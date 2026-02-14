ClickUp Accelerator vagy egyedi vállalati AI: hogyan válasszunk?

Tudja, hogy versenyképességének megőrzése érdekében be kell vezetnie az AI-t, de az előrelépés útja homályos.

A rossz megközelítés választása „pilótafáradtsághoz” vezethet, amikor az ígéretes AI-projektek felemésztik a költségvetést, és megakadnak, mielőtt a csapat bármely tagja használni tudná őket.

Ez a határozatlanság nem csak lassítja az IT-t, hanem az egyik legfontosabb AI-kihívás is, amely miatt minden részleg manuális, hatástalan munkafolyamatokban ragad.

Ez az útmutató bemutatja, mikor érdemes a ClickUp Accelerator azonnal bevethető ClickUp Super Agents szolgáltatását választani a ClickUp Expert Supporttal, és mikor érdemes egyedi vállalati AI rendszert építeni a semmiből, hogy a csapat méretének, ütemtervének és technikai erőforrásainak megfelelő döntést hozhasson.

Miért fontosak most az Enterprise AI döntések?

A Gartner előrejelzése szerint 30% a koncepció bizonyítása után el lesz vetve. Nem azért, mert a technológia nem működik, hanem azért, mert a csapatok 18 hónapot töltenek egyedi megoldások kidolgozásával, amelyek még mielőtt bárki is használni kezdené őket, már elavulnak.

Valószínűleg legalább az egyik alábbi problémával küzd:

Munka szétszóródása : Csapatának munkája több tucat különböző alkalmazás között van szétszórva – az átlagos vállalat ma már Csapatának munkája több tucat különböző alkalmazás között van szétszórva – az átlagos vállalat ma már 101 különböző SaaS alkalmazást használ. Ugrál a projekteszközéről a csevegőalkalmazására, majd a dokumentumaira, és minden váltásnál elveszíti a koncentrációját és a kontextust. Ez a szétszóródás arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az alkalmazások közötti váltással, a kontextus keresésével és az információs szigetekkel való küzdelemmel.

AI-terjedés: A helyzetet tovább rontja, hogy a különböző részlegek egymástól függetlenül kezdik el saját AI-kísérleteiket. A marketing részlegnek van egy AI-je a szövegekhez, az értékesítésnek egy az e-mailekhez, de ezek az eszközök nem kommunikálnak egymással, így az információk töredezettek maradnak. Az AI-eszközök ilyen nem tervezett elterjedése egy klasszikus példája A helyzetet tovább rontja, hogy a különböző részlegek egymástól függetlenül kezdik el saját AI-kísérleteiket. A marketing részlegnek van egy AI-je a szövegekhez, az értékesítésnek egy az e-mailekhez, de ezek az eszközök nem kommunikálnak egymással, így az információk töredezettek maradnak. Az AI-eszközök ilyen nem tervezett elterjedése egy klasszikus példája az AI-terjedésnek , ami pénzpazarláshoz, párhuzamos munkavégzéshez és a szervezet AI-lábnyomának teljes ellenőrzéshiányához vezet.

Kontextus-szétszóródás: Mivel az információk különböző helyeken vannak elszórva, egyetlen AI-eszköz sem képes átlátni a teljes képet, ami a kontextus-szétszóródás néven ismert probléma. Nem tudja összekapcsolni a csevegőeszközön zajló ügyfélbeszélgetést a munkaközpontban található projekttervvel, így nem tud valóban intelligens segítséget nyújtani. A csapatok órákat pazarolnak a szükséges információk keresésével, az alkalmazások közötti váltással és a több platformon történő frissítések ismétlésével.

Ezzel stratégiai döntés előtt áll.

Jelentős összegeket fektet be egy hatalmas, egyedi infrastruktúra-projektbe, amelynek értéke egy évig nem feltétlenül lesz látható?

Vagy inkább egy konvergált, azonnal használható megoldással szeretne gyorsan előrelépni?

A bővülő csapatok, különösen a 100 és 1000 alkalmazott közötti létszámúak számára ez a választás kritikus fontosságú. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp Accelerator és a Custom Enterprise AI egy ilyen forgatókönyvben.

Mi az a ClickUp Accelerator?

Automatizálni szeretné a munkafolyamatokat és most szeretné kihasználni az AI előnyeit, de nincs gépi tanulási mérnökökből álló csapata, és nincs egy éve arra, hogy egyedi megoldásra várjon.

Ez a késedelem azt jelenti, hogy csapata továbbra is elmerül a vállalat termelékenységét csökkentő ismétlődő feladatokban, míg a már AI-t használó versenytársak egyre nagyobb előnyre tesznek szert.

A ClickUp Accelerator pontosan ezt a problémát oldja meg. Ez egy kulcsrakész megoldás az AI bevezetésére a mindennapi munkafolyamatokba.

A program célja, hogy segítse a csapatokat a gyártásra kész AI munkafolyamatok gyors bevezetésében, anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépíteniük.

A kulcsfontosságú ötlet itt a konvergencia. Az Accelerator a ClickUp konvergált AI munkaterületén belül fut, ahol az alábbiak valós időben kapcsolódnak össze és szinkronizálódnak:

Projektek és feladatok (mi történik)

Dokumentumok (a valóságos kontextus)

Csapatbeszélgetések (döntések és koordináció)

Jelentések (láthatóság és elszámoltathatóság)

Ahelyett, hogy információkat másolna és beillesztené egy asszisztensbe, amelynek fogalma sincs a valós helyzetről, az Accelerator az AI-t a változásokkal lépést tartva kapcsolja a munkához. Íme egy rövid összefoglaló. 👇🏼

Mit kap a ClickUp Accelerator használatával?

Most nézzük meg részletesen, hogyan működnek együtt az Accelerator különböző objektumai:

1) Osztályok számára kész AI-ügynökök előre elkészített, tesztelt munkafolyamatokhoz

Az Accelerator előre elkészített Super Agents programokat tartalmaz, amelyek a legtöbb csapat által hetente elvégzett gyakori, ismétlődő feladatokat végzik el. Gondoljon rájuk úgy, mint a valódi munkafolyamatok „szakosodott asszisztenseire”, nem pedig üres csevegőablakokra.

A gyakorlati eredmények között szerepelnek például a következők:

Projektállapot-frissítések , amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel anélkül, hogy mindent elölről kellene írnia (előrehaladás, sikerek, akadályok)

Kezdő összefoglalók és teendők a jegyzetekből és a projekt részleteiből

Kockázatok vagy problémák összefoglalása , hogy észrevegye a problémákat, mielőtt azok tűzriadóvá válnának.

Első vázlatos tartalom általános marketingigényekhez (összefoglalók, közösségi média szövegek, céloldal szövegek, hirdetésváltozatok), ha a bemeneti adatok már szerepelnek a feladataiban/dokumentumaiban.

Mi a fontos? Ezeket az ügynököket úgy tervezték, hogy ott lépjenek működésbe, ahol az információ már rendelkezésre áll (egy feladat, egy dokumentum vagy egy csevegési szál), így valódi kontextusban működnek, nem pedig általános utasítások alapján.

Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kód nélküli AI Super Agents segítségével.

2) Útmutatóval ellátott bevezetés és beállítás, így a „go live” napok alatt, nem hónapok alatt történik meg.

A legtöbb „AI-bevezetési” kezdeményezés megakad, mert a csapatok soha nem kapcsolják össze az AI-t a valódi munkafolyamataikkal. A gyakorlati megoldás a vezetett bevezetés.

A ClickUp Accelerator segít abban, hogy munkaterületét olyan állapotba hozza, ahol az AI megbízhatóan hasznos lehet. Konkrétan ez általában a következőket jelenti:

A szétszórt munkafolyamatok egyetlen operációs rendszerré alakítása : ügyfélmunka : ügyfélmunka a ClickUp Tasks- ban, projektjegyzetek a ClickUp Docs-ban , csapatkoordináció a ClickUp Chat szálakban, jelentések a Dashboards -ban, mindez összekapcsolva.

A bemenetek szabványosítása az AI kimenetek konzisztenciája érdekében : Konzisztens feladatstruktúrák (egyértelmű feladatnevek, tulajdonosok, állapotok, határidők és kapcsolódó dokumentumok) használata, hogy az állapotösszefoglalók és a tervezési kimenetek megbízható jeleken alapuljanak.

A kulcsrakész munkafolyamatok gyors aktiválása: Az eredmények, amelyeket csapata azonnal el tud kezdeni, például a heti projektfrissítések perceken belül történő megszerzése, ahelyett, hogy egy órát kellene a frissítések után kutatnia.

Nézze meg, hogyan működik egy ilyen munkafolyamat összekapcsolt csevegéssel, feladatokkal, dokumentumokkal és kontextusfüggő AI-vel:

3) Szakértői támogatás és képzés, hogy az AI ne váljon használhatatlan szoftverré

A vállalatok számára a legnagyobb rejtett költség nem a szoftver, hanem az az idő, amely elveszik, ha az eszközöket nem alkalmazzák következetesen. Az Accelerator szakértői csapata a következőket segíti a csapatoknak:

Vegyen fel egy ismételhető ritmust , például „hogyan futtatjuk a heti frissítéseket”, „hogyan indítunk el egy projektet”, „hogyan követjük nyomon a kockázatokat”, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene találni a folyamatot.

Csökkentse az átdolgozások számát azzal, hogy megmutatja, hogyan lehet egyszerre, a megfelelő helyen rögzíteni a megfelelő kontextust (így a csapatnak nem kell ugyanazokat az információkat újra és újra leírnia e-mailekben, dokumentumokban és csevegésekben).

Skálázza a rendszert úgy, hogy az új emberek vagy projektek hozzáadásával a munkafolyamat konzisztens maradjon, és a láthatóság ne romoljon.

Alapvetően nem csak egy AI-megoldást vásárol, hanem egy gyorsabb utat is ahhoz, hogy az AI valóban beépüljön a munkafolyamatba.

Nézze meg, hogyan használja GVP-nk, Kyle Coleman a Super Agents szolgáltatást a jelentési folyamatok felgyorsítására:

Miért működik az Accelerator jobban, mint egy különálló AI eszköz használata?

A legtöbb AI-eszköz nem működik a valódi üzleti környezetben, mert a munkavégzés helyszínén kívül helyezkedik el. Ez három visszatérő problémát okoz:

A kontextus elveszik: Valakinek manuálisan kell bevinnie az AI-ba a feladatok, dokumentumok és beszélgetések frissítéseit. Az eredmények általánosak: mivel az AI nem rendelkezik a legfrissebb projektadatokkal. A csapatok plusz munkát végeznek: egy helyen a „valódi munkafolyamatot”, egy másik helyen pedig az „AI munkafolyamatot” kell fenntartaniuk.

A ClickUp Accelerator éppen ellenkező megközelítés alapján lett kialakítva: először összehangolja a munkát, majd alkalmazza rá az AI-t.

Ha a feladatok, dokumentumok, csevegések és jelentések összekapcsolódnak, az AI megbízhatóan segíthet olyan nagy hatással bíró munkákban, mint az állapotösszefoglalók, a kezdő dokumentumok, a teendők és a tartalomtervezetek, anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene újra elmagyarázni őket.

Ez az, ami miatt „termeléskésznek” tűnik, és nem csak „menő demónak”.

Mi az egyedi vállalati AI?

Előfordulhat, hogy vállalkozásának igényei meghaladják azt, amit bármelyik kész AI-termék biztonságosan és megbízhatóan képes kezelni.

Lehet, hogy a munkafolyamatai rendkívül specializáltak, az adatmodellje egyedülálló, vagy a megfelelőségi és biztonsági követelményei olyan szigorúak, hogy általános célú eszközöket nem tud használni jelentős testreszabás nélkül. Ilyen esetekben a „vásároljon egy eszközt és holnap kezdje el használni” megközelítés nem működik.

Itt jön be a testreszabott vállalati AI.

Ez egy testreszabott AI-rendszer, amelyet a vállalat belsőleg épít ki (vagy egy szolgáltató partnerrel építtet ki) a specifikus üzleti munkafolyamatok támogatására. Ahelyett, hogy egy előre csomagolt AI-munkafolyamatot alkalmazna, Ön végigtervezi az architektúrát. A gyakorlatban ez általában az alábbiakat jelenti:

Egységes rendszer felépítése a semmiből

Vagy állítson össze egy megoldást több szállítótól, és illessze össze azt a saját mérnöki munkájával.

A legnagyobb előnye a kontroll. A rendszert pontosan az Ön igényeihez igazíthatja: hogyan gondolkodik, mely adatokhoz fér hozzá, mit generálhat, hogyan naplózza a műveleteket, és hogyan illeszkedik az Ön jóváhagyási és megfelelőségi folyamataiba.

Az egyedi vállalati AI-projekt általában a következőket tartalmazza:

1) LLM-stratégia kiválasztása és működtetése

Döntened kell, hogy:

Használjon API-n keresztül hosztolt modellt

Használjon privát telepítést

Vagy támogasson több modellt (költség, teljesítmény vagy szabályozási okokból).

Ezután meg kell oldania a gyakorlati problémákat: modellfrissítések, prompt/verziókezelés, költségkontroll, késleltetés és megbízhatóság.

2) Biztonságos adat-hozzáférés kialakítása (a csővezeték-probléma)

Az AI csak akkor hasznos, ha képes a megfelelő üzleti kontextust visszakeresni. Ehhez gyakran szükséges:

ETL vagy adatcsatornák a CRM, jegyrendszer, dokumentumok, fájltárolás, termékelemzés és belső adatbázisokból származó adatok egységesítéséhez.

Egy visszakeresési réteg (gyakran „keresés” vagy tudásindex), hogy a modell gyorsan megtalálja a releváns információkat.

Szigorú engedélyezés, így az AI csak azt látja, amit a felhasználó láthat.

Sok projekt itt akad el, mert az „adatok beszerzése” szinte mindig nehezebb, mint a szöveg generálása.

3) Biztonsági korlátok és megfelelőségi ellenőrzések meghatározása

A vállalati szintű AI általában a következőket igényli:

Auditnaplók (ki mit kérdezett, milyen adatokhoz fértek hozzá, mi lett generálva)

Adatmegőrzési irányelvek és szerkesztési szabályok

Jóváhagyási munkafolyamatok (különösen, ha az AI kimenetei ügyfélkapcsolati vagy megfelelőségi szempontból érzékenyek)

Érzékeny adatok kezelésére vonatkozó irányelvek (személyes adatok, szerződések, HR-adatok, szabályozott tartalom)

4) A felhasználói élmény kialakítása (UI + munkafolyamat-integráció)

A modell önmagában nem használható termék. A csapatoknak szükségük van egy helyre, ahol ezzel interakcióba léphetnek, például:

Webalkalmazás vagy belső portál

Integráció a már használt eszközökbe (csevegés, jegyrendszer, CRM, projektmenedzsment)

Szerepkörökön alapuló tapasztalatok (ügyfélszolgálati munkatársak vs. vezetők vs. pénzügyek)

5) Szállítók, szerződések és megbízhatóság összehangolása

Ha több szolgáltatót használ (modellszolgáltató, vektor adatbázis/keresés, ETL eszközök, megfigyelhetőség, biztonság), akkor a következőket is birtokolja:

Szállítói szerződések és megújítások

Incidenskezelés, amikor egy függőség megszűnik

Változó API-k és megszakító frissítések

Folyamatos teljesítményfigyelés és értékelés

A lényeg

Az egyedi fejlesztés nem „rossz választás”, de magas befektetést igényel. Leginkább magas kockázatú, magas hozamú befektetésnek tekinthető: valóban egyedülálló megoldást kaphat, de csak akkor, ha rendelkezik a fejlesztéshez szükséges mérnöki kapacitással, költségvetéssel és hosszú távú tulajdonosi tervvel a fenntartásához és továbbfejlesztéséhez.

A ClickUp Accelerator és a Custom AI közötti legfontosabb különbségek

A bevezetésre kész program és az egyedi fejlesztés közötti döntés öt kritikus tényezőtől függ. Gondoljon mindegyikre úgy, mint egy kérdésre, amelyet fel kell tennie a csapatának, hogy kiderüljön, melyik út a legmegfelelőbb az Ön számára.

Értékesítésig eltelő idő

Egy egyedi AI-projekt könnyen 6-18 hónapot vehet igénybe, csak hogy elkészüljön az első verzió. A bevezetésig az üzleti igényei már megváltozhatnak, így a megoldás már a bevezetéskor elavulttá válik.

Itt jön jól a „plug-in-and-go” megközelítés. A ClickUp Accelerator segítségével csapata napok alatt működőképes AI-t kap. Mivel az AI ügynökök előre elkészítettek, és a Guided Onboarding segítségével csapata gyorsan felzárkózik, már az első sprint során láthatja az eredményeket és automatizálhatja a munkafolyamatokat.

Az AI értékét azonnal bizonyíthatja, és lendületet adhat a szélesebb körű bevezetésnek, ahelyett, hogy egy még semmit sem eredményező projekt költségvetéséért kellene küzdenie.

Költségek és erőforrásigények

Van egy meghatározott költségvetése, és nem engedheti meg magának, hogy egy egész csapat drága adatelemzőt és gépi tanulási mérnököt alkalmazzon.

Az egyedi AI-projektek gyorsan pénznyelővé válhatnak, mivel a hatókör kiterjesztése, a felhőalapú infrastruktúra és a speciális szakemberek magas fizetései miatt a költségek előre nem láthatóak – általában 5 és 20 millió dollár között mozog a kísérleti fázisból a termelésbe való átállás költsége.

via Gartner

A teljes tulajdonlási költség egy hatalmas, nyitott kérdés.

A ClickUp Accelerator előre jelezhető befektetéssel véget vet a pénzügyi találgatásoknak. A ClickUp Accelerator egy átlátható csomagban kínálja az AI technológiát, a szakértői támogatást és a gyakorlati képzést.

Nincs szükség új munkatársak felvételére vagy beszállítói szerződések hálózata kezelésére. Hozzáférhet vállalati szintű AI-képességekhez, anélkül, hogy kiszámíthatatlan árakkal vagy felvételi gondokkal kellene szembesülnie.

A megvalósítás összetettsége

Ha az adatok CRM-ek, táblázatok és csevegőalkalmazások között vannak szétszórva, akkor egy teljesen új problémával kell szembenéznie.

Már pusztán az a kísérlet, hogy ezeket a rendszereket egy központi AI-modellhez kapcsolják, integrációs rémálom. Ez egy gyakori akadály az egyedi AI-projektekben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy hónapokat töltsenek törékeny integrációk és middleware fejlesztésével és karbantartásával.

Ezt a problémát teljes egészében elkerülheti, ha egy konvergált AI munkaterületen, például a ClickUp-on belül dolgozik.

Ahelyett, hogy külön „AI réteget” (és azt tápláló folyamatokat) építene és tartana karban, az AI-t ott futtathatja, ahol a munka már zajlik.

A ClickUp egy nagy integrációs ökoszisztémát támogat, és sok csatlakoztatott alkalmazás esetében az Enterprise Search indexelés segítségével biztosítja az információk megtalálhatóságát és naprakészségét, egyes források pedig események/webhookok segítségével szinte valós idejű frissítéseket támogatnak. A gyakorlati eredmény az, hogy a csapat kevesebb időt tölt a rendszerek összekapcsolásával, és több időt fordíthat az AI valós munkára, valós időben történő felhasználására.

Ez azt jelenti, hogy az AI-je olyan kérdésekre is tud válaszolni, amelyekhez a vállalkozása már használja harmadik féltől származó eszközöket (pl. Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox és Box), és az automatizálások nem csak egy platformon, hanem több eszközön is futnak.

Például a ClickUp automatizálási eszköz széles körű lehetőségeket kínál az alkalmazások integrációján keresztül történő összekapcsolására.

📮ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% több képzésre van szüksége a haladóbb feladatok elvégzéséhez. A ClickUp Brain egy ismerős csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát, amelynek használata olyan, mintha SMS-t írnánk. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetnek, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy meg kellene küzdeniük a sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbével.

Karbantartási és bevezetési kockázat

Mindezek után talán sikerül elindítania az egyedi AI-eszközét. De hat hónap múlva furcsa válaszokat ad, és az egyetlen mérnök, aki tudta, hogyan működik, elhagyta a vállalatot.

Ez a testreszabott megoldások rejtett veszélye: a modell eltérése.

Az adatok változásával az AI-modellek pontossága csökken, és ha nincs egy erre szakosodott csapat, amely újratanítja és karbantartja őket, akkor fokozatosan romlanak, amíg teljesen használhatatlanná válnak – csak 2024-ben 233 AI-vel kapcsolatos incidenst jelentettek, ami 56,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Mi lenne, ha a folyamatos frissítések és a szakértői támogatás segítségével könnyedén elintézhetné az összes háttérkarbantartási feladatot? Igen, mindez benne van a ClickUp Accelerator programban. A program változáskezelési erőforrásokat és frissítő képzéseket is biztosít, hogy csapata továbbra is hatékonyan tudja használni az eszközöket. Megbízható mesterséges intelligenciát kap, amelyet mindig karbantartanak és frissítenek, anélkül, hogy Önnek kellene kezelnie.

📖 További információ: Gyakori kihívások az AI bevezetésénél és azok leküzdése

Mikor a ClickUp Accelerator a megfelelő választás?

Ön egy startupot vagy szervezetet bővíti, valószínűleg 100-1000 alkalmazottal, és érezni kezdi a szerszámok elszaporodásának terhét. A csapatok különböző részlegeken dolgoznak, és Önnek néhány gyors AI-eredményt kell felmutatnia, hogy a vezetőséget meggyőzze egy szélesebb körű stratégia elfogadásáról.

Nincs házon belüli AI csapata, és nem engedheti meg magának, hogy egy évet várjon az eredményekre.

Ha ez Önre is igaz, akkor a ClickUp Accelerator a megfelelő választás. Olyan csapatok számára készült, amelyeknek egyetlen AI-alapú platformba kell összevonniuk munkájukat, és termeléskész generatív AI-eszközöket kell bevezetniük anélkül, hogy az egyedi fejlesztés kockázatával és költségeivel kellene számolniuk.

Kikerülheti az elemzési paralízist, és egyből a legfontosabb, többfunkciós munkafolyamatok automatizálásához juthat.

Mikor érdemes egyedi vállalati mesterséges intelligenciát használni?

Néha az egyedi fejlesztés az egyetlen megoldás. Ha vállalkozása egy valóban egyedi, saját fejlesztésű adatmodellre támaszkodik, amely versenyelőnyt biztosít Önnek, akkor lehet, hogy egyedi megoldást kell kidolgoznia annak védelme és kihasználása érdekében.

Ugyanez igaz akkor is, ha olyan szigorúan szabályozott iparágban működik, ahol a megfelelőségi követelmények olyan specifikusak, hogy egyetlen szabványos eszköz sem képes teljesíteni őket.

Azok a szervezetek, amelyek érett adatmérnöki csapatokkal és hosszú távú fejlesztési projektek fenntartásához szükséges költségvetéssel rendelkeznek, igazolhatják az egyedi AI-megoldások költségeit ezekben a speciális felhasználási esetekben.

Egyes vállalatok még hibrid stratégiával is sikereket érnek el: néhány alapvető, speciális alkalmazáshoz egyedi AI-t használnak, míg az összes részleg által megosztott mindennapi munkafolyamatokhoz olyan programot használnak, mint a ClickUp Accelerator.

Hogyan döntse el, melyik megközelítés illik a csapatához?

Még mindig nem tud dönteni? Használja ezt az egyszerű keretrendszert a döntéshez. Válaszoljon ezekre a kérdésekre a csapatával, és nézze meg, hova jutnak.

Milyen gyorsan szeretne eredményeket látni? A következő negyedévben 12 hónapnál tovább tud várni Van dedikált AI/ML mérnöke? Nem, vagy már túlterheltek. Igen, a rendelkezésre álló kapacitással A munkafolyamatai valóban egyediek? Ezek alapértelmezett beállítások, néhány finomítással. Magasan specializált és saját fejlesztésű Megengedhet magának egy korlátlan költségvetést? Nem, nekünk kiszámítható költségekre van szükségünk. Igen, külön K+F költségvetésünk van. Az adatok jelentik-e az Önök alapvető versenyelőnyét? Nem, az előnyünk a folyamatunkban rejlik. Igen, adatmodellünk a titkos összetevőnk.

Ha a legtöbb válaszod az „Accelerator” oszlopba esik, akkor egyértelmű a választásod. Gyorsaságot, kiszámíthatóságot és alacsony kockázatú módszert keresel az AI kihasználásához. Ha inkább a „Custom AI” felé hajlasz, akkor légy őszinte magaddal kapcsolatban, hogy mennyi erőforrást és időt vagy hajlandó ráfordítani.

Hogyan kezdjünk el a ClickUp Accelerator használatával?

Úgy döntött, hogy a gyors, irányított megközelítés a megfelelő Önnek. Mi a következő lépés? A ClickUp Accelerator használatának megkezdése egyszerű, és úgy lett kialakítva, hogy demisztifikálja az AI bevezetését.

Az első lépés egy Accelerator konzultáció szakértői csapatunkkal. Együttműködünk Önnel, hogy megértsük céljait, felmérjük csapata felkészültségét, és megtervezzük a legnagyobb hatást elérő felhasználási eseteket az Ön konkrét részlegei számára. Ezután a ClickUp Guided Setup folyamat biztosítja, hogy ne maradjon magára. Gyakorlati képzéseket tartunk, amelyek célja, hogy az első néhány héten belül gyors eredményeket érjen el.

A legjobb az egészben, hogy kipróbálhatja az AI-t a valós munkafolyamatokban anélkül, hogy attól tartania kellene, hogy hosszú távon lekötelezi magát. Mivel az AI ügynökök és az automatizálások a ClickUp belsejében vannak beépítve, nem kell új rendszerre áttérnie – egyszerűen csak aktiválja az új, hatékony funkciókat abban a környezetben, ahol a csapata máris dolgozik.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan működik? Fedezze fel, hogy az Accelerator megfelel-e a csapatának, és kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, vagy foglaljon konzultációt még ma!

Gyakran ismételt kérdések

Az Accelerator előre elkészített AI-ügynököket, irányított képzést, szakértői támogatást és folyamatos frissítéseket tartalmaz, mindezt egy konvergált munkaterületen belül, amely kiküszöböli az egyedi fejlesztéssel járó integrációs problémákat.

Az Accelerator segítségével napok vagy hetek alatt láthatja a működő AI-t. Az egyedi AI-projektek általában több hónapig, vagy akár évig is eltarthatnak, mire elérik a termelési fázist és megtérül a befektetés.

Igen, az Accelerator-t a meglévő egyedi eszközök mellett is futtathatja. Ez lehetővé teszi a munkafolyamatok fokozatos átállását az eredmények láttán, csökkentve ezzel a migrációs kockázatot, miközben teszteli a konvergens megközelítést.

Természetesen. Az Accelerator támogatja a mélyreható testreszabást a ClickUp konfigurálható ügynökök, a hatékony ClickUp munkafolyamat-automatizálás és a ClickUp előre elkészített csatlakozók integrációi révén, így a legtöbb vállalati igényhez alkalmazkodik anélkül, hogy teljesen újat kellene építeni.