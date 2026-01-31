Amazon Q és Claude: melyik vállalati AI lesz jobb 2026-ban?

Amikor AI kódolási eszközöket vezet be, a valódi kérdés nem az, hogy „Ez képes kódot generálni?”, hanem hogy az eszköz segít-e a fejlesztői csapatoknak a projektarchitektúrájukon belül termelési kódot szállítani. Ez azért fontos, mert még az erős csapatok is időt veszítenek az átdolgozással.

A DORA kutatásában a kiemelkedő teljesítményűek még mindig arról számoltak be, hogy idejük 21%-át nem tervezett munkákra vagy átdolgozásokra fordítják. Az AI eszközök csökkenthetik a rutin feladatokat, de több pull requestet is létrehozhatnak több repositoryban, több kódfelülvizsgálatot és több szélsőséges eset kezelését, amikor a modell nem veszi figyelembe a kontextust.

Ebben a blogban összehasonlítjuk az Amazon Q és a Claude biztonságát, AWS ökoszisztémához való illeszkedését, támogatott IDE-ket és fejlesztői CLI munkafolyamatokat, valamint áraikat.

Azt is megtudhatja, hogyan és hol illeszkedik a ClickUp, ha egyetlen helyet szeretne a döntések, dokumentumok és teljesítések nyomon követésére.

Amazon Q és Claude egy pillantásra

Ha a funkciók részleteibe való belemélyülés előtt szeretne egy gyors áttekintést kapni az Amazon Q és a Claude összehasonlításáról, kezdje itt. Ez a pillanatfelvétel megmutatja, hogy melyik eszköz melyik területen a legalkalmasabb, milyen komplex problémákat old meg, és hogyan működik új adattárakkal és ügynöki munkafolyamatokkal.

Kategória Amazon Q Claude Ideális Az AWS ökoszisztémában mélyen benne lévő csapatok, akik AI segítséget szeretnének az AWS-en történő szoftverfejlesztéshez és -üzemeltetéshez. Csapatok, akik chat-first asszisztenst szeretnének, valamint Claude Code-ot a kódbázisok közötti gyakorlati kódoláshoz. Kódolási segítség az IDE-n belül Az Amazon Q Developer támogatja a csevegést és az inline javaslatokat a támogatott IDE-kben. A Claude Code IDE-munkafolyamatokkal is működik, de terminál-elsős, ügynöki stílusra épül. Válaszok keresése a vállalati tudásbázisban Az Amazon Q Business úgy lett kialakítva, hogy engedélytudatos válaszokat adjon a kapcsolódó vállalati tartalmakra, gyakran hivatkozásokkal. A Claude a Team/Enterprise vezérlők és a chat-first élmény révén támogatja a vállalati tudásmunkát. Hol használja az asszisztenst a kódoláson túl? Az AWS szolgáltatásokban (például QuickSight) jelenik meg, így a csapatok természetes nyelvet használva készíthetnek elemzéseket, számításokat és irányítópultokat az AWS adatok és eszközök közelében. A Chrome, Slack és Excel integrációk révén kiterjed a mindennapi munkaeszközökre, ami akkor hasznos, ha az asszisztensnek ott kell megjelenni, ahol a együttműködés és az elemzés már zajlik. Modernizálás és kódátalakítások Az Amazon Q Developer Transform a modernizációs munkafolyamatokra (például frissítésekre és konverziókra) összpontosít, felülvizsgálati és alkalmazási lépésekkel. A Claude Code továbbra is támogatja a modernizációt, de általánosabb célra használható: Ön határozza meg a megközelítést, a Claude pedig terminálalapú munkafolyamatok segítségével segít annak végrehajtásában.

📖 Olvassa el még: Ingyenesen használható szoftverfejlesztési terv sablonok

Mi az Amazon Q?

Az Amazon Q* segítségével

Az Amazon Q az AWS generatív AI-asszisztense, amely segít gyorsabban haladni mind a szoftveres, mind az üzleti munkában. A gyakorlatban természetes nyelvű kérdéseket tehet fel vele, AWS-ismeretekre alapuló válaszokat kaphat, és felgyorsíthatja azokat a feladatokat, amelyek gyakran sok kontextusváltást igényelnek.

Az Amazon Q általában kétféle változatban jelenik meg, és ez a különbség fontos, amikor a vállalati alkalmasságot értékeli:

Amazon Q Business vállalati tudás és munkafolyamatok számára, amelyek a kérdések megválaszolására és a feladatok elvégzésére összpontosítanak vállalati tudás és munkafolyamatok számára, amelyek

az AWS-en futó alkalmazások megértésének, fejlesztésének, bővítésének és üzemeltetésének elősegítésére összpontosít. Amazon Q Developer (más néven Q Developer) kódoláshoz és napi AWS-munkához, amely

Ha már számos rendszert futtat az AWS-en, az előny egyértelmű: a mérnöki döntéseket közelebb tarthatja a szállítási környezethez, ahelyett, hogy az érzékeny kontextust egy újabb eszközbe helyezné át.

Az Amazon Q funkciói

A legtöbb csapat kétféleképpen tekint az Amazon Q-ra: Amazon Q Developer a napi kódolási munkához, és Amazon Q Business a vállalati tartalmakban való válaszkereséshez, anélkül, hogy megsértené a jogosultságokat.

Az alábbi funkciók arra összpontosítanak, hogy mi segít gyorsabban haladni az AWS ökoszisztémában, különösen akkor, ha régebbi rendszereket tart karban és szigorítja a fejlesztési munkafolyamatokat.

1. funkció: Amazon Q Developer az IDE-n belüli kódoláshoz

Az Amazon Q* segítségével

Az Amazon Q Developer az Amazon Q azon része, amelyet leggyakrabban akkor használ, ha segítségre van szüksége a szerkesztőben, nem pedig egy külön csevegőablakban. Természetes nyelven tehet fel kérdéseket, kérhet változtatásokat és kontextusfüggő segítséget kaphat, miközben a meglévő kódot dolgozza át.

Az inline csevegés használata esetén az Amazon Q a javasolt frissítést diffként jeleníti meg a fájlban. Elfogadhatja vagy elutasíthatja a változtatást, így a fejlesztők felügyelete változatlan marad, és a kódfelülvizsgálatok során könnyebb megbízni az eszközben.

Ez a beállítás segít gyorsabban feldolgozni a pull requesteket, mivel csökkenti az eszközök közötti kódrészletek másolására fordított időt, és növeli a kódminőség ellenőrzésére fordított időt, ahol az igazán fontos.

🤔 Tudta-e: Az Amazon CodeWhisperer 2024. április 30-án hivatalosan is az Amazon Q Developer részévé vált, így az AWS bevezetései során a „CodeWhisperer” dokumentumok és munkafolyamatok nagy része mostantól az Amazon Q Developerhez tartozik.

2. funkció: Amazon Q Business biztonságos, hozzáférés-vezérelt válaszokért

Az Amazon Q* segítségével

Amikor fejlesztője időt veszít a legújabb futtatási útmutató, architektúra-jegyzet vagy a döntési dokumentum „helyes” verziójának keresésével, az Amazon Q Business úgy lett kialakítva, hogy csökkentse ezt a terhet.

Csatlakoztassa a csapatai által már használt eszközökhöz, majd a felhasználók kérdéseket tehetnek fel, és jóváhagyott forrásokból származó válaszokat kaphatnak, így kevesebb szál alakul hosszú oda-vissza beszélgetéssé.

A vállalati felhasználásra alkalmas része a hozzáférés-vezérlés. Az Amazon Q Business úgy lett kialakítva, hogy tiszteletben tartsa a jogosultságokat, így a felhasználók csak azt látják, amit identitásuk megenged.

Ez elősegíti a vállalati bevezetést, mert nem kényszeríti a csapatokat arra, hogy a tartalmat egy új rendszerbe másolják csak azért, hogy az asszisztens használható legyen.

📮 ClickUp Insight: A munkahelyi gondok nem szűnnek meg a munkanap végén. A munkavállalók 28%-a szerint a munka folyamatosan követi őket, míg további 8% gyakran küzd azzal, hogy kikapcsoljon. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók több mint egyharmada viszi haza a stresszt. 😣 A ClickUp emlékeztető funkciója segíthet megerősíteni a nap végi rituáléit és fenntartani a határokat. Automatizálja a „záró” emlékeztetőt, állítson be munkamentes értesítési zónákat, és tervezzen be személyes időt. A kikapcsolásnak szándékosnak kell lennie, nem opcionálisnak! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

3. funkció: Amazon Q az AWS szolgáltatásokban a gyorsabb üzleti betekintés érdekében

Az Amazon Q* segítségével

Az Amazon Q az AWS szolgáltatásokban is megjelenik, ami akkor hasznos, ha betekintést szeretne nyerni anélkül, hogy az adatokat egy másik eszközbe kellene áthelyeznie. Például az Amazon QuickSight alkalmazásában található Amazon Q segítségével a felhasználók természetes nyelvet használva készíthetnek irányítópultokat, vizualizációkat és komplex számításokat.

Ha támogatja a termékjelentéseket vagy a platform állapotmutatókat, ez a funkció praktikus lehet. Csapatai gyorsabban feltárhatják a hajtóerőket és a trendeket, majd az eredményeket olyan formába alakíthatják, amely alapján az érdekelt felek cselekedhetnek. Kevesebb időt kell fordítania a kérdések lekérdezéseire, és több időt fordíthat az eredmények ellenőrzésére.

Ez akkor hasznos, ha a vállalati csapatok azt szeretnék, hogy az üzleti intelligencia munkafolyamatok az AWS ökoszisztémához közel maradjanak, különösen akkor, ha a hozzáférés-vezérlés és a jóváhagyott adatforrások fontosak.

4. funkció: Amazon Q Developer Transform a modernizáláshoz és a nagyszabású kódfrissítésekhez

az AWS-en keresztül

Ha csapata az AWS-en szállít, de minden negyedévben jelentős összeget fordít a technológiai adósságok törlesztésére, akkor a legnehezebb feladat gyakran a „közbenső” mérnöki munka: a futási idők frissítése, az elavult API-k cseréje és a régi rendszerek átalakítása a termelési kód megzavarása nélkül.

Az Amazon Q Developer Transform pontosan ilyen strukturált változásokra lett kifejlesztve. A támogatott IDE-kben automatizált nyelvi és operációs rendszer szintű frissítéseket és konverziókat hajthat végre, fájlok közötti változásokat generálhat, majd lehetővé teszi, hogy ezeket a változásokat bármely más diff-hez hasonlóan áttekintse és alkalmazza.

Egy gyakorlati példa a Java modernizálása. Az Amazon Q Developer frissítheti a Java alkalmazásokat újabb verziókra (beleértve a elavult komponensek/API-k frissítését és a függőségek frissítését), és a munkafolyamat úgy van kialakítva, hogy a változások elfogadását megelőzően az IDE-ben ellenőrizze azokat.

Amazon Q árak

Amazon Q Business Lite: 3 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Business Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Business fogyasztási ár: 200 USD 30 000 egység/hónapért

Amazon Q Developer Free Tier : 0 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD/hó felhasználónként

Mi az a Claude?

Via Claude

A Claude egy Anthropic által fejlesztett AI asszisztens, amely chat-élmény és API segítségével támogatja a tudásalapú és technikai munkát, beleértve az írást, az elemzést és a kódolást.

A szoftverfejlesztő csapatok számára a Claude Code a gyakorlati mérnöki munkához tervezett verzió. Használhatja közvetlenül a kódbázisában, beleértve a fájlok szerkesztését és a parancsok futtatását, így a kérésekből közvetlenül a változtatások végrehajtásába léphet, anélkül, hogy folyamatosan másolnia és beillesztenie kellene a kontextust az eszközök között.

Kevesebb időt kell fordítania a kontextus újbóli elmagyarázására, és több időt a végső eredmény ellenőrzésére a szállítás előtt.

📖 Olvassa el még: A legjobb Claude AI alternatívák

Claude funkciók

A Claude kódolási és napi termelékenységi funkciókat kínál, amelyek segítségével gyorsabban haladhat előre anélkül, hogy a minőséget vagy a hozzáférést feláldozná.

Az alábbi funkciók azoknak a szempontoknak felelnek meg, amelyek a termékvezetők, fejlesztők és vállalati csapatok számára a legfontosabbak, amikor a Claude biztonságos bevezetését és gyakorlati munkafolyamatokat értékelik.

1. funkció: Claude a Chrome-ban a gyorsabb böngésző munkafolyamatokért

Via Claude

A Chrome-ban elérhető Claude segítségével a böngészőjében is használhatja a Claude-ot, így a megtekintett oldalról kérdéseket tehet fel és intézkedéseket hozhat anélkül, hogy eszközt kellene váltania. A Claude képes navigálni az oldalakon, gombokra kattintani és űrlapokat kitölteni, ami nagy segítséget jelent, ha gyorsan szeretne végigmenni a webes feladatokon.

A Claude segítséget nyújthat a böngészőalapú ismétlődő feladatokban is, így nem kell minden nap ugyanazokat az ellenőrzéseket elvégeznie.

Ez akkor hasznos, ha csapatának konzisztens eredményekre van szüksége a böngészőalapú munkafolyamatokból, anélkül, hogy további manuális lépéseket kellene hozzáadnia.

2. funkció: Claude a Slackben csatornán belüli segítségnyújtáshoz

Via Claude

A Slackben található Claude a fejlesztői csapatok már meglévő együttműködési helyszínére hozza Claude-ot, így kérdéseket tehet fel egy szálban, és segítséget kaphat anélkül, hogy a kontextust egy másik eszközbe kellene áthelyeznie. Claude tiszteletben tartja a Slackben már meglévő engedélyeket, és a Slack rendszergazdák jóváhagyják az alkalmazást.

Amikor a Claude kódolási kérést észlel, a Slackben található Claude átadhatja a kódolási kéréseket a Claude Code munkafolyamatnak, és elindíthat egy távoli munkamenetet, amelyet Ön áttekinthet, beleértve a pull request megnyitásához szükséges linkeket is.

Ez akkor hasznos, ha gyorsabb koordinációt szeretne a Slackben anélkül, hogy a fejlesztők elveszítenék a változások feletti felügyeletet.

🤔 Tudta-e: Az Anthropic egyes Claude modellek árait „millió bemeneti token” és „millió kimeneti token” alapon határozza meg. Például a Claude Sonnet 4.5 árait millió tokenenként tünteti fel az Anthropic saját modelloldalán, ami hasznos lehet, ha a különböző eszközök használat alapú árait szeretné összehasonlítani.

3. funkció: Claude az Excelben a munkafüzetek gyorsabb elemzéséhez

Via Claude

A Claude az Excelben segít megérteni a teljes munkafüzetet, beleértve a beágyazott képleteket és a lapok közötti függőségeket. Természetes nyelven tehet fel kérdéseket, és cellaszintű hivatkozásokkal ellátott magyarázatokat kaphat, így a logikát ellenőrizheti, ahelyett, hogy találgatna.

Emellett tesztelhet forgatókönyveket anélkül, hogy megszakítaná a képleteket, és hibákat, például #REF!, #VALUE! vagy körkörös hivatkozásokat is kijavíthat, ha nyomon követi azok okát.

Ez akkor hasznos, ha a vállalati csapatoknak átlátható válaszokra van szükségük, különösen akkor, ha a táblázat egy nagyobb rendszer vagy döntés része.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Claude AI-t a hatékony és pontos kódoláshoz

4. funkció: Claude Skills az ismétlődő, szabványosított munkafolyamatokhoz

Via Claude

A Claude Skills segítségével eljárásait és bevált gyakorlatait újrafelhasználható utasításokká vagy szabványosított munkafolyamatokká alakíthatja, így a Claude minden alkalommal ugyanúgy alkalmazhatja őket. Ez azt jelenti, hogy a speciális feladatoknál konzisztensebb eredményeket érhet el, és kevesebb „prompt wrangling” szükséges, amikor különböző csapatoknak ugyanarra a formátumra vagy munkafolyamatra van szükségük.

A készségek a Claude.ai, a Claude Code és az API rendszerekben is működnek, így egyszer kell csak megalkotnia őket, és ugyanazt a megközelítést használhatja különböző helyeken.

Ez a technika akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a különböző eszközökkel dolgozó csapatok továbbra is egy szisztematikus megközelítést kövessenek a dokumentáció és a munkafolyamat tekintetében.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Claude AI-t a hatékony és pontos kódoláshoz

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó felhasználónként

Max: 100 USD/hó/felhasználó

Csapat (standard licenc): 30 USD/hó felhasználónként (minimum 5 tag)

Csapat (Premium hely): 150 USD/hó felhasználónként (minimum 5 tag)

Vállalati: Egyedi árazás

Amazon Q és Claude: funkciók összehasonlítása

Az Amazon Q és a Claude egyaránt támogatja az AI-támogatott munkát, de különböző módon illeszkednek a vállalati rendszerekbe. Az Amazon Q az AWS ökoszisztéma köré épül, az Amazon Q Developer kódolási és az Amazon Q Business engedélytudatos válaszadási funkciókkal. A Claude a csevegés-központú élményre összpontosít, a Claude Code plus integrációkkal, mint például a Chrome, a Slack, az Excel és a Skills.

Ezután összehasonlítjuk azokat a funkciókat, amelyek a fejlesztési munkafolyamatok és a napi mérnöki teljesítmény szempontjából a legfontosabbak.

📖 Olvassa el még: A ClickUp AI erejének felszabadítása a szoftverfejlesztő csapatok számára

1. funkció: Kódolási segítség az IDE-n belül

Amazon Q fejlesztő

Ha csapata az AWS ökoszisztémán belül fejleszt, az Amazon Q Developer úgy lett kialakítva, hogy az AWS-hez kapcsolódó fejlesztési munkákhoz közel maradjon. Támogatott IDE-kben fut, és csevegési és beépített súgót kínál, így kódokat generálhat, szerkeszthet és a változásokat áttekintheti anélkül, hogy el kellene hagynia a szerkesztőt. A beépített funkciók biztonságosabb frissítésekhez hasznosak, mert a javasolt változásokat alkalmazásuk előtt áttekintheti.

Claude Code

A Claude Code szintén támogatja az IDE munkafolyamatokat, de terminál-elsőbbségű, ügynöki munkafolyamatra épül. Akkor működik jól, ha egy asszisztensnek egy kódbázison kell dolgoznia, több fájlban kell változtatásokat végrehajtania, és segítenie kell a kérésről a megvalósításra való áttérésben anélkül, hogy folyamatosan másolnia kellene a kontextust az eszközök között.

🏆 Győztes: Döntetlen. Válassza az Amazon Q Developer-t, ha napi fejlesztési munkafolyamatai elsősorban AWS-alapúak, és IDE-natív támogatást szeretne. Válassza a Claude Code-ot, ha terminálalapú munkafolyamatokat preferál, és olyan ügynöki asszisztenst szeretne, amely az egész kódbázisában működik.

📖 Olvassa el még: A legjobb kódszerkesztők fejlesztőknek

2. funkció: Válaszok keresése a vállalati tudásbázisban

Amazon Q Business

Az Amazon Q Business úgy lett kialakítva, hogy engedélytudatos válaszokat adjon a vállalati tartalmakra vonatkozóan. Összekapcsolja az adatforrásokat, fenntartja az identitás- és hozzáférés-ellenőrzést, és hivatkozásokkal ellátott válaszokat ad, így csapata ellenőrizheti a forrást, mielőtt egy megoldást végrehajtana.

Claude

A Claude vállalati tudásmunkát is támogat, különösen a Team és Enterprise csomagok esetében, ahol adminisztrátori vezérlőelemek, például SSO és szerepkörökön alapuló jogosultságok állnak rendelkezésre. A Claude erőssége a simább asszisztensi élmény az alkalmazások között, de a „csatlakozók plusz hivatkozások” mintázat az Amazon Q Business oldalán egyértelműbb.

🏆 Győztes: Amazon Q Business, ha alapértelmezés szerint engedélytudatos válaszokat szeretne idézetekkel a kapcsolódó rendszerekben.

3. funkció: Hol használhatja az asszisztenst a kódoláson túl?

Amazon Q

Az Amazon Q az AWS szolgáltatásokban jelenik meg, ami akkor hasznos, ha válaszokat és betekintést szeretne kapni anélkül, hogy az adatokat más eszközökre kellene áthelyeznie. Egyértelmű példa erre az Amazon QuickSight alkalmazásában található Amazon Q, ahol természetes nyelv használatával készíthet irányítópultokat, vizualizációkat és komplex számításokat.

Claude

A Claude arra összpontosít, hogy az asszisztenst bevezesse a csapatok által már használt mindennapi eszközökbe. A Chrome-ban a Claude segítségével böngészhet webhelyeken és végezhet böngészőfeladatokat, a Slackben a Claude segítségével együttműködhet csatornákon, az Excelben pedig a Claude segítségével megértheti a munkafüzeteket, amelyek cellaszintű hivatkozásokkal rendelkeznek, amelyeket ellenőrizhet.

🏆 Győztes: Döntetlen. Válassza az Amazon Q-t, ha munkafolyamatai az AWS szolgáltatásokon belül zajlanak. Válassza a Claude-ot, ha csapata minden nap szüksége van asszisztensre böngészőkben, csevegőprogramokban és táblázatokban.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök fejlesztőknek a kódolási hatékonyság növeléséhez

4. funkció: Hol használhatja az asszisztenst a kódoláson túl?

Amazon Q fejlesztő

Az Amazon Q Developer rendelkezik egy speciális „Transform” funkcióval, amelynek célja a modernizációs munkák, beleértve az automatizált frissítéseket és konverziókat az IDE munkafolyamatokban, egy kifejezett felülvizsgálati és alkalmazási lépéssel, így a csapatok megőrizhetik a fejlesztők felügyeletét.

Claude Code

A Claude Code továbbra is támogatja a modernizációs munkát, de ez egy általánosabb ügynöki megközelítés. Nagyrészt terminálalapú eszközként működik, amely fájlokat szerkeszthet, parancsokat futtathat és commitokat hozhat létre, ami segíthet egy komplex repo frissítési tervének végrehajtásában, feltéve, hogy csapata meghatározza a lépéseket és ellenőrzi az eredményeket.

🏆 Győztes: Döntetlen. Amazon Q Developer, ha a modernizáció alapvető követelmény (Java frissítések, konverziók, ismételhető átalakítási folyamatok). Válassza a Claude Code-ot, ha rugalmas terminálügynököt szeretne, amely segít végrehajtani a különböző stackek és munkafolyamatok között saját maga által tervezett migrációkat.

📖 Olvassa el még: A fejlesztők termelékenységének mérése: tippek a szoftverfejlesztő csapatok számára a teljesítmény javításához

Amazon Q és Claude a Redditen

Mielőtt bármilyen árlistát vagy funkciók listáját névértéken fogadna el, érdemes megnézni, hogy a fejlesztők hogyan beszélnek ezekről az eszközökről, amikor ténylegesen használják őket. Az alábbi megjegyzésekből gyorsan megismerheti, hogy az Amazon Q és a Claude mely területeken bizonyulnak igazán hasznosnak, és hol ütköznek a csapatok nehézségekbe.

Néhány Redditor felhasználó kijelenti, hogy az Amazon Q milyen hasznos:

✅ „Az Amazon Q rendkívül hasznos! A RAG remek… De tényleg, nagyszerű munkát végeztek a pontos…”

✅ „Az Amazon Q rendkívül hasznos! A RAG remek… De tényleg, nagyszerű munkát végeztek a pontos információk biztosításában…”

Más felhasználók pedig a következőket állították:

🚩 „Eleinte nagyon hasznos volt… Beleértve olyan funkciókat is, amelyek nem léteznek.”

🚩 „Eleinte nagyon hasznos volt… Beleértve olyan funkciókat is, amelyek nem léteznek.”

A Reddit felhasználói így vélekednek a Claude-ról:

✅ „A Claude Code egyszerűen más... A Claude Code az Opus 4. 5-tel jelenleg a legjobb fejlesztői élményt nyújtja.”

✅ „A Claude Code egyszerűen más... A Claude Code az Opus 4. 5-tel jelenleg a legjobb fejlesztői élményt nyújtja.”

Míg egyesek azt mondták:

🚩 „A folyamatos kézfogással nem tudok semmit sem elvégezni... Ne olvassa el a fájlokat, ne próbáljon meg semmit sem megérteni.”

🚩 „A folyamatos kézfogás mellett nem tudok semmit sem elvégezni... Ne olvassa el a fájlokat, ne próbáljon meg semmit sem megérteni.”

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet jobb programozóvá válni

Ismerje meg a ClickUp-ot – az Amazon Q és a Claude legjobb alternatíváját!

Ritkán fordul elő, hogy egy sprint megszakad, mert a csapata nem tud kódot írni.

A sprint megszakad, mert a „végső” döntés a csevegésben, a követelmények egy dokumentumban, a feladat pedig három különböző helyen található. Aztán valaki beilleszt egy AI-választ a munkafolyamatba, de senki sem tudja megmondani, hogy milyen kontextus alakította ki az eredményt.

Ez a munka elszórtasága. Továbbra is szállít, de időt pazarol a valós információk keresésével, mert a feladatok, dokumentumok és beszélgetések nem maradnak összekapcsolva.

Most pedig vegyük hozzá az AI terjedését. Az egyik csapat az AWS-ben az Amazon Q-ra támaszkodik. A másik csapat egy külön folyamatban a Claude Code-ra támaszkodik. A promptok átírásra kerülnek, a kimenetek másolásra kerülnek a különböző eszközök között, és egyre nehezebb megmagyarázni, miért történt a változás.

Itt jön be a képbe a ClickUp, amely konvergált AI munkaterület , és tökéletesen illeszkedik a feladathoz. ✨️

A ClickUp egy összekapcsolt rendszerbe egyesíti a munkáját és az AI-t, így a feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok ugyanabban a kontextusban maradnak. A ClickUp Brain ki tudja emelni a dokumentumokból és csevegésekből a teendőket, és strukturált feladatokká alakítja őket, ami segít az AI-kimenetből a valódi végrehajtásba átlépni anélkül, hogy elveszítené a nyomonkövethetőséget.

Ezután megnézhetjük, hogy ez hogyan néz ki a szoftverfejlesztő csapatok esetében, beleértve azt is, hogy a ClickUp hogyan tudja fenntartani a szállítást az ügynökök és az automatizálás segítségével.

ClickUp előnye #1: ClickUp Brain

Központosítsa az AI válaszokat egy helyen, így kódolási döntései a ClickUp Brain segítségével a szállításhoz kapcsolódnak

Ha összehasonlítja az Amazon Q-t és a Claude Code-ot, hamar rájön, hogy a nehéz rész nem a „legjobb” modell kiválasztása. Szüksége van egy helyre, ahol az AI kimenete a csapata által szállított munkához kapcsolódik. Ellenkező esetben a válaszok a csevegésben lebegnek, és senki sem tudja visszavezetni a döntéseket a tényleges feladatokhoz és dokumentumokhoz.

A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy az AI-t közvetlenül a munkaterületébe ágyazza, így a jegyzeteket, dokumentumokat és beszélgetéseket strukturált végrehajtássá alakíthatja. A csevegésekből és dokumentumokból feladatokat hozhat létre, összefoglalókat generálhat, és a munkaterületéről kontextusban kaphat válaszokat, ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené.

Ha az architektúra-döntései, specifikációi és teendői ugyanabban a rendszerben vannak, kevesebb időt kell fordítania a kontextus újbóli elmagyarázására, és több időt tud a szállításra fordítani.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX segít abban, hogy a kódolási munkát ugyanazon a helyen végezd, ahol a csapatod tervez, felülvizsgál és szállít. Szabványosítsa a PR-összefoglalókat és a döntési jegyzeteket az Amazon Q és a Claude Code munkafolyamatokban a ClickUp Brain MAX segítségével. Íme egy egyszerű munkafolyamat, amelyet újra felhasználhat: Gyorsan rögzítheti döntéseit a Talk to Text funkcióval: diktáljon gyors jegyzeteket, például „miért változtattuk meg az azonosítási folyamatot” vagy „mit kell legközelebb tesztelni”, majd helyezze őket közvetlenül a feladatba vagy a dokumentumba, hogy az indoklás a munkához kapcsolódjon.

Kérje meg a ClickUp Brain MAX-ot, hogy összefoglalja a PR kontextust felülvizsgálat céljából: adja meg az eszköznek a következő utasítást: „Foglalja össze a változást, a kockázatokat és a teszttervet ehhez a feladathoz”, majd illessze be a kimenetet a PR leírásába vagy a feladat megjegyzésébe, hogy a kódfelülvizsgálatok konzisztensek maradjanak.

Találja meg a megbízható információk forrását a ClickUp Enterprise Search segítségével: keressen feladatok, dokumentumok és kapcsolódó eszközök között, hogy megválaszolhassa a „Hol található a legújabb API specifikáció?” vagy „Mit döntöttünk a gyorsítótárral kapcsolatban?” kérdéseket anélkül, hogy át kellene kutatnia a szálakat.

Válassza ki a feladathoz legmegfelelőbb modellt: Használja a ClickUp modellválasztóját , ha más típusú segítségre van szüksége, de az érzékeny, munkaterülethez kapcsolódó kérdéseket tartsa a ClickUp Brain MAX-ban, hogy a válaszok a tényleges kontextushoz kapcsolódjanak.

ClickUp előnye #2: ClickUp Brain Super Agents és ClickUp Codegen

A ClickUp Codegen segítségével automatizálja az AI-javaslatok átadását valódi pull requestekké a csapat munkafolyamatában.

Ha összehasonlítja az Amazon Q-t és a Claude Code-ot, egy mintát fog észrevenni. Az asszisztens megoldásokat javasolhat, de a csapatának még mindig szüksége van egy megbízható módszerre, hogy ezeket a javaslatokat valódi végrehajtássá alakítsa a fájlok, felülvizsgálatok és átadások során.

Itt jönnek képbe a ClickUp Brain Super Agents. Létrehozhat és testreszabhat olyan ügynököket, amelyek a munkaterületén belül működnek. Ez a funkció lehetővé teszi a rutin feladatok elvégzését, például a kontextus összefoglalását, a frissítések megfogalmazását és a munkafolyamat folytonosságának fenntartását, ugyanazon a folyamaton keresztül, amelyet a csapata már használ.

Ezt követően csatlakoztassa a ClickUp Codegenhez. A ClickUp Codegen egy AI fejlesztői csapattag, akit megemlíthet egy feladatban, hogy természetes nyelven válaszoljon a kóddal kapcsolatos kérdésekre, és segítsen előállítani a termeléskész pull requesteket. Ez segít abban, hogy munkája a kérésről a PR-re lépjen át anélkül, hogy szétszórt csevegésekben és más eszközökben kellene élnie.

Az ügynökök együttesen kezelik a koordinációt, a ClickUp Codegen pedig a fejlesztési lépéseket, így csapata kevesebb időt tölt a különböző eszközök közötti összehangolással, és több időt fordíthat a fejlesztők felügyelete alatt történő szállításra.

💡 Profi tipp: Miután a ClickUp Codegen leadta a pull requestet, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze, mi változott, miért történt a változás, és mit kell legközelebb tesztelni, majd mentse el ezt az összefoglalót a feladatban. Később a ClickUp Enterprise Search és Ask segítségével gyorsan megválaszolhatja a „Miért változtattuk meg ezt a modult?” kérdést, és hivatkozásokkal alátámasztott választ kaphat pontosan abból a feladatból, dokumentumból vagy megjegyzésből, ahol a döntés született. Megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre ClickUp Brain Super Agents-t, amely összefoglalja az összes munkadetalját a jobb és gyorsabb eredmények érdekében. Hozzon létre egy szuper ügynököt a kódfelülvizsgálatok és a telepítési döntések összefoglalásához a ClickUp Brain segítségével

ClickUp One Up #3: ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével haladjon előre a munkában, amint az AI kimenete feladattá válik

Az AI segíthet a kód generálásában és a megoldások finomításában, de akkor is időt veszít, ha a munka az átadásoknál megakad. Megnyílik egy PR, de senki sem kap értesítést. Változás történik az állapotban, de a következő lépés megakad. Itt jön be a ClickUp Automations .

A ClickUp Automations segítségével beállíthat triggerket és műveleteket, opcionális feltételekkel, így a rutin feladatok manuális nyomon követés nélkül is előrehaladnak. Kezdhet előre elkészített automatizálásokkal, vagy létrehozhat sajátokat a munkák automatikus kiosztásához, sablonok alkalmazásához vagy frissítések küldéséhez, amikor a státusz megváltozik.

Ez segít abban, hogy az AI kimenetét következetes végrehajtássá alakítsa, így fejlesztési munkafolyamatai akkor is kiszámíthatóak maradnak, ha több eszköz is részt vesz benne.

💡 Profi tipp: Miután a ClickUp Automations elkezdi kijelölni a felülvizsgálókat és értesíteni a következő tulajdonost, a következő akadály a láthatóság. A vezetők továbbra is azt kérdezik: „Mi akadt el?”, és a senior fejlesztőket továbbra is bevonják a státuszszálakba. A ClickUp AI Cards segítségével hozzáférhet az összes munkájához kapcsolódó összefoglalókhoz. Adja hozzá a ClickUp AI kártyáit a ClickUp irányítópultjához, hogy a válaszok magából a munkából származjanak, ne pedig a bejelentkezésekből: Használja az AI Executive Summary szolgáltatást, hogy naprakész képet kapjon mérnöki munkaterületéről (mi halad a tervek szerint, mi marad el, mire kell figyelni).

Használja az AI Project Update funkciót a kiadási lista elkészítéséhez, hogy egy görgetéssel összefoglalhassa az előrehaladást és feltárhassa a kockázatokat.

Használja az AI Brain funkciót egyéni parancsok futtatásához, például: „Sorold fel a kódfelülvizsgálat által blokkolt feladatokat, hívd fel a tulajdonosokat, és javasolj következő lépéseket a legújabb megjegyzések alapján” (megemlítheti konkrét listákat vagy feladatokat is, hogy a kimenet hatókörét korlátozza).

Amikor az automatizálás előreviszi a munkát, kattintson a kártyán az Rerun AI gombra a narráció frissítéséhez anélkül, hogy újra kellene építenie a jelentést.

A ClickUp segít optimalizálni az AI-munkafolyamatot

Az Amazon Q lehet a megfelelő választás, ha fejlesztési munkafolyamatai mélyen az AWS ökoszisztémában helyezkednek el, és nagy kódbázisokkal dolgoznak. A Claude Code lehet a jobb választás, ha egy chat-first asszisztenst szeretne, amely egyszerű tanulási görbével támogatja a mindennapi eszközökkel végzett munkát.

Bármelyik megoldást is választja, a valódi kockázat ugyanaz. Az AI kimenete átmásolódik a csevegésbe, a döntések elvesznek, és senki sem tudja nyomon követni, miért történt változás az új kódban vagy az AWS infrastruktúrában.

A ClickUp egy másik megközelítéssel segít ezt és még többet is megakadályozni. Az AI-válaszokat a csapatod által ténylegesen elvégzett munkához köti, így a végrehajtás a kontextushoz kapcsolódik. Ez segít az információk verziókezelésében, valamint a kiszámítható költségek és a komplex kódbázisok kezelésében.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy az AI kimenetei felkutathatók legyenek a feladatok és dokumentumok között.

Használja a ClickUp Brain Agents és a ClickUp Codegen alkalmazásokat, hogy a kéréseket strukturált végrehajtássá és PR-kész munkává alakítsa.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a kézi átadások eltávolításához és a munkafolyamatok zavartalan fenntartásához.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy egy munkaterületről irányíthassa a tervezést, a kódolási munkafolyamatokat és az AI-t.