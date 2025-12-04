Zoom vs. ClickUp SyncUp: melyik illik legjobban a csapatához?

9:55 van. A csapata Zoom-hívásra kapcsolódik. Döntések születnek. A teendők gyorsan eloszlanak. Harminc perccel később a jegyzeteket átmásolja a feladatlapokra, és továbbítja a linkeket, hogy semmi ne maradjon ki.

Itt van a választás. A Zoom egy vezető videokonferencia-platform, amelyet videohívásokhoz és megbízható képernyőmegosztáshoz fejlesztettek ki. A ClickUp SyncUp közelebb áll a munkához. Lehetőség van találkozók ütemezésére, jegyzetek készítésére, valamint automatikus feladatkezdeményezésre, amely a feladatokhoz és a felelősökhöz kapcsolódik.

Van oka annak, hogy ez a funkció fontos. A Microsoft Work Trend Index adatai szerint az átlagos alkalmazott idejének 57%-át értekezleteken, e-mailek írásával és csevegéssel tölti. Ez rengeteg beszélgetés, amelynek gyorsan cselekvéssé kell válnia.

Ez az útmutató összehasonlítja a Zoom és a ClickUp SyncUp alkalmazásokat, hogy a távoli csapatok kiválaszthassák, melyik illik legjobban a mindennapi tevékenységeikhez, függetlenül attól, hogy a legjobb minőségű hívásokat vagy a munkába közvetlenül átmenő értekezleteket szeretnék-e.

Zoom vs. ClickUp SyncUp egy pillantásra

Amikor összehasonlítja a Zoom és a ClickUp SyncUp alkalmazásokat, valójában egy önálló videokonferencia-platform és egy projektmenedzsment munkaterületen belüli találkozóréteg között választ.

Íme egy áttekintés a legfontosabb funkciókról, a feladatkezelési képességekről és egyéb fejlett funkciókról:

Funkció ClickUp SyncUp Zoom Meetings Fő hangsúly A ClickUp-ba beépítve, a projektmenedzsment és a csapatkommunikáció konvergens AI munkaterületének részeként. Önálló videokonferencia-platform online értekezletek és webináriumok szervezéséhez és azokhoz való csatlakozáshoz Napi standupok és projektfrissítések Indítsa el a SyncUp-ot listákból, nézetekből vagy feladatokból, hogy a csapatok ugyanazon a helyen vizsgálhassák át a táblákat, frissíthessék a feladatokat és beszélgethessenek. HD videohívások futtatása képernyőmegosztással és csevegéssel, de a táblák és a nyomkövetők általában külön projekteszközben találhatók. Feladat- és projektmenedzsment Teljes feladat- és projekthierarchia tulajdonosokkal, határidőkkel, függőségekkel, irányítópultokkal és automatizált feladat-létrehozással az értekezletekből. Nincs natív projektmenedzsment; a Zoom-találkozókon megbeszélt teendők külső eszközökben kell létrehozni. Találkozói jegyzetek és automatizált teendők A ClickUp Brain és az AI Notetaker összefoglalókat, kereshető átiratokat és feladatokat hoz létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a dokumentumokhoz és nézetekhez. A Zoom AI Companion összefoglalókat és javasolt teendőket generál, amelyeket még be kell illeszteni a projekteszközökbe. Képernyőmegosztás és képernyőfelvételek Ossza meg képernyőjét a SyncUps-ban, és mentse el a SyncUps-okat és a klipeket a Clips Hub-ban, a feladatokhoz kapcsolódó átiratokkal és megjegyzésekkel együtt. Ossza meg képernyőjét a Zoom-találkozókon, rögzítse a munkameneteket helyi vagy felhőalapú tárhelyre, majd ossza meg a linkeket külön-külön. Ütemezés és integrációk Ütemezzen megbeszéléseket, ahol a munkát kezeli, és használja a ClickUp–Zoom integrációt a Zoom-megbeszélések elindításához a feladatokból. Ütemezzen Zoom-értekezleteket a Zoom alkalmazásból vagy a naptárintegrációkból, és adjon hozzá Zoom-linkeket a Google vagy az Outlook eseményeihez. Jelentések és láthatóság a megbeszélések után A műszerfalak valós időben mutatják, hogy a megbeszélések eredményeként bekövetkező változások hogyan befolyásolják a munkaterhelést, a burndown-t és a teljesítést. Az elemzések a használatra és a minőségre koncentrálnak, nem pedig a projekt eredményeire vagy a sprint állapotára. A legjobb Csapatok, akik a SyncUp funkciókat, a találkozók jegyzetét és az automatizált feladatkezelést szeretnék egy munkaterületen a projektmenedzsmenthez kapcsolva használni. Csapatok, akiknek szükségük van egy ismerős Zoom alternatívára a személyes találkozók és a gyors videohívások helyett, különböző eszközökön.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp segítségével szervezett maradhat, gyorsabban haladhat, és minden feladatot egy helyen kezelhet.

A ClickUp egy konvergens AI munkaterület, amely a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, értekezleteket és AI-t egy helyen egyesíti, így a csapatok eszközök közötti váltás nélkül tervezhetnek, végrehajthatnak és jelenthetnek.

Képzelje el, hogy egy osztályvezető egy többfunkciós bevezetést irányít.

A frissítések a Zoom csevegésben jelennek meg, a nyomon követések a beérkező levelek mappájában találhatók, a legújabb hatókör-változások pedig valakinek a személyes jegyzeteiben vannak elrejtve. Minden váltás koncentrációt igényel, és megnehezíti annak megítélését, hogy mi is történt valójában.

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy csökkentse ezt a munkaterhelést, mivel mindent egyetlen munkaterületen tart össze.

A ClickUp SyncUp és a ClickUp Meetings segítségével a csapatok ugyanazokból a listákból és feladatokból indíthatnak gyors videohívásokat, rögzíthetik a megbeszélések jegyzetét a kontextusban, és közvetlenül összekapcsolhatják a döntéseket a felelősökkel és a határidőkkel.

A ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain ezeket a beszélgetéseket összefoglalókba és teendőkbe alakítja, így a „megbeszéltük” automatikusan „a rendszerben van” lesz.

Ha nagyobb megbeszélések vagy külső hívások esetén továbbra is a Zoomra támaszkodik, a ClickUp–Zoom integráció lehetővé teszi, hogy a ClickUp Tasks, Docs és Chat alkalmazásokból indítson vagy csatlakozzon Zoom-értekezletekhez, és a csatlakozási linket és a felvételt a munkához csatolva tartsa.

Egy felhasználó egyszerűen fogalmazott:

A testreszabott nézetek, irányítópultok és mezők létrehozásának lehetősége fantasztikus. Nagyon tetszik a széles körű funkciókínálat is, a feladatkezeléstől és az időkövetéstől a dokumentumok közös szerkesztéséig és a célok kitűzéséig. Ez valóban egy all-in-one munkaterület.

A ClickUp funkciói

Így segítik a ClickUp funkciói a távoli csapatokat abban, hogy a „hívás, jegyzetek másolása, majd a táblázat későbbi frissítése” helyett a projektmenedzsment munkafolyamatokba integrált élő megbeszéléseket használjanak.

1. funkció: ClickUp Chat

Üzenetek feladatokat ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat ötvözi a valós idejű üzenetküldést és a munkamenedzsmentet, így a beszélgetések soha nem térnek el a feladatoktól, amelyekre hatással vannak.

A csapatok csatornákon vagy közvetlen üzenetekben cseveghetnek, fájlokat oszthatnak meg, és egyetlen kattintással bármely üzenetet feladattá alakíthatnak a ClickUp Tasks alkalmazásban. Ez biztosítja, hogy a döntések, fájlok és teendők ugyanabban a munkaterületen maradjanak, ami megkönnyíti azok nyomon követését és megtalálását.

A ClickUp mesterséges intelligenciája összefoglalja a hosszú beszélgetéseket és javaslatokat tesz a beszélgetésből, ami különösen hasznos egy mozgalmas nap után. Ahelyett, hogy végiglapozná a Zoom csevegési naplóit vagy szétszórt DM-eket, a ClickUp Chatben tiszta összefoglalásokat és megvalósítható feladatokat kap.

📌 Példa: Egy termékcsapat megbeszéli egy hibát a ClickUp Chat csatornán, csatol képernyőképeket, és megegyezik a javításról. A projektmenedzser átalakítja az üzenetet egy feladattá a ClickUp-ban, kijelöl egy mérnököt, és meghatározza a határidőt. Amikor a javítás befejeződik, a feladat állapota, a megjegyzések és a csatolmányok teljes képet adnak a történtekről. Nincs többé szükség a régi csevegési szálakra.

2. funkció: ClickUp SyncUp (és Zoom integráció)

Feladatok és jegyzetek összekapcsolása hívások során a ClickUp SyncUp segítségével

A ClickUp SyncUp könnyű videohívásokat hoz közvetlenül a ClickUp munkaterületére.

A SyncUp-ot listából, feladatból vagy csevegésből indíthatja el, és a hívás alatt is folytathatja a munkát a ClickUp munkaterületén.

A képernyőmegosztás, a megjegyzések és a feladatlinkek mind egy helyen találhatók, ami megkönnyíti a státuszfrissítések és a gyors stand-upok lebonyolítását és nyomon követését. Mivel a SyncUpok a ClickUp Chat részét képezik, nincs szükség külön meeting alkalmazásra a belső ellenőrzésekhez.

Ha azonban teljes értékű Zoom-értekezletre van szüksége (például külső bemutató vagy webinárium céljából), a Zoom integráció segítségével a ClickUp Feladatok, Dokumentumok és Csevegés menüpontokból indíthatja el a Zoom-értekezleteket.

A ClickUp Zoom-integrációja a Zoom-hívásokat beépíti a ClickUp naptárába.

A csatlakozási link automatikusan hozzáadódik a feladat megjegyzéséhez, a kijelölt személyek és a követők értesítést kapnak a találkozó kezdetéről, és a felvétel linkjei ugyanahhoz a feladathoz csatolhatók, hogy könnyen elérhetők legyenek.

📌 Példa: Egy távoli mérnöki csapat naponta tart SyncUp-ot a sprint listájáról. Megnyitják a táblát, áttekintik az akadályokat, és új feladatokat hoznak létre a hívás során. A havi ügyfél-webináriumhoz a CSM elindít egy Zoom-értekezletet egy ClickUp-feladatból, onnan tartja a prezentációt, majd később a Zoom-felvétel linkjét ugyanarra a feladatra helyezi, így az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok újra megtekinthetik a hívást anélkül, hogy újra kérniük kellene a linket.

💡 Érdekes tény: Kutatások szerint a találkozók akár egyharmada felesleges, és a nem hatékony találkozók jelentik a termelékenység legnagyobb akadályát. Azok az eszközök, amelyek összekapcsolják a megbeszéléseket a feladatokkal, segítenek csökkenteni ezt a pazarlást.

3. funkció: ClickUp Brain és AI Notetaker

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnali összefoglalókat készítsen a találkozók jegyzőkönyveiből

A ClickUp Brain és a ClickUp AI Notetaker bezárja a kört a „megbeszéltük” és a „benne van a rendszerben” között.

Az AI Notetaker automatikusan csatlakozhat az értekezletekhez, jegyzeteket készíthet, kiemelheti a legfontosabb döntéseket, és az értekezlet befejezése után azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja a teendőket (függetlenül attól, hogy ClickUp SyncUp vagy Zoom értekezletet tartott).

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a találkozók jegyzetének automatikus rögzítéséhez és a legfontosabb döntések kiemeléséhez

Ezt követően a ClickUp Brain összefoglalhatja a hosszú megbeszéléseket, javasolhat tulajdonosokat és határidőket, valamint összehangolhatja a dokumentumokat és a feladatokat.

A ClickUp Brain MAX segítségével a csapatok a Talk to Text funkciót használják, hogy a gépelés helyett beszéddel adjanak át frissítéseket.

Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, hogy diktálással jegyzeteket és utasításokat készítsen

Átlagosan a ClickUp Brain MAX felhasználói arról számolnak be, hogy hetente 1,1 napot spórolnak meg, négyszer gyorsabban dolgoznak, mint gépeléssel, és akár 88%-kal csökkentik az eszközköltségeket azáltal, hogy több AI-segédprogramot egyesítenek egy munkaterületen.

A ClickUp Brain MAX prémium AI modelleken is fut, mint például a Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek és Claude. Miközben beszél, a program szerkeszti a szöveget az érthetőség és a hangnem érdekében, majd kifinomult szöveget szállít a dokumentumokhoz és a feladatfrissítésekhez.

📌 Példa: A funkciók közötti tervezési megbeszélés után az AI Notetaker összefoglalót készít a döntésekről és a teendőkről, majd a megfelelő listákban feladatokat hoz létre a tervezés, a fejlesztés és az elemzés számára. A projektmenedzser gyorsan áttekinti az összefoglalót, módosít két határidőt, és kész is van. Nincs szükség a Zoom összefoglalójából a pontokat egy külön projektmenedzsment eszközbe másolni.

💡 Profi tipp: Szeretne minden alkalommal egységes összefoglalót készíteni? Kezdje jegyzetelési sablonokkal, így az átadások egyértelműek és könnyen kereshetők maradnak.

Itt található egy tökéletes útmutató arról, hogyan teszi a ClickUp Brain a jegyzetelést könnyűvé:

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkben a csapatok 88%-a már használja az AI-t a mindennapi munka felgyorsítására. Párosítsa a ClickUp Brain-t a SyncUp-pal, hogy lerövidítse a megbeszélések időtartamát, azonnali összefoglalókat kapjon, és a döntéseket automatizált feladatok létrehozásává alakítsa – így a következő lépések manuális adatbevitel nélkül kerülnek a ClickUp feladatokba.

Mi az a Zoom?

A Zoom egy vezető videokonferencia-platform, amely megbízható videó-, audio- és képernyőmegosztási funkcióival segíti a csapatokat, ügyfeleket és partnereket a gyors kapcsolatfelvételben.

A Zoom Meetings a Zoom Workplace központi eleme, amely HD videót, értekezlet közbeni csevegést, reakciókat és felvételt kínál mindenhez, a napi állásfoglalásoktól a globális webináriumokig.

via Zoom

Egy tipikus napon egy projektmenedzser létrehozhat egy Zoom-találkozó linket a Google Naptárból, és megoszthatja a képernyőjét, hogy végigvezesse a résztvevőket a terven. A felhasználók ezután hozzáférhetnek a találkozó csevegéséhez, hogy gyors linkeket találjanak, és a felhőalapú felvételek segítségével később áttekinthetik a találkozó egy részét.

Ezen felül a Zoom AI Companion képes összefoglalásokat, teendőket és nyomon követési utasításokat generálni.

A Zoom olyan népszerű eszközökkel is integrálható, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Google Workspace, így a Zoom-találkozókat ütemezheti, felvételeket oszthat meg, és az alapvető nyomon követést a csapata által már használt alkalmazásokon keresztül folytathatja.

A Zoom funkciói

A Zoom a zökkenőmentes videohívások lebonyolítására és a csapatok összehangoltságának fenntartására összpontosít a hívások után AI-összefoglalók, felvételek és csevegés segítségével.

1. funkció: AI Companion jegyzetekhez és teendőkhöz

Via Zoom

A Zoom AI Companion funkciója a Zoom-megbeszélések alatt figyel, és a hívás befejezése után strukturált összefoglalót készít a megbeszélésről, fejezetekkel, legfontosabb pontokkal és javasolt teendőkkel.

A házigazdák a Zoom Összefoglalók oldalán megtekinthetik és szerkeszthetik ezeket az összefoglalókat, megoszthatják őket a résztvevőkkel, és felhasználhatják a tartalmat követő e-mailek vagy belső frissítések megírásához.

📌 Példa: Egy ügyfélkapcsolati menedzser negyedéves üzleti áttekintést tart. A beszélgetés után az AI Companion összefoglalót készít a döntésekről és a következő lépésekről. A menedzser néhány sort módosít, elküldi az ügyfélnek, majd a legfontosabb teendőket átadja a projektmenedzsment eszközének, hogy nyomon követhesse a végrehajtást.

💡 Profi tipp: Ha dedikált rögzítő eszközre van szüksége, a Zoomhoz készült AI jegyzetelők automatikusan címkézhetik a beszélőket és a témákat a megosztható összefoglalókhoz.

2. funkció: Naptár és ütemezés

Zoom-on keresztül

A Zoom segítségével egyszerűen ütemezhet megbeszéléseket a már használt eszközökből. A Zoom Scheduler és a naptár kiegészítők segítségével néhány kattintással közzéteheti a rendelkezésre állását, megoszthatja a foglalási linkeket, és hozzáadhatja a Zoom-megbeszélések linkjeit a Google Naptárhoz vagy a Microsoft 365 eseményekhez.

A résztvevők kiválasztanak egy időpontot, automatikus emlékeztetőket kapnak, és közvetlenül a naptár meghívásából csatlakozhatnak.

📌 Példa: Egy partnermenedzser Scheduler linket küld vállalati ügyfeleknek. Ők kiválasztják a találkozó időpontját, az esemény mindkét naptárban megjelenik a Zoom linkkel együtt, és automatikusan e-mailes emlékeztetők kerülnek kiküldésre – nincs szükség oda-vissza levelezésre a rendelkezésre állás megerősítésére.

💡 Érdekesség: A Microsoft Work Trend Index adatai szerint az alkalmazottak körülbelül kétpercenként kapnak értesítést , ami napi szinten körülbelül 275 megszakítást jelent a megbeszélések, e-mailek és csevegések során.

3. funkció: Csapatcsevegés és együttműködés a hívások során

Zoom-on keresztül

A Zoom Team Chat csatornákat és közvetlen üzeneteket kínál, ahol a csapatok a megbeszélések között is folytathatják a beszélgetéseket, megoszthatják a fájlokat és rögzíthetik a fontos szálakat.

A Zoom-értekezletek során a résztvevők a hívás közbeni csevegést, táblákat és megjegyzéseket használhatnak a képernyő megosztása közben, hogy valós időben tisztázzák a döntéseket. A felhőalapú felvételek rögzítik a munkamenetet, így aki lemaradt róla, később visszanézheti, mi történt.

📌 Példa: Egy elosztott termékcsapat egy Zoom-híváson végigmegy egy prototípuson, miközben gyors jegyzeteket és linkeket rögzít a találkozó csevegésében. Utána a Team Chat-ben rögzítik az összefoglaló szálat, és csatolják a felhőalapú felvételt, hogy az új érdekelt felek felzárkózhassanak anélkül, hogy újabb hívást kellene ütemezniük.

💡 Profi tipp: A zökkenőmentesebb prezentálás és hibaelhárítás érdekében ez a képernyőmegosztó szoftverekről szóló útmutató beállítási tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

💡 Profi tipp: Ha a tervezet korlátait és a felvételek tárolási kapacitását mérlegeli, ez a Zoom árak áttekintése segít a funkciók és a költségvetése összehangolásában.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: funkciók összehasonlítása

Most nézzük meg a Zoom és a ClickUp SyncUp funkcióit, hogy megtudjuk, melyik meeting eszköz illik legjobban a mindennapi munkádhoz.

ClickUp

A ClickUp SyncUp segítségével közvetlenül a listákból, nézetekből vagy feladatokból indíthat videohívásokat. A sprint táblája, a hátralékok vagy az ütemterv már megnyitva van a megbeszélés kezdetekor, így valós időben frissítheti az állapotokat, hozzáadhat megbízottakat és módosíthatja a határidőket.

Mivel a SyncUp a ClickUp-on belül működik, a csapatkommunikáció, a projektmenedzsment és a standupok ugyanazon a munkaterületen zajlanak, nem pedig szétszórt lapokon.

Zoom

A Zoom elsősorban élő videohívásokra lett kifejlesztve. A csapatok HD videóval, képernyőmegosztással, kis csoportok számára kialakított szobákkal és csevegéssel rendezhetnek Zoom-találkozókat, ami jól működik távoli standupok és gyors bejelentkezések esetén.

De a táblák és a nyomkövetők általában egy másik eszközben találhatók, így továbbra is a Zoom és a projektmenedzsment rendszer között kell váltogatnia, hogy megtekintse a feladatokat, a felelősöket és az ütemterveket.

🏆 Győztes: ClickUp nyer az ismétlődő standupok és belső frissítések terén, ahol videohívásokat és projektfrissítéseket szeretne egy helyen.

2. funkció: A találkozók jegyzetétől az automatizált feladatkezelésig

ClickUp

A ClickUp Brain és az AI Notetaker segítségével a találkozók jegyzetéből közvetlenül cselekvésre tudsz lépni, anélkül, hogy extra adminisztratív munkát kellene végezni. Az AI Notetaker csatlakozhat a Zoom-találkozókhoz vagy a SyncUp-okhoz, intelligens összefoglalókat készíthet, és találkozói jegyzeteket állíthat össze, amelyek közvetlenül a ClickUp Tasks-hez kapcsolódó cselekvési pontokat tartalmaznak.

Innen automatizált feladatkezdeményezéssel rendelhet hozzá tulajdonosokat, állíthat be határidőket, és ugyanazon a munkaterületen tarthatja a találkozók jegyzetét és a nyomon követést.

Zoom

A Zoom AI Companion funkciója összefoglalót készíthet a megbeszélésekről, kiemelheti a legfontosabb témákat, és javaslatokat tehet a Zoom-megbeszélés utáni teendőkkel kapcsolatban.

Ezek hasznosak lehetnek a mondottak emlékezeteseként, de még mindig át kell helyezni őket a projektmenedzsment eszközébe, akár integrációk, akár manuális másolás-beillesztés segítségével. Ez egy további lépést jelent a „döntöttünk” és a „ez most egy nyomon követett feladat, amelynek van tulajdonosa” között.

🏆 Győztes: ClickUp nyer az automatizált feladatkezelés és a találkozók jegyzetének, összefoglalójának és feladataiknak egy helyen történő tárolása miatt, ahelyett, hogy külön alkalmazásokban kellene tárolni őket.

3. funkció: Csapatkommunikáció és aszinkron együttműködés

ClickUp

A ClickUp egy munkaterületen egyesíti a SyncUp, a ClickUp Chat, a Docs és a Whiteboards funkciókat. A csapatok gyorsan lebonyolíthatnak egy SyncUp-ot, nyomon követhetik a ClickUp Chat szálakat, és egyetlen kattintással üzeneteket vagy megjegyzéseket alakíthatnak feladatokká.

Az aszinkron együttműködéshez megoszthatja a képernyőfelvételeket a ClickUp Clips segítségével, és hagyhatja, hogy a Brain összefoglalja a hosszú frissítéseket. Ez segíthet az embereknek, hogy saját időben felzárkózzanak, anélkül, hogy újabb megbeszélésre lenne szükség.

Zoom

A Zoom erős együttműködési lehetőségeket kínál a hívások során: a megbeszélések alatti csevegés, reakciók, szavazások és táblák interaktívabbá teszik az élő üléseket. A Zoom Team Chat csatornák és közvetlen üzenetek segítségével biztosítja a beszélgetések folytonosságát a hívások között.

A döntéseket és linkeket azonban továbbra is át kell vinni a projektmenedzsment és dokumentációs eszközökbe, ami azt jelenti, hogy a találkozó végeztével a kontextus elmosódhat.

🏆 Győztes: ClickUp nyer, mert a csapatkommunikációt, az aszinkron frissítéseket és a projektmenedzsmentet egy helyen tartja.

4. funkció: Képernyőmegosztás és képernyőfelvételek megosztása

ClickUp

A SyncUp segítségével közvetlenül a ClickUpból oszthatja meg képernyőjét, hogy végigvezesse a feladatokat, a műszerfalakat vagy a dokumentumokat. Ha aszinkron magyarázatokra van szüksége, a ClickUp Clips segítségével gyors képernyő- vagy hangvideókat rögzíthet, és megoszthatja azokat feladatokban, dokumentumokban vagy csevegésben.

Az összes klip és SyncUp a Clips Hubban kerül tárolásra a leiratokkal és megjegyzésekkel együtt, így a képernyőfelvételek mindig a hozzájuk tartozó munkához kapcsolódnak.

Zoom

A Zoom kiválóan alkalmas élő képernyőmegosztásra és hosszú felvételek készítésére. A Zoom-találkozókat helyi vagy felhőalapú tárhelyre rögzítheti, és a linket elküldheti a résztvevőknek vagy az érdekelt feleknek. Ez ideális megoldás bemutatók, képzések és ügyfelekkel való találkozókhoz.

De ezek a rögzítési linkek általában e-mailekben, csevegőprogramokban vagy tárolóeszközökben találhatók, nem pedig a feladatokban vagy projekttervekben, ahol később szükség lenne rájuk.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Zoom erőssége a hosszú élő munkamenetek és webináriumok, míg a ClickUp jobb a képernyőfelvételek közvetlen megosztásához feladatokon és dokumentumokon belül.

5. funkció: Találkozók ütemezése és naptárak használata

ClickUp

A ClickUp segítségével megbeszéléseket szervezhet, ahol kezelheti a munkáját. A Naptár nézet segítségével megtekintheti a feladatokat és eseményeket, majd a ClickUp–Zoom integrációval elindíthatja a Zoom-megbeszéléseket a feladatokból, vagy a hívás kezdetekor beillesztheti a Zoom linkeket a feladat megjegyzéseibe.

Így egyetlen projektmenedzsment eszközben ütemezheti meg a találkozókat, csatolhatja a csatlakozási linkeket és nyomon követheti a további lépéseket, ahelyett, hogy több naptárral kellene bajlódnia.

Zoom

A Zoom integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és más ütemezési eszközökkel, így egy kattintással hozzáadhat Zoom linkeket az eseményekhez.

A Zoom Scheduler és a foglalási linkek megkönnyítik a rendelkezésre állás megosztását az ügyfelekkel vagy partnerekkel, és a találkozók automatikusan bekerülnek mindenki naptárába. Külső hívások és ügyfelekkel való találkozók esetén ez a folyamat ismerős és hatékony.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Zoom nyer a külső ütemezés és foglalás terén, míg a ClickUp jobb, ha a feladatokat kezelő helyről szeretnéd közvetlenül a találkozókat is ütemezni.

6. funkció: A megbeszélések utáni munkák átláthatósága

ClickUp

A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a vezetőknek a megbeszélések után történtekbe. Nyomon követheti a munkaterhelést, a burndown diagramokat, a sebességet és az egyéni KPI-ket a SyncUps-ban és az AI Notetaker jegyzetekben létrehozott vagy frissített feladatok alapján.

Mivel a jelentések a ClickUp élő feladataiból készülnek, könnyen látható, hogy a megbeszélések valóban előreviszik-e a projekteket, vagy csak kitöltik a naptárat.

Zoom

A Zoom elemzéseket nyújt a találkozókról, például a résztvevők számáról, a hívásminőségről és a funkciók használatáról. Ez nagyon hasznos az IT- és üzemeltetési csapatok számára.

De ezeket az adatokat nem köti össze a projekt eredményeivel, a sprint állapotával vagy a szállítási határidőkkel, ha nincs külön jelentéskészítő rendszer. További eszközre van szükséged ahhoz, hogy megértsd a Zoom-találkozók hatását a valódi munkára.

🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen nyer a találkozók utáni átláthatóság terén, mivel a találkozók eredményeként bekövetkező változásokat közvetlenül összekapcsolja a munkával és a kapacitással.

ClickUp vs. Zoom a Redditen

A Reddit felhasználói szerint ezek az eszközök különböző feladatokra szolgálnak. A Zoom gyorsan összehozza az embereket, míg a ClickUp a döntéseket nyomon követhető munkává alakítja.

A ClickUp esetében sok felhasználó értékeli a meeting-to-action munkafolyamatokat:

A ClickUp-ban létrehoz egy dokumentumot, amely tartalmazza az áttekintést, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket és a legfontosabb témákat... mindez szépen formázva és könnyen olvasható formában.

Külső partnerekkel való együttműködés esetén a Zoom a legbiztonságosabb választás... szinte mindenki ismeri a Zoomot, és a felhasználói felülete nagyon egyszerű.

Külső partnerekkel való együttműködés esetén a Zoom a legbiztonságosabb választás... szinte mindenki ismeri a Zoomot, és a felhasználói felülete nagyon egyszerű.

Mások azonban megjegyzik , hogy az AI-összefoglalók kihagyhatnak részleteket, ezért felülvizsgálatra szorulnak:

A Zoom AI Companion jól működik... de a pontatlanságok és általánosítások megváltoztathatják a történtek jelentését.

A ClickUp tökéletesen összehangolja munkáját

A Zoom segítségével az emberek könnyen és természetesen tudnak összejönni. Gyors bejelentkezések, ügyfélbemutatók és nagy webináriumok esetén megbízható videót, egyszerű csatlakozást és tiszta nyomonkövetési folyamatot biztosít.

A ClickUp viszont egyetlen, AI-alapú munkaterületen segít kezelni az összes kommunikációt és együttműködést, így Ön és csapata mindig ugyanazon az oldalon maradhatnak.

Segít nyomon követni a projekt előrehaladását, lehetővé teszi a fájlmegosztást és automatizálja az ismétlődő feladatokat. Ingyenes csomaggal kezdheted, és a központosított feladatkezelés és több mint 1000 ClickUp-integráció segítségével könnyedén kezelhetsz több projektet is. Van egy listád a végrehajtandó feladatokról? A ClickUp projektkövetési és automatizált feladatkezelési munkafolyamatai segítenek azok elvégzésében.

Mindkét eszköznek megvannak az erősségei, de ha olyan eszközt keres, amely segít a megbeszélésekhez való hozzáférésben, a projektmunkafolyamatok kezelésében és a feladatok nyomon követésének prioritásainak meghatározásában, akkor a ClickUp az ideális eszköz az Ön számára.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen érzés, ha minden egy helyen van! Nincs rendetlenség. Nincs szükség a lapok közötti váltásra a projektek kezeléséhez. Csak egy eszköz, amely Önnel együtt dolgozik, nem pedig Ön ellen.