Hogyan javítja az AI a partnerek elkötelezettségét: gyakorlati példák

Mindent megtett, hogy partnereinek a legjobb kezdetet biztosítsa:

Kijelölt egy kapcsolattartót, elküldte az üdvözlő csomagokat és aláírta a megállapodásokat. Élő képzéseket tartott, hogy elmagyarázza termékét, tanúsítványokat állított ki és megosztotta legjobb értékesítési prezentációit.

Papíron a partnerei készen állnak a sikerre.

Mégis, az üzletek megrekednek, és a tervezett bevételek továbbra is csak ábrándok maradnak.

Természetes, hogy felmerül a kérdés: Rossz partnereket választottunk? Valószínűleg nem. Lehet, hogy nem foglalkoztál velük eléggé.

Az AI-vezérelt partneri elkötelezettség biztosítja, hogy viszonteladói, forgalmazói és partnerei rendelkezzenek mind a tudással, mind a motivációval a termék értékesítéséhez – anélkül, hogy Önnek utánuk kellene futnia.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan segíti az AI a partnerek elkötelezettségét, valamint a megvalósítás lépéseit👇

Mi az a partner elkötelezettség?

A partnerek elkötelezettségének fenntartása egy folyamatos folyamat, amelynek során kapcsolatokat építünk és tartunk fenn partnereinkkel, hogy azok aktívak, összehangoltak és motiváltak maradjanak, és folyamatosan értékesítsék termékeinket.

Így néz ez ki a gyakorlatban:

Rendszeres ellenőrzések: Heti telefonálások ütemezése a folyamatban lévő ügyletek áttekintése, a problémák megoldása és a következő lépések közös megtervezése érdekében.

Személyre szabott kommunikáció: Célzott hírlevelek küldése termékfrissítésekkel, piaci tippekkel, sikertörténetekkel, további forrásokkal stb., hogy a partnerek még hatékonyabban tudjanak dolgozni.

Teljesítménykövetés: olyan mutatók figyelemmel kísérése, mint az egy partnerre jutó üzletek száma, a generált potenciális ügyfelek száma, a webináriumokon való részvétel és a partnerek egészségi állapotának pontszáma.

Elismerési programok: Bónuszok, díjak és exkluzív tartalmak felajánlása a legjobb teljesítményt nyújtók motiválása érdekében.

Mindezt manuálisan kezelni hosszú távon nem kivitelezhető.

1️⃣ Először is, nincs kapacitása arra, hogy minden partnerrel személyesen foglalkozzon. Ezért természetesen azok felé fordul, akik már bevételt hoznak, míg mások, akik hatalmas potenciállal rendelkeznek, hónapokig nem kerülnek kapcsolatba Önnel.

2️⃣ Másodszor, a partnerek tevékenysége el van rejtve az e-mailekben, a CRM szoftverekben és a csevegőüzenetekben. Mire összegyűjti és elemzi ezeket az adatokat, azok már elavultak.

Az AI kihasználása itt jön a segítségére.

⚖️ Ismerje meg a különbséget: Partneri képzés vs. partneri elkötelezettség Ne keverje össze ezeket – ezek a partner életciklusának különböző fázisai: Partneri képzés: A kezdeti fázis, amelyben az új partnereknek biztosítja a képzéshez, tanúsításokhoz és stratégiákhoz szükséges képzést, hogy fejlesszék készségeiket.

Partner elkötelezettség: A bevonás utáni szakasz, amelyben nyomon követés, ösztönzés és ösztönzők segítségével épít kapcsolatokat a hosszú távú lojalitás érdekében.

Mi az AI-vezérelt partneri elkötelezettség?

Az AI-vezérelt partneri elkötelezettség gépi tanulást, automatizálást és prediktív elemzéseket használ a partneri interakciók személyre szabásához és méretezéséhez. Ezzel kapcsolatban maradhat az ökoszisztémájában minden partnerrel (nem csak a legfontosabb ügyfelekkel), anélkül, hogy további csatornakezelőket kellene felvennie.

Így működnek együtt a különböző AI-technológiák a partnerek elkötelezettségének automatizálásában:

Gépes tanulás (ML): Az ML modellek másodpercek alatt hatalmas mennyiségű adatot képesek elemezni. Ez azt jelenti, hogy valós időben elemezheti a partnerek viselkedését, a kampányok teljesítményét és a potenciális ügyfelek állapotát, hogy azonnal észrevegye az elkötelezettségi mintákat, amint azok megváltoznak.

Prediktív elemzés: Ezek a modellek valós idejű és történelmi adatokat használnak a jövőbeli trendek előrejelzéséhez. Előre jelezhetik a partnerek elkötelezettségének csökkenését, a várható árbevételt, az upsell lehetőségeket, a megakadt üzleteket és még sok mást.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Az NLP segít az AI modelleknek megérteni és generálni az emberi nyelvet. Így olvassa az AI az e-maileket, válaszol a partnerek kérdéseire, érzékeli a partnerek hangulatát és értelmezi a visszajelzéseket.

Generatív AI: A ChatGPT, Gemini és Claude generatív AI eszközök segítenek személyre szabott tartalmak létrehozásában – a partnerképzési anyagoktól és tájékoztató üzenetektől a hírlevelekig és tudásbázis cikkekig.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain segítségével egy helyen azonnal hozzáférhet prémium modellekhez, mint például a GPT, a Claude Sonnet és a Gemini. Nincs szükség külön előfizetésre vagy bejelentkezésre. Váltson a legjobb AI modellek között az összefoglalási feladatokhoz a ClickUp Brain segítségével. Hogyan használhatók a különböző AI modellek a partnerek elkötelezettségének fenntartásához: Gemini: Legalkalmasabb többféle fájltípus, például hívásjegyzőkönyvek, hosszú e-mail-szálak és képek adatainak elemzésére.

ChatGPT: Ideális a napi tartalomkészítéshez és a rutin partnerkommunikációhoz.

Claude: Tökéletes mélyreható érveléshez és komplex partneradatok elemzéséhez

Az AI használatának előnyei a partnerek elkötelezettségének fenntartásában

Az AI-alapú eszközök használata a partnerprogramokban számos fontos előnnyel jár:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat: hagyja ki a monoton munkát. Az AI automatikusan elküldi a nyomonkövetési e-maileket, emlékezteti a partnereket az üzletek frissítésére, értesíti őket a termékváltozásokról, jelentéseket készít és nyilvántartásokat vezet.

A partnerek dinamikus szegmentálása: Ahelyett, hogy negyedévente régió vagy méret szerint csoportosítaná a partnereket, az AI valós időben szegmentálja őket a viselkedésük alapján. Ha egy kisebb partner hirtelen megduplázza potenciális ügyfeleinek számát, az AI azonnal áthelyezi őket a gyorsan növekvő szegmensbe.

Hiper-személyre szabott partneri utazások létrehozása: Az AI minden érintkezési pontot nyomon követ – a portálra való bejelentkezésektől az eszközök letöltéséig –, hogy minden partner számára egyedi utat alakítson ki. Így az egyik partner üzletre vonatkozó tippeket kaphat, míg a másik hetente emlékeztetőket, hogy aktív maradjon.

A partnerek viselkedésének és preferenciáinak előrejelzése: Az AI az e-mailek megnyitási arányának vagy a portálon végzett tevékenységekhez hasonló partneri elkötelezettségi jelek folyamatos elemzésével előre jelezheti, mely partnerek veszítenek érdeklődésükből. Emellett azonosíthatja a partnerek preferált ösztönzőit és kommunikációs csatornáit is, hogy hatékonyan visszanyerje elkötelezettségüket.

Valós idejű támogatás: Az AI-alapú csevegőrobotok a tudásbázisból és a munkaterület adataiból 24 órában, 7 napban a héten azonnali, pontos válaszokat adnak. Ezzel a partner lendülete a értékesítési ciklus során megmarad, anélkül, hogy megzavarná a csapatát.

Személyre szabott képzési ajánlások: Ahelyett, hogy minden partnernek ugyanazokat a képzési anyagokat küldené, az AI azonosítja a konkrét teljesítménybeli hiányosságokat, és minden partner számára a megfelelő modulokat vagy tanúsítványokat ajánlja.

⚠️ Figyelmeztetés: Az AI biztosítja a bővítéshez szükséges betekintést és automatizálást. Azonban nem képes megismételni a bizalomépítő beszélgetéseket, felismerni a finom jelzéseket vagy emberi érintést adni. Tehát először használja stratégiájának kialakításához, majd alkalmazza szakértelmét és partnerkapcsolat-kezelési (PRM) készségeit a kapcsolatok építéséhez.

Mit helyettesít és mit nem helyettesít az AI a partnerek elkötelezettségében? Az AI nem helyettesíti a kapcsolatépítést, a csatornastratégiát vagy a legfontosabb partnereivel folytatott, bizalomra épülő beszélgetéseket. Nem szünteti meg a partnermenedzserek szükségességét, és nem helyettesíti az emberi ítélőképességet. Az AI segít csapatának az elkötelezettség operatív oldalát méretezni azáltal, hogy korábban felismeri a kockázatokat, gyorsabban személyre szabja a kapcsolattartást, felkutatja a megfelelő erőforrásokat, és automatizálja az ismétlődő utánkövetési munkát, amely általában elmarad.

Hogyan segíti az AI a partnercsapatokat: legfontosabb felhasználási példák

Most pedig nézzük meg, hogyan segíti az AI a partnermenedzserek hatékonyabb munkáját és az erősebb kapcsolatok kiépítését.

⭐ Bónusz: Megosztunk néhány gyakorlati példát is arra, hogy a ClickUp Brain, a kontextusfüggő mesterséges intelligencia asszisztensünk hogyan segít az egyes területeken.

1. Partnerfelvétel

Az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat és valós idejű útmutatást nyújt, így egyszerűsíti a partnerek bevonását. Automatikusan szegmentálja az új partnereket, személyre szabott bevonási ellenőrzőlistákat generál, és a partner profilja alapján megosztja a megfelelő képzési modulokat.

A csapatok mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat is bevetnek, hogy megválaszolják a felvételhez kapcsolódó gyakori kérdéseket, és szükség esetén továbbítsák a bonyolultabb problémákat a megfelelő vezetőnek.

📌 Példa: Amikor egy új partner csatlakozik a programjához, megkérheti a Brain-t, hogy készítsen egy üdvözlő e-mailt, amely tartalmazza a bevonás konkrét lépéseit, a képzési forrásokat és a legfontosabb kapcsolattartókat, hogy a partner élményét az első naptól kezdve személyre szabhassa. Írjon üdvözlő e-maileket új partnerek bevonásához a ClickUp Brain segítségével.

2. Intelligens partnerértékelés

Az AI adatokat gyűjt a CRM-ből, marketingplatformokról és tanulási rendszerekből, hogy az üzletek minőségét, a pipeline-hoz való hozzájárulást és az elkötelezettséget értékelje. Minden partnernek dinamikus pontszámot rendel, amely automatikusan frissül, ahogy a tevékenységük változik.

📌 Példa: Egyszerűen kérje meg a Brain-t, hogy mutassa meg, hány üzletet kötött az egyes partnerek az elmúlt negyedévben, hozzárendeljen pontszámokat a bevétel vagy a részvétel alapján, és emelje ki a három legjobb teljesítményt nyújtó partnert. Az AI jelölheti azokat a partnereket is, akiknek aktivitása csökken, és javaslatot tehet arra, hogy hol szükséges nyomon követés. A ClickUp Brain segítségével értékelje partnereit a legutóbbi vagy valós idejű teljesítményük alapján.

3. Automatizált elkötelezettségi folyamatok

A hagyományos eszközökkel ellentétben, amelyek mindenkinek ugyanazt az e-mailt küldik, az AI valós idejű jeleket elemzi – például azt, hogy egy partner letöltött egy útmutatót –, és ez alapján indítja el a következő releváns lépést. Például arra ösztönzi őket, hogy írjanak alá szerződéseket vagy regisztráljanak új üzleteket.

Az AI segítségével optimalizálhatja ezeknek az üzeneteknek az időzítését és csatornáját is. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizheti, hogy egy partner inkább LinkedIn-üzenetre vagy e-mailre válaszol-e, és ha igen, akkor a nap melyik szakában.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy szeretné bemutatni partnereinek egy új termék funkcióját. Ahelyett, hogy egyenként írna e-maileket, kérje meg a Brain-t, hogy hozzon létre egy teljes ápolási sorozatot több e-mailből, amelyek mindegyike egy-egy különböző előnyre vagy felhasználási esetre összpontosít. Pár perc alatt strukturált vázlatokat kap, tárgymezőkkel, személyre szabott üdvözletekkel és egyértelmű üzenetekkel, amelyeket elküldés előtt finomíthat. Készítsen végpontok közötti e-mail elkötelezettségi sorozatokat a ClickUp Brain segítségével.

4. Partneri képzés + támogatás

A fejlett, AI-alapú PRM-platformok a partner szerepéhez, teljesítményéhez és szakértelméhez igazodó tananyagokat állítanak össze. Automatikusan ajánlják a legjobb modulokat, javasolják a tanúsítás utáni következő lépéseket, és új funkciók bevezetésekor akár mikro-tananyagokat is biztosítanak.

Ráadásul: az AI felhasználható értékesítési szcenáriók eljátszására is, hogy a partnerek gyakorolhassák bemutatójukat vagy eloszthassák kétségeiket a képzés során.

📌 Példa: Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használja a Brain-t, hogy igényeinek megfelelően készítsen egy teljes képzési kézikönyvet. Miután elkészült a vázlat, a program kiválaszthatja a legfontosabb pontokat, és összefoglalhatja azokat egy rövid összefoglalóban, amelyet a partnerek átnézhetnek, mielőtt belevetnék magukat a teljes útmutatóba. Készítsen részletes képzési anyagokat a ClickUp Brain segítségével

5. Ügyletek támogatása és közös értékesítési segítség

Amikor a partnerek aktívan értékesítenek, gyakran gyors válaszokra van szükségük – legyen szó árakról, pozícionálásról vagy belső folyamatokról. Azonban a folyamatos manuális támogatás időigényes és gyakran lehetetlen.

Ez az a terület, ahol az AI eszközök igazán kiemelkednek.

Akár egy partner ajánlatot készít, akár az árazással küzd, akár nem biztos abban, hogyan pozícionáljon egy funkciót, az AI azonnal beavatkozik. Kivonja a termék adatait a tudásbázisokból, javaslatot tesz az árazási struktúrákra, ajánlatvázlatokat készít és üzenetküldési tippeket ad – szinte úgy, mint egy személyes értékesítési asszisztens!

Bonyolultabb támogatás esetén az AI intelligensen továbbítja a kérdést a megfelelő szakértőnek, teljes kontextussal, így értékes válaszidőt takarítva meg.

📌 Példa: Ha egy partnernek segítségre van szüksége egy üzlet előkészítéséhez, beszéljen a Brain-nel, hogy megmutassa a legrelevánsabb forrásokat, például az árazási irányelveket, az ajánlat sablonokat vagy az üzlet regisztrációs követelményeit. Ahelyett, hogy több rendszert is átkutatna, közvetlen linkeket kap a megfelelő dokumentumokhoz, valamint további forrásokat, amelyekkel gyorsabban előreviheti az üzletet. Csevegjen a ClickUp Brain-nel, hogy megválaszolja a partnerek kérdéseit és azonnali segítséget nyújtson.

6. Kockázatok előrejelzése és riasztások küldése

Ahelyett, hogy negyedéves felülvizsgálatra várna, hogy rájöjjön, hogy egy partner már nem hoz üzleteket, az AI folyamatosan figyeli a csendes figyelmeztető jeleket, mint például a portálra való bejelentkezések hirtelen csökkenése, a potenciális ügyfelek válaszainak késése vagy a lejárt tanúsítványok.

A rendszer valós időben összeköti ezeket a pontokat, és figyelmezteti Önt, amíg a partnerkapcsolat még megmenthető. Ez lehetővé teszi, hogy hetekkel a tényleges elvándorlás előtt áthelyezze az erőforrásokat vagy új ösztönzőket vezessen be.

📌 Példa: Kérje meg a Brain-t, hogy azonosítsa a kockázatnak kitett partnereket. A rendszer elemezheti a legutóbbi tevékenységeket, kiemelheti az alacsonyabb üzletkötési regisztrációkhoz hasonló mintákat, és megmutathatja a kockázatot okozó legfontosabb tényezőket, így pontosan tudni fogja, kire kell figyelni és miért. Kérje meg a Brain-t, hogy elemezze a partneradatokat, jelezze a trendeket és jelölje meg a kockázatos tevékenységeket.

7. Tudásbázis-támogatás

Ha az információk keresése a tudásbázisában kincskeresésnek tűnik, akkor a mesterséges intelligencia a megoldás.

Az AI-alapú tudásbázisok természetes nyelvű keresést használnak, hogy pontos válaszokat nyerjenek ki a termékismertetőkből, a gyakran ismételt kérdésekből, a hibaelhárítási lépésekből és a megfelelőségi információkból. Az AI idővel tanul a használati mintákból, hogy javítsa az ajánlásokat, és akár automatikusan frissítse a tudásbázist a támogatási jegyekből vagy a termékkiadásokból nyert új információkkal.

📌 Példa: A hosszú képzési anyagok és a vállalati wikik elolvasása sok időt vesz igénybe. Azonnali, mégis pontos információkhoz juthatnak a partnerek a ClickUp Enterprise Search segítségével. A kontextusfüggő AI-asszisztens automatikusan lekérdezi a tudásbázist, hogy összegyűjtse a legrelevánsabb és legfrissebb információkat. Használja a ClickUp Enterprise Search szolgáltatást az azonnali kétségek eloszlatásához és a partnerek támogatásához.

8. Irányítás és megfelelés nyomon követése

A partnerkezelés egyik leginkább alábecsült aspektusa? A megfelelés.

Nem számít, mennyire jól értékesít egy partner, ha figyelmen kívül hagyja az iparági szabványokat vagy a szabályozási követelményeket.

Az AI-modellek figyelemmel kísérik a potenciális partneri szabályszegéseket, például a nem jóváhagyott közös márkanév használatát vagy a regionális megfelelési hiányosságokat. Amint egy probléma felmerül, azonnali riasztást kap, részletes jelentéssel és javasolt következő lépésekkel.

📌 Példa: Ahelyett, hogy egyenként átnézné a tanúsítási nyilvántartásokat, kérje meg a Brain-t, hogy mutassa meg, mely partnerek tanúsításai hiányosak vagy lejárták. Egyértelmű áttekintést kap arról, hogy mikor ajánlották az egyes tanúsításokat és mikor jártak le, ami végül célzott nyomon követéshez vezet. A ClickUp Brain segítségével azonnal megtudhatja, mely partnereknek kell azonnal megújítaniuk tanúsítványukat.

Hogyan kezdjünk el az AI-t használni a partnerek elkötelezettségének fenntartásához?

A piacon rengeteg AI-eszköz található a partnerek elkötelezettségének automatizálására. De nem elég csak AI-t használni.

Szüksége van egy asszisztensre, aki mélyen beágyazódik a munkaterületébe, alaposan ismeri a folyamatait, és integrálódik az egész technológiai rendszerébe.

A ClickUp, a konvergens AI munkaterület, a segítségére siet.

Ezzel együtt nézzük meg, hogyan lehet a ClickUp-ot használni a partnerségkezeléshez és az elkötelezettség növeléséhez:

1. lépés: Az egyedi folyamatokhoz igazított munkafolyamatok tervezése

Minden partnerség más és más. A szakaszok, érintkezési pontok és átadások az üzleti modelltől függően változhatnak. A mélyebb elkötelezettség elérése érdekében először olyan munkafolyamatokat kell kialakítania, amelyek valóban illeszkednek az Ön egyedi értékesítési folyamataihoz.

A ClickUp megkönnyíti ezeknek a munkafolyamatoknak a kidolgozását, tervezését és megvalósítását:

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatja a partnerség szakaszait.

Tervezze meg értékesítési csatornáit és építsen ki partnerségi munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards korlátlan felületet biztosít a partnerekkel kapcsolatos tervek vázlatos kidolgozásához egy drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Használjon alakzatokat a folyamat egyes szakaszainak ábrázolásához (például „Prospektálás”, „Bevezetés”, „Lehetőségek biztosítása”, „Közös értékesítés” és „Megújítás”). Rajzoljon összekötő vonalakat az átadások vagy függőségek ábrázolásához, és ragasszon fel jegyzeteket a további kontextus megadásához.

Ráadásul más csapattagokat is meghívhat, hogy valós időben közösen tervezzék meg a partnerségi munkafolyamatokat – mindenki együtt hozzáadhat, áthelyezhet vagy kommentálhat elemeket.

A ClickUp Tasks segítségével a munkafolyamat szakaszait megvalósítható lépésekké alakíthatja.

Adja hozzá a ClickUp feladatok listáját a határidőkkel, prioritási jelölésekkel és függőségekkel együtt.

Miután feltérképezte a folyamatot, használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy megvalósítsa azt.

A tábláról minden szakaszt vagy elemet alakítson feladattá, adjon hozzá partnereket és csatornakezelőket, állítsa be a határidőket, jelölje meg a prioritási szinteket, adjon hozzá részletes leírásokat stb.

Ezután használja a ClickUp Dependencies funkciót a munkák sorrendjének meghatározásához. Például a „Képzés” csak akkor kezdődhet, ha az „Onboarding” feladatra a „Kész” jelölés került. Ezenkívül fájlokat is csatolhat, megjegyzéseket hagyhat és nyomon követheti az egyes feladatokhoz tartozó időt.

A folyamatok szabványosítása és méretezése a ClickUp sablonokkal

A sablonok segítségével elmentheti a legjobb munkafolyamatokat, és újra felhasználhatja azokat minden új partner esetében.

Vegyük például a ClickUp partnerségi megállapodás sablonját. Ez egy előre elkészített struktúrát biztosít a partneri szerződések létrehozásához, a felhasználási feltételek meghatározásához és az elvárások előzetes ismertetéséhez.

Ingyenes sablon A ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával biztosíthatja a csatorna partnerekkel kötött megállapodások következetességét.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Győződjön meg arról, hogy minden partneri megállapodása következetes, megfelelő és teljes.

Állítson be könnyen testreszabható záradékokat és egyéni mezőket a haladás nyomon követéséhez.

A jövőbeli viták elkerülése érdekében határozza meg a kötelezettségeket

Magyarázza el, hogyan oszlanak meg a nyereségek és veszteségek a felek között.

Jogi védelem biztosítása nézeteltérések vagy változások esetén

A ClickUp kész sablonokat is kínál azoknak a csatornapartnereinek, akik marketingtevékenységüket szeretnék fokozni.

A ClickUp Channel Partners Marketing Plan Template sablon segítségével meghatározhatják a célcsoportot, felsorolhatják a hatékony stratégiákat, növelhetik a márka ismertségét és mérhetik a teljesítményt.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen és kövessen átfogó marketingtervet a ClickUp csatornapartnerek marketingterv sablonjával!

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Hozzon létre egy strukturált keretrendszert a marketingtevékenységek tervezéséhez és végrehajtásához

Azonosítsa és célozza meg a konkrét ügyfélszegmenseket

A marketingcélok követése során hangolja össze a csatornapartnereket a beszállítókkal

Fokozza a két fél közötti kommunikációt

Lássa el csatornapartnereit olyan eszközökkel, amelyekkel mérhetik marketingkezdeményezéseik sikerét.

A ClickUp Views segítségével saját elképzelése szerint ábrázolhatja a partneri folyamatokat.

Ossza meg a termékfrissítéseket, bejelentéseket, a problémamegoldás állapotát és egyebeket az ügyfelekkel több ClickUp nézetben.

Miután a munkafolyamatok elindultak, a ClickUp Views segítségével több mint 15 módon vizualizálhatja a partneri elkötelezettségi programokat és feladatokat. Ezek közül néhány:

Táblázat: Kanban-stílusú nézet – tökéletes a partnerek nyomon követéséhez minden egyes szakaszban

Lista: Tekintse meg az összes partnerkezelési feladatot egy testreszabható táblázat formájában.

Munkaterhelés: Ellenőrizze a partnerek rendelkezésre állását, munkaterhelését és sávszélességét.

Idővonal: Ideális az egymást átfedő partneri kezdeményezések és ütemtervek megtekintéséhez

Minden nézet élő adatokat tölt le a munkaterületéről, amelyeket számos attribútum, például partner típus, szegmens, elkötelezettségi szint, termékismeret stb. alapján szűrhet.

📚 További információ: A legjobb távoli együttműködési eszközök

2. lépés: AI beépítése a mélyreható intelligencia és a személyre szabás érdekében

A ClickUp Brain a munkaterület natív AI-asszisztenseként működik, összefogva a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és partneradatokat egy egységes rendszerbe. Más szavakkal, a munkaterület minden eleme AI-alapú, így nem kell külön beépítenie a technológiai rendszerébe.

Ez közvetlenül kiküszöböli az AI terjedését, azaz nem kell többé különböző AI termelékenységi eszközök között ugrálni. A természetes nyelvfeldolgozás + kontextusfüggő keresés teszi a ClickUp Brain-t okosabbá.

Így működik:

A partnerek azonnali szegmentálása: Csak kérje meg a Brain-t, hogy csoportosítsa a partnereket régió, üzlet mérete, elkötelezettségi szakasz vagy bármely más, Ön által nyomon követett egyéni mező szerint. Nincs szükség bonyolult jelentések készítésére vagy szűrők használatára. A Brain megérti a munkaterületét, és másodpercek alatt elvégzi a szükséges szegmentálást.

Készítsen vonzó partneri e-maileket, nyomon követéseket vagy kampányüzeneteket a ClickUp Brain segítségével.

Releváns tartalom generálása igény szerint: Akár személyre szabott e-mail vázlatra van szüksége egy új partner számára, akár képzési útmutatóra vagy tudásbázis cikkre, a Brain megírja Önnek. Egyszerűen írja le, mit szeretne (pl. „Írjon üdvözlő e-mailt egy új technológiai partnernek”), és a Brain kiválasztja a megfelelő kontextust és hangnemet a személyre szabott élmény érdekében.

Összefoglalja a partnerkommunikációt: Használja a Brain alkalmazást a hosszú e-mail szálak, csevegési előzmények vagy projektfrissítések azonnali összefoglalásához. Így gyorsan felzárkózhat a legújabb eseményekhez anélkül, hogy végtelen üzeneteket kellene átnéznie.

Használja ki a valós idejű fordítás előnyeit: Ha globális partnerekkel dolgozik, a Brain azonnal lefordíthatja a kommunikációt, a dokumentumokat, vagy akár a találkozók jegyzetét is.

Ötleteljen a partnerek elismerésére és elkötelezettségére vonatkozó programokról a ClickUp Brain segítségével.

Ötletek gyűjtése: Elakadt egy partnerkampány, vagy ötletekre van szüksége egy új ösztönző programhoz? Beszélgessen a ClickUp Brain-nel. Írja le a kihívást, és a program kreatív megoldásokat javasol, vagy akár teljes projekttervet is készít Önnek.

Közvetlen partneri támogatás: A Brain a munkaterület tudásbázisában található információk segítségével válaszol a partnerek kérdéseire.

3. lépés: A partneradatok és a kommunikáció központosítása

A munkafolyamatok már működnek. Az AI alapjait is lefektette.

Most itt az ideje összesíteni az összes adatot, és összekapcsolni mindent a valós idejű partnerkommunikáció, elkötelezettség és elemzés érdekében.

Így érheted el ezt a ClickUp segítségével:

Csatlakoztassa zökkenőmentesen a ClickUp-ot kedvenc marketingeszközeihez, hogy szinkronizálja a kampányadatokat és automatizálja a munkafolyamatokat.

A ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál, amelyek egyetlen kattintással releváns adatokat vonnak be a munkafolyamatokba. Például összekapcsolhatja a HubSpot vagy a Salesforce CRM-eket az üzletkötések frissítéseihez, a Google Workspace-t a megosztott dokumentumokhoz és naptárakhoz, a Zoomot a megbeszélésekhez stb.

Sőt, a ClickUp API-jával egyedi integrációkat is létrehozhat, hogy saját vagy régebbi rendszereket szinkronizáljon, anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség.

A ClickUp Chats segítségével valós időben hangolja össze csapatait és partnereit

A ClickUp Chat segítségével a partnerekkel folytatott beszélgetések fókuszáltak maradnak, és valós időben együttműködhet anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatot.

A ClickUp Chat minden partnerrel folytatott beszélgetést egy szálban tart, közvetlenül a feladatok és dokumentumok mellett. Hozzon létre dedikált csatornákat minden partnerfiókhoz vagy programszintű megbeszéléshez, hogy semmi ne vesszen el az e-mail fiókban.

Emellett @megemlítheti partnereit, hogy bevonja a megfelelő személyeket, és szálakba rendezett beszélgetéseket indítson, hogy mélyebben belemélyülhessenek a niche témákba anélkül, hogy elzsúfolnák a fő csevegést.

👀 Tudta? A ClickUp Assign Comments segítségével bármely üzenetet nyomon követhető feladattá alakíthat. Írjon megjegyzést egy feladathoz, dokumentumhoz vagy táblához, majd @assign segítségével rendelje hozzá egy csapattaghoz vagy partnerképviselőhöz, és adjon meg egy határidőt. Ez egy alfeladattá válik, amelyet le kell ellenőrizniük. Használja a ClickUp Assign Comments funkciót a feladatokon belül, hogy biztosítsa a felelősségvállalást.

Rögzítse és írja le a találkozókat az AI Meeting Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan generált összefoglalók és teendők állnak rendelkezésére a megbeszéléseihez.

Ne aggódjon többé a jegyzetelés miatt a partnerekkel folytatott beszélgetések során.

A ClickUp AI Meeting Notetaker felveszi a Zoom vagy Microsoft Teams üléseit, és automatikusan létrehoz egy kereshető átiratot, valamint egy összefoglalót a legfontosabb pontokról. Kivonja a teendőket és a felelősöket, így a beszélgetést a hívás befejezése után azonnal projekttervvé alakíthatja.

A ClickUp Clips segítségével gyorsan tisztázhatja a bonyolult témákat

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-maileket kellene küldözgetnie vagy személyes találkozókat szerveznie a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips segítségével gyors videós bemutatókat rögzíthet és megoszthat közvetlenül a munkaterületén belül.

Ez forradalmi változást jelent a partneri támogatás terén: ha egy partner elakad a bevonás során, segítségre szorul a műszerfal használatával kapcsolatban, vagy meg szeretné nézni, hogyan működik egy termékfunkció, akkor rögzíthet egy rövid videót, és közvetlenül elküldheti neki.

Például ahelyett, hogy hosszú e-mailt írna, amelyben elmagyarázza, hogyan kell benyújtani egy üzletregisztrációt, egyszerűen mutassa meg nekik egy 30 másodperces videóban, hogyan kell ezt megtenni.

📚 További információ: A legjobb AI termelékenységi eszközök a hatékonyság maximalizálásához

4. lépés: Építsd ki tudásbázisodat

A dolgok gyorsan összekuszálódnak, ha a tudásbázis nem kapcsolódik a PRM eszközhöz.

Időt pazarolsz a megfelelő források keresésével, és valószínűleg több változatban is megvan ugyanaz a fájl. Rosszabb esetben véletlenül egy elavult landing page-t küldhetsz el egy partnernek, ami miatt téves adatokkal fogják bemutatni a terméket.

Hogyan változtatja meg ezt a ClickUp? Ez a bemutató videó egy rövid útmutató:

Hozzon létre és osszon meg partneri erőforrásokat a ClickUp Docs segítségével

ClickUp Docs hatékony tudásbázis-cikkek létrehozásához

A ClickUp Docs egy all-in-one eszköz, amellyel robusztus tudásbázist építhet fel – a bevonási útmutatóktól a marketing anyagokig.

Gazdag formázás: Fejlécek, táblázatok, ellenőrzőlisták, képek és videók hozzáadásával vizuálisan vonzóvá teheti tartalmát.

Strukturált hierarchia: Használjon beágyazott oldalakat a dolgok rendezettségének megőrzése érdekében. Például a „Partner Enablement” (Partneri támogatás) dokumentumnak lehetnek aloldalai a bevonás, a képzés és a támogatás témákban.

Valós idejű együttműködés: Több ember egyszerre szerkesztheti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és azonnal megoldhatja a visszajelzéseket.

Tartalom feladatokká alakítása: Bármely szöveg kijelölésével azonnal létrehozhat és kioszthat egy feladatot. Ha például frissíti a partner bevonási ellenőrzőlistáját, és rájön, hogy új erőforrásra van szükség, akkor azt azonnal kioszthatja.

Engedélyek: Dokumentumok megosztása belső vagy külső felhasználók számára, csak olvasási vagy szerkesztési jogokkal

Verziótörténet: Minden változás naplózásra kerül, így egy kattintással megnézheti, ki mit frissített, és visszatérhet az előző verzióhoz.

A Docs-ba közvetlenül beépített ClickUp Brain segítségével az AI-t felhasználhatja új tartalmak megírásához, a szövegek átírásához a jobb érthetőség érdekében, vagy anyagok fordításához. Ha például szüksége van egy „Hogyan segít a generatív AI a termékek bemutatásában” című útmutatóra, csak adja meg a Brainnek, és az a munkaterület kontextusát felhasználva elkészíti az első vázlatot.

⭐ Bónusz: A Docs Hub az Ön parancsnoksága minden dokumentációval kapcsolatos ügyben. Áttekintést nyújt a munkaterületén található összes dokumentumról – tulajdonos, hely, utolsó frissítés és egyéb szempontok szerint rendezve. Kereshet, szűrhet és kedvencek közé tehet dokumentumokat, így könnyen megtalálhatja, amire szüksége van (még akkor is, ha tudásbázisa egyre növekszik). A Docs Hub segítségével könnyedén tárolhat, rendszerezhet és kereshet dokumentumokat.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével bármit azonnal megtalálhat.

Találjon betekintéseket, dokumentumokat, alkalmazásokat és még sok mást a platformon, vagy akár integrált eszközökkel a ClickUp Enterprise Search segítségével.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével nemcsak fájlokat, hanem szó szerint bármilyen információt – feladatokat, csevegéseket, dokumentumokat, megjegyzéseket, képeket – könnyedén megtalálhat.

És itt jön a legjobb rész: nem kell emlékeznie a fájlok pontos nevére vagy arra, hogy melyik mappában vannak tárolva. Csak írja le természetes nyelven, hogy mit keres (pl. „Mutasd meg a legújabb partner-bevonási ellenőrzőlistát”), és a Brain megkeresi Önnek.

Az AI-alapú keresősáv megérti a kontextust és a szándékot, így gyorsan releváns eredményeket kap, még akkor is, ha nem biztos a helyszínben.

👀 Tudta? Az Enterprise Search integrált rendszerekből, például a Google Drive-ból, a Slackből és az ügyfélmegtartó eszközökből is lekérdez eredményeket, így tudásbázisa valóban mindent lefed.

5. lépés: Automatizálja az unalmas feladatokat és állítson be riasztásokat

Miután minden készen áll – a munkafolyamatok, az AI, a kommunikációs csatornák és a tudásbázis –, automatizálja az összeset, hogy a manuális adminisztrációs munkát szinte nullára csökkentse.

A ClickUp korlátlan rugalmasságot biztosít az automatizáláshoz, anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene:

Szüntesse meg a monoton munkát a ClickUp Automations segítségével

Egyszerű, kódolás nélküli utasítások segítségével hozhat létre egyedi ügynöki triggereket és műveleteket a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp automatizálások szabályalapúak, vagyis egyszerű „ha ez, akkor az” logikát állít be az ismétlődő feladatok kezelésére.

Minden automatizálás három összetevőből áll:

Kiváltó okok: Mi indítja el az automatizálást?

Feltételek: Opcionális szűrők az automatizálás szűkítéséhez futás közben

Tennivalók: Mi történik ezután?

📌 Például: „Amikor egy partnerfeladat „Felülvizsgálatra kész” állapotba kerül, rendelje hozzá a partnermenedzserhez, és küldjön Slack-értesítést.”

A ClickUp kétféle módot kínál ezeknek az automatizálásoknak a létrehozására:

Drag-and-drop automatizálási eszköz: Válasszon a előre elkészített triggerek, feltételek és műveletek könyvtárából. Csak húzza, ejtse és kösse össze ezeket az összetevőket az automatizálás létrehozásához.

AI automatizálási eszköz: Írja le egyszerű nyelven a kívánt automatizálást, és a Brain beállítja Önnek.

📌 További példák a partnerek elkötelezettségének automatizálására: Az új partnerkérelmek automatikus hozzárendelése a csapat tagjaihoz régió alapján

Küldjön heti összefoglalót a nyitott partneri kérdésekről a beérkező levelek mappájába.

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket a negyedéves üzleti áttekintésekhez (QBR) a legmegfelelőbb partnerekkel.

A teljes munkafolyamatot delegálhatja a ClickUp AI Agents-nek.

Aktiválja a ClickUp Super Agents funkcióját a feladatok/munkafolyamatok teljes automatizálásához.

A ClickUp AI Super Agents a világ első emberi szintű ügynökei, akik valódi memóriával, öntanuló képességgel, fejlett érvelési képességgel és környezeti tudatossággal rendelkeznek.

Úgy kommunikálhat velük, mintha valódi csapattagok lennének: e-mailt küldhet nekik, feladatokat oszthat rájuk, vagy @megemlítheti őket a csevegésekben. Több ügynökös környezetben is együtt dolgozhatnak, megoszthatják tudásukat más ügynökökkel, és viselkedésüket az Ön visszajelzései alapján alakíthatják.

📌 Például amikor egy partner regisztrál, az AI-ügynök létrehozhat egy személyre szabott bevonási ellenőrzőlistát, ütemezheti a kezdő megbeszélést, és hetente küldhet frissítéseket az előrehaladásról – mindezt a háttérben.

Tökéletes megoldás partnermenedzserek számára – ezek az ügynökök folyamatos felügyelet nélkül végzik el a teljes munkafolyamatot, így Ön a stratégiai munkára koncentrálhat, ami valóban növeli az ügyfelek elégedettségét.

📌 Néhány példa előre elkészített szuperügynökökre, amelyeket kipróbálhat: Szerződésmegújítási ügynök: Figyelemmel kíséri a szerződéses határidőket, emlékeztetőket küld a partnereknek és a csapatának, és előkészíti a megújítási dokumentumokat.

Ütemezés előkészítése és nyomon követés: Napirendet készít a partneri hívásokhoz, jegyzeteket készít a megbeszélésekről, nyomon követési feladatokat rendel hozzájuk, és automatikusan összefoglaló e-maileket küld.

Állapotjelentő: Heti vagy havi frissítéseket tesz közzé a partnerek állapotáról, a legfontosabb mutatókról és a nyitott kérdésekről, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

6. lépés: Valós idejű betekintés a partnerek teljesítményébe

Végül itt az ideje, hogy mérje az értékesítési teljesítményt és a partnerek sikerét, hogy finomítsa elkötelezettségi stratégiáját.

A partnerek elkötelezettségének fenntartásához nyomon kell követnie az alábbi kulcsfontosságú mutatókat:

Az aktív partnerek száma szakaszok szerint (bevonás, engedélyezés, közös értékesítés stb.)

Pipeline érték és lezárt ügyletek partnerenként

Partneri tevékenység (hívások, találkozók, benyújtott potenciális ügyfelek)

Nyitott támogatási jegyek

A partneri kérések megoldásának átlagos ideje

A ClickUp segítségével ez az elemzés teljesen automatizáltá válik. Íme, hogyan:

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a partnerek teljesítményét.

Figyelje a partnerek elkötelezettségének mutatóit, hogy a ClickUp Dashboards segítségével adat alapú döntéseket hozhasson.

A ClickUp Dashboards valós idejű adatokat gyűjt a feladatokból, egyéni mezőkből, célokból és integrált együttműködési eszközökből, és egy nézetben jeleníti meg azokat. Ezeket a műszerfalakat egyszerűen 20+ widget – például diagramok, táblázatok, számológépek, célkövetők és mások – húzásával és elhelyezésével hozhatja létre.

De ez még nem minden. Akár szerepkörökön alapuló irányítópultokat is létrehozhat. Például egy partnermenedzser irányítópultja az új partnerek bevonásának előrehaladását és a nyitott feladatokat mutatja, míg egy vezetői irányítópult a bevételeket, a folyamatban lévő ügyleteket és a legjobban teljesítő partnereket követi nyomon.

A műszerfal szűrőinek segítségével azonnal megtekintheti a teljesítményt régiók, partneri szintek vagy akár egyedi fiókok szerint is.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Talk-to-Text funkciójával még gyorsabban haladhat. Ahelyett, hogy mindent begépelne, csak mondja ki hangosan, és a ClickUp azonnal leírja a hangját szöveggé (miközben finomítja a beszédét és kijavítja a nyelvtani hibákat). Például egyszerűen diktálhatja a találkozók jegyzetét, a követő e-maileket, a csevegőüzeneteket és az AI utasításokat útközben – billentyűzet nélkül. Sőt, a Talk-to-Text funkcióval kéz nélkül is létrehozhat és kioszthat feladatokat! Érdekesnek hangzik, igaz? Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg 👇

Mélyebb betekintést nyerhet a ClickUp AI Cards segítségével.

Összegezze az eredményeket, azonosítsa az akadályokat, vagy sorolja fel a következő lépéseket a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével.

Az AI kártyák valós időben elemzik a műszerfalak adatait, és azokhoz cselekvésre ösztönző leírásokat is mellékelnek. Nem kell időt töltenie a műszerfalak értelmezésével – az AI kártyák azonnali betekintést nyújtanak, amely alapján azonnal cselekedhet.

Néhány módszer az AI-kártyák használatára a partnerek elkötelezettségének fenntartásában:

A partnerek helyzetének összefoglalása: „3 partner veszélyben van, 2 új partner teljesített a legjobban ebben a hónapban”

Javasolt intézkedések: „Vegye fel a kapcsolatot az X partnerrel – 2 hete nem jelentkezett be”

Lásd a prediktív betekintést: „A jelenlegi trendek alapján a Y partner valószínűleg nem fogja elérni a harmadik negyedévi célját.”

Az AI kártyákat bárhová elhelyezheti a műszerfalon, bármikor frissítheti őket, és kedvenc kártyáit akár rögzítheti is a gyors hozzáférés érdekében.

📚 További információ: A leghatékonyabb AI üzleti eszközök a hatékonyság maximalizálásához

Készítsen rendkívül vonzó partnerprogramokat a ClickUp segítségével

Az AI használata a partnerek elkötelezettségének fenntartásában csak egy darab a kirakósból.

Az igazi erő abban rejlik, hogy az AI-t minden szakaszban alkalmazzuk: a partnerek toborzása, bevonása, képzése, támogatása, teljesítményének nyomon követése, sőt, távozása során is.

A ClickUp segítségével teljesen automatizált, AI-alapú partnerprogramokat hozhat létre a semmiből. Vizuálisan ábrázolhatja a folyamatokat, központosíthatja a kommunikációt, beállíthat fejlett automatizálásokat és elemezheti az eredményeket – mindezt egyetlen platformon.

A legjobb rész? Egy natív, kontextusfüggő AI-asszisztens működteti az összes funkciót, így az AI nem csak a szerszámok tetején van, hanem a munkafolyamat magjában.

