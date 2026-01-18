Hogyan lehet a Zoom napi standup-jait ClickUp SyncUp-pal helyettesíteni

Pontosan 10 órakor a csapat minden tagja szünetet tart, hogy csatlakozzon a Zoom-híváshoz. Meghozzák a döntéseket és felsorolják a teendőket. Húsz perccel később kézzel másolja át a jegyzeteket a feladatlapokra és a projektmenedzsment eszközbe, hogy semmi ne maradjon ki.

Ez a napi standup Zoom-megbeszélés az Ön számára.

Bár a Zoom jól működik élő beszélgetésekhez, a napi standupok során különbség van a munkáról való beszélgetés és annak nyomon követése között, ahol a végrehajtás történik.

A ClickUp SyncUp viszont közelebb áll a munkához.

Indítsd el a SyncUp-ot a ClickUp Chat-ből, rögzítsd a beszélgetést, és kövesd nyomon a tulajdonosokat, a határidőket és a feladatokat anélkül, hogy egy másik eszközben újra fel kellene építened a kontextust.

Ez a váltás most fontosabb, mint valaha, mivel a modern csapatok időzónákon átívelően működnek, védik a mély munkavégzésre szánt órákat, és felelősségre vonhatóságra van szükségük a végrehajtási rendszerükön belül.

És nem, ehhez nem kell újabb napi megbeszélés.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan helyettesítheti a Zoom napi standupjait a ClickUp SyncUp segítségével.

Miért veszítik el előnyüket a napi Zoom-megbeszélések?

Íme, miért veszítik el előnyüket azok a 15 perces Zoom standup megbeszélések:

Elszakadás a tényleges munkától

A standupok elvonják a figyelmet a munkáról, hogy a munkáról beszélgessenek. A csapatod a napot projektmenedzsment eszközökkel és feladat táblákkal tölti, ahol a haladás valóban megtörténik. Aztán szünetet tartanak, hogy szóban leírják, ami már látható ezekben a rendszerekben.

A Zoom-találkozókon megosztott frissítések nem szinkronizálódnak a feladatállapotokkal. A említett akadályok nem kapcsolódnak vissza a tényleges feladatfüggőségekhez és a határidőhöz. Lényegében egy párhuzamos frissítési rendszert kapsz, amelynek karbantartása kézi munkát igényel.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 27%-a úgy véli, hogy a heti frissítéseket aszinkron alternatívákkal lehetne helyettesíteni, míg 25% ugyanezt mondja a napi standupokról. Ha ez a változás több eszköz használatára kényszeríti a csapatokat, az információk szétszóródásához és extra költségekhez vezethet. A ClickUp forradalmasítja a csapatmunkát azáltal, hogy a kommentek segítségével központosítja a megbeszéléseket, a ClickUp Clips segítségével gyors frissítéseket tesz lehetővé, és még sok más funkciót kínál – mindezt egyetlen platformon. 💫 Valódi eredmények: A Trinetrixhez hasonló csapatok a ClickUp segítségével 50%-kal csökkentették a felesleges megbeszélések számát!

A felelősség hiánya

A napi standup-megbeszélések során szóban tett vállalások nem a leghatékonyabb módszerek a kritikus információk és a fontos döntések dokumentálására, illetve az emberek felelősségre vonására. A standup-megbeszéléseken felmerülő kérdéseket és teendőket nehéz következetesen felidézni.

👀 Tudta? A Microsoft Work Trend Index szerint a hatékonytalan értekezletek a termelékenységet leginkább gátló tényezők. A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek 57%-a nehezen tud felzárkózni, ha késve csatlakozik, 55% szerint a következő lépések nem egyértelműek, 56% pedig azt mondja, hogy nehéz összefoglalni a történteket. A ClickUp SyncUp csökkenti ezt a szakadékot, amikor rögzíted a hívást, és létrehozol egy átiratot és összefoglalót a Clips Hub segítségével.

Ha AI-ügynököket értékel a megbeszélésekhez, nézze meg ezt a videót, hogy megalapozott döntést hozhasson:

Kontextusváltás felesleges terhelése

Az agyad videón keményebben dolgozik. Ami neked barátságos, informális standupnak tűnik, egyes csapattagok számára mentálisan megterhelő lehet. Az ilyen csapattagok számára a napi bejelentkezések maguk is akadályt jelentenek.

Ráadásul a standup-megbeszélések kognitív terhelést jelentenek, ami megnehezíti a mély munkavégzés folytatását. A hívás után 45 perctől akár néhány óráig is eltarthat, mire újra produktív energiáidat összpontosítani tudod.

👀 Tudta? A találkozó utáni helyreállítási szindróma az az idő és mentális energia, amelyre az agynak szüksége van a találkozók után, hogy visszatérhessen a produktív munkához. A találkozókkal kapcsolatos kutatások szerint egyes esetekben akár 45 perc is eltelhet, mire az ember visszatér a feladatokhoz.

Rigid ütemtervet követ

Ha földrajzilag elszórt csapatod van, akkor a nap kezdetén néhány csapattag számára a napzárás ideje mások számára a nap kezdete.

Van értelme megválaszolni a „Mit fogok ma csinálni?” kérdést, amikor már éppen befejezed a munkát?

Ha a csapatod különböző időzónákban vagy eltolt munkaidőben dolgozik, akkor az aszinkron frissítési minta általában reálisabb, mint a rögzített élő hívások.

Ha mindenkit rákényszerítesz a hívásokra, miközben figyelmen kívül hagyod a természetes termelékenységi ritmusukat, az hamis összhangérzetet kelt, nem is beszélve a Zoom-fáradtságról.

👀 Tudta? A látszólag ártalmatlan Zoom-értekezletek öt különböző típusú értekezlet-fáradtságot okoznak: általános, vizuális, szociális, motivációs és érzelmi. A Stanford kutatói által kifejlesztett Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF Scale) tudományosan méri ezt a jelenséget.

Hosszadalmas, hatástalan standupok

A standup-megbeszélések 15 percesek. Ha azonban egy csapattag akadályt vagy problémát vet fel (ami szinte minden nap előfordul), egy gyors standup 45 perces problémamegoldó üléssé válhat.

Az egész csapatnak végig kell ülnie olyan beszélgetéseket, amelyekhez csak 2-3 emberre lenne szükség. Ezek a plusz standup-percek hetek alatt órányi időveszteséget jelentenek.

📮 ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a megbeszélések 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart. De valóban szükséges ennyi idő? Miért vagyunk szkeptikusak? A válaszadók csupán 12%-a tartja a megbeszéléseket nagyon hatékonynak. Az olyan mutatók nyomon követése, mint a generált teendők, a végrehajtási arányok és az eredmények, megmutathatja, hogy a hosszabb megbeszélések valóban értéket teremtenek-e. A ClickUp értekezletkezelő eszközei segíthetnek ebben! Használja a ClickUp AI-t a rögzített értekezletek összefoglalásához, és konvertálja ezeket a jegyzeteket Docs-ba. Ossza meg a Doc-ot másokkal, vagy kapcsolja össze nyomon követhető feladatokkal – mindezt egy egységes munkaterületen. Nézze meg, mely értekezletek hoznak valóban eredményeket, és melyek csak időt rabolnak a csapat napjából!

Az elkötelezettség csökkenése

A standupok célja a munka koordinálása és az együttműködés javítása volt. Azonban a munkavállalók 55%-a bevallja, hogy a standup megbeszélés alatt e-maileket ellenőriz. Nem is lehet őket hibáztatni.

A standup megbeszélések hatékonyságukat vesztik, ha ugyanazok a akadályok és problémák jelennek meg minden nap, és nincs látható megoldás. A Zippia infografikája azt mutatja, hogy a megbeszélések ritkán 100%-osan produktívak (vagy akár csak félig is).

Ez azt jelenti, hogy teljesen le kell állítanod a standupokat? Nem feltétlenül. De vannak módszerek, amelyekkel hatékonyabbá teheted őket.

Hogyan? Az alábbiakban bemutatjuk.

Mi az a ClickUp SyncUp és hogyan működik a csapatok számára?

A ClickUp SyncUp segítségével azonnal együttműködhetsz a csapatoddal.

A ClickUp SyncUp egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet- és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi azonnali hang- és videohívások kezdeményezését a ClickUp munkaterületén belül.

A SyncUp-ot elindíthatod a ClickUp Chat Channel-ről vagy egy DM-ből, például a /SyncUp paranccsal.

🚀 ClickUp előnye: A Talk-to-Text funkcióval a csapat tagjai beszélhetnek az előrehaladásról, az akadályokról vagy a következő lépésekről. A ClickUp BrainGPT a beszédet a munkafolyamatban használható szöveggé alakítja, ami csökkenti a frissítések írásával járó nehézségeket. A ClickUp BrainGPT állítása szerint gyorsabb, mint a gépelés, és hetente időt takarít meg. Ha ezeket a számokat használja, tartsa meg az „átlagosan” kifejezést, és linkeljen a ClickUp termékoldalára. A standup-ok frissítéseinek diktálása a Talk to Text segítségével A ClickUp BrainGPT állítása szerint gyorsabb, mint a gépelés, és hetente időt takarít meg. Ha ezeket a számokat használja, tartsa meg az „átlagosan” megfogalmazást, és linkeljen a ClickUp termékoldalára.

Hogyan helyettesíti a ClickUp SyncUp a napi standupokat?

Azok számára, akik szeretnének kiszabadulni a mindennapi Zoom-megbeszélések és napi standupok alól, a SyncUp tökéletes középútat kínál.

Íme, miért ez a legjobb Zoom alternatíva a megbeszélésekhez és videokonferenciákhoz 👇

1. AI-átírások és összefoglalók, amelyek összefoglalják a megbeszélést

A Zoom napi standup-jaitól eltérően a rögzített SyncUp-ok minden jegyzetet, videót és fontos döntést elérhetővé tesznek a hívás befejezése után is. Minden ugyanabban a munkaterületen marad, ahol a projektjeid is találhatóak.

A Clips Hub-on keresztül hozzáférhetsz a rögzített SyncUp-ok átiratait és összefoglalóit.

Ezenkívül rendelkezésre áll a ClickUp Brain, amely AI-alapú átírás-összefoglalóként is működik, és a munkaterület kontextusában ad válaszokat.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnali összefoglalót kapjon a megbeszélések jegyzőkönyveiből.

Azok a csapattagok, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen, gyorsan áttekinthetik a tartalmát anélkül, hogy meg kellene nézniük a teljes felvételt.

⭐ Bónusz: A ClickUp Enterprise Search segítségével természetes nyelvű parancsokkal másodpercek alatt lekérdezhet információkat. Például, ha egy héten át nem voltál a munkahelyeden, akkor egyszerűen megkérheted az AI asszisztenst, hogy hozza el neked a múlt heti SyncUp találkozó részleteit és teendőit. Kapj kontextusérzékeny értekezlet-összefoglalókat a feladataidból, dokumentumaidból, csevegéseidből és a csatlakoztatott alkalmazásokból

📚 További információk: Hogyan használhatod az AI-t videohívásokhoz?

2. Beépített felelősségvállalás és átláthatóság

A SyncUp-ot bármelyik DM-ből vagy csatornából elindíthatja a ClickUp Chat-ben, így a megbeszélések, viták, projektek és feladatok egy helyen maradnak.

*Ossza meg a csapat egészével a friss híreket a ClickUp Chat bejelentések, beszélgetések vagy ötletek csevegőüzeneteiben való közzétételével.

Mindenki, aki követi azt a csatornát, teljes kontextust kap. Nem kell időt pazarolni különböző eszközökön való információkeresésre.

A csevegésen belül a következőket teheted:

Szervezze meg a beszélgetéseket téma vagy projekt szerint szálakba rendezett beszélgetésekkel, és könnyen nyomon követhetővé tegye a visszajelzéseket és a követendő feladatokat.

Minden új feladatban jelöld meg a csapattagokat @mention-nal, hogy értesítsd őket.

Beszélgess privát módon a Direct Message segítségével (egyéni szinkronizáláshoz), vagy hozz létre dedikált csatornákat a projekt megbeszélésekhez.

Az aszinkron frissítések esetében rögzíthetsz egy ClickUp Clipet. Ez jól működik ötletek bemutatásához, visszajelzések megosztásához és aszinkron bejelentkezésekhez.

Rögzítsd a képernyődet, vagy oszd meg hangklipjeidet azonnal a ClickUp Clips segítségével

Bárki kommentálhatja a videót, időbélyeggel ellátott jegyzeteket fűzhet hozzá, és aszinkron módon folytathatja a beszélgetést. A klipet akár a Docs, a Chat vagy a Comments alkalmazásban is megoszthatja.

Kollégáid saját időben megnézhetik a visszajelzéseket.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan adhat időbélyeggel ellátott megjegyzést a SyncUp felvételekhez:

A SyncUp megoldja a Zoom standupok egyik alapvető problémáját: a szóbeli frissítéseket könnyű elfelejteni, és nehéz összekapcsolni a nyomon követhető munkával. A SyncUp a beszélgetést a feladatokhoz és a nyomon követéshez köti.

3. Rugalmas megoldás hibrid és globális csapatok számára

A napi standupok feltételezik, hogy mindenki egyszerre tud megjelenni. Ez azonban nem működik olyan hibrid és globális csapatok esetében, amelyek különböző időzónákban és munkarendben dolgoznak.

A ClickUp SyncUp megszünteti ezt a korlátozást. Néhány csapattag csatlakozhat élőben, amikor ez értelmes. Mások aszinkron módon járulhatnak hozzá rögzített frissítések, hangjegyzetek vagy klipek formájában.

Mindenki továbbra is részt vehet, anélkül, hogy pontosan ugyanabban az időben online kellene lennie. `

Emellett a csapat tagjai átnézhetik a felvételt, a leiratokat vagy az összefoglalót, hogy megértsék a kontextust.

Böngészd át a napi standup AI-összefoglalóját, hogy megismerd a legfontosabb teendőket

A frissítések, döntések és akadályok a feladatok, dokumentumok és csevegésen belül elérhetők maradnak, készen arra, hogy minden csapattag elkezdje a napját.

A Zoom standupokról a ClickUp SyncUp-ra való átállás lépései

Először is, a ClickUp SyncUp előnyeit csak a ClickUp használatával veheted igénybe.

A ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete, összefogja az összes munkádat, alkalmazásodat, adataidat és munkafolyamataidat.

Így válthatsz át a Zoom standupokról a ClickUp SyncUp-ra.

1. Vizsgálja meg a jelenlegi standup gyakorlatokat és a problémás pontokat

Kérdezze meg csapata véleményét, és ellenőrizze a standupokat a következő paraméterek alapján:

Audit szempont Mit kell megvizsgálni Idő Átlagos standup időtartam, a frissítések összegyűjtésének előkészítési ideje, és hogy az időintervallum különböző időzónákban is működik-e Elkötelezettség Jelenléti trendek, ki vesz részt és ki marad passzív, és gyakori-e a multitasking Megvalósítható eredmények Ismétlődő akadályok, a teendők végrehajtási aránya, és hogy a kötelezettségvállalások feladatokká válnak-e A beszélgetések minősége Akár a formátum „státuszban” marad, akár olyan problémamegoldásba torkollik, amelyhez csak egy részének szüksége van az embereknek Kontextusváltás Akár a formátum „státuszban” marad, akár olyan problémamegoldásba torkollik, amelyhez csak egy részének szüksége van az embereknek

Az ellenőrzés végére konkrét válaszokat kell kapnia a következő 4 paraméterre:

Szükség van a rendszeres standupokra, vagy a csapatodnak inkább a heti pár alkalommal tartott tematikus megbeszélések lennének hasznosak?

A szinkronizált, ügyeleti standup olyan értéket kínál, amelyet az aszinkron állapotmegbeszélés nem tud?

Mely konkrét szempontok – problémamegoldás, akadályok felszámolása, előrehaladás összehangolása, döntéshozatal – igényelnek valójában valós idejű beszélgetést?

A standupok segítik a koordinációt, vagy inkább olyan rituálévá váltak, amelyet a csapatod kérdés nélkül követ?

2. Határozza meg az új standup protokollt

Miután megértette, mi kell történnie egy standup során, határozzon meg egy protokollt, amely ezt támogatja.

Egyes csapatok megtartják a hagyományos standup struktúrát, de aszinkronizálják azt.

Mások hibrid munkahelyi kommunikációt alkalmaznak: alapértelmezés szerint aszinkron frissítések, élő SyncUpok csak akkor, ha megbeszélésre vagy döntésre van szükség.

Itt jönnek össze a ClickUp Chat és a SyncUp. A chat a folyamatos együttműködés és a nyomon követés helyszínévé válik, míg a SyncUp a strukturált bejelentkezéseket, felvételeket, összefoglalókat és teendőket kezeli – anélkül, hogy mindenkit napi Zoom-értekezletre kényszerítene.

⭐ Bónusz: Állíts be standup kommunikációs szabályokat a csapat számára. Ez olyan egyszerű lehet, mint 👇 Használj aszinkron frissítéseket, ha: A haladás vagy az állapot megosztása

A nem sürgős akadályok felhívása

Rutin frissítések biztosítása Használja a SyncUp-ot, ha: A blokkoló tényezőt azonnal meg kell oldani.

A döntéshozatalhoz valós idejű megbeszélés szükséges

Több érdekelt félnek kell összehangolnia tevékenységét Használja a Clips funkciót, ha: A kontextus fontos, de az időzítés nem

Vizuálisan vagy verbálisan kell elmagyaráznia valamit

Élő részvétel nem lehetséges Használj témájú SyncUpokat a következőkre: Célzott problémamegoldó ülés

Heti tervezés

Visszatekintések

📚 További információ: A legjobb csevegőplatformok az aszinkron kommunikációhoz

3. Állítsd be az első SyncUp-ot

A SyncUp-ot közvetlenül innen indíthatja el:

Csatorna

DM

Bármely hely, ahol a ClickUp Chat engedélyezve van

Kattints a SyncUp ikonra (kamera vagy videó szimbólum) az eszköztáron vagy a fejlécen a hívás elindításához

A munkamenet rögzítéséhez kattints a felvétel ikonra.

Rögzítsd a SyncUp-ot

A résztvevőket a SyncUp link megosztásával vagy meghívással adhatod hozzá.

4. Képezze ki a csapat tagjait a ClickUp SyncUp használatára

Győződj meg róla, hogy a csapatod tudja, hogyan kell használni a SyncUpokat:

Győződj meg arról, hogy a csapatodban a értesítések megfelelően vannak beállítva, hogy ne maradjanak le a hívásokról, amikor koordinációra van szükség.

📚 További információ: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

💡 Profi tipp: Használja a Super Agents-et, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő csapattársait. Úgy tervezték őket, hogy időt takarítsanak meg, növeljék a termelékenységet, és intelligens, emberhez hasonló interakciókkal alkalmazkodjanak a munkaterületéhez. A szuper ügynökök kiválóan teljesítenek az alábbi munkafolyamatokban: Kreatív briefek: Kreatív briefek készítése egy feladat vagy csevegés kontextusában, beleértve a beérkező anyagok egységesítését és a jóváhagyások felgyorsítását célzó, megvalósítható fejlesztéseket.

Funkciók rövid leírása: A funkciók iránti igényeket strukturált rövid leírásokká alakítja, lehetővé téve az agilis csapatok számára a hatókör összehangolását, az idő hatékony becslését és az átdolgozások csökkentését.

Követő e-mailek: Az AI Notetaker találkozói jegyzetekből tömör, ügyfélnek kész követő e-maileket készít, amelyekben rögzíti a döntéseket, a felelősöket és a határidőket a következő lépések egyértelművé tétele érdekében.

Váltás a Zoom-hívások és a ClickUp SyncUp-ok között

Lehet, hogy még nem áll készen arra, hogy teljesen elhagyja a Zoomot. Ha csapata továbbra is a Zoomra támaszkodik a külső hívások vagy nagy webináriumok esetében, a ClickUp Zoom integráció segíthet csökkenteni a kontextusváltást.

Indítsd el a Zoom-hívásokat a ClickUp-munkahelyről a ClickUp Zoom-integrációval.

A Zoom audio- és videohívásait is rögzítheted. Ahhoz azonban, hogy minden hívás után a leiratokat visszaküldd a ClickUp-ba, fizetős Zoom Professional fiókra van szükséged.

Belső standupok esetén a SyncUpok gyakran praktikusabbak. Rögzítsd a SyncUp-ot, nyisd meg a jegyzetet a Clips Hub-ban, és használd a ClickUp AI-t a találkozó összefoglalásához.

Egy kattintással átviheti az összefoglalót egy dokumentumba, majd a dokumentum szövegét feladatokká alakíthatja, így soha nem maradnak el a teendők.

🧠 Érdekesség: A legnagyobb Zoom-találkozó Guinness-világrekordját 2024 júliusában állították fel, amikor több mint 20 000 résztvevő csatlakozott egy online esemény egyetlen hívásához.

📚 További információk: Hogyan lehet automatikusan jegyzeteket készíteni a Zoom-értekezleteken?

A ClickUp SyncUp használatának előnyei a Zoommal szemben

Szükséged van egy gyors összefoglalóra arról, hogy miért jobb a SyncUp a Zoom-találkozókhoz képest a napi standupokhoz? 👇

Beépített felelősségvállalás a feladat létrehozásával: Használja a ClickUp Brain vagy a BrainGPT alkalmazást, hogy a megbeszélés témáit határidővel ellátott feladatokká alakítsa, így minden kötelezettségvállalás nyomon követhető munkatétellé válik.

Csökkenti a kontextusváltás költségeit: Indítsd el a hívásokat közvetlenül abból a munkaterületből, ahol a feladataid és projektjeid találhatók, így elkerülheted a Zoom és a projektmenedzsment eszköz közötti váltásból adódó termelékenységcsökkenést.

Kereshető, munkához kapcsolódó értekezletek története: A felvételek a Clips Hubban találhatók, így gyorsan hozzáférhetők, és a gyors áttekintéshez átiratok és összefoglalók is rendelkezésre állnak.

Nincs ütemezési terhelés : A SyncUps segítségével azonnal koordinálhatja a gyors megoldást igénylő problémákat, anélkül, hogy eszközöket kellene váltania vagy megbeszélést kellene ütemeznie

Teljesítménykövetés: A ClickUp feladatkövetés közvetlen betekintést nyújt abba, hogy a csapat hogyan halad a feladataival.

📚 További információ: Hogyan javítható a munkahelyi együttműködés

Példa: Marketingcsapat, amely a Zoom helyett a ClickUp SyncUp-ot használja

Hogy lássuk, hogyan működik ez a gyakorlatban, nézzünk meg egy valós példát.

Egy marketingcsapat egy gyorsan változó karácsonyi kampányt vezet, és a napi Zoom-találkozókat ClickUp SyncUp-pal helyettesíti.

A karácsonyi kampány idején a munka gyorsan halad. A tartalomnaptárak, a hirdetések, a céloldalak és az e-mailek egyszerre vannak mozgásban.

Ahelyett, hogy mindenkit bevonna a napi Zoom-megbeszélésbe, minden csapattag egy erre a célra létrehozott dokumentumban vagy feladatban osztja meg a frissítéseket. Ha szinkronizálásra van szükség, a csapat a ClickUp elhagyása nélkül átugorhat a SyncUp-ra, és valós időben áttekintheti a frissítéseket.

A tervezési felülvizsgálatok és a szövegjóváhagyások közvetlenül a vonatkozó feladatokhoz kerülnek közzétételre.

A kampány előrehaladását és az akadályokat automatikusan összefoglalva láthatja.

A frissítések beérkezésekor a csapat a ClickUp Brain segítségével összeállítja azokat világos, kampány szintű betekintéssé.

A marketing menedzsernek nem kell végiglapoznia az üzeneteket vagy részt vennie a hívásokon, hogy megértse, mi történik. Láthatja az összefoglalókat, mint például „SEO tartalom naptár elkészült”, „Karácsonyi hirdetések kreatív anyagai felülvizsgálat alatt” vagy „E-mail szöveg végleges jóváhagyásra vár”.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy generáljon frissítéseket

Tekintse át az egész kampányt egy helyen

A marketing menedzser egy helyen, a ClickUp-ban ellenőrzi a kampány előrehaladását.

Minden frissítés, döntés és akadály a ClickUp-ban található. Ha valami figyelmet igényel, a vezető közvetlenül a feladatra ugorhat, vagy csak a releváns érdekelt felekkel indíthat SyncUp-ot.

A csapat többi tagja felesleges megbeszélések nélkül haladhat tovább.

Ha egy napot kihagysz a forgalmas bevezetési héten, azonnal pótolhatod.

Ha marketingmenedzsere egy napra távol van, vagy egymást követő megbeszélésekre hívják be, akkor sem marad le a munkáról.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy mutassa meg az elmulasztott frissítéseket. Másodpercek alatt kapnak egy tömör összefoglalót arról, hogy mi került kiszállításra, mi blokkolt, és mi igényel döntést. Mindezt anélkül, hogy felvételeket kellene megnézniük vagy embereket kellene keresniük a frissítésekért.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy küldje el az elmulasztott frissítéseket

Gondold át a napi standupokat a ClickUp SyncUp segítségével

A kommunikációnak elő kell segítenie a koordinációt, nem pedig zavart kell okoznia.

Ha a csapatod még mindig minden nap ugyanazt a problémát vitatja meg, vagy unalmasan sorolja fel a frissítéseket, az azt jelenti, hogy változtatnod kell a standupokon.

A ClickUp SyncUp segítségével olyan kommunikációs eszközt kapsz, amely közvetlenül a munkaterületeden belül működik. Nem kell eszközöket váltanod, kontextust építened, vagy aggódnod a szóbeli kötelezettségvállalások nyomon követhető feladatokká alakítása miatt. A ClickUp teljesen összekapcsolt munkaterülete a koordinációt és a végrehajtást egy folyamatos áramlásává teszi.

Szeretnéd a Zoom standupokat SyncUps-ra cserélni? Próbáld ki most a ClickUp SyncUps-ot!

Gyakran ismételt kérdések

A SyncUp közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül épül fel, ahol a feladatok, dokumentumok és projektek már megtalálhatók. Itt a feladatok vagy a kontextus átalakítása nélkül indíthat hívásokat. A Loom viszont egyirányú videofelvételt kínál, amely elkülönül a tényleges munkától. A Slack szálak a Slack szélesebb körű kommunikációs szolgáltatásainak részét képezik.

A SyncUpok minden csomagban elérhetők, ha a ClickUp Chat funkció engedélyezve van. A rendelkezésre állás és a korlátozások idővel változhatnak a csomagok függvényében.

Az aszinkron standupok lehetővé teszik, hogy a különböző időzónákban élő csapat tagjai is hozzájárulhassanak a munkához anélkül, hogy mindenkinek ugyanazt az ütemtervet kellene követnie. Az emberek produktív óráik alatt megoszthatják a friss híreket anélkül, hogy megzavarnák a mély munkát, és minden, ami a hívás során elhangzik, írásos formában is rögzítésre kerül.

A ClickUp AI képes átiratokat és összefoglalókat generálni a Clips Hub-ban rögzített SyncUp-okból, majd segíteni a legfontosabb döntések és teendők kiválasztásában anélkül, hogy a teljes felvételt meg kellene nézni.

A SyncUp közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül található. Bármely csatornáról vagy DM-ből kezdeményezhetsz hívásokat, és összekapcsolhatod a releváns feladatokat és dokumentumokat, így a megbeszélések a tényleges munkával párhuzamosan zajlanak. Minden SyncUp automatikusan kapcsolódik a végrehajtható feladatokhoz, így a szóbeli kötelezettségvállalások nyomon követhető feladatokká válnak.

Sok csapatban igen. A SyncUpok és az aszinkron frissítések csökkenthetik az ismétlődő megbeszélések szükségességét, különösen akkor, ha a frissítések és a döntések feladatokhoz kapcsolódnak és egy helyen láthatók. Használj élő SyncUpokat, ha valós idejű megbeszélésre van szükség.