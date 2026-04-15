Hogyan változtatja meg a munkát a saját fejlesztésű agentikus technológia?

A chatbot és az ügynök közötti különbség egy dologra vezethető vissza: a kontextusra. A saját fejlesztésű ügynöki technológia ezt a kontextust közvetlenül beágyazza a munkaterületébe, a memóriával, a jogosultságokkal és a végrehajtással együtt. De nem minden ügynök épül fel így.

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mit jelent a saját fejlesztésű ügynöki technológia, hogyan működik rendszer szinten, és miért változtatja meg a munkavégzés módját. Megismerheti azt is, hogyan alkalmazza a ClickUp ezt a modellt, hogy intelligens, kontextustudatos és emberhez hasonló ügynököket, azaz szuperügynököket hozzon a munkaterületére.

Mi az a saját fejlesztésű agentikus technológia?

A saját fejlesztésű agentikus technológia egy olyan mesterséges intelligencia-ügynök architektúra, amely a platform natív adatmodelljén működik. Ez az ügynököknek ugyanazokat a hozzáférési mintákat, jogosultságokat és memóriát biztosítja, mint az emberi csapat tagjainak. Egyszerűen fogalmazva: az architektúra elkülöníti a pusztán parancsokat követő mesterséges intelligenciát attól, amely megérti a munkafolyamatokat.

Ez egy jelentős hiányosságot pótol, amelyet az általános mesterséges intelligencia-ügynökök gyakran figyelmen kívül hagynak. Feltennek egy kérdést, választ kapnak, majd azonnal elfelejtik a beszélgetést. Ez azért történik, mert nincs tartós memóriájuk, és képtelenek megtanulni a csapat preferenciáit, így Önnek vég nélkül kell ismételnie magát.

A saját fejlesztésű agentikus technológia az AI-ügynököket teljes jogú felhasználóként modellezi a platformon belül. Ez azt jelenti, hogy Ön a következőket kapja:

Egységes áttekinthetőség: Tekintse feladatait, dokumentumait, csevegéseit és integrációit egyetlen összekapcsolt rendszerként, nem pedig tucatnyi különálló adatforrásként, amelyeket lekérdeznie kell

Ismerős interakció: Lépjen kapcsolatba velük úgy, mintha csapattársak lennének – küldjön nekik közvetlen üzenetet, használjon @említést egy megjegyzésben, vagy rendeljen hozzájuk feladatot közvetlenül

Biztonságos határok: Örökölje ugyanazokat a jogosultsági szinteket, mint bármely más felhasználó, így ők csak azt látják, amit Ön engedélyezett számukra

Az ügynök képességei lehetővé teszik a kontextus természetes áramlását, mivel azok a platform szerkezetének szerves részét képezik.

🔎 Tudta? A szervezetek jelenleg átlagosan 3,6 különálló AI-eszközt használnak, ami magasabb szorongással és csökkenő termelékenységgel jár. Ez a frusztráció annak a közvetlen következménye, hogy általános AI-ügynököket használnak, amelyeket az eszközökhöz kapcsolnak, ahelyett, hogy azokba építenék be őket.

Miért a saját fejlesztésű kontextus a kulcs az AI-ügynökökhöz?

A saját fejlesztésű kontextus az a specifikus, belső adat, amely meghatározza vállalkozása működését. Ide tartoznak a projekt hierarchiák, a korábbi feladatadatok, a csapaton belüli kapcsolatok és a dokumentált döntések.

Ha egy AI-ügynök e kontextus nélkül készít heti projektfrissítést, akkor egy általános sablont ad ki. Ezután Ön 15 percet tölt azzal, hogy manuálisan beírja a hiányzó részleteket.

Ez a manuális felügyelet aláássa az automatizálás hatékonyságát, és az AI-t egy egyszerű szövegjóslóra redukálja, ahelyett, hogy valódi együttműködő partner lenne. Az általános ügynökök csak azt tudják, amit Ön manuálisan beír a parancssorba. A saját fejlesztésű ügynök azonban látja az Ön teljes működési előzményeit, mert ott él, ahol a munkája zajlik.

Ez a mély integráció lehetővé teszi az ügynök számára, hogy automatikusan megértse:

Melyik csapattag felelős egy adott feladatért a jelenlegi munkaterhelése alapján

A legfrissebb stratégiai döntések megvitatása egy csevegőablakban

Minden olyan konkrét teendő, amelyet a tegnapi rögzített értekezleten fontosnak jelöltek

Nem automatizálhatja a folyamatokat mesterséges intelligenciával, ha adatai egymástól elszigetelt eszközökben tárolódnak.

🧠 Érdekesség: A munkavállalók közel 48%-a és a vezetők 52%-a küzd a kaotikus és széttagolt munkavégzéssel.

Egyetlen AI-ügynök sem tud teljes képet alkotni, ha olyan platformok közötti szakadékokat kell áthidalnia, amelyek nem kommunikálnak egymással. Egy konvergált AI-munkaterület, mint például a ClickUp, ebben az esetben az ügynöki AI alapvető alapját képezi. Ez egyetlen egységes környezetbe egyesíti az adatait, a kommunikációját és a projektjeit, és az ügynök túllép az egyszerű szöveggeneráláson, hogy kontextustudatos szervezeti eredményeket nyújtson.

A munka jövője: konvergencia + mesterséges intelligencia

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyertek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével.

Hogyan működik a saját fejlesztésű agentikus technológia a háttérben?

A saját fejlesztésű agentikus AI-modellek három különálló memóriaréteget tartanak fenn, amelyek tükrözik, hogyan építik fel az emberek a tacit tudást. Enélkül az ügynök minden interakciót úgy kezel, mintha az lenne az első, ami azt jelenti, hogy nem tud tanulni, alkalmazkodni vagy fejlődni.

1. Friss memória

A közelmúltbeli memória rögzíti az Ön azonnali műveleteit, hogy valós idejű relevanciát biztosítson. Ez a réteg nyomon követi a jelenlegi beszélgetési szálat, az Ön által megtekintett feladatot és az imént bezárt dokumentumot.

📌 Mivel az ügynök megőrzi ezt az azonnali kontextust, egyszerűen csak annyit kell mondania, hogy „frissítsd annak a feladatnak a határidejét”, anélkül, hogy újra meg kellene határoznia, melyik feladatra gondol. Ehhez mély, natív integrációra van szükség a platform adatretegével, amit a legtöbb utólagosan hozzáadott AI-eszköz nem tud lemásolni.

2. Beállítások memóriája

A beállítások memóriája figyelemmel kíséri a csapat által követett konkrét mintákat és íratlan szabályokat. Ahelyett, hogy manuális konfigurációt igényelne, az ügynök megfigyelés útján megtanulja a formázási konvenciókat, a névadási szabványokat és a tipikus munkafolyamatokat.

📌 Például felismeri:

Mérnöki csapata mindig tartalmaz egy telepítési kockázatokról szóló részt a projektfrissítéseiben

A tervezési felülvizsgálatok ugyanahhoz a konkrét vezetőhöz kerülnek

A projektösszefoglalóknak egy meghatározott, felsorolásjelekkel tagolt szerkezetet kell követniük, minden szakaszban minden alkalommal ugyanazzal a fejlécszöveggel, a vezetői áttekintéshez.

3. Hosszú távú epizodikus memória

A hosszú távú epizodikus memória állandó nyilvántartásként szolgál a konkrét eseményekről, döntésekről és eredményekről az egész munkaterületen. Ez a réteg lehetővé teszi az ügynök számára, hogy hivatkozzon a korábbi kontextusra, például emlékezzen arra, hogy egy adott marketingmegközelítés a költségvetési korlátok miatt kudarcot vallott az előző negyedévben.

Az elszigetelt rendszerekkel ellentétben ez a memória olyan formátumban létezik, amelyet az emberek megvizsgálhatnak és szerkeszthetnek – mint például egy ClickUp Doc. Ez egy központi tudásközpontot alkot az egész szervezet számára.

Konvertálja a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy a ClickUp Docs segítségével mindig kézben tartsa az ötleteket

A ClickUp Docs és a ClickUp Tasks natívan kapcsolódnak egymáshoz. Ez segít az ügynöknek megérteni a projektleírás és a folyamatban lévő munka közötti kapcsolatot. Ez az integráció biztosítja, hogy csapata tudása gyarapodjon, ne pedig csökkenjen.

Amikor a dokumentáció és a feladatok egy helyen találhatók, az ügynök áthidalhatja a korábbi döntések és a jelenlegi tevékenységek közötti szakadékot az alábbiak révén:

A műszaki specifikációk közvetlen összekapcsolása az aktív ClickUp Sprintokkal , hogy a fejlesztők mindig a legfrissebb kontextussal rendelkezzenek

Az inline megjegyzések és visszajelzések egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakítása

ClickUp Docs Hub használata a releváns wikik vagy projekt-visszatekintések szűrésére és megjelenítésére pontosan akkor, amikor a csapat tagjainak szükségük van rájuk

Az a lehetőség, hogy ezt a memóriát egy dokumentumon belül ellenőrizheti és szerkesztheti, biztosítja, hogy az ügynök tudása átlátható és kezelhető legyen. Megtekintheti a verziótörténetet, módosíthatja a jogosultságokat, és valós időben kijavíthatja az ügynök értelmezését. Ez a felügyelet biztosítja, hogy a tudásbázis növekedésével az ügynök továbbra is kiszámítható, elszámoltatható és megbízható munkatárs maradjon, aki előreviszi a működését.

Miért nem sikerül a legtöbb AI-ügynöknek bizalmat építeni (és hogyan lehet ezt orvosolni)

🔎 Tudta? A felmérésünkben résztvevők 22%-a még mindig fenntartásokkal viszonyul a mesterséges intelligencia munkahelyi használatához. Ebből a 22%-ból a fele az adatvédelem miatt aggódik, míg a másik fele egyszerűen nem biztos abban, hogy megbízhat-e abban, amit a mesterséges intelligencia mond neki.

Ez a bizalmatlanság négy alapvető strukturális problémából fakad:

Átláthatatlanság : Megakadályozza, hogy lássa az ügynök érvelését vagy azokat a konkrét adatokat, amelyek alapján a következtetésre jutott

Engedélyek kétértelműsége : Bizonytalanságot kelt azzal kapcsolatban, hogy az ügynök milyen érzékeny információkhoz férhet hozzá vagy módosíthatja azokat

Inkonzisztencia : Az ügynök ugyanazon feladat elvégzésére eltérő eredményeket ad, mivel nincs állandó memóriája.

A felelősségre vonhatóság hiánya: Nincs ellenőrzési nyomvonal, amely alapján diagnosztizálhatná vagy kijavíthatná a hibákat, amikor egy ügynök helytelen lépést tesz

A bizalomhoz átláthatóságra van szükség a munkahelyen, nem pedig homályos ígéretekre a pontosságról. Ahhoz, hogy hatékonyan működjenek, az ügynököknek olyan rendszerben kell működniük, amely teljes átláthatóságot és részletes ellenőrzést biztosít.

Ezt a szintű megbízhatóságot csak úgy érheti el, ha az ügynököket közvetlenül az elsődleges munkaterületébe építi be. Így pontosan ugyanazokat a jogosultsági készleteket és ellenőrzési naplókat használják, mint az emberi felhasználók. Amikor egy ügynök ugyanazokat a szabályokat követi, mint a csapata, akkor a kiszámíthatatlan eszközből megbízható munkatárssá válik.

Hogyan működnek a ClickUp szuperügynökök teljes jogú felhasználóként, nem pedig háttérszkripteként?

A hagyományos automatizálási eszközöket könnyű úgy értelmezni, mint nehézkes háttérszkripteket, amelyek elszigetelten futnak. Nincs szüksége olyan ügynökre, amely a háttérben ül és utasításokra vár. Olyasmire van szüksége, ami valóban Ön mellett dolgozik – a munkafolyamatain belül, teljes kontextussal és cselekvési képességgel.

Egyszerűen fogalmazva: ideális esetben az AI-t nem szabad kiegészítőként kezelni.

Ez az, ami a ClickUp Brain-t különlegessé teszi. A világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny munkavégző mesterséges intelligenciájaként folyamatos, kontextusfüggő megértést alakít ki a munkaterületéről. Működéséhez nem támaszkodik elszigetelt utasításokra vagy egyszeri bevitelekre. Megérti, hogyan alakulnak a projektjei, hogyan működik együtt a csapata, miként változnak a prioritások, és hol akadnak el a munkák. Környezeti – beágyazva abba a környezetbe, ahol a munkája kontextusa is létezik.

Minden interakció hozzátesz ehhez a kontextushoz, ami azt jelenti, hogy az AI a munka előrehaladtával egyre jobbá válik. Ez a tartós kontextus pedig lehetővé teszi, hogy a ClickUp Super Agents ne csupán asszisztensek legyenek.

A szuperügynökök nem úgy működnek, mint a háttérszkriptek, amelyek bizonyos feltételek esetén aktiválódnak és eredményeket hoznak létre. Velük ugyanúgy dolgozik, ahogyan a csapatában lévő emberekkel. Alapvetően feladatokat oszt rájuk, bevonja őket a beszélgetésekbe, és elvárja tőlük, hogy felelősséget vállaljanak az eredményekért.

📌 Például, amikor @megemlít egy Super Agentet egy dokumentumban, az:

Megérti a dokumentum teljes kontextusát és a kapcsolódó projektet

Elvégzi a munkát, frissíti az előrehaladást, és a munkaterület állapotának megfelelően megteszi a következő logikus lépést

Valós idejű utasításokat értelmez, és ennek megfelelően folytatja a folyamatban lévő munkát

Ez megváltoztatja a feladatátadás működését.

Ahelyett, hogy a munkát utasításokra bontaná, meghatározza a kívánt eredményt. A ClickUp a háttérben kezeli a koordinációt azáltal, hogy a megfelelő képességekkel rendelkező ügynököket aktiválja. Egyetlen kérés is elindíthat egy több ügynökből álló munkafolyamatot a tervezés, a végrehajtás és a jelentéskészítés során, anélkül, hogy manuálisan kellene összekapcsolnia az eszközöket.

Hogyan működnek a ClickUp Super Agents?

🧠 Minden szuperügynök memóriával működik, amely magában foglalja a korábban végzett munkákkal kapcsolatos rövid távú, hosszú távú és epizodikus tudatosságot. Ez azt jelenti, hogy nem ismétel meg hibákat, nem veszíti el a kontextust, és nem igényel újbóli eligazítást. Ugyanúgy épít a korábbi munkákra, ahogyan egy emberi csapattárs tenné.

🔓 Minden ügynök engedélyalapú, biztonságos hozzáféréssel rendelkezik a munkaterületén található ismeretekhez. Információkat gyűjthet feladatokból, dokumentumokból, csevegési előzményekből, összekapcsolt eszközökből és korábbi döntésekből, hogy a munkáján alapuló, nem pedig általános mintákra épülő eredményeket állítson elő.

💪🏼 Az autonómia beépült az ügynökök működésébe. Nem várnak folyamatos jóváhagyásra, hogy továbbhaladhassanak. Feladatokat rangsorolhatnak, állapotokat frissíthetnek, jelentéseket készíthetnek és valós időben reagálhatnak a változásokra. Ugyanakkor teljes mértékben összhangban maradnak az Ön engedélyeivel és ellenőrzéseivel, így ugyanazon határokon belül működnek, mint bármelyik emberi felhasználó a munkaterületén.

Mivel a Super Agents közvetlenül a ClickUpba van beágyazva, környezeti tudatossággal működnek. Folyamatosan nyomon követik a munkaterületen bekövetkező változásokat, és kifejezett indítók nélkül reagálnak rájuk. A munka nem áll le azért, mert valaki elfelejtette nyomon követni vagy frissíteni egy feladatot. A rendszer folyamatosan halad előre.

👀 A legjobb rész: Csapatként nem kell többé feladatokat kezelniük vagy eszközök között koordinálniuk. Ehelyett segít leküzdeni az eszközök elszaporodását, és egy olyan egységes rendszerben kezdhetnek el dolgozni, amely már eleve tudja, mi kell történnie. Könnyebbé válik teljes munkafolyamatok futtatása manuális átadások nélkül. Valós idejű átláthatóságot biztosíthatnak állapotmegbeszélések nélkül, és növelhetik a teljesítményt a koordinációs terhek növelése nélkül. Mindez akkor is halad előre, ha Önök nem aktívan hajtják előre a munkát.

🤝 Esettanulmány: Hogyan növelte a Bell Direct 20%-kal működési hatékonyságát a ClickUp Super Agents segítségével A Bell Direct bizonyítja, hogy nincs szükség technikai csapatra ahhoz, hogy a saját fejlesztésű agentikus mesterséges intelligenciát érdemben bevezesse. A ClickUp Super Agents segítségével a csapat automatizálta a teljes felvételi és triázs munkafolyamatot – az elejétől a végéig – anélkül, hogy kódot írt volna vagy új eszközöket adott volna hozzá. AI-ügynökük, a Delegator, önállóan működik a ClickUp-on belül, és ugyanúgy kezeli a beérkező ügyfél-e-maileket, mint egy ember, csak gyorsabban és nagyobb méretekben. Az eredmények magukért beszélnek: 20%-kal nő a működési hatékonyság , ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal gyorsabban lehet elvégezni a munkát

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása szabadult fel, amelyet mostantól nagy értékű stratégiai feladatokra fordíthat

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben osztályozva 👉🏼 Hasonló eredményeket szeretne elérni a csapatában?

Hogyan kezdje el a saját fejlesztésű agentikus technológia használatát

Az agentikus technológiát nem a funkciói, hanem az alapján érdemes értékelni, hogy milyen mélyen integrálható a munkájába.

Miért?

🤝 Arra a kérdésre, hogy mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakoribb válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A ClickUp felmérés válaszadóinak közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát.

Mielőtt bármilyen agentikus AI-megoldás mellett döntene, használja ezt az ellenőrzőlistát, hogy megbizonyosodjon arról, valóban megfelelő-e az Ön számára:

Az ügynök ugyanazt az adatmodellt használja, mint az emberi felhasználók, vagy egy különálló rendszerről van szó, amely API-n keresztül lekérdezi a munkaterületét?

Ellenőrizheti és szerkesztheti azt, amit az ügynök a munkájáról megjegyez, vagy a memóriája egy fekete doboz?

Az ügynök ugyanazokat a jogosultsági korlátokat örökli-e, mint a csapat tagjai, vagy saját, külön szabályrendszerrel rendelkezik?

Az ügynök képes-e a feladatokat, dokumentumokat és csevegéseket egyetlen egységes rendszerként kezelni, vagy minden eszközhöz külön kapcsolatra van szükség?

Kezdje azzal, hogy kipróbál egy lehetséges megoldást olyan felhasználási esettel, ahol a kontextus kritikus fontosságú, például projektállapot-frissítések generálása vagy egy ügyfélmegbeszélés előkészítése. Ha úgy találja, hogy olyan információkat kell megadnia az ügynöknek, amelyek már máshol is megtalálhatók a munkaterületén, akkor az ügynöknek nincs valódi kontextusa.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi a különbség a saját fejlesztésű agentikus technológia és az általános mesterséges intelligencia-ügynökök között?

A saját fejlesztésű agentikus technológia a platform natív architektúrájába van beépítve, lehetővé téve az AI-ügynökök számára, hogy ugyanazokhoz az adatmodellekhez, jogosultságokhoz és kontextusokhoz férjenek hozzá, mint az emberi felhasználók. Az általános AI-ügynökök külsőleg működnek, API-kra és parancsokra támaszkodva, ami korlátozza memóriájukat, kontextusérzékenységüket és önálló munkavégzési képességüket.

A csapatok ellenőrizhetik és szerkeszthetik azt, amit az AI-ügynökök a munkájukról megjegyeztek?

Igen, a saját fejlesztésű ügynöki rendszerekben az AI memóriája gyakran emberi olvasható formátumokban, például dokumentumokban vagy tudásbázisokban van tárolva. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekintsék, szerkesszék és kijavítsák az ügynök tudását. Ezzel szemben sok általános AI-eszköz olyan átláthatatlan rendszerekben tárolja a memóriát, amelyeket nem lehet ellenőrizni vagy irányítani.

Hogyan kezelik az AI-ügynökök a jogosultságokat, ha a csapat különböző tagjai eltérő hozzáférési szinttel rendelkeznek?

A saját fejlesztésű rendszerekben működő AI-ügynökök ugyanazt a jogosultsági struktúrát öröklik, mint az emberi felhasználók, például a szerepköralapú hozzáférés-vezérlést (RBAC). Ez biztosítja, hogy az ügynökök csak azokat az adatokat láthassák vagy kezelhessék, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek, így megakadályozva az érzékeny információk kiszivárgását és biztosítva a szervezeti biztonsági irányelvek betartását.

Az agentikus mesterséges intelligencia önállóan működik a munkaterületén, fenntartva a kontextust a munkamenetek között, és olyan műveleteket hajt végre, mint a feladatok frissítése vagy a jelentések generálása. Az olyan eszközök, mint a ChatGPT vagy a Copilot, parancssor alapú asszisztensek, amelyek válaszokat generálnak, de nem rendelkeznek állandó memóriával, mély integrációval és a munkafolyamatok önálló végrehajtásának képességével.