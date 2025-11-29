8 kostnadsfria mallar för enkäter för effektiv datainsamling

Enkäter är viktiga verktyg för chefer som behöver samla in data på ett effektivt sätt för att bättre förstå sin målgrupp eller sina kunder och därmed förbättra sina produkter och tjänster. Att utforma en enkät kan verka ganska enkelt.

Det är åtminstone tills du inser att det innebär olika komplexa uppgifter som att formulera frågor, välja format, säkerställa datakonsistens och få till den visuella utformningen.

Det är precis här som enkätmallarna kommer till sin rätt! ☀️

Dessa färdiga verktyg erbjuder ett effektivt ramverk som du kan anpassa efter dina specifika mål, vilket ger ett användarvänligt, personligt och konsekvent tillvägagångssätt för att bättre samla in data, förstå kundresan eller ta reda på varför dina lojala kunder stannar kvar hos dig.

Efter att ha fördjupat oss i dessa praktiska verktyg har vi sammanställt en lista över de åtta bästa mallarna för enkäter som hjälper dig att få fram viktiga insikter, feedback och annan information från kunder och medarbetare.

Vad är en frågeformulärmall?

En enkät är ett värdefullt verktyg som innehåller frågor som syftar till att samla in insikter från kunder eller anställda om deras erfarenheter, tankar och beteenden. Medan en undersökning avser den övergripande metoden för datainsamling, är en enkät ett specifikt verktyg eller en teknik som används inom processen.

En enkätmall är en fördesignad men anpassningsbar layout som underlättar skapandet av en enkät för ändamål som forskningsstudier, undersökningar eller utvärderingar.

Dessa mallar innehåller vanligtvis standardplatshållare för frågor, svarsalternativ och instruktioner, vilket gör det enklare att strukturera och utforma en personlig enkät.

Dra och släpp anpassade fält i formulärvyn för att skapa omfattande enkäter eller samla in data och feedback i ClickUp 3.0

Du kan lägga till, ta bort och ändra frågor utifrån specifika mål eller syften med undersökningen, samtidigt som du behåller mallens design och struktur. Detta gör dina kvantitativa data mer tillförlitliga när du genomför undersökningar.

Du kan använda enkätmallar för att samla in både numeriska och beskrivande data. De innehåller vanligtvis både öppna frågor, som möjliggör detaljerade svar, och slutna frågor, som är mer lämpliga för förutbestämda svarsalternativ av typen ja eller nej. ❓

Fördelar med att använda en frågeformulärmall

Här är de viktigaste fördelarna med att använda frågeformulärmallar för en kundundersökning:

Strukturerad utformning : De erbjuder ett tydligt ramverk med fördefinierade avsnitt för frågor och svar

Effektivitet : Eftersom strukturen redan finns på plats kan du fokusera på innehållet och undersökningsmålen istället för att lägga tid på formatering och layout

Anpassningsbarhet : Du kan anpassa mallarna efter specifika mål samtidigt som du behåller en enhetlig stil och ett enhetligt format

Tydlighet : Mallarna innehåller standardiserad formulering och formatering, vilket säkerställer att frågorna är tydliga och koncisa för en genomsnittlig respondent

Konsekvens: De säkerställer att alla respondenter får samma uppsättning frågor och/eller svarsalternativ

8 förstklassiga frågeformulärmallar för olika ändamål

För många är det första namnet som dyker upp när man tänker på frågeformulärmallar SurveyMonkey, ett mycket använt verktyg för onlineundersökningar. Men om du letar vidare hittar du flera andra kvalitetsleverantörer. Vi presenterar ett perfekt alternativ som erbjuder många alternativ utan att det kostar dig ett öre. 🆓

Vi har valt ut de åtta bästa gratis mallarna för enkäter från ClickUp, som alla är utmärkta utgångspunkter för din datainsamling. Spänn fast säkerhetsbältet och låt oss utforska deras unika funktioner så att du kan skapa din egen enkät!

1. Mall för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Se till att ditt företags tjänster uppfyller kundernas förväntningar och ta reda på vad de verkligen tycker med vår mall för kundnöjdhetsundersökning

Förbättra din kundupplevelse med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning! Den är nyckeln till värdefulla insikter om hur dina kunder upplever dina produkter, tjänster och din support. Använd den insamlade informationen för att bättre förstå kundernas behov, identifiera förbättringsområden och i slutändan öka kundlojaliteten. ❤️‍🩹

Mallens kundnöjdhetsundersökning formulärvy är utrustad med fält som hjälpsamhet, tydlighet och kvaliteten på lösningen, vilket gör det möjligt för respondenterna att ge värdefull feedback på dina produkter eller tjänster. Detta frågeformulär omvandlar effektivt all insamlad data och feedback till organiserade ClickUp-vyer.

I vyn Respondentlista får du en omfattande översikt över dina tillfrågade kunder, där deras problem är kategoriserade som antingen lösta (Ja) eller i behov av åtgärd (Nej). Å andra sidan utvärderar vyn Kunskapsbetygstavla kvaliteten på feedbacken, från fullt betyg (bäst) till inget (dåligt).

Du har flexibiliteten att ordna den insamlade informationen efter dina önskemål. Klicka bara på knappen Gruppera efter i list- och tabellvyn för att enkelt välja dina önskade grupperingskriterier.

2. ClickUp-mall för kundens röst

Samla in och klassificera kundernas förväntningar och reaktioner på din produkt/tjänst för att förstå vad du kan göra för att förbättra den

Bli den tankeläsare som dina kunder aldrig visste att de behövde med ClickUps mall för kundernas röst. Det är det ultimata verktyget för att samla in, analysera och organisera kundfeedback, vilket gör att du kan förbättra din produkt och överträffa konkurrenterna. 🌟

Denna mall för listformulär samlar effektivt in kundfeedback från en rad olika källor, inklusive undersökningar, sociala medier, online-recensioner, produktomdömen och interaktioner med kundtjänsten. Den hjälper dig också att identifiera och implementera lösningar för att hantera kundnöjdhet eller kundernas synpunkter.

Mallen består av följande tre huvudkomponenter:

Kundens röst (VoC) : Sammanfatta en kunds omdöme eller feedback i ett kortfattat uttalande. Till exempel: ”Kundtjänsten är för långsam”

Kundens behov : Tolka vad kunden söker. Till exempel: ”Kunderna behöver snabbare svar på sina frågor”

Lösning: Beskriv hur du avser att tillgodose kundens identifierade behov. Till exempel: ”Svara på kundernas frågor inom 10 minuter”

Detta problemlösningsformat gör att kunden ser att deras feedback inte bara lyssnas på utan också leds till handling. Som ett resultat kommer du att öka kundnöjdheten, främja kundlojaliteten och öka chansen att ditt företag rekommenderas till andra.

Dessutom erbjuder mallens översiktsvy en helhetsbild av kundfeedbacken, kategoriserad efter VoC-källa. Denna visuella presentation hjälper dig att identifiera både likheter och skillnader i feedbacken från olika källor inom din målgrupp.

3. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Förbättra dina produkter i enlighet med dina kunders behov genom att be om deras åsikter direkt med ClickUps mall för produktfeedbackundersökning

ClickUps mall för produktfeedbackundersökning är ditt hemliga vapen för att samla in ovärderliga kundinsikter och förbättra dina produkter därefter!

Dela ut formuläret Produktfeedbackundersökning till din målgrupp så att de kan välja den produkt de vill ge feedback på. Samla in ytterligare information, såsom hur länge de har använt produkten, hur ofta de använder den och produktbetyg.

För att anpassa formuläret går du till redigeringsvyn och lägger till eller tar bort anpassade fält efter behov. Det finns tre vyer tillgängliga i denna mall för enkätlista:

Översikt över inlämnade svar: En omfattande lista över inlämnade kundsvar kategoriserade efter status (Att granska, Under granskning och Granskade) Produktbetyg – listvy: En sammanfattning av kundbetyg med olika anpassade fält som kvalitet, pris, första användarupplevelse, användarvänlighet, kundservice, köpupplevelse och användarupplevelse Översikt över den totala nöjdheten: En En Kanban-tavla som visar feedbacken på din produkt sorterad efter den totala nöjdheten med produkten

Du kan använda automatiseringar i ClickUp för att snabbt distribuera enkäten via e-post, sociala medier eller andra plattformar.

4. Mall för projektplan för ClickUp-enkät

Skapa och hantera en projektplan för enkäter från början till slut med hjälp av ClickUps mall för projektplan för enkäter

Att göra undersökningar bland kunder och intressenter är rätt väg att gå för att förstå din produkt, marknad och användarnas behov. Med ClickUps projektplanmall för undersökningar kan du smidigt hantera dina undersökningsprojekt från start till mål, vilket garanterar korrekta resultat och datadrivna beslut.

Börja med att lägga till uppgiftsnamnet och aktivitetsdetaljerna i projektplanmallens listvy. Du kan till exempel skapa en uppgift med namnet Utveckla enkätfrågor och ange specifik information med hjälp av anpassade fält, inklusive status (ställ in som Ej påbörjad), påverkningsnivå (markerad som Hög) och relevant avdelning (tilldelad som Forskning). 🕵️

I vyn Planerings- och framstegstavla visas uppgifter som kort som representerar specifika åtgärder, såsom att ta fram enkätfrågor, utforma enkätens layout och lansera enkäten. Du kan enkelt uppdatera en uppgifts status genom att dra och släppa motsvarande kort till en lämplig plats på tavlan för att korrekt återspegla dess framsteg.

Med hjälp av sådana här exempel på onlineformulär kan deltagarna fylla i viktig information medan du sorterar och filtrerar den till olika uppgifter.

5. Mall för ClickUp-enkät om medarbetarengagemang

Utvärdera medarbetarnas arbetsplatstillfredsställelse och identifiera förbättringsområden med hjälp av ClickUps mall för undersökning av medarbetarengagemang

Få värdefull insikt i dina teammedlemmars engagemang, hängivenhet och entusiasm med ClickUps mall för medarbetarundersökning. Undersökningsmallar som denna är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bättre förstå medarbetarnas motivation och identifiera områden som kan förbättras. 🧰

Använd vyn Enkät om medarbetarengagemang som ett frågeformulär för att ställa frågor till dina teammedlemmar om aspekter som arbetsplatstillfredsställelse, motivation och det stöd de får från sina chefer. Formuläret är helt anpassningsbart, vilket gör att du kan lägga till frågor och påståenden för en mer djupgående utvärdering.

Inkludera en rullgardinsmeny med betygsskala (från Håller helt med till Håller inte alls med) för svar på direkta påståenden som ”Jag kan upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.” Dessutom har du möjlighet att använda öppna frågor som ”Hur kan vi förbättra din upplevelse?” för att samla in omfattande feedback om medarbetarnas upplevelser.

När formulären har skickats in visas alla feedbackformulär i vyn Kvantitativ feedbacklista. Denna vy innehåller anpassade fält såsom Anställds namn och Team. Den visar svar på slutna frågor som arbetstillfredsställelse, support och samarbete.

Utforska Verbatim-listvyn för att få en helhetsbild av feedbacken. Här kan du läsa medarbetarnas svar på öppna frågor och se deras roller och vilka team de tillhör. Vyn erbjuder ett effektivt sätt att identifiera problem och deras orsaker – vilket leder till högre kundnöjdhet.

6. Mall för handlingsplan för ClickUp-engagemangsundersökning

Använd ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning för att smidigt skapa en handlingsplan efter att ha analyserat feedback från medarbetarna

Att samla in feedback från dina anställda är bara en startpunkt för att öka deras tillfredsställelse. ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning gör att dina insatser ger resultat genom att hjälpa dig att utforma en strategi för att genomföra effektiva förändringar som ökar kundnöjdheten.

Låt oss tänka oss att det första problemet du vill ta itu med är bristen på motivation på arbetsplatsen. Denna Doc-mall innehåller en färdig utformad tabell där du kan inkludera följande element:

Problembeskrivning: Man kan säga att den tidigare genomförda undersökningen visade att de anställda saknar motivation och entusiasm i sina roller Förbättringsområde: Lägg till Lägg till medarbetarnas engagemang och arbetsmoral som förbättringsområden Grundorsak: Lista de främsta orsakerna till problemet, såsom hög arbetsbelastning, brist på erkännande och begränsade utvecklingsmöjligheter 4M1E-klassificering: Använd ramverket Man, Machine, Method, Material och Environment för att klassificera den bakomliggande orsaken till problemet. Till exempel kan föråldrad teknik (Machine) orsaka bristande motivation, liksom begränsad tillgång till nödvändiga resurser (Material). Lösning: Föreslå en lösning, till exempel att införa ett belöningsprogram, fördela arbetsuppgifterna jämnare och främja utvecklingsmöjligheter Mätvärden: Identifiera indikatorer för handlingsplanens framgång, såsom ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och Identifiera indikatorer för handlingsplanens framgång, såsom ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och ökad produktivitet Ansvarig: Tilldela ansvaret för att genomföra förändringar till HR-avdelningen, cheferna och teamledarna Slutdatum: Välj ett slutdatum för handlingsplanen. Sex månader skulle vara rimligt i det här exemplet

7. ClickUp-mall för medarbetarfeedback

Ta reda på vad dina anställda tycker om ditt företag för att förbättra deras upplevelse med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback

ClickUps mall för medarbetarfeedback är ditt trumfkort när det gäller att fånga upp medarbetarnas åsikter om allt från ledning och företagskultur till löner, förmåner och arbetsmiljön.

Börja med att dela enkäten om medarbetarfeedback med dina teammedlemmar för att få en uppfattning om deras syn på olika aspekter av verksamheten, vilket möjliggör riktade förbättringar. Skapa svarsalternativ och ange en betygsskala från Håller helt med till Håller inte alls med för en snabb bedömning av kundnöjdheten.

Enkätformuläret är helt anpassningsbart, vilket gör att du kan lägga till, ändra eller förbättra frågor och påståenden, införa emoji-baserade betyg för engagemang och ange obligatoriska fält för att säkerställa konstruktiva svar. 🎨

I Responser-panelen sorteras alla inlämningar efter det anpassade fältet Avdelning. Uppgiftskort visar varje respondents namn och all inlämnad information i denna onlineenkät.

För att anpassa vyn kan du gruppera svaren efter andra anpassade fält för att fokusera på medarbetarnas omdömen om ledningens transparens, kommunikationen med chefen och öppenheten för förändring.

8. Mall för feedbackformulär från ClickUp

Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att samla in och analysera kundfeedback om dina tjänster och ditt team

ClickUp-mallen för feedbackformulär är din digitala ande i flaskan som hjälper dig att lära av tidigare misstag genom att samla in kundfeedback om allt från produktfunktioner till prissättning och kundsupport. 🧞‍♂️

När du har levererat en tjänst eller genomfört en försäljning delar du helt enkelt länken till mallens Feedbackformulär med dina kunder för att samla in deras synpunkter. Av enkätmallarna i denna lista innehåller denna onlineenkät färdiga fält för att utvärdera deras upplevelse och behov. Du kan också lägga till fler fält för att enkelt anpassa formuläret efter dina önskemål och bättre förstå den insamlade informationen.

I listvyn för tjänstebetyg visas kundernas feedback grupperad efter den tjänst de har betygsatt, till exempel fasadmålning, köksrenovering och badrumsrenovering. Så här ser de viktigaste delarna av listan ut om vi tar köksrenovering som exempel:

Totalt betyg: Antalet stjärnor som produkten har fått (t.ex. fyra av fem)

Motivering till betyg : Användaren kan till exempel skriva: ”Jag är nöjd med resultatet, men det finns utrymme för förbättringar”

Förbättringsförslag: De kan komma med ett förslag som: ”Vi hade kunnat bli färdiga i tid om tjänsteleverantören hade beställt materialet tidigare”

Du kan utvärdera ditt teams prestationer på samma sätt genom att öppna vyn Lista över leverantörsbetyg, där du ser en förteckning över dina teammedlemmar tillsammans med deras betyg, förbättringsförslag och motiveringar till betygen, bland andra anpassade fält.

Slutligen öppnar du vyn Övergripande rekommendationer för att se dina medarbetare grupperade efter betyg, från högsta till lägsta. Klicka på korten som visar individuell feedback för att se mer information, såsom tjänsteleverantörens namn, kundnivå och typ av tjänst.

Med denna onlineenkät kan du ge effektiv feedback och fira framgångar med ditt team eller ge coaching till medarbetare med lägre betyg.

Samla in feedback enkelt och lyft ditt företag med gratis mallar för enkäter

Att analysera feedback för att prioritera förbättringar är en barnlek med dessa åtta kostnadsfria frågeformulärmallar. De hjälper dig att samla in detaljerade insikter om allt från medarbetarengagemang till produktfeedback och kundnöjdhet.

Och om du någonsin behöver hjälp med uppgifter utöver datainsamling kan du ta en titt i ClickUps mallbibliotek, en guldgruva med över 1 000 alternativ som underlättar i stort sett alla typer av arbete.

Utnyttja deras fulla potential och se ditt företag nå nya höjder! ✈️