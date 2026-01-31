Az IBM Watsonx használata az AI-irányításhoz és méretezhetőséghez

Az AI gyorsabban terjed, mint a körülötte kialakított korlátok.

Az IBM „AI at the Core” kutatása megállapította, hogy a megkérdezett szervezetek közel 74%-a csak mérsékelt vagy korlátozott lefedettséget jelentett az AI kockázati és irányítási keretrendszereiben a technológiai, harmadik féltől származó és modellkockázatok tekintetében.

Más szavakkal, sok csapat szállít modelleket, de sokkal kevesebben tudnak magabiztosan válaszolni a közvetlenül utána felmerülő kérdésekre:

🤔 Ki hagyta jóvá ezt, milyen alapon, milyen bizonyítékokkal, és mi történik, ha a modell eltér a termelésben?

Ez az, amire az IBM Watsonx. governance nagyrészt választ ad. Segít az AI irányításában, biztonságában és figyelemmel kísérésében az egész életciklus során, olyan munkafolyamatokkal, figyelemmel kíséréssel és kockázatkezeléssel, amelyek a felelősségteljes méretezést támogatják.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan használhatja a watsonx. governance szolgáltatást a használati esetek dokumentálására, a felülvizsgálatok és jóváhagyások egységesítésére, a megfelelő modelladatok rögzítésére és a termelésben lévő modellek figyelemmel kísérésére a méretezése során.

Mi az IBM watsonx. governance?

az IBM watsonx.governance segítségével

Az IBM Watsonx Governance egy vállalati szintű AI-irányítási platform, amelyet az IBM fejlesztett ki a Watsonx AI és adatplatform részeként. Segít a szervezeteknek az AI-tevékenységek felelősségteljes irányításában, kezelésében, figyelemmel kísérésében és méretezésében az AI teljes életciklusa során.

Ez egy egységes megoldás a hagyományos gépi tanulási (ML) modellek és a modern generatív AI (gen AI) modellek irányítására, beleértve a nagy nyelvi modelleket és alkalmazásokat is, függetlenül attól, hogy azok az IBM watsonx. ai-n épülnek-e, vagy támogatott harmadik fél platformokon vannak-e telepítve.

Hogyan működik az IBM Watsonx. governance?

A watsonx. governance egy integrált funkciókészlet, amelyet az IBM a következőképpen ír le:

OpenPages a kockázatok és a szabályoknak való megfelelés kezeléséhez

Az OpenPages a watsonx. governance komponense, amely központi kockázatkezelési és megfelelőségi motorként működik. Úgy tervezték, hogy vállalatának irányelveit konkrét, nyomon követhető mutatókká alakítsa minden AI-modell esetében.

Ezzel a szoftverrel elvégezheti a formális kockázatértékeléseket, a modelleket konkrét szabályozásokhoz rendelheti, és megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalakat hozhat létre a szabályozó hatóságok számára.

Kockázati pontozás: Minden Minden AI-alkalmazáshoz hozzárendelhet és nyomon követhet egy kockázati szintet olyan tényezők alapján, mint az alkalmazás által használt adatok érzékenysége vagy a döntéseinek hatása.

Megfelelőségi leképezés: Ez lehetővé teszi a modellek leképezését olyan szabályozási keretekre, mint az EU AI törvény vagy a NIST AI kockázatkezelési keretrendszer, valamint a megfelelőségi bizonyítékok és állapotok nyomon követését a felülvizsgálatok során.

Audit nyomvonalak: Az OpenPages állandó nyilvántartást vezet arról, hogy ki, mit és mikor hagyott jóvá, ami elengedhetetlen Az OpenPages állandó nyilvántartást vezet arról, hogy ki, mit és mikor hagyott jóvá, ami elengedhetetlen a megfelelés igazolásához egy audit során.

OpenScale a modellek figyelemmel kíséréséhez

Az OpenScale egy valós idejű felügyeleti motor, amely a modellek élesítését követően felügyeli azokat. Ez egy korai figyelmeztető rendszer, amely jelzi azokat a problémákat, amelyek akkor merülnek fel, amikor a modell a valós világ rendezetlen, kiszámíthatatlan adataival lép kapcsolatba.

Eltérés észlelése: Azonosítja, amikor egy modell bemenetei vagy kimenetei eltérni kezdenek a képzéshez használt adatoktól, ami azt jelzi, hogy a modell teljesítménye romlani kezdett.

Tisztességesség-ellenőrzés: nyomon követi az érzékeny csoportok (pl. életkor vagy nem) előrejelzéseit, hogy felismerje nyomon követi az érzékeny csoportok (pl. életkor vagy nem) előrejelzéseit, hogy felismerje a kialakuló mesterséges intelligencia torzításokat , mielőtt azok rendszerszintű problémákká válnának.

Magyarázhatóság: A modell típusától és konfigurációjától függően emberi nyelven érthető magyarázatokat generálhat a modell viselkedéséről és előrejelzéseiről, ami elengedhetetlen az auditok és az ügyfélkérdések szempontjából.

Teljesítménymutatók: Figyelemmel kíséri a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a pontosságot és a válaszidőt, biztosítva, hogy a modell továbbra is megfeleljen az üzleti követelményeknek.

AI adatlapok az életciklus nyomon követéséhez

Az AI adatlapok minden modell dokumentum életciklus-kezelésének részét képezik. Az adatlapok automatikusan nyomon követik az AI életciklusának minden szakaszában a legfontosabb részleteket, többek között:

Fejlesztési metaadatok, például képzési adatforrások és algoritmusválasztások

Értékelési eredmények, például tesztmutatók és torzításértékelések

A telepítés részletei, beleértve azt is, hogy hol fut a modell és ki fér hozzá.

Működési előzmények, például teljesítménytrendek és korábbi incidensek

🔍 ClickUp Brain MAX: Gyorsabb többmodellű tesztelés még az irányítási kapuk előtt Mielőtt egy modell, prompt vagy ügynök eléri az IBM Watsonx. governance rendszert, a csapatoknak általában szükségük van egy helyre, ahol gondolkodhatnak, tesztelhetnek és összehasonlíthatnak mindenféle akadály nélkül. Ez az a terület, ahol a ClickUp Brain MAX kiemelkedik . A Brain MAX egy önálló asztali AI-alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ugyanazon munkaterületen belül több vezető modell (pl. GPT, Claude, Gemini) között válthassanak. Ugyanazt a parancsot, döntési logikát vagy kimeneti tervezetet futtathatja párhuzamosan a modellekben, azonnal összehasonlíthatja a válaszokat, és a teljes érvelési folyamatot a munkával együtt mentheti. Ez teszi a Brain MAX-ot különösen hatékonnyá a következő területeken: Korai stádiumú modell és gyors összehasonlítás a hivatalos értékelés előtt

Stressztesztelje az eredményeket a hangnem, az érvelés minősége vagy a szélsőséges esetek tekintetében a modellekben.

A „miért választottuk ezt a megközelítést” rögzítése és mentése közvetlenül a feladatok és a dokumentumok mellett Miután a csapatok megegyeztek a megfelelő viselkedésről, utasításról vagy modellválasztásról, a watsonx. governance lesz a nyilvántartási rendszer. Az adatlapok, jóváhagyások és nyomon követés ezután a már nyomás alatt tesztelt, dokumentált és elfogadott döntéseket tükrözik. 👉 A gyakorlatban a Brain MAX felgyorsítja a tanulást és az iterációt, míg a watsonx. governance biztosítja az ellenőrzést és a felelősségre vonhatóságot. Együttesen megakadályozzák, hogy a kormányzás lassítsa az innovációt, vagy hogy az innováció megkerülje a kormányzást.

Hogyan állítsa be a watsonx. governance-t a csapatának?

Most pedig lépésről lépésre állítsuk be a watsonx. governance-t a csapat számára 👇

1. Csatlakoztasson egy adatbázist (adatraktárat)

Nyissa meg a watsonx. governance URL-t a régiójában, majd lépjen a Configure → Database (Konfigurálás → Adatbázis) menüpontra, és válassza ki az adatbázis típusát (Lite vagy saját DB2/PostgreSQL).

2. AI-használati esetek beállítása

Ugrás az AI használati esetei → Teljes beállítás

Ez létrehoz egy szolgáltatásazonosítót: watsonx. governance_DO_NOT_DELETE

Ha nincs alapértelmezett leltár, a rendszer kéri, hogy hozzon létre egyet, amely szükséges a külső modellek, mellékletek és irányítási jelentések kezeléséhez.

3. Hozzon létre hozzáférési szabályzatokat (hívja meg csapatát)

Az IBM Cloudban válassza a Kezelés → Hozzáférés (IAM) → Felhasználók → Felhasználó meghívása lehetőséget, majd rendeljen hozzá hozzáférési szabályzatot a watsonx szolgáltatáshoz. Állítsa be a szabályzat hatályát (fiók/erőforráscsoport/konkrét példány).

📌 A felhasználóknak Reader/Writer+ szükséges a szolgáltatáshoz való hozzáféréshez. A Writer+ a projektek és a telepítési terek közötti információkat is megtekintheti.

4. Felhasználók és szerepkörök kezelése a watsonx. governance-ben

Ossza ki az értékeléssel kapcsolatos feladatokhoz tartozó együttműködési szerepköröket (adminisztrátor/szerkesztő/megtekintő/operátor) az egyes személyek feladataiknak megfelelően.

👀 Tudta? Egyetlen modern adatvédelmi incidens is stadion méretű lehet! Az Under Armour adatvédelmi incidens, amely 2026 januárjában került fel a listára, 72,7 millió érintett fiókot érintett.

Hogyan futtathatja az AI-irányítási életciklusokat a ClickUp segítségével

Az IBM Watsonx Governance az AI irányítási rendszerének nyilvántartási rendszerként szolgál, ahol a modelleket, utasításokat, értékeléseket és jóváhagyásokat strukturáltan és nyomon követhetően formálisan nyomon követik.

De az irányításnak továbbra is az összes részlegen át kell zajlania. Valakinek meg kell ragadnia a kezdeti kontextust, nyomon kell követnie a döntéseket, össze kell hangolnia a bizonyítékokat, és előre kell vinnie a munkát anélkül, hogy a folyamat átadások labirintusává válna. Hatalmas munkaterhelés a gyakorlatban!

Ismerje meg a ClickUp-ot. A világ első konvergált AI munkaterületeként összeköti az operatív réteget – dokumentumokat, feladatokat, csevegést, munkafolyamatokat, tudást, AI-t és vezetői láthatóságot –, így csapataik zökkenőmentesen végrehajthatják az irányítási életciklust.

Nézzük meg, hogyan. 👇

Hozzon létre és dokumentáljon AI-használati eseteket

Az alkalmazási eseteket egyszer könnyű dokumentálni. Nehezebb feladat azonban a dokumentáció koherenciájának megőrzése, mivel az ötletet a kockázati, jogi, biztonsági és szállítási csapatok alaposan megvizsgálják.

Javítsa ki ezt a ClickUp Docs segítségével. Például használjon ClickUp Doc sablont minden új AI felhasználási esethez, hogy minden projekt szabványosított bemenettel induljon:

Cél

Érdekelt felek

Adatkontextus

Várható eredmények

Korlátozások

Siker kritériumok

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden információja egy helyen legyen.

Továbbá, tartsa a használati esetek megbeszélését és a döntéseket a dokumentumban az @mentions és a ClickUp Assigned Comments segítségével. A felülvizsgálat előrehaladtával alakítsa a következő lépéseket közvetlenül a dokumentumból ClickUp feladatokká.

Ha ez illeszkedik a munkafolyamatához, használja a ClickUp Brain réteget a tipikusan lassú részek felgyorsításához. Használja az összefoglaló szigorításához, a validálásra szoruló feltételezések azonosításához, vagy az irányítási szempontok (pl. méltányosság vagy adatvédelmi ellenőrzési pontok) első vázlatának elkészítéséhez a csapata által már megírtak alapján.

Miután az alkalmazási eset elkészült, formalizálja azt az IBM Watsonx. governance-ben, hogy az életciklus-követés és a ténylapok dokumentálásának irányadó alapjává váljon.

A watsonx. governance alkalmazásban hozzon létre egy mesterséges intelligencia használati esetet egy leltárban:

Ugrás a Katalógusok → AI használati esetek oldalra

Kattintson az Új AI használati eset gombra. Írja be a nevet, és válassza ki a készletet. Töltse ki a szükséges mezőket, például: Leírás (üzleti probléma + kontextus) Kockázati szint Támogató adatok Tulajdonos Állapot Címkék Leírás (üzleti probléma + kontextus) Kockázati szint Támogató adatok Tulajdonos Állapot Címkék

Leírás (üzleti probléma + kontextus)

Kockázati szint

Támogató adatok

Tulajdonos

Állapot

Címkék

Ezt követően az alkalmazási eset a hely, ahol megtekintheti az életciklus nyomon követését (Áttekintés/Életciklus/Hozzáférés), és összekapcsolhatja a szabályozott eszközöket a ténylapjaikkal.

A ténylapok segítségével rögzítheti az irányítási és megfelelőségi metaadatokat a teljes életciklus során, beleértve a fejlesztés és a telepítés során végrehajtott műveletek célját/kritikus fontosságát és eredetét.

📮 ClickUp Insight: A szervezetek 53%-a nem rendelkezik AI-irányítással, vagy csak informális irányelvekkel. És amikor az emberek nem tudják, hová kerülnek az adataik, vagy hogy egy eszköz megfelelési kockázatot jelenthet-e, haboznak. Ha egy AI-eszköz nem tartozik a megbízható rendszerek közé, vagy adatkezelési gyakorlata nem egyértelmű, a „Mi van, ha ez nem biztonságos?” félelem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a bevezetését. Ez nem így van a ClickUp teljesen szabályozott, biztonságos környezetében. A ClickUp AI megfelel a GDPR, HIPAA és SOC 2 előírásoknak, valamint rendelkezik ISO 42001 tanúsítvánnyal, így biztosítva, hogy adataid magánjellegűek, védettek és felelősségteljesen kezeltek legyenek. Harmadik fél AI-szolgáltatók nem edzhetnek és nem tárolhatnak ClickUp-ügyféladatokat, és a többmodell-támogatás egységes engedélyek, adatvédelmi ellenőrzések és szigorú biztonsági szabványok alapján működik. Itt az AI-irányítás a munkaterület részévé válik, így a csapatok kockázat nélkül, magabiztosan használhatják az AI-t.

Értékelje az AI modelleket és promptokat

A modellértékelés kritikus, de összetett szakasz, amely számos változó tényezőt tartalmaz. Teljesítményteszteket kell futtatnia, ellenőriznie kell az elfogultságot és tesztelnie kell a hibamódokat, mindezt úgy, hogy közben több érdekelt felet is tájékoztat.

Ismétlődő munkafolyamatok létrehozásához használja a ClickUp DMAIC sablont.

Ingyenes sablon letöltése Építsen értékelési folyamatokat szakaszalapú egyéni állapotokkal a ClickUp DMAIC sablon segítségével.

Építsen értékelési folyamatokat szakaszalapú egyéni állapotokkal a ClickUp DMAIC sablon segítségével

Ebben a sablonban a ClickUp egyéni állapotok segítségével értékelési folyamatokat hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy az állapotok tükrözhetik az értékelési szakaszokat, például Értékelés folyamatban, Előítéletek tesztelése, Teljesítményértékelés és Jóváhagyásra kész.

A ClickUp Automations segítségével megszüntetheti a manuális átadásokat is. Például, amikor a feladat Bias Testing (Előítéletek tesztelése) szakaszba kerül, az Ön által beállított automatizálás a munkát a megfelelőségi ellenőrnek rendelheti hozzá, és hozzáadhat egy megjegyzést a tesztelési ellenőrzőlistával és linkekkel.

A munkafolyamat kialakítása után elvégezheti a technikai értékelést a watsonx-ban:

Prompt sablonok és genAI: Futtassa a prompt értékeléseket a prompt sablon eszközből, tekintse át a mutatók pontszámait, és használja az értékelési összefoglalót a küszöbérték-megsértések felismeréséhez.

Külső vagy nem IBM által tárolt modellek esetén: Értékelheti a „leválasztott” prompt sablonokat a támogatott feladattípusok, például összefoglalás, osztályozás, kérdés megválaszolás, entitáskivonás, tartalomgenerálás és : Értékelheti a „leválasztott” prompt sablonokat a támogatott feladattípusok, például összefoglalás, osztályozás, kérdés megválaszolás, entitáskivonás, tartalomgenerálás és RAG esetében, a modellek és feladatok szerint változó mutatókkal.

AI-modellek jóváhagyása és telepítése

Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a jóváhagyási folyamat teljes körű lebonyolításához.

Ezek AI-alapú csapattársak, akik teljes munkaterületi kontextusban dolgoznak, és több lépésből álló munkafolyamatokat is biztonságosan futtathatnak. Sőt, utasítások, kiváltók, eszközök és ismeretek segítségével konfigurálhatja viselkedésüket, hogy biztosan a korlátok között működjenek.

Jóváhagyási folyamatok futtatása a ClickUp Super Agents segítségével

Például egy értékelés lezárásakor egy szuperügynök egy helyen összeállíthatja a felülvizsgálók számára szükséges információkat (például a jelenlegi felhasználási eset kontextusát, a döntési jegyzeteket és a szabályozott bizonyítékokra mutató linkeket).

Továbbhaladva, a ClickUp Dashboards a munkaterületi feladatadatokat magas szintű vizuális áttekintéssé alakíthatja, így a vezetés láthatja, hogy hány modell vár felülvizsgálatra, melyik szakaszban van lemaradás, és mi az, ami elavult.

Készítse el saját projektmenedzsment-irányítópultját a ClickUp-on ⬇️

Ezután összekapcsolhatja a működési munkafolyamatot a watsonx-szel:

A watsonx. governance-ben az IBM egy modell életciklus-munkafolyamatot biztosít, amely az AI-modellt több szakaszon és érdekelt feleken keresztül vezeti el a telepítés jóváhagyásáig. Ezzel biztosítható, hogy a szabályozott nyilvántartási rendszer ugyanazokat a kapukat tükrözze, amelyeket csapata operatív szinten a ClickUp-ban futtat.

A jóváhagyás után következik a figyelemmel kísérés. A Watson OpenScale olyan monitorokkal konfigurálható, amelyek a telepített eszközöket az Ön által megadott küszöbértékek (például méltányosság vagy pontosság/eltérés küszöbértékek) alapján értékelik.

🚀 ClickUp előnye: Hozzon létre egy vezetői irányítópultot, és adjon hozzá ClickUp AI kártyákat, amelyek összefoglalják, mi akadályozza a jóváhagyásokat (pl. „Mi vár a jogi osztályon?” vagy „Mely modellek vannak a leghosszabb ideje felülvizsgálat alatt?”). Összegezze a jóváhagyást gátló tényezőket és a felülvizsgálatokat a ClickUp Dashboards ClickUp AI Cards segítségével

A Watsonx mesterséges intelligencia irányításra és méretezésre való használatának korlátai

Nincs olyan eszköz, amely minden problémára megoldást nyújtana, ezért fontos, hogy a platform korlátait megértsük, mielőtt elkötelezzük magunkat mellette.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a watsonx. governance használatakor 👀

Korlátozás Hatás IBM ökoszisztéma billenés Bár támogatja a harmadik féltől származó modelleket, a legmélyebb integráció az IBM saját eszközeivel valósul meg. Azok a csapatok, amelyek jelentős beruházásokat tettek más felhőalapú platformokba, nehézségekkel szembesülhetnek. Komplexitás kisebb csapatok számára A platformot vállalati szintű műveletekhez fejlesztették ki. Kisebb csapatok számára a felesleges költségek és a komplexitás túlzottnak bizonyulhat. OpenPages tanulási görbe kockázatkezelési modul eredetileg a pénzügyi szektor számára készült, ezért koncepciója és felülete nem feltétlenül intuitív az AI-natív csapatok számára. Testreszabási korlátozások Az előre elkészített megfelelőségi sablonok remek kiindulási pontot jelentenek, de előfordulhat, hogy nem felelnek meg tökéletesen vállalatának egyedi vagy speciális szabályozási igényeinek. A generatív mesterséges intelligencia irányítása még mindig fejlődőben van A nagy nyelvi modellek (LLM) irányítására szolgáló eszközök gyorsan fejlődnek az iparágban, és az irányítási képességek a kialakuló legjobb gyakorlatokkal együtt folyamatosan érik.

Ha az IBM Watsonx. governance nem tűnik megfelelő megoldásnak, akkor több alternatíva is rendelkezésre áll, attól függően, hogy felhőalapú irányítási rendszert vagy felhőfüggetlen felügyeleti réteget szeretne.

Konkrétabbá teszi az AI-irányítást a ClickUp segítségével

Az IBM Watsonx Governance-hez hasonló platformok biztosíthatják a kockázatkezelés és a szabályoknak való megfelelés technikai alapját, de a kormányzás csak akkor működik, ha a mögötte álló csapatok összehangoltan és felelősségteljesen dolgoznak.

A ClickUp összeköti ezt a végrehajtási réteget. A dokumentumok egységesítik a szabályzatokat és a modellrekordokat. A műszerfalak láthatóvá teszik a felülvizsgálatokat és a szűk keresztmetszeteket. Az AI-ügynökök pedig gondoskodnak a jóváhagyások és az átadások folyamatos működéséről, így az irányítás nem csak elméleti, hanem gyakorlati is marad.

A legfontosabb, hogy ez az AI-irányítást időszakos felülvizsgálati gyakorlatból élő rendszerré alakítja. Olyan rendszerré, ahol a döntéseket dokumentálják, a tevékenységeket nyomon követik, és a felelősség minden életciklus-szakaszban egyértelmű.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és vezesse át az irányítási folyamatot a kezdetektől a végéig. ✅

Gyakran ismételt kérdések

Az általános AI-irányítás egy szervezet által elfogadott általános elveket és irányelveket jelenti, míg a watsonx. governance egy speciális szoftverplatform, amely segít ezeknek a gyakorlatoknak a megvalósításában és automatizálásában.

Igen, a platform képes figyelni és irányítani az AWS SageMaker és Azure ML más felhőkön telepített modelleket, bár az integrációhoz több manuális konfigurációra lehet szükség, mint az IBM natív modelljei esetében.

A hatékony irányítás csapatmunka, amelyben általában adat tudósok, gépi tanulási mérnökök, megfelelőségi tisztviselők, kockázatkezelők, üzleti érdekelt felek és IT-biztonsági szakemberek vesznek részt, hogy lefedjék a teljes életciklust.