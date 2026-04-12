6 eszközről 1-re: Hogyan spórolt időt és csökkentette az alkalmazásköltségeket a Path8 Productions

Egy kisvállalkozás növekedése ritkán zajlik zökkenőmentesen, lineáris folyamatként. Általában véletlenül történik.

Elvállal egy projektet, majd egy másikat, és hirtelen már nem csak egy szabadúszó.

Pat Henderson, a bostoni székhelyű Path8 Productions alapítója számára a teljes körű videoprodukciós ügynökséggé válás rejtett költséggel járt: az eszközök szétszóródásával.

Hogy lépést tartson a kereslettel, a Path8 egy hatalmas, összefüggéstelen technológiai rendszerrel kellett megbirkóznia. A projektmenedzsmenthez a SmartSheet-et, az időnyilvántartáshoz a Toggl-t, a dokumentumokhoz a Dropbox Paper-t, a kommunikációhoz pedig a Slack-et használták. Az eszközök száma egyre nőtt, de a hatékonyság egyre csökkent.

Íme, hogyan szállt ki a Path8 a mókuskerekéből, egyesítette technológiai rendszerét a ClickUp-ba, és nyerte vissza a hetét.

A „Frankenstein-szerű” technológiai rendszer problémája

Amikor egy csapat gyorsan halad előre, gyakran úgy vásárolnak szoftvereket, hogy azok egy-egy azonnali problémát oldjanak meg. Az eredmény? Olyan alkalmazások hálózata, amelyek nem kommunikálnak egymással.

A Path8 számára a legnagyobb problémát az jelentette, hogy nem volt összhang a munka tervezésének helye és a beszélgetések tényleges helyszíne között.

Ahogy a cég növekedett, én csak újabb eszközöket adtam hozzá. A projekttervezést a SmartSheetben végeztük, de a csapatból senki sem nézte meg igazán a SmartSheetet. Az emberek csak a Slacken keresztül kommunikáltak: „Hé, hol tartunk ezzel?” Így aztán két helyen kellett frissíteni a dolgokat.

Mivel ezek a különálló listák és nyomkövetők nem tudtak egymással kommunikálni, a csapatnak egymástól elszigetelt információs szigeteket kellett kezelnie, ami szinte lehetetlenné tette a munkafolyamat szinkronizálását folyamatos kézi frissítések nélkül.

Ez a kettős adatbevitel egy hatalmas, 30 videóból álló projekt során érte el csúcspontját, amely a Path8 régi eszközeit a töréspontjukon túlra terhelte. A munka terjedelme egyszerűen túl nagy és összetett volt ahhoz, hogy hatékonyan kezelhető legyen a SmartSheetben.

A Slack akadálya: az alkalmazáshoz való ragaszkodás leküzdése

Az eszközváltások általában kudarcba fulladnak, amikor a csapatok nem hajlandók lemondani kedvenc kommunikációs alkalmazásaikról.

Amikor Pat rájött, hogy a csapatnak egyetlen megbízható információforrásra van szüksége, a ClickUp volt a kézenfekvő választás. Az egyetlen komoly akadály, ami a bevezetés útjában állt? A csapat hűsége a Slack iránt.

Számomra a legfontosabb a Slack volt. A Slack egyszerűen fantasztikus volt. A csapatunk imádja a Slacket. Úgy gondoltam, hogy a ClickUp-ot használhatjuk a projektmenedzsmenthez, de a Slacket továbbra is használni fogjuk, mert mindenki imádja. Aztán amikor beléptem a ClickUpba és megláttam a csevegőt, azt mondtam magamban: oké, ez lényegében a Slack. Meg tudjuk oldani.

Mi volt az igazi áttörés? Nem kellett feláldozniuk a múltjukat vagy a csapatkultúrájukat az átálláshoz.

A csapatnak sikerült az összes Slack-adatot importálnia: az importokat, a csatornákat és a beszélgetéseket, egészen a kis emoji-reakciókig. 💪🏽

Okosabb munkavégzés: több mint 50 projekt kezelése

Az eszközök összevonása nem csupán előfizetési díjakon jelentett megtakarítást.

Ez alapvetően megváltoztatta, hogy mennyi munkát tudott elvégezni ez a kis létszámú csapat. Ahelyett, hogy az egyik alkalmazásban keresték volna a feladatleírást, a másikban a munkaidő-nyilvántartást, a harmadikban pedig a frissítéseket, a Path8 mindent egy helyre összpontosított. Hallgassa meg a csapat beszámolóját! 👇🏼

„AI-natívvá” válás: tanulási görbe nélkül

A technológiai világ megszállottja az AI-nek, de egy videoprodukcióra specializálódott kisvállalkozás tulajdonosának nem reális elvárás, hogy elsajátítsa a komplex AI-parancsok használatát.

Pat megközelítése az AI-hez teljesen pragmatikus volt.

Bevallom, hogy nagyon kezdő vagyok. Amíg nem volt ClickUp-om, nem volt AI-alkalmazás a telefonomon.

Ahelyett, hogy külső AI-eszközöket használt volna, Pat a ClickUp belső AI-jét használta egy nagyon specifikus operatív problémájának megoldására: a csapat ismétlődő kérdéseinek megválaszolására.

Létrehozott egy mesterséges intelligenciával működő ügynököt, amely a vállalat belső tudásbázisaként működik. Ezután létrehozott egy külön közvetlen üzenetcsatornát, hogy a csapat kommunikálhasson vele, és szeretetteljesen „Mr. Systems” névre keresztelte a botot.

Most, ha egy csapattagnak kérdése van egy folyamattal vagy munkafolyamattal kapcsolatban, egyszerűen csak küld egy DM-et Mr. Systemsnek. A bot azonnal előhívja a helyes választ közvetlenül a vállalati dokumentációból, így Patet teljesen kivonva a folyamatból, és megszüntetve a napi „megszakítási terhet” a napirendjéből.

Hogyan lehet megismételni a Path8 sikerét: 5 gyors ClickUp-példa

Nincs szüksége vállalati szintű költségvetésre ahhoz, hogy összevonja technológiai eszközeit és rendkívül hatékony munkakörnyezetet alakítson ki.

A ClickUp Small Business Suite segítségével pontosan lemásolhatja a Path8 stratégiáját, és létrehozhatja saját központi irányító központját.

Így alakíthat ki értékorientált, egyszerűsített munkafolyamatot a saját csapatának:

1. Erősítse meg csapatát AI-ügynökökkel

Kezdje a vállalat szabványos működési eljárásaival (SOP -okkal ) és wikijeivel. A ClickUp Agents segítségével ezeket interaktív, önkiszolgáló tudásbázisokká alakíthatja.

Használja az Agent Builder alkalmazást, hogy egyszerű nyelven leírja igényeit, és így egyedi ügynököt hozzon létre, amely közvetlenül a munkaterületén működik. Vagy kapcsolja be a munkaterületén az ambient answers ügynököket.

Ha egy csapattagnak kérdése van egy folyamattal kapcsolatban, egyszerűen privát üzenetet küldhet az ügyintézőnek, hogy pontos, azonnali választ kapjon, amely közvetlenül a saját belső dokumentumaiból származik. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy önállóan keressen információkat, és megóvja a vezetőség értékes idejét.

2. Gyorsítsa fel a munkavégzést kontextusfüggő mesterséges intelligenciával

Az önálló ügynökökön túl a Small Business Suite valódi ereje abban rejlik, hogy a ClickUp Brain közvetlenül ott van beágyazva, ahol a munkája ténylegesen zajlik.

Ahelyett, hogy manuálisan görgetné végig a hosszú szálakat, hogy utolérje a lemaradást, azonnal generálhat AI-frissítéseket az egyes feladatokon belül, hogy pontosan lássa, mi változott, amíg távol volt.

Ezeket az információkat akár össze is foglalhatja, hogy közvetlenül a projektmenedzsment irányítópultjain és listanézeteiben magas szintű összefoglalókat készítsen, így a vezetőség másodpercek alatt világos képet kaphat az egész portfólió állapotáról. Ha valaha elveszítené a nyomon követést egy adott fájl vagy beszélgetés után, az AI-alapú Enterprise Search segítségével természetes kérdésekkel pontosan megtalálhatja , amire szüksége van az összes feladat, dokumentum és csevegés között.

Végül az AI Notetaker segítségével beszélgetéseit azonnali teendőkké alakíthatja, amely összefoglalja az értekezleteket, és automatikusan kivonja a legfontosabb tanulságokat, hogy azokból azonnal megvalósítható feladatok szülessenek.

A ClickUpban minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető az AI segítségével.

3. Csatlakoztassa a csevegést közvetlenül a munkájához

A csapat tökéletes összehangolása nem lehetetlen feladat! Csak annyit kell tennie, hogy a beszélgetéseket oda viszi, ahol a tényleges eredmények születnek.

A napi kommunikációjának a ClickUp Chatbe történő integrálásával minden üzenet, gyors frissítés és képernyőfelvétel a megfelelő feladathoz kapcsolódik.

Ez biztosítja, hogy bárki, aki csatlakozik egy projekthez, azonnal áttekintse a történetet és megértse a kontextust, kiküszöbölve ezzel azt a nehézséget, hogy különálló üzenetküldő alkalmazások között kell keresgélnie a hiányzó információkért.

4. Tervezzen önvezető projektfolyamatot

Szeretne létrehozni egy vizuális, automatizált munkafolyamatot, amely könnyen skálázható több tucat párhuzamos projektre?

Kezdje azzal, hogy a „Saját állapotok” (például „Szkriptelés”, „Szerkesztés alatt” vagy „Ügyfél általi ellenőrzés”) segítségével pontosan feltérképezi a működési fázisokat. Ezután használja a ClickUp Feladatok magas szintű táblázati nézetét , hogy a vezetőség egy pillantásra azonnal felmérhesse az egyes projektek állapotát.

Végül vegye igénybe az automatizálási funkciókat, hogy amikor egy feladat új státuszba kerül, a megfelelő csapattag automatikusan hozzárendelődjön és értesítést kapjon, biztosítva ezzel a zökkenőmentes átadást.

Íme egy példa a Sales munkafolyamatára a gyakorlatban. 🧰

5. Egységesítse a műveleteket a natív időkövetéssel

Kövesse nyomon, hogyan tölti az idejét a ClickUp időkövető funkciójával

A ClickUp platformba beépített natív időkövetés segítségével az alkalmazottai és a szabadúszók közvetlenül az éppen elvégzett feladatoknál rögzíthetik az óráikat.

Ez a zökkenőmentes integráció rendkívül pontos adatokat szolgáltat a kapacitástervezéshez, egyszerűsíti az ügyfelek számlázását, és biztosítja, hogy minden perc kemény munkája egyetlen központi felületen legyen nyomon követhető.

A lényeg: ne játszd tovább a szoftverváltó játékot

Egy kis létszámú csapat számára, amely a súlycsoportjánál jóval magasabb szinten szeretne teljesíteni, nem lehet megengedni, hogy órákat pazaroljon szoftverek közötti váltogatásra.

A Path8 Productions bebizonyította, hogy a vállalkozás bővítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyre több alkalmazást kell felhalmozni.

Azzal, hogy megszabadultak a „Frankenstein”-szerű technológiai rendszerüktől, és 6 egymástól független eszközt egyetlenbe konszolidáltak, létrehoztak egy egyszerűsített, AI-alapú központot, amely elvégzi a nehéz munkát.

Most már az unalmas munkák automatizálva vannak, a csapat teljesen összehangolt, és Pat végre visszatérhet ahhoz, amit valójában a legjobban csinál: hihetetlen videók készítéséhez!