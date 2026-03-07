Hogyan készítsünk vállalkozói menedzsment követőt a Google Táblázatokban

Új vállalkozót készül felvenni, de megakad, mert nem emlékszik, hogyan kezelte az előző ötöt. Ki küldte el a szerződést? Ki vár még fizetésre?

Tehát azt teszi, amit a legtöbb ember. Megnyitja a Google Sheets alkalmazást, másol egy régi fájlt, átnevezi „Alvállalkozók – Végleges v3”-ra, és megígéri magának, hogy később rendet rak benne.

Pontosan ebben a pillanatban jön jól egy egyszerű vállalkozói nyomkövető. Szüksége van egy világos, megbízható táblázatra, amely megmutatja, kivel dolgozik, mi a felelősségi körük és hol tartanak a dolgok.

Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogyan hozhat létre egy funkcionális, rendezett vállalkozói nyomon követőt a Google Táblázatokban. Azt is megvizsgáljuk, mit tegyen, ha kinőtte ezt a rendszert, és egy olyan rendszerre van szüksége, amely a csapatával együtt bővíthető.

Mi az a vállalkozói menedzsment nyomkövető?

A vállalkozói menedzsment tracker egy eszköz vagy egyetlen megbízható forrás, amelynek segítségével az összes vállalkozóval kapcsolatos információt egy helyen lehet rendszerezni és nyomon követni. Általában tartalmazza az elérhetőségeket, a szerződési feltételeket, a fizetési ütemtervet, a projektfeladatokat és a teljesítményadatokat.

Ahelyett, hogy e-maileket, véletlenszerű dokumentumokat vagy post-it cetliket böngésznének a W-9-es nyomtatványok vagy a fizetési feltételek megerősítése érdekében, a csapatok egy vállalkozói kapcsolatkezelő eszközt használhatnak egyetlen megbízható forrásként minden vállalkozói kapcsolathoz.

Az operációs csapatok, HR-osztályok, projektmenedzserek és kisvállalkozások tulajdonosai gyakran használják ezeket a nyomkövetőket a szabadúszók és külső beszállítók hatékonyabb kezelésére. A jól felépített nyomkövető segít megelőzni a késedelmes fizetéseket, a szerződésmegújítások elmulasztását és a megfelelés hiányosságait, miközben megkönnyíti a vállalkozók adatainak pontos, hozzáférhető és naprakész állapotban tartását.

Nyomon követheti a vállalkozókat a Google Táblázatokban?

Most szüksége van egy nyomkövetőre, és a Google Táblázatok ott van, ingyenes és ismerős, így belevág. De hamarosan rájön, hogy manuálisan ellenőrzi a határidőket, és aggódik, hogy ki láthatja az érzékeny fizetési adatokat.

Szóval, nyomon követheti a vállalkozókat a Google Táblázatokban? Igen, és ez egy remek kiindulási pont, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek kis számú vállalkozót kezelnek. A Táblázatok ingyenesek, azonnal elérhetők és elég rugalmasak ahhoz, hogy testreszabhatók legyenek, és hasznos funkciókat kínálnak, amelyekkel elindulhat:

Adatellenőrzés: Hozzon létre legördülő menüket az egységes adatbevitel érdekében. Hozzon létre legördülő menüket az egységes adatbevitel érdekében.

Feltételes formázás: Használjon színkódokat a vizuális állapotjelzésekhez. Használjon színkódokat a vizuális állapotjelzésekhez.

Alapvető képletek: Egyszerű számítások automatizálása

Verziótörténet: Nézze meg, ki mit és mikor módosított

💡 Profi tipp: Készítsen megfelelőségi ellenőrzőlistát, hogy ne kelljen kapkodnia adóbevalláskor vagy új munkatársak felvételekor. Egy gyors áttekintéssel megtudhatja, kinek hiányzik szerződése, adóbevallása, titoktartási megállapodása vagy fizetési adatai, mielőtt ez problémává válna.

A hatékony vállalkozói nyomon követő rendszer legfontosabb elemei

Elkezdett egy táblázatot, de az csak egy név- és e-mail-lista, amely nem igazán követ semmi fontosat, így továbbra is elmulasztja a határidőket és a fizetéseket.

Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, a nyomkövetőnek konkrét adatkategóriákra van szüksége. Nézzünk meg néhány olyan elemet, amelyek biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki, és egy pillanat alatt teljes képet kapjon az egyes vállalkozókkal való kapcsolatról. ⚒️

Ez a nyomkövető alapja. Szüksége van egy helyre az alapvető adatok tárolásához: vállalkozó neve, cége (ha van), e-mail címe, telefonszáma és címe. A szabályoknak való megfelelés érdekében célszerű feltüntetni adóazonosító számukat vagy W-9 státuszukat is.

Javasoljuk, hogy minden személy számára hozzon létre egy egyedi vállalkozói azonosítót. Ez az egyszerű azonosító megkönnyíti a különböző lapok vagy dokumentumok közötti hivatkozást, elkerülve az összetévesztést.

Fedezze fel az AI táblázatkezelő generátorokat:

A szerződések kezdő és végdátumainak, valamint a megújítási feltételek nyomon követése elengedhetetlen a kockázatok kezeléséhez. A lejárt szerződés jogi kockázatot jelenthet, míg a megújítás elmulasztása a munkafolyamat közepén megzavarhatja a projektet.

A nyomon követő eszköznek tartalmaznia kell a szerződés típusát (határozott idejű, folyamatos vagy projektalapú). Adjon hozzá egy hiperhivatkozást a meghajtóján tárolt tényleges szerződéses dokumentumhoz. Ezzel azonnal hozzáférhet a teljes munkaterület-sablonhoz vagy megállapodáshoz, anélkül, hogy a mappák között kellene keresgélnie.

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a projekt munkaterületét, ütemtervét, fizetési feltételeit és eredményeit a ClickUp munkaszerződés-sablonjával.

Fizetési ütemtervek és számlák nyomon követése

A nyomon követő eszköznek egyértelműen meg kell jelenítenie a fizetési megállapodás feltételeit, például a Net 15 vagy Net 30 fizetési határidőt, a vállalkozó óradíját vagy projektdíját, valamint a fontos dátumokat. Naplóznia kell a számlák benyújtásának dátumát, a fizetési határidőket és a fizetési állapotokat.

Függőben: A számla beérkezett, de még nem fizették ki.

Fizetett: A fizetés elküldésre került.

Késedelmes: A fizetési határidő lejárt.

Ez a láthatóság megakadályozza a késedelmes fizetéseket, amelyek ronthatják a vállalkozókkal való kapcsolatokat. Emellett a pénzügyi csapatnak is áttekinthető képet ad a cash flow tervezésről.

A projekt eredményei és mérföldkövei

Ahhoz, hogy a nyomkövetőt összekapcsolja a tényleges munkával, minden vállalkozó esetében rögzítenie kell a projekt eredményeit. Adja meg a projekt nevét, az eredmény rövid leírását, a határidőt és a befejezés állapotát.

A mérföldkövekre épülő szerződések esetében sorolja fel az egyes mérföldköveket és a hozzájuk tartozó fizetési feltételeket. Így könnyen látható, ki miért felelős, és hogy a határidők betartása terén jó úton haladnak-e.

🧠 Érdekesség: A Hammurabi-törvénykönyv (kb. 1754 BCE) részletes szabályokat tartalmazott az építőkkel, a fizetési feltételekkel, a büntetésekkel és a felelősséggel kapcsolatban. Ha egy ház összeomlott, az építő volt a felelős.

A nyomon követő rendszernek azt is rögzítenie kell, hogy a vállalkozó milyen teljesítményt nyújt. Ez nem feltétlenül bonyolult feladat.

Adja meg a vállalkozó aktuális státuszát (aktív, felfüggesztett vagy kilépett). Adjon hozzá oszlopokat az egyszerű teljesítménymutatókhoz, például a minőségi értékelésekhez vagy a pontos szállítási arányokhoz. Gyakran elegendő egy alapvető 1-5-ös értékelési skála és egy megjegyzés mező a projektmenedzser visszajelzéseihez; ezek a korábbi adatok felbecsülhetetlen értékűek a jövőbeli felvételi döntések meghozatalához.

Hogyan készítsünk vállalkozói nyomon követőt a Google Táblázatokban

Tudja, mit kell nyomon követnie, de nem egy táblázatkezelő varázsló. Hogyan lehet ezt a dolgot úgy felépíteni, hogy működjön? Ha órákat tölt a képletekkel való kísérletezéssel, olyan nehézkes dolgot hozhat létre, hogy a csapata nem is fogja használni.

Végigmenünk egy funkcionális vállalkozói nyomkövető felépítésén a nulláról. Minden lépés az előzőre épül, így egy működő, testreszabható Google Táblázatok projektmenedzsment sablont kap. 💁

1. lépés: Állítsa be a táblázat szerkezetét

Először hozzon létre egy új Google Táblázatot, és adjon neki egy egyértelmű nevet, például „Alvállalkozók kezelése”. Rendezze el egy megosztott meghajtón, hogy csapata hozzáférhessen.

Hozzon létre lapokat a különböző információkhoz, és a jobb áttekinthetőség érdekében rögzítse az első sort a Google Táblázatban

Ezután hozzon létre külön lapokat a különböző típusú információkhoz. Ezzel elkerülheti, hogy a nyomkövető egy hatalmas, zavaros táblázattá váljon.

Alvállalkozók: Ez lesz az Ön fő adatbázisa az összes alvállalkozói információ számára.

Fizetések: Ez a fül a számlák és a fizetési állapotok nyomon követésére szolgál.

Projektek: Opcionális fül a konkrét eredmények nyomon követéséhez, ha egyszerre több projektet kezel.

Minden lapon fagyassza be a fejléc sort a Nézet > Panelsorok befagyasztása > 1 sor menüponttal. Ezzel a görgetés során is láthatóak maradnak az oszlopcímek, ami nagy segítséget jelent.

🔍 Tudta? Amikor a 15. századi Olaszországban megjelent a kettős könyvelés, lehetővé vált nyomon követni, hogy kinek, mit és mikor fizettek. Ez egy áttörés volt, amely lehetővé tette a hosszú távú szerződéskötést több projektben, az egyszeri munkavégzés helyett.

2. lépés: Adja hozzá a vállalkozókra vonatkozó alapvető mezőket

Most a „Vállalkozók” fülön hozzon létre oszlopokat a korábban bemutatott alapvető adatmezők számára. Ezek a következők:

Alvállalkozói azonosító

Név

Vállalat

E-mail

Telefon

A szerződés kezdő dátuma

Szerződés lejárati dátuma

Állapot

Az adatok tisztaságának és konzisztenciájának megőrzése érdekében használja az adatellenőrzést. Ez lehetővé teszi, hogy legördülő menüket hozzon létre bizonyos oszlopokhoz.

Adja meg kritériumait a Google Táblázat Status (Állapot) oszlopában

Válasszon ki egy oszlopot, lépjen az Adatok > Adatellenőrzés menüpontra, és adja meg a kritériumokat. A „Státusz” oszlophoz olyan opciókat adhat hozzá, mint Aktív, Felfüggesztve és Kilépett. A „Fizetési feltételek” oszlophoz hozzáadhatja a Net 15, Net 30 és Beérkezéskor opciókat. Ez az egyszerű lépés megakadályozza a gépelési hibákat, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazt a terminológiát használja.

3. lépés: Fizetési és határidő-nyomon követés létrehozása

Váltson a „Fizetések” fülre, és adjon hozzá oszlopokat a következőkre:

Számlaszám

Számla dátuma

Összeg

Határidő

Fizetési állapot

Fizetés dátuma

Rendezze fizetési lapját különböző oszlopokkal a Google Táblázatban

Használja az Ön által létrehozott egyedi vállalkozói azonosítót, hogy minden kifizetést a megfelelő személyhez rendeljen a fő „Vállalkozók” fülön.

A határidők nyomon követéséhez térjen vissza a „Vállalkozók” fülre. Adjon hozzá oszlopokat a fontos dátumokhoz, például „Szerződés megújítási dátum”. Ezután rendezheti ezt az oszlopot, hogy lássa, mely szerződések megújítása áll közel.

🧠 Érdekesség: A VisiCalc olyan hatékony volt a költségvetés és a könyvelés terén, hogy nem csak a pénzügyi munkafolyamatokat változtatta meg, hanem az első Apple II számítógépek eladását is elősegítette. Sok vállalkozás kizárólag azért vásárolta meg a hardvert, hogy futtathassa a VisiCalc programot, és azonnal tesztelhesse a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, ahelyett, hogy kézzel újraírná a főkönyveket.

4. lépés: Hozzon létre képleteket az automatikus számításokhoz

A képletek teszik intelligenssé a táblázatot, és megkímélik Önt a kézi munkától. Íme néhány hasznos képlet, amelyet érdemes hozzáadni:

A szerződés lejártaig hátralévő napok száma: =DATEDIF(TODAY(), [End Date], ‘D’)

Késedelmes fizetések jelölése: =IF(AND([Payment Status]=’Pending’, [Due Date]<TODAY()), ‘OVERDUE’, ”)

A vállalkozónak kifizetett teljes összeg: =SUMIF([Vállalkozói azonosító tartomány], [Ez a vállalkozói azonosító], [Összeg tartomány])

Csak cserélje ki a zárójelben lévő szöveget a tényleges cellatartományokkal. Tartsa egyszerűnek a képleteket, különösen egy megosztott dokumentumban, mivel egy bonyolult képlet könnyebben meghibásodhat véletlenül.

5. lépés: Alkalmazzon feltételes formázást a vizuális jelzésekhez

A feltételes formázás színekkel emeli ki a fontos információkat. Beállíthat szabályokat, hogy a cellák tartalma alapján automatikusan kiemelje azokat.

Adjon hozzá feltételes formázást a Google Táblázatához, hogy a vizuális jelzések jobban kiemelkedjenek

Piros kiemelés: 30 napon belül lejáró szerződések esetén használja

Sárga kiemelés: Alkalmazza a következő héten esedékes kifizetésekre.

Piros szöveg: A késedelmes fizetések azonnal szembetűnőek legyenek

A beállításhoz válassza ki a formázni kívánt cellákat, majd lépjen a Formátum > Feltételes formázás menüpontra. Ez a vizuális réteg az adatfalat egy könnyen kezelhető irányítópulttá alakítja, ahol a problémák könnyen felismerhetők.

A Google Táblázatok korlátai a vállalkozók kezelése terén

A Google Táblázat működik, de egyre kevésbé megbízható. Lassúvá válik, valaki ismét tönkretett egy képletet, és Ön folyamatosan attól tart, hogy a pénzügyi csapat véletlenül meglátja mindenki fizetési arányait.

Ezen a ponton sok csapat rájön, hogy a táblázatokkal elérték a határukat. Íme a leggyakoribb korlátok, amelyekkel szembesülni fog:

Nincs beépített emlékeztető: Manuálisan kell ellenőriznie a határidőket, vagy külön naptárriasztásokat kell beállítania, mert hiányoznak a Manuálisan kell ellenőriznie a határidőket, vagy külön naptárriasztásokat kell beállítania, mert hiányoznak a munkafolyamat-automatizálási eszközök.

Korlátozott hozzáférés-vezérlés: Nem lehet könnyen elrejteni bizonyos személyek elől az érzékeny információkat, például a fizetési díjakat anélkül, hogy teljesen különálló, egymástól független táblázatokat hozna létre.

A képletek sérülékenysége: Egy véletlen törlés vagy helytelen szerkesztés tönkreteheti a teljes nyomkövető számításait, így az adatok megbízhatatlanná válnak.

Nincs egyértelmű auditnapló: Nehéz meglátni, ki mit és mikor módosított, ami komoly problémát jelent a szabályoknak való megfelelés és az elszámoltathatóság szempontjából.

Csak manuális frissítések: A nyomkövető egy adatsiló. Más eszközökből kell másolnia és beillesztenie az információkat, ami hibákhoz és időpazarláshoz vezet.

Skálázhatósági problémák: Ahogy egyre több vállalkozót és adatot ad hozzá, a táblázat lassulni fog, és a több lap közötti kapcsolatok kezelése rémálommá válik.

🔍 Tudta? A „árnyékrendszerek” évszázadokkal megelőzték a számítógépeket. Az irodai alkalmazottak, könyvelők és helyszíni vezetők gyakran vezettek magánjegyzeteket a hivatalos nyilvántartások mellett, mert a hivatalos rendszerek túl lassúak vagy merevek voltak.

Hogyan egyszerűsíti a ClickUp a vállalkozók nyomon követését?

A táblázatkezelő program korlátai visszatartják Önt. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely automatizálja az emlékeztetőket, védi az érzékeny adatokat, és összekapcsolja a vállalkozók kezelését a tényleges projektmunkával anélkül, hogy további eszközöket kellene használnia.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely a vállalkozók nyomon követését ugyanarra a helyre hozza, ahol a munka ténylegesen zajlik. Egyetlen rendszerben kezelheti a szerződéseket, feladatokat, ütemterveket, kifizetéseket és jóváhagyásokat, így kiküszöbölve a munka szétszóródását.

Nézzük meg, hogyan! ✨

Vizualizálja munkáját úgy, ahogyan szeretné

Ha a Google Táblázatok ma is megfelelnek a feladatra, az általában azért van, mert lehetővé teszik a vállalkozói adatok pontosan a kívánt módon történő elrendezését: sorok, oszlopok, szűrők és gyors szerkesztések.

A ClickUp-feladatokat sorokként, a mezőket pedig oszlopokként jelenítheti meg a ClickUp táblázatos nézetében

A ClickUp segítségével a ClickUp nézetek használatával többféle módon is megtekintheti ugyanazokat a vállalkozói adatokat. A vállalkozók nyomon követéséhez a következőket használhatja:

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp beépített részletes jogosultsági vezérlőit, hogy az érzékeny információk csak a megfelelő személyek számára legyenek láthatók.

Központosítsa a vállalkozók adatbázisát

Ne próbálja többé az adatait általános táblázatok oszlopokba kényszeríteni. Tartsa a vállalkozói adatait konzisztensnek és tisztának a ClickUp egyéni mezők segítségével, amelyekkel hatékony, strukturált adatbázist hozhat létre.

Határozza meg a ClickUp egyéni mezőit a tényleges munkamódszere alapján

Ezek a mezők meghatározott adattípusokhoz lettek kialakítva, így biztosítva, hogy az információk mindig konzisztensek és tiszták legyenek:

Legördülő mezők: A vállalkozók státuszának vagy típusának nyomon követéséhez

Dátum mezők: A szerződés kezdő és befejező dátumaihoz

Pénznem mezők: Árak és kifizetések nyomon követéséhez

Szövegmezők: jegyzetek és teljesítményre vonatkozó visszajelzésekhez

Ezek a mezők minden feladatban, nézetben és jelentésben konzisztensek maradnak, ami azt jelenti, hogy sikeresen elkerülte a véletlen felülírásokat vagy a hibás képleteket.

Optimalizálja az ütemtervét

Miután a vállalkozói munkája a ClickUp-ban található (feladatok, mezők, határidők, rögzített idő), a ClickUp Brain segítségével értelmezheti azt anélkül, hogy manuálisan át kellene vizsgálnia a sorokat vagy szűrőket.

Segít összefoglalni a projekt állapotát, terveket vagy feladatleírásokat készíteni, megtalálni a munkaterületén és a kapcsolódó eszközökben elrejtett információkat, valamint feltárni a legfontosabb akadályokat.

Tegyen fel a ClickUp Brainnek a munkaterületével kapcsolatos kérdéseket, hogy optimalizálhassa a tervezést

Ahelyett, hogy több nézetet nyitna meg, egyszerűen kérje meg a kontextusfüggő mesterséges intelligenciát, hogy:

„Összegezze az összes olyan vállalkozói feladatot, amely ezen a héten késedelmes vagy kockázatos.”

„Melyik vállalkozóknak lesz a legnagyobb munkaterhelésük a következő 10 napban?”

„Adj egy gyors állapotfrissítést az összes aktív vállalkozói feladatról és a X projektről!”

„Azonosítsa azokat a feladatokat, amelyeknél a nyomon követett idő közel áll a becsült óraszámhoz vagy meghaladja azt.”

🚀 A ClickUp előnye: Csatlakoztassa harmadik féltől származó eszközöket, feladatokat, fájlokat és kontextust egy helyen a ClickUp Brain MAX segítségével, az önálló asztali AI-társával.

Szerezzen be egy központi hubot a kereséshez, az elemzésekhez, az automatizáláshoz és a hangvezérelt parancsokhoz a ClickUp Brain MAX segítségével

A következőket kínálja Önnek:

Egységes keresés az összes munkájában, beleértve a csatlakoztatott alkalmazásokat, mint a Google Drive, a GitHub, a SharePoint és még a web is

A ClickUp Talk-to-Text funkcióval hanggal diktálhatja az utasításokat, ötleteket vagy frissítéseket – akár 4-szer gyorsabban, mint gépeléssel.

Kontextustudatos mesterséges intelligencia, amely megérti a munkáját, és a kontextusnak megfelelő válaszokat ad

Többmodellű AI webes integrációval, amely támogatja a tartalom keresését és generálását olyan modellek segítségével, mint a ChatGPT, a Claude és a Gemini

Automatizálja a fizetésekre és megújításokra vonatkozó emlékeztetőket

Unod már, hogy manuálisan kell ellenőrizni a táblázatot a közelgő határidők miatt? Automatizáld a határidők nyomon követését, és soha többé ne maradj le a megújításokról a ClickUp Automations segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy háttérben futó szabályokat hozz létre, így soha semmiről nem maradsz le.

Állítson be egyedi kiváltókat és műveleteket, hogy elkerülje az ismétlődő, unalmas munkát a ClickUp Automations segítségével

Az automatizálások egyszerű „Ha/Akkor” logikán alapulnak. Például:

Amikor egy feladat állapota „Számla beérkezett” -re változik, akkor értesítse a pénzügyi csapatot.

Amikor a szerződés lejárati dátuma 30 napra van, akkor hozzon létre egy feladatot a jogi csapat számára, hogy azt felülvizsgálja.

Amikor egy projekt „Befejezett” státusszal van jelölve, akkor változtassa meg a vállalkozó státuszát „Elérhető” státuszra.

A ClickUp Brain segítségével akár emlékeztető üzeneteket is készíthet, vagy igény szerint összefoglalhatja a vállalkozó aktuális munkaterhelését.

🚀 A ClickUp előnye: Kövesse nyomon az időt közvetlenül a Feladatok menüpontban, manuálisan vagy a beépített időzítővel, és kapcsolja össze ezeket az órákat közvetlenül a ClickUp Time Tracking segítségével elvégzett munkával. Ez azt jelenti, hogy nincs szüksége külön táblázatra a rögzített órák nyomon követéséhez.

Valós idejű áttekinthetőség

A táblázatból manuálisan jelentéseket készíteni időigényes feladat. A ClickUp Dashboards segítségével élőben, magas szintű áttekintést kaphat az egész vállalkozói programjáról.

Adjon hozzá egyedi kártyákat a ClickUp Dashboardhoz, hogy áttekintést kapjon a munkájáról

Készítsen egyedi irányítópultot kártyákkal, amelyekkel a legfontosabb mutatókat vizualizálhatja.

ClickUp kördiagram kártya: Mutassa meg a vállalkozók státusz szerinti bontását

ClickUp számítási kártya: A teljes kiadás megjelenítése vállalkozónként vagy projektenként

ClickUp feladatlista kártya: Tekintse át egy pillanat alatt az ezen a héten esedékes összes fizetést.

A Sheets pivot tábláival ellentétben, amelyeket manuálisan kell frissíteni, a ClickUp Dashboards kártyák valós időben frissülnek, amint az alapul szolgáló adatok megváltoznak. Ez lehetővé teszi, hogy a problémákat még azok kialakulása előtt észrevegye.

Hallgassa meg Alistair Wilson, a Compound digitális átalakulási tanácsadójának véleményét:

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Adja át a szerződést a ClickUp-nak

A Google Táblázatok egy jó kiindulási pont – segít tisztázni, kik a vállalkozói, min dolgoznak, és mi került kifizetésre, illetve mi nem. Kis csapatok vagy rövid távú projektek esetében ez gyakran elegendő.

De amint a vállalkozók több projektben is részt vesznek, az ütemtervek eltolódnak, vagy a munkaórák pontosabb nyomon követése válik szükségessé, a táblázatkezelő program többet követel Öntől, mint amennyit visszaad.

A ClickUp természetesen illeszkedik ide. Továbbra is megmarad a megszokott struktúra – táblázatok, mezők, szűrők –, de most minden sor kapcsolódik a valódi munkához, a valódi ütemtervekhez és a valódi frissítésekhez.

A feladatok automatikusan frissülnek. Az időkövetés a teljesítendő feladatokhoz kapcsolódik. A műszerfalak megmutatják, mi a fontos, anélkül, hogy minden héten újra kellene készíteni a jelentéseket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, pedig segítenek felismerni a problémákat, mielőtt azok nem tervezett utánkövetési feladatokká válnának.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

GYIK

Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói menedzsment nyomkövetőnek?

A nyomon követőnek tartalmaznia kell a kapcsolattartási információkat, a szerződés feltételeit, a fizetési részleteket, a projektfeladatokat és a teljesítményre vonatkozó megjegyzéseket, hogy teljes képet kapjon a kapcsolatról.

Miben különbözik a vállalkozók nyomon követője a projekt nyomon követőjétől?

A projektkövető egy adott kezdeményezés feladatait és ütemtervét tartja szem előtt, míg a vállalkozók követője a több projektre kiterjedő folyamatos kapcsolatokra, például a kifizetésekre és a szerződésekre összpontosít.

Integrálhatom a Google Táblázatokat más vállalkozói menedzsment eszközökkel?

Igen, olyan eszközöket használhat, mint a Zapier, hogy összekapcsolja a Sheets-et más alkalmazásokkal, de ezek az integrációk beállítást és karbantartást igényelnek, és előfordulhat, hogy nem kínálnak valós idejű adatszinkronizálást.