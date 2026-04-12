6 eszközről 1-re: Hogyan spórolt időt és csökkentette az alkalmazásköltségeket a Path8 Productions

Arya Dinesh
2026. április 12.

Egy kisvállalkozás növekedése ritkán zajlik zökkenőmentesen, lineáris folyamatként. Általában véletlenül történik.

Elvállal egy projektet, majd egy másikat, és hirtelen már nem csak egy szabadúszó.

Pat Henderson, a bostoni székhelyű Path8 Productions alapítója számára a teljes körű videoprodukciós ügynökséggé válás rejtett költséggel járt: az eszközök szétszóródásával.

Hogy lépést tartson a kereslettel, a Path8 egy hatalmas, összefüggéstelen technológiai rendszerrel kellett megbirkóznia. A projektmenedzsmenthez a SmartSheet-et, az időnyilvántartáshoz a Toggl-t, a dokumentumokhoz a Dropbox Paper-t, a kommunikációhoz pedig a Slack-et használták. Az eszközök száma egyre nőtt, de a hatékonyság egyre csökkent.

Íme, hogyan szállt ki a Path8 a mókuskerekéből, egyesítette technológiai rendszerét a ClickUp-ba, és nyerte vissza a hetét.

A „Frankenstein-szerű” technológiai rendszer problémája

Amikor egy csapat gyorsan halad előre, gyakran úgy vásárolnak szoftvereket, hogy azok egy-egy azonnali problémát oldjanak meg. Az eredmény? Olyan alkalmazások hálózata, amelyek nem kommunikálnak egymással.

A Path8 számára a legnagyobb problémát az jelentette, hogy nem volt összhang a munka tervezésének helye és a beszélgetések tényleges helyszíne között.

Ahogy a cég növekedett, én csak újabb eszközöket adtam hozzá. A projekttervezést a SmartSheetben végeztük, de a csapatból senki sem nézte meg igazán a SmartSheetet. Az emberek csak a Slacken keresztül kommunikáltak: „Hé, hol tartunk ezzel?” Így aztán két helyen kellett frissíteni a dolgokat.

Mivel ezek a különálló listák és nyomkövetők nem tudtak egymással kommunikálni, a csapatnak egymástól elszigetelt információs szigeteket kellett kezelnie, ami szinte lehetetlenné tette a munkafolyamat szinkronizálását folyamatos kézi frissítések nélkül.

Ez a kettős adatbevitel egy hatalmas, 30 videóból álló projekt során érte el csúcspontját, amely a Path8 régi eszközeit a töréspontjukon túlra terhelte. A munka terjedelme egyszerűen túl nagy és összetett volt ahhoz, hogy hatékonyan kezelhető legyen a SmartSheetben.

📖 További információk: A legjobb SmartSheet-alternatívák és versenytársak a projektmenedzsment területén

A Slack akadálya: az alkalmazáshoz való ragaszkodás leküzdése

Az eszközváltások általában kudarcba fulladnak, amikor a csapatok nem hajlandók lemondani kedvenc kommunikációs alkalmazásaikról.

Amikor Pat rájött, hogy a csapatnak egyetlen megbízható információforrásra van szüksége, a ClickUp volt a kézenfekvő választás. Az egyetlen komoly akadály, ami a bevezetés útjában állt? A csapat hűsége a Slack iránt.

Számomra a legfontosabb a Slack volt. A Slack egyszerűen fantasztikus volt. A csapatunk imádja a Slacket. Úgy gondoltam, hogy a ClickUp-ot használhatjuk a projektmenedzsmenthez, de a Slacket továbbra is használni fogjuk, mert mindenki imádja. Aztán amikor beléptem a ClickUpba és megláttam a csevegőt, azt mondtam magamban: oké, ez lényegében a Slack. Meg tudjuk oldani.

Mi volt az igazi áttörés? Nem kellett feláldozniuk a múltjukat vagy a csapatkultúrájukat az átálláshoz.

A csapatnak sikerült az összes Slack-adatot importálnia: az importokat, a csatornákat és a beszélgetéseket, egészen a kis emoji-reakciókig. 💪🏽

Okosabb munkavégzés: több mint 50 projekt kezelése

Az eszközök összevonása nem csupán előfizetési díjakon jelentett megtakarítást.

Ez alapvetően megváltoztatta, hogy mennyi munkát tudott elvégezni ez a kis létszámú csapat. Ahelyett, hogy az egyik alkalmazásban keresték volna a feladatleírást, a másikban a munkaidő-nyilvántartást, a harmadikban pedig a frissítéseket, a Path8 mindent egy helyre összpontosított. Hallgassa meg a csapat beszámolóját! 👇🏼

📖 További információ: Miért fizetnek többet a kisvállalkozások kevesebbért?

„AI-natívvá” válás: tanulási görbe nélkül

A technológiai világ megszállottja az AI-nek, de egy videoprodukcióra specializálódott kisvállalkozás tulajdonosának nem reális elvárás, hogy elsajátítsa a komplex AI-parancsok használatát.

Pat megközelítése az AI-hez teljesen pragmatikus volt.

Bevallom, hogy nagyon kezdő vagyok. Amíg nem volt ClickUp-om, nem volt AI-alkalmazás a telefonomon.

Ahelyett, hogy külső AI-eszközöket használt volna, Pat a ClickUp belső AI-jét használta egy nagyon specifikus operatív problémájának megoldására: a csapat ismétlődő kérdéseinek megválaszolására.

Létrehozott egy mesterséges intelligenciával működő ügynököt, amely a vállalat belső tudásbázisaként működik. Ezután létrehozott egy külön közvetlen üzenetcsatornát, hogy a csapat kommunikálhasson vele, és szeretetteljesen „Mr. Systems” névre keresztelte a botot.

Most, ha egy csapattagnak kérdése van egy folyamattal vagy munkafolyamattal kapcsolatban, egyszerűen csak küld egy DM-et Mr. Systemsnek. A bot azonnal előhívja a helyes választ közvetlenül a vállalati dokumentációból, így Patet teljesen kivonva a folyamatból, és megszüntetve a napi „megszakítási terhet” a napirendjéből.

📖 További információk: Miért szeretik a kisvállalkozások a ClickUp-ot?

Hogyan lehet megismételni a Path8 sikerét: 5 gyors ClickUp-példa

Nincs szüksége vállalati szintű költségvetésre ahhoz, hogy összevonja technológiai eszközeit és rendkívül hatékony munkakörnyezetet alakítson ki.

A ClickUp Small Business Suite segítségével pontosan lemásolhatja a Path8 stratégiáját, és létrehozhatja saját központi irányító központját.

Így alakíthat ki értékorientált, egyszerűsített munkafolyamatot a saját csapatának:

1. Erősítse meg csapatát AI-ügynökökkel

Kezdje a vállalat szabványos működési eljárásaival (SOP -okkal ) és wikijeivel. A ClickUp Agents segítségével ezeket interaktív, önkiszolgáló tudásbázisokká alakíthatja.

Használja az Agent Builder alkalmazást, hogy egyszerű nyelven leírja igényeit, és így egyedi ügynököt hozzon létre, amely közvetlenül a munkaterületén működik. Vagy kapcsolja be a munkaterületén az ambient answers ügynököket.

Ha egy csapattagnak kérdése van egy folyamattal kapcsolatban, egyszerűen privát üzenetet küldhet az ügyintézőnek, hogy pontos, azonnali választ kapjon, amely közvetlenül a saját belső dokumentumaiból származik. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy önállóan keressen információkat, és megóvja a vezetőség értékes idejét.

2. Gyorsítsa fel a munkavégzést kontextusfüggő mesterséges intelligenciával

Az önálló ügynökökön túl a Small Business Suite valódi ereje abban rejlik, hogy a ClickUp Brain közvetlenül ott van beágyazva, ahol a munkája ténylegesen zajlik.

Ahelyett, hogy manuálisan görgetné végig a hosszú szálakat, hogy utolérje a lemaradást, azonnal generálhat AI-frissítéseket az egyes feladatokon belül, hogy pontosan lássa, mi változott, amíg távol volt.

Ezeket az információkat akár össze is foglalhatja, hogy közvetlenül a projektmenedzsment irányítópultjain és listanézeteiben magas szintű összefoglalókat készítsen, így a vezetőség másodpercek alatt világos képet kaphat az egész portfólió állapotáról. Ha valaha elveszítené a nyomon követést egy adott fájl vagy beszélgetés után, az AI-alapú Enterprise Search segítségével természetes kérdésekkel pontosan megtalálhatja , amire szüksége van az összes feladat, dokumentum és csevegés között.

Végül az AI Notetaker segítségével beszélgetéseit azonnali teendőkké alakíthatja, amely összefoglalja az értekezleteket, és automatikusan kivonja a legfontosabb tanulságokat, hogy azokból azonnal megvalósítható feladatok szülessenek.

ClickUp AI Notetaker
A ClickUpban minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető az AI segítségével.

3. Csatlakoztassa a csevegést közvetlenül a munkájához

A csapat tökéletes összehangolása nem lehetetlen feladat! Csak annyit kell tennie, hogy a beszélgetéseket oda viszi, ahol a tényleges eredmények születnek.

A napi kommunikációjának a ClickUp Chatbe történő integrálásával minden üzenet, gyors frissítés és képernyőfelvétel a megfelelő feladathoz kapcsolódik.

Ez biztosítja, hogy bárki, aki csatlakozik egy projekthez, azonnal áttekintse a történetet és megértse a kontextust, kiküszöbölve ezzel azt a nehézséget, hogy különálló üzenetküldő alkalmazások között kell keresgélnie a hiányzó információkért.

4. Tervezzen önvezető projektfolyamatot

Szeretne létrehozni egy vizuális, automatizált munkafolyamatot, amely könnyen skálázható több tucat párhuzamos projektre?

Kezdje azzal, hogy a „Saját állapotok” (például „Szkriptelés”, „Szerkesztés alatt” vagy „Ügyfél általi ellenőrzés”) segítségével pontosan feltérképezi a működési fázisokat. Ezután használja a ClickUp Feladatok magas szintű táblázati nézetét , hogy a vezetőség egy pillantásra azonnal felmérhesse az egyes projektek állapotát.

Végül vegye igénybe az automatizálási funkciókat, hogy amikor egy feladat új státuszba kerül, a megfelelő csapattag automatikusan hozzárendelődjön és értesítést kapjon, biztosítva ezzel a zökkenőmentes átadást.

Íme egy példa a Sales munkafolyamatára a gyakorlatban. 🧰

5. Egységesítse a műveleteket a natív időkövetéssel

Kövesse nyomon, hogyan tölti az idejét a ClickUp időkövető funkciójával

A ClickUp platformba beépített natív időkövetés segítségével az alkalmazottai és a szabadúszók közvetlenül az éppen elvégzett feladatoknál rögzíthetik az óráikat.

Ez a zökkenőmentes integráció rendkívül pontos adatokat szolgáltat a kapacitástervezéshez, egyszerűsíti az ügyfelek számlázását, és biztosítja, hogy minden perc kemény munkája egyetlen központi felületen legyen nyomon követhető.

📖 További információk: 15+ legjobb kisvállalkozói alkalmazás a munkád egyszerűsítéséhez

A lényeg: ne játszd tovább a szoftverváltó játékot

Egy kis létszámú csapat számára, amely a súlycsoportjánál jóval magasabb szinten szeretne teljesíteni, nem lehet megengedni, hogy órákat pazaroljon szoftverek közötti váltogatásra.

A Path8 Productions bebizonyította, hogy a vállalkozás bővítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyre több alkalmazást kell felhalmozni.

Azzal, hogy megszabadultak a „Frankenstein”-szerű technológiai rendszerüktől, és 6 egymástól független eszközt egyetlenbe konszolidáltak, létrehoztak egy egyszerűsített, AI-alapú központot, amely elvégzi a nehéz munkát.

Most már az unalmas munkák automatizálva vannak, a csapat teljesen összehangolt, és Pat végre visszatérhet ahhoz, amit valójában a legjobban csinál: hihetetlen videók készítéséhez!

