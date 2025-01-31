A 8 legjobb Tome AI alternatíva prezentációihoz

Életed legfontosabb prezentációjára készülsz? Vagy talán unod már, hogy órákat töltesz a prezentációk tervezésével, és csak egy jobb platformra van szükséged.

A megoldás: mesterséges intelligencia (AI) prezentációs eszközök.

Bárhogy is nézzük, az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg a vizuálisan vonzó prezentációk elkészítésében – és nem árt, hogy sok közülük csupán néhány perc alatt lenyűgöző, professzionális minőségű diákat állít elő. ✨

A Tome AI egy népszerű választás az AI-alapú prezentációs sablonok terén, de nem mindenki számára megfelelő. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan találhatja meg a Tome AI legjobb alternatíváit, valamint bemutatjuk kedvenc Tome AI alternatíváink listáját.

Mi az a Tome AI és hogyan működik a Presentation AI?

A Tome AI több, mint egy átlagos PowerPoint (PPT) prezentációs szoftver. Magát „prezentációk, dokumentumok és nyitóoldalak” alternatívájaként hirdeti. Gondoljon rá úgy, mint egy megosztható multimédiás platformra, amely mesterséges intelligenciát használ vonzó és professzionális prezentációk létrehozásához.

Bár a Tome AI népszerű megoldás, biztosan nem az egyetlen lehetőség a piacon. Számos platform használja a prezentációs mesterséges intelligenciát a következő célokra:

Automatizálja a diák létrehozását: Csak adjon meg néhány utasítást az AI-nak, és az javasolni fogja a prezentáció céljainak leginkább megfelelő elrendezéseket, dizájnokat és vizuális elemeket.

Kreatív generálás: Kinek van ideje egyedi grafikákat készíteni? Kinek van ideje egyedi grafikákat készíteni? A vizuális AI-eszközök másodpercek alatt kiváló minőségű egyedi képeket hoznak létre (természetesen a megfelelő AI-utasításokkal ).

Optimalizálja a tartalmat: Ha már rendelkezik egy diavetítéssel, egyes AI-eszközök elemzik azt, és javaslatokat tesznek annak továbbfejlesztésére (ez a kódolás és a nyelvi modellek varázsa!).

Alkalmazkodjon a közönséghez és a hangnemhez: Nem biztos benne, hogy prezentációja megfelelő hangnemű? Az AI-eszközök elemzik a prezentáció elrendezését és tartalmát, és olyan módosításokat javasolnak, amelyek jobban megfelelnek a közönségének.

Ha nem győzte meg a Tome AI, ne aggódjon – több tucat Tome AI alternatíva közül választhat. ?️

Hogyan válasszon a legjobb Tome AI alternatívák közül a prezentációihoz?

Az AI mindenütt jelen van. Hogyan válassza ki a megfelelő Tome AI alternatívát professzionális prezentációk készítéséhez? És melyik a legjobb AI prezentációkészítő lenyűgöző prezentációk készítéséhez?

Szabadon kiválaszthatja a legjobban tetszőt, de ügyeljen arra, hogy olyan prezentációs eszközt válasszon, amely legalább az alábbi követelményeknek megfelel:

Elrendezés automatizálás és tervezés: A prezentáció elrendezésének, a diák tervezésének és a tökéletes betűtípus kiválasztásának sok időt vesz igénybe. A legjobb Tome alternatívák automatizálják az egyes diák elrendezését és tervezését.

Grafikák készítése: Az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint Az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a Midjourney , egyszerű csevegési utasításokból generálnak képeket. Más eszközök akár infográfikákat és animációkat is készítenek. Ezek elkészítése általában sok időt vesz igénybe, így minél jobban kezeli a mesterséges intelligencia eszköz a vizuális elemeket, annál több időt takaríthat meg ⏱️.

Tartalomkészítés: Tudjuk, hogy Ön egy tapasztalt író, de Tudjuk, hogy Ön egy tapasztalt író, de a tartalomkészítés időigényes feladat, és az időnk korlátozott. Keressen egy olyan AI-prezentációs eszközt, amely segít Önnek a prezentáció vázlatának elkészítésében, megírásában és optimalizálásában néhány perc alatt.

Integrációk: Nem kellene az AI-nak megkönnyítenie az életét? Keressen olyan megoldást, amely integrálható a már használt technológiai eszközökkel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és végre előrébb jusson a teendőlistáján ✅

A 8 legjobb Tome AI alternatíva

Néhány alternatívát keres a Tome AI-hez? Íme a nyolc legjobb választásunk – plusz egy váratlan bónusz jelölt – a figyelemfelkeltő prezentációk elkészítéséhez. ?

1. Gamma App

Via Gamma

A Gamma egy másfajta prezentációs AI-ként hirdeti magát. Nem kell semmilyen formázási vagy tervezési munkát végeznie – egyszerűen csak adjon utasítást az AI-nek, és a Gamma elvégzi a többit.

Ha egy kis inspirációra van szüksége, nézze meg a Gamma kész sablonjait. Csak 20 darab áll rendelkezésre, de ezek elég jó kiindulási pontot nyújtanak ahhoz, hogy elindítsa az AI eszközt és elkészítse a tökéletes prezentációt. ⭐

A Gamma legjobb funkciói:

A Gamma egy egyedülálló, csevegésalapú, kézmentes platformot kínál.

Dokumentumok, prezentációk és akár céloldalak készítése

Egyetlen kattintással alakítsa át az egész projektet

Gamma korlátozások:

Egyes felhasználók szerint jó lenne, ha több téma lenne elérhető.

Mások szerint a szöveges utasítások nem elégségesek, ezért még mindig szükség van némi kézi tervezési munkára.

Gamma árazás:

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Gamma értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

2. Beautiful. ai

A Beautiful.ai egy generatív AI platform, amely prezentációkra és pitch deckekre specializálódott. Rengeteg sablont tartalmaz grafikákhoz, listákhoz, diákhoz és vizuális elemekhez, így perceken belül elkészítheti saját, személyre szabott AI deckjét.

Ez a Tome AI alternatíva egyéni felhasználók és csapatok számára is kínál lehetőségeket, így ideális mind startupok, mind több alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások számára.

A Beautiful.ai legjobb funkciói:

Készítsen diákat, gyűjtsön ötleteket, és hozzon létre szövegeket és képeket a DesignerBot segítségével.

Csatoljon szöveges dokumentumokat, hogy a DesignerBot több kontextust kapjon.

Hosszú átiratokat néhány pontban foglaljon össze pillanatok alatt

A Beautiful.ai korlátai:

Néhányan problémát tapasztaltak az ingyenes próbaidőszak lemondásával, és végül mégis felszámították nekik a díjat.

Más felhasználók szeretnék, ha lenne lehetőség PowerPoint-diák vagy teljes Google Slides-prezentációk importálására a Beautiful.ai-ba.

Beautiful. ai árak:

Pro: 12 USD/hó, éves számlázással

Csapat: 40 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Beautiful. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

3. Egyszerűsített

Via Simplified

A Simplified egy megbízható AI-prezentációs eszköz, amely perceken belül professzionális prezentációkat készít. De mi ezt a Tome alternatívát szeretjük, mert sokkal többet kínál, mint csak prezentációs diák.

Ez az AI-platform grafikai tervező eszközöket, AI-tartalomírót, videószerkesztőt és animátort, sőt még közösségi média kezelő eszközt is tartalmaz.

Mindenből tartalmaz egy kicsit, így ha ez az, amit keres, akkor a Simplified segítségével mindent egyszerűsíthet.

A legjobb funkciók egyszerűsített formában:

Készítsen e-kereskedelmi oldalakat, prezentációkat, közösségi média bejegyzéseket és még sok mást az AI erejével!

Készítsen prezentációkat képekkel, szövegekkel és elrendezésekkel másodpercek alatt

Testreszabhatja a betűtípust, a színeket, a képeket és a hangokat az ízlésének megfelelően.

Egyszerűsített korlátozások:

Egyes egyszerűsített eszközök szigorú karakterkorlátozásokkal rendelkeznek.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Simplified több sablont kínálna.

Egyszerűsített árazás:

Ingyenes tervezés

Design Pro: 6 USD/hó egy felhasználói fiókért

Design Business: 10 dollár/hó öt felhasználói helyért

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Egyszerűsített értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

4. SlidesAI

Via SlidesAI

Használja a Google Slides alkalmazást? Ha igen, akkor örömmel fogja hallani, hogy a SlidesAI remekül integrálódik vele. Ez azt jelenti, hogy pillanatok alatt, a Google-fiókját elhagyni nélkül készíthet mesterséges intelligenciával támogatott diákat.

PowerPoint-felhasználók, ne aggódjanak! A SlidesAI hamarosan megjelenik a Microsoft számára is! ?

A SlidesAI legjobb funkciói:

Prezentációk készítése egyszerű szöveges parancsokkal

Néhány béta felhasználó hozzáférhet a „Topic to Presentation” (Téma prezentációvá) funkcióhoz, ahol egyszerűen megad egy témát, és a SlidesAI elvégzi a többit.

Készítsen prezentációkat angolul és 100 másik nyelven

A SlidesAI korlátai:

A SlidesAI jelenleg csak a Google Slides számára elérhető.

Egyes felhasználók szerint a SlidesAI nehezen képes minőségi képeket létrehozni.

SlidesAI árak:

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Prémium: 20 USD/hó

SlidesAI értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva

A Canva egy grafikai tervező eszköz, amelyet aligha kell bemutatni. De tudta, hogy ez a népszerű platform egy intelligens Tome AI alternatíva is?

A Canva béta Magic Design funkciója egy ingyenes mesterséges intelligencia eszköz, amely intelligens sablonokból merít ihletet, és azokat az Ön utasításai alapján testre szabja.

Kezdje egy üres prezentációval, vagy töltse fel saját médiáját, írja be a parancsot, és máris indulhat a verseny. ?

A Canva legjobb funkciói:

Készítsen saját sablonokat, amelyeket újra és újra felhasználhat!

A Canva mesterséges intelligenciával működő képgenerátora egyedi képeket hoz létre prezentációjához.

Írja be a tartalom ötletét, és a Magic Design mesterséges intelligenciát használva képekkel és szöveggel tölti meg a diákat.

A Canva korlátai:

A Magic Design jelenleg béta verzióban működik.

A Canva által generált képek közül néhány „rémálomra ad okot”, ezért gondosan vizsgálja meg az összes képet.

Canva árak:

Ingyenes

Pro: 119,99 USD/felhasználó/év

Csapatok: 300 USD/év ötfős csapatonként

Canva értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (11 380+ értékelés)

6. Decktopus

Via Decktopus

A kedves nevű Decktopus eszköz egy Tome alternatíva, amely csak a cím alapján képes prezentációt készíteni. Természetesen érdemes lehet több kontextust is megadni. De a Decktopus annyit tud feldolgozni, amennyit csak adsz neki. ?

A Decktopus legjobb funkciói:

Testreszabhatja a prezentációkat a márkájához illő témákkal, betűtípusokkal és színekkel.

Képek azonnali keresése a Decktopus Image & Icon Finder eszközzel

Kövesse nyomon az összes prezentációs jegyzetet a Slide Notes Maker eszközzel.

A Decktopus korlátai:

Egyes funkciók kizárólag a Pro csomagban érhetők el, és nem állnak rendelkezésre a Business csomagban.

Egyes felhasználók szerint jó lenne, ha a Decktopus több elrendezést kínálna.

Decktopus árak:

Pro AI: 7,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti AI: 29,99 USD/hó felhasználónként

Decktopus értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

7. ChatGPT

A ChatGPT segítségével

Az OpenAI ChatGPT-je 2022-ben felforgatta a világot, ami az AI-eszközök széles körű elterjedéséhez vezetett. Ma már ingyenesen használhatja a GPT-3-at ötletek és szövegek generálásához prezentációihoz.

Nos, a ChatGPT képeket és diákat is generál Önnek? Nem.

De segíthet vázlatok, prezentációcímek és beszélgetési témák kidolgozásában.

Ha nem gond, hogy egy másik webhelyről származó sablont használ, és segítségre van szüksége a mondanivaló lényegének megfogalmazásában, akkor a ChatGPT remek választás.

A ChatGPT legjobb funkciói:

Készítsen diák címeket, vázlatokat, beszélgetési témákat és még sok mást az egyszerű chatbot felület segítségével.

Kérjen tanácsot a prezentációhoz viselendő ruhákról – úgy hallottuk, hogy a ChatGPT robot meglepően jó stílusérzékkel rendelkezik ?

Értékelje szövegének SEO-erejét

A ChatGPT korlátai:

Saját vizuális elemeket és diavetítéseket kell készítenie.

A ChatGPT időnként összeomlik és késésekkel küzd.

ChatGPT árak:

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (330+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

8. Plus AI

Via Plus AI

A Plus AI egy Google Slides prezentációkészítő, amely kiegészítőként működik a meglévő Google Slides fiókjához. Mondja el a Plus AI-nak, hogy milyen prezentációt szeretne készíteni, adjon hozzá kontextust, és az algoritmus mindent elintéz Ön helyett.

Mint mindig, ne felejtse el szerkeszteni a szöveget, a képeket és az elrendezést, mielőtt bemutatná őket a világnak.

Plusz a mesterséges intelligencia legjobb funkciói:

Különböző diatípusok egyszerű beszúrása

Remixelje a meglévő elrendezéseket valami újat létrehozva

Írja át a szöveget, változtassa meg a hangnemet, és foglalja össze a szöveget egy kattintással.

Plusz a mesterséges intelligencia korlátai:

Ráadásul az AI-ről nincs sok vélemény.

Egyes felhasználók szerint az AI író nem túl fejlett.

Plusz AI árak:

Ingyenes

Slides AI: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Plusz AI értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

Míg a Tome AI és más prezentációs platformok néhány perc alatt biztosan lenyűgöző prezentációkat hoznak létre, a ClickUp-hoz hasonló tartalomkészítő eszközök fejlettebb AI funkciókat kínálnak, amelyekkel figyelemfelkeltő, üzletkötéseket elősegítő tartalmak hozhatók létre. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp a Tome AI közvetlen versenytársa? Nem. De hallgassa meg, mit mondunk!

Bár nem készítünk prezentációkat, ennél sokkal többet tudunk. Ha tartalmas, értékes, figyelemfelkeltő prezentációkat szeretne készíteni, válassza a ClickUp-ot.

A ClickUp AI egy all-in-one eszköz a feladatkezeléshez, tartalomkészítéshez és együttműködéshez. Csak adja meg az Ön felhasználási esetét, és a ClickUp az Ön felhasználási esetéhez igazodó szöveget generál. ? ✍️

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

De ez még csak a kezdet. A ClickUp Docs egy helyen integrálja a projektfeladatokat, a csevegéseket és az AI írót. A ClickUp Whiteboards ideális a következő nagy projekt brainstormingjához a csapattal valós időben – akár személyesen, akár virtuálisan.

Ha elégedett a Whiteboarddal, alakítsa át ClickUp Kanban táblává, hogy nyomon követhesse csapata előrehaladását.

Ó, és ne is kezdjünk a sablonokról. A ClickUp több száz sablonnal rendelkezik. Csak vessen egy pillantást a ClickUp prezentációs sablonra, amely egy gyorsindító tervrajz, amit felhasználhat a következő briliáns prezentációjához.

Csak egy kattintás választja el Önt a szükségleteinek pontosan megfelelő sablontól.

Párosítsa sablonjait a ClickUp AI-vel, hogy legyőzze az írói blokkot, és könnyedén megoszthassa remek ötleteit a világgal. ?

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp AI munkakörspecifikus tartalmakat generál ügyfélszolgálat, értékesítés, marketing, mérnöki munka, projektmenedzsment és még sok más terület számára.

Először brainstormingozzon a prezentációkat egy táblán, majd néhány kattintással alakítsa át őket prezentációvá vagy projektté.

Kössön dokumentumokat a prezentációihoz, hogy minden diához kontextust adjon.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

Az új felhasználók néha eleinte túl bonyolultnak találják a ClickUp funkcióit.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

ClickUp: a legjobb Tome AI alternatíva elfoglalt szakemberek számára

A mesterséges intelligencia a prezentációk jövője. Az AI képi stílusoktól az intelligens tartalmi javaslatokig, az itt felsorolt Tome AI alternatívák pillanatok alatt jobb prezentációkat ígérnek.

Bár a Tome AI egy hatékony eszköz, rengeteg más AI-alapú diatervező eszköz is létezik, amelyekkel lenyűgöző diákat készíthet. ?

A ClickUp egy all-in-one, felhőalapú munkaplatform, amely kezeli a dokumentumait, tábláit, sablonjait és még sok minden mást. Ha szereti a prezentációk tervezését, és csak a szöveggel (vagyis a prezentáció legfontosabb részével) van szüksége segítségre, mi segítünk.

Nézze meg az AI erejét a gyakorlatban: Próbálja ki most a ClickUp AI-t.