A legjobb Confluence-alternatívák és versenytársak 2026-ban

A csapatmunka már nem ugyanaz, mint öt évvel ezelőtt.

Manapság a csapatok távoliak, szétszórtak és gyorsabban mozognak, mint valaha. Szükségük van többre, mint egy statikus wikire – összekapcsolt, kereshető, valós idejű tudásra van szükségük, amely a munkafolyamatuk részeként működik. Bár a Confluence régóta a dokumentáció első számú választása, sok csapat ütközik akadályokba a szoftver összetettsége, korlátozott együttműködési funkciói és szilárd felépítése miatt.

Összegyűjtöttük a legjobb Confluence-alternatívákat, amelyek túlmutatnak a hagyományos wikiken. Akár AI-alapú dokumentációt, beépített projektmenedzsmentet, akár modernebb felhasználói felületet keresel, ez a lista minden igényedet kielégíti.

Nézzük meg a lehetőségeket!

📊 Kutatások szerint: A munkavállalók 60%-a úgy véli, hogy a tudásmegosztás a szervezetükben nem megfelelő, és a szervezetek 63%-a a felhasználók általi elfogadás hiányát nevezi meg a tudásmenedzsment sikerének fő akadályaként. Elengedhetetlen a megosztás kultúrájának kialakítása.

Miért érdemes alternatívát keresni a Confluence-hez?

Ahogy az együttműködés egyre dinamikusabbá és elosztottabbá válik, a csapatoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek gyorsabbak, intuitívabbak és könnyebben skálázhatók. A munkám során a Confluence használata közben jó néhány problémába ütköztem. A legfontosabbak közül néhány

Késleltetett ügyfélszolgálat: Gyakran előfordult, hogy a vártnál hosszabb ideig kellett várnom a Confluence ügyfélszolgálati csapatának segítségére. Ez problémát jelent, ha azonnali segítségre van szükség egy sürgős probléma megoldásához.

Meredek tanulási görbe: A funkciók között való eligazodás és a terminológia megértése komoly kihívást jelentett, különösen a csapatom újoncai számára. A Confluence használatának teljes elsajátításához jelentős idő- és erőfeszítés-befektetésre van szükség.

Lassú keresőfunkció: A munkaterületemen belül egy adott információ vagy forrás megtalálása gyakran tovább tart, mint kellene, ami megszakítja a munkamenetemet és rontja a hatékonyságot

Bonyolult jogosultságkezelés: Nehéz kitalálni, ki szerkesztheti vagy tölthet fel tartalmat bizonyos oldalakra, illetve hogyan állítsam be a jogosultságokat a csapatom igényeinek megfelelően

A közös tartalomfejlesztés kihívásai: Amikor több ember egyszerre szerkeszti ugyanazt a dokumentumot, nehéz összehangolni a módosításokat, ami verziókonfliktusokhoz vezet

Ezeket a visszatérő problémákat figyelembe véve összeállítottam egy listát azokról a Confluence-alternatívákról, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé, gyors hozzáférést biztosítanak a tudáshoz, és fenntartják a csapatok termelékenységét.

Hogyan választottuk ki a legjobb Confluence-alternatívákat

A szoftvereket a csapatok valós igényei alapján teszteltük, összehasonlítottuk és szűrtük. A lista összeállításához több tucat szoftvert értékeltünk olyan kulcsfontosságú tényezők alapján, mint:

Könnyű használat: Mennyire intuitív a felület, különösen az új felhasználók és a többfunkciós csapatok számára

Együttműködési funkciók: Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, feladatok kiosztása és értesítések

Tudásmenedzsment: Az eszköz mennyire kezeli jól a dokumentumokat, a wikiket, a keresést és a verziókezelést

Integrációk: Kompatibilitás olyan népszerű munkaeszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft 365

Árak és skálázhatóság: Az eszköz alkalmas-e kis csapatok számára, és képes-e a növekvő vállalkozásokkal együtt bővülni

Vásárlói visszajelzések: Elemeztük a G2, a Capterra és a Trustpilot legfrissebb értékeléseit, hogy megértsük, mit szeretnek a felhasználók – és mit nem.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehetsz benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Confluence-alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp – Dokumentumok + feladatok + mesterséges intelligencia egy helyen – Összekapcsolt keresés a munkaterületen – Automatizálások és irányítópultok Csapatok számára, akik projektmenedzsmentet és dokumentumkezelést szeretnének egy eszközben Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion – Blokk alapú szerkesztő dokumentumokhoz és adatbázisokhoz – AI-alapú írás és összefoglalás – Valós idejű együttműködés Kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek rugalmas belső wikiket hoznak létre Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Google Drive – Valós idejű szerkesztés a Dokumentumokban, Táblázatokban és Diákban – Intelligens keresés és fájljavaslatok – Eszközök közötti szinkronizálás A Google Workspace-t már használó csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik (Workspace) Nuclino – Gyors, minimalista felhasználói felület többféle nézettel – Valós idejű közös szerkesztés – Grafikus nézet és AI Sidekick Kis, távoli csapatok, amelyeknek gyors, strukturált dokumentációra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik SharePoint – Metadatokkal és verziókezeléssel ellátott dokumentumtárak – Szoros MS 365-integrációval rendelkező intranetes oldalak – Engedélyalapú hozzáférés A Microsoft ökoszisztémát használó vállalati csapatok A fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik; vállalati árak is rendelkezésre állnak Quip – Dokumentumok + táblázatok + csevegés egy helyen – Salesforce CRM integráció – Élő együttműködés sablonokkal Salesforce-orientált csapatok számára, akiknek dokumentum- és CRM-szinkronizálásra van szükségük A fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik felhasználónként havonta; a fejlett csomagok ára pedig 100 dollárig terjedhet havonta. Asana – Lista, táblázat, naptár, idővonal nézetek – Célkövetés és portfóliók – Több mint 200 integráció Szervezett projekteket rugalmas munkafolyamatokkal irányító csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Dropbox Paper – Valós idejű szerkesztés multimédiás tartalmakkal – Feladatlisták és megjegyzések a dokumentumokon belül – Sablonok értekezletekhez és tervezéshez Kreatív vagy tartalomkezelő csapatok számára, akik egyszerű, multimédiás dokumentumokra van szükségük A Dropbox-szal ingyenes; a funkciók a Dropbox-csomagtól függnek Zoho Learn – Tudásbázis + LMS kombináció – Tanfolyamkészítő kvízekkel és elemzésekkel – Egyedi portálok és hozzáférés-vezérlés Képzésre és belső tudásmenedzsmentre szoruló csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok (Express/Pro) egyedi árkategóriákkal Document360 – Markdown + WYSIWYG szerkesztő – AI-eszközök az intelligens kereséshez és a GYIK-hez – Nyilvános + privát tudásbázis-támogatás Csapatok, amelyek nyilvános ügyfélszolgálati központokat és belső wikiket egyaránt építenek A fizetős csomagok ára 149 dollártól kezdődik projekt/hónap; egyedi árazás az Enterprise+ csomaghoz

A legfrissebb árakkal kapcsolatban kérjük, látogasson el az eszköz weboldalára. *

A 10 legjobb Confluence-alternatíva

1. ClickUp

Együttműködj a csapattagokkal valós időben a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, új értelmet ad a csapatok együttműködésének, a tudáskezelésnek és a munkavégzésnek. Míg a Confluence dokumentációs és wiki-képességeiről ismert, a ClickUp ennél jóval tovább megy: dokumentumokat, feladatokat, projektmenedzsmentet, mesterséges intelligenciát és automatizálást egyesít egyetlen, egységes platformon.

A ClickUp Docs segítségével gyönyörű, együttműködésen alapuló dokumentumokat hozhat létre, amelyek közvetlenül a feladatai, projektjei és munkafolyamatai mellett találhatók. Nincs többé váltogatás a dokumentációhoz használt Confluence és a projektmenedzsmenthez használt egyéb eszközök között – a ClickUp-ban minden összekapcsolódik.

A Confluence-szel ellentétben, amely elsősorban egy wiki, a ClickUp beépíti a tudásmenedzsmentet a napi munkafolyamatodba. A Connected Search segítségével azonnal megtalálhatod bármely dokumentumot, feladatot vagy megjegyzést a munkaterületeden.

A ClickUp automatizálási és irányítópult funkciói a statikus dokumentációt meghaladó szintre emelik az együttműködést. Indítson el műveleteket, amikor dokumentumok frissülnek, feladatok teljesülnek vagy megjegyzések kerülnek hozzáadásra – így mindenki naprakész marad, manuális beavatkozás nélkül. Készítsen irányítópultokat a dokumentumfrissítések, a csapat hozzájárulásai vagy a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez – mindezt valós időben.

A ClickUp Brain közvetlenül beépíti a mesterséges intelligenciát a dokumentációba és a tudásmenedzsmentbe. Azonnal készíthet összefoglalókat hosszú dokumentumokból vagy értekezletek jegyzetéből. Kérje meg a Brain-t, hogy keressen válaszokat a dokumentumaiból, feladataiból vagy megjegyzéseiből – nincs többé végtelen keresgélés.

Íme egy példa👇

Vezesd be a ClickUp AI ügynököket az ismétlődő folyamatok automatizálására, a rutin dokumentációs feladatok kezelésére és a fontos tudás proaktív feltárására, így csapatodnak több ideje marad a nagy hatással bíró munkákra koncentrálni.

⭐️ Bónusz: A ClickUp Brain segítségével több AI-modellhez is hozzáférhetsz – többek között a Claude-hoz és a ChatGPT-hez –, ami gyorsabbá és rugalmasabbá teszi a munkádat.

Nézd meg a ClickUp AI Agents erejét👇

Csapatméret: Kis- és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott a ClickUp? Használd, ha:

Unod már, hogy külön-külön kell kezelned a Confluence-t, a táblázatokat és a projektmenedzsment eszközöket?

Dokumentumokat, feladatokat, projekteket és tudásmenedzsmentet szeretne egy platformon

Csapatának AI-alapú munkafolyamatokra és összekapcsolt együttműködésre van szüksége

⚙️ Funkciók

Adj hozzá táblázatokat, képeket, kódblokkokat, sőt, akár feladatokat, irányítópultokat vagy nézeteket is közvetlenül a dokumentumaidba, hogy kontextusgazdag tudásbázisokat hozz létre

Rendezze a dokumentumokat egymásba ágyazott mappákba, terekbe és listákba – tükrözve ezzel csapata felépítését és megkönnyítve az információk megtalálását.

Szabályozd, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja a dokumentumokat – oszd meg őket a csapatoddal, vendégeiddel vagy az egész céggel.

A gyakran használt dokumentumokat sablonként mentse el, és gyorsan érje el őket

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a HubSpot, a Salesforce, az OneDrive, a Microsoft Teams, a Figma és a GitHub alkalmazásokkal.

✅ Előnyök

Zökkenőmentesen összeköti a dokumentumokat a feladatokkal, az ütemtervekkel és a munkafolyamatokkal

A beépített mesterséges intelligencia gyorsabbá és okosabbá teszi a tudás létrehozását és visszakeresését

Egy G2-es értékelő így ír:

„A ClickUp egyetlen hatékony munkaterülettel váltja fel a több alkalmazást… Dokumentumok, feladatok és mesterséges intelligencia egy eszközben – ez forradalmi változást jelent.”

Az új felhasználóknak túl soknak tűnhet a funkciók széles skálája

Néhány fejlett AI-funkció csak a fizetős csomagokban érhető el

Egy G2-es értékelő így ír:

„Kezdetben van egy kis tanulási görbe – de ha egyszer megérted, az valóban átalakítja a munkamódszerünket.”

🔌 Integrációk

Integrálható: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive és még sok más

Árak

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Ajánlom-e a ClickUp-ot?

Természetesen – a ClickUp nem csupán egy Confluence-alternatíva, hanem egy teljes körű munkaterület. Hatékony dokumentációs eszközöket, valamint projektmenedzsmentet, mesterséges intelligenciát, automatizálást és jelentéskészítést kapsz – mindezt egy helyen. Olyan csapatok számára készült, akik kevesebb eszközt, gyorsabb együttműködést és okosabb munkafolyamatokat szeretnének.

💡 Profi tipp: A wiki létrehozása és karbantartása időigényes feladat lehet – de nem feltétlenül kell annak lennie! A ClickUp Wiki-sablonja segít egyszerűsíteni a fontos információk szervezését, összeállítását és megosztását a szervezeten belül.

2. Notion

via Notion

A Notion egy sokoldalú, mindent egyben tartalmazó munkaterület, amely jegyzetelést, wikiket, adatbázisokat és egyszerű projektmenedzsmentet ötvöz. Blokk-alapú szerkesztőjével könnyen keverhet szöveget, médiát, táblázatokat és beágyazott fájlokat – mindezt egyetlen felületen.

A Notion erőssége a rugalmasságában rejlik: a csapatok mindent létrehozhatnak, a belső tudásbázisoktól és az értekezletek jegyzetétől kezdve az ügyfélkövető rendszerekig és a szerkesztői naptárakig. A növekvő mesterséges intelligencia képességeinek köszönhetően egyre okosabbá válik a tartalomkészítés, a kutatási támogatás és a dokumentumok összefoglalása terén is.

Csapatméret: Kis- és közepes méretű csapatokKinek nem ajánlott a Notion? Használd, ha:

Egy tiszta, intuitív munkaterületet szeretne, amelyet könnyen testreszabhat

Csapatának rugalmas dokumentumokra, feladatlistákra és adatbázisokra van szüksége egy helyen

Gyorsan szeretne létrehozni belső wikiket vagy strukturált tartalmakat technikai bonyodalmak nélkül

Blokk-alapú szerkesztés – szöveg, képek, táblázatok stb. húzással és elhelyezéssel

Több nézetet (táblázat, lista, galéria, kanban, naptár) kínáló adatbázisok

Valós idejű együttműködés beágyazott megjegyzésekkel és említésekkel

Notion AI (a magasabb csomagokban elérhető) tartalomgeneráláshoz, értekezletek összefoglalásához, kérdések és válaszokhoz, valamint kontextusfüggő javaslatokhoz

Több tucat beépített sablon wikikhez, ütemtervekhez, CRM-ekhez és egyebekhez

Könnyen használható és rendkívül rugalmas – gyors beállítás, nincs szükség képzésre

All-in-one eszköz – cseréld le a több alkalmazást egy munkaterületen található oldalakra, feladatokra, adatbázisokra és mesterséges intelligenciára

Egy G2-es értékelő így fogalmaz : „A Notion rugalmassága páratlan… Kód írása nélkül készíthetek dokumentumokat, táblázatokat, sőt mini CRM-eket is.”

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

Gyenge jogosultságkezelés nagyobb szervezeteknél – a hozzáférés-vezérlés bonyolulttá válik a csapatok növekedésével

Funkcióhiányok és teljesítménycsökkenések – a felhasználók hiányzó funkciókról, az alkalmazás lassú működéséről, valamint a drag-and-drop vagy a kapcsolók használatával kapcsolatos alkalmi frusztrációkról számolnak be

Egy G2-es értékelő így fogalmaz : „A Notion kiválóan alkalmas kis csapatok számára, de ha a vállalkozás növekedni kezd, a jogosultságok kezelése bonyolulttá válik.”

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

Ingyenes

Plus: 10 USD/felhasználó/hónap (éves előfizetés); 12 USD/hónap havi számlázás esetén

Business: 20 USD/felhasználó/hónap (éves előfizetés); 24 USD/hónap havi számlázás esetén

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI a Business és Enterprise csomagokban található; az ingyenes és Plus felhasználók egyszeri, 20 válaszra szóló próbaidőszakot kapnak.

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

🤔 Ajánlom a Notiont?

Igen – ha kis- vagy közepes méretű csapat vagy, amely tiszta, testreszabható központot szeretne dokumentumok, jegyzetek és egyszerű adatbázisok számára. A Notion lehetővé teszi, hogy több eszközt egyetlen elegáns munkaterülettel válts ki – anélkül, hogy bonyolult képzésre lenne szükség. De ha a csapatod vállalati szintű jogosultságokat, mély integrációt a SaaS-ökoszisztémákkal vagy sziklaszilárd teljesítményt igényel, akkor valószínűleg kinövi majd ezt a megoldást.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 46%-a csevegőprogramok, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és csapatdokumentációk kombinációjára támaszkodik, csak hogy nyomon követhesse a munkáját. Számukra a munka különálló platformokra szóródik szét, ami megnehezíti a szervezettség fenntartását. A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp mindent egyesít. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Notes, a ClickUp Chat és a ClickUp Brain, az összes munkád egy helyen összpontosul, kereshető és zökkenőmentesen összekapcsolódik. Búcsúzz el az eszközök túlterheltségétől – üdvözöld a könnyed termelékenységet.

3. Google Drive

A Google Drive egy felhőalapú tároló- és együttműködési platform, amely a Google Workspace csomag része. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a Docs, a Sheets, a Slides és más alkalmazások segítségével valós időben tárolják, osszák meg és szerkesszék a fájlokat. Hatékony keresője, verziótörténete és az eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálása megbízható munkaterületet biztosít mind az egyének, mind a csapatok számára.

A Gmail, a Naptár, a Meet és más Google-alkalmazásokkal való szoros integrációjának köszönhetően a Google Drive ideális azoknak a csapatoknak, akik mindent egy ökoszisztémában szeretnének.

Csapatméret: Kis- és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott a Google Drive? Használd, ha:

Szüksége van megbízható felhőalapú tárhelyre, rugalmas megosztási lehetőségekkel

A csapatod valós idejű együttműködést szeretne dokumentumok, táblázatok és prezentációk között

Már használod a Gmailt vagy más Google Workspace-alkalmazásokat

Valós idejű közös szerkesztés a Google Dokumentumokban, Táblázatokban és Diákban

Intelligens, AI-alapú keresési javaslatok

Verziótörténet és automatikus mentés az összes fájlban

Biztonságos fájlmegosztás szerepkörökön alapuló jogosultságokkal

Offline hozzáférés és eszközök közötti szinkronizálás

Szoros integráció a Gmail, a Naptár és harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Kiváló együttműködési funkciók valós idejű szerkesztéssel

Zökkenőmentes integráció a Google Workspace eszközökkel

Egy G2-es értékelő így ír:

„A Google Workspace zökkenőmentes együttműködési funkciói – valós idejű szerkesztés, egyszerű fájlmegosztás és integrált kommunikációs eszközök – növelik a termelékenységet és elősegítik a csapatmunkát.”

Az offline mód korlátozott és időnként megbízhatatlan

A fájlok szervezése kaotikus lehet a megosztott meghajtók és jogosultságok miatt

Egy G2-es értékelő így ír:

„Egy hátránya a korlátozott offline funkcionalitás… a Docs és a Sheets bonyolult formázási vagy speciális funkciói nem mindig egyeznek meg a Microsoft Office-éval.”

Ingyenes: 15 GB felhasználónként

Google One (magánszemélyek): 100 GB: 1,99 USD/hó 2 TB: 9,99 USD/hó

Google Workspace (üzleti): Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi árak

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

🤔 Ajánlom a Google Drive-ot?

Igen – ha már használja a Google Workspace-t, vagy egyszerű, skálázható eszközre van szüksége valós idejű együttműködéshez és fájltároláshoz. Különösen hasznos azoknak a hibrid csapatoknak, amelyeknek megosztott dokumentumok és szinkronizált adatok révén kell kapcsolatban maradniuk. Csak ne feledje, hogy offline funkciói és fejlett formázási lehetőségei egyes haladó felhasználók számára nem feltétlenül elégségesek.

4. Nuclino

via Nuclino

A Nuclino egy egységes munkaterület, amelyet a gyors, zavaró tényezőktől mentes tudásmenedzsment és a könnyed együttműködés érdekében terveztek. Tiszta, valós idejű szerkesztési lehetőségekkel és többféle nézettel – lista, tábla, táblázat és grafikon – egyesíti a dokumentumokat, wikiket, fehér táblákat és projekteket egy helyen. Az olyan funkciók, mint az azonnali keresés és az AI Sidekick, növelik a sebességét és a használhatóságát, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűséget és áttekinthetőséget keresnek.

Csapatméret: Kis- és közepes méretű csapatokKinek ajánlott a Nuclino? Használd, ha:

Gyors, intuitív munkaterületre van szüksége, amely azonnal használatra kész

A csapatod nagyban támaszkodik a keresésre és a dokumentumokhoz való gyors hozzáférésre

Szüksége van rugalmas dokumentációra, egyszerű feladatkövetésre és beágyazott vizuális elemekre

Valós idejű szerkesztés a dokumentumokban, beágyazott megjegyzésekkel

Többféle tartalomnézet: lista, tábla, táblázat és grafikon

Integrált vászon táblákhoz és diagramokhoz

Villámgyors keresés és gyorsbillentyűs navigáció

AI Sidekick tartalomgeneráláshoz, kérdések és válaszokhoz, valamint képalkotáshoz

Verziótörténet, ellenőrzési napló és részletes jogosultság-vezérlés

Integrációk a Slackkel, a Google Drive-val, a GitHubbal és még sok mással

Hihetetlenül gyors és zökkenőmentes szerkesztési élmény

Tiszta felhasználói felület, amely csökkenti a rendetlenséget és a termelékenységre összpontosít

Egy G2-es értékelő így ír:

„A Nuclino tökéletes egyensúlyt teremt az egyszerűség és a robusztusság között”

Korlátozott jelentéskészítési és fejlett projektmenedzsment funkciók

Egyes felhasználók szerint az integrációs lehetőségek a versenytársakhoz képest alapszintűek

Egy G2-es értékelő így ír:

„A Nuclino-val kapcsolatos legnagyobb panaszom az, hogy az árazási struktúrája nem átlátható.”

Ingyenes: Legfeljebb 50 elem, 2 GB tárhely, korlátozott számú munkafelület

Starter: 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

🤔 Ajánlom-e a Nuclinót?

Igen – a Nuclino kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok számára, akik tiszta, gyors és intuitív központot keresnek a dokumentációhoz, a könnyű projektkövetéshez és a vizuális együttműködéshez. Használata egyszerű, jól integrálható, és ideális távoli vagy hibrid csapatok számára. Ha azonban a munkafolyamataid fejlett jelentéskészítést, magas fokú konfigurálhatóságot vagy komplex integrációkat igényelnek, akkor máshol találhatsz robusztusabb megoldást.

5. SharePoint

a SharePointon keresztül

A SharePoint a Microsoft vállalati szintű platformja intranetek, dokumentumtárak, csapatwebhelyek és biztonságos tartalomkezeléshez. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy belső webportálokat hozzanak létre, fájlokon együttműködjenek, és olyan eszközökkel automatizálják az üzleti folyamatokat, mint a Power Automate és a Power Apps. A SharePoint emellett hatékony keresési funkciókat, verziókezelést és szoros integrációt kínál a OneDrive-val, a Teams-szel és a tágabb Microsoft 365 ökoszisztémával.

Csapatméret: Közepes méretű és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott a SharePoint? Használd, ha:

Nagy létszámú munkatársi bázis esetén központi intranetre vagy tartalomközpontra van szükséged

Csapatod strukturált dokumentumtárakra, verziókezelésre és metaadatokra támaszkodik

Microsoft 365-öt használ, és zökkenőmentes integrációt szeretne a Teams, az Office-alkalmazások és a Power Platform szolgáltatásokkal

Csapat- és kommunikációs oldalak belső portálokhoz

Dokumentumtárak verziótörténettel, metaadatokkal és közös szerzéssel

Részletes jogosultsági beállítások webhely-, könyvtár- és elemszinten

Beépített kereső a szervezeten belüli személyek, fájlok és portálok megtalálásához

Testreszabási eszközök: webalkatrészek, webhelytervek, Power Apps, Power Automate

Integráció a OneDrive-val, a Teams-szel, az Outlook-kal és a Power Platform-mal

Vállalati szintű: szigorú irányítás, megfelelés, jogosultságkezelés

Szoros integráció a Microsoft 365 eszközökkel és szolgáltatásokkal

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

„A SharePoint biztosítja számunkra azt a struktúrát és biztonságot, amelyre szükségünk van a dokumentumok kezeléséhez a szervezet egészében.”

A felület és a beállítás bonyolult és túlterhelő lehet a nem technikai felhasználók számára

Túlzottan bonyolult kis csapatok vagy egyszerű felhasználási esetek számára

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

„A SharePoint használatának megkezdése ijesztő volt – a felület és a terminológia elavultnak és nem intuitívnak tűnt.”

SharePoint 1. csomag: 5 USD/felhasználó/hónap (önálló, éves számlázás)

SharePoint Plan 2: 10 USD/felhasználó/hónap (önálló)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: tartalmazza a SharePointot és a teljes M365 csomagot (egyedi árazás)

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

🤔 Ajánlom-e a SharePointot?

Igen – közepes és nagy méretű szervezetek számára, amelyek biztonságos, integrált központot keresnek tartalmak, dokumentumok és intranetes élmények számára. Erőssége a szabályozási előírásoknak való megfelelésben, a metaadatokon alapuló szervezésben és a hatékony keresésben rejlik. Kisebb csapatok vagy egyszerűbb együttműködési eszközöket keresők számára azonban a SharePoint túl nehézkes vagy bonyolult lehet a bevezetéshez.

6. Quip

via Quip

A Quip egy együttműködési termelékenységi csomag a Salesforce-tól, amely dokumentumokat, táblázatokat, csevegést és élő Salesforce-adatokat egyesít egy egységes munkaterületen. A modern csapatok számára készült – különösen azok számára, akik a Salesforce-t használják –, és valós idejű szerkesztést, beágyazott csevegést és robusztus mobil támogatást kínál. A Quip segít a csapatoknak a munkafolyamatok racionalizálásában, a tudás megosztásában és a kulcsfontosságú dokumentumok, például fióktervek vagy projektleírások szinkronizálásában.

Csapatméret: Kis- és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott a Quip? Használd, ha:

Szüksége van valós idejű együttműködésre dokumentumok, táblázatok és csevegés között

Élő CRM-adatokat szeretne beágyazni a Salesforce-ból a tartalmába

Egyetlen eszközt részesít előnyben a jegyzetek, táblázatok, beszélgetések és sablonok kezeléséhez

Dokumentumok és táblázatok valós idejű közös szerkesztése

A dokumentumokba beágyazott élő csevegés és csoportos üzenetküldés

Salesforce-integráció kétirányú szinkronizálással és CRM-adatok beágyazásával

Sablonok fióktervekhez, zárási tervekhez, vezetői tájékoztatókhoz

Offline hozzáférés asztali és mobil alkalmazásokon keresztül

Vállalati szintű biztonság (SSO, titkosítás, rendszergazdai vezérlés)

Kiválóan alkalmas az élő együttműködésre, mivel a csevegés és a szerkesztés egy helyen történik

A szoros Salesforce-integráció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közvetlenül a dokumentumokban dolgozzanak, a CRM-kontextusban

Egy G2-es értékelő így ír:

„A Quip valós idejű szerkesztéssel, csevegőintegrációval és letisztult felülettel egyszerűsíti a dokumentumok közös szerkesztését – tökéletes megoldás a hatékonyságra és a szervezettségre törekvő csapatok számára.”

Az offline funkciók néha megbízhatatlanok lehetnek

A formázási és táblázatkezelési funkciók kevésbé fejlettek, mint egyes versenytársaknál

Egy G2-es értékelő így ír:

„Egy hátránya … a korlátozott offline funkcionalitás… a Docs és a Sheets bonyolult formázási vagy speciális funkciói nem mindig egyeznek meg a Microsoft Office-éval.”

Starter: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás); 12 USD havi számlázás esetén

Plus: 25 USD/felhasználó/hónap (tartalmazza az SSO-t és az API-kat)

Advanced: 100 USD/felhasználó/hónap (Salesforce-beágyazott, élő CRM-adatok)

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

🤔 Ajánlom a Quip-et?

Igen – ha integrálva van a Salesforce-szal, és olyan egységes eszközt szeretne dokumentumok, táblázatok és csevegés kezelésére, amely szorosan kapcsolódik a CRM-hez. A Quip kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek közvetlenül a Salesforce-on belül készítenek ügyfélterveket vagy üzleti dokumentumokat. Ha azonban erősebb offline támogatásra, fejlett formázási lehetőségekre vagy táblázatkezelési funkciókra van szüksége, lehetnek jobb megoldások.

7. Asana – A legjobb dokumentum- és feladatkezeléshez

Az Asana egy munka- és projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munka hatékony tervezését, nyomon követését és kezelését. Rugalmas nézetekkel – lista, tábla, naptár, idővonal –, valós idejű együttműködéssel, célkövetéssel és AI-alapú funkciókkal rendelkezik, így széles körű felhasználási lehetőségeket kínál. Több mint 100 000 szervezet bizalmát élvező Asana összeköti a különböző részlegek csapatait, miközben biztosítja a munka összehangoltságát és átláthatóságát.

Csapatméret: Kis- és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott az Asana? Használd, ha:

Szüksége van sokoldalú projektnézetekre, feladatfüggőségekre és munkaterhelés-kezelésre

A csapata távoli vagy szétszórt, és átláthatóságra van szüksége mindenki munkájában

Szeretnéd összekapcsolni a munkát a célokkal („Portfóliók”), és az automatizálásra támaszkodni

Többféle projektnézet: lista, táblázat, naptár, idővonal, munkaterhelés

Feladatfüggőségek és mérföldkövek

Célok, portfóliók, irányítópultok és jelentések

AI-eszközök a munkafolyamatok javaslataihoz és automatizálásához

Űrlapok, szabályok, sablonok

Több mint 200 integráció, beleértve a Slacket, a Google Workspace-t és a Microsoft 365-öt

Vállalati biztonság: SSO, rendszergazdai vezérlők, ellenőrzési naplók

A rugalmas nézetek és a feladatkezelés segít a csapatoknak a szervezettség megőrzésében

A platform intuitív és jól skálázható a kis csapatoktól a nagy szervezetekig

Egy G2-es értékelő így ír:

„Projektmenedzserként… az Asana az egyik legintuitívabb és leghatékonyabb eszköz, amellyel valaha dolgoztam. … Megjeleníthetem a munkafolyamatokat, feladatokat oszthatok ki és nyomon követhetem a haladást több projektben is.”

Egyes felhasználók szerint a minimális felhasználói létszám követelmény miatt az árak zavarosak

A fejlett jelentéskészítési funkciók és szolgáltatások magasabb szintű csomagokat igényelnek

Egy G2-es értékelő így ír:

„Felvettem a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal… három különböző ügyintéző között továbbítottak… Nem kaptam visszatérítést. Csak egy linket a „előfizetési feltételeikhez”.

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Starter: 10,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 13,49 USD/hónap

Advanced: 24,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 30,49 USD/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

🤔 Ajánlom az Asanát?

Igen – az Asana kiváló választás, ha csapatának struktúrára, vizuális áttekinthetőségre és a feladatok és projektek kezeléséhez szükséges széles körű nézetekre van szüksége. Kezel minden feladatot az egyszerűtől a bonyolult munkafolyamatokig, jól integrálható, és a szervezetével együtt bővíthető. Csak ügyeljen a felhasználói jogosultságokra és a tervezési szintekre – az árak átláthatóságának hiánya néha problémát jelenthet.

8. Dropbox Paper – A legjobb média beágyazáshoz

via Dropbox Paper

A Dropbox Paper egy együttműködési dokumentumszerkesztő a Dropbox-tól, amely gazdag médiaelemeket, feladatkezelést és valós idejű együttműködést ötvöz egy letisztult, minimalista munkaterületen. A csapatok beágyazhatnak képeket, videókat, kódrészleteket és egyebeket, míg a megjegyzések, teendőlisták és @említések segítik a projektek szervezettségét. A Paper zökkenőmentesen integrálódik a Dropbox tárhelyével, a Slackkel, a Zoommal és más eszközökkel, így hatékony központtá válik a tartalomkészítés és a visszacsatolási ciklusok számára.

Csapatméret: Kis- és közepes méretű csapatokKinek ajánlott a Dropbox Paper? Használd, ha:

Olyan, zavaró tényezőktől mentes dokumentumszerkesztőt szeretne, amely vegyes tartalmakat is támogat

A csapatodnak beágyazott médiára és egyszerű jegyzetelésre van szüksége a dokumentumokon belül

Ön a dokumentumon belüli egyszerű feladatkiosztást és visszajelzést részesíti előnyben

Multimédiás támogatás: videók, hangfájlok, kódok, PDF-ek és képek beágyazása

Valós idejű együttműködés látható előzményekkel és felhasználói hozzárendeléssel

Feladatok kiosztása, csapattársak @megemlítése és dokumentumon belüli megjegyzések hozzáadása

Sablonok napirendekhez, projekttervekhez és kreatív briefekhez

Verziótörténet egyértelmű szerzői nyomon követéssel

Integrációk a Dropbox, a Slack, a Zoom és a Google Drive szolgáltatásokkal

Minimalista felület, amely a tartalomra és az együttműködésre összpontosít

Különböző médiatípusokat támogat, és hatékonyan kezeli a dokumentumon belüli feladatokat

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

„A Dropbox Paper felülete nagyon letisztult és minimalista… lehetővé teszi az értekezletek jegyzetének, a projektterveknek és a teendőlistáknak a rendszerezését…”

Korlátozott formázási lehetőségek a Docs vagy a Wordhez hasonló, teljes funkcionalitású szövegszerkesztőkhöz képest

Az asztali alkalmazás még béta verzióban van, és kevésbé kiforrottnak tűnik, mint a webes verzió

Egy G2-es értékelő így fogalmaz :

„Másokhoz képest a Dropbox Paper egy „könnyű” eszköznek tűnik… hiányoznak belőle a formázási lehetőségek és az alkalmazás kifinomultsága.”

Ingyenes: Minden Dropbox-fiókhoz tartozik (beleértve a Basic fiókot is)

Tárolókapacitás és további funkciók a Dropbox csomagok szintjeinek megfelelően (pl. Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

🤔 Ajánlom a Dropbox Papert?

Igen – ha a csapatod értékeli a minimalista, multimédiás dokumentumszerkesztőt, beépített feladatkezeléssel és egyszerű együttműködési funkciókkal. Kiválóan alkalmas kreatív megbeszélésekhez, értekezletek jegyzeteléséhez és egyszerű projektdokumentációhoz. Ha azonban a csapatodnak bonyolult formázásra, offline támogatásra vagy termelésre kész asztali szerkesztőre van szüksége, a Dropbox Paper inkább kiegészítőként – nem pedig teljes értékű helyettesítőként – alkalmas a robusztusabb szövegszerkesztő eszközök mellé.

9. Zoho Learn (korábban Zoho Wiki)

via Zoho Learn

A Zoho Learn egy all-in-one tudásmenedzsment és tanulási platform, amelyet központosított dokumentációra és strukturált képzésre terveztek. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy terek, kézikönyvek, tanfolyamok és kvízek mellett robusztus jelentések készítésére is lehetőséget biztosítson – mindezt egy helyen. Az intuitív tanfolyamkészítés, a testreszabható portálok, a verziótörténet és a piactéri integrációk révén a Zoho Learn ideális mind a belső bevezetési, mind a külső képzési forgatókönyvekhez.

Csapatméret: Kis- és közepes méretű csapatokKinek ajánlott a Zoho Learn? Használd, ha:

Szüksége van egy olyan platformra, amely ötvözi a tudásbázist és az LMS-t

A csapata rendszeresen készít tanfolyamokat, értékeléseket és strukturált oktatóanyagokat

Külső tanulókat (ügyfeleket, partnereket) kezel, akiknek biztonságos hozzáférésre van szükségük

Valós idejű együttműködési szerkesztő cikkekhez és kézikönyvekhez

Tanfolyamkészítő kvízekkel, időzítőkkel, fokozatos tartalomszolgáltatással és tanúsítvánnyal

Terek és hierarchia a dokumentáció rendszerezéséhez

Verziótörténet, szerepköralapú hozzáférés és ellenőrzési naplók

Konfigurálható portálok belső és külső közönség számára

Elemzési irányítópult tanfolyam- és tanulói jelentésekkel

Integrációk a Zoho Suite és harmadik féltől származó eszközök között

Könnyen használható felület, amely leegyszerűsíti a bevezetést és a tanfolyamok létrehozását

Ötvözi a tudásmenedzsmentet és az LMS-t a belső és külső képzésekhez

Egy G2-es értékelő így ír:

„Könnyen használható felület, és minden tanulási igényt kielégít.”

A jelentéskészítő eszközök alapszintűek és nem igazán testreszabhatók

Korlátozott kvízfunkciók – pl. nincs böngészőn keresztüli felügyelet vagy kérdésduplikálás

Egy G2-es értékelő így ír:

„Az egyik korlátozás, hogy nincs olyan funkció, amellyel a kvízkérdéseket lemásolhatnánk…”

Ingyenes: Legfeljebb 5 felhasználó, 3 tér, 5 kézikönyv/tanfolyam, 1 GB tárhely

Express: X USD/felhasználó/hónap (min. 5 felhasználó) – 10 terület, 50 kézikönyv, 25 tanfolyam, jelszóval védett megosztás

Professional: X USD/felhasználó/hónap (min. 5 felhasználó) – korlátlan számú tér/kézikönyv/tanfolyam, kvíz, sablon, portál

Vállalati: Egyedi árazás speciális igényekhez

(Az Express és Professional csomagok pontos felhasználónkénti ára a felhasználók számától függ)

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

🤔 Ajánlom a Zoho Learn-t?

Igen – kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyeknek mind központi tudásbázisra, mind strukturált képzésre szükségük van. Tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek külön LMS-platformok használata nélkül képezik alkalmazottaikat, partnereiket vagy ügyfeleiket. Bár jelentéskészítési és kvízfunkciói nem tartoznak a legfejlettebbek közé, könnyű használhatósága és kombinált képességei miatt erős versenyzőnek számít.

10. Document360

via Document360

📝 Rövid leírás

A Document360 egy letisztult, AI-alapú tudásbázis-platform, amelyet belső és külső dokumentációk létrehozására és kezelésére terveztek. Markdown/WYSIWYG szerkesztőt, verziókezelést, testreszabható portálokat és olyan AI-eszközöket kínál, mint az „Ask Eddy” az automatikusan generált GYIK-ekhez és az intelligens kereséshez. Az elemzések, a jogosultságkezelés, a lokalizáció és a helpdesk-eszközökkel való zökkenőmentes integráció támogatásával a Document360 olyan modern csapatok számára készült, amelyeknek átláthatóságra, szabályoknak való megfelelésre és önkiszolgálásra van szükségük.

🎯 Ideális

Csapatméret: Kis- és nagyvállalati szintű csapatokKinek ajánlott a Document360? Használd, ha:

Szüksége van kifinomult nyilvános ügyfélszolgálati központokra és biztonságos belső tudásbázisokra

A csapatod a verziókezelésre, a munkafolyamatokra és a jóváhagyási folyamatokra támaszkodik

Szeretne AI-alapú segítséget (keresés, GYIK, tartalomkészítés) beépíteni a dokumentumaiba

⚙️ Funkciók

Két szerkesztési mód: markdown és WYSIWYG

Verziótörténet, revízió visszavonás és jóváhagyási munkafolyamatok

AI-asszisztens („Ask Eddy”) tartalom, összefoglalók és intelligens keresési válaszok generálásához

Elemzések az oldalnézetekről, a keresési trendekről és az olvasói viselkedésről

Többnyelvű támogatás és lokalizáció

Egyedi márkajelzés, CSS és domain-kezelés

Integrációk a Slackkel, a Zendeskkel, a GitHubbal és a webhookokkal

Részletes felhasználói szerepkörök, ellenőrzési naplók, SSO, SOC 2 megfelelés

✅ Előnyök

Könnyen beállítható, intuitív felület és gyors integráció a meglévő munkafolyamatokba

Megfizethető árak és átfogó funkciók az önkiszolgálás és a portálkezelés terén

Egy G2-es értékelő így ír:

„Nagyon könnyen integrálható… a grafika és a felhasználói felület nagyon letisztult… nem túl drága.”

⚠️ Hátrányok

Egyes felhasználók késedelmet tapasztalnak az új funkciók bevezetése vagy a támogatási kérelmek kezelése terén

A testreszabás – különösen a cikkek elrendezése – korlátozottnak tűnhet a teljes értékű CMS-platformokhoz képest

Egy G2-es értékelő így ír:

„Sok időbe telik az új funkciók bevezetése… nem minden funkció elérhető, amit az MS Wordban használtunk.”

💰 Árak

Professional: ~149 USD/hó projektként

Üzleti: ~299 USD/hó projektként

Vállalati: ~499 USD/hó projektként

Enterprise+: Egyedi árazás (dedikált infrastruktúra)

Startup Program: 6 hónap ingyenes Business/Enterprise csomag jogosult vállalatok számára

Az árak a szintnek megfelelően korlátlan számú cikket, felhasználói fiókot, integrációt és AI-funkciókat tartalmaznak.

⭐ G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

🤔 Ajánlom-e a Document360-at?

Igen – ha modern, biztonságos és sokoldalú platformot keres nyilvános és belső tudásbázisok létrehozásához. A Document360 mesterséges intelligenciájára épülő eszközei, elemzési funkciói és felhasználóbarát felülete ideális választás közepes és nagy méretű csapatok számára, amelyek strukturált dokumentációt és támogatási folyamatokat tartanak fenn. Kisebb csapatok számára az ár kissé magasnak tűnhet, de a szoftver mélységét tekintve kiváló ár-érték arányt kínál.

🏁 Végső ítélet

Ha a csapata kinőtte a Confluence-t – vagy egyszerűen csak egy modernebb, rugalmasabb és intuitívabb alternatívát keres –, akkor bőven van miből választani. Akár jobb valós idejű együttműködésre, gyorsabb keresésre, szorosabb integrációra vagy beépített mesterséges intelligenciára van szüksége, a listán szereplő eszközök olyan funkciókat kínálnak, amelyekkel a Confluence nem rendelkezik.

A dokumentáció-központú platformoktól, mint a Document360 és a Nuclino, az együttműködésre összpontosító munkaterületekig, mint a Notion és a Google Drive, a munkafolyamatok és a csapatstruktúra alapján megtalálhatja a legmegfelelőbbet.

Ha pedig egy igazán egységes megoldást keres a dokumentumok, a projektmenedzsment, a táblák és a mesterséges intelligenciával támogatott munkavégzés számára – mindezt egy helyen –, akkor érdemes komolyan megfontolnia a ClickUp használatát.

