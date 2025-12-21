Ingyenes hangulatkövető sablonok az önismeret fejlesztéséhez

Ha napjai „napos, egy csipetnyi eszpresszóval” és „részben felhős, váratlan találkozásokkal” között ingadoznak, akkor Ön egy teljesen átlagos ember. Pontosan ez a napi érzelmi hullámvasút miatt fontos, hogy legyen módja nyomon követni az érzelmeit.

A hangulatkövető sablon vizuális módszert kínál hangulatának nyomon követésére, a kiváltó okokról szóló jegyzetek hozzáadására és a mindennapi élet homályában gyakran elvesző minták színekkel való jelölésére.

Ezek tökéletesek azok számára, akik önismeretet szeretnének fejleszteni, terapeuták számára, akik a haladást figyelik, valamint wellness edzők számára, akik egészségesebb érzelmi szokásokat ösztönöznek.

Ebben az útmutatóban ingyenes hangulatkövető sablonokat talál, amelyekkel javíthatja tudatosságát és támogathatja hosszú távú mentális egészségét.

🧠 Tudta-e: Kutatások szerint azok, akik rendszeresen naplót vezetnek az érzéseikről – hasonlóan a hangulatnaplóhoz –, gyakran tapasztalnak észrevehető javulást mentális egészségükben.

A 12 legjobb hangulatkövető sablon egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes ClickUp és egyéb hangulatkövető sablonról:

Mik azok a hangulatkövető sablonok?

A hangulatkövető sablon egy kész táblázat vagy naplóoldal, amely segít a napi hangulatának következetes rögzítésében. Szabványosítja a rögzített adatokat, mint például a dátum, a napszak, a hangulat értékelése, az intenzitás és egy rövid megjegyzés, így minden bejegyzés összehasonlítható az előzővel.

Ezek a sablonok nyomtatható oldalak, táblázatok, alkalmazásnézetek vagy emoji-kat vagy színkódokat használó bullet journal hangulatkövető formájában is elérhetők.

A hangulatkövető sablon használatával elkerülhető a beállítási munka: közvetlenül kiválaszthatja a skálát (például 1–5 vagy néhány különböző hangulatjelölés), meghatározhatja a színeket, és egyszerűen kitöltheti a mezőket minden reggel vagy este.

Idővel ez a napi folyamat egy egységes hangulatnaplóvá alakul, amelyben nyomon követheti hangulatváltozásait, áttekintheti alvási szokásait, rutinjait vagy eseményeket, és szükség esetén egyértelmű feljegyzéseket mutathat be terapeutájának vagy orvosának.

👀 Érdekes tény: Kimutatták, hogy az érzések szavakba öntése („Ideges és zavarodott vagyok”) csökkenti az amygdala aktivitását és növeli a kontrollhoz kapcsolódó prefrontális aktivitást. Ez az egyik oka annak, hogy a hangulatkövető egyszerű címkéi a pillanatban megnyugtató hatást gyakorolhatnak.

Mi jellemzi egy jó hangulatkövető sablont?

Egy jó hangulatkövető sablon segítségével gyorsan és egyszerűen rögzítheti a hangulatát, és összehasonlíthatja a különböző napokat. Világos struktúrát biztosít, és további elemzés nélkül is megmutatja a trendeket.

A hangulatkövető sablonban figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

Egyszerű hangulati skála (számok, hangulatjelek vagy szavak) azzal a lehetőséggel, hogy szükség esetén több hangulatot is rögzítsen.

Rögzített hely a dátum és az idő számára, így a napi hangulati bejegyzések hetekre visszamenőleg rendezhetők.

Hely az intenzitás rögzítésére és rövid megjegyzések írására az alvásról, eseményekről vagy kiváltó okokról.

Egyszer beállítható, újra felhasználható, egyértelmű színkód-legenda, így a bejegyzések konzisztensek maradnak.

Egy pillantásra áttekinthető naptár, diagram vagy táblázat, amely segít gyorsan felismerni a mintákat.

A rutinjához illő formátum: bullet journal, nyomtatható PDF, táblázat vagy alkalmazás alapú napi hangulatkövető.

Elég hely van jegyzetek hozzáadására, de nem annyira, hogy a napi naplózás fárasztó feladatnak tűnjön.

👀 Érdekes tény: A hangulatod előre jelezhetőbb, mint gondolnád. A legtöbb ember 7–10 naponta ismétlődő érzelmi ritmusokat él át, és a hangulatkövetők egyszerűen csak nyilvánvalóbbá teszik ezeket a mintákat.

A 12 legjobb ingyenes hangulatkövető sablon

Ha a hangulatot véletlenszerű jegyzetalkalmazásokban, szétszórt naplóbejegyzésekben vagy post-it cetliken követi nyomon, nehéz fenntartani ezt a szokást, vagy értelmes következtetéseket levonni arról, hogy mi befolyásolja mentális jólétét.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot. Bár általában projektmenedzsmentre használják, a ClickUp rugalmassága miatt személyes jólét nyomon követésére is kiválóan alkalmas.

Hangulatnaplója, hála-naplója, szokáskövetői és wellness-céljai mind egy testreszabható munkaterületen tárolhatók. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciája segít azonosítani a mintákat és emlékeztetőket beállítani, hogy következetes maradjon.

Fedezzük fel együtt néhány hangulatkövető sablont:

1. ClickUp önellátási terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp önellátási terv sablonjával egy pillanat alatt nyomon követheti és rendszerezheti testi, lelki és szellemi rutinjait.

Ha az önellátás ragadós jegyzeteken és egy külön hangulatnaplóban történik, nehéz megmondani, hogy mi segít valójában. A ClickUp önellátási terv sablonja segít az önellátási célokat és a hangulattal kapcsolatos feladatokat egy listába és naptárba összefogni, így láthatja, milyen gyakran teljesíti azokat, és hogyan érzi magát utána.

Ez a lista sablon egyedi állapotokat használ, mint például „Elérve”, „Összeomlás”, „Elmaradás”, „Felfüggesztve” és „Nem kezdődött el”, valamint egyéni mezőket az önápolás típusához, a wellness típusához, a célokhoz és a megjegyzésekhez.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze el a rutinokat, a reflexiókat és a hangulatnaplókat egy olyan munkaterületen, amelyet ténylegesen karbantarthat.

Kövesse nyomon szokásait a napi hangulat, alvás és energia szintjével összehasonlítva, hogy korán felismerje a mintákat és alkalmazkodjon hozzájuk.

Váltson nézetet a hét tervezéséhez, az előrehaladás áttekintéséhez és a munkához kapcsolódó kontextus megőrzéséhez.

Használjon egyértelmű állapotokat és egyéni mezőket, hogy a visszajelzések gyorsak és őszinték legyenek.

Dolgozzon együtt egy coach-csal vagy terapeutával, és tartsa meg a visszajelzéseket ott, ahol a munka folyik.

✨ Ideális: Egyének, terapeuták és wellness-edzők számára, akik strukturált napi hangulatkövetőt szeretnének, amely a hangulatnaplózást szokásépítéssel és egyértelmű értékelésekkel párosítja.

💡 Profi tipp: A hangulatfigyelés akkor hatékony, ha a reflexió gyors és ismételhető. Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy összefoglalja az egyes napok jegyzeteit egy rövid hangulat-pillanatképben, kiemelje a bejegyzésekben említett ismétlődő kiváltó tényezőket (alvás, koffein, társasági élet), és javasoljon egy apró szokást, amelyet holnap kipróbálhat. Mivel a ClickUp Brain tanul a munkaterület kontextusából, minden heti áttekintés egyre pontosabbá válik, így több időt fordíthat a rutinok javítására. A ClickUp Brain segítségével a szétszórt jegyzetekből trendek, következő lépések és kedves emlékeztetők lesznek.

2. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon és kezelje szokásait a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Ha szokásait külön alkalmazásokban tartja nyilván, mint a napi hangulatkövetőjét, nehéz megkülönböztetni, melyik rutinok emelik a hangulatát, és melyek merítik ki. A ClickUp személyes szokáskövető sablon táblázatos és listás nézeteket kínál, ahol minden szokás egy egyszerű „Megnyitva” vagy „Befejezve” státuszú feladat.

A szokásokat témák szerint csoportosíthatja, egyéni mezőket adhat hozzá a gyakoriság vagy a célszámok megadásához, valamint prioritásokat, címkéket és alfeladatokat használhat a nagy célok kisebb lépésekre bontásához.

A ClickUp Automations ezután kezeli az ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket, míg a ClickUp Brain összefoglalja, milyen gyakran teljesíti napi szokásait.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rögzítsen minden szokását egy helyen, és frissítse azokat másodpercek alatt!

A homályos célokat alakítsa át olyan napi célokká, amelyeket ténylegesen mérni tud.

Váltson nézetet a tervezéshez, végrehajtáshoz és felülvizsgálathoz anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

Használja a prioritásokat és az alfeladatokat, hogy a kis sikerektől a nagyobb rutinokig haladjon.

Készítsen rövid jegyzeteket arról, mi segített vagy akadályozott, hogy a következő héten javulhasson.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű, őszinte szokáskövetőt szeretne, amely a célokat napi cselekvésekbe alakítja, és megkönnyíti a heti értékeléseket.

📮 ClickUp Insight: Az egészség és a fittség a legfontosabb személyes célok a felmérésünkben résztvevők számára, de 38% elismeri, hogy nem követi következetesen a haladást. 🤦Ez nagy különbség a szándék és a cselekvés között! A ClickUp segíthet Önnek a fitneszprogramjának fokozásában a speciális szokáskövető sablonokkal és ismétlődő feladatokkal. Képzelje el, hogy könnyedén kialakíthatja ezeket a rutinokat, naplózhatja minden edzését, és fenntarthatja a meditációs sorozatát. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be, mert a pályán maradás azzal kezdődik, hogy valóban látjuk a pályát.

3. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Érje el céljait és fejlődjön az életben a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával!

A nagy célok elszakadhatnak a napi hangulatától és motivációjától, ha külön dokumentumokban szerepelnek. A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja negyedéves célokat és reflexiókat gyűjt egy listába, így láthatja, hogy a fejlődési tervének előrehaladása hogyan illeszkedik a hét folyamán érzett hangulatához.

Ez a listalapú sablon egyedi állapotokat tartalmaz, mint például „Cél elérve”, „Jó úton”, „Rossz úton”, „Felfüggesztve” és „Még nem kezdődött”, valamint 11 egyéni mezőt. Ezenkívül támaszkodhat a ClickUp nézetekre, például az időkövetés és a címkék funkciókra.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

A nagy ambíciókat negyedéves mérföldkövekké és heti feladatokká alakítsa, amelyeket teljesíthet.

Egy pillantással áttekintheti a haladás tendenciáit, és felismerheti, hol nem hoznak eredményt az erőfeszítések.

Tartsa az erőforrásokat, jegyzeteket és ütemterveket egy helyen, hogy könnyebben áttekintse őket.

A feladatokból közvetlenül blokkolhat időt, így a szándék naptári kötelezettségekké válik.

Gondolkodjon el a sikereken és a tanulságokon, hogy minden ciklusban finomítsa a tervét.

✨ Ideális: Szakemberek és diákok számára, akik strukturált tervet szeretnének a készségeik fejlesztéséhez, az eredmények nyomon követéséhez és könnyű heti értékelések elvégzéséhez.

💡 Barátos tipp: Hozzon létre egy külön „Napló” mappát a ClickUp Docs-ban, hogy minden bejegyzését, feljegyzését és gondolatát egy helyen tárolhassa. Így könnyen kereshet, hivatkozhat és visszatérhet a korábbi bejegyzésekhez, amikor csak szüksége van rá. Összpontosítsd gondolataidat és kövesd nyomon fejlődésedet a dedikált ClickUp Docs segítségével

📖 Olvassa el még: Hogyan állítsunk fel személyes fejlődési célokat az életben és a munkában

4. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg az egész napját a ClickUp napi tervező sablonjával!

A mozgalmas napok könnyebbé válnak, ha feladatait és prioritásait egy egyszerű, könnyen követhető tervben foglalja össze. A ClickUp napi tervező sablonja minden feladatot és naptárat megjeleníti, így egy egyszerű feladatlistát olyan reális ütemtervvé alakíthat, amely megfelel az Ön hangulatának.

A feladatokat kategóriákba rendezheti, például Személyes, Munka vagy Célok, és egyéni mezőket alkalmazhat az időbecslésekhez vagy a fókuszblokkokhoz. Ezután az egyéni feladatállapotok (Nyitott, Befejezett) segítségével nyomon követheti, mi történt.

Szeretné összehasonlítani a tervét az érzelmi állapotával? Adjon hozzá egy egyszerű napi hangulatmezőt, vagy csatlakoztasson egy hangulatkövető listát, hogy könnyedén nyomon követhesse hangulatát a napi ütemtervéhez képest.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze a feladatokat kategória és sürgősség szerint, hogy a következő helyes lépés egyértelmű legyen.

Húzza a feladatokat a naptárába, hogy megőrizze a koncentrációját és elkerülje a túlterheltséget.

Váltson nézetet, hogy megtervezze a reggelt, nyomon kövesse a napot, és este áttekintse az eseményeket.

Adjon hozzá gyors jegyzeteket és alfeladatokat, hogy a munkával kapcsolatos információkat ne csak a fejében tárolja, hanem írásban is rögzítse.

Könnyű vizuális elemekkel láthatja, mi készült el és mi igényel még figyelmet.

✨ Ideális: Magánszemélyek és szakemberek számára, akik egy praktikus napi tervezőt keresnek, amely a prioritásokat ütemezéssé alakítja és láthatóvá teszi az előrehaladást.

💡 Gyors tipp: Szeretné automatizálni hangulatának napi nyomon követését? Állítson be ismétlődő feladatokat vagy értesítéseket a ClickUp Reminders alkalmazásban, hogy naponta vagy hetente emlékeztesse magát a naplózás fontosságára. A rendszeres emlékeztetők segítenek kialakítani egy fenntartható naplózási szokást, és biztosítják, hogy soha ne hagyjon ki egy alkalmat sem. Idővel ez a rutin a reflexiót a napja természetes részévé teszi. Kialakítson következetes naplózási szokást az automatikus ClickUp emlékeztetővel

📖 Olvassa el még: Egyszerű napi szokások a termelékenység maximalizálásához

5. ClickUp napi jegyzetek sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse legjobb ötleteit a ClickUp napi jegyzet sablonjával.

Ha gondolatokat firkálsz véletlenszerű dokumentumokba és félig kitöltött naplókba, akkor szinte lehetetlen áttekinteni a napi hangulatodat és sikereidet. A ClickUp napi jegyzet sablon egy központi oldalként szolgál az ötletek, teendők és gyors reflexiók számára.

Így minden, a „mit sikerült elvégezni” kérdéstől a „hogyan éreztem magam ma” kérdésig, egy áttekinthető helyen található. Ez a kezdőknek is könnyen használható lista sablon tartalmaz egy Napi jegyzetek nézetet a gyors bejegyzésekhez és egy Jegyzetek lista nézetet a hosszabb szálakhoz, To Do (Tennivaló), Reviewed (Átnézett) és Complete (Befejezett) állapotokkal, hogy a jegyzeteket cselekvésbe fordíthassa.

A bejegyzéseket típus szerint is megjelölheti (pl. találkozó, személyes bejelentkezés), és rövid megjegyzéseket is hozzáadhat, hogy nyomon követhesse a napi mérföldköveket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa összes napi jegyzetét, ötletét és teendőjét egy strukturált helyen, több alkalmazás helyett.

Használja a Napi jegyzetek és a Jegyzetek listája nézeteket a gyors bejegyzések és a hosszabb szálak elkülönítésére.

Rendezze a jegyzeteket „Teendő”, „Átnézett” és „Befejezett” státuszok szerint, így a követés beépített funkcióként működik.

Rövid megjegyzéseket vagy címkéket adhat hozzá, hogy nyomon kövesse a mérföldköveket vagy a személyes reflexiókat a kontextusban.

Minden bejegyzést párosítson egy egyszerű hangulatvonallal, hogy később összekapcsolhassa az érzéseket a valós eseményekkel.

✨ Ideális: Elfoglalt szakemberek számára, akik gyors napi jegyzeteket szeretnének készíteni beépített nyomon követési funkcióval és egy kis visszajelzéssel arról, hogy milyen volt a napjuk.

💡 Profi tipp: A ClickUp BrainGPT egy asztali AI-kiegészítő, amely megkönnyíti a következetes nyomonkövetési szokások fenntartását és segít megérteni, mi befolyásolja az érzelmi állapotát az összes rögzített adat alapján. Gyors és pontos hang-szöveg átírást kaphat a ClickUp Brain GPT Talk to Text funkciójával Így működik: Rögzítsd hangoddal azonnali hangulatodat : Használd : Használd a Talk to Text funkciót , hogy gépelés nélkül rögzítsd, hogyan érzed magad. Egyszerűen mondd el hangulatodat, energiaszintedet vagy azt, ami érzelmileg hat rád, és a funkció ezt bejegyzéssé alakítja.

Tegyen fel kérdéseket az érzelmi mintázatairól : Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Melyik napokon érzem magam a leginkább idegesnek?” vagy „Hogyan változott a hangulatom, mióta elkezdtem sportolni?”. A program elemzi a rögzített adatait, hogy feltárja azokat a tendenciákat, amelyek manuális áttekintéskor elkerülhetik a figyelmét.

Keresés a korábbi bejegyzések között érzés vagy esemény szerint : Keressen konkrét hangulatnaplókat az összes bejegyzésében az érzelmek, kiváltó okok vagy életesemények alapján.

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő mesterséges intelligenciát: Hozzáférés több LLM-hez, beleértve a Claude, GPT és Gemini modelleket. Használjon különböző modelleket különböző prompting igényekhez – függetlenül attól, hogy empatikus válaszokat szeretne az érzelmek feldolgozásához, analitikus betekintést a hangulati mintákba, vagy kreatív naplóírási promptokat.

6. Érzelemkövető sablon a Freepik-től

A fiatalabb felhasználók vagy azok számára, akik a szigorú táblázatok helyett a történetmesélést részesítik előnyben, a storyboard elrendezés kevésbé ijesztővé teheti a hangulatkövetést. A Freepik „My feelings storyboard” sablonvektora egy képregény stílusú oldalt kínál, amelyet kinyomtathat vagy szerkeszthet, majd rajzokkal vagy jegyzetekkel tölthet meg arról, hogy mit érzett és mi történt aznap.

A Wepik vagy a Freepik szerkesztőjében testreszabhatja a grafikát, kinyomtatható képként exportálhatja, és beillesztheti egy iratgyűjtőbe vagy bullet journalba. Minden keret egy mini jelenetté válik a hangulatnaplójában, ami különösen hasznos azoknak a gyerekeknek, akiknek könnyebb a rajzok segítségével kifejezni az érzelmeiket, mint skálák vagy számok segítségével.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Böngésszen több hangulatkövetési stílus között, hogy megtalálja az Ön ízlésének és figyelemspannjának leginkább megfelelőt.

Nyomtasson tiszta oldalakat a bullet journalhoz, vagy használjon digitális változatokat, ha ez segít Önnek a következetességben.

Egyszerű jelölésekkel gyorsan nyomon követheti hangulatát, és egy pillanat alatt felismerheti a mintákat.

Kezdje egy naptárral, váltson át egy érzelmi kerékre, és ismételje meg, amíg meg nem ragad.

Tartsa egy helyen a bejegyzéseket, hogy napi hangulatának története koherens maradjon.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki rugalmas, kinyomtatható hangulatkövetőt szeretne, amely gyorsan testreszabható és sok stílusopcióval rendelkezik.

👀 Érdekesség: Az 1970-es években népszerűvé vált hangulatgyűrűk színe nem az érzelmek, hanem a hőmérséklet függvényében változik, de segítettek népszerűsíteni azt az elképzelést, hogy a hangulat színekkel „láthatóvá” válik, ami ma sok színkódos hangulatkövető alapgondolata.

7. Hangulatkövető sablon a Template. Net webhelyről

Ha szeretne egy bullet journal hangulatkövető sablont anélkül, hogy azt a semmiből kellene megterveznie, a Template.net ingyenes bullet journal hangulatkövető sablonja remek kiindulási pont. Az editorban saját színkódokat alkalmazhat, és elkezdheti nyomon követni érzelmi jólétét egy havi rács segítségével, amely pontosan illeszkedik a tervezőjébe.

A sablon szerkeszthető és több formátumban letölthető (beleértve a Google Docs, Google Sheets, PDF és tervezési fájlokat), így nyomtatható oldalként vagy digitális formában is használhatja.

A napi rovatokban rögzítheti a hangulatát és rövid megjegyzéseket, majd a hónap végén áttekintheti az alvási szokásait, napi rutinját vagy társasági életét, és felismerheti a mintákat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Böngésszen több hangulatkövetési stílus között, és válassza ki azt, amelyet valóban kitölt majd.

Nyomtassa ki az oldalakat egy bullet journalba, vagy tartsa őket digitális formában a könnyű frissítés érdekében.

Használjon egyszerű jelöléseket, hogy gyorsan nyomon követhesse hangulatát, és egy pillantással felismerhesse a mintákat.

Változtassa meg az elrendezést, miközben megtanulja, mi segít Önnek betekintést nyerni és következetes maradni.

Tartson mindent egy helyen, így érzelmi története idővel összehasonlítható marad.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki nyomtatható vagy szerkeszthető bullet journal hangulatkövető sablont szeretne, amely nagyon kevés beállítással azonnal használható.

Valódi irányt, egyértelműséget és célt szeretne az életében, anélkül, hogy beleesne azokba a gyakori csapdákba, amelyek miatt a legtöbb életterv kudarcba fullad? Ebben a videóban öt egyszerű, megvalósítható lépésben végigvezetjük Önt az életterv elkészítésén.

8. PDF hangulatkövető sablon a Craft-tól

Via Craft

Ha szereti a nap folyamán végzett strukturált ellenőrzéseket, a Craft hangulatkövető sablonja egy egyszerű táblázatot kínál egy dokumentumszerű alkalmazáson belül. Minden napot reggeli, délutáni és esti szakaszokra oszt, és minden időintervallumban helyet biztosít a hangulatának és egy rövid megjegyzésnek.

A havi áttekintés lehetővé teszi, hogy egyetlen oldalt görgessen vagy kinyomtasson, hogy lássa, hogyan változott az érzelmi állapota az idő múlásával. Mivel az elrendezés egyszerű rácsos, digitális dokumentumként és nyomtatható hangulatnaplóként is használható, amelyet kézzel kiemelhet vagy megjegyzéseket fűzhet hozzá.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Használja a reggeli, délutáni és esti időpontokat, hogy rögzítse a nap különböző hangulatait.

Tarts egy teljes hónap hangulatát egy oldalon, hogy könnyebben felismerhesd a mintákat.

Testreszabhatja a címkéket és a hangulatot leíró szavakat, hogy a tracker az Ön nyelvéhez illeszkedjen.

Nyomtassa ki az oldalt, vagy tárolja a Craft alkalmazásban, a szokásaitól függően.

Kombinálja a színkódokat rövid megjegyzésekkel, hogy összekapcsolja az érzéseket az eseményekkel.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egy tiszta havi elrendezésű, gyors jegyzetelésre alkalmas, kinyomtatható hangulatnaplót preferál.

🛠️ Kipróbálhatja még: Hangulatkövetés, úgy érzi, hogy „még egy dolog” hiányzik a listájáról? Használja ezt az ingyenes online Pomodoro időzítőt, állítson be 5 perces koncentrációs blokkokat, nyomja meg a Start gombot, majd gyorsan értékelje a hangulatát, adjon hozzá egy egy soros megjegyzést, és mentse el. A finom csengőhang segít a következetességben anélkül, hogy túl sokat gondolkodna, és a legtöbb időzítő automatikusan ciklikusan működik, így a szokás megmarad.

9. Színes hangulatkövető sablon az InkPx-től

Az InkPx színes hangulatkövető sablonja élénk színpalettával és tiszta rácsokkal rendelkezik, amelyek vonzóvá teszik a hangulatnapló vezetését. A nyomtatás előtt beállíthatja a betűtípusokat és színeket, szöveget adhat hozzá vagy távolíthat el, valamint választhat az A4 és az US Letter méret között.

Egyes elrendezések naptárszerű rácsokat, mások táblázatos diagramokat használnak, és több közülük lehetővé teszi, hogy naponta több hangulatot jelöljön meg színkódokkal és rövid megjegyzésekkel. Az eredmény egy színes hangulatnapló oldal, amelyet behelyezhet egy iratgyűjtőbe vagy személyes tervezőbe.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Válasszon a szivárvány színekből, amelyekkel a frissítések gyorsak és kielégítőek lesznek.

Használjon egyszerű jelöléseket, hogy a bejegyzések időben konzisztensek és összehasonlíthatóak legyenek.

Kövesse nyomon egy hangulatot, vagy kombinálja az érzéseket, hogy tükrözze érzelmi állapotának árnyalatokat.

Párosítsa a színes pontokat gyors megjegyzésekkel, hogy összekapcsolja az alvás, a rutinok vagy az eseményekhez hasonló kiváltó tényezőket.

Nézze meg a hetek során kialakuló trendvonalakat, és szerezzen olyan betekintést, amely alapján cselekedhet.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egy vidám, kinyomtatható hangulatkövető sablont szeretne, amely ösztönzi a rendszeres bejegyzéseket és a világos reflexiókat.

10. Hangulatkövető sablon a La La Land-től

Ha azt szeretné, hogy hangulatnaplója inkább kedves és bátorító legyen, mint klinikai, akkor a La La Land ingyenes hangulatkövető sablonja egy színes kiindulási pont. Kinyomtathatja az oldalt, és behelyezheti a naplóba vagy a jegyzetfüzetébe, majd egyszerű napi hangulatnaplóként használhatja, hogy egész hónapban figyelemmel kísérhesse, hogyan érzi magát valójában.

A sablon La La Land illusztrált naplóiból származik, így vizuálisan megnyugtató elrendezést kap, amely a napi hangulatoknak szánt helyeket kis reflexiók számára fenntartott területtel párosítja. A sablont JPG formátumban is letöltheti a blogjukról, elmentheti, kinyomtathatja, és saját színkódokkal vagy szimbólumokkal egészítheti ki, hogy leírja hangulatát.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Válasszon nyugtató, művészi elrendezéseket, amelyekkel a gyors frissítések is kielégítőek lesznek.

Tartson egy egyszerű jelölést, hogy a bejegyzések konzisztensek és könnyen áttekinthetők legyenek.

Kövesse nyomon egy hangulatot, vagy keverje össze az érzéseket, hogy tükrözze a nap folyamán változó hangulatokat.

Adjon hozzá rövid kontextusokat, hogy betekintést nyerjen a kiváltó okokba és a támogató tényezőkbe.

Tartsa az oldalakat egy helyen, hogy a története összehasonlítható és hasznos maradjon.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egy megnyugtató, kinyomtatható hangulat-elrendezést szeretne, amely ösztönzi a rendszeres bejelentkezést és a gyengéd önreflexiót.

💡 Barátkozó tipp: Állítsd be a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy vizualizáld a hangulati mintákat, a naplózás gyakoriságát és a személyes fejlődést az idő múlásával. A dinamikus diagramok és widgetek segítenek nyomon követni az utadat, és azonosítani a trendeket vagy a fejlesztésre szoruló területeket. A fejlődésed vizuális megjelenítése motiváló lehet, és értékes visszajelzést adhat a fejlődésedről. Kövesse nyomon hangulatát és naplózási előrehaladását vizuálisan a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

11. Terapeuta segédeszköz egyszerű napi hangulatdiagram táblázata

Ha inkább a világos szerkezetet és a számokat részesíti előnyben, a Therapist Aid Daily Mood Chart (Napi hangulatdiagram) munkalapja táblázatos formában segít nyomon követni az egész nap folyamán tapasztalt érzéseit.

Használhatja kognitív viselkedésterápia (CBT) vagy más terápiás munkák mellett, hogy megfigyelje, hogyan kapcsolódnak össze környezete és érzelmei, ahelyett, hogy mindent megpróbálna fejben megjegyezni. Ezzel a sablonnal néhány óránként rögzítheti érzelmeit egy egész napra kiterjedő táblázatban.

Ezután kiválaszthat olyan címkéket, mint boldog, szomorú, dühös, fáradt, izgatott, ideges vagy mások, és 1–10-es skálán értékelheti azok intenzitását. Van egy megjegyzések oszlop is, ahol röviden leírhatja, mi történt abban az időben, hogy még világosabb legyen.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Jelentse be egy pontszámot minden bejelentkezéskor, és adjon hozzá rövid megjegyzéseket anélkül, hogy zavaró lenne.

Hasonlítsa össze a heteket egy pillanat alatt, hogy felismerje az érzelmek és érzések mintáit.

Tartson egy egyszerű jelölést a színkódokhoz vagy jelölésekhez, így a nehéz napok könnyen felismerhetők lesznek.

Kövesse nyomon az intenzitást az események mellett, hogy betekintést nyerjen az ok-okozati összefüggésekbe.

Exportálja vagy nyomtassa ki hangulatnaplóját, ha áttekintésre van szüksége.

✨ Ideális: Azok számára, akik egy egyszerű táblázatkezelő programot preferálnak a napi hangulat követésére és a kezelések során elért eredmények áttekintésére.

12. PDF hangulatfigyelő lap sablon a McGill Egyetemtől

A McGill Egyetem hangulatfigyelő lapja egy klinikai stílusú munkalap, amelyet kognitív-viselkedési és hangulatzavaros programokban használnak. Egy táblázatot tartalmaz, amelyben naponta értékelheti hangulatát (dühös, teljesen nyugodt vagy fáradt), és megjegyzéseket fűzhet az alváshoz vagy az érzelmi állapotát befolyásoló eseményekhez.

Mivel a lap kezelési környezetre lett tervezve, az oszlopok és a megfogalmazások egységesek, így a pontszámok könnyen összehasonlíthatók a hetek között, vagy megoszthatók egy terapeuta vagy orvos számára. Kinyomtathatja a másolatokat egy iratgyűjtőbe, vagy beillesztheti őket egy naplóba, majd a teljes havi hangulatnaplót magával viheti a rendelésre, hogy áttekintse.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tarts egy nyomtatható, egyszerű nyomkövetőt, amellyel gyorsan frissítheted a napi adatokat.

Kiegészítse a hangulatértékeléseket rövid megjegyzésekkel, hogy ne vesszen el a kontextus.

A sorok áttekintésével megfigyelheti a trendváltozásokat anélkül, hogy külön táblázatot kellene készítenie.

Használja a reggeli és esti mezőket, hogy rögzítse a nap folyamán változó hangulatát.

Hozzon magával egy rövid összefoglalót a foglalkozásokra, és gyorsabban szerezzen betekintést!

✨ Ideális: Magánszemélyek és terapeuták számára, akik strukturált, klinikai stílusú hangulatkövető sablont szeretnének a napi következetes figyelemmel kíséréshez és a rövid ülés-áttekintésekhez.

A hangulatkövetés egyszerűen a ClickUp segítségével

A jó napok ritkán véletlenül jönnek; általában apró, ismételt és észrevett döntések eredményeként alakulnak ki. Akár egyetlen napi hangulatot, akár személyes preferenciáit rögzíti, a megfelelő hangulatkövető sablon segít azonosítani a mintákat, így gondolatai folyamatosan áramolhatnak.

Ha szeretne egy helyet, ahol napi hangulatkövetője, jegyzetei és szokásainak áttekintése összekapcsolódnak, a ClickUp tökéletes jegyzetfüzetként működik, amely minden információját nyomon követi. 📕

A ClickUp alkalmazásban a feladatok mellett hangulatkövető listát is vezethet, emlékeztetőket állíthat be a naptárában, és megkérheti a ClickUp Brain alkalmazást, hogy összegezze a trendeket és javasoljon következő lépéseket.

Mindezeket a funkciókat külön eszközök kezelése nélkül végzi el a szokások és a hangulat nyomon követése terén. Ez segít Önnek a szervezettségben, valamint elősegíti az önfelfedezés és az önreflexió terén elért fejlődését.

Készen áll az inspirációra? Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel a tökéletes módszert, hogy dokumentálja jólétének fejlődését.