Hogyan készítsünk vállalkozói menedzsment követőt a Google Táblázatokban

Új vállalkozót készül felvenni, de megakad, mert nem emlékszik, hogyan kezelte az előző ötöt. Ki küldte el a szerződést? Ki vár még fizetésre?
Tehát azt teszi, amit a legtöbb ember. Megnyitja a Google Sheets alkalmazást, másol egy régi fájlt, átnevezi „Alvállalkozók – Végleges v3”-ra, és megígéri magának, hogy később rendet rak benne.
Pontosan ebben a pillanatban jön jól egy egyszerű vállalkozói nyomkövető. Szüksége van egy világos, megbízható táblázatra, amely megmutatja, kivel dolgozik, mi a felelősségi körük és hol tartanak a dolgok.
Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogyan hozhat létre egy funkcionális, rendezett vállalkozói nyomon követőt a Google Táblázatokban. Azt is megvizsgáljuk, mit tegyen, ha kinőtte ezt a rendszert, és egy olyan rendszerre van szüksége, amely a csapatával együtt bővíthető.
Mi az a vállalkozói menedzsment nyomkövető?
A vállalkozói menedzsment tracker egy eszköz vagy egyetlen megbízható forrás, amelynek segítségével az összes vállalkozóval kapcsolatos információt egy helyen lehet rendszerezni és nyomon követni. Általában tartalmazza az elérhetőségeket, a szerződési feltételeket, a fizetési ütemtervet, a projektfeladatokat és a teljesítményadatokat.
Ahelyett, hogy e-maileket, véletlenszerű dokumentumokat vagy post-it cetliket böngésznének a W-9-es nyomtatványok vagy a fizetési feltételek megerősítése érdekében, a csapatok egy vállalkozói kapcsolatkezelő eszközt használhatnak egyetlen megbízható forrásként minden vállalkozói kapcsolathoz.
Az operációs csapatok, HR-osztályok, projektmenedzserek és kisvállalkozások tulajdonosai gyakran használják ezeket a nyomkövetőket a szabadúszók és külső beszállítók hatékonyabb kezelésére. A jól felépített nyomkövető segít megelőzni a késedelmes fizetéseket, a szerződésmegújítások elmulasztását és a megfelelés hiányosságait, miközben megkönnyíti a vállalkozók adatainak pontos, hozzáférhető és naprakész állapotban tartását.
📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain szolgáltatást. Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát.
💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!
Nyomon követheti a vállalkozókat a Google Táblázatokban?
Most szüksége van egy nyomkövetőre, és a Google Táblázatok ott van, ingyenes és ismerős, így belevág. De hamarosan rájön, hogy manuálisan ellenőrzi a határidőket, és aggódik, hogy ki láthatja az érzékeny fizetési adatokat.
Szóval, nyomon követheti a vállalkozókat a Google Táblázatokban? Igen, és ez egy remek kiindulási pont, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek kis számú vállalkozót kezelnek. A Táblázatok ingyenesek, azonnal elérhetők és elég rugalmasak ahhoz, hogy testreszabhatók legyenek, és hasznos funkciókat kínálnak, amelyekkel elindulhat:
- Adatellenőrzés: Hozzon létre legördülő menüket az egységes adatbevitel érdekében.
- Feltételes formázás: Használjon színkódokat a vizuális állapotjelzésekhez.
- Alapvető képletek: Egyszerű számítások automatizálása
- Verziótörténet: Nézze meg, ki mit és mikor módosított
💡 Profi tipp: Készítsen megfelelőségi ellenőrzőlistát, hogy ne kelljen kapkodnia adóbevalláskor vagy új munkatársak felvételekor. Egy gyors áttekintéssel megtudhatja, kinek hiányzik szerződése, adóbevallása, titoktartási megállapodása vagy fizetési adatai, mielőtt ez problémává válna.
A hatékony vállalkozói nyomon követő rendszer legfontosabb elemei
Elkezdett egy táblázatot, de az csak egy név- és e-mail-lista, amely nem igazán követ semmi fontosat, így továbbra is elmulasztja a határidőket és a fizetéseket.
Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, a nyomkövetőnek konkrét adatkategóriákra van szüksége. Nézzünk meg néhány olyan elemet, amelyek biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki, és egy pillanat alatt teljes képet kapjon az egyes vállalkozókkal való kapcsolatról. ⚒️
Alvállalkozói információk és elérhetőségek
Ez a nyomkövető alapja. Szüksége van egy helyre az alapvető adatok tárolásához: vállalkozó neve, cége (ha van), e-mail címe, telefonszáma és címe. A szabályoknak való megfelelés érdekében célszerű feltüntetni adóazonosító számukat vagy W-9 státuszukat is.
Javasoljuk, hogy minden személy számára hozzon létre egy egyedi vállalkozói azonosítót. Ez az egyszerű azonosító megkönnyíti a különböző lapok vagy dokumentumok közötti hivatkozást, elkerülve az összetévesztést.
Szerződési feltételek és megújítási dátumok
A szerződések kezdő és végdátumainak, valamint a megújítási feltételek nyomon követése elengedhetetlen a kockázatok kezeléséhez. A lejárt szerződés jogi kockázatot jelenthet, míg a megújítás elmulasztása a munkafolyamat közepén megzavarhatja a projektet.
A nyomon követő eszköznek tartalmaznia kell a szerződés típusát (határozott idejű, folyamatos vagy projektalapú). Adjon hozzá egy hiperhivatkozást a meghajtóján tárolt tényleges szerződéses dokumentumhoz. Ezzel azonnal hozzáférhet a teljes munkaterület-sablonhoz vagy megállapodáshoz, anélkül, hogy a mappák között kellene keresgélnie.
⚡ Sablonarchívum: Használja a ClickUp munkaterületi sablont, hogy előre egyértelműen meghatározza a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a fizetési feltételeket, így a munka megkezdése után kevesebb lesz a vissza-vissza kommunikáció.
Fizetési ütemtervek és számlák nyomon követése
A nyomon követő eszköznek egyértelműen meg kell jelenítenie a fizetési megállapodás feltételeit, például a Net 15 vagy Net 30 fizetési határidőt, a vállalkozó óradíját vagy projektdíját, valamint a fontos dátumokat. Naplóznia kell a számlák benyújtásának dátumát, a fizetési határidőket és a fizetési állapotokat.
- Függőben: A számla beérkezett, de még nem fizették ki.
- Fizetett: A fizetés elküldésre került.
- Késedelmes: A fizetési határidő lejárt.
Ez a láthatóság megakadályozza a késedelmes fizetéseket, amelyek ronthatják a vállalkozókkal való kapcsolatokat. Emellett a pénzügyi csapatnak is áttekinthető képet ad a cash flow tervezésről.
A projekt eredményei és mérföldkövei
Ahhoz, hogy a nyomkövetőt összekapcsolja a tényleges munkával, minden vállalkozó esetében rögzítenie kell a projekt eredményeit. Adja meg a projekt nevét, az eredmény rövid leírását, a határidőt és a befejezés állapotát.
A mérföldkövekre épülő szerződések esetében sorolja fel az egyes mérföldköveket és a hozzájuk tartozó fizetési feltételeket. Így könnyen látható, ki miért felelős, és hogy a határidők betartása terén jó úton haladnak-e.
🧠 Érdekesség: A Hammurabi-törvénykönyv (kb. 1754 BCE) részletes szabályokat tartalmazott az építőkkel, a fizetési feltételekkel, a büntetésekkel és a felelősséggel kapcsolatban. Ha egy ház összeomlott, az építő volt a felelős.
Teljesítménymutatók és állapotfrissítések
A nyomon követő rendszernek azt is rögzítenie kell, hogy a vállalkozó milyen teljesítményt nyújt. Ez nem feltétlenül bonyolult feladat.
Adja meg a vállalkozó aktuális státuszát (aktív, felfüggesztett vagy kilépett). Adjon hozzá oszlopokat az egyszerű teljesítménymutatókhoz, például a minőségi értékelésekhez vagy a pontos szállítási arányokhoz. Gyakran elegendő egy alapvető 1-5-ös értékelési skála és egy megjegyzés mező a projektmenedzser visszajelzéseihez; ezek a korábbi adatok felbecsülhetetlen értékűek a jövőbeli felvételi döntések meghozatalához.
Hogyan készítsünk vállalkozói nyomon követőt a Google Táblázatokban
Tudja, mit kell nyomon követnie, de nem egy táblázatkezelő varázsló. Hogyan lehet ezt a dolgot úgy felépíteni, hogy működjön? Ha órákat tölt a képletekkel való kísérletezéssel, olyan nehézkes dolgot hozhat létre, hogy a csapata nem is fogja használni.
Végigmenünk egy funkcionális vállalkozói nyomkövető felépítésén a nulláról. Minden lépés az előzőre épül, így egy működő, testreszabható Google Táblázatok projektmenedzsment sablont kap. 💁
1. lépés: Állítsa be a táblázat szerkezetét
Először hozzon létre egy új Google Táblázatot, és adjon neki egy egyértelmű nevet, például „Alvállalkozók kezelése”. Rendezze el egy megosztott meghajtón, hogy csapata hozzáférhessen.
Ezután hozzon létre külön lapokat a különböző típusú információkhoz. Ezzel elkerülheti, hogy a nyomkövető egy hatalmas, zavaros táblázattá váljon.
- Alvállalkozók: Ez lesz az Ön fő adatbázisa az összes alvállalkozói információ számára.
- Fizetések: Ez a fül a számlák és a fizetési állapotok nyomon követésére szolgál.
- Projektek: Opcionális fül a konkrét eredmények nyomon követéséhez, ha egyszerre több projektet kezel.
Minden lapon fagyassza be a fejléc sort a Nézet > Panelsorok befagyasztása > 1 sor menüponttal. Ezzel a görgetés során is láthatóak maradnak az oszlopcímek, ami nagy segítséget jelent.
🔍 Tudta? Amikor a 15. századi Olaszországban megjelent a kettős könyvelés, lehetővé vált nyomon követni, hogy kinek, mit és mikor fizettek. Ez egy áttörés volt, amely lehetővé tette a hosszú távú szerződéskötést több projektben, az egyszeri munkavégzés helyett.
2. lépés: Adja hozzá a vállalkozókra vonatkozó alapvető mezőket
Most a „Vállalkozók” fülön hozzon létre oszlopokat a korábban bemutatott alapvető adatmezők számára. Ezek a következők:
- Alvállalkozói azonosító
- Név
- Vállalat
- Telefon
- A szerződés kezdő dátuma
- Szerződés lejárati dátuma
- Állapot
Az adatok tisztaságának és konzisztenciájának megőrzése érdekében használja az adatellenőrzést. Ez lehetővé teszi, hogy legördülő menüket hozzon létre bizonyos oszlopokhoz.
Válasszon ki egy oszlopot, lépjen az Adatok > Adatellenőrzés menüpontra, és adja meg a kritériumokat. A „Státusz” oszlophoz olyan opciókat adhat hozzá, mint Aktív, Felfüggesztve és Kilépett. A „Fizetési feltételek” oszlophoz hozzáadhatja a Net 15, Net 30 és Beérkezéskor opciókat. Ez az egyszerű lépés megakadályozza a gépelési hibákat, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazt a terminológiát használja.
3. lépés: Fizetési és határidő-nyomon követés létrehozása
Váltson a „Fizetések” fülre, és adjon hozzá oszlopokat a következőkre:
- Számlaszám
- Számla dátuma
- Összeg
- Határidő
- Fizetési állapot
- Fizetés dátuma
Használja az Ön által létrehozott egyedi vállalkozói azonosítót, hogy minden kifizetést a megfelelő személyhez rendeljen a fő „Vállalkozók” fülön.
A határidők nyomon követéséhez térjen vissza a „Vállalkozók” fülre. Adjon hozzá oszlopokat a fontos dátumokhoz, például „Szerződés megújítási dátum”. Ezután rendezheti ezt az oszlopot, hogy lássa, mely szerződések megújítása áll közel.
🧠 Érdekesség: A VisiCalc olyan hatékony volt a költségvetés és a könyvelés terén, hogy nem csak a pénzügyi munkafolyamatokat változtatta meg, hanem az első Apple II számítógépek eladását is elősegítette. Sok vállalkozás kizárólag azért vásárolta meg a hardvert, hogy futtathassa a VisiCalc programot, és azonnal tesztelhesse a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, ahelyett, hogy kézzel újraírná a főkönyveket.
4. lépés: Hozzon létre képleteket az automatikus számításokhoz
A képletek teszik intelligenssé a táblázatot, és megkímélik Önt a kézi munkától. Íme néhány hasznos képlet, amelyet érdemes hozzáadni:
- A szerződés lejártaig hátralévő napok száma: =DATEDIF(TODAY(), [End Date], ‘D’)
- Késedelmes fizetések jelölése: =IF(AND([Payment Status]=’Pending’, [Due Date]<TODAY()), ‘OVERDUE’, ”)
- A vállalkozónak kifizetett teljes összeg: =SUMIF([Vállalkozói azonosító tartomány], [Ez a vállalkozói azonosító], [Összeg tartomány])
Csak cserélje ki a zárójelben lévő szöveget a tényleges cellatartományokkal. Tartsa egyszerűnek a képleteket, különösen egy megosztott dokumentumban, mivel egy bonyolult képlet könnyebben meghibásodhat véletlenül.
5. lépés: Alkalmazzon feltételes formázást a vizuális jelzésekhez
A feltételes formázás színekkel emeli ki a fontos információkat. Beállíthat szabályokat, hogy a cellák tartalma alapján automatikusan kiemelje azokat.
- Piros kiemelés: 30 napon belül lejáró szerződések esetén használja
- Sárga kiemelés: Alkalmazza a következő héten esedékes kifizetésekre.
- Piros szöveg: A késedelmes fizetések azonnal szembetűnőek legyenek
A beállításhoz válassza ki a formázni kívánt cellákat, majd lépjen a Formátum > Feltételes formázás menüpontra. Ez a vizuális réteg az adatfalat egy könnyen kezelhető irányítópulttá alakítja, ahol a problémák könnyen felismerhetők.
A Google Táblázatok korlátai a vállalkozók kezelése terén
A Google Táblázat működik, de egyre kevésbé megbízható. Lassúvá válik, valaki ismét tönkretett egy képletet, és Ön folyamatosan attól tart, hogy a pénzügyi csapat véletlenül meglátja mindenki fizetési arányait.
Ezen a ponton sok csapat rájön, hogy a táblázatokkal elérték a határukat. Íme a leggyakoribb korlátok, amelyekkel szembesülni fog:
- Nincs beépített emlékeztető: Manuálisan kell ellenőriznie a határidőket, vagy külön naptárriasztásokat kell beállítania, mert hiányoznak a munkafolyamat-automatizálási eszközök.
- Korlátozott hozzáférés-vezérlés: Nem lehet könnyen elrejteni bizonyos személyek elől az érzékeny információkat, például a fizetési díjakat anélkül, hogy teljesen különálló, egymástól független táblázatokat hozna létre.
- A képletek sérülékenysége: Egy véletlen törlés vagy helytelen szerkesztés tönkreteheti a teljes nyomkövető számításait, így az adatok megbízhatatlanná válnak.
- Nincs egyértelmű auditnapló: Nehéz meglátni, ki mit és mikor módosított, ami komoly problémát jelent a szabályoknak való megfelelés és az elszámoltathatóság szempontjából.
- Csak manuális frissítések: A nyomkövető egy adatsiló. Más eszközökből kell másolnia és beillesztenie az információkat, ami hibákhoz és időpazarláshoz vezet.
- Skálázhatósági problémák: Ahogy egyre több vállalkozót és adatot ad hozzá, a táblázat lassulni fog, és a több lap közötti kapcsolatok kezelése rémálommá válik.
🔍 Tudta? A „árnyékrendszerek” évszázadokkal megelőzték a számítógépeket. Az irodai alkalmazottak, könyvelők és helyszíni vezetők gyakran vezettek magánjegyzeteket a hivatalos nyilvántartások mellett, mert a hivatalos rendszerek túl lassúak vagy merevek voltak.
Hogyan egyszerűsíti a ClickUp a vállalkozók nyomon követését?
A táblázatkezelő program korlátai visszatartják Önt. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely automatizálja az emlékeztetőket, védi az érzékeny adatokat, és összekapcsolja a vállalkozók kezelését a tényleges projektmunkával anélkül, hogy további eszközöket kellene használnia.
A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely a vállalkozók nyomon követését ugyanarra a helyre hozza, ahol a munka ténylegesen zajlik. Egyetlen rendszerben kezelheti a szerződéseket, feladatokat, ütemterveket, kifizetéseket és jóváhagyásokat, így kiküszöbölve a munka szétszóródását.
Nézzük meg, hogyan! ✨
Vizualizálja munkáját úgy, ahogyan szeretné
Ha a Google Táblázatok ma is megfelelnek a feladatra, az általában azért van, mert lehetővé teszik a vállalkozói adatok pontosan a kívánt módon történő elrendezését: sorok, oszlopok, szűrők és gyors szerkesztések.
A ClickUp segítségével a ClickUp nézetek használatával többféle módon is megtekintheti ugyanazokat a vállalkozói adatokat. A vállalkozók nyomon követéséhez a következőket használhatja:
- A ClickUp táblázatos nézetében a ClickUp feladatok sorokként, a vállalkozó neve, díja, státusza, határideje és órái pedig oszlopokként jelennek meg. Az oszlopokat rendezheti, szűrheti, elrejtheti, és a nézeteket elmentheti későbbi felhasználás céljából.
- A ClickUp List View funkció akkor hasznos, ha a munkákat vállalkozó, projekt vagy állapot szerint szeretné csoportosítani, ahelyett, hogy egy lapos rácsot vizsgálna át.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp beépített részletes jogosultsági vezérlőit, hogy az érzékeny információk csak a megfelelő személyek számára legyenek láthatók.
Központosítsa a vállalkozók adatbázisát
Ne próbálja többé az adatait általános táblázatok oszlopokba kényszeríteni. Tartsa a vállalkozói adatait konzisztensnek és tisztának a ClickUp egyéni mezők segítségével, amelyekkel hatékony, strukturált adatbázist hozhat létre.
Ezek a mezők meghatározott adattípusokhoz lettek kialakítva, így biztosítva, hogy az információk mindig konzisztensek és tiszták legyenek:
- Legördülő mezők: A vállalkozók státuszának vagy típusának nyomon követéséhez
- Dátum mezők: A szerződés kezdő és befejező dátumaihoz
- Pénznem mezők: Árak és kifizetések nyomon követéséhez
- Szövegmezők: jegyzetek és teljesítményre vonatkozó visszajelzésekhez
Ezek a mezők minden feladatban, nézetben és jelentésben konzisztensek maradnak, ami azt jelenti, hogy sikeresen elkerülte a véletlen felülírásokat vagy a hibás képleteket.
Optimalizálja az ütemtervét
Miután a vállalkozói munkája a ClickUp-ban található (feladatok, mezők, határidők, rögzített idő), a ClickUp Brain segítségével értelmezheti azt anélkül, hogy manuálisan át kellene vizsgálnia a sorokat vagy szűrőket.
Segít összefoglalni a projekt állapotát, terveket vagy feladatleírásokat készíteni, megtalálni a munkaterületén és a kapcsolódó eszközökben elrejtett információkat, valamint feltárni a legfontosabb akadályokat.
Ahelyett, hogy több nézetet nyitna meg, egyszerűen kérje meg a kontextusfüggő mesterséges intelligenciát, hogy:
- „Összegezze az összes olyan vállalkozói feladatot, amely ezen a héten késedelmes vagy kockázatos.”
- „Melyik vállalkozóknak lesz a legnagyobb munkaterhelésük a következő 10 napban?”
- „Adj egy gyors állapotfrissítést az összes aktív vállalkozói feladatról és a X projektről!”
- „Azonosítsa azokat a feladatokat, amelyeknél a nyomon követett idő közel áll a becsült óraszámhoz vagy meghaladja azt.”
🚀 A ClickUp előnye: Csatlakoztassa harmadik féltől származó eszközöket, feladatokat, fájlokat és kontextust egy helyen a ClickUp Brain MAX segítségével, az önálló asztali AI-társával.
A következőket kínálja Önnek:
- Egységes keresés az összes munkájában, beleértve a csatlakoztatott alkalmazásokat, mint a Google Drive, a GitHub, a SharePoint és még a web is
- A ClickUp Talk-to-Text funkcióval hanggal diktálhatja az utasításokat, ötleteket vagy frissítéseket – akár 4-szer gyorsabban, mint gépeléssel.
- Kontextustudatos mesterséges intelligencia, amely megérti a munkáját, és a kontextusnak megfelelő válaszokat ad
- Többmodellű AI webes integrációval, amely támogatja a tartalom keresését és generálását olyan modellek segítségével, mint a ChatGPT, a Claude és a Gemini
Automatizálja a fizetésekre és megújításokra vonatkozó emlékeztetőket
Unod már, hogy manuálisan kell ellenőrizni a táblázatot a közelgő határidők miatt? Automatizáld a határidők nyomon követését, és soha többé ne maradj le a megújításokról a ClickUp Automations segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy háttérben futó szabályokat hozz létre, így soha semmiről nem maradsz le.
Az automatizálások egyszerű „Ha/Akkor” logikán alapulnak. Például:
- Amikor egy feladat állapota „Számla beérkezett” -re változik, akkor értesítse a pénzügyi csapatot.
- Amikor a szerződés lejárati dátuma 30 napra van, akkor hozzon létre egy feladatot a jogi csapat számára, hogy azt felülvizsgálja.
- Amikor egy projekt „Befejezett” státusszal van jelölve, akkor változtassa meg a vállalkozó státuszát „Elérhető” státuszra.
A ClickUp Brain segítségével akár emlékeztető üzeneteket is készíthet, vagy igény szerint összefoglalhatja a vállalkozó aktuális munkaterhelését.
🚀 A ClickUp előnye: Kövesse nyomon az időt közvetlenül a Feladatok menüpontban, manuálisan vagy a beépített időzítővel, és kapcsolja össze ezeket az órákat közvetlenül a ClickUp Time Tracking segítségével elvégzett munkával. Ez azt jelenti, hogy nincs szüksége külön táblázatra a rögzített órák nyomon követéséhez.
Valós idejű áttekinthetőség
A táblázatból manuálisan jelentéseket készíteni időigényes feladat. A ClickUp Dashboards segítségével élőben, magas szintű áttekintést kaphat az egész vállalkozói programjáról.
Készítsen egyedi irányítópultot kártyákkal, amelyekkel a legfontosabb mutatókat vizualizálhatja.
- ClickUp kördiagram kártya: Mutassa meg a vállalkozók státusz szerinti bontását
- ClickUp számítási kártya: A teljes kiadás megjelenítése vállalkozónként vagy projektenként
- ClickUp feladatlista kártya: Tekintse át egy pillanat alatt az ezen a héten esedékes összes fizetést.
A Sheets pivot tábláival ellentétben, amelyeket manuálisan kell frissíteni, a ClickUp Dashboards kártyák valós időben frissülnek, amint az alapul szolgáló adatok megváltoznak. Ez lehetővé teszi, hogy a problémákat még azok kialakulása előtt észrevegye.
Hallgassa meg Alistair Wilson, a Compound digitális átalakulási tanácsadójának véleményét:
Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.
Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.
Adja át a szerződést a ClickUp-nak
A Google Táblázatok egy jó kiindulási pont – segít tisztázni, kik a vállalkozói, min dolgoznak, és mi került kifizetésre, illetve mi nem. Kis csapatok vagy rövid távú projektek esetében ez gyakran elegendő.
De amint a vállalkozók több projektben is részt vesznek, az ütemtervek eltolódnak, vagy a munkaórák pontosabb nyomon követése válik szükségessé, a táblázatkezelő program többet követel Öntől, mint amennyit visszaad.
A ClickUp természetesen illeszkedik ide. Továbbra is megmarad a megszokott struktúra – táblázatok, mezők, szűrők –, de most minden sor kapcsolódik a valódi munkához, a valódi ütemtervekhez és a valódi frissítésekhez.
A feladatok automatikusan frissülnek. Az időkövetés a teljesítendő feladatokhoz kapcsolódik. A műszerfalak megmutatják, mi a fontos, anélkül, hogy minden héten újra kellene készíteni a jelentéseket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, pedig segítenek felismerni a problémákat, mielőtt azok nem tervezett utánkövetési feladatokká válnának.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅
GYIK
Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói menedzsment nyomkövetőnek?
A nyomon követőnek tartalmaznia kell a kapcsolattartási információkat, a szerződés feltételeit, a fizetési részleteket, a projektfeladatokat és a teljesítményre vonatkozó megjegyzéseket, hogy teljes képet kapjon a kapcsolatról.
Miben különbözik a vállalkozók nyomon követője a projekt nyomon követőjétől?
A projektkövető egy adott kezdeményezés feladatait és ütemtervét tartja szem előtt, míg a vállalkozók követője a több projektre kiterjedő folyamatos kapcsolatokra, például a kifizetésekre és a szerződésekre összpontosít.
Integrálhatom a Google Táblázatokat más vállalkozói menedzsment eszközökkel?
Igen, olyan eszközöket használhat, mint a Zapier, hogy összekapcsolja a Sheets-et más alkalmazásokkal, de ezek az integrációk beállítást és karbantartást igényelnek, és előfordulhat, hogy nem kínálnak valós idejű adatszinkronizálást.