Hogyan tervezzen nagy hatással bíró virtuális értékesítési kickoffot

Nem népszerű vélemény: A virtuális értékesítési kickoff (SKO) valójában jobb lehet, mint a személyes.

Persze, hiányozni fognak a csapatvacsorák és a folyosói beszélgetések. De megspórolhatja az utazási logisztikát, az ütemterv-ütközéseket, a helyszínkeresést és azt a nyomást, hogy mindent egyetlen napba kell sűríteni.

A probléma akkor jelentkezik, amikor a vállalatok egyszerűen átveszik a személyes kickoff programját, és megpróbálják azt a Zoom-on lebonyolítani. A hallgatók legfeljebb 90 perc után kikapcsolnak, míg az előadók úgy érzik, mintha magukhoz beszélnének.

Egy nagy hatással bíró virtuális értékesítési kickoff megszervezése sok tervezést és stratégiai útitervet igényel. Ebben az útmutatóban mindent lefedünk.

Mi az a virtuális értékesítési kickoff?

A virtuális értékesítési kickoff egy online, éves esemény, amelynek keretében összehangolja az egész bevételi szervezetet (értékesítés, marketing, operatív részleg, mérnöki részleg, termékfejlesztés és vezetés) a következő pénzügyi évre.

Ehhez tartozik az üzleti célok közlése, a termékekkel vagy folyamatokkal kapcsolatos frissítések megosztása, a múltbeli sikerek megünneplése, valamint a csapat tagjainak képzése az új kezdeményezésekre.

Bár a célok megegyeznek a személyes rendezvényekkel, a megvalósításuk nagyon eltérő. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz:

Aspect Virtuális értékesítési kickoff Személyes értékesítési kickoff Mód Online platformokon keresztül, például a Zoom, a Teams vagy a Hopin segítségével Szállodákban, konferencia-központokban vagy külső helyszíneken, élő színpaddal és audiovizuális berendezésekkel Költséghatékonyság Magas; Csak a szoftverért és a vendégelőadókért kell fizetnie Alacsony; tartalmazza a szálloda, a helyszín, a vendéglátás, a produkció és az utazás költségeit Időtartam 1–2 nap; 60–90 perces ülések a fáradtság elkerülése érdekében 2–4 nap; teljes 8 órás értekezletek + hálózatépítő foglalkozások Akadálymentesség Könnyebb bevonni a különböző időzónákban dolgozó globális és távoli csapatokat A részvétel korlátozott lehet utazási költségvetés, vízumproblémák vagy ütemterv-ütközések miatt A közönség bevonása Ehhez interaktív eszközökre van szükség, például szavazásokra, kérdések és válaszok szekciókra, valamint csoportos feladatokra. A élő reakciókból, a folyosói beszélgetésekből és a csoportos tevékenységekből származó természetes energia izgalmat kelt Tartalomszolgáltatás A prezentációkat, bemutatókat és képzéseket könnyedén rögzítheti és megoszthatja későbbi felhasználás céljából. A tartalom általában csak élőben kerül közvetítésre Skálázhatóság Könnyen méretezhető, mivel nincs helyszíni kapacitáskorlát és utazási koordináció Nehéz méretezni, mivel a résztvevők számának növekedésével a logisztika és a költségek is exponenciálisan emelkednek Elemzés A találkozási platformok segítenek nyomon követni az elkötelezettségi mutatókat, mint például a jelenléti arányt, a részvételi arányt és a munkamenetben végzett tevékenységeket. A részvételi adatokon és a visszajelzési kérdőíveken kívül nem sok információt nyerhet

🧠 Érdekesség: 1927-ben Herbert Hoover részt vett az első nyilvános kétirányú videokonferencia bemutatóján. Forgó tárcsák és neonlámpák hatalmas rendszerének segítségével Washingtonból beszélt a New York-i közönséghez. Bár technikailag ez egy virtuális találkozó volt, a berendezés olyan nagy volt, hogy egy egész teremnyi mérnököt igényelt a működtetéséhez.

A virtuális SKO előnyei

Ha megfelelően tervezik meg, a virtuális SKO-k ugyanazt a stratégiai összehangolást és képzési értéket kínálják, mint a személyes SKO-k, emellett számos operatív előnnyel járnak:

Költséghatékonyabb szervezés: A virtuális SKO-k kiküszöbölik az olyan rendezvényi költségeket, mint az utazás, a szállás, a helyszínbérlés és a vendéglátás. Ezeket a forrásokat jobb képzési tartalmakra, támogató eszközökre vagy további tanulási foglalkozásokra fordíthatja.

Könnyebb lebonyolítani az egész értékesítési év során: Mivel a virtuális rendezvények szervezése egyszerűbb, a vállalatok rendszeresen rövidebb SKO-üléseket szervezhetnek, ahelyett, hogy évente egy nagy indító rendezvényre támaszkodnának

Kevesebb zavar az értékesítési időben: Az értékesítők órákat spórolnak azzal, hogy otthonról csatlakoznak, ahelyett, hogy utaznának. Így több idejük marad az üzletekre koncentrálni, miközben továbbra is részt vesznek a Az értékesítők órákat spórolnak azzal, hogy otthonról csatlakoznak, ahelyett, hogy utaznának. Így több idejük marad az üzletekre koncentrálni, miközben továbbra is részt vesznek a találkozó napirendjén szereplő minden tevékenységben.

Jobb rálátás a résztvevők bevonottságára: A beépített elemző eszközök, mint például a szavazások, felmérések és a kérdések-válaszok funkciók, megkönnyítik annak megfigyelését, hogy a résztvevők hogyan reagálnak a szekciókra, és lehetővé teszik az azonnali visszajelzések gyűjtését

A foglalkozások visszanézhetők: A virtuális találkozókat könnyedén rögzítheti és tárolhatja, így az értékesítési képviselők később visszanézhetik a legfontosabb foglalkozásokat, az új munkatársak pedig hozzáférhetnek ugyanazokhoz a kickoff-tartalmakhoz – mindezt drága berendezések nélkül.

Könnyen összeköti a szétszórt értékesítési csapatokat: A virtuális értékesítési kickoff-találkozók összehozzák a távoli csapatokat, így mindenki ugyanazokat az értékesítési stratégiákat, frissítéseket és képzéseket kapja meg

📮 ClickUp Insight: Arra a kérdésre, hogy mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakoribb válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát.

A nagy hatással bíró virtuális értékesítési kickoff alapvető elemei

Ahhoz, hogy sikeresen lebonyolítson egy virtuális SKO-rendezvényt, feltétlenül be kell építenie az alábbi öt kulcsfontosságú elemet:

Egyértelmű célok: A vezetésnek meg kell határoznia az SKO célját. Például: egy új GTM-kezdeményezés elindítása, a pipeline-fegyelem megerősítése, vagy az értékesítők felkészítése egy jelentős termékbevezetésre

Célközönség: Az értékesítési kickoff-eseményeken gyakran vesznek részt ügyfélkapcsolati vezetők, SDR-ek, menedzserek és támogató csapatok. Ha pontosan tudja, kik lesznek jelen, könnyebben testre szabhatja a tartalmat és az általános napirendet.

Jól felépített napirend: Hogy a virtuális értékesítési kickoff ne váljon csak egy újabb unalmas megbeszéléssé, készítsen olyan napirendet, amely egyensúlyt teremt a tudásmegosztás, a rendszeres szünetek és az energikus tevékenységek között. A résztvevők akkor maradnak motiváltak, ha friss ötletek kerülnek terítékre, és a foglalkozások között megfelelő időtartam van.

A megfelelő tartalom: A virtuális SKO-k csak akkor működnek, ha a tartalom könnyen és gyorsan befogadható. Használjon rövid bemutatókat, kvízeket és szavazásokat a hosszú, egyoldalú beszédek helyett. A relevancia szintén kulcsfontosságú – ha az információk nem segítik az értékesítőket az üzletek lezárásában, az elkötelezettség a mélypontra zuhan.

Folyamatos nyomon követés: A kickoffnak egy folyamatos képzési program részét kell képeznie. Erősítse meg az új értékesítési stratégiákat, és folytassa a párbeszédet az esemény után is, hogy a tanultak valóban megmaradjanak.

🧠 Érdekesség: Az „agenda” szó a latin agendum szóból származik, és szó szerint „elvégzendő dolgokat” jelent. A középkorban kifejezetten a naponta elvégzendő vallási kötelességekre utalt.

Hogyan tervezzünk virtuális értékesítési kickoffot (lépésről lépésre)

Készen áll a blog lényegére? Itt van a virtuális értékesítési kickoff útmutatója, amely tartalmazza az összes lépést és tippet egy nagy hatással bíró online SKO rendezvény létrehozásához:

1. lépés: Határozza meg a virtuális SKO célját

A sikeres értékesítési kickoff inspirálja, oktatja és összehangolja a csapatot egy közös értékesítési stratégia köré.

De ilyen általános célok alapján túl homályos az SKO napirendjét összeállítani. Meg kell határoznia azokat a konkrét értékesítési eredményeket, amelyeket a következő évben elérni szeretne.

Ehhez tegye a következőket:

Elemezze a vállalat céljait és kihívásait: Új terméket vezet be? Megpróbál betörni egy új piacra?

Mérje fel a csapat igényeit: Szükségük van-e inspirációra az ambiciózus célok eléréséhez? Szükségük van-e képzésre az új eszközök vagy folyamatok használatához?

Tekintse át a legutóbbi teljesítményt: Hol akadtak el az üzletkötések? Hol küzdöttek a leginkább az értékesítők? Milyen visszajelzéseket hallott ismétlődően?

Vonja be a legfontosabb érdekelt feleket: Kérdezze meg tőlük, mit várnak az SKO-tól, és mi tenné az eseményt igazán értékessé

Miután összegyűjtötte ezeket az információkat, írja le célját egy-két mondatban.

📌 Példa: „Az idei SKO felkészíti a csapatot arra, hogy magabiztosan értékesítsék új termékcsaládunkat, és biztosítja, hogy mindenki megértse frissített értékesítési folyamatunkat.”

📚 További információk: A videokonferenciák során betartandó illemtan

2. lépés: Határozza meg a célközönségét

Miután meghatároztad a céljaidat, most sorold fel az összes személyt, aki részt vesz ebben az SKO-ban – mind az előadókat, mind a résztvevőket.

A legtöbb esetben ez magában foglalja az értékesítési csapatot – az ügyfélkapcsolati menedzsereket, az SDR-eket, az értékesítési vezetőket és az értékesítési vezetőséget.

Ugyanakkor sok SKO-ban olyan szerepkörök is részt vesznek, amelyek befolyásolják a bevételi teljesítményt, például az értékesítési támogatás, a bevételi műveletek, az ügyfélsiker, a termékmarketing és a vezetők.

Ha pontosan tudja, kik vesznek részt az eseményen, a napirendet, a tartalmat és a szekciók formátumát az ő igényeikhez igazíthatja. Ne felejtse el felvenni a listára a vendégelőadókat, a külső partnereket és az iparági szakértőket sem.

📚 További információk: A legjobb belső kommunikációs eszközök vállalkozások számára

3. lépés: Készítse el a napirendet

Az értékesítési kickoff napirendje elsősorban három dologra összpontosít:

A napi program

Mit tanulnak a résztvevők

Hogyan tarthatja fenn a csapat elkötelezettségét az elejétől a végéig

Kezdje azzal, hogy felsorolja az egyes napok főbb eseményeit.

Jegyezze fel a foglalkozás témáját, vezetőjét, legfontosabb tanulságait, előnyeit és időtartamát. Célja legyen napi 4–5 foglalkozás, amelyek mindegyike legfeljebb 40–50 percig tart.

Gondoskodjon arról, hogy a foglalkozások úgy legyenek megtervezve, hogy mindenki hozzászólhasson, ne csak hallgasson. Építsen be olyan tevékenységeket, amelyek ösztönzik a résztvevőket az egymással való interakcióra.

Amint elkészült a napirend, ossza meg mindenkivel előre. Népszerűsítse e-mailben, rövid videókon, a csapat csevegőcsoportjaiban vagy a vállalati portálon, hogy felkeltse az érdeklődést. Ez segít a várakozások kialakításában is, így az értékesítési csapat tagjai előre felkészülhetnek kérdéseikkel.

💡 Profi tipp: Válasszon egy központi témát az egész programhoz. Ezzel biztosíthatja, hogy minden tartalom, stratégia és bevonási taktika egy közös cél felé irányuljon, így a résztvevők érdeklődése is fennmarad. Néhány kipróbálásra érdemes virtuális SKO-napirendi téma: Ügyfélközpontúság 2.0: A hangsúly az egyszerű ügyfélszerzésről a hosszú távú megtartásra és az ügyfélkapcsolatok bővítésére helyeződik át

Az AI éve: Növelje az értékesítők önbizalmát az AI használatával az üzenetküldés, a bemutatók és az üzletelemzés terén

A következő lépés: Ideális megoldás olyan már befutott cégek számára, amelyek egy jelentős új termékkategóriát indítanak el, vagy belépnek egy új globális piacra

4. lépés: A tartalom előkészítése és bemutatása

Miután elkészült a napirend, összpontosítson magára a tartalomra. Ideális esetben ez különböző formátumok és típusok keverékéből álljon, például:

Képzések az új értékesítési készségek elsajátításához

Oktatási foglalkozások , amelyek során a munkatársak tájékoztatást kapnak a legújabb termékekről vagy a vállalati hírekről

Motivációs szegmensek a csapat inspirálására

Csapatépítő tevékenységek, amelyek elősegítik az egész értékesítési szervezet összekovácsolását

Amennyiben lehetséges, tegye interaktívvá a tartalmat. Használjon élő szavazásokat, kérdések és válaszok szegmenseket, kis csoportos szobákat vagy csoportos beszélgetéseket a résztvevők bevonására.

Jó ötlet egy SKO-forráskönyvtár létrehozása is. Rögzítse az összes ülést, és gyűjtsön össze minden anyagot egy helyen, hogy a csapat bármikor visszatérhessen hozzájuk.

A tartalom átadásának végső szakaszában használjon valós példákat és gyakorlati tippeket, amelyeket a csapat azonnal alkalmazni tud. Ösztönözze a kérdéseket és a visszajelzéseket az egész folyamat során, hogy mindenki úgy érezze, részese a folyamatnak.

⭐ Bónusz: Kombinálja a következő tartalmi formátumokat a virtuális értékesítési kickoff során, hogy fenntartsa a magas energiaszintet:

Vezetői előadások

Termékek részletes bemutatása

A valós üzletek lebontása

Szerepjátékos workshopok

Ügyfelek sikertörténetei

Kerekasztal-beszélgetések

Üzenetküldési laboratóriumok

Versenyzői táblázatok

Interaktív kvízek

Elismerések és díjak

🔔 Emlékeztető: Számos SKO-n ma már szerepelnek olyan előadások, amelyek bemutatják, hogyan segítheti az AI az értékesítőket a potenciális ügyfelek felkutatásában, a kapcsolattartás személyre szabásában és az üzletek gyorsabb elemzésében. Ha most vezeti be először az AI-alapú értékesítést a csapatában, ez a rövid útmutató az AI értékesítésben való felhasználásáról bemutatja, hogyan illeszkedik az értékesítők mindennapi munkájába. 👇

Használható virtuális SKO napirend-vázlatok

Az alábbiakban három virtuális SKO-napirend-vázlatot talál, amelyeket vállalatának fejlettségi szintjéhez, a csapat méretéhez és a globális időzónákhoz igazíthat:

1. Egynapos intenzív program

Ez a formátum mindent egyetlen, energikus napba sűrít. Tökéletes megoldás, ha gyorsan össze kell hangolnia a csapatát, és szűkös az időbeosztása.

A következőket tartalmazza:

Vezetői nyitóbeszéd: Kezdje a kickoffot a vállalat jövőképének, fő céljainak, bevételi célkitűzéseinek és a következő időszak prioritásainak bemutatásával

Termékmegbeszélések: Beszéljék meg a közelgő kiadásokat, a főbb fejlesztési tervfrissítéseket, az új termékfunkciókat stb.

Műhelyek: Használja a kis csoportok számára kialakított szobákat a felfedező beszélgetések eljátszásához

Díjak: Ünnepelje a legjobb teljesítményt nyújtókat, emelje ki a figyelemre méltó üzleteket, és ossza meg a sikertörténeteket

✅ Legalkalmasabb: Kis csapatok vagy vállalatok számára, amelyeknek gyors összehangolásra van szükségük.

2. Többnapos program

Ez a formátum a kickoffot rövidebb ülésekre osztja szét, hogy csökkentsék a képernyő előtti fáradtságot és lehetővé tegyék a jobb információfeldolgozást.

A következőket tartalmazza:

Stratégiai nap: Tekintse át az elmúlt év teljesítményét, ismertesse a következő év értékesítési céljait, mutassa be a legfontosabb GTM-terveket

Képzési nap: Tájékoztassa és képezze a csapatot a frissített üzenetekről, a versenyképes pozícionálásról, a termékismeretről és az értékesítési módszerekről

Csapatnap: Használja ki ezt a napot csapatépítő tevékenységekre, funkciók közötti workshopokra vagy egymástól való tanulásra

Ügyfélbeszámolók + díjak: Zárja az eseményt valódi ügyfélsikertörténetekkel, hogy bemutassa munkája eredményeit. Tekintse át az egyes értékesítők teljesítményét, és ünnepelje a sikereket

✅ Legalkalmasabb: Közepes méretű vagy globális csapatok számára, amelyeknek mélyebb képzésre és jobb ütemezésre van szükségük.

3. Szerepkörök szerinti programok

Nagyobb értékesítési csapatok esetében az általános napirend túl tág keretnek tűnhet. A szerepkörökön alapuló programok párhuzamos üléseket kínálnak, amelyek az egyes tagok konkrét szerepköréhez vagy részlegéhez igazodnak.

A következőket tartalmazza:

AE pipeline-kezelés: Az ügyfélkapcsolati vezetők a komplex ügyletek kezelésére, erős pipeline-ok kiépítésére és a lehetőségek előmozdítására összpontosítanak az értékesítési ciklus későbbi szakaszaiban

SDR üzenetküldési gyakorlatok: Az értékesítési vezetők gyakorolják a termék pozícionálását, a jobb kimenő e-mailek írását és a gyakori ellenérvek kezelését

CSM-megtartási stratégia: Ismerje meg az ügyfélsikerrel kapcsolatos bevált gyakorlatokat, a szerződésmegújítási taktikákat és az upselling lehetőségeket

SE technikai mélyreható ismeretek: Kínáljon technikai képzéseket, termékekkel kapcsolatos mélyreható ismereteket és hibaelhárítási foglalkozásokat

✅ Legalkalmasabb: Nagyobb értékesítési szervezetek, ahol többféle bevételi szerepkör létezik

Részvételi stratégiák, amelyekkel a virtuális SKO energizáló élménnyé válik

Az alábbiakban néhány tipp található, amelyekkel fenntarthatja a csapat tagjainak érdeklődését, és ösztönözheti őket az aktív részvételre a virtuális értékesítési kickoff rendezvényen:

Ösztönözze a hallgatókat az élő csevegésre: Kérje meg a csapattagokat, hogy írjanak be egy szót, amely leírja a legutóbbi negyedév legnagyobb sikerét, vagy osszák meg a legfontosabb ügyfél-megfigyeléseiket. Olvassa fel élőben a legjobb válaszokat, hogy kiemelje a hozzászólókat

Gyakorlati szekciók: Küldjön ki kis csoportokat (4–6 fő) szerepjátékos bemutatók vagy megoldások kidolgozására – maximum 10–15 percre, majd hívja vissza mindenkit egy 5 perces megosztásra.

Valós idejű ranglisták: Kövesse nyomon a szavazások eredményeit, a csevegésben való részvételt vagy a kvíz pontszámokat egy megosztott képernyőn. A legjobb pontszámot elérőknek adjon kisebb nyereményeket, például 25 dolláros ajándékkártyákat.

Szervezzen barátságos versenyt: Építsen be a rendezvénybe termékismereti kvízeket, üzenetküldési kihívásokat vagy rövid értékesítési játékokat, amelyek során a csapatok pontokat szerezhetnek. Akár virtuális szabadulószobákat és virtuális bingóeseményeket is szervezhet a résztvevők bevonása érdekében

Használjon rövid ülésblokkokat: A legtöbb ülés időtartamát tartsa 20 és 40 perc között. A virtuális közönség hosszú prezentációk során elveszíti a figyelmét

Tegyen bele valós üzletelemzéseket: Kérje meg a legjobb értékesítőket, hogy mutassák be egy közelmúltbeli sikert. A kollégák példáinak meghallgatása gyakran hasznosabb, mint az elméleti képzés

Most pedig nézzük át a legjobb platformokat, amelyekkel megrendezheti következő virtuális értékesítési kickoff-találkozóját:

1. ClickUp (A legjobb az általános virtuális SKO-kezeléshez)

A ClickUp az első konvergens AI-munkaterület, amely lehetővé teszi a teljes virtuális SKO megtervezését, végrehajtását és nyomon követését egy helyen – anélkül, hogy lapok között kellene váltogatnia és szétszórt dokumentumokat kellene kezelnie.

Használd a napirend összeállításához, a felkészülési feladatok kiosztásához, a valós idejű koordinációhoz és a végrehajtás nyomon követéséhez, miközben az AI elvégzi a jegyzetelést.

Íme, hogyan használhatja lépésről lépésre ezt a projektmenedzsment eszközt egy hatékony virtuális értékesítési kickoff lebonyolításához:

Készítse el és tervezze meg a találkozó napirendjét és időbeosztását

Tervezze meg a virtuális SKO eseményeinek sorrendjét a ClickUp idővonal nézet segítségével

A ClickUp Idővonal nézete vizuális, Gantt-stílusú elrendezést biztosít az SKO napirendjéhez. Minden ülés (pl. „Vezérigazgatói beszéd”) egy húzható sávként jelenik meg, pontos kezdési és befejezési időpontokkal.

Ezzel a nézettel a következőket teheti:

Határozza meg a teljes SKO időtartamát

A plusz/mínusz gombokkal nagyíthatja a napi vagy óránkénti részleteket

Húzza a munkameneteket az időzítés azonnali módosításához

Szűrd a nézetet, hogy csak a saját találkozóid vagy egy előadó előkészítési elemei jelenjenek meg

Ossza meg az élő közvetítés linkjét a vezetőkkel, hogy valós időben tegyenek megjegyzéseket

Csoportosítsa a foglalkozásokat szerepkör (AE Track, SDR Track) vagy állapot (Prep, Rehearsed, Live) szerint, hogy azonnal észrevegye az átfedéseket, például ha két workshop ütközik egymással.

A ClickUp függőségek segítségével rögzített sorrendet adhat az események sorozatához. Például a „Szónoki próba”nak be kell fejeződnie, mielőtt a „1. nap stratégiája” megkezdődik.

Tartalmi források kidolgozása a virtuális SKO-hoz

A ClickUp Docs segítségével valós időben közösen készítheti el és szerkesztheti a találkozók napirendjét a csapatával

Miután a napirend végleges, használja a ClickUp Docs szolgáltatást az összes tartalmi forrás – értékesítési prezentációk, képzési kézikönyvek, főelőadók idézetei, kérdések a kérdések és válaszok szekcióhoz stb. – létrehozásához és tárolásához.

A Docs megkönnyíti a tartalmi elemek formázását, szerkesztését és strukturálását. Íme, hogyan:

Használja a gazdag formázási funkciókat, mint például a címsorok, táblázatok, ellenőrzőlisták, kiemelések és beágyazott média

Hozzon létre beágyazott oldalakat a Docs-ban, hogy logikusan rendszerezhesse az anyagokat

Több szerző is szerkesztheti egyszerre ugyanazt a dokumentumot

Az inline megjegyzések segítségével a lektorok kiemelhetnek egy dokumentum bizonyos részeit, és javaslatokat vagy kérdéseket fűzhetnek hozzájuk.

De ez még nem minden. A Docs különlegességét a beépített kontextusfüggő AI-asszisztens, a ClickUp Brain adja, amely segít lenyűgöző tartalmakat írni és létrehozni a virtuális SKO-khoz.

Készítsen néhány másodperc alatt értekezlet-napirendeket a ClickUp Brain segítségével

Nézzük meg, hogyan:

Készítsen előzetes vázlatokat az SKO-ülésekhez: Kérje meg a Brain-t, hogy írjon egy nyitóbeszédet bármilyen témában, amelyet később átnézhet és szerkeszthet

Alapadatok strukturált tartalommá alakítása: Összegezze a hosszú dokumentumokat, például a termékfrissítéseket, a belső stratégiai dokumentumokat vagy az értékesítési jegyzeteket, és alakítsa át őket világos beszélgetési témákká

Készítsen segédanyagokat a workshopokhoz: Írjon meg szerepjáték-forgatókönyveket a felderítő beszélgetésekhez, gyűjtsön ötleteket a kis csoportos megbeszélésekhez, vagy állítson össze példákat olyan ügyfélkérdésekre, amelyeket az értékesítők feltehetnek

Finomítsa az üzeneteket és az előadói jegyzeteket: Kérje meg a Brain-t, hogy írja át a szövegrészeket az érthetőség érdekében, egyszerűsítse a bonyolult magyarázatokat, vagy módosítsa a hangnemet

Mivel a Brain natívan integrálva van a ClickUpba, nem kell több AI-eszköz között váltogatnia az SKO-anyagok előkészítése során. Egy helyen készítheti el a tartalom vázlatát, dolgozhat együtt a dokumentumokon és finomíthatja a prezentációkat.

Integrálja a találkozó- és naptáralkalmazásokkal

Csatlakoztassa ClickUp munkaterületét több mint 1000 natív alkalmazásintegrációhoz

A virtuális értékesítési kickoff lebonyolítása általában több megbeszélést igényel az esemény előtt és alatt. A ClickUp-on belül a csapatok a ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatják munkaterületüket a szokásos megbeszélés- és naptárszolgáltatásokkal (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook).

A csatlakozás után a szervezők közvetlenül csatolhatják a találkozó linkjeit az SKO-tervezési feladatokhoz vagy dokumentumokhoz. Például egy előadónak kiosztott feladat egy helyen tartalmazhatja a próbatalálkozó linkjét, az előkészítő anyagokat és a szekció vázlatát.

Indítson egykattintásos hívásokat közvetlenül a munkaterületéről a ClickUp SyncUps segítségével

Valójában a ClickUp SyncUps segítségével közvetlenül itt is megrendezhet egy hatékony online értékesítési kickoffot. Nincs szükség arra, hogy az egész értékesítési csapatot egy külön platformra irányítsa, amely nincs összekapcsolva a fő munkaterülettel.

A SyncUps segítségével az összes megbeszélés és munka egy helyen marad. Ráadásul a ClickUp Brain segítségével AI-alapú összefoglalók, legfontosabb tanulságok, automatikusan generált jegyzetek, következő lépések és még sok más elérhető közvetlenül a kickoff-megbeszéléseken belül!

Ezen felül a ClickUp AI Notetaker segítségével rögzítheti ezeket a találkozókat (mind a próbákat, mind az élő eseményeket). A találkozó befejezése után az AI Notetaker automatikusan összefoglalót készít a megbeszélt legfontosabb pontokról, és kiemeli a nyomon követést igénylő teendőket.

Az AI Notetaker által generált jegyzeteket vissza is lehet kapcsolni a ClickUp tervezési feladataihoz. Így ha egy megbeszélés során változik az SKO napirendje, a Notetaker ezt rögzíti, létrehozza a megfelelő feladatokat a táblán, és hozzárendeli azokat a megfelelő személyhez.

A munkák összehangolása a különböző részlegek között

A közvetlen kommunikáció egyszerűbbé válik a ClickUp Chat segítségével

Az SKO megtervezése nem egy ember feladata. Valószínűleg kommunikálnia kell az értékesítési vezetővel, a vezetőkkel, a tanácsadókkal stb. az esemény lebonyolítása érdekében.

A ClickUp Chat segítségével minden beszélgetését egy helyen szervezheti. A csapatok megbeszélhetik a munkamenetek ötleteit, megoszthatják a frissítéseket és megoldhatják a kérdéseket anélkül, hogy elhagynák a munkaterületet.

Mivel ezek a beszélgetések a tervezési feladatok és dokumentumok mellett zajlanak, mindenki számára könnyebb megérteni a megbeszélés kontextusát.

Hagyja, hogy az automatizálások és a szuperügynökök végezzék el a rutinmunkát

A ClickUp Automation természetes nyelvű bevitelt fogad, és az Ön specifikációi szerint azonnal automatizálja a feladatokat vagy projekteket

Válasszon a ClickUp előre elkészített automatizálási funkcióinak átfogó könyvtárából, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos feltételek alapján műveleteket indítson el. Például, amikor egy ülés vázlatát jóváhagyottként jelölik meg, a rendszer automatikusan hozzárendeli azt az előadóhoz, hogy elkészítse a végleges diavetítést.

A könnyen kiválasztható, előre elkészített automatizálások mellett rugalmasan létrehozhat egyedi automatizálásokat is egy kódolás nélküli AI-építő segítségével. Itt egyszerűen csak beszélgessen Brain-nel, és írja le természetes nyelven a kívánt automatizálást, Brain pedig elvégzi a beállítást, a logikát és a telepítést Ön helyett!

🚀 A ClickUp előnye: Hosszabb, ismétlődő és kiszámítható munkafolyamatok esetén, amelyek automatizálása szabályalapú logikával egyaránt bonyolult, használja a ClickUp AI-ügynökeit. Például beállíthat egy Answers Agentet, amely a tudásbázisában található információk felhasználásával automatikusan megoldja a SKO-tartalom tervezése során felmerülő kérdéseit. Ezzel rengeteg időt takaríthat meg, amelyet egyébként a megfelelő dokumentumok keresésével és az információk kézi ellenőrzésével töltött volna. Így kezelhetik az értékesítést támogató csapatok a termékbemutatókat a Super Agents segítségével 👇

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A túl sok új funkció eleinte túlterhelő lehet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📚 További információk: Az eseménykezelő szoftverek szükséges funkciói

2. Slido (A legjobb a közönség bevonásához)

via Slido

Beszéltünk már az élő szavazások, interaktív kérdések-válaszok és egyéb csapatépítő tevékenységek beépítéséről, hogy SKO-ja vonzóbbá váljon, igaz? A Slido pontosan ebben segít Önnek.

Ez mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy hozzájáruljon a beszélgetéshez anélkül, hogy be kellene kapcsolnia a mikrofonját. Ez több embert ösztönöz a részvételre, és a foglalkozás együttműködőbb légkörét teremti meg.

Például az előadók valós időben gyors szavazásokat indíthatnak az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtése érdekében. Vagy rövid kvízeket indíthatnak a képzési üléseken elhangzott új témák megerősítésére.

A Slido legjobb funkciói

Közvetlenül integrálható olyan eszközökkel, mint a PowerPoint, a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Slides

A résztvevők bármilyen eszközről csatlakozhatnak a Slido-ülésekhez egy link, eseménykód vagy QR-kód segítségével

Beépített valós idejű elemzés a részvételi és elkötelezettségi arányok nyomon követéséhez

A Slido korlátai

Az ingyenes verzió számos korlátozással rendelkezik, például a szavazások számát illetően

Kevesebb testreszabási és személyre szabási lehetőség, mint más eszközöknél

A Slido árai

Alap : Ingyenes

Engage : 12,5 USD/hó (éves számlázás)

Professional : 50 USD/hó (éves számlázás)

Enterprise: 150 USD/hó (éves számlázás)

Slido értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. Zoom (A legjobb élő videohívásokhoz)

a Zoom segítségével

A Zoom népszerű a távkonferenciákhoz, mert támogatja a nagy létszámú találkozókat, az interaktív beszélgetéseket és az élő prezentációkat – mindazt, ami egy sikeres SKO elengedhetetlen eleme.

Az előadók közvetlenül a képernyőjükről oszthatnak meg diákat, termékbemutatókat, irányítópultokat vagy egyéb vizuális tartalmakat. A moderátorok zökkenőmentesen válthatnak az előadók között, ami segít fenntartani a folyamatosságot a vezetői beszédek, termékfrissítések vagy panelbeszélgetések során.

A Zoom legjobb funkciói

A Zoom breakout szobái lehetővé teszik a szervezőknek, hogy a résztvevőket kisebb csoportokra osszák

A szervezők kezelhetik a résztvevők jogosultságait, moderálhatják a kérdések és válaszok szekciókat, valamint szabályozhatják a részvételt, hogy az esemény szervezetten zajlódjon.

A szervezők rögzíthetik a teljes találkozót, hogy később megoszthassák a csapattal

A Zoom korlátai

Egyes felhasználók lassú ügyfélszolgálatról számolnak be

Átlagos internetkapcsolat esetén is könnyen megszakad a kapcsolat

A Zoom árai

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 21,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

📚 További információk: A legjobb értékesítési együttműködési szoftverek értékesítési csapatok számára

Hogyan biztosíthatja, hogy az SKO valódi viselkedésváltozást eredményezzen (követés)

Az értékesítési kickoffnak nem csupán információátadásra kell szolgálnia. Az igazi értéke akkor mutatkozik meg, amikor az értékesítési csapatok elkezdik alkalmazni a tanultakat a mindennapi értékesítési munkájuk során.

Ahhoz, hogy a kickoff értelmes legyen, már az elejétől kezdve meg kell terveznie a folytatását:

Küldjön személyre szabott cselekvési terveket 24 órán belül: közvetlenül az SKO után küldjön e-mailt minden értékesítőnek egy egyoldalas dokumentummal, amelyben 3 konkrét tanulság szerepel a saját csoportjukból – például „Gyakorold az új ellenérv-válaszokat háromszor a héten” –, amelyeket a workshop jegyzeteiből vagy a szavazási adatokból emelt ki.

Küldjön heti mikro-megerősítéseket: egy hónapig minden hétfőn küldjön egy 2 perces videót vagy egy diás tippet, amely összefoglalja az SKO-ülést – például az ellenvetések kezelését egy valódi értékesítő példáján keresztül.

A virtuális SKO-k során elkerülendő gyakori hibák

Mielőtt befejeznénk, vessünk egy gyors pillantást néhány gyakori buktatóra, amelyekkel a vállalatok szembesülnek az SKO tervezési folyamat során:

Gyakori hiba Megoldás A technikai problémák tönkretehetik az egész rendezvényt 48 órával az esemény előtt tartson teljes technikai próbát az összes előadóval. Gondoskodjon egy kijelölt moderátorról, aki figyelemmel kíséri a csevegő és a Zoom működését, és tartalék linkeket is készítsen elő. Az előadók egyszerűen szó szerint felolvasják a diákat Készítse fel őket előre: „A diák csak vizuális elemek; a történeteket élőben mesélje el.” Próbáljanak be 20 perces szakaszokat, és adjon visszajelzést a tempóról és az elkötelezettségről. Egymást követő ülések lebonyolítása Adjon egy kis lélegzetvételnyi szünetet a közönségének. Ha a résztvevők minden alkalommal ugyanazok, iktasson be egy 15–20 perces szünetet két ülés között.

Tervezze meg következő virtuális SKO-ját a ClickUp segítségével

A virtuális értékesítési kickoff szervezése ugyanolyan szórakoztató és vonzó lehet, mint bármely személyes rendezvény. Csak néhány jó ötletre, egy világos napirendre, a résztvevők számára releváns tartalomra és a találkozók zökkenőmentes lebonyolításához szükséges eszközökre van szüksége.

A ClickUp mindebben segít, és egy hatékony, natív AI-asszisztenst is biztosít, amely minden feladat elvégzésében az Ön rendelkezésére áll.

A ClickUp Brain segítségével új perspektívákat ötletelhet, a munkatársak valós idejű ütemtervéhez igazodó napirendet állíthat össze, azonnal használható tartalmi elemeket hozhat létre, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, leírhatja az értekezleteket, és még sok minden mást.

Szóval, mire vár még? Iratkozzon fel még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A virtuális értékesítési kickoff célja, hogy tájékoztassa, inspirálja és összehangolja bevételi csapatait a következő év értékesítési terveivel kapcsolatban – új stratégiák, termékbevezetések, pozícionálás és üzenetek, GTM-kezdeményezések és átfogóbb jövőkép. De ami a legfontosabb: a virtuális SKO digitálisan összehozza a távoli és globális csapatokat, erősítve az együttműködést és a bizalmat.

Ideális esetben a virtuális SKO-nak egy teljes napon át kell tartania, vagy két-három rövidebb, félnapos ülésre kell felosztani. Ez biztosítja a fókuszált figyelmet, és segít a képviselőknek a figyelem fenntartásában.

Kombinálja a prezentációkat interaktív elemekkel, mint például szavazások, kis csoportos megbeszélések, kérdések és válaszok, valamint rövid workshopok. A valós üzletkötések bemutatása, az egészséges versenyek és az elismerések szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy az esemény alatt magas szinten maradjon az energia.

Egy jó SKO általában kitér a vállalati stratégiára, a bevételi célokra, a termékfrissítésekre, az értékesítési képzésre, az üzenetek fejlesztésére és a versenytársakkal kapcsolatos betekintésre. Sok csapat beépíti az ügyfél történeteket és a díjakat is, hogy megünnepeljék a sikereket és motiválják a csapatot.

Figyelje az esemény alatti elkötelezettséget, a résztvevők visszajelzéseit és a részvételi arányokat. A kickoff után ellenőrizze, hogy a csapatok alkalmazzák-e az üléseken bemutatott új üzeneteket, folyamatokat vagy stratégiákat.