatisk betygsättning och andra verktyg som hjälper lärare att effektivisera sina arbetsuppgifter.

Med Seesaw är det enkelt att skapa ljud-, video- och skärminspelningar för lektioner, och eleverna kan använda bilder och enkelt ladda upp filer för att visa på praktiskt lärande och behärskning av färdigheter.

Seesaws bästa funktioner

Skapa elevdrivna portföljer som bygger en kontinuitet från år till år

Håll kontakt med alla vuxna som är involverade i varje elevs individuella utveckling

Integrera med Google Classroom, Canvas och andra populära verktyg för elever

Ge feedback via text och ljud samt håll individuella samtal med eleverna

Begränsningar i Seesaw

Bäst för yngre elever – inte lämpligt för elever i mellanstadiet eller gymnasiet

Vissa användare uppger att Seesaw kan vara förvirrande och krångligt att navigera i

Priser för Seesaw

Basic: Gratis för alltid

Abonnemang för skolor och skolområden: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Seesaw

Capterra: 4,7/5 (över 75 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

9. Miro

via Miro

Även om Miro inte är ett verktyg som är specifikt utformat för utbildning kan lärare ändå dra nytta av dess innovativa funktioner. Det beror på att Miro handlar om visualiseringar. Elever och lärare kan använda det för brainstormingtekniker, mind mapping, projektbaserat lärande, uppgiftshantering, whiteboards, anslagstavlor och mycket mer.

Miros bästa funktioner

Undervisa med en enkel, kraftfull digital whiteboard

Uppmuntra lagarbete med verktyg för mind mapping och brainstorming

Ge eleverna ett visuellt utrymme där de kan hålla koll på uppgifter, inlämningar, deadlines och mycket mer

Integrera med Zoom, Teams, Google Workspace och andra populära plattformar för distansmöten

Begränsningar i Miro

Massor av verktyg och funktioner gör att det kan vara svårt att komma igång i början

Komplexa tavlor laddas ibland långsamt eller har prestandaproblem

Priser för Miro

Gratis med begränsade funktioner

Startpaket: 8 $/medlem per månad

Företag: 16 $/medlem per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Miro

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

10. Nearpod

via Nearpod

Nearpod är en spelbaserad inlärningsplattform utformad för att hjälpa lärare att erbjuda engagerande inlärningsupplevelser för elever i fysiska, distans- och hybridklassrum. Spelifiering och gruppaktiviteter främjar samarbetsinlärning bland eleverna, och lärare kan även anpassa aktiviteter och undervisning för enskilda elever och små grupper.

En av de största fördelarna med Nearpod är ett omfattande bibliotek med färdiga, standardanpassade lektioner inom så gott som alla tänkbara ämnen. ?

Nearpods bästa funktioner

Skapa interaktiva lektioner med PowerPoint, Google Slides, PDF-filer eller andra medier

Välj mellan mer än 22 000 anpassningsbara, färdiga lektioner

Följ elevernas förståelse och utveckling med hjälp av analysverktyg

Integrera med populära verktyg som Teams, Canvas och Google Classroom

Begränsningar i Nearpod

Prissättningen är inte transparent – du måste registrera dig för ett gratis konto för att få mer information

Nearpod erbjuder visserligen verktyg för att redigera bilder, men det är enklare att skapa eller redigera med en app som PowerPoint eller Google Slides

Priser för Nearpod

Silverlicens: Gratis

Gold-licens: Registrera dig för mer information

Platinum-licens: Registrera dig för mer information

Premium Plus-licens: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Nearpod

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Samarbete är avgörande i dagens klassrum – och det är även uppkoppling. Du behöver verktyg som inte bara hjälper eleverna att lära sig och utvecklas, utan som också låter dem skapa, kommunicera och samarbeta, oavsett om de deltar i lektioner på plats eller hemifrån.

Som ett av de bästa verktygen för elevsamarbete på marknaden idag ger ClickUp eleverna en fantastisk plattform för att arbeta tillsammans, kommunicera, dela och spara uppgifter, hantera inlämningsdatum och mycket mer. Registrera dig gratis och prova det i ditt klassrum!