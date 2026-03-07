Hogyan lehet nyomon követni az ügyfelek előlegét a Google Táblázatokban

Kinyitja a laptopját, hogy elküldjön egy számlát, és megáll. Már kiszámlázta ezt az ügyfelet erre a hónapra? Vagy az előző hónapra? Átlapozza az e-maileket, a csevegőüzeneteket és egy félig frissített táblázatot, amelynek neve valami ilyesmi: „Retainers_FINAL_v3”.

Megjegyzi magának, hogy később még egyszer ellenőrizze, jól tudva, hogy a „később” általában az adóbevallási időszakot jelenti. Az előlegek célja, hogy megkönnyítsék az életet – előre látható bevételt jelentenek, de nyomon követésük gyorsan bonyolulttá válhat.

Ez az útmutató végigvezeti Önt az ügyfél-előlegek nyomon követőjének létrehozásán a Google Táblázatokban. Bemutatjuk a legfontosabb adatokat, a lépésről lépésre történő beállítási utasításokat és a legjobb gyakorlatokat, hogy számlázása pontos és ügyfélkapcsolatai szilárdak legyenek.

Megnézzük azt is, hogy a ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete hogyan segít Önnek, amikor a Google Táblázatok korlátozottnak tűnnek. 💁

Miért érdemes a ügyfelek előlegét táblázatban nyomon követni?

Több ügyféllel foglalkozik egyszerre, és az a zavaró érzése, hogy nem tudja megkülönböztetni a számlázható és a nem számlázható órákat. Ez bevételkieséshez vagy kellemetlen beszélgetésekhez vezet az ügyfelekkel a váratlan túllépésekről, ami rontja a nehezen kiépített bizalmat.

Egyetlen táblázatban összesítve láthatja az összes adatot, így könnyen megnézheti, ki közelít a limitjéhez, és kinek vannak még fel nem használt órái. Itt van néhány ok, miért érdemes itt kezdeni. 🛠️

Azonnali beállítás: Kezdje el még ma a nyomon követést, bevezetés vagy szoftveres tanulási görbe nélkül.

Teljes testreszabás: Szabadon hozhat létre oszlopokat és képleteket, amelyek megfelelnek az Ön egyedi számlázási struktúrájának.

Egyszerű ügyfélmegosztás: Exportáljon vagy adjon csak olvasási hozzáférést a átlátható kommunikáció érdekében.

Nulla költség: Ingyenes eszköz, amely kiváló választás szabadúszók vagy kis csapatok számára, akik most kezdenek el előlegmodellt használni.

Bár a táblázatok egyszerű beállításokhoz hatékonyak, hiányzik belőlük a kézi frissítések automatizálása.

🧠 Érdekesség: A „retent” kifejezés a középkorban (15. század) keletkezett, és olyan személyt jelölt, aki gyakran egy magas rangú személy hűséges támogatója vagy függője volt, és akit „megtartottak” szolgálatban. Ezeket a személyeket, akik gyakran egy nagyobb, kíséretnek vagy rokonságnak nevezett csoport tagjai voltak, egy uralkodó, nemes vagy monarchia szolgálatában tartották tanácsadóként, testőrként, kísérőként vagy katonaként.

A Google Táblázatok ügyfél-előlegkövetőjének főbb összetevői

A Google Táblázatok ügyfél-előlegkövetője egy táblázat, amely nyomon követi az előlegmegállapodásokat, így áttekinthető képet kaphat a ledolgozott órákról, a fennmaradó egyenlegekről és a számlázási ciklusokról.

Korábban már próbáltál létrehozni egy nyomonkövető rendszert, de az nehezen karbantartható volt, ami számlázási vitákhoz vezetett, és végül a rendszer teljes elhagyásához.

Íme néhány alapvető adat, amely a megbízások kezelését valóban hasznossá teszi. 📊

Ügyfél- és projektinformációk

A nyomkövető minden sorában alapvető azonosító adatokra van szükség a munka szervezettségének fenntartásához. Ide tartozik az ügyfél neve, elsődleges kapcsolattartója, a projekt vagy megbízás neve, a kezdési dátum és minden releváns szerződés hivatkozási száma.

Ha több előleget kezel, akkor képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan szűrjön vagy ügyfél szerint keressen anélkül, hogy végtelenül görgetne több száz soron keresztül.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy „Állapot” oszlopot olyan opciókkal, mint Aktív, Szüneteltetett vagy Befejezett. Ezzel könnyedén kiszűrheti az inaktív ügyfeleket a fő munkamáslapról, így a nyomkövető tiszta és áttekinthető marad.

Előlegdíj és számlázási ciklus

Az ügyfelek számlázásakor a pénzforgalmi zavarok elkerülése érdekében nyomon kell követnie a havi előleg összegét, a számlázás gyakoriságát (pl. havonta vagy negyedévente), a fizetési feltételeket és a megújítás dátumát.

Egy tipikus előlegdíj példa: 3000 dollár/hó előleg 20 óra tervezési munkáért, amelynek számlázása a hónap első napján történik, 30 napos fizetési határidővel. A táblázatban ezeket az adatokat külön oszlopokban kell rögzíteni.

🔍 Tudta? Az olyan szakmákban, mint a jogászi, az időt gyakran pontos időközönként (pl. 0,1 óra vagy 6 perces blokkok) rögzítik, hogy biztosítsák a megbízásokkal kapcsolatos pontos számlázást.

Órák vagy teljesítmények nyomon követése

A nyomon követési módszernek meg kell felelnie a szerződés szerkezetének. Egyes előlegek óradíj alapúak, azaz az ügyfél havonta egy meghatározott óraszámért fizet, míg mások projektalapúak ( ), azaz a projekt eredményei alapján fizetnek, azaz egy meghatározott számú eredményért fizetnek.

A következőket kell nyomon követni:

Óradíj alapú megbízások esetén: a dátum, a feladat leírása, a munkát elvégző csapattag, a rögzített órák száma és a hónap futó összege.

Teljesítményalapú munkák esetén: a teljesítmény neve, határideje, befejezési állapota és a módosítások száma.

Ha mindkét típusú előleget kezeli, használjon külön lapokat a táblázatban. Ha egy nézetben keveri őket, az zavart és jelentési problémákat okozhat.

Egyenleg és fizetési állapot

Ügyfelei elvárják, hogy bármikor megismerhessék fennmaradó egyenlegüket, és ha nehezen találja a választ, az aláássa az Ön által kiépített bizalmat. A nyomon követő rendszernek tartalmaznia kell oszlopokat a felhasznált órák vagy teljesítmények, a fennmaradó egyenleg, az előző hónapokból áthúzódó egyenleg, a számla állapota és a befizetés dátuma számára.

Egyszerű kivonási képleteket használhat, például „=Előleg órái – Felhasznált órák”, hogy automatikusan kiszámolja a fennmaradó egyenleget. A fizetési állapotot illetően hozzon létre egy legördülő menüt olyan opciókkal, mint „Nem számlázva”, „Számlázva”, „Kifizetve” és „Késedelmes”, hogy a pénzügyi nyomon követés áttekinthető legyen.

Hogyan hozhat létre ügyfél-előlegkövetőt a Google Táblázatokban?

Tudja, milyen információkat kell nyomon követnie, de egy üres táblázatot bámulni nyomasztó lehet, különösen akkor, ha a képletek beállítására és a különböző lapok összekapcsolására gondol.

Ez a habozás több elvesztett számlázható órához vagy egy könnyen meghibásodó, nehézkes nyomkövetőhöz vezethet. Ezzel az egyszerű útmutatóval perceken belül létrehozhat egy funkcionális nyomkövetőt. ✨

1. lépés: Állítsa be a táblázat szerkezetét

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy új Google Táblázatot. Nevezze el az első lapot „Ügyféláttekintés” néven az összefoglaló adatokhoz, és hozzon létre egy második lapot „Időnapló” néven a részletes bejegyzésekhez.

Rendezze Google Táblázatát konkrét fejlécekkel

Az „Ügyféláttekintés” fülön adjon hozzá fejlécet a következőkre:

Ügyfél neve

Előleg összege

Órákkal együtt

Számlázási ciklus

Kezdési dátum

Állapot

Felhasznált órák (ebben a hónapban)

Maradt órák

Megjegyzések

2. lépés: Hozzon létre egy időnapló fület, és kapcsolja össze képletekkel

A „Time Log” (Időnapló) fülön adjon hozzá oszlopokat a következőkre:

Dátum

Ügyfél neve

Feladat leírása

Csapat tag

Órák

Számlázható (Igen/Nem) legördülő menü

Adja hozzá a SUMIF képletet a „Használt órák” oszlopba

Használja a SUMIF képletet, hogy automatikusan átvegye a teljes óraszámot a „Time Log” (Időnapló) fülről a „Client Overview” (Ügyféláttekintés) fülre. Például a „Hours Used” (Felhasznált órák) oszlopban használhat egy olyan képletet, mint =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E).

🔍 Tudta? Az üzleti döntésekhez használt táblázatok 94%-a tartalmaz kritikus hibákat. A legnagyobb probléma az alapvető tervezés. A legtöbb táblázatot spontán, világos struktúra és ellenőrzés nélkül készítik, és a problémákat csak azután veszik észre, hogy azok már hatással voltak az árakra, a számlázásra vagy a működésre.

3. lépés: Feltételes formázás hozzáadása

A feltételes formázás segítségével kiemelheti a fontos információkat. Például beállíthat egy szabályt, amely piros színnel jelöli ki a „Hátralévő órák” cellát, ha az egyenleg egy bizonyos küszöbérték alá csökken, például két óra alá.

A Formátum fül > Feltételes formázás menüpontban kiemelheti az információkat

💡 Profi tipp: Zárja le a képleteket tartalmazó cellákat, hogy a csapattagok véletlenül ne írják felül vagy ne rontsák el a számításait.

4. lépés: Adatellenőrzés beállítása

Elkerülheti a gépelési hibákat és biztosíthatja az adatok konzisztenciáját azáltal, hogy legördülő listákat hoz létre olyan oszlopokhoz, mint az Ügyfél neve és Állapot. Ez biztosítja, hogy a képletek helyesen működjenek és a jelentései pontosak legyenek.

💡 Profi tipp: Mielőtt az egész csapatnak bevezetné, tesztelje az új nyomkövetőt egyetlen ügyfél adataival, hogy időben észrevegye az esetleges képlethibákat.

A legjobb gyakorlatok az ügyfelek előlegének kezeléséhez a Google Táblázatokban

Létrehozta a tökéletes nyomon követő rendszert, de néhány hét múlva már elavult, és úgy érzi, hogy a karbantartása csak egy újabb teher. Ezek a bevált működési gyakorlatok segítenek abban, hogy a táblázata idővel is pontos és hasznos maradjon. 👇

Naponta, ne hetente rögzítse az időt: Ha péntekig vár a munkaidő rögzítésével, az gyakran feledésbe merült feladatokhoz és pontatlan nyilvántartásokhoz vezet, ami kritikus fontosságúvá teszi Ha péntekig vár a munkaidő rögzítésével, az gyakran feledésbe merült feladatokhoz és pontatlan nyilvántartásokhoz vezet, ami kritikus fontosságúvá teszi a munkaidő-nyilvántartás kezelését.

Ellenőrizze az egyenlegeket az ügyfélhívások előtt: Semmi sem rontja gyorsabban a bizalmat, mint az, ha meglepetésként éri, amikor az ügyfél a fennmaradó óráiról érdeklődik.

Naptári emlékeztetők beállítása a megújításokhoz: Két héttel az előlegek megújítása előtt érdemes riasztásokat beállítani, hogy legyen ideje megbeszélni a hatókör változásait vagy az árak módosításait.

A dokumentum hatályának változásait azonnal rögzítse: Ha egy ügyfél Ha egy ügyfél a megbízáson kívüli munkát kér, jegyezze fel azt a nyomkövetőben, mielőtt elkezdené, hogy később ne legyenek viták.

A befejezett előlegek archiválása: Tartsa rendezettnek a munkakörnyezetét azáltal, hogy az inaktív ügyfeleket egy külön „Archívum” fülre helyezi át.

Havonta készítsen biztonsági másolatot a táblázatáról: Bár a Google Táblázatok automatikusan mentik az adatokat, véletlen törlések előfordulhatnak, ezért a biztonság kedvéért exportáljon egy másolatot a helyi meghajtóra.

Ezek a szokások kis ügyfélkör esetén hatékonyak, de a hozzájuk szükséges kézi fegyelem gyakran megszakad, ahogy vállalkozása növekszik.

📮 ClickUp Insight: 39% szerint a pénzügyi instabilitás a legnagyobb félelmük, amikor portfóliókarriert fontolgatnak – a bizonytalanság a legnagyobb akadály. Ahelyett, hogy találgatna, hova megy az ideje és a pénze, a ClickUp beépített időkövető funkciójával nyomon követheti az egyes projektekre fordított minden órát. A feladatokat ügyfél vagy bevételi forrás szerint címkézheti, a számlázható órákat naplózhatja, és az egyéni mezők segítségével rögzítheti az árakat vagy a kifizetéseket. A ClickUp műszerfalainak segítségével pontosan láthatja, mennyi időt fektet be, mennyit ér ez, és mely projektek a legjövedelmezőbbek – mindezt valós időben.

A Google Táblázatokban történő előlegek nyomon követésének korlátai

A táblázatrendszere kezd megroppanni a növekvő ügyféllista nyomása alatt. Ez a kézi káosz bevételkieséshez, kézi jelentések nélküli valós idejű áttekintés képtelenségéhez és szakszerűtlen munkafolyamathoz vezet.

Íme azok a konkrét korlátok, amelyek növekedésével egyre nagyobb terhet jelentenek:

Nincs valós idejű együttműködés védelem: Ha több csapattag egyszerre szerkeszti a táblázatot, könnyen felülírhatják egymás bejegyzéseit vagy megszakíthatják a kritikus képleteket.

A kézi időbejegyzés hibalehetőséget rejt magában: ha elfelejti rögzíteni az órákat vagy helytelen adatokat ad meg, az torzíthatja az egész egyenlegszámítást, ami pontatlan számlákhoz vezethet.

Automatikus riasztások hiánya: Addig nem fogja tudni, hogy egy ügyfél 90%-os kihasználtsággal rendelkezik, amíg manuálisan nem ellenőrzi a táblázatot, és addigra már túlléphette az előleget.

A jelentések elkészítése többletmunkát igényel: A havi ügyféljelentések elkészítése magában foglalja az adatok kézi másolását és beillesztését egy másik dokumentumba vagy e-mailbe.

A verziókezelés bonyolult: ha valami meghibásodik, annak kiderítése, hogy ki, mit és mikor módosított, a bonyolult revíziós előzmények átkutatását igényli.

Nincs integráció a számlázással: Az összes adatot manuálisan kell átvinnie a nyomkövetőből Az összes adatot manuálisan kell átvinnie a nyomkövetőből a számlázó eszközbe , ami megduplázza a munkát és növeli a hibák kockázatát.

Amikor ezek a korlátozások több időt és pénzt emésztenek fel, mint amennyit a táblázat megtakarít, ideje megvizsgálni az intelligens előlegkezelő szoftvereket.

Miért van szüksége több mint egy táblázatra: Ne vezesse ügynökségét táblázatokkal – ezek az ügynökségkezelő eszközök skálázhatók 😮‍💨🔥 | ClickUp

Hogyan lehet nyomon követni az ügyfelek előlegét a ClickUp-ban

A táblázatok kaotikus állapota miatt elmerül a kézi frissítésekben és az eszközök szaporodásában. Szüntesse meg a kézi munkát és a hibák kockázatát azáltal, hogy időkövetését, ügyféladatait és projektmenedzsmentjét a világ első konvergált AI munkaterületére, a ClickUp-ra helyezi át! 🤩

A platform bemutatása:

Fedezzük fel, miért ez a tökéletes eszköz ügynökségek és szabadúszók számára egyaránt. ✨

Hozzon létre adatbázist

A Google Táblázatokban az előlegkövetők általában egy okból nem működnek: a szabályok megváltoznak. Az órák átcsúsznak, az árak ügyféltől függően eltérőek, és egyes előlegek havonta visszaállnak, mások nem.

A ClickUp megtartja a számodra kényelmes táblázat elrendezést, de a ClickUp táblázatnézet és a beépített ClickUp egyéni mezők segítségével rögzíti a struktúrát. Minden sor egy ügyfél előlegét vagy egy havi előlegciklust jelölhet.

Állítson be konkrét ClickUp egyéni mezőket a feladatokhoz, és tekintse át őket a ClickUp táblázatos nézetben

Az egyéni mezők egyértelműen meghatározzák a szabályokat:

Előleg összege

Beleértett órák

Számlázási ciklus

Áthúzás engedélyezve (igen/nem)

A jelenlegi hónapban felhasznált órák száma

Például 12 aktív előleget követ nyomon a Táblázat nézetben. Ahelyett, hogy minden hónapban újraszámolná a képleteket, minden előlegfeladatnak megvan a saját mezője, így a logika változatlan marad, még akkor is, ha az értékek változnak. Az ügyféllistát bármely mező szerint szűrheti és rendezheti, és ha egy helyen frissíti, a változások mindenhol megjelennek.

💡 Profi tipp: A Sheets meg tudja jeleníteni a megbízási számokat, de nehezen válaszol a valódi kérdésre: milyen munkákra fordítják ezt a megbízást? Csatlakoztassa a megbízási rekordokat közvetlenül a ClickUp feladatokhoz vagy projektekhez a ClickUp Relationships segítségével. Tegyük fel, hogy egy ügyfél havi megbízása 18 feladathoz kapcsolódik a stratégia, a tartalom és a tervezés területén. Bármikor megnyithatja a megbízást, és pontosan láthatja, milyen munkákra fordítják az órákat.

Kerülje el, hogy a megbízások elvont költségvetéssé váljanak, és a ClickUp Relationships segítségével tükrözzék a tényleges felhasználást

Kövesse nyomon minden számlázható órát

A Sheetsben a feladatokra fordított idő általában egy külön lapon található, elkülönülve a teljesítendő feladatoktól. Ez az, ami aláássa a bizalmat.

A ClickUp Time Tracking segítségével tisztább számlák és nyugodtabb beszélgetések várnak Önre

A ClickUp Time Tracking összekapcsolja az időkövetést a feladatokkal, így az előlegek felhasználása mindig magyarázható. Tegyük fel, hogy egy stratéga 2,25 órát rögzít a „Havi teljesítményértékelés” feladatra. A pontos számlázás érdekében ezeket a feladatok számlázhatóként vagy nem számlázhatóként is megjelölheti. Ezek az órák automatikusan bekerülnek az ügyfél előlegének felhasználásába. Amikor eljön a számlázás ideje, csak át kell nézni.

🧠 Érdekesség: A „freelance” kifejezés az 1800-as évek elején keletkezett, és a középkori zsoldos harcosokat vagy „szabad lándzsásokat” jelölte, akik nem voltak hűségesküt tették egyetlen uralkodónak sem.

A megbízások állapotát egy pillanat alatt áttekintheti

A megbízások csendben buknak meg. Az egyik hónapban még minden rendben van, a következőben már túllépik a keretet, és ezt csak a teljesítés után veszi észre.

A ClickUp Dashboards korán jelzi ezeket a kockázatokat.

Az automatikusan frissülő ClickUp irányítópultok egyszerűsítik az ügyfelekkel való kommunikációt és megerősítik a bizalmat.

Létrehozhat egy irányítópultot, amely a következőket mutatja:

A megrendelések hamarosan túllépik a kiosztott óraszámot

Havi közepén fel nem használt idővel rendelkező előlegek

Ügyfelek, akik rendszeresen túllépik a keretet

Kezelje és elemezze proaktívan a megbízásokat a ClickUp Dashboards segítségével

Íme néhány egyedi kártya, amelyet hozzáadhat a műszerfalához:

Időkövetési kártya: Megmutatja az aktuális számlázási ciklusban ügyfelenként rögzített összes órát.

Lista kártya (előlegfeladatok): Megjeleníti az ügyfél előlegéhez kapcsolódó összes feladatot.

Egyéni mező haladási kártya: Megjeleníti a felhasznált előleg óráinak százalékos arányát

Oszlopdiagram (órák ügyfélként): Összehasonlítja az összes előlegkeretben felhasznált órákat.

Táblakártya (előlegek állapotának áttekintése): Lehetővé teszi az oszlopok vizualizálását, például Ügyfél, Előleg órái, Felhasznált órák, Felhasznált %-os arány, Számlázási állapot, Megújítás.

Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a csapat kihasználtságát az ügyfelek között, és felismerje a hatókör-kiterjesztés tendenciáit, mielőtt azok számlázási vitákká alakulnának.

Gyors útmutató a műszerfal létrehozásához:

Tegye munkafolyamatát AI-vezérelté

A ClickUp Brain, a platform kontextusfüggő mesterséges intelligenciája a meglévő előlegadatok (feladatok, nyomon követett idő, egyéni mezők, kapcsolatok) alapján működik. Ahelyett, hogy több dashboard kártyát ellenőrizne, közvetlen kérdéseket tehet fel, és kontextusfüggő válaszokat kaphat a munkaterületéről.

Mit tud jól a megbízások terén:

Az előleghez kapcsolódó feladatokhoz rendelt időkövetés

Ismerje meg az olyan egyéni mezőket, mint a Retainer Hours (Előleg óraszám), Billing Cycle (Számlázási ciklus) és Client Name (Ügyfél neve).

Összefoglalja a több ügyfél és időtartamra vonatkozó mintákat.

Valós adatok (nem becslések) alapján készít ügyfélnek szánt összefoglalókat.

Szerezzen betekintést a megbízási adatokba, amíg még van idő a hatókör, az ütemterv vagy az elvárások módosítására a ClickUp Brain segítségével

📌 Példa:

„Mely ügyfelek előlegfizetései haladhatják meg a hónap végéig rendelkezésre álló óraszámot?” Mit csinál: Megnézi a jelenlegi felhasználást + a számlázási ciklusban hátralévő napokat

Mit csinál: Megnézi a jelenlegi felhasználást + a számlázási ciklusban hátralévő napokat

„Összefoglalja az A ügyfél előleghasználatát közérthető nyelven” Mit csinál: Kiad egy bontást, amelyet beilleszthet egy számla e-mailbe vagy áttekintő dokumentumba

Mit csinál: Kiad egy bontást, amelyet beilleszthet egy számla e-mailbe vagy áttekintő dokumentumba

„Melyik előlegek használata marad folyamatosan 60% alatt?” Mit csinál: Segít azonosítani az árképzési eltéréseket vagy az elkötelezettségi problémákat

Mit csinál: Segít azonosítani az árak eltéréseit vagy az elkötelezettségi problémákat

Mit csinál: Megnézi a jelenlegi felhasználást + a számlázási ciklusban hátralévő napokat

Mit csinál: Kiad egy bontást, amelyet beilleszthet egy számla e-mailbe vagy áttekintő dokumentumba

Mit csinál: Segít azonosítani az árak eltéréseit vagy az elkötelezettségi problémákat

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

Míg a ClickUp Brain válaszol a kérdéseire, a ClickUp Super Agents proaktív módon dolgozik a háttérben. Folyamatosan figyelik a munkaterületét, és kérés nélkül jelzik a problémákat.

Hagyja, hogy a rendszer kezelje a rutinmunkákat és jelölje meg a problémákat a ClickUp Super Agents segítségével

Mit csinálnak:

Figyelje az időfelhasználást az előleghatárokhoz képest

Figyelje a számlázási ciklusokat és a megújítási dátumokat

Felismerje azokat a használati mintákat, amelyek a hatókör kiterjedésének vagy alulhasznosításnak jelzik.

Összefoglalók vagy figyelmeztetések automatikus elküldése (heti, havi vagy küszöbérték alapú)

Például létrehozhat egy Super Agent-et, amely jelzi, ha egy ügyfél a hónap felénél eléri a 75%-os előleghasználatot, így időt nyer a prioritások újbóli beállítására. Vagy megújítás előtt egy másik Super Agent kiemeli azokat az előlegeket, amelyek használata rendszeresen meghaladja a határértékeket.

🔍 Tudta? Régebben egyes megbízási megállapodások tiltották a szakembereknek, hogy összeférhetetlenségben álló ügyfeleket képviseljenek. Az idő múlásával ez az „exkluzív megbízás” a modern jogi szolgáltatások etikai szabályai miatt kevésbé vált általánossá.

Tartsa meg a ClickUp-ot minél hamarabb

A Google Táblázatok megfelelő hely az ügyfelek előlegének nyomon követéséhez. Áttekinthetőséget biztosít, arra készteti Önt, hogy átgondolja a korlátokat, és segít elkerülni a vakon való haladást. Egy ideig ez elég is. De amint az előlegek felhalmozódnak – különböző számlázási ciklusok, átviteli szabályok, egyenetlen felhasználás –, a táblázatkezelő program több figyelmet igényel, mint maguk az előlegek.

A ClickUp ide illeszkedik. Továbbra is megmarad a táblázat szerkezete, de most már kapcsolódik a valódi munkához, az időkövetéshez és az élő láthatósághoz. A műszerfalak megmutatják az előlegek állapotát, mielőtt a dolgok rosszra fordulnának. A ClickUp Brain segít a minták korai felismerésében. A Super Agents figyelemmel kíséri a felhasználást, így Önnek nem kell emlékeznie az ellenőrzésre.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

GYIK

Mi egy példa az ügyfelek munkájáért fizetett előlegek struktúrájára?

A szokásos előlegdíj-struktúra havi 2500 dollár előleg 15 óra munkáért, a fel nem használt órák egy hónapra átvihetők, a túllépés pedig 175 dollár/óra áron számlázható.

Hogyan követi nyomon a megbízási órákat, ha több csapattag dolgozik ugyanazon az ügyfélen?

Minden csapattagnak külön kell rögzítenie az óráit, és minden bejegyzéshez hozzá kell fűznie a nevét. Ezután egy SUMIF képlet segítségével összesítheti az összes bejegyzést ügyfél szerint, függetlenül attól, hogy ki rögzítette őket.

Kövesse nyomon az ügyfélkövetőben a megbízási órákat vagy a teljesítéseket?

Ennek meg kell felelnie a szerződés szerkezetének. Ha megállapodtak egy meghatározott óraszámban, kövesse nyomon az órákat, és ha konkrét eredményeket ígért, például blogbejegyzéseket vagy terveket, kövesse nyomon a teljesítéseket.

Mikor érdemes áttérni a Google Táblázatokról egy dedikált előlegkezelő szoftverre?

Fontolja meg a váltást, ha ötnél több aktív ügyféllel rendelkezik, vagy ha jelentős időt fordít a kézi adatbevitelre és az egyeztetésre.