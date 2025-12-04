Zoom vs. ClickUp SyncUp: melyik illik legjobban a csapatához?

9:55 van. A csapata Zoom-hívásra kapcsolódik. Döntések születnek. A teendők gyorsan eloszlanak. Harminc perccel később a jegyzeteket átmásolja a feladatlapokra, és továbbítja a linkeket, hogy semmi ne maradjon ki.
Itt van a választás. A Zoom egy vezető videokonferencia-platform, amelyet videohívásokhoz és megbízható képernyőmegosztáshoz fejlesztettek ki. A ClickUp SyncUp közelebb áll a munkához. Lehetőség van találkozók ütemezésére, jegyzetek készítésére, valamint automatikus feladatkezdeményezésre, amely a feladatokhoz és a felelősökhöz kapcsolódik.
Van oka annak, hogy ez a funkció fontos. A Microsoft Work Trend Index adatai szerint az átlagos alkalmazott idejének 57%-át értekezleteken, e-mailek írásával és csevegéssel tölti. Ez rengeteg beszélgetés, amelynek gyorsan cselekvéssé kell válnia.
Ez az útmutató összehasonlítja a Zoom és a ClickUp SyncUp alkalmazásokat, hogy a távoli csapatok kiválaszthassák, melyik illik legjobban a mindennapi tevékenységeikhez, függetlenül attól, hogy a legjobb minőségű hívásokat vagy a munkába közvetlenül átmenő értekezleteket szeretnék-e.
Zoom vs. ClickUp SyncUp egy pillantásra
Amikor összehasonlítja a Zoom és a ClickUp SyncUp alkalmazásokat, valójában egy önálló videokonferencia-platform és egy projektmenedzsment munkaterületen belüli találkozóréteg között választ.
Íme egy áttekintés a legfontosabb funkciókról, a feladatkezelési képességekről és egyéb fejlett funkciókról:
|Funkció
|ClickUp SyncUp
|Zoom Meetings
|Fő hangsúly
|A ClickUp-ba beépítve, a projektmenedzsment és a csapatkommunikáció konvergens AI munkaterületének részeként.
|Önálló videokonferencia-platform online értekezletek és webináriumok szervezéséhez és azokhoz való csatlakozáshoz
|Napi standupok és projektfrissítések
|Indítsa el a SyncUp-ot listákból, nézetekből vagy feladatokból, hogy a csapatok ugyanazon a helyen vizsgálhassák át a táblákat, frissíthessék a feladatokat és beszélgethessenek.
|HD videohívások futtatása képernyőmegosztással és csevegéssel, de a táblák és a nyomkövetők általában külön projekteszközben találhatók.
|Feladat- és projektmenedzsment
|Teljes feladat- és projekthierarchia tulajdonosokkal, határidőkkel, függőségekkel, irányítópultokkal és automatizált feladat-létrehozással az értekezletekből.
|Nincs natív projektmenedzsment; a Zoom-találkozókon megbeszélt teendők külső eszközökben kell létrehozni.
|Találkozói jegyzetek és automatizált teendők
|A ClickUp Brain és az AI Notetaker összefoglalókat, kereshető átiratokat és feladatokat hoz létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a dokumentumokhoz és nézetekhez.
|A Zoom AI Companion összefoglalókat és javasolt teendőket generál, amelyeket még be kell illeszteni a projekteszközökbe.
|Képernyőmegosztás és képernyőfelvételek
|Ossza meg képernyőjét a SyncUps-ban, és mentse el a SyncUps-okat és a klipeket a Clips Hub-ban, a feladatokhoz kapcsolódó átiratokkal és megjegyzésekkel együtt.
|Ossza meg képernyőjét a Zoom-találkozókon, rögzítse a munkameneteket helyi vagy felhőalapú tárhelyre, majd ossza meg a linkeket külön-külön.
|Ütemezés és integrációk
|Ütemezzen megbeszéléseket, ahol a munkát kezeli, és használja a ClickUp–Zoom integrációt a Zoom-megbeszélések elindításához a feladatokból.
|Ütemezzen Zoom-értekezleteket a Zoom alkalmazásból vagy a naptárintegrációkból, és adjon hozzá Zoom-linkeket a Google vagy az Outlook eseményeihez.
|Jelentések és láthatóság a megbeszélések után
|A műszerfalak valós időben mutatják, hogy a megbeszélések eredményeként bekövetkező változások hogyan befolyásolják a munkaterhelést, a burndown-t és a teljesítést.
|Az elemzések a használatra és a minőségre koncentrálnak, nem pedig a projekt eredményeire vagy a sprint állapotára.
|A legjobb
|Csapatok, akik a SyncUp funkciókat, a találkozók jegyzetét és az automatizált feladatkezelést szeretnék egy munkaterületen a projektmenedzsmenthez kapcsolva használni.
|Csapatok, akiknek szükségük van egy ismerős Zoom alternatívára a személyes találkozók és a gyors videohívások helyett, különböző eszközökön.
Mi az a ClickUp?
A ClickUp egy konvergens AI munkaterület, amely a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, értekezleteket és AI-t egy helyen egyesíti, így a csapatok eszközök közötti váltás nélkül tervezhetnek, végrehajthatnak és jelenthetnek.
Képzelje el, hogy egy osztályvezető egy többfunkciós bevezetést irányít.
A frissítések a Zoom csevegésben jelennek meg, a nyomon követések a beérkező levelek mappájában találhatók, a legújabb hatókör-változások pedig valakinek a személyes jegyzeteiben vannak elrejtve. Minden váltás koncentrációt igényel, és megnehezíti annak megítélését, hogy mi is történt valójában.
A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy csökkentse ezt a munkaterhelést, mivel mindent egyetlen munkaterületen tart össze.
A ClickUp SyncUp és a ClickUp Meetings segítségével a csapatok ugyanazokból a listákból és feladatokból indíthatnak gyors videohívásokat, rögzíthetik a megbeszélések jegyzetét a kontextusban, és közvetlenül összekapcsolhatják a döntéseket a felelősökkel és a határidőkkel.
A ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain ezeket a beszélgetéseket összefoglalókba és teendőkbe alakítja, így a „megbeszéltük” automatikusan „a rendszerben van” lesz.
Ha nagyobb megbeszélések vagy külső hívások esetén továbbra is a Zoomra támaszkodik, a ClickUp–Zoom integráció lehetővé teszi, hogy a ClickUp Tasks, Docs és Chat alkalmazásokból indítson vagy csatlakozzon Zoom-értekezletekhez, és a csatlakozási linket és a felvételt a munkához csatolva tartsa.
Egy felhasználó egyszerűen fogalmazott:
A testreszabott nézetek, irányítópultok és mezők létrehozásának lehetősége fantasztikus. Nagyon tetszik a széles körű funkciókínálat is, a feladatkezeléstől és az időkövetéstől a dokumentumok közös szerkesztéséig és a célok kitűzéséig. Ez valóban egy all-in-one munkaterület.
Vásárlói értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)
A ClickUp funkciói
Így segítik a ClickUp funkciói a távoli csapatokat abban, hogy a „hívás, jegyzetek másolása, majd a táblázat későbbi frissítése” helyett a projektmenedzsment munkafolyamatokba integrált élő megbeszéléseket használjanak.
1. funkció: ClickUp Chat
A ClickUp Chat ötvözi a valós idejű üzenetküldést és a munkamenedzsmentet, így a beszélgetések soha nem térnek el a feladatoktól, amelyekre hatással vannak.
A csapatok csatornákon vagy közvetlen üzenetekben cseveghetnek, fájlokat oszthatnak meg, és egyetlen kattintással bármely üzenetet feladattá alakíthatnak a ClickUp Tasks alkalmazásban. Ez biztosítja, hogy a döntések, fájlok és teendők ugyanabban a munkaterületen maradjanak, ami megkönnyíti azok nyomon követését és megtalálását.
A ClickUp mesterséges intelligenciája összefoglalja a hosszú beszélgetéseket és javaslatokat tesz a beszélgetésből, ami különösen hasznos egy mozgalmas nap után. Ahelyett, hogy végiglapozná a Zoom csevegési naplóit vagy szétszórt DM-eket, a ClickUp Chatben tiszta összefoglalásokat és megvalósítható feladatokat kap.
📌 Példa: Egy termékcsapat megbeszéli egy hibát a ClickUp Chat csatornán, csatol képernyőképeket, és megegyezik a javításról. A projektmenedzser átalakítja az üzenetet egy feladattá a ClickUp-ban, kijelöl egy mérnököt, és meghatározza a határidőt. Amikor a javítás befejeződik, a feladat állapota, a megjegyzések és a csatolmányok teljes képet adnak a történtekről. Nincs többé szükség a régi csevegési szálakra.
2. funkció: ClickUp SyncUp (és Zoom integráció)
A ClickUp SyncUp könnyű videohívásokat hoz közvetlenül a ClickUp munkaterületére.
A SyncUp-ot listából, feladatból vagy csevegésből indíthatja el, és a hívás alatt is folytathatja a munkát a ClickUp munkaterületén.
A képernyőmegosztás, a megjegyzések és a feladatlinkek mind egy helyen találhatók, ami megkönnyíti a státuszfrissítések és a gyors stand-upok lebonyolítását és nyomon követését. Mivel a SyncUpok a ClickUp Chat részét képezik, nincs szükség külön meeting alkalmazásra a belső ellenőrzésekhez.
Ha azonban teljes értékű Zoom-értekezletre van szüksége (például külső bemutató vagy webinárium céljából), a Zoom integráció segítségével a ClickUp Feladatok, Dokumentumok és Csevegés menüpontokból indíthatja el a Zoom-értekezleteket.
A csatlakozási link automatikusan hozzáadódik a feladat megjegyzéséhez, a kijelölt személyek és a követők értesítést kapnak a találkozó kezdetéről, és a felvétel linkjei ugyanahhoz a feladathoz csatolhatók, hogy könnyen elérhetők legyenek.
📌 Példa: Egy távoli mérnöki csapat naponta tart SyncUp-ot a sprint listájáról. Megnyitják a táblát, áttekintik az akadályokat, és új feladatokat hoznak létre a hívás során. A havi ügyfél-webináriumhoz a CSM elindít egy Zoom-értekezletet egy ClickUp-feladatból, onnan tartja a prezentációt, majd később a Zoom-felvétel linkjét ugyanarra a feladatra helyezi, így az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok újra megtekinthetik a hívást anélkül, hogy újra kérniük kellene a linket.
💡 Érdekes tény: Kutatások szerint a találkozók akár egyharmada felesleges, és a nem hatékony találkozók jelentik a termelékenység legnagyobb akadályát. Azok az eszközök, amelyek összekapcsolják a megbeszéléseket a feladatokkal, segítenek csökkenteni ezt a pazarlást.
3. funkció: ClickUp Brain és AI Notetaker
A ClickUp Brain és a ClickUp AI Notetaker bezárja a kört a „megbeszéltük” és a „benne van a rendszerben” között.
Az AI Notetaker automatikusan csatlakozhat az értekezletekhez, jegyzeteket készíthet, kiemelheti a legfontosabb döntéseket, és az értekezlet befejezése után azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja a teendőket (függetlenül attól, hogy ClickUp SyncUp vagy Zoom értekezletet tartott).
Ezt követően a ClickUp Brain összefoglalhatja a hosszú megbeszéléseket, javasolhat tulajdonosokat és határidőket, valamint összehangolhatja a dokumentumokat és a feladatokat.
A ClickUp Brain MAX segítségével a csapatok a Talk to Text funkciót használják, hogy a gépelés helyett beszéddel adjanak át frissítéseket.
Átlagosan a ClickUp Brain MAX felhasználói arról számolnak be, hogy hetente 1,1 napot spórolnak meg, négyszer gyorsabban dolgoznak, mint gépeléssel, és akár 88%-kal csökkentik az eszközköltségeket azáltal, hogy több AI-segédprogramot egyesítenek egy munkaterületen.
A ClickUp Brain MAX prémium AI modelleken is fut, mint például a Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek és Claude. Miközben beszél, a program szerkeszti a szöveget az érthetőség és a hangnem érdekében, majd kifinomult szöveget szállít a dokumentumokhoz és a feladatfrissítésekhez.
📌 Példa: A funkciók közötti tervezési megbeszélés után az AI Notetaker összefoglalót készít a döntésekről és a teendőkről, majd a megfelelő listákban feladatokat hoz létre a tervezés, a fejlesztés és az elemzés számára. A projektmenedzser gyorsan áttekinti az összefoglalót, módosít két határidőt, és kész is van. Nincs szükség a Zoom összefoglalójából a pontokat egy külön projektmenedzsment eszközbe másolni.
💡 Profi tipp: Szeretne minden alkalommal egységes összefoglalót készíteni? Kezdje jegyzetelési sablonokkal, így az átadások egyértelműek és könnyen kereshetők maradnak.
Itt található egy tökéletes útmutató arról, hogyan teszi a ClickUp Brain a jegyzetelést könnyűvé:
ClickUp árak
📮 ClickUp Insight: Felmérésünkben a csapatok 88%-a már használja az AI-t a mindennapi munka felgyorsítására. Párosítsa a ClickUp Brain-t a SyncUp-pal, hogy lerövidítse a megbeszélések időtartamát, azonnali összefoglalókat kapjon, és a döntéseket automatizált feladatok létrehozásává alakítsa – így a következő lépések manuális adatbevitel nélkül kerülnek a ClickUp feladatokba.
Mi az a Zoom?
A Zoom egy vezető videokonferencia-platform, amely megbízható videó-, audio- és képernyőmegosztási funkcióival segíti a csapatokat, ügyfeleket és partnereket a gyors kapcsolatfelvételben.
A Zoom Meetings a Zoom Workplace központi eleme, amely HD videót, értekezlet közbeni csevegést, reakciókat és felvételt kínál mindenhez, a napi állásfoglalásoktól a globális webináriumokig.
Egy tipikus napon egy projektmenedzser létrehozhat egy Zoom-találkozó linket a Google Naptárból, és megoszthatja a képernyőjét, hogy végigvezesse a résztvevőket a terven. A felhasználók ezután hozzáférhetnek a találkozó csevegéséhez, hogy gyors linkeket találjanak, és a felhőalapú felvételek segítségével később áttekinthetik a találkozó egy részét.
Ezen felül a Zoom AI Companion képes összefoglalásokat, teendőket és nyomon követési utasításokat generálni.
A Zoom olyan népszerű eszközökkel is integrálható, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Google Workspace, így a Zoom-találkozókat ütemezheti, felvételeket oszthat meg, és az alapvető nyomon követést a csapata által már használt alkalmazásokon keresztül folytathatja.
Vásárlói értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (54 000+)
- Capterra: 4,6 (14 000+)
A Zoom funkciói
A Zoom a zökkenőmentes videohívások lebonyolítására és a csapatok összehangoltságának fenntartására összpontosít a hívások után AI-összefoglalók, felvételek és csevegés segítségével.
1. funkció: AI Companion jegyzetekhez és teendőkhöz
A Zoom AI Companion funkciója a Zoom-megbeszélések alatt figyel, és a hívás befejezése után strukturált összefoglalót készít a megbeszélésről, fejezetekkel, legfontosabb pontokkal és javasolt teendőkkel.
A házigazdák a Zoom Összefoglalók oldalán megtekinthetik és szerkeszthetik ezeket az összefoglalókat, megoszthatják őket a résztvevőkkel, és felhasználhatják a tartalmat követő e-mailek vagy belső frissítések megírásához.
📌 Példa: Egy ügyfélkapcsolati menedzser negyedéves üzleti áttekintést tart. A beszélgetés után az AI Companion összefoglalót készít a döntésekről és a következő lépésekről. A menedzser néhány sort módosít, elküldi az ügyfélnek, majd a legfontosabb teendőket átadja a projektmenedzsment eszközének, hogy nyomon követhesse a végrehajtást.
💡 Profi tipp: Ha dedikált rögzítő eszközre van szüksége, a Zoomhoz készült AI jegyzetelők automatikusan címkézhetik a beszélőket és a témákat a megosztható összefoglalókhoz.
2. funkció: Naptár és ütemezés
A Zoom segítségével egyszerűen ütemezhet megbeszéléseket a már használt eszközökből. A Zoom Scheduler és a naptár kiegészítők segítségével néhány kattintással közzéteheti a rendelkezésre állását, megoszthatja a foglalási linkeket, és hozzáadhatja a Zoom-megbeszélések linkjeit a Google Naptárhoz vagy a Microsoft 365 eseményekhez.
A résztvevők kiválasztanak egy időpontot, automatikus emlékeztetőket kapnak, és közvetlenül a naptár meghívásából csatlakozhatnak.
📌 Példa: Egy partnermenedzser Scheduler linket küld vállalati ügyfeleknek. Ők kiválasztják a találkozó időpontját, az esemény mindkét naptárban megjelenik a Zoom linkkel együtt, és automatikusan e-mailes emlékeztetők kerülnek kiküldésre – nincs szükség oda-vissza levelezésre a rendelkezésre állás megerősítésére.
💡 Érdekesség: A Microsoft Work Trend Index adatai szerint az alkalmazottak körülbelül kétpercenként kapnak értesítést , ami napi szinten körülbelül 275 megszakítást jelent a megbeszélések, e-mailek és csevegések során.
3. funkció: Csapatcsevegés és együttműködés a hívások során
A Zoom Team Chat csatornákat és közvetlen üzeneteket kínál, ahol a csapatok a megbeszélések között is folytathatják a beszélgetéseket, megoszthatják a fájlokat és rögzíthetik a fontos szálakat.
A Zoom-értekezletek során a résztvevők a hívás közbeni csevegést, táblákat és megjegyzéseket használhatnak a képernyő megosztása közben, hogy valós időben tisztázzák a döntéseket. A felhőalapú felvételek rögzítik a munkamenetet, így aki lemaradt róla, később visszanézheti, mi történt.
📌 Példa: Egy elosztott termékcsapat egy Zoom-híváson végigmegy egy prototípuson, miközben gyors jegyzeteket és linkeket rögzít a találkozó csevegésében. Utána a Team Chat-ben rögzítik az összefoglaló szálat, és csatolják a felhőalapú felvételt, hogy az új érdekelt felek felzárkózhassanak anélkül, hogy újabb hívást kellene ütemezniük.
💡 Profi tipp: A zökkenőmentesebb prezentálás és hibaelhárítás érdekében ez a képernyőmegosztó szoftverekről szóló útmutató beállítási tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
💡 Profi tipp: Ha a tervezet korlátait és a felvételek tárolási kapacitását mérlegeli, ez a Zoom árak áttekintése segít a funkciók és a költségvetése összehangolásában.
Zoom vs. ClickUp SyncUp: funkciók összehasonlítása
Most nézzük meg a Zoom és a ClickUp SyncUp funkcióit, hogy megtudjuk, melyik meeting eszköz illik legjobban a mindennapi munkádhoz.
1. funkció: Napi standupok és projektfrissítések
ClickUp
A ClickUp SyncUp segítségével közvetlenül a listákból, nézetekből vagy feladatokból indíthat videohívásokat. A sprint táblája, a hátralékok vagy az ütemterv már megnyitva van a megbeszélés kezdetekor, így valós időben frissítheti az állapotokat, hozzáadhat megbízottakat és módosíthatja a határidőket.
Mivel a SyncUp a ClickUp-on belül működik, a csapatkommunikáció, a projektmenedzsment és a standupok ugyanazon a munkaterületen zajlanak, nem pedig szétszórt lapokon.
Zoom
A Zoom elsősorban élő videohívásokra lett kifejlesztve. A csapatok HD videóval, képernyőmegosztással, kis csoportok számára kialakított szobákkal és csevegéssel rendezhetnek Zoom-találkozókat, ami jól működik távoli standupok és gyors bejelentkezések esetén.
De a táblák és a nyomkövetők általában egy másik eszközben találhatók, így továbbra is a Zoom és a projektmenedzsment rendszer között kell váltogatnia, hogy megtekintse a feladatokat, a felelősöket és az ütemterveket.
🏆 Győztes: ClickUp nyer az ismétlődő standupok és belső frissítések terén, ahol videohívásokat és projektfrissítéseket szeretne egy helyen.
2. funkció: A találkozók jegyzetétől az automatizált feladatkezelésig
ClickUp
A ClickUp Brain és az AI Notetaker segítségével a találkozók jegyzetéből közvetlenül cselekvésre tudsz lépni, anélkül, hogy extra adminisztratív munkát kellene végezni. Az AI Notetaker csatlakozhat a Zoom-találkozókhoz vagy a SyncUp-okhoz, intelligens összefoglalókat készíthet, és találkozói jegyzeteket állíthat össze, amelyek közvetlenül a ClickUp Tasks-hez kapcsolódó cselekvési pontokat tartalmaznak.
Innen automatizált feladatkezdeményezéssel rendelhet hozzá tulajdonosokat, állíthat be határidőket, és ugyanazon a munkaterületen tarthatja a találkozók jegyzetét és a nyomon követést.
Zoom
A Zoom AI Companion funkciója összefoglalót készíthet a megbeszélésekről, kiemelheti a legfontosabb témákat, és javaslatokat tehet a Zoom-megbeszélés utáni teendőkkel kapcsolatban.
Ezek hasznosak lehetnek a mondottak emlékezeteseként, de még mindig át kell helyezni őket a projektmenedzsment eszközébe, akár integrációk, akár manuális másolás-beillesztés segítségével. Ez egy további lépést jelent a „döntöttünk” és a „ez most egy nyomon követett feladat, amelynek van tulajdonosa” között.
🏆 Győztes: ClickUp nyer az automatizált feladatkezelés és a találkozók jegyzetének, összefoglalójának és feladataiknak egy helyen történő tárolása miatt, ahelyett, hogy külön alkalmazásokban kellene tárolni őket.
3. funkció: Csapatkommunikáció és aszinkron együttműködés
ClickUp
A ClickUp egy munkaterületen egyesíti a SyncUp, a ClickUp Chat, a Docs és a Whiteboards funkciókat. A csapatok gyorsan lebonyolíthatnak egy SyncUp-ot, nyomon követhetik a ClickUp Chat szálakat, és egyetlen kattintással üzeneteket vagy megjegyzéseket alakíthatnak feladatokká.
Az aszinkron együttműködéshez megoszthatja a képernyőfelvételeket a ClickUp Clips segítségével, és hagyhatja, hogy a Brain összefoglalja a hosszú frissítéseket. Ez segíthet az embereknek, hogy saját időben felzárkózzanak, anélkül, hogy újabb megbeszélésre lenne szükség.
Zoom
A Zoom erős együttműködési lehetőségeket kínál a hívások során: a megbeszélések alatti csevegés, reakciók, szavazások és táblák interaktívabbá teszik az élő üléseket. A Zoom Team Chat csatornák és közvetlen üzenetek segítségével biztosítja a beszélgetések folytonosságát a hívások között.
A döntéseket és linkeket azonban továbbra is át kell vinni a projektmenedzsment és dokumentációs eszközökbe, ami azt jelenti, hogy a találkozó végeztével a kontextus elmosódhat.
🏆 Győztes: ClickUp nyer, mert a csapatkommunikációt, az aszinkron frissítéseket és a projektmenedzsmentet egy helyen tartja.
4. funkció: Képernyőmegosztás és képernyőfelvételek megosztása
ClickUp
A SyncUp segítségével közvetlenül a ClickUpból oszthatja meg képernyőjét, hogy végigvezesse a feladatokat, a műszerfalakat vagy a dokumentumokat. Ha aszinkron magyarázatokra van szüksége, a ClickUp Clips segítségével gyors képernyő- vagy hangvideókat rögzíthet, és megoszthatja azokat feladatokban, dokumentumokban vagy csevegésben.
Az összes klip és SyncUp a Clips Hubban kerül tárolásra a leiratokkal és megjegyzésekkel együtt, így a képernyőfelvételek mindig a hozzájuk tartozó munkához kapcsolódnak.
Zoom
A Zoom kiválóan alkalmas élő képernyőmegosztásra és hosszú felvételek készítésére. A Zoom-találkozókat helyi vagy felhőalapú tárhelyre rögzítheti, és a linket elküldheti a résztvevőknek vagy az érdekelt feleknek. Ez ideális megoldás bemutatók, képzések és ügyfelekkel való találkozókhoz.
De ezek a rögzítési linkek általában e-mailekben, csevegőprogramokban vagy tárolóeszközökben találhatók, nem pedig a feladatokban vagy projekttervekben, ahol később szükség lenne rájuk.
🏆 Győztes: Döntetlen. A Zoom erőssége a hosszú élő munkamenetek és webináriumok, míg a ClickUp jobb a képernyőfelvételek közvetlen megosztásához feladatokon és dokumentumokon belül.
5. funkció: Találkozók ütemezése és naptárak használata
ClickUp
A ClickUp segítségével megbeszéléseket szervezhet, ahol kezelheti a munkáját. A Naptár nézet segítségével megtekintheti a feladatokat és eseményeket, majd a ClickUp–Zoom integrációval elindíthatja a Zoom-megbeszéléseket a feladatokból, vagy a hívás kezdetekor beillesztheti a Zoom linkeket a feladat megjegyzéseibe.
Így egyetlen projektmenedzsment eszközben ütemezheti meg a találkozókat, csatolhatja a csatlakozási linkeket és nyomon követheti a további lépéseket, ahelyett, hogy több naptárral kellene bajlódnia.
Zoom
A Zoom integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és más ütemezési eszközökkel, így egy kattintással hozzáadhat Zoom linkeket az eseményekhez.
A Zoom Scheduler és a foglalási linkek megkönnyítik a rendelkezésre állás megosztását az ügyfelekkel vagy partnerekkel, és a találkozók automatikusan bekerülnek mindenki naptárába. Külső hívások és ügyfelekkel való találkozók esetén ez a folyamat ismerős és hatékony.
🏆 Győztes: Döntetlen. A Zoom nyer a külső ütemezés és foglalás terén, míg a ClickUp jobb, ha a feladatokat kezelő helyről szeretnéd közvetlenül a találkozókat is ütemezni.
6. funkció: A megbeszélések utáni munkák átláthatósága
ClickUp
A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a vezetőknek a megbeszélések után történtekbe. Nyomon követheti a munkaterhelést, a burndown diagramokat, a sebességet és az egyéni KPI-ket a SyncUps-ban és az AI Notetaker jegyzetekben létrehozott vagy frissített feladatok alapján.
Mivel a jelentések a ClickUp élő feladataiból készülnek, könnyen látható, hogy a megbeszélések valóban előreviszik-e a projekteket, vagy csak kitöltik a naptárat.
Zoom
A Zoom elemzéseket nyújt a találkozókról, például a résztvevők számáról, a hívásminőségről és a funkciók használatáról. Ez nagyon hasznos az IT- és üzemeltetési csapatok számára.
De ezeket az adatokat nem köti össze a projekt eredményeivel, a sprint állapotával vagy a szállítási határidőkkel, ha nincs külön jelentéskészítő rendszer. További eszközre van szükséged ahhoz, hogy megértsd a Zoom-találkozók hatását a valódi munkára.
🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen nyer a találkozók utáni átláthatóság terén, mivel a találkozók eredményeként bekövetkező változásokat közvetlenül összekapcsolja a munkával és a kapacitással.
ClickUp vs. Zoom a Redditen
A Reddit felhasználói szerint ezek az eszközök különböző feladatokra szolgálnak. A Zoom gyorsan összehozza az embereket, míg a ClickUp a döntéseket nyomon követhető munkává alakítja.
A ClickUp esetében sok felhasználó értékeli a meeting-to-action munkafolyamatokat:
A ClickUp-ban létrehoz egy dokumentumot, amely tartalmazza az áttekintést, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket és a legfontosabb témákat... mindez szépen formázva és könnyen olvasható formában.
A Zoom esetében a Reddit felhasználók kiemelik a megbízhatóságot és a megszokottságot – különösen külső felhasználók esetében:
Külső partnerekkel való együttműködés esetén a Zoom a legbiztonságosabb választás... szinte mindenki ismeri a Zoomot, és a felhasználói felülete nagyon egyszerű.
Mások azonban megjegyzik , hogy az AI-összefoglalók kihagyhatnak részleteket, ezért felülvizsgálatra szorulnak:
A Zoom AI Companion jól működik... de a pontatlanságok és általánosítások megváltoztathatják a történtek jelentését.
A ClickUp tökéletesen összehangolja munkáját
A Zoom segítségével az emberek könnyen és természetesen tudnak összejönni. Gyors bejelentkezések, ügyfélbemutatók és nagy webináriumok esetén megbízható videót, egyszerű csatlakozást és tiszta nyomonkövetési folyamatot biztosít.
A ClickUp viszont egyetlen, AI-alapú munkaterületen segít kezelni az összes kommunikációt és együttműködést, így Ön és csapata mindig ugyanazon az oldalon maradhatnak.
Segít nyomon követni a projekt előrehaladását, lehetővé teszi a fájlmegosztást és automatizálja az ismétlődő feladatokat. Ingyenes csomaggal kezdheted, és a központosított feladatkezelés és több mint 1000 ClickUp-integráció segítségével könnyedén kezelhetsz több projektet is. Van egy listád a végrehajtandó feladatokról? A ClickUp projektkövetési és automatizált feladatkezelési munkafolyamatai segítenek azok elvégzésében.
Mindkét eszköznek megvannak az erősségei, de ha olyan eszközt keres, amely segít a megbeszélésekhez való hozzáférésben, a projektmunkafolyamatok kezelésében és a feladatok nyomon követésének prioritásainak meghatározásában, akkor a ClickUp az ideális eszköz az Ön számára.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen érzés, ha minden egy helyen van!