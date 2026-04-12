Notion Docs és ClickUp Docs: melyik a jobb?

A Notion régóta az első számú választás azoknak a csapatoknak, akik a dokumentumaikban élnek. De ahogy a munka egyre inkább összekapcsolódik, egy önálló dokumentumkezelő eszköz korlátai kezdenek megmutatkozni.

Mi történik, ha a dokumentációnak össze kell kapcsolódnia a feladatokkal, az ütemtervekkel és a csapat tényleges munkafolyamatával? Pontosan itt jön képbe a ClickUp Docs.

Ez a Notion Docs és a ClickUp Docs összehasonlítása őszintén áttekinti mindkét eszközt, megmutatja, hol tartja magát a Notion, hol előzi meg a ClickUp, és miért gondolják át egyre több csapat a dokumentációs rendszerüket teljesen.

A ClickUp Docs és a Notion Docs összehasonlítása egy pillanat alatt

A ClickUp Docs és a Notion Docs különböző problémákat old meg. A ClickUp Docs a Converged AI Workspace dokumentációs rétege, egy olyan egységes, biztonságos platform, ahol projektek, dokumentumok, beszélgetések és mesterséges intelligencia együtt működnek.

A Notion Docs egy blokk-alapú szerkesztőt használ, amelyet rugalmas, önálló belső tudásbázisokhoz fejlesztettek ki. 👀

Ez a különbség mindent meghatározza, a formázástól kezdve egészen addig, hogy a csapata hogyan reagál az írásos anyagokra.

Funkció ClickUp Docs Notion Docs Szerkesztő Gazdag szöveg fejlécekkel, táblázatokkal, kódblokkokkal, ellenőrzőlistákkal, beágyazott médiával, beágyazott oldalakkal és valós idejű közös szerkesztéssel Blokk-alapú, drag-and-drop tartalomblokkokkal, szinkronizált blokkokkal, kapcsolókkal, kiemelésekkel és oszlopelrendezésekkel AI ClickUp Brain a munkaterületek és alkalmazások közötti összekapcsolt kereséssel, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, több LLM-hez való hozzáférés Notion AI beépített írási funkcióval, oldalösszefoglalással és kiválasztott oldalakra korlátozott kérdések-válaszok funkcióval Wiki Beágyazott oldalak, ClickUp Doc Hubs és ClickUp Connected Search, amelyek a ClickUp Spaces, a ClickUp Folders és a ClickUp Lists szolgáltatásokhoz kapcsolódnak Végtelen oldalbeágyazás, oldalsávos navigáció, navigációs nyomvonal és relációs adatbázis-összekapcsolás Együttműködés Kijelölt megjegyzések, amelyek nyomon követhető feladatokká alakulnak, @említések, részletes jogosultságok, vendéghozzáférés-vezérlés Beágyazott megjegyzések, oldal szintű megosztás, vendégmeghívók, csapat terek és verziótörténet Feladatok összekapcsolása Élt feladatok beágyazása a dokumentumokba, egy kattintással szövegből feladattá alakítás Hivatkozás adatbázis-nézetekre az oldalakon belül; a feladatok létrehozása manuális lépéseket vagy harmadik féltől származó eszközöket igényel

Mi az a ClickUp Docs?

Szerkessze és ossza meg a projektdokumentációt a csapattagokkal a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs egy beépített dokumentumszerkesztő a ClickUp-on belül, amely lehetővé teszi a dokumentumok létrehozását, szerkesztését és szervezését közvetlenül a munkaterületén belül. Ahelyett, hogy különböző eszközök között ugrálna és a túl sok eszköz használatával küszködne, minden egy helyen található a feladatok és projektek mellett.

A ClickUp Docs segítségével bármit megírhat, az értekezletek jegyzetétől és a wikiktől kezdve az SOP-okig és a projektismertetőkig. A dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, valós időben együttműködhet a csapattársaival, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, sőt, a szöveg kijelölésével közvetlenül a dokumentumból is létrehozhat feladatokat.

A ClickUp Docs funkciói

Íme azok a funkciók, amelyek megkülönböztetik a ClickUp Docs-ot más dokumentációs eszközöktől.

1. funkció: Valós idejű közös szerkesztés

Szerkesszék együtt a dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével anélkül, hogy egymás munkájába avatkoznának be

Ki mentette el utoljára? Valaki felülírta a szakaszomat? Ez a legújabb verzió? A ClickUp Docs megszünteti ezeket a problémákat. Minden csapattag láthatja az élő kurzorokat, a szerkesztések azonnal megjelennek, és a beágyazott megjegyzések pontosan ahhoz a szöveghez kapcsolódnak, amelyre vonatkoznak.

Képzelje el a következő helyzetet: csapata egy órával az ügyféllel való beszélgetés előtt véglegesíti a termékbevezetési tájékoztatót. A szövegíró finomítja az üzenetet, a tervező beágyazza a vizuális referenciákat, a projektvezető pedig frissíti az ütemtervet. Mindezt egyszerre. Egy dokumentum, mindig naprakész.

Egy felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen rugalmas és valóban mindenre kiterjedő megoldásnak tűnik. Testreszabhatom a munkafolyamatokat és a nézeteket a saját munkamódszeremhez, függetlenül attól, hogy egy egyszerű teendőlistát kezelek, vagy egy bonyolultabb projektet irányítok. Az, hogy a feladatok, dokumentumok, célok, időkövetés és automatizálások egy helyen vannak, sokkal könnyebbé teszi a rendszerezést és az együttműködést másokkal anélkül, hogy folyamatosan több eszköz között kellene váltogatni.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen rugalmas és valóban mindenre kiterjedő megoldásnak tűnik. Testreszabhatom a munkafolyamatokat és a nézeteket a saját munkamódszeremhez, függetlenül attól, hogy egy egyszerű teendőlistát kezelek, vagy egy bonyolultabb projektet irányítok. Az, hogy a feladatok, dokumentumok, célok, időkövetés és automatizálások egy helyen vannak, sokkal könnyebbé teszi a rendszerezést és az együttműködést másokkal anélkül, hogy folyamatosan több eszköz között kellene váltogatni.

2. funkció: Feladatok létrehozása közvetlenül a dokumentumokból

A kijelölt szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthatja anélkül, hogy elhagyná a ClickUp Docs alkalmazást

Jelöljön ki bármilyen szöveget a dokumentumban, és azonnal alakítsa át feladattá.

Ha egy hiba a felülvizsgálat közben kerül jelölésre, vagy egy teendő a tervezés során merül fel, az azonnal nyomon követett feladattá válik, a következőket tartalmazva:

Felelős személy

Határidő

Prioritási szint

Közvetlen link az eredeti dokumentumhoz

3. funkció: Docs Hub a központosított tudáshoz

Keresse meg, találja meg és bízzon meg minden dokumentumban a munkaterületén a ClickUp Docs Hub segítségével

Minden csapatnál előbb-utóbb előfordul, hogy a dokumentumok szétszóródnak a mappák, beérkező levelek és az egyes felhasználók helyi meghajtói között. A ClickUp Docs Hub a munkaterületén található összes dokumentumot egy kereshető, szűrhető nézetbe gyűjti össze, a legfontosabb források pedig mindig könnyen megtalálhatók, mivel a hitelesített wikik a lista tetején jelennek meg.

Egy új mérnöknek, aki csatlakozik a csapathoz, nem kell négy embert megkeresnie, hogy megtalálja a telepítési útmutatót. Megnyitja a Docs Hubot, keres, és kevesebb mint egy perc alatt elolvassa a helyes, naprakész verziót.

4. funkció: Beágyazott oldalak strukturált dokumentumokhoz

Rendezze át a bonyolult dokumentumokat egy áttekinthető, könnyen navigálható struktúrába a ClickUp Docs-on belül

Egyes projektekhez több mint egy egyszerű dokumentumra van szükség. A ClickUp lehetővé teszi, hogy egyetlen dokumentumon belül egymásba ágyazott aloldalakat hozzon létre, így a komplex információk strukturáltak maradnak, anélkül, hogy egyetlen, túlterhelő görgetési felületet alkotnának.

Egy negyedéves ütemterv például így nézhet ki:

Szülőoldal: Átfogó stratégia és OKR-ek

Funkciónkénti aloldal: Műszaki adatok, tervezési referenciák, nyitott kérdések

Külön aloldal: Érdekelt felek megjegyzései és jóváhagyási állapot

Mindenki azonnal megtalálhatja, amire szüksége van, anélkül, hogy az egészet át kellene kutatnia.

🚀 A ClickUp előnye: Pontosan szabályozhatja, hogy ki láthatja, kommentálhatja vagy szerkesztheti az egyes dokumentumokat a ClickUp-ban. Lehetővé teszi, hogy minden dokumentumhoz külön jogosultságokat állítson be – legyen az csak megtekintés, kommentelés vagy teljes szerkesztési jog –, és önállóan hozzon létre megosztható linkeket csapattársainak, vendégeinek vagy a nyilvános látogatóknak. Részletes megosztási beállításokkal szabályozhatja, hogy ki láthatja és szerkesztheti a ClickUp-dokumentumát

5. funkció: ClickUp Brain integráció

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a munkaterületén belül működik, és ténylegesen tudja, mi található benne. Átnézi a dokumentumait, feladatait, megjegyzéseit és wikijeit, majd közvetlen válaszokat ad a forrásra mutató linkekkel.

A Docs-on belül teljes értékű írási és tartalomszerkesztő asszisztensként működik. Írja be a „/Write with AI” parancsot a dokumentum bármely pontjára, és a ClickUp Brain azonnal aktiválódik a szerkesztőben. Ebből a parancssorból a következőket teheti:

Írjon le egy projektet, funkciót vagy kampányt a semmiből

Készítsen strukturált tervet, amelyben a szakaszok és a lépések már előre meg vannak határozva

Hozzon létre teendőket egy szövegblokkból vagy értekezleti jegyzetekből

Tehát ha a csapata éppen befejezte a kezdő megbeszélést, és valaki feljegyzéseket dob be egy dokumentumba, a kontextusfüggő mesterséges intelligencia másodpercek alatt átalakíthatja azt a rendetlenséget egy áttekinthető tervvé, amelyben a feladatok már készen állnak a kiosztásra.

A tartalom generálásán túl a ClickUp Brain a munkaterület memóriájaként is működik. Kérdezze meg például: „Milyen visszajelzést adott az ügyfél a honlap újratervezéséről, és milyen feladatok születtek ebből?”

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy végezzen keresést a munkaterületén

A válaszokat onnan szedi össze, ahol az információk találhatók, legyen szó dokumentumról, megjegyzéssorozatról vagy befejezett feladatról, és közvetlenül visszavezet oda.

Mindezt anélkül is megteszi, hogy kérnie kellene. A ClickUp AI Super Agents frissítéseket gyűjt a beszélgetésekből, megbeszélésekből és a befejezett feladatokból, hogy automatikusan naprakészen tartsa a dokumentumait, így a dokumentáció pontos marad, anélkül, hogy bárkinek is emlékeznie kellene a frissítésre.

Állítsa be a ClickUp Super Agents szolgáltatást, hogy manuális beavatkozás nélkül frissüljenek a dokumentumok

Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, hogyan automatizálhatja a dokumentációt a ClickUp-ban:

Mi az a Notion Docs?

A Notion Docs a Notionba beépített dokumentumszerkesztő. Mindenre kiterjed, a gyors jegyzetektől és az értekezletek összefoglalóitól kezdve a strukturált wikikig, az SOP-kig és a hosszú formátumú projektdokumentációig.

Ami szerkezetileg megkülönbözteti a legtöbb dokumentumszerkesztőtől, az a blokk-alapú szerkesztője. Az oldalon minden elem – legyen az bekezdés, táblázat, kép, kapcsoló vagy beágyazott adatbázis – önálló blokk.

A blokkokat szabadon húzhatja, átrendezheti és egymásba ágyazhatja, ami nagy szabadságot biztosít az oldal elrendezésének és tartalmának kialakításában.

A Notion Docs funkciói

Vessünk egy pillantást a Notion Docs legfontosabb funkcióira.

1. funkció: Valós idejű együttműködés blokkszintű láthatósággal

Ha több ember szerkeszti egy dokumentumot, a Notion valós időben pontosan megmutatja, ki melyik blokkon dolgozik. Láthatja a tartalom mellett mozgó avatarokat, átugorhat arra a helyre, ahol valaki éppen szerkeszt, és kontextusfüggő megjegyzéseket fűzhet konkrét szakaszokhoz.

Ez megkönnyíti a hosszú dokumentumok áttekintését vagy szerkesztését anélkül, hogy a munkák átfednék egymást vagy zavar keletkezne.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy megteremtse a munkahelyi kontextust. Egy kulcsfontosságú részlet elrejtőzhet egy e-mailben, kibővülhet egy Slack-szálban, és dokumentálva lehet egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégezzék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra összpontosítja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsúzzon el a „munkáról szóló munkától”, és szerezze vissza termékeny idejét. 💫 Valódi eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát tudnak megtakarítani – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente megtakarított extra hét termelékenységgel!

2. funkció: Adatbázisok a dokumentumokon belül

A Notion nem kezeli a dokumentumokat és az adatokat különálló dolgokként. Egy adatbázist közvetlenül egy oldalra helyezhet, és táblázatként, kanban táblaként vagy naptárként használhatja.

Például egy egyszerű értekezleti jegyzetdokumentum is tartalmazhat egy valós időben frissülő feladatkövetőt.

3. funkció: Beépített kapcsolók az összecsukható tartalmakhoz

A szakaszokat elrejtheti a kapcsolóblokkokon belül, amelyeket az olvasók csak akkor bővíthetnek ki, ha szükségük van rá.

Ez jól működik hosszú dokumentumok esetén. A fő tartalmat áttekinthetően tarthatja, miközben alatta további részleteket, megjegyzéseket vagy utasításokat is hozzáadhat.

💡 Profi tipp: Határozzon meg egy „kész állapotot” úgy, hogy minden útmutató aljára felvesz egy kötelező jelölőnégyzetet, amely megköveteli, hogy egy második személy is végigkövesse a lépéseket és aláírja. Ha egy kollégája nem tudja befejezni a feladatot kizárólag az Ön dokumentuma alapján, akkor az útmutató még nem készült el, ami arra kényszeríti Önt, hogy észrevegye azokat a kis, „magától értetődő” lépéseket, amelyek általában kimaradnak.

4. funkció: Notion AI

A Notion AI az editoron belül található, és bármilyen szövegen működik, amit éppen ír. Kijelölhet egy szakaszt, és megkérheti, hogy írja át, rövidítse, bővítse vagy változtassa meg a hangnemét.

Kérheti azt is, hogy folytassa az írást, magyarázzon el valamit, vagy szervezze át a tartalmat listákba vagy szakaszokba.

ClickUp Docs és Notion Docs funkciók összehasonlítása

Íme, hogyan teljesítenek a két eszköz a csapatod számára legfontosabb funkciók tekintetében. 👀

1. funkció: Valós idejű együttműködés

Először is beszéljünk a valós idejű együttműködésről. Íme, hogyan viszonyul egymáshoz a ClickUp Docs és a Notion Docs, amikor a szerkesztés közben a csapat összehangoltságáról van szó.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs élő kurzorokkal, azonnali szerkesztési lehetőségekkel és a vonatkozó szöveghez közvetlenül kapcsolódó beágyazott megjegyzésekkel teszi zökkenőmentessé az együttműködést.

Ami igazán kiemeli a többi közül, az az, hogy az együttműködés túlmutat magán a dokumentumon. Megjegyzéseket fűzhet hozzá, a visszajelzéseket határidővel és felelős személyekkel ellátott, nyomon követhető feladatokká alakíthatja, valamint @megemlítheti csapattársait, mindezt anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.

Notion Docs

A Notion a tartalomblokkok mellett mozgó avatarokat jelenít meg, miközben a felhasználók szerkesztik a tartalmat, így mindig láthatja, ki hol dolgozik.

A beépített megjegyzések és az oldal szintű megosztás jól működnek hosszú dokumentumok áttekintésénél, a verziótörténet pedig megkönnyíti a változtatások visszavonását, ha valami felülíródik.

🏆 Győztes: A ClickUp Docs nyeri ezt a kört. Együttműködési eszközei még tovább mennek, mivel a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakítják, áthidalva ezzel a vita és a végrehajtás közötti szakadékot.

2. funkció: AI-képességek

Ezután az AI-t vesszük górcső alá. Hogyan használják ezek az eszközök a mesterséges intelligenciát, hogy segítsék csapatát a dokumentumokon belüli hatékonyabb munkavégzésben?

ClickUp Docs

A ClickUp Brain szorosan beépül az egész munkaterületbe, nem csak a dokumentumszerkesztőbe. Kereshet a dokumentumok, feladatok, megjegyzések és integrált alkalmazások között, hogy megválaszolja a kérdéseket és előkeresse az információkat, bárhol is legyenek azok.

A dokumentumokon belül egy egyszerű /Write with AI parancs segítségével tartalmat vázolhat, strukturált terveket készíthet, vagy nyers jegyzetekből teendőket generálhat. A ClickUp AI Super Agents akár automatikusan is frissítheti a dokumentumokat a munkaterületen zajló tevékenységek alapján.

Notion Docs

A Notion AI jól kezeli a szövegbe ágyazott írási feladatokat, a tartalom vázlatának elkészítését, az oldalak összefoglalását, valamint az időbélyegekkel és teendőket tartalmazó értekezleti jegyzetek létrehozását. Hivatkozhat más Notion-oldalakra a személyre szabottabb eredmények érdekében.

A kérdések és válaszok, valamint a keresési funkciók azonban inkább az oldal tartalmára korlátozódnak, mintsem egy tágabb, összekapcsolt munkaterületre.

🏆 Győztes: Itt a ClickUp Docs nyer. A ClickUp Brain képes indexelni és átkutatni az egész munkaterületet, beleértve a feladatokat, megjegyzéseket, csevegéseket és dokumentumokat, ami jelentős előnyt jelent a Notion AI oldal-alapú megközelítésével szemben.

3. funkció: Dokumentumok szervezése

Most nézzük meg, hogy az egyes eszközök hogyan kezelik a dokumentációk nagy léptékű strukturálását és szervezését.

ClickUp Docs

A ClickUp beágyazott aloldalakat kínál, hogy a komplex dokumentumok szerkezetét megőrizze a végtelen görgetés nélkül, valamint a Docs Hubot, amely egy központi, kereshető nézetet nyújt a munkaterületén található összes dokumentumról.

A dokumentumok a Spaces-hez, a mappákhoz és a listákhoz is kapcsolódnak, így közel vannak az általuk támogatott munkához.

Notion Docs

A Notion egyik legnagyobb erőssége a végtelen oldalbeágyazás. Az oldalak gyakorlatilag korlátlanul ágyazhatók egymásba, és az oldalsávon található navigációval könnyen lehet mozogni a mélyreható tudásbázisban.

A relációs adatbázisok közvetlenül kapcsolódhatnak a wiki-oldalakhoz is, így a Notion megbízható eszközzé válik azoknak a csapatoknak, amelyek önálló belső tudásbázist építenek.

🏆 Győztes: Ez az Ön felhasználási esetétől függ. A Notion nyer a tudásbázis mélységét és rugalmasságát tekintve. A ClickUp nyer, ha a dokumentációnak kapcsolatban kell maradnia az aktív projektmunkával.

💡 Profi tipp: Állítson be egy „Lejárati dátumot” a dokumentum tulajdonságaiban vagy fejlécében, amely negyedéves tisztítási értesítést indít el. Ha egy dokumentum a dátumot túllépi anélkül, hogy „Áttekintve” bélyegzővel lenne ellátva, akkor a tetején megjelenik egy „Óvatosan járjon el” felirat, megakadályozva, hogy a csapata véletlenül olyan elavult SOP-okat kövessen, amelyek már nem vonatkoznak a jelenlegi technológiai környezetére.

4. funkció: Feladatok integrálása

Végül nézzük meg, hogy az egyes eszközök mennyire kapcsolják össze a dokumentumokat a tényleges munkavégzéssel.

ClickUp Docs

Kiemelhet bármely szöveget a dokumentumon belül, és azonnal nyomon követhető feladattá alakíthatja, kijelölt felelőssel, határidővel, prioritással és közvetlen linkkel az eredeti dokumentumhoz.

Az élő ClickUp-feladatok közvetlenül beágyazhatók a dokumentumokba, így a legfrissebb állapot mindig látható, anélkül, hogy eszközt kellene váltani.

Notion Docs

A Notion lehetővé teszi adatbázis-nézetek beágyazását az oldalakba és a projektadatok hivatkozását, ami jól működik az információk nyomon követéséhez.

A dokumentumok tartalmából feladatok létrehozása azonban manuális lépéseket vagy harmadik féltől származó integrációkat igényel. Ez egy kevésbé összefüggő élményt jelent azoknak a csapatoknak, amelyeknek dokumentációra van szükségük a cselekvés ösztönzéséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp Docs egyértelműen nyeri ezt a kört. Az egy kattintással történő szöveg-feladat átalakítás és az élő feladatbeágyazás miatt ez a projektmenedzsmenthez sokkal inkább a végrehajtásra fókuszáló dokumentációs eszköz, mint a Notion. ​​​​​​​​​​​​​​​​

A ClickUp Docs-ot vagy a Notion Docs-ot válassza?

Ha csapatának olyan dokumentációra van szüksége, amely valóban illeszkedik a munkamódszeréhez, akkor a ClickUp Docs a nyilvánvaló választás. Ez a megoldás az együttműködés, a mesterséges intelligencia, a szervezés és a feladatok integrációja terén nyújt előnyt, így egy olyan egységes munkaterületet biztosít, ahol a dokumentumok valódi cselekvéshez vezetnek.

A Notion Docs egy megbízható eszköz gyönyörű, önálló tudásbázisok létrehozásához. De amint a dokumentációnak kapcsolódnia kell a feladatokhoz, az ütemtervekhez és a csapat munkafolyamatához, a korlátai kezdik megmutatkozni.

Azok számára, akik szeretnének véget vetni az eszközök közötti váltogatásnak, és egy valódi, egységes adatforrásból szeretnének dolgozni, a ClickUp egyszerűen a teljesebb megoldás.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Igen, a ClickUp támogatja a beágyazott oldalakat, a Docs Hubot és a Connected Search funkciót, amelyek lefedik a wiki alapvető felhasználási eseteit, mint például a központosított tudás és a szervezett oldalhierarchiák. Azoknak a csapatoknak, amelyek nagymértékben támaszkodnak a Notion wiki-oldalakon belüli végtelen beágyazási lehetőségeire és relációs adatbázis-nézeteire, érdemes mindkettőt értékelniük, mielőtt váltanának.

A ClickUp Brain szélesebb kontextust kínál, mivel a Connected Search az egész munkaterületet indexeli – dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket, csevegéseket és integrált alkalmazásokat –, míg a Notion AI Q&A funkciója csak az oldal tartalmára korlátozódik. A Notion AI hatékony a szövegbe ágyazott íráshoz és összefoglaláshoz, de azok a csapatok, amelyeknek az összes munkájukhoz AI-alapú betekintésre van szükségük, a ClickUp Brain-t fogják összekapcsoltabbnak találni.

Igen, a Notion-oldalakat Markdown- vagy HTML-fájlként exportálhatja, és a Notionból a ClickUp Docsba migrálhatja őket, megőrizve az alapvető formázást és szerkezetet. A ClickUp importáló eszköze támogatja a tömeges átvitelt, hogy egyszerűbbé tegye a nagyobb migrációkat.