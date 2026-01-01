A legjobb Gamma AI alternatívák prezentációkhoz és tartalmakhoz

Ha valaha is próbált már prezentációt készíteni a Gamma AI segítségével, akkor tudja, hogy ez milyen csodálatos és aggasztó érzéssel jár. A Gamma egy hatékony AI prezentációkészítő, de az exportálás a Google Slides vagy a PowerPoint programba nem egy kattintással megoldható.

És még akkor is, ha az AI-prezentáció kifinomultnak tűnik, a tervezés finomhangolása vagy saját képek hozzáadása furcsa módon technikai feladatnak tűnhet.

Éppen ezért érdemes megvizsgálni egy megbízható Gamma AI alternatívát. Ez a cikk összehasonlítja a legmegbízhatóbb AI prezentációs szoftvereket, amelyekkel csapatok között lehet prezentációkat tervezni, szerkeszteni és megosztani. Megismerheti az erősségeket, a kompromisszumokat és azt, mire számíthat, ha áttér a Gamma AI-ről.

A Statista legújabb jelentése szerint a marketingesek és kreatív szakemberek több mint 48%-a használ AI-t a tartalomkészítési munkafolyamatok tervezéséhez és automatizálásához, beleértve a prezentációs eszközöket is. Ez jól mutatja, milyen gyorsan fejlődik ez a terület.

Gamma AI alternatívák áttekintése

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb Gamma AI alternatívákról, hogy a legfontosabb funkciók, az árak és a felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Prezentációk létrehozása, kezelése és szerkesztése egy közös munkaterületen Táblák a folyamatok ábrázolásához, Dokumentumok az íráshoz, Brain és BrainGPT az AI-tervezetekhez és a beszéd-szöveggé alakításhoz, Feladatok a felülvizsgálatokhoz és a verziókezeléshez, Műszerfalak a nyomon követéshez. Ingyenes csomagok állnak rendelkezésre; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. Prezentációk. AI Az Ön márkájához illeszkedő, AI által generált diák azonnali elkészítése Készítsen prezentációkat szövegekből, márkaigazításból, valós idejű együttműködésből, Google Slides és PowerPoint exportból. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 198 dollártól/hó Plus AI Google Slides integráció és együttműködési munkafolyamatok Google Slides natív funkciók, vázlatok, hangnem és elrendezés javaslatok, közös szerkesztés és megjegyzések. 7 napos ingyenes próba, és fizetős csomagok 15 dollártól/hó/felhasználó áron. Tome Történetmesélésen alapuló prezentációk Prompt vagy doc történetvezérelt prezentációhoz, beépített AI képgenerálás, valós idejű együttműködés, exportálás Slides vagy PowerPoint formátumba. Fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron MagicSlides. app Gyors sablonalapú diákészítés a Google Slides-ban Oldalsávos munkafolyamat, prompt to deck, témák, azonnali szerkesztés és exportálás a Slides-on belül. Ingyenes és fizetős csomagok 8 dollártól/hó/felhasználó áron Visme Márkás multimédiás prezentációk a csapatok között Márkakészletek, AI vázlatok, diagramok és animációk, exportálás Slides, PowerPoint, PDF formátumba, linkek megosztása Ingyenes és fizetős csomagok 12,25 dollártól/hónap/felhasználó áron. Beautiful. ai Automatizált tervezés és márkaegységesség Intelligens diák automatikus elrendezéssel, betűtípusok és színek márkajelölésével, Drive és Slack integrációval, PowerPoint vagy PDF formátumba való exportálással. Fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron GenPPT Adatvezérelt AI-prezentációk létrehozása Töltsön fel táblázatokat vagy összefoglalókat, automatikus diagramokat és betekintéseket, exportáljon PowerPointba, PDF-be, Google Slides-ba. Egyedi árazás Twistly AI Vizuális történetmesélés és márkás prezentációk Szövegből képekbe átalakított prezentáció, automatikus paletták és átmenetek, eszközkönyvtár, exportálás Slides vagy PowerPoint formátumba, valós idejű visszajelzés. Ingyenes és fizetős csomagok 4,99 USD/hó/felhasználó áron. Zoho Show Kollaboratív prezentációkezelés Valós idejű közös szerkesztés megjegyzésekkel, AI formázás, PowerPoint importálás, élő prezentálás böngészőből, exportálás PPTX, PDF, HTML formátumba. Ingyenes és fizetős csomagok egyedi árakkal

Mit kell keresnie a Gamma AI alternatíváiban?

Akár Google Slides prezentációkat, pitch deckeket vagy csapatfrissítéseket készít, a következő AI prezentációs eszközének kreatív szabadságot és megbízható ellenőrzést kell biztosítania.

Mert egy AI-prezentációkészítő valódi próbája nem a vizuális elemek vagy a témák, hanem az, hogy az AI hogyan illeszkedik a munkafolyamatába.

Íme egy rövid ellenőrzőlista, amely segít megtalálni az Ön igényeinek megfelelő Gamma AI alternatívát. Az alternatívának képesnek kell lennie a következőkre:

Készítsen és szerkesszen gyönyörű prezentációkat rugalmas testreszabási és exportálási lehetőségekkel.

Támogatja a Google Slides, a PowerPoint és több formátumot az egyszerű megosztás érdekében.

Kínáljon intelligens sablonokat és AI által generált tartalmi javaslatokat, amelyek időt takarítanak meg.

Tartalmazza az együttműködési és visszajelzési funkciókat a megosztott diákészleteken dolgozó csapatok számára.

Tartsa egységes a márkázást szerkeszthető témákkal, betűtípusokkal és AI-alapú prezentációs eszközökkel.

Ingyenes tervezetet vagy próbaverziót kínálunk, hogy kipróbálhassa a terméket, mielőtt megvásárolná.

Ne feledje, hogy míg a Gamma egy AI-alapú prezentációszerkesztő, alternatívái három kategóriába sorolhatók:

AI diagenerátorok

Google Slides/PowerPoint AI kiegészítők

Teljes körű tartalom + együttműködési csomagok

Vessünk egy pillantást rá!

🧩 Érdekesség: A globális AI-prezentációs szoftverpiac várhatóan 2030-ig évente több mint 22%-kal fog növekedni, mivel egyre több csapat cseréli le a hagyományos diákkészítést AI-alapú eszközökre, amelyek automatizálják a tervezést és a tartalomkészítést.

A 10 legjobb Gamma AI alternatíva

Íme a legfontosabb AI-prezentációs eszközök, amelyekkel érdemes foglalkozni, bemutatva a legjobb felhasználási eseteket, példákat, a testreszabás mélységét, az együttműködés folyamatát, az export minőségét, az AI funkciókat, az integrációkat, az árakat és a legfontosabb kompromisszumokat.

1. ClickUp (A legjobb prezentációk létrehozásához, kezeléséhez és szerkesztéséhez egy közös munkaterületen)

Készítsen, kezeljen és méretezzen prezentációkat egy közös munkaterületen a ClickUp segítségével

Minden nagyszerű prezentáció egy ötlettel kezdődik, de túl gyakran ezek az ötletek szétszóródnak e-mailek, csevegőüzenetek, megosztott meghajtók és félig kész vázlatok között.

Valaki a Google Slides-ban dolgozik a tervezésen, egy másik Word-dokumentumban írja át a szöveget, a visszajelzések pedig képernyőképek formájában érkeznek. Ez a Work Sprawl, amikor egy projekt minden lépése más-más helyen történik. Ez lassítja a csapatok munkáját, növeli a hibák számát, és szinte lehetetlenné teszi a verziók ellenőrzését.

Most vegyük hozzá a különálló AI-prezentációkészítőket is. Az egyik eszköz diákat generál, a másik tartalmat ír, a harmadik pedig AI-generált képeket hoz létre. Az eredmény? AI-szétterjedés, ami talán gyönyörű, de inkonzisztens prezentációkat eredményez, amelyek kijavítása több időt vesz igénybe, mint elkészítése.

A ClickUp, mint a világ első konvergált AI munkaterülete, összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot, így megszünteti mind a munka, mind az AI terjedését.

Ráadásul nem kell mindent a nulláról felépítenie. A ClickUp projektprezentációs sablonjai kész munkafolyamatot biztosítanak a prezentációk tervezéséhez, a tulajdonosok kijelöléséhez, a jóváhagyások nyomon követéséhez és a diák alapul szolgáló feladatokhoz való kapcsolásához, mindezt ugyanazon a munkaterületen belül.

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan használhatja a ClickUp-ot prezentációi és tartalmi stratégiái tökéletesítéséhez:

Tervezzen és működjön együtt vizuálisan a ClickUp Whiteboards segítségével

Tervezze meg, működjön együtt és valósítsa meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

Mielőtt egyetlen dia is elkészülne, a csapatoknak szükségük van a történetre. A ClickUp Whiteboards tiszta vásznat biztosít, amelyen gyorsan megtervezheti azt.

Ötleteit jegyzetlapként elhelyezheti, szakaszokba csoportosíthatja, vázlatos diákfolyamatot készíthet, és akár beépített AI képgenerátorral márkájához illő vizuális elemeket is létrehozhat, ha gyors koncepciórajzokra vagy diamotívumokra van szüksége.

Ha valami szilárdnak tűnik, egy kattintással alakítsa azt a jegyzetet feladattá, hogy a tulajdonosok, a határidők és az ellenőrzőlisták be legyenek állítva. Mivel a ClickUp Whiteboards kapcsolatban marad a többi munkaterülettel, minden változás a történetben közvetlenül bekerül a végső prezentációt meghatározó feladatokba.

💡 Profi tipp: Megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja brainstorming üléseit, vagy automatikusan generáljon diák címeket a Whiteboard jegyzetekből. Ez lerövidíti az előkészítési időt, és biztosítja, hogy a brainstorming és a produkció között egyetlen ötlet se vesszen el. A ClickUp Brain segítségével azonnal rögzítheti ötleteit, és azokat megvalósítható feladatokká alakíthatja Ha szeretné megtudni, hogyan segítheti az AI az írás és a kreativitás területét a prezentációkon túl, olvassa el ezt az útmutatót az AI-alapú tartalomírókról.

Készítse el és finomítsa prezentációját a ClickUp Docs és a ClickUp BrainGPT segítségével

Csatlakoztassa dokumentumait a munkafolyamathoz a ClickUp Docs segítségével, és készítsen kifinomult prezentációkat

Megvan a folyamat. Most alakítsa szavakká! Helyezzen át mindent a ClickUp Whiteboards-ból a ClickUp Docs-ba, hogy a prezentáció egyetlen forrásból merítsen.

Az írók dokumentumban fogalmazzák meg a címsorokat és a beszélgetési témákat. A tervezők ezután a szöveg mellé illeszthetik a maketteket. A vezetők pedig pontosan ott fűzhetnek megjegyzéseket, ahol a döntések születnek.

A ClickUp Collaboration Detection segítségével valós időben követheti nyomon csapattársai klipeken és frissítéseken végzett együttműködését.

Ráadásul a ClickUp Collaboration Detection funkciójával azonnal láthatja, amikor csapattársai ugyanazokat a diákat vagy dokumentumokat nézik vagy szerkesztik. Így elkerülheti az átfedő változtatásokat, és valós időben koordinálhatja a frissítéseket.

💡 Profi tipp: A prezentáció elkészítése során használja a ClickUp Clips alkalmazást rövid videók rögzítésére, amelyekben elmagyarázza a diákat, a legfontosabb adatokat vagy a tervezési döntéseket. Rögzítsen és ossza meg a diák áttekintését a ClickUp Clips segítségével a gyorsabb aszinkron visszajelzések érdekében Ezeket a klipeket közvetlenül a prezentációs feladatokhoz csatolhatja, így a csapattagok áttekinthetik a bemutatókat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és felzárkózhatnak anélkül, hogy élőben kellene beszélniük. Ez megkönnyíti mindenki számára, hogy megértsék az elképzeléseit, és visszajelzéseket adjanak.

Innen a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT meglévő dokumentumok és feladatok alapján vázlatot készíthet, a találkozók jegyzetét diákká alakíthatja, és a beszélő jegyzetét a márka hangján átírhatja.

Mivel ezek a tényleges munkaterület kontextusából merítenek, nem pedig egy üres promptból, a narráció konzisztens marad a prezentációk, kampányok és csatornák között.

Az AI Talk to Text funkcióval a ClickUp BrainGPT-ben hangjegyzeteket prezentációra kész tartalommá alakíthat

Késő este vagy utazás közben használja a Talk to Text funkciót az ötletek rögzítéséhez. A ClickUp BrainGPT leírja és beilleszti őket a Doc-ba, ahol készen állnak a felülvizsgálatra.

Amikor elindítja a Slides vagy a PowerPoint programot, a narrációja már jól strukturált, összhangban van a márkájával, és szinte teljesen kész.

📌 Példa: Vegyünk egy startup alapítóját, aki befektetői prezentációt készít. A ClickUp Docs segítségével összeállítja a legfontosabb információkat, beleértve a piaci trendeket, a csapat tagjainak életrajzát és a növekedési mutatókat, a ClickUp BrainGPT pedig ezeket a feljegyzéseket koherens egésszé szervezi. Később az alapító hangjegyzeteket rögzít, amelyekben egy új finanszírozási mérföldkövet magyaráz el; a ClickUp BrainGPT automatikusan rögzíti és integrálja azokat. Ahelyett, hogy több eszköz között kellene váltani, a prezentáció elkészítésének teljes folyamata, az ötlet megszületésétől a kivitelezésig, egyetlen munkaterületen zajlik.

A legjobb rész: több prémium LLM között válthat, mint például ChatGPT, Claude, Gemini és még sok más. Így az egyes modellekhez a saját igényeinek megfelelően használhatja a hámot.

Mi személyesen a Claude-ot preferáljuk a mélyreható és összetett feladatokhoz, míg a Gemini és a ChatGPT inkább a gyors szerkesztésekhez és összefoglalásokhoz alkalmasabb.

📖 Profi tipp: Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy azonnal megoszthassa ötleteit, visszajelzéseket gyűjthessen, és minden prezentációval kapcsolatos megbeszélést a diák és feladatok mellett rendszerezve tárolhasson. A ClickUp Chat segítségével a prezentációkkal kapcsolatos visszajelzéseket és a diák megbeszéléseit egy helyen tárolhatja a feladatok mellett.

Kezelje a véleményeket, visszajelzéseket és tervezési verziókat a ClickUp Tasks segítségével

Készítsen feladatösszefoglalókat, haladási jelentéseket, fordításokat és teendőket a ClickUp Tasks segítségével

Most, hogy a vázlat elkészült, összpontosítson a visszajelzésekre. A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a prezentációt feladattá, bontsa szét a diák csoportokat alfeladatokra, és rendeljen mindegyikhez tulajdonost, ellenőrzőlistát és határidőt.

Adjon hozzá lektorokat, állítsa be a „tervezés a szöveg jóváhagyása után” opciót, és hagyja, hogy az automatizálás értesítse a megfelelő személyeket, amikor sorra kerülnek.

Végül, hogy azonnal belevethesse magát a munkába, a ClickUp készen használható sablonokat kínál. Tervezze meg, vázolja fel és szervezze meg következő prezentációját gyorsabban a ClickUp prezentációs sablon segítségével. Ez egy kész munkaterületet biztosít az ötletek vázlatos megfogalmazásához, visszajelzések hozzárendeléséhez és a csapat összehangolásához, még mielőtt megnyitná az AI prezentációkészítőt.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp prezentációs sablon segítségével strukturálhatja diáit, visszajelzéseit és vizuális elemeit, így biztosítva a zökkenőmentesebb együttműködést és a gyorsabb eredményeket.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével a kommentek szálát is összefoglalhatja egy áttekinthető változásnaplóba vagy következő lépések ellenőrzőlistájába, így a tervezők és az írók pontosan láthatják, mi változott a különböző verziók között.

🤔 Tudta-e: Egy nemrégiben végzett felmérésben a tervezők 28%-a jelentette, hogy AI-eszközöket használ az érdekelt felek számára készített prezentációk elkészítéséhez, 79%-uk pedig AI-t használ a diák tartalmának vagy szövegének megírásához – ez jól mutatja, hogy a kreatív csapatok ma már az AI-re támaszkodnak a gyorsabb, konzisztensebb eredmények elérése érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa a brainstormingot, az írási, tervezési és visszajelzési feladatokat egy közös központban, a Whiteboards, Docs és Tasks alkalmazások segítségével.

Használja a ClickUp Brain és a BrainGPT alkalmazásokat a diák tartalmának megírásához, összefoglalásához és automatizálásához a Talk to Text funkcióval.

Vizualizálja prezentációjának menetét, és alakítsa át a koncepciókat feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kezelje a tartalomfelülvizsgálatokat, a diákra vonatkozó visszajelzéseket és a tervezési verziókat közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Kövesse nyomon a hatékonyságot, a határidőket és a prezentációk újrafelhasználását a ClickUp Dashboards és jelentések segítségével.

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt a ClickUp for Marketing Teams alkalmazással a kreatív munkák végpontok közötti összehangolásához.

A ClickUp korlátai

Bonyolultnak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak egy alapvető, ingyenes AI-diagenerátorra van szükségük.

A munkaterület maximális kihasználásához előzetes beállításokra van szükség a nézetek, automatizálások és engedélyek tekintetében.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7 / 5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6 / 5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2-es értékelő így fogalmazott:

A ClickUp egy remek, mindent magában foglaló platform feladatok és projektek kezeléséhez. Nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható – a nézeteket, a műszerfalakat és a munkafolyamatokat a csapat működéséhez igazíthatja. A prioritások beállítása, a feladatok kiosztása és a haladás valós idejű nyomon követése mindenki számára egyértelművé teszi a teendőket.

A ClickUp egy remek, mindent magában foglaló platform feladatok és projektek kezeléséhez. Nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható – a nézeteket, a műszerfalakat és a munkafolyamatokat a csapat működéséhez igazíthatja. A prioritások beállítása, a feladatok kiosztása és a haladás valós idejű nyomon követése mindenki számára egyformán érthetővé teszi a folyamatot.

2. Prezentációk. AI (A legjobb azonnali, AI által generált diákhoz, amelyek illeszkednek a márkájához)

Azok számára, akik perceken belül szeretnék megvalósítani ötleteiket, a Presentations. AI egy egyszerű AI-prezentációkészítő, amely automatikusan tiszta, márkás diákat hoz létre.

Különösen népszerű a marketingcsapatok és a startupok körében, akiknek gyakran kell prezentációkat készíteniük, de nincs idejük minden elrendezést manuálisan megtervezni. A platform AI funkciókat használ szövegek írásához, vizuális elemek javaslásához és diákok sorrendjének összeállításához az Ön által megadott utasítások alapján.

Ami kiemeli a többi közül, az az, hogy milyen természetesen illeszkedik a modern munkafolyamatokba. Feltölthet egy Word-dokumentumot, és a rendszer azt egy teljesen strukturált, AI által generált prezentációvá alakítja, képekkel, címsorokkal és átmenetekkel kiegészítve.

Minden dia illeszkedik a márka színeihez, és közvetlenül exportálhatja a Google Slides vagy a PowerPoint programba további testreszabás céljából.

Prezentációk. Az AI legjobb funkciói

Készítsen teljes prezentációkat szövegekből vagy vázlatokból minimális kézi beavatkozással.

Szerkessze, jelölje meg márkájával és exportálja a diákat a Google Slides és a PowerPoint programba.

Valós időben együttműködhet a prezentációkon, megjegyzésekkel és szerepkörökön alapuló hozzáféréssel.

Hozzáférés a marketing, értékesítés és befektetők számára készült intelligens sablonok egyre bővülő könyvtárához.

Használja az AI funkciókat a szöveg átfogalmazásához, a hangnem módosításához és a diák olvashatóságának javításához.

Prezentációk. AI korlátai

Korlátozott fejlett tervezési vezérlés a teljes prezentációs szoftvercsomagokhoz képest

Az AI néha túlságosan leegyszerűsíti a elrendezéseket, ami kézi beállításokat igényel.

A márkaépítési eszközök egyre jobbak, de még mindig kevésbé rugalmasak, mint a Visme vagy a Beautiful. ai.

Prezentációk. AI árak

Starter: Ingyenes

Pro: 198 USD felhasználónként évente

Vállalati: Egyedi árazás

Prezentációk. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎥 Az ügyfélprezentáció elkészítése több, mint csupán szép diák összeállítása – ez az Ön esélye, hogy meggyőzze a partnereket, bizalmat építsen és üzleteket kössön. Ebben a videóban végigvezetjük Önt az ügyfélprezentáció elkészítésének folyamatán: szerkezet, történetmesélés, vizuális elemek és bemutatási tippek, amelyek valóban lenyűgözik a közönséget. Ha olyan ügyfélmegbeszéléseket szeretne, amelyek „mikor tudna kezdeni?” kérdéssel zárulnak, ahelyett, hogy „meggondolom”, akkor ez a megoldás az Ön számára.

3. Plus AI (a legjobb a Google Slides integrációhoz és a közös munkamenetekhez)

via Plus AI

A Plus AI egy AI-prezentációkészítő, amely közvetlenül integrálódik a Google Slides-ba, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Google Workspace-t.

Beágyazott AI-prezentációs asszisztensként működik, amely segít a diák létrehozásában, szerkesztésében és javításában anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. Az eszköz segítségével vázlatokat készíthet, finomíthatja a hangnemet, sőt, akár AI-generált prezentációkat is tervezhet, amelyek igazodnak a márka irányelveihez.

Ez az eszköz kontextusfüggő AI funkciói képesek bekezdéseket átírni, adatokat összefoglalni vagy a tartalom szándékának megfelelően elrendezési javaslatokat tenni. Ezért különösen hasznos az értékesítési és marketing csapatok számára, akik gyors, adatokkal alátámasztott prezentációkat készítenek.

A csapat tagjai valós időben közösen szerkeszthetik a diákat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és együtt módosíthatják a tervezést.

Plus AI legjobb funkciói

Közvetlenül integrálódik a Google Slides-ba, lehetővé téve a natív AI támogatást a munkaterületen belül.

Készít, szerkeszt és optimalizál diákat kontextusfüggő AI funkciók segítségével.

Támogatja az adatok összefoglalását, a hangnem beállítását és a diák szövegének automatikus formázását.

Valós idejű együttműködést tesz lehetővé a megosztott prezentációk és visszajelzések esetében.

Kiválóan alkalmas gyors üzleti frissítésekhez, prezentációkhoz és oktatási diákhoz.

Plusz AI korlátozások

Google Slides-fiók szükséges; nem alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik a PowerPointot részesítik előnyben.

Korlátozott offline funkcionalitás és tervezési rugalmasság az önálló eszközökhöz képest

A komplex vizuális elemek vagy nagy adatmennyiségek kézi finomítást igényelhetnek.

Plus AI árak

7 napos ingyenes próba

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Csapat: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Plusz AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Plus AI-ról?

Egy felhasználó megosztotta:

A Plus-t mindenkinek ajánlom, aki gyorsan szeretne gyönyörű prezentációkat készíteni. Ez a legjobb AI eszköz a Google Slideshez, és rengeteg időt és frusztrációt spórolt meg nekem.

A Plus-t mindenkinek ajánlom, aki gyorsan szeretne gyönyörű prezentációkat készíteni. Ez a legjobb AI eszköz a Google Slideshez, és rengeteg időt és frusztrációt spórolt meg nekem.

🧩 Érdekesség: A felmérésben résztvevők több mint fele legalább hetente egyszer készít prezentációt, és nagy részük ezt hetente többször is megteszi.

4. Tome (a legjobb a történetmesélésen alapuló prezentációkhoz)

via Tome

A Tome egy történetközpontú AI-prezentációkészítő, amelyet azoknak a alkotóknak fejlesztettek ki, akik szeretnék, ha diáik koherensek és érzelmileg vonzóak lennének, a sablonosak helyett. Segít a felhasználóknak a nyers ötleteket strukturált, vizuálisan gazdag prezentációkká alakítani.

Ideális prezentációk, marketingkampány-javaslatok és termékismertetők készítéséhez, ahol a történetmesélés ugyanolyan fontos, mint a tervezés.

A Tome úgy működik, hogy egy prompttal kezdheti, vagy feltölthet egy Word-dokumentumot. Ezután automatikusan létrehoz egy AI-prezentációt, amely tartalmazza a címeket, az elrendezést és a hangnemre vonatkozó javaslatokat. Az integrált AI-képalkotó funkció kontextusban pontos vizuális elemekkel tölti meg a diákat, így nem kell stock fotókat keresnie vagy manuálisan megterveznie az elemeket.

Az együttműködés is könnyedén megy. A felhasználók módosíthatják a diák sorrendjét, átírhatják a szakaszokat, vagy saját képeikkel helyettesíthetik a vizuális elemeket, miközben a csapattagok valós időben együtt szerkesztik a dokumentumot. Minden projekt egy megosztott munkaterületen található, és a végleges ügyfélszolgáltatáshoz exportálhatja a prezentációkat a Google Slides vagy a PowerPoint programba.

A Tome legjobb funkciói

Készítsen történetvezérelt AI-prezentációkat rövid utasítások vagy feltöltött vázlatok alapján.

Használja a beépített AI képalkotást az azonnali vizuális megjelenítéshez.

Készítsen interaktív prezentációkat, amelyek zökkenőmentesen ötvözik a szöveget, a médiát és az átmeneteket.

Valós időben együttműködhet a megosztott szerkesztés és kommentelés segítségével.

Exportáljon Google Slides vagy PowerPoint formátumba professzionális felhasználás céljából.

Tome korlátai

A diák testreszabási lehetőségei korlátozottabbak, mint a hagyományos prezentációs eszközöknél.

Egyes exportált prezentációk formázási módosításokat igényelnek.

A teljes csapat együttműködés fizetős csomagokhoz kötött.

Tome árak

Tome Plus: 10 USD/hó felhasználónként

Tome Exclusive: 7 USD/hó felhasználónként

Tome értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. MagicSlides. app (A legjobb gyors, sablonalapú diák létrehozásához)

A MagicSlides. app egy AI-alapú prezentációkészítő, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik közvetlenül a Google Slides-ban szeretnének prezentációkat készíteni, így nincs szükségük további eszközökre.

Erőssége abban rejlik, hogy rövid utasítások alapján gyorsan jól strukturált prezentációkat készít, így az egyik legjobb AI-prezentációkészítő eszköz diákok, marketingcsapatok és szakemberek számára, akik gyors eredményeket szeretnének elérni a minőség romlása nélkül.

Az eszköz a Google Slides oldalsávjaként működik. A felhasználók beírják a témát, kiválasztják a hangnemet és a vizuális stílust, és a rendszer létrehoz egy teljes prezentációt szöveggel, címekkel és elrendezéssel.

A MagicSlides alkalmazás a korai vázlatkészítésben is kiemelkedő. Például egy tartalomkezelő, aki összefoglalja a negyedéves eredményeket, beillesztheti a legfontosabb pontokat az eszközbe, és az automatikusan létrehozza a formázott címsorokkal és beszélgetési pontokkal ellátott diák sorozatát. A felhasználók finomíthatják a színeket, szerkeszthetik a szöveget, vagy azonnal exportálhatják a kész prezentációt, mindezt a Google Slides-on belül.

MagicSlides. app legjobb funkciói

Teljes prezentációkat hozhat létre közvetlenül a Google Slides alkalmazásban.

A vázlatokat vagy összefoglalókat azonnal kifinomult diákká alakíthatja

Válasszon több témából professzionális prezentációkhoz

Szerkessze és exportálja anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

Egyszerűsítse a korai vázlatokat és a belső frissítéseket a csapatok számára

MagicSlides. app korlátozások

Csak a Google Slides-szal működik, ami korlátozza a rugalmasságot más platformokon.

A diák kimenetét esetenként manuálisan kell formázni a végleges leadás előtt.

Kevésbé fejlett tervezési automatizálás a nagyobb AI-prezentációs eszközökhöz , például a Beautiful. ai-hez képest.

MagicSlides. app árak

Ingyenes

Alapvető: 8 USD/hó

Pro: 16 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

MagicSlides. alkalmazás értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a MagicSlides alkalmazásról?

Egy értékelő így fogalmazott :

Kipróbáltam a Magicslides alkalmazást AI-alapú prezentációk készítéséhez. Az eszköz megfelelően működik gyors diavázlatok készítéséhez, de biztosan van még mit javítani rajta.

Kipróbáltam a Magicslides alkalmazást AI-alapú prezentációk készítéséhez. Az eszköz megfelelően működik gyors diavázlatok készítéséhez, de biztosan van még mit javítani rajta.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkáját, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

6. Visme (A legjobb márkás, multimédiás prezentációkhoz csapatok között)

via Visme

A Visme azoknak a csapatoknak szól, akiknek több kell, mint diák. Egy helyen készíthetsz prezentációkat, jelentéseket és egyoldalas dokumentumokat, anélkül, hogy tervezőkre kellene várnod. Állítsd be egyszer a márkádat (színek, betűtípusok és logók), és minden sablon ezt fogja követni.

Ismétlődő feladatokhoz, például prezentációkhoz vagy havi áttekintésekhez, másolja le az alapfájlt, cserélje ki az adatokat, és zárja le az elrendezéseket, hogy elkerülje a last minute javításokat. Az AI eszköz vázlatokat készíthet egy prompt alapján, és vizuális elemeket javasolhat. Emellett egy nagy könyvtárat is kap grafikonokkal, animációkkal és rövid videókkal, amelyekkel a bonyolult témákat is világosan elmagyarázhatja.

Ha elkészült, exportálja a Google Slides, PowerPoint vagy PDF formátumba, vagy ossza meg a nyomon követhető linket. A tartalomcsapatok ugyanabból a munkaterületből hozhatnak létre és terjeszthetnek tartalmakat, ahelyett, hogy több eszközzel kellene bajlódniuk.

A Visme legjobb funkciói

Alkalmazzon márkakészleteket a sablonokban, hogy minden dia a márka stílusát tükrözze.

Az AI prezentációkészítővel első lépésben generáljon prezentációkat a promptokból, majd finomítsa a layoutokat és a médiát.

Készítsen adatokat bemutató történeteket diagramokkal, animációkkal és videókkal professzionális prezentációkhoz.

Több formátumba exportálhat, és fájlokat tölthet fel a Google Drive-ra a Google Slides vagy a PowerPoint programot használó csapatok számára.

Ismételje meg a visszatérő jelentések és prezentációk elrendezését, hogy negyedéveken át időt takarítson meg.

A Visme korlátai

A fejlett tervezési vezérlés még mindig manuális módosításokat igényelhet az AI-vázlatok után.

A széles körű funkciókészlet túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak egy könnyű diagenerátorra van szükségük.

Egyes exportálási munkafolyamatok külső alkalmazásokra vagy irodai programcsomagokban végzett végső formázásra támaszkodnak.

Visme árak

Alap: Ingyenes

Starter: 12,25 USD/hó felhasználónként

Pro: 24,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak 10 felhasználótól kezdve

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Visme-ről?

Egy G2-es értékelő szerint:

A Visme széles körű, felhasználóbarát sablonokat kínál, amelyek kreatívak és könnyen kezelhetők. Kiváló, könnyen használható eszköz, rengeteg sablonnal videók, prezentációk és infográfiák készítéséhez.

A Visme széles körű, felhasználóbarát sablonokat kínál, amelyek kreatívak és könnyen kezelhetők. Kiváló, könnyen használható eszköz, rengeteg sablonnal videók, prezentációk és infográfiák készítéséhez.

7. Beautiful. ai (A legjobb automatizált tervezéshez és márkaegységességhez)

A Beautiful. ai azoknak a csapatoknak szól, akik kifinomult diákat szeretnének, anélkül, hogy a tervezési elemeket aprólékosan irányítanák. Automatizálja az elrendezést, a terek elosztását és az igazítást, miközben szöveget, képeket vagy diagramokat ad hozzá, így a prezentációk nagyon kevés erőfeszítéssel is rendezettek lesznek.

Kezdje egy intelligens diával, és az elrendezés magától átrendeződik, hogy kiegyensúlyozott maradjon. Az AI emellett javaslatot tesz a tartalomhoz legmegfelelőbb vizuális formátumra, ami hasznos lehet prezentációk, ügyféljelentések és vezetői beszámolók esetén.

Beépített márkaellenőrzés. Az adminisztrátorok zárolhatják a betűtípusokat, színeket és logóelhelyezéseket, hogy minden prezentáció a márka stílusának megfeleljen. A Google Drive, a Dropbox és a Slack alkalmazásokkal is kompatibilis, így könnyen megoszthatja az anyagokat, és ha elkészült, PowerPoint vagy PDF formátumba exportálhatja őket.

A Beautiful.ai legjobb funkciói

Automatizálja a tervezési módosításokat intelligens diaszablonok segítségével.

Tartsa kézben a márka irányítását a rögzített színekkel, betűtípusokkal és logópozíciókkal.

A beépített AI funkciók segítségével javasoljon megfelelő elrendezéseket.

Integrálja a Google Drive, a Slack és a Dropbox szolgáltatásokkal a fájlmegosztáshoz.

A kész prezentációkat PowerPoint vagy PDF formátumban exportálhatja.

A Beautiful.ai korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek azoknak a csapatoknak, akik a kézi diatervezést részesítik előnyben.

Egyes fejlett funkciókhoz Pro vagy Team csomag szükséges.

Az offline szerkesztés nem támogatott.

Beautiful. ai árak

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Beautiful. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Beautiful. ai-ról?

Egy G2-es értékelő szerint:

Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ez lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt teljes prezentációt készítsünk. A számos elérhető sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.

Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ez lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt teljes prezentációt készítsünk. A számos elérhető sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.

8. GenPPT (A legjobb adatvezérelt AI-prezentációk készítéséhez)

via GenPPT

A GenPPT azoknak szól, akik szeretnék, ha az adatok egyértelmű történetet mesélnének el anélkül, hogy a diákkal kellene bajlódniuk. Töltsön fel egy táblázatot vagy egy rövid összefoglalót, és a program perceken belül kész prezentációvá alakítja azt, diagramokkal, betekintésekkel és diaszöveggel.

Ez a Gamma AI alternatíva jól működik elemzők, oktatók és üzleti csapatok számára. Válasszon egy prezentációtípust, például értékesítési teljesítmény, marketing áttekintés vagy befektetői összefoglaló, és a program a megfelelő vizuális elemekkel rendezett szakaszokba szervezi az adatait.

Amikor eljön az idő a megosztásra, exportálja PowerPoint, PDF vagy Google Slides formátumba. A diagramokat menet közben is módosíthatja, így a pontosság és a tervezés is a terv szerint halad.

A GenPPT legjobb funkciói

Adatlapok és jelentések automatikus konvertálása teljes prezentációkká

Készítsen diákokat, például táblázatokat, grafikonokat és KPI-ket minimális kézi munkával.

Támogatja a PowerPoint és a Google Slides exportálását a rugalmas szerkesztés érdekében.

AI-összefoglalók és betekintések beépítésével automatikusan kiemelheti a trendeket.

Testreszabhatja a betűtípusokat, elrendezéseket és színeket, hogy azok illeszkedjenek márkája megjelenéséhez.

A GenPPT korlátai

A tervezésre összpontosító eszközökhöz képest korlátozott kreatív tervezési ellenőrzés

Leginkább adatvezérelt prezentációkhoz alkalmas, kevésbé pedig történetmesélés-központú tartalmakhoz.

Az AI által generált elemzésekhez alkalmanként pontossági ellenőrzésekre van szükség.

GenPPT árak

Egyedi árazás

GenPPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a GenPPT-ről?

Egy felhasználó így nyilatkozik:

Ragyogó AI-prezentáció, amely tökéletes egyensúlyt teremtett a technikai mélység és a hozzáférhetőség között. A világos példák és a vonzó előadásmód megkönnyítette a komplex fogalmak megértését. A gyakorlati alkalmazások és a jövőbeli következmények keveréke mindenki figyelmét lekötötte.

Ragyogó AI-prezentáció, amely tökéletes egyensúlyt teremtett a technikai mélység és a hozzáférhetőség között. A világos példák és a vonzó előadásmód megkönnyítette a komplex fogalmak megértését. A gyakorlati alkalmazások és a jövőbeli következmények keveréke mindenki figyelmét lekötötte.

9. Twistly AI (A legjobb vizuális történetmeséléshez és márkás prezentációkhoz)

via Twistly AI

A Twistly AI azoknak a csapatoknak szól, akik szeretnék, ha a prezentációik vizuális történetként hatnának, nem pedig vállalati diákhalmazként. Csak dobjon be egy rövid vagy hosszú jelentést, és az átalakítja egy figyelemfelkeltő, képekből álló prezentációvá.

Az elkészítés egyszerű. Illessze be a szövegét, és a Twistly automatikusan kiegyensúlyozza az elrendezést, a tipográfiát és a szövegfolyamot. Kiválasztja a témához illő színpalettákat, átmeneteket és ikonokat, majd szerkeszthető szöveggel, stock képekkel és az Ön márkájához illő AI-képekkel ellátott diákat készít.

Ez a Gamma AI alternatíva jól működik a Google Slides exportálásával, ha extra ellenőrzést szeretne a befejezéskor. A csapatok közösen szerkeszthetik, valós időben visszajelzéseket hagyhatnak, és logókat, betűtípusokat és színeket tárolhatnak egy megosztott eszközkönyvtárban, így minden új prezentáció a márka stílusát követi.

A Twistly AI legjobb funkciói

Konvertálja dokumentumait vagy vázlatait dizájnorientált AI-prezentációkká.

Készítsen olyan AI-képeket, amelyek illeszkednek a diák kontextusához és a márka identitásához.

Alkalmazzon automatikus elrendezéseket és átmeneteket a vizuális egységesség érdekében.

Tárolja a márkaeszközöket és sablonokat a csapat egészének újrafelhasználása érdekében.

Exportálja a Google Slides vagy a PowerPoint programba a végleges átadáshoz.

A Twistly AI korlátai

Korlátozott elemzés vagy elkötelezettség-követés a megosztott prezentációkon

A fejlett tervezés szerkesztése időigényes lehet az AI-folyamaton kívül.

Képekből álló diák rendereléséhez stabil internetkapcsolat szükséges.

Twistly AI árak

Ingyenes próba

Starter: 4,99 USD/hó

Twistly AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Twistly AI-ról?

Egy vélemény szerint:

Elképesztő, milyen gyorsan alakítja át az egyszerű szöveget szép kinézetű diákká. Az integráció tökéletesen működik, és sokkal jobb és gyorsabb, mint a szokásos böngészőalapú eszközök, nem kell lapot váltanom és fájlokat exportálnom.

Elképesztő, milyen gyorsan alakítja át az egyszerű szöveget szép kinézetű diákká. Az integráció tökéletesen működik, és sokkal jobb és gyorsabb, mint a szokásos böngészőalapú eszközök, nem kell lapot váltanom és fájlokat exportálnom.

10. Zoho Show (A legjobb a közös prezentációkezeléshez)

via Zoho Show

A Zoho Show egy böngészőalapú prezentációs eszköz azoknak a csapatoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést és a könnyű hozzáférést. Ugyanazon a helyen hozhat létre, szerkeszthet és prezentálhat, mint a dokumentumait és táblázatait, ami ideális megoldás kisvállalkozások és távoli csapatok számára.

Dolgozzon együtt valós időben megjegyzésekkel és változáskövetéssel. Kezdje testreszabható sablonokkal, vagy importáljon egy PowerPoint fájlt, és finomítsa azt. Az AI formázás segít az igazításban, a térközök beállításában és a tiszta elrendezésben, így a diák minimális erőfeszítéssel megosztásra készek lesznek.

Exportáljon PPTX, PDF vagy HTML formátumban, és ossza meg a linkeket a gyors áttekintéshez. Akár élőben is prezentálhat a böngészőből, és távolról is vezérelheti a diákat, miközben a nézők követik az előadást. Ha már használja a Zoho-t, akkor az integrálható a WorkDrive-ba és a Zoho CRM-be, így a tartalom és az átadások egy munkafolyamatban maradnak.

A Zoho Show legjobb funkciói

Támogassa a valós idejű együttműködést megjegyzésekkel és élő közös szerkesztéssel.

PowerPoint fájlok importálása és finomítása teljes kompatibilitással

A diák automatikus igazítása és formázása AI-alapú elrendezés-optimalizálással

Távoli vezérléssel élő prezentációkat tarthat közvetlenül a böngészőben.

Exportáljon több formátumba, beleértve a PPTX, PDF és HTML formátumokat.

A Zoho Show korlátai

A felület elavultnak tűnhet az újabb AI-prezentációs platformokhoz képest.

Kevesebb fejlett animációs és média opció, mint a versenytársaknál

Zoho Show árak

Ingyenes

Professzionális csomag: Egyedi árazás

Zoho Show értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho Show-ról?

Egy G2-es értékelő így ír:

A Zoho Show könnyen használható és bármilyen eszközön remekül működik, különösen mobil eszközökön, ami tökéletes a gyors szerkesztéshez útközben. A beépített Google képkereső felgyorsítja a vizuális alkotást, a PowerPoint-importálás pedig megőrzi az eredeti formázást, így a közös munka zökkenőmentes.

A Zoho Show könnyen használható és bármilyen eszközön remekül működik, különösen mobil eszközökön, ami tökéletes a gyors szerkesztéshez útközben. A beépített Google képkereső felgyorsítja a vizuális alkotást, a PowerPoint-importálás pedig megőrzi az eredeti formázást, így a közös munka zökkenőmentes.

🤔 Tudta-e: Egy felmérés szerint a munkavállalók több mint fele világszerte azt állítja, hogy az elmúlt évben AI-t használt a munkájában, és körülbelül 14% használ generatív AI-t minden nap.

Gyakori hibák a Gamma AI-ről való áttéréskor

A Gamma AI-ről egy új AI-prezentációkészítőre való áttérés gyors frissítésnek tűnhet, de sok csapat sietve végzi el a folyamatot, és időt veszít a formázás vagy a szokások újratanításával. A cél nem csak egy másik eszköz megtalálása, hanem egy simább, megbízhatóbb munkafolyamat újjáépítése, amely megfelel a csapat tartalmi és együttműködési igényeinek.

Az alábbiakban bemutatjuk a csapatok által leggyakrabban tapasztalt buktatókat és azok elkerülésének módjait.

Kizárólag az ár alapján választani és figyelmen kívül hagyni az export hűségét

Egy olcsóbb AI-diaszerszám nem jelent előnyt, ha minden exportáláskor hibák lépnek fel. Sok csapat csak a migráció után veszi észre a layout problémákat, a betűtípus-cseréket vagy a hiányzó vizuális elemeket.

✅ Megoldás: Mielőtt elkötelezi magát, készítsen egy kis „stresszteszt” prezentációt diagramokkal, márka színekkel, egyedi betűtípusokkal és animációkkal, majd exportálja PowerPointba, Google Slidesba és PDF-be.

Ellenőrizze, hogy az exportált fájl mennyire egyezik meg a képernyőn megjelenő verzióval, és mennyi tisztításra van szükség. Ha csapata szerkeszthető PPTX- vagy Google Slides-fájlokat használ, az export hűsége nem lehet alkuképes, hanem elengedhetetlen követelmény.

Feltételezve, hogy az AI generálás az egyetlen tényező, figyelmen kívül hagyva a márkaépítést és az együttműködést.

Csábító lehet azt az eszközt választani, amely a legszembetűnőbb első vázlatot generálja. A probléma később jelentkezik, amikor minden prezentációt manuálisan kell módosítani a márkairányelveknek megfelelően, vagy amikor a csapatoknak nincs közös helyük a változtatások áttekintésére.

✅ Megoldás: Amikor a Gamma AI alternatíváit értékeli, ne csak a „prompt to slides” funkcióra figyeljen. Ellenőrizze, hogy lehet-e márkakészleteket zárolni, megosztott eszközöket tárolni, valamint megjegyzéseket, jóváhagyásokat és verziókat egy helyen tárolni. Egy jó AI-prezentációkészítőnek támogatnia kell a csapat heti együttműködését, nem csak az első öt percben kell lenyűgöznie.

A prezentációk áttelepítése a munkafolyamat vagy a sablonok módosítása nélkül

Egy másik gyakori hiba, hogy a régi Gamma-prezentációkat átmásolják az új eszközbe, és remélik, hogy „csak úgy működni fognak”. A különböző platformok saját módszereikkel kezelik az elrendezést, a terek elosztását és a betűtípusokat, így a másolt-beillesztett diák gyorsan zavaros, inkonzisztens prezentációkká válnak.

✅ Megoldás: Tekintse a váltást lehetőségnek arra, hogy újragondolja a diákrendszerét. Kezdje azzal, hogy az új platformon belül tervezzen meg egy kis sorozat újrafelhasználható sablonokat, amelyek illeszkednek a márkájához és a gyakori felhasználási esetekhez, mint például az értékesítési prezentációk, a negyedéves üzleti eredmények vagy a belső értékelések.

Miután ezeket tesztelte és jóváhagyta, újjáépítse vagy migrálja a leggyakrabban használt prezentációit ezeknek a sablonoknak a segítségével, hogy minden egységes legyen a jövőben.

Még az intuitív AI-eszközök is új utasításokkal, beállításokkal és exportálási viselkedéssel rendelkeznek. A csapatok gyakran alábecsülik a bevezetéshez szükséges időt, ami következetlen használathoz és sok „hogyan is kell ezt csinálni?” pillanathoz vezet.

✅ Megoldás: Tervezzen rövid bevezető foglalkozásokat a különböző szerepkörökhöz: íróknak a promptokról és a szerkezetről, tervezőknek a layout vezérlésről, menedzsereknek pedig a jóváhagyási folyamatokról és a megosztásról.

Ugyanakkor korán rögzítse a szabályozást azáltal, hogy tisztázza, ki a sablonok tulajdonosa, ki módosíthatja a márka beállításait, és hogyan tárolják az adatokat és az exportokat. Néhány óra strukturált beállítás később gyorsabb, megbízhatóbb prezentációkat eredményez.

Ha még mindig a főbb Gamma AI alternatívákon kívüli lehetőségeket keres, íme három AI-alapú prezentációs eszköz, amelyek egyedülálló munkafolyamataikkal és kreatív automatizálásukkal hívják fel magukra a figyelmet:

Sendsteps.ai: Prezentációkészítő, amely ötvözi az AI által generált tartalmat a közönség interaktivitásával. Segít a felhasználóknak néhány perc alatt gyönyörű prezentációkat és valós idejű szavazásokat készíteni, ideális oktatók és vállalati trénerek számára, akik szeretnék növelni a résztvevők elkötelezettségét.

Decktopus AI: A Decktopus elfoglalt szakemberek számára készült , és automatikusan intelligens diákat, előadói jegyzeteket és tervezési elrendezéseket generál. Kiválóan alkalmas azoknak az értékesítési és marketing csapatoknak, akik időt szeretnének megtakarítani a márkának megfelelő, kifinomult prezentációk előkészítésével.

Gamma SlidesGPT: Gyors, bejelentkezés nélküli AI-prezentációs eszköz, amely azonnal szerkeszthető Google Slides-prezentációkká alakítja a Word-dokumentumokat vagy ötleteket. Tökéletes azok számára, akik minimális erőfeszítéssel és gyönyörű eredményekkel szeretnének diákat készíteni.

A ClickUp a színpadra lép

A prezentációs eszközök váltása nem csak a diák készítéséről szól, hanem arról is, hogy újragondoljuk, hogyan kelnek életre az ötletek. Akár a gyors AI-prezentációkészítők, mint a Plus AI, akár a tervezésorientált prezentációs szoftverek, mint a Visme felé hajlik, a cél ugyanaz marad: kevesebb babrálás, több történetmesélés.

Amikor kiválasztja a következő Gamma AI alternatíváját, keressen olyan eszközöket, amelyek túlmutatnak a sablonokon – olyanokat, amelyek együttműködési eszközöket, testreszabható sablonokat és olyan AI funkciókat kombinálnak, amelyek valóban megértik a márkáját.

A legjobb alternatíva az, amely ma támogatja kreativitását, és holnap a csapatával együtt növekszik.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Összeköti a Docs, a Whiteboards és a ClickUp Brain alkalmazásokat, így egy helyen tervezhet, írhat és prezentálhat ötleteket. A Talk to Text segítségével történő vázlatkészítéstől az AI-alapú betekintésekkel történő finomításig a ClickUp segít időt megtakarítani, miközben igazán kiemelkedő diákat hozhat létre.

Ha készen áll az okosabb, élesebb prezentációk elkészítésére, próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, és alakítson minden ötletet bemutatásra érdemes anyaggá.

Gyakran ismételt kérdések

Sok Gamma AI prezentációs alternatíva inkább a munkafolyamatra és a márka ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt, mint a webes prezentációkra. Például az olyan eszközök, mint a Plus AI és a MagicSlides, natívan futnak a Google Slides vagy a PowerPoint programokban, így az AI generálás, szerkesztés és együttműködés mind a csapat által már használt diaszerkesztő programban történik. Más eszközök, mint például a Visme és a Beautiful. ai, a fejlett márkairányítási funkciókat helyezik előtérbe, mint például a márkakészletek, a zárolt betűtípusok/színek és a megosztott eszközkönyvtárak, valamint a gazdag multimédiás exportálási lehetőségek. Az olyan platformok, mint a ClickUp, túllépnek a diákkészítésen, mivel az AI-t feladatokkal, dokumentumokkal, táblákkal és irányítópultokkal párosítják, így az egész prezentációs munkafolyamatot (nem csak a végleges prezentációt) egy helyen kezelheti.

Igen. A Gamma fizetős csomagjaiban támogatja az exportálást PowerPoint (PPTX), PDF, PNG és Google Slides formátumba, így a prezentációkat továbbszerkesztheti a szokásos prezentációs eszközökben. A vélemények szerint a legtöbb elrendezés viszonylag jól átvihető, de a komplexabb tervek exportálás után némi tisztítást igényelhetnek a PowerPointban vagy a Slidesben.

Igen, több AI-prezentációs eszköz is kínál ingyenes csomagokat vagy próbaverziókat, amelyek képességei összehasonlíthatók a Gamma alapvető „prompt-to-deck” folyamatával. 1. MagicSlides és Presentations. AI mindkettő ingyenes csomagokat kínál AI-alapú diák létrehozásához közvetlenül a Google Slides/PowerPoint programban vagy azokhoz. A Zoho Show szintén kínál ingyenes csomagot AI-támogatott formázással ellátott, böngészőalapú együttműködési prezentációkhoz. 2. Ha a teljes prezentációs munkafolyamatot (ötletek → tartalom → felülvizsgálatok → feladatok) szeretné kezelni, a ClickUp ingyenes, örökre érvényes csomagot kínál táblákkal, dokumentumokkal, feladatokkal és irányítópultokkal, és fizetős kiegészítőkkel a ClickUp Brain-t is hozzáadhatja AI-rétegként.

Nincs egyetlen „győztes”, de néhány eszköz kiemelkedik attól függően, hogy mi a legfontosabb Önnek: 1. Presentations. AI kifejezetten az automatikus márka-szinkronizálásra (logók, színek, betűtípusok) és a „magas minőségű, elrendezési problémák nélküli PowerPoint-exportra” helyezi a hangsúlyt, ami akkor előnyös, ha a márka biztonságát garantáló PPTX-átadás a prioritás. 2. A Visme a márkakészletekre, újrafelhasználható sablonokra és multimédiás exportokra (PPTX, PDF, webes linkek) összpontosít, így kiválóan alkalmas marketing- és tervezőcsapatok számára, akiknek szigorú márkakontrollra van szükségük számos formátumban. 3. A Beautiful. ai rögzített márka beállításokat és intelligens diákat kínál, amelyek automatikusan beállítják az elrendezést, miközben továbbra is tisztán exportálnak PowerPointba vagy PDF-be. 4. Ha Önnek a diák renderelője helyett inkább a folyamat szintű márka konzisztencia (tartalom, jóváhagyások, hiteles dokumentumok) fontos, akkor a ClickUp kiválóan alkalmas a szövegek, eszközök és irányelvek központosított tárolására, miközben a végleges prezentációkat továbbra is Google Slides vagy PowerPoint segítségével exportálhatja.

Kezdje azzal, hogy exportál néhány reprezentatív Gamma-prezentációt PPTX vagy Google Slides formátumba, és tesztelje, hogyan néznek ki a kiválasztott eszközben, hogy időben észrevegye az esetleges elrendezési vagy betűtípus-problémákat. Ezután készítsen egy kis master sablonkészletet az új platformon (pitch, QBR, jelentés), ahelyett, hogy minden régi diát másolna és beillesztené. Határozza meg és dokumentálja az új rendszerben a briefek, az AI-generálás, a tervezés és a jóváhagyások egyszerű folyamatát. Végül tartson rövid képzéseket az írók, tervezők és jóváhagyók számára, hogy a promptok, a márkaellenőrzések és az exportbeállítások egyértelműek legyenek, mielőtt élő projektekben alkalmazná őket.