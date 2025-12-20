Szöveg-kép promptok marketingcsapatok számára: AI vizuális tartalom tippek

Az emberek megállnak a képek és rövid videók előtt. Mindannyian így teszünk. Egy világos kép többet mondhat, mint egy hosszú felirat. Valószínűleg ez a jelenség az oka annak, hogy a legtöbb 50-60 másodperces YouTube Shorts videó szerez a legtöbb megtekintést.

A jó hír az, hogy nem kell teljes tervezői csapat, hogy lépést tarts. Az AI képgenerátor segítségével csapata egyszerű szöveges promptokat alakíthat át kiváló minőségű képekké, ezeket rövid videókká állíthatja össze, és kampányokat indíthat el néhány óra alatt.

Ebben a cikkben a marketingcsapatok munkafolyamatait segítő gyakorlati szöveg-kép promptokra összpontosítunk, amelyek segítségével gyorsan konzisztens márka vizuális elemeit hozhatja létre.

Megtanuljuk továbbá, hogyan alakíthatjuk a művészeti stílust, a színeket, a megvilágítást és a hangulatot a promptok segítségével, hogy a vizuális elemek tükrözzék a márkádat.

Mik azok a szöveg-kép promptok?

A szöveg-kép promptot úgy tekintse, mint egy sor utasítást, amelyben konkrét kulcsszavakat ad meg egy AI képgenerátornak.

Írjon be néhány szót, esetleg egy-két mondatot, és az eszköz az AI képalkotás segítségével megpróbálja a lehető legszebb képeket létrehozni. A generált eredmény lehet olyan egyszerű, mint „egy kutyus, aki egy kényelmes kanapén alszik”, vagy olyan élénk, mint „egy futurisztikus város sziluettje, amely aranyló naplemente alatt ragyog, és holografikus jelek lebegnek a levegőben”.

Különböző AI-alapú művészeti generátorokat is használhat logók létrehozásához, amelyek egyedi kreatív folyamatokon és modelleken alapulnak.

✍🏻 Megjegyzés: Minél egyértelműbbek a szavai, annál jobban megközelíti az AI az Ön elképzeléseit. Ha további részleteket is megad az művészeti stílusról, hangulatról, színről vagy háttérről, az eredményül kapott kép személyesebb és kifinomultabb lesz.

Számos szöveg-kép generátor létezik, amelyek lehetővé teszik ezt a folyamatot. Az Adobe Firefly, a DALL·E, a Midjourney és a Stable Diffusion a legismertebb eszközök közé tartoznak. Mindegyiknek megvan a maga személyisége és erősségei.

Íme néhány példa olyan promptokra, amelyek életre keltenek a jeleneteket:

„Egy vintage piros kabrió halad a part menti úton naplementekor, a hullámok a szikláknak csapódnak, a sirályok repülnek az égen.”

„Egy nyugodt hegyi tó, partján egy kis faház, háttérben hófedte csúcsok és lágy reggeli fény.”

„Az art deco stílus ihlette, kavargó színekkel, ragyogó arany vonalakkal és mélykék árnyalatokkal díszített absztrakt digitális művészeti poszter.”

A Bonni Intézet megerősíti, hogy a vizuális ingerek gyorsabban jutnak el az agyba, mint a szavak, és különböző rendszerek segítik az egyes ingerek megfelelő feldolgozását. Az amygdala, amely segít reagálni a félelemre és más intenzív érzelmekre, bizonyos képekre reagálva aktiválódik, és akár fizikai reakciókat is kiválthat, például gyors pulzusszámot vagy izzadt tenyereket.

A lényeg egyszerűen fogalmazva: a közösségi platformokon a pozitív képek több figyelmet vonzanak, és növelik a kattintás vagy megosztás esélyét.

Ugyanakkor egy állítás mellé helyezett fotó hitelesebbé teheti azt az állítást, még akkor is, ha a fotó nem ad hozzá új tényeket, ezért is olyan fontos a gondos képválasztás.

Ha a képek gyorsabban hatnak és hosszabb ideig maradnak meg az emlékezetben, a marketingcsapatoknak egyszerű módszert kell találniuk azok elkészítésére. A szöveg-kép promptok ebben segítenek:

A szöveg-kép promptok segítségével gyorsan megvalósítható ötleteket alakíthat márkájához illő vizuális elemekké , így a kis csapatok perceken belül elkészíthetik a közösségi média grafikáinak, hirdetéseinek és e-mail fejlécének variációit.

Tartsa konzisztensnek kampányait egyértelmű promptszerkezet, művészeti stílus, színvilág és megvilágítási feltételek újrafelhasználásával , így a generált képek minden csatornán egységes megjelenésűek lesznek.

Csökkentse a költségeket azzal, hogy a marketingesek az egyszerű szöveges leírásokról áttérhetnek a magas minőségű képekre egy AI képgenerátor segítségével, míg a tervezők a valóban szükséges, összetettebb tervezési feladatokra koncentrálhatnak.

🎥 Ha kíváncsi az AI marketingben való alkalmazására, de nem tudja, hogyan használhatja azt a mindennapi munkában, ez a kezdőknek szóló útmutató bemutatja a bevált felhasználási eseteket és a azonnal használható praktikus eszközöket.

Időt takaríthat meg a tartalomkészítés során

A Reuters beszámolt arról, hogy az IBM tervezőcsapatai az Adobe generatív eszközeinek bevezetése után a kampányok átfutási idejét körülbelül két héttől körülbelül két napra csökkentették.

Ez az a fajta változás, amelyet a elfoglalt csapatok azonnal megéreznek. Egyértelmű szöveg-kép prompttal ugyanazon a reggelen átjuthat a rövid leírásból a kiváló minőségű képekig.

Kezdjen egy egyszerű szöveges leírással, majd alakítsa ki a kép promptot a téma, a művészeti stílus, a megvilágítás, a hangulat és a szín segítségével. Az AI képgenerátor több generált képet is visszaad, amelyeket egymás mellett megtekinthet, így csak azokat tarthatja meg, amelyek illeszkednek a történethez.

📁 Mentse el a bevált promptokat, a seedeket és a beállításokat, és máris rendelkezik egy könyvtárral, amelyet a jövő héten újra felhasználhat.

Emellett segít a kisebb csapatoknak is, hogy hosszú várakozás nélkül tegyék közzé a közösségi média grafikáit és e-mail fejlécét. A végén még mindig meg kell dolgoznia a tervezést, de már nem kell minden alkalommal nulláról kezdenie. Egy hónap alatt ezek a megtakarított órák jobb tervezést, tisztább tesztelést és stabilabb eredményeket eredményeznek.

Konzisztens márka vizuális elemek fenntartása az összes csatornán

Következetes márkaépítés = magasabb bevétel. Ez egy értékes emlékeztető arra, hogy a következetes vizuális elemek idővel bizalmat építenek.

Amikor képi promptot ír, minden alkalommal ugyanazt a háttérnyelvet használja, hogy a generált képek egy családból származónak tűnjenek. Ha egy részlet eltér, adjon hozzá egy rövid negatív mondatot, amelyben megfogalmazza, mit kell elkerülni.

Kérje meg csapattársait, hogy először ezeket a blokkokat használják, majd adjanak hozzá részleteket az egyes jelenetekhez. Nézzék át együtt a generált képek rácsát, és ellenőrizzék a hangulatot, a színpalettát és a kompozíciót, mielőtt közzéteszik. Ha regionális változatokra van szükség, módosítsa a beállításokat vagy a termék színét, és tartsa állandóan a fényviszonyokat és az elrendezést.

Használja újra ugyanazt a művészeti stílust, fényviszonyokat, hátteret és hangulatot kifejező szavakat minden kép promptban, hogy csatornánként vizuális elemei összhangban maradjanak.

Tarts egy rövid listát a negatívumokról, például „kerülj el a durva neon színeket, kerülj el a zsúfolt háttérképeket”, hogy megőrizd a minőséget anélkül, hogy naponta ellenőrizni kellene.

👀 Érdekesség: A TikTok üzleti oldala is folyamatosan növekszik. Becslések szerint a platform 2024-ben körülbelül 23 milliárd dollárt termelt, elsősorban hirdetésekből. A hirdetési bevételek után általában a kreatív normák is követik, ezért több, vertikális képernyőkre szabott, AI-alapú vizuális elemre számíthatunk.

Gyorsan kísérletezzen többféle tervezési variációval

A Google Marketing Live 2024 rendezvényen a Google bemutatta a kreatív eszközök generálását, amely segít a hirdetőknek több képváltozatot létrehozni és tesztelni a Performance Max alkalmazásban, ami pontosan az, amire a legtöbb csapatnak szüksége van, ha szűkös az időkeret.

Ma már bármelyik AI képgenerátorral elkészítheti az egyszerű változatot.

✅ Írjon három szöveg-kép promptot ugyanarra az ötletre, mindegyikben különböző képstílussal vagy megvilágítással, és tartsa állandóan a témát és az üzenetet✅ Készítsen tucatnyi lehetőséget, címkézze meg őket, és válasszon ki kettőt vagy hármat csatornánként. Videóborítók és rövid videók esetében próbálkozzon szorosabb kivágásokkal és erős fókuszpontokkal✅ LinkedIn-bannerek esetében hagyjon tiszta helyet a szövegnek✅ Kövesse nyomon, melyik prompt sorok javítják a figyelmet, például a lágy térbeli fény vagy az aranyóra háttérvilágítás, és ezeket a sorokat emelje ki standard prompt struktúrájába✅ Lokalizáláskor cserélje ki a hátteret vagy a színes akcentusokat, és tartsa meg az alapvető megjelenést.

Így minden körből tanulhat, ahelyett, hogy újra kellene kezdenie.

Csökkentse a külső tervezőktől való függőséget a gyors projektek esetében

A McKinsey becslései szerint a generatív mesterséges intelligencia a teljes kiadások körülbelül 5–15%-ával növelheti a marketing termelékenységét, ami összhangban áll azzal, amit sok csapat tapasztal, miután átállt a prompt-first munkafolyamatokra.

Ezzel a tervezők időt takaríthatnak meg.

Hagyja, hogy a marketingesek a szöveg-kép promptokkal kezeljék a gyors feladatokat, és kérje meg a tervezőket, hogy finomítsák azokat az alapvető elemeket, amelyek valóban kidolgozást igényelnek. Kezdje azzal, hogy felsorolja azokat az eszközöket, amelyeket házon belül fog létrehozni, például közösségi média bejegyzéseket, blog fejlécet, egyszerű hirdetéseket és webinárium kártyákat.

Amikor beérkezik egy kérés, nyissa meg az AI képgenerátort, illessze be a promptot, és kevesebb mint egy óra alatt hozzon létre három lehetőséget. Vonjon be egy tervezőt a végső ellenőrzéshez vagy a figyelmet igénylő elrendezésekhez.

💡 Profi tipp: Segítségre van szüksége marketingkampányai teljes ROI-jának kiszámításában? A ClickUp ingyenes eszközével, a Marketing ROI Calculatorral egyetlen helyen követheti nyomon összes kampányát, ROI-ját és KPI-jét.

Hogyan készítsünk hatékony szöveg-kép promptokat

Mielőtt megvitatnánk a szöveg-kép promptok használati eseteit, tisztázzunk néhány fontos pontot. Az AI kiválóan képes mintákat létrehozni és megérteni, azonban ha a prompt homályos, akkor könnyen félreértheti a szándékát.

Nézzük meg, hogyan hozhat létre szöveg-kép promptokat, amelyek egyértelmű útmutatóként szolgálnak az AI képgenerátor számára, megnevezve a kívánt eredményt.

1. Piackutatás

A táblázatok megnehezítik a számok és a valós üzleti eredmények összekapcsolását. Az adatok gyakran szét vannak szórva a szegmensek és az időkeretek között, így a csapatok nem tudják biztosan, hogy a mutatók valójában mit jelentenek. A megfelelő diagramstílussal, márka színekkel és jegyzetekhez helyet biztosító, egyértelmű vizuális elemek segítenek ezeknek az információknak a felszínre hozásában, így a megbeszélések fókuszáltak és értelmesek maradnak.

Utasítás

„Tiszta infografika a piaci részesedésről szegmensenként az 1. és 4. negyedévben, minimalista stílus, márka kék és szürke színei, széles elrendezés a jobb oldalon található legenda, sima fehér háttér, nyugodt hangulat, nagy felbontás, kerülje a zsúfoltságot és a erős árnyékokat”

2. Koncepcióalkotás

A korai ötletek gyakran elveszítik lendületüket, ha a csapat nem tudja őket vizualizálni. Egy világos szöveg-kép prompt mindenki számára közös képet ad a koncepcióról, a célközönségről és az élet azon pillanatáról, amelybe illeszkedik. A művészeti stílus, a háttér, a hangulat és a márka színeinek meghatározásával olyan jelenetet hozhat létre, amely segít a csoportnak összehangolni a fejlesztés tárgyát.

Utasítás

„Koncepcióvázlat egy mobilalkalmazáshoz, amely segít a diákoknak a tanulási ütemterv megtervezésében, digitális grafika, lágy színátmenetes háttér, lila és türkizkék márka színvilág, barátságos hangulat, világos felhasználói felület és nagy gombok, bal oldalon üres hely jegyzetekhez, kerülje a apró betűket és a zsúfolt képernyőket”

via Google Gemini

💡 Profi tipp: A ClickUp marketingcsapatai létrehozhatnak egy „Prompt Library" (Sugallatok könyvtára) dokumentumot, amelynek szakaszai a közösségi média grafikáit, hirdetéseket, e-mail fejlécet és bloggrafikákat tartalmazzák.

3. Termékigény-dokumentum (PRD) létrehozása

A termék követelményeinek dokumentuma könnyebben összehangolható, ha mindenki ugyanazt a képet látja a felhasználóról és az eredményről. A kicsi, jól elhelyezett vizuális elemek segítenek az olvasóknak áttekinteni a hosszú oldalakat, és emlékezni a legfontosabb lépésekre, a képernyőn megjelenő legfontosabb objektumokra és a sikeres állapotra. A potenciális kockázatok és a kerülendő dolgok bemutatásával, valamint az egységes képstílus és színpaletta használatával a PRD egyértelműbbé és könnyebben megvalósíthatóvá válik.

Utasítás

„Három képkockás felhasználói útvonallal rendelhető élelmiszerek az alkalmazásban, minimalista vektoros stílus, első panel: böngészés, második panel: kosár, harmadik panel: szállítás visszaigazolása, márka zöld és szénszürke színvilág, tiszta fehér háttér, nyugodt hangulat, apró betűk és színátmenetek kerülése”

via Google Gemini

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkcióját, hogy azonnal diktálja a prompt ötleteit. Mondja el a témát, a hangulatot, a színsémákat és a hátteret, amíg az ötlet friss, majd szerkessze kissé. Ez egy kedves módja annak, hogy megragadja a prompt írását anélkül, hogy megszakítaná a folyamatot. Kéz nélkül rögzítheti a találkozók jegyzetét a ClickUp Talk To Text segítségével

4. Hiba- és szoftvertesztelés

A hibákat könnyű figyelmen kívül hagyni, ha a tesztelési megjegyzések szétszórtak. A ellenőrzőlista képe segít a csapatnak, hogy az eszközök, platformok és kritikus állapotok között is koncentrált maradjon. Az ismert kockázati területek és a „megfelelt” vagy „nem felelt meg” címkék számára fenntartott helyek felvétele révén a tesztelés egyértelműbbé és megbízhatóbbá válik.

Utasítás

„QA ellenőrzőlista poszter mobil fizetési folyamatokhoz, eszközikonokkal, minimalista lapos stílusban, egyértelmű oszlopokkal a lépések és a siker/kudarc jelöléséhez, márka színekkel a címsorokban, fehér háttérrel, nyugodt hangulattal, nagy felbontással, apró jelölőnégyzetek és sűrű szövegblokkok nélkül”

via ChatGPT

5. Ügyfélinterjúk

A döntések erőteljesebbek, ha a csapat kapcsolatba lép az adatok mögött álló valódi személlyel. Egy egyszerű, egyoldalas dokumentum névvel, rövid idézettel, a fő feladattal és a legfontosabb problémákkal teszi kézzelfoghatóvá a személyiséget. A termék használatának kontextusának hozzáadása és a márka palettáján belüli meleg akcentusok az emberközpontúságot és a kapcsolódási lehetőséget tartják szem előtt.

Utasítás

„Egyoldalas ügyfélprofil fotóhelyzettel, névvel, rövid idézettel, a három legfontosabb problémával, a három legfontosabb céllal, minimális kártyaelrendezéssel, meleg akcentussal rendelkező márka kék színekkel, lágy háttérrel, barátságos hangulattal, kerülje a merev vállalati stock fotókat”

via ChatGPT

💡 Profi tipp: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy nyers jegyzeteket alakítson prompt-indítókká.

A ClickUp Brain számos módon használható a marketingfeladatok megkönnyítésére. Íme egy felhasználási példa:

Összefoglalja a dokumentumokat és gyorsabban megtalálja a szükséges fájlokat a ClickUp Brain segítségével

6. Az árképzési modell véglegesítése

Az árakról való tárgyalás könnyebb, ha a kompromisszumok egyértelműek. Egy áttekinthető táblázat tartalmazza a szintek nevét, a legfontosabb funkciókat és egy kiemelt tulajdonságot, amely indokolja az egyes szintek árát. A használati korlátozások vagy a felhasználói helyek hozzáadása, ahol ez releváns, valamint egy jól nyomtatható háttér megkönnyíti az összehasonlítást és hasznossá teszi azt.

Utasítás

„Ár-összehasonlító táblázat három egymás mellett elhelyezett szinttel, minimalista dizájn, a középső szinten finoman kiemelt márkapaletta, egyértelmű funkciójelölések, lábjegyzetek helye, nagy felbontás webes és nyomtatott felhasználásra, kerülje a feltűnő színátmeneteket és díszítő ikonokat”

via ChatGPT

7. Sajtóközlemény készítése

A bejelentések jobban hatnak, ha a bizonyíték előre látható. Egy egyértelmű fő kép összekapcsolja a termék nevét annak legfontosabb előnyével, miközben meghatározza a megfelelő stílust, hangulatot és színvilágot. Ha helyet hagyunk a címsor szövegének, és olyan hátteret választunk, amely jól olvasható, akkor a kép mind a hírekben, mind a közösségi csatornákon jól működik.

Utasítás

„Sajtóközlemény hős képe a termékről tiszta asztalon, fotórealisztikus képek, lágy stúdióvilágítás, márka kék és fehér színei, nyugodt hangulat, üres hely a jobb oldalon a címsor számára, kiváló minőségű képek, tükröződések elkerülése a szövegterület felett”

via Gemini

8. Ügyfél-bevonás

A bevezetés akkor működik a legjobban, ha az első lépések világosak és egyszerűek. Egy rövid vizuális sorozat bemutatja az új felhasználóknak a három lépést, amelyet meg kell tenniük, valamint a képernyőket és objektumokat, amelyeket látni fognak. Használjon segítőkész, emberi hangnemet, és tartsa a művészeti stílust és a hátteret összhangban a márkával, hogy az útmutató nyugodt és könnyen követhető legyen.

Utasítás

„Háromlépcsős bevezető vizuális elemek, amelyek bemutatják a regisztrációt, az első projektet, az első sikert, modern vektoros stílus, márkapaletta, lágy színátmenetes háttér, barátságos hangulat, számozott jelölők, kerülje a apró betűket és a zsúfolt mintákat”

via Gemini

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embert keres meg csak azért, hogy kontextust kapjon.

9. KPI-k és teljesítménymutatók nyomon követése

Az érdekelt felek egyszerű jelzéseket akarnak, nem pedig számok áradatát. A fókuszált kép kiemeli a megfelelő KPI-ket egy meghatározott időintervallumon belül, és a leghatékonyabb diagramtípusokat használja a trendek bemutatásához. A márka színeivel, kiegyensúlyozott fehér területtel és a diákhoz vagy dokumentumokhoz illeszkedő exportmérettel a frissítés könnyen követhető és megosztható marad.

Utasítás

„Vezetői KPI-dashboard hős grafikon három világos diagrammal és egy nagy címsorral, minimalista diagramstílus, márkakék és szürkék, bőséges fehér tér, egyszerű háttér, komoly, nyugodt hangulat, 3D-effektusok és zsúfoltság elkerülése”

via Gemini

10. Az ügyfélértékelések elemzése

A hosszú visszajelzési szálak zavarosak lehetnek, ha nincs egyértelmű módszer a minták felismerésére. A tématérkép láthatóvá teszi a problémás pontokat és a pozitív pillanatokat azáltal, hogy a legfontosabb témákat rövid példamondatokkal és érzelmi megoszlásokkal csoportosítja. A forrás, az időkeret és a minta méretének hozzáadása biztosítja, hogy a nézet reális maradjon, és a hangnem semleges és tiszteletteljes legyen.

Utasítás

„Tekintse át a legfontosabb témákhoz csoportosított post-it cetlikkel ellátott betekintési táblát, rövid idézeteket, enyhe hangulati árnyalatokat, fehér tábla megjelenést, márka kiemelő színeket, tiszta hátteret, reflektív hangulatot, kerülje az emojikat és a nehéz színátmeneteket.”

via ChatGPT

11. SQL lekérdezések írása

Még a technikai munkában is egy kis diagram segíthet a adatstruktúrák könnyebb megértésében. A táblázatok, a kulcsmezők és a várható csatlakozási típusok megjelenítése egyértelműséget teremt a lekérdezések megírása előtt. A szűrők, az időablak és az eredmény felhasználási helyének hozzáadása segít a diagram praktikus és fókuszált jellegének megőrzésében.

Utasítás

„Adatáramlási diagram, amely három táblázatot mutat be kulcsokkal és összekapcsolásokkal, minimalista diagramstílus, márka kék színei, egyértelmű nyilak és címkék, fehér háttér, oktató jellegű hangvétel, kódblokkok és sűrű jelölések elkerülése”

via ChatGPT

12. Pitch deck készítése

A prezentációk könnyebben követhetők, ha minden ötletet egy erős kép támaszt alá. A közönséghez és a prezentáció céljához kapcsolódó egyértelmű vizuális elemekkel minden dia üzenete jobban megmarad a memóriában. A megfelelő művészeti stílus, háttér és rövid szövegek számára biztosított hely segítségével a történet fókuszált és következetes marad.

Utasítás

„Piacra dobható hős kép absztrakt felfelé irányuló formákkal, modern vektoros képstílus, meleg akcentussal rendelkező márkapaletta, kiegyensúlyozott negatív tér a címsor számára, magabiztos, nyugodt hangulat, kerülje a stock fotókat és a giccses ikonokat.”

via Gemini

👀 Érdekesség: Barbie világa valóban a rózsaszínre épült. A film díszleteiben olyan sok élénk fukszia színt használtak, hogy a gyártás során egy beszállító készletei teljesen kimerültek.

13. A funkciók korlátainak azonosítása

A világos határok megkönnyítik a funkciókkal kapcsolatos döntéseket. A határtérkép feltünteti a funkció nevét, főbb felhasználási területeit, valamint azokat a korlátokat, amelyek meghatározzák, hogy jelenleg mire képes és mire nem. A határon kívüli forgatókönyvek, kockázatok és technikai korlátok semleges, márkának megfelelő stílusban történő megjelölése segít a csapatoknak abban, hogy magabiztosan egyeztessék a határokat.

Utasítás

„A funkciók határait bemutató térkép, amelynek közepén a főbb felhasználási területek láthatók, a határon kívüli területek pedig szürkével kiemelve, egyszerű diagram stílusban, a márka kék színével és világosszürke kivételekkel, olvasható címkékkel, egyszerű háttérrel, utasítás jellegű hangulattal, figyelmeztető ikonok nélkül”

via Gemini

💡 Profi tipp: Rögzítsen egy megosztott „Brand Visual Tokens" dokumentumot a ClickUp Docs segítségével, amely tartalmazza a művészeti stílus kifejezéseit, a kép stílusát, a jóváhagyott színsémákat, a fényviszonyokat és egy rövid negatív listát.

14. Egyszerűsítse a kommunikációt és az együttműködést

A csapatok gyorsabban haladnak előre, ha a helyzet látható, és nincs szükség újabb megbeszélésre. A megosztott táblán megjelenik a projekt neve, aktuális fázisa és az egyes tulajdonosok következő feladatai. A kockázatok és akadályok hozzáadása a márka színvilágához teszi az aktualizálást átláthatóvá és könnyen áttekinthetővé.

Utasítás

„Három oszlopos csapatállapot-tábla: most, később, egyértelmű tulajdonos-címkék, minimalista kártyastílus, prioritásokhoz illő márka színek, lágy háttér, együttműködő hangulat, chat buborékok és díszítő elemek elkerülése”

via ChatGPT

15. Adatelemzés és statisztika

A bonyolult ábrák gyakran megzavarják azokat, akik nem ismerik alaposan az adatokat. Egy egyszerű vizuális elem, amely a megfelelő mutatókat, összehasonlító csoportokat és időablakot mutatja, az egész csapat számára hozzáférhetővé teszi az információkat. A kiválasztott diagramtípus, a bizalomra vagy a szórást jelző jelzés és a megfelelő exportméret hozzáadása révén az ábra bármilyen környezetben hasznos marad.

Utasítás

„Kohortonkénti konverziós arány összehasonlító táblázat előtte és utána, egyszerű vonalstílus, enyhén árnyékolt konfidencia sávok, márkakék és semleges színek, egyszerű háttér, komoly hangulat, kerülje a 3D-t és a rácsos zajt”

via Gemini

16. QA tesztelési forgatókönyvek kidolgozása

A szöveges leírások gyakran nem tartalmaznak részleteket arról, hogy egy funkció valójában hogyan működik. Egy rövid storyboard megkönnyíti a folyamat követését, mivel bemutatja a funkciót, a felhasználói szerepet, a siker kritériumait, valamint a kedvező és a szélsőséges eseteket. A készülék vagy böngésző kontextusának hozzáadása és a semleges színpaletta használata biztosítja, hogy a storyboard egyszerű és világos maradjon.

Utasítás

„Négypaneles storyboard a bejelentkezési forgatókönyvekről: sikeres bejelentkezés, időtúllépés, helytelen jelszó és zárolás; minimalista vonalas stílus; egyértelmű feliratok; kiemelő színek a márka hangsúlyos elemeihez; fehér háttér; nyugodt hangvételű utasítások; riasztó színek kerülése”

via Gemini

17. Vitassa meg érveit

Az ötletek jobban megállják a helyüket, ha alternatívákkal összehasonlítva tesztelik őket. Egy kiegyensúlyozott összehasonlító kép bemutatja az állítást, egy ellenpéldát és a mindkét oldal számára fontos bizonyítékokat. A semleges és tiszteletteljes hangnem segít a csapatnak a kompromisszumok megvitatásában anélkül, hogy elveszítenék a fókuszt.

Utasítás

„Egymás mellett elhelyezett képek, bal oldalon az állítás, jobb oldalon a ellenpélda, kiegyensúlyozott elrendezés, minimalista dizájn, a márka kék és szürke színei, egyértelmű feliratok, semleges háttér, átgondolt hangulat, kerülje a szarkasztikus vizuális elemeket”

via ChatGPT

18. Versenyképességi elemzés egy oldalon

A versenytársakról szóló áttekintések akkor a leghatékonyabbak, ha rövidek és közvetlenek. Egy oldalas összefoglaló kiemeli a legfontosabb versenytársakat, az összehasonlított jellemzőket és a pillanatfelvétel dátumát, így a kontextus egyértelmű. A márkapaletta használata biztosítja az összehasonlítás következetességét és megosztásának egyszerűségét.

Utasítás

„Öt gyártót és nyolc funkciót tartalmazó versenyképességi mátrix, minimalista táblázati stílus, kiemelő oszlopok márka színeiben, fehér háttér, nyugodt hangulat, logók tömörsége és sűrű lábjegyzetek elkerülése”

via Gemini

19. Közösségi média kampány hangulatlap

A kreatív csapatok gyorsabban összehangolódnak, ha a hangvétel már az elejétől látható. A hangulatlap bemutatja a témát, a célplatformot és a színsémákat, amelyek iránymutatásul szolgálnak a munkához. A világos szabályok és tilalmak hozzáadása biztosítja a stílus következetességét az összes alkotó esetében.

Utasítás

„Kampány hangulatlap hat csempével, amely textúrákat, színmintákat és példaképeket tartalmaz; modern, minimalista művészeti stílus; márkapaletta; puha papír háttér; barátságos hangulat; kerülje a stock fotók vízjeleit”

via Gemini

20. Céloldal hős opciók

Az első képernyő határozza meg, hogy az emberek hogyan értik meg a terméket. Három változat tesztelésével megtalálhatja azt a megjelenést, amely a legjobban kapcsolódik a közönséghez és teljesíti az ígéretet. A termékfotó vagy absztrakt vizuális elem, a tiszta háttér és a szöveg számára biztosított hely megkönnyíti az egyes opciók összehasonlítását.

Utasítás

„Landing page hero with product on clean surface, photorealistic images, soft rim light, brand blues, empty space for headline on left, high resolution, avoid busy reflections near copy”

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Hagyja ki a gépelést, és alakítsa hangját azonnal kifinomult dokumentumokká, feladatokká és üzenetekké a ClickUp Talk to Text funkciójával

Ha a legnagyobb kihívás nem a képek létrehozása, hanem a szöveg-kép promptok konzisztensségének fenntartása a kampányok során, a ClickUp BrainGPT praktikus „bázist” biztosít marketingcsapatának a promptok írásához.

Ahelyett, hogy a prompt sorokat véletlenszerű dokumentumokban és csevegésekben veszítené el, a legjobb prompt struktúráját tárolhatja a Docs-ban, összekapcsolhatja a kampányhoz kapcsolódó feladatokkal, és jóváhagyási kontextusának megőrzésével újra felhasználhatja. A ClickUp BrainGPT több AI modellt is támogat, például a ChatGPT-t és a Gemini-t (így attól függően válthat, hogy szorosabb szövegre vagy részletesebb képirányításra van szüksége), és úgy lett kialakítva, hogy az összes alkalmazásában működjön, így a csapata nem kell egész nap másolással és beillesztéssel foglalkozzon.

A ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciója jól illeszkedik ugyanabba a munkafolyamatba. Hangosan kimondhat egy promptot (téma, művészeti stílus, fényviszonyok, színvilág, háttér és negatívok), és azt tiszta szöveggé alakíthatja, amelyet beilleszthet egy dokumentumba, feladatba vagy AI képgenerátorába. Ez megkönnyíti a prompt ötletek rögzítését brainstormingok, áttekintések vagy közösségi média grafikák készítése közben.

Beépített képgenerálás a ClickUp-ban

Ha dokumentációja nagymértékben támaszkodik vizuális elemekre, a ClickUp Brain és a BrainGPT ezt a munkát is elvégzi Ön helyett. Ha diagramra, gyors makettre vagy egy elavult képernyőkép pótlására van szüksége, azt közvetlenül a feladatban vagy a dokumentumban generálhatja.

Csak írja le, mire van szüksége. Egy új engedélyezési modell folyamatábrája, egy egyszerűsített felhasználói felület vázlata vagy egy áttekinthető illusztráció egy útmutatóhoz, és a ClickUp Brain azonnal elkészíti. Akár feltöltheti meglévő grafikáit is, és kérhet tiszta, frissített változatokat, így biztosítva, hogy dokumentációja összhangban legyen a jelenlegi termékkel, anélkül, hogy manuális frissítésekre lenne szükség.

Így a vizuális dokumentáció frissítése ugyanolyan gyors lesz, mint a szövegszerkesztés, különösen akkor, ha a funkciók a sprint végén változnak, vagy ha megpróbálja vizuálisan konzisztenssé tenni az útmutatókat, a GYIK-eket és a belső dokumentumokat.

Vizuális példa: egyszerű vs. kiterjedt promptok

Az alábbiakban két képet láthat, amelyeket a ClickUp beépített eszközeivel hoztak létre. Az első egy egyszerű promptot használ, míg a második egy kiterjedtebb, részletesebb promptot. Mindkét megközelítés kiváló minőségű eredményeket hoz, de a részletesség és a kreatív irányultság szintje az Ön igényeihez igazítható:

ClickUp BrainGPT képalkotáshoz

Vagy ha csak egy aranyos képet szeretne készíteni egy cuki kampányhoz, vagy egy kis örömet szeretne szerezni bármilyen alkalomra, a ClickUp Brain segít Önnek 🐶✨

Vagy ha csak egy aranyos képet szeretne készíteni egy cuki kampányhoz, vagy egy kis örömet szeretne szerezni bármilyen alkalomra, a ClickUp Brain segít Önnek 🐶✨

Bármilyen megközelítést is alkalmaz, a ClickUp képalkotó funkciója a vizuális dokumentáció frissítését ugyanolyan gyorssá teszi, mint a szövegszerkesztést – különösen akkor, ha a funkciók a sprint végén változnak, vagy ha a útmutatókat, a GYIK-eket és a belső dokumentumokat vizuálisan konzisztensnek kell tartania.

Képek generálása a ClickUp Brain segítségével

Bármilyen megközelítést is alkalmaz, a ClickUp képalkotó funkciója a vizuális dokumentáció frissítését ugyanolyan gyorssá teszi, mint a szövegszerkesztést – különösen akkor, ha a funkciók a sprint végén változnak, vagy ha a útmutatókat, a GYIK-eket és a belső dokumentumokat vizuálisan konzisztensnek kell tartania.

A ClickUp BrainGPT legjobb funkciói

A Talk to Text segítségével azonnal diktálhatja a prompt ötleteit, így rögzítheti a részleteket, amíg azok még frissek.

Írja át a durva szöveges leírásokat ismétlődő prompt struktúrába, hogy a generált képek konzisztensek maradjanak

Az Enterprise Search segítségével gyorsabban megtalálhatja a korábbi promptokat és márka-referenciákat, így újra felhasználhatja a már bevált megoldásokat.

Váltson több AI-modell között, hogy a modellt a feladathoz igazítsa, például kreatív ötletelés vs. marketinges finomítás

A jóváhagyott prompt blokkokat nyomon követhető feladatokká alakíthatja, így a felülvizsgálatok, a módosítások és a végleges jóváhagyások egy helyen maradnak.

A ClickUp BrainGPT korlátai

A teljes funkcionalitáshoz fizetős AI-szintek és kiegészítők szükségesek, a tervtől és az adminisztrátori beállításoktól függően.

Könnyű irányítási szokásokra van szükség, például a prompt-könyvtár frissítésére, különben a csapatok egyszeri prompt-stílusokba sodródnak.

ClickUp árak

2. Canva AI (Magic Media)

a Canva AI segítségével

A Canva AI a marketingmunka „készítsd el, méretezd át, szállítsd ki” valóságához lett kialakítva. A Magic Media segítségével AI-képeket generálhatsz szöveges promptból közvetlenül ott, ahol a csapatod már hirdetéseket, prezentációkat, landing page grafikákat és közösségi bejegyzéseket készít. Ez lerövidíti a képgenerálás és a produkciós tervezés közötti távolságot, különösen akkor, ha gyorsan több formátumra van szükséged.

Ez akkor is hasznos, ha fontos Önnek a márka konzisztenciája, de nem szeretné, hogy minden kérés design-megrendeléssé váljon. A Canva munkafolyamata sablonokra és gyors szerkesztésre épül, így a csapatok változatokat készíthetnek, miközben a tipográfia és a márkaelemek ellenőrzése alatt maradnak.

A Canva AI legjobb funkciói

Képek generálása szöveges promptokból ugyanazon a szerkesztőben, amelyet a marketinganyagokhoz is használnak

Készítsen gyors variációkat különböző csatornákhoz, méretekhez és kreatív irányokhoz

Sablonok és márkaellenőrzések alkalmazásával biztosíthatja, hogy a vizuális elemek konzisztensek maradjanak a közösségi média bejegyzéseiben és a kampányeszközökben.

Kombinálja az AI-képeket gyártásra kész elrendezésekkel, exportálásokkal és együttműködési megjegyzésekkel

Gyorsítsa fel a „tervezet-jóváhagyás” ciklusokat olyan lehetőségek generálásával, amelyek közül az érdekelt felek már korán kiválaszthatják a nekik leginkább megfelelőt.

A Canva AI korlátai

Korlátozott ellenőrzést kínál a speciális művészeti generátorokhoz képest, ha nagyon technikai prompt paraméterekre van szükség

A mélyebb AI-használathoz és a magasabb korlátokhoz fizetős csomagok szükségesek, a csapat felépítésétől függően.

A közzététel előtt még mindig szükséges az emberi felülvizsgálat a márka pontosságának, a termékadatoknak és a megfelelőségnek a biztosítása érdekében.

Canva AI árak

Ingyenes csomag

Canva Pro: 15 USD/hó/felhasználó

Canva Business: 20 USD/hó/felhasználó

Canva for Enterprises: Egyedi árazás

3. Adobe Firefly

az Adobe Firefly segítségével

Az Adobe Firefly kiváló választás, ha olyan AI-generált képekre van szüksége, amelyek illeszkednek a professzionális kreatív munkafolyamatokba, valamint egyértelműbb irányelvekre a kereskedelmi munkához. Az Adobe a Firefly-t kereskedelmi használatra tervezi, és jól integrálható a szélesebb Adobe ökoszisztémába, ami fontos, ha csapata már a Creative Cloudban dolgozik a végleges tervezésen.

A marketingcsapatok gyakran használják a Firefly-t az eszközök gyors létrehozásához, a művészeti stílusirányzatok feltárásához és a kreatív koncepciók kidolgozásához, mielőtt azokat az Adobe eszközökkel finomítanák. Hitelalapú rendszert is használ, így a használatot előre láthatóan kezelheti a csapat egészében.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Készítsen képeket szöveges promptokból, a stílus és a kompozíció márkabarát vezérlőivel

Támogassa a kereskedelmi munkafolyamatokat az Adobe biztonságosabb tartalom-beszerzésre irányuló stratégiájával

Integrálja az Adobe szélesebb körű kreatív eszközkészletébe a végső szerkesztéshez és a gyártási eszközökhöz

Használja a generatív krediteket a képalkotás csapat szintű kezeléséhez

Adjon hozzá eredetiségjelzőket az Adobe tartalomhitelesítési megközelítésével, amennyiben az elérhető

Az Adobe Firefly korlátai

Gyorsan felemészti a krediteket, ha sok variációt futtat, különösen magasabb minőségi beállítások esetén

A leghatékonyabb, ha csapata már az Adobe eszközeit használja a végleges tervezéshez és szerkesztéshez

A publikálás előtt még ellenőrizni kell a pontosságot, a márka állításait és a felhasználási jogokat.

Az Adobe Firefly árai

Firefly Standard: 9,99 USD havonta/felhasználónként

Firefly Pro: 19,99 USD havonta/felhasználónként

Firefly Premium: 199,99 USD havonta/felhasználónként

Creative Cloud Pro: 69,99 USD havonta/felhasználónként

4. DALL·E (OpenAI)

az Open AI közösségen keresztül

A DALL·E széles körben használatos marketingképek generálásához, mert jól kezeli az iteratív promptírásokat, különösen akkor, ha néhány körben finomítasz egy szöveges leírást, hogy közelebb kerülj a kívánt hangulathoz, megvilágításhoz és kompozícióhoz. Gyakran használják akkor is, ha gyors ötleteket szeretnél szerezni közösségi média grafikákhoz, blog fejlécéhez és kampánykoncepciókhoz.

Ha a munkafolyamatában szerepel a ChatGPT, a DALL·E-stílusú képalkotás beszélgetésszerűen is működhet, vagyis különböző háttérrel, színsémával vagy új képstílussal kapcsolatos változtatásokat kérhet anélkül, hogy a promptot teljesen újra kellene írnia.

A DALL·E legjobb funkciói

Készítsen képeket egy egyszerű szöveges promptból, majd finomítsa azokat iteratív utánkövetésekkel

Gyorsan fedezze fel a különböző vizuális irányokat ugyanazon kampányötlethez

Támogassa a fotórealisztikus képektől a digitális művészetig terjedő stílusok széles skáláját

Használható marketinges vizuális elemek koncepciójának kidolgozásához a végleges elrendezés megtervezése előtt

API-hozzáférést kínáljon azoknak a csapatoknak, amelyek automatizálni szeretnék a képalkotási munkafolyamatokat

A DALL·E korlátai

Gondos promptolás és ellenőrzés szükséges a márka pontosságának, a termék részleteinek és az állításoknak a biztosítása érdekében

Tartalmazza a generálható tartalmakra vonatkozó használati és biztonsági korlátozásokat

Kevésbé kiszámítható lehet a pontos tipográfia, apró részletek vagy szigorú elrendezési követelmények esetén

A DALL·E árazása

Egyedi árazás

5. Midjourney

a Midjourney segítségével

A Midjourney akkor népszerű, ha feltűnő, stilizált vizuális elemeket szeretne, és hajlandó egy kicsit kísérletezni, hogy pontosan a kívánt megjelenést érje el. A marketingcsapatok gyakran használják merész koncepciórajzok, kampány hangulat táblák és hős vizuális elemek készítéséhez, ahol a művészeti stílus ugyanolyan fontos, mint a szó szerinti pontosság.

A Midjourney tervrendszere a GPU-idő és a generálási módok köré épül, így a határidők függvényében választhat a gyorsabb generálás vagy a lassabb, sorba állított munka között.

A Midjourney magasabb szintű csomagjaiban a Stealth Mode funkcióval adatvédelmi beállításokat is kínál, ami akkor fontos, ha olyan kampányokon vagy ügyfélvizuális elemekkel dolgozik, amelyeket nem szeretne nyilvánosan megjeleníteni.

A Midjourney legjobb funkciói

Stilizált képek készítése, amelyek esztétikai szempontból konzisztensek a különböző változatokban

Több generációs sebességet kínál, beleértve a Gyors és a Relax módot

Támogassa a magasabb szintű adatvédelmet a Stealth Mode segítségével

Lehetővé teszi a nagy volumenű kísérletezést a fizetős csomagok korlátlan Relax módjával

A használat méretezését előre jelezhető előfizetési szintekkel, az Ön kimeneti igényei alapján

A Midjourney korlátai

A legtöbb komoly marketinges felhasználási esethez előfizetési szintek szükségesek

A pontos szövegmegjelenítés és a szigorú elrendezés-vezérlés következetlenné válik, így a végső tervezési munkához továbbra is elrendezési eszközre van szükség.

A Stealth Mode segítségével a adatvédelmi funkciók a Pro és Mega szintekre korlátozódnak

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 dollár havonta

Alapcsomag: 30 dollár havonta

Pro tervezet: 60 dollár havonta

Mega tervezet: 120 dollár havonta

AI-generált képek integrálása a marketing munkafolyamatokba

Ha csapata rendelkezik egy erős szöveg-kép prompt készlettel és egy mappával, amely tele van generált képekkel, a következő feladat az, hogy ezeket az eszközöket egy világos útvonalon vezesse át az ötlettől a közzétételig.

Túl gyakran előfordul, hogy ez a munka elvész a feladatok szétszórt munkameneteiben és az egymással nem kommunikáló AI-eszközökben.

A kontextus szétszóródása tovább rontja a helyzetet, amikor egyszerű kérdésekre, például hogy mi változott vagy hol található egy fájl, a rendszerekben kell kutatni a választ.

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületbe hoz össze. Íme egy egyszerű, végpontok közötti folyamat, amely a ClickUp különböző funkcióit a megfelelő sorrendben használja, így a munka látható és könnyen jóváhagyható marad.

Kezdje egy élő otthont a ClickUp Docs-ban

Építsd fel egyszerű nyelvű prompt-könyvtáradat a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével egyetlen, barátságos helyen tárolhatja vizuális elemeit és szövegeit. Hozzon létre egy dokumentumot a ClickUp-ban, amelynek neve „Prompt Library and Brand Visuals” (Prompt könyvtár és márka vizuális elemei).

A dokumentumban tartsa meg a valóban működő promptokat, rövid megjegyzéseket arról, hogy miért működtek, és egy könnyen olvasható márkaútmutatót. Ha valaki hős képet kér, akkor megtalálhat egy példát, egy beilleszthető kép promptot és két sort a hangulatról és a színről. Ha a márkája megváltozik, először ezt a dokumentumot szerkessze, hogy az egész csapat szinkronban maradjon a frissített verzióval.

Íme néhány hasznos tipp, amely segít strukturálni a ClickUp Docs-ban található összes anyagot:

Használati esetek szerint csoportosított prompt blokkok, például közösségi média grafikák, e-mail fejléc, fizetett hirdetések

Rövid „márkajelzők” szakasz művészeti stílussal, színsémákkal, megvilágítási feltételekkel és egy rövid negatív listával

👀 Érdekesség: Az IKEA csendben úttörő szerepet játszott a valósághű „hamis" fotók terén. Már 2014-ben a katalógus képeinek körülbelül 75%-a számítógéppel generált renderelt kép volt, amelyeket a világítás, a színek és az elrendezés méretarányos szabályozása érdekében hoztak létre.

Kérdezzen a ClickUp Chatben, rögzítse a ClickUp Tasksben

Gyűjtse össze a visszajelzéseket egy helyen, és alakítsa a legjobb üzenetet feladattá a ClickUp Chat segítségével

A legtöbb kérés egy mondattal kezdődik. Tartsa meg ezt a szellemiséget. Hozzon létre egy „Grafikai kérések és visszajelzések” nevű ClickUp Chat csatornát.

Ha valaki azt írja: „Holnapra kell egy LinkedIn fejléc, hangvétel, termék a jobb oldalon”, akkor alakítsa át ezt az üzenetet feladattá a ClickUp Tasks segítségével ugyanabban az ablakban. A feladat leírásába illessze be a ClickUp Docs pontos promptját, és adja meg a méreteket, a határidőket és a lektorálót. Egyetlen mozdulattal átlép a beszélgetésről a cselekvésre, és semmi sem vész el egy külön szálban.

📌 Példa: Egy termékmarketinges elküld egy üzenetet a céllal és a hangnemmel. Te ezt egy ClickUp feladattá alakítod, amelynek címe: „LinkedIn fejléc esettanulmányhoz”, hozzárendeled, hozzáadod a szöveget a kép-prompthez, és csatolsz két korábban létrehozott képet, amelyek illeszkednek a megjelenéshez. A készítő most már rendelkezik kontextussal, referenciával és tulajdonjoggal anélkül, hogy megbeszélést kellene tartania.

Hagyja, hogy a ClickUp Automations vezesse a munkát, ne pedig az embereket

A ClickUp Automations segítségével automatikusan áthelyezheti a feladatokat a megfelelő listára

A jó folyamat természetesnek és könnyen követhetőnek tűnik. Állítson be néhány ClickUp automatizálást, amelyek folyamatos pingelés nélkül segítik elő a munkát. Amikor az állapot „Kész a felülvizsgálatra” -ra változik, tegyen közzé egy bejegyzést a ClickUp Chatben, megjelölve a kreatív vezetőt, és helyezze át a ClickUp feladatot a Felülvizsgálat listába.

Ha egy feladat határideje 24 óra múlva lejár, és még mindig folyamatban van, értesítse a megbízottat és a projekt tulajdonosát. Hozzon létre negyedéves emlékeztetőt a „Prompt Library and Brand Visuals” ClickUp Doc frissítéséhez, hogy a marketingcsapat számára készített szöveg-kép promptok mindig naprakészek legyenek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Agents szolgáltatást, hogy a képkérések zökkenőmentesen haladjanak (anélkül, hogy jóváhagyásokat kellene hajszolnia). A ClickUp Agents által támogatott, a munkafolyamatokhoz igazodó kreatív együttműködés* Miután csapata elkezdte használni a szöveg-kép promptokat nagy léptékben, a valódi lassulás ritkán a képek generálása. Hanem a követő lépések: „Hol van a legújabb verzió?” vagy „Melyik promptot hagytuk jóvá?” A ClickUp AI Agents képes kezelni ezt a koordinációs munkát a kontextusban, így a munkafolyamat látható marad. Így használhatja őket AI-generált képekhez: Állítson be egy Live Answers Agentet a „hol van?” típusú kérdésekre: irányítsa a ClickUp Agentet arra a térre/listára, ahol a kreatív feladatok találhatók (és arra a dokumentumra, ahol a prompt könyvtár és a márka tokenek találhatók). Amikor valaki azt kérdezi: „Melyik promptot használjuk a landing page hőséhez?” vagy „Melyik színsémák vannak jóváhagyva a közösségi bejegyzésekhez?”, az AI Agent a megfelelő kontextussal válaszolhat.

Használjon Live Intelligence Agentet az állapot láthatóságához: Konfigurálja úgy, hogy hetente frissítést osszon meg, amely kiemeli, mi lett jóváhagyva, mi van felülvizsgálat alatt, és mi ragadt a javítások között, különösen akkor, ha több alkotó készít generált képeket különböző csatornák számára.

Kódolás nélkül könnyű ügynökök létrehozása: Kezelje úgy, mint a műveletekhez szükséges promptok írását: határozza meg, mit szeretne, hogy az ügynök tegyen, válassza ki a kontextust (konkrét dokumentumok, listák vagy kapcsolódó alkalmazások), majd válassza ki a lehetséges műveleteket, például a frissítések összefoglalását vagy a következő lépések javaslását.

Készítsen, ellenőrizzen és hagyjon jóvá egy helyen

Egyszerűsített kreatív munkafolyamat-tábla a ClickUp Tasks alkalmazásban

A készítő futtatja a szöveg-kép parancsot az AI képgenerátorában, feltölt három generált képet ugyanarra a ClickUp feladatra, és mindegyik alá egy soros megjegyzést fűz. A bírálók ott helyben tudnak megjegyzéseket fűzni.

Ha változtatásra van szükség, állítsa a státuszt „Revízió szükséges” értékre, tartsa meg az első készletet csatolva, és adja hozzá a frissített fájlokat a „2. kör” alá. Ha minden rendben van, állítsa „Jóváhagyva” értékre.

A végső automatizálás egy rövid összefoglalót oszthat meg a ClickUp Chatben, a feladatra és a kész eszközre mutató linkkel. Innen a csatorna tulajdonosai letölthetik a képet közösségi bejegyzésekhez, hirdetésekhez vagy e-mailekhez, és Önnek nem kell senkit sem üldöznie a fájlokért.

Néhány hasznos dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

Adjon hozzá „Használati megjegyzéseket” a feladathoz, például „sötét háttérhez biztonságos, a jobb oldali harmadot hagyja üresen”.

Mentse el a nyertes kép-promptot a ClickUp Doc-ba egy apró tanulsággal együtt

Tartsa életben az irányelveket ott, ahol az emberek ténylegesen megnézik őket

A márkája nem egy mappában található PDF-fájl. Az első lépésben megnyitott ClickUp Doc-ban él. Ha új színpalettát alkalmaz, vagy lágyabb művészeti stílust szeretne, először módosítsa a dokumentum szövegét, majd a ClickUp Automations segítségével értesítse a „Design”, „Social” és „Lifecycle” csapatokat a ClickUp Chat-ben.

A következő képfeladat, amelyet valaki másol, már tartalmazni fogja a frissítést. Idővel ez biztosítja az AI által generált képek konzisztenciáját napi emlékeztetők vagy hosszú jóváhagyási folyamatok nélkül.

Bevált gyakorlatok marketingcsapatok számára az AI szöveg-kép konverzió használatához

Az AI felgyorsíthatja a folyamatot, de akkor működik a legjobban, ha a szöveg-kép promptok egyértelmű keretek között maradnak, amelyek védik a bizalmat, a hozzáférést és a márka egyértelműségét.

Ezt szem előtt tartva, íme egy rövid lista, amelyet érdemes kéznél tartani:

Legyen nyílt az AI használatáról a hirdetésekben és az állításokban , és tartsa meg az állításai alátámasztását, az FTC hirdetésekben való őszinteségre és az AI-ra vonatkozó iránymutatásait követve.

Írjon alternatív szöveget minden képhez, ha lehetséges, ne tegyen szöveget a képekre, és adjon hozzá rövid szöveges változatot a diagramokhoz , hogy mindenki megértse az üzenetet.

Tartsa fenn a márka konzisztenciáját a promptban egységes művészeti stílussal, színekkel és hangulattal, mert a konzisztens márkaépítés erősebb növekedéssel jár együtt.

Rögzítse az egyes eszközök eredetét a Content Credentials segítségével vagy egy egyszerű modell-, verzió- és beállításnaplóval, hogy ellenőrizhesse, hogyan készültek a képek.

Kövesse a csatorna útmutatóit és teszteljen néhány prompt-vezérelt variációt minden elhelyezéshez, a platform útmutatásait, például a LinkedIn kreatív specifikációit felhasználva.

Szöveg-kép, kattintson a sikerre

Gondosan kidolgozta az ötletet és megalkotta a képet. Bemutattuk, hogyan alakítsa ki a művészeti stílust, a megvilágítást, a hangulatot és a prompt struktúrát, hogy vizuális elemei átgondoltnak, és ne véletlenszerűnek tűnjenek.

De itt van az a rész, amit a csapatok igazán értékelnek: a ClickUp mindent egy helyen összefog, így a promptok írása, a képek generálása, a felülvizsgálatok és a jóváhagyások nem többé szétszórt eszközökben történnek.

A ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT segítségével a marketingesek már a kezdetektől gyorsabban tudnak dolgozni a vizuális elemekkel. Adja meg az alapötletet a Talk to Text funkcióval, alakítsa ki a végleges promptot a ClickUp BrainGPT segítségével, és készítsen kiegészítő képeket – hangulat táblákat, fejlécet, miniatűröket, diagramokat – közvetlenül a munkaterületén. Nincs másolás-beillesztés. Nincs ugrálás az alkalmazások között. Nincs elveszett verzió.

A ClickUp Docs tárolja az élő prompt-könyvtárat, a ClickUp Chat fogadja a kéréseket, a ClickUp Tasks végzi el a munkát, a ClickUp Automations pedig zaj nélkül ösztönzi a felülvizsgálatokat. Amikor pedig készen áll a képek létrehozására vagy finomítására, a ClickUp Brain kapcsolatban marad a projekt kontextusával, így az eredmények pontosan megfelelnek annak, amit valójában épít.

Más eszközökkel is lehet képeket készíteni. A ClickUp segít csapatának időben, a márkához illeszkedően és egymással összhangban elkészíteni azokat.

Ha készen állsz saját promptkönyvtár létrehozására és konzisztens, AI-kompatibilis vizuális elemek generálására, regisztrálj most a ClickUp-on.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ez egy rövid, egyértelmű utasítás, amelyet az AI képgenerátornak adsz, hogy szavakat vizuális elemekké alakítson. A marketingben egy jó prompt megnevezi a témát, a művészeti stílust, a megvilágítást, a színt, a hangulatot és az esetleges „kerülendő” megjegyzéseket, így a kapott kép illeszkedik a márkádhoz és a célodhoz.

Igen, ha a szöveg-kép promptok ugyanazt a képszerkezetet, színvilágot, hátteret és hangulatot ismétlik az eszközökön. Mentse el a sikeres promptokat egy megosztott könyvtárba, és a generált képei egy család tagjainak tűnnek majd, a közösségi bejegyzésektől a hirdetésekig.

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő eszközt, ne csak a divatosat. Ha fotórealisztikus képeket szeretne, válasszon egy olyan modellt, amely erről híres; ha szereti a digitális festészetet vagy az art deco stílust, válasszon egy olyan modellt, amely jól kezeli a stilizált munkákat. Teszteljen néhányat, mentse el egy kis promptkészletet, és a ténylegesen szállítható, kiváló minőségű képek alapján döntsön.

Tartsa a munkát egy helyen. Tárolja a promptokat, verziókat, megjegyzéseket és jóváhagyásokat a ClickUp feladatokban, így a lektorok visszajelzést adhatnak és jóváhagyhatják a fájlokat anélkül, hogy utánuk kellene kutatniuk.

Igen. Tartson élő prompt-könyvtárat a ClickUp Docs-ban, vitassa meg a kéréseket a ClickUp Chat-ben, alakítsa az üzeneteket ClickUp-feladatokká, és hagyja, hogy a ClickUp Automations ösztönözze a felülvizsgálatokat és az átadásokat. Ezzel a szöveg-kép promptok egy megbízható, végpontok közötti folyamat részévé válnak.