Hogyan használhatja a Galaxy AI promptokat a kreativitás és a termelékenység érdekében?

A Galaxy AI nem csupán intelligens funkciók gyűjteménye, hanem egy kreatív segédpilóta, amely közvetlenül a Samsung készülékébe van beépítve. A megfelelő promptokkal ötleteket vázolhat, gondolatokat rendszerezhet és durva jegyzeteket kifinomult tartalommá alakíthat.

A Galaxy AI promptok akkor jönnek jól, amikor kreativitásra van szüksége. Nem jut eszébe a cím? Másodpercek alatt tíz lehetőséget generál. Inspirációra van szüksége egy tervhez? Változatokat vázolhat fel vagy új szemszögeket javasolhat.

Még az ütemterveket vagy az utazási útvonalakat is megtervezheti egyetlen, jól megfogalmazott prompttal.

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan használhatja a Galaxy AI parancsokat mindezek eléréséhez. Megtudhatja, melyik parancsok működnek a legjobban, hogyan fogalmazza meg őket, és hogyan szabadíthatja fel Galaxy készülékében rejlő kreatív és produktív potenciált.

🧠 Tudta? Az első, széles körben „igazi AI”-ként elismert program, a Logic Theorist, 1956-ban készült, és több tucat olyan matematikai tételt sikerült bizonyítania, amelyekkel korábban csak emberi matematikusok foglalkoztak.

Mi az a Galaxy AI?

a Galaxy AI-n keresztül

A Galaxy AI a Samsung telefonjaiba, táblagépeibe és laptopjaiba beépített, eszközön és felhőalapú mesterséges intelligencia funkciók csomagja. Írási, képalkotási, videotámogatási és mindennapi tartalomkezelési eszközöket kínál.

Az AI marketing eszköz egy sor generátort és asszisztenst tartalmaz, amelyeket különböző feladatokhoz kombinálhat, többek között:

Élő fordítás: Valós időben fordítja a hívásokat, így természetesen beszélhet különböző nyelveken.

Csevegéssegítő: Átírja az üzeneteit különböző hangnemeken a tisztább kommunikáció érdekében.

Tolmács: Kétirányú, osztott képernyős fordítást biztosít személyes beszélgetésekhez.

Jegyzetek segítése: Összefoglalja a jegyzeteket, sablonokat hoz létre és automatikusan formázza a szöveget.

Transzkriptum-segítség: A hangfelvételeket tiszta átiratokká és összefoglalókba alakítja.

Körbejelölés kereséshez: Lehetővé teszi, hogy bármit körbejelöljön a képernyőn, és azonnal megkeresse.

Generatív szerkesztés: objektumok eltávolítása vagy háttér kiterjesztése AI képalkotás segítségével

Fotóasszisztens: Egyetlen érintéssel javítja a képeket és szerkesztési javaslatokat kínál.

Vázlatból kép: Egyszerű vázlatokat alakít át valósághű képekké.

AI billentyűzet-segítség: A gépelés közben világosabb, kifinomultabb szöveget javasol.

AI-összefoglalók: Hosszú cikkeket vagy dokumentumokat rövid, könnyen olvasható összefoglalókra rövidít.

Hibrid AI: ötvözi a gyors eszközön történő feldolgozást a fejlett felhőalapú intelligenciával.

🧠 Érdekesség: Az egyik első robot, amely ötvözte az észlelést, a gondolkodást és a cselekvést, Shakey robot volt. Az 1960-as évek végén kifejlesztett Shakey képes volt tervezni, mozogni és „gondolkodni” a feladatokról, mielőtt azokat ténylegesen végrehajtotta, ami hatalmas mérföldkő volt az AI robotikában.

Hogyan működnek a Galaxy AI promptok?

A Galaxy AI parancsok olyan utasításokként működnek, amelyek megmondják a rendszernek, mit szeretne létrehozni, alakítani vagy finomítani.

Amikor beír egy parancsot, a platform azt felhasználja, hogy megértse a kívánt kimenet formátumát, hangnemét, hosszát és célját. Ez vonatkozik az írásra, az összefoglalókra, a tervezésre és a képalkotásra.

Egy világos írási prompt segít a Galaxy AI-nak azonosítani a fő feladatot, függetlenül attól, hogy strukturált vázlatra, rövid összefoglalóra, kifinomult vázlatra vagy vizuális koncepcióra van szüksége. A rendszer ezután az Ön által megadott részletek alapján építi fel az eredményt, így minél közelebb áll a prompt a céljához, annál pontosabb és hasznosabb lesz a kimenet.

Miért hasznosak a Galaxy AI promptok?

A Galaxy AI prompt sablonok javítják a platform által létrehozott tartalmak minőségét és fókuszát, ami kreatív és munkával kapcsolatos feladatok során egyaránt értékessé teszi őket. Segítséget nyújtanak a következő területeken:

A kívánt hangnem, szerkezet és formátum beállítása az írásos kimenethez

További információk átalakítása világos összefoglalásokká vagy vázlatokká

Kampánykoncepciók és tartalmi irányelvek

Részletek hozzáadása a jobb képalkotás érdekében

Csökkentse a vázlatok finomítására vagy átdolgozására fordított időt

A különböző szerepkörök és projektek gyorsabb előrehaladásának támogatása

🔍 Tudta? A ClickUp AI Sprawl felmérése szerint a teljesen integrált AI-vel rendelkező munkavállalók 2,78-szor nagyobb valószínűséggel használják az AI-t a nap folyamán. Az AI integrációja és annak hatása a használatra

A Galaxy AI promptok típusai

Íme 25 Galaxy AI parancs, felhasználási esetek szerint rendezve. 📝

Tartalomkészítési promptok

a Galaxy AI-n keresztül

Vázoljon fel egy 900 szavas blogbejegyzést az etikus AI használatáról az osztálytermekben. Tartalmazza a H2 és H3 címsorokat, valós példákat a K-12 környezetből, a tanárok által felvetett lehetséges aggályokat, valamint rövid bevezető és záró szakaszokat. Írja át ezt a vázlatot, hogy világosabb és folyékonyabb legyen. Tartsa meg az eredeti jelentést, de szűkítse le a szószaporító mondatokat, javítsa ki a kínos átmeneteket, javítsa a bekezdések szerkezetét, és biztosítsa az egységes hangnemet az egész szövegben. Készítsen öt e-mail hírlevél bevezetőt (mindegyik 70-90 szó) a feltörekvő digitális kreativitási trendekről. Változtassa a hangnemet: egy inspiráló, egy adatközpontú, egy beszélgető, egy provokatív és egy történetmesélésre összpontosító. Írjon egy 5 perces YouTube-forgatókönyvet, amelyben elmagyarázza, hogyan lehet hosszú formátumú tartalmakat rövid klipekké alakítani. Tartalmazza a fotók szerkesztéséhez szükséges időjelzéseket, az első 10 másodpercre vonatkozó javaslatokat és három megvalósítható tanácsot. Készítsen 10 LinkedIn-bejegyzés ötletet egy személyes márkaépítés alapjait tanító alkotó számára. Keverje a formátumokat: három oktató szál, három gyors tipp, két mítoszokat cáfoló bejegyzés és két kulisszatitok.

Marketing és közösségi média promptok

a Galaxy AI-n keresztül

Készítsen 30 napos Instagram-tartalomnaptárat egy új kiegészítő termékcsaládot bevezető wellness márka számára. Tartalmazza a heti témákat, a Reels/karusszel/Stories keverékét, a képaláírások vázlatát és az egészségtudatos közönség számára optimális posztolási időpontokat. Írjon öt Facebook-hirdetésváltozatot egy nyelvtanuló alkalmazáshoz, amely elfoglalt szakembereket céloz meg. Készítsen egy ismertségnövelő hirdetést, két funkciókat kiemelő hirdetést és két, időkorlátozott ajánlatokat tartalmazó konverziós hirdetést. Mindegyik hirdetés legyen 125 karakternél rövidebb. Készítsen 12 figyelemfelkeltő TikTok-csalogatót termelékenységi tippekkel kapcsolatos videókhoz. Mindegyik legyen 10 szónál rövidebb, használjon mintázatmegszakításokat, és tartalmazzon lehetőségeket szövegfeliratokra és beszélt bevezetőkre egyaránt. Készítsen márka hangnem útmutatót egy prémium kávé előfizetési szolgáltatáshoz. Határozza meg 4-5 alapvető hangnem jellemzőt, adjon meg minden egyeshez mit kell és mit nem kell tenni, foglaljon bele 8-10 példamondatot, és hasonlítsa össze a versenytársak hangnem példáival. Írjon hét Instagram-feliratot (100-150 karakter) egy fenntartható strandruha-kollekció nyári bemutatójához. Használjon környezetbarát anyagokról szóló üzeneteket, egyértelmű CTA-kat, adjon hozzá 2-3 releváns hashtagot, és változtassa az energia szintjét.

Oktatási és tanulási promptok

a Galaxy AI-n keresztül

Alakítsa ezeket a szétszórt előadási jegyzeteket strukturált tanulási útmutatóvá. Szervezze át egyértelmű címsorokkal, alakítsa át a bekezdéseket felsorolásokká, emelje ki a kulcsszavakat, és adjon hozzá egy gyors ötpontos felülvizsgálati ellenőrzőlistát a végére. Magyarázza el a fotoszintézist 7. osztályosoknak beszélgető nyelven. Ossza fel 4-5 egyszerű lépésre, használjon érthető analógiát, kerülje a tudományos zsargont, és adjon hozzá egy mondatos összefoglalót, amelyet könnyen megjegyezhetnek. Készítsen egy 45 perces óravázlatot a digitális adatvédelemről középiskolás diákok számára. Tartalmazza a tanulási célokat, egy 10 perces beszélgetésindítót, két gyakorlati tevékenységet, reflexiós kérdéseket és egy házi feladatot. Összegezze ezt a 12 oldalas, éghajlatváltozással foglalkozó kutatási tanulmányt egy 150 szavas magyarázattal egyetemi elsőéves hallgatók számára. Válassza ki a három legfontosabb megállapítást, röviden magyarázza el a módszertant, és adjon hozzá kontextust arról, hogy miért fontos ez a kutatás. Készítsen 10 többválasztós kvízkérdést a második világháborúról, amelyek dátumokat, kulcsfontosságú személyeket és fontos eseményeket fednek le. Tartalmazzon három könnyű, négy közepes és három nehéz kérdést a helyes válaszokkal és rövid magyarázatokkal.

🔍 Tudta? A világ népességének több mint 80%-a szigorúbb jogi biztosítékokat szeretne az AI és a magánélet védelme terén, ami azt jelzi, hogy a szigorúbb szabályozás iránti széles körű közvéleményi igény határozottan a mainstream részévé vált.

Termelékenységi és munkafolyamat-parancsok

a Galaxy AI-n keresztül

Alkalmazzuk ezeket a találkozói jegyzeteket egy kifinomult projektismertető elkészítéséhez. Szervezzük meg egyértelmű szakaszokra: projektcélok, határok, háromfázisú ütemterv, legfontosabb eredmények a specifikációkkal, érdekelt felek, költségvetési keret és megoldatlan kérdések. Készítsen heti tervezési sablont egy 4-6 aktív ügyfelet kezelő szabadúszó tervező számára. Tartalmazza a projekt feladatait, az ügyfelek határidőit, az adminisztratív munkát, a nyomon követési emlékeztetőket és a prioritási rangsorolási rendszert. Írjon egy hatlépéses folyamatot az ügyfelek revíziós kéréseinek kezelésére több visszajelzési körben. Tegye azt megvalósíthatóvá az egyes lépésekhez tartozó sablonokkal, adjon hozzá verziókezelési tippeket, és egészítse ki egy döntési fával a hatókör kiterjesztése esetén. Összegezze ezt a 45 perces értekezlet jegyzőkönyvét egy áttekinthető cselekvési dokumentumba. Válogassa ki a meghozott döntéseket, sorolja fel a következő lépéseket a kijelölt felelősökkel, azonosítsa a vezetői beavatkozást igénylő akadályokat, és jegyezze fel az elhalasztott tételeket. Készítsen három professzionális életrajzi változatot 50, 100 és 150 szóból egy marketing tanácsadó számára. Használjon magabiztos, de barátságos hangnemet, emelje ki a szakértelem területeit, tartalmazzon figyelemre méltó eredményeket, és tartsa a nyelvet világosnak.

🧠 Érdekesség: Az ókori mítoszok szerint az emberek intelligens gépeket álmodtak meg: a görög legendákban, például Hephaestus kovácsműhelyében, az istenek „élő” fém szolgákat építettek; lényegében korai sci-fi robotokat bronzból.

Képalkotási parancsok

a Galaxy AI-n keresztül

Készíts illusztrált naplemente városi tájképet felhőkarcolók sziluettjeivel. Használj digitális festészeti stílust, meleg narancssárga és lila színátmeneteket az égen, lágy légköri ködöt és békés, de energikus hangulatot. Készítsen egy luxus parfümös üveg termékfotót minimalista fehér felületen. Adjon hozzá lágy árnyékokat, balról érkező irányított megvilágítást, finom üvegreflexiókat, arany díszes kupakot és elegáns serif betűtípust a címkén. Készítsen illusztrációt egy fiatal feltaláló karakterről: 12 éves, kíváncsi arckifejezéssel, kócos hajjal, védőszemüveggel a homlokán, foltos farmerdzsekiben, szerszámokkal teli hátizsákkal, meleg földszínekkel, animációhoz alkalmas tiszta vektoros stílusban. Készítsen egy nyugodt erdő háttérképet 4K felbontásban. Tartalmazza a magas fenyőfákat, a ágakon átszűrődő lágy reggeli napfényt, a talaj közelében lévő enyhe ködöt, a gazdag zöld színpalettát, a sekély mélységélességet, és fókuszáljon az előtérre. Hozzon létre egy futurisztikus munkaterületet, ahol egy szakember minimalista lebegő íróasztalnál dolgozik. Adjon hozzá áttetsző holografikus kijelzőket, amelyek adatokat jelenítnek meg, kék-fehér környezeti világítást, elegáns technológiát, növényeket a melegség, a koncentráció és az innováció érzésének megteremtéséhez.

🔍 Tudta? A szervezetek 88%-a jelenti, hogy legalább egy üzleti funkcióban rendszeresen használja az AI-t, azonban a legtöbb vállalkozás még mindig a kísérleti vagy tesztelési fázisban van, és csak körülbelül egyharmaduk mondja, hogy AI-kezdeményezéseik valódi méretet értek el.

Tippek a Galaxy AI promptok optimalizálásához

A Galaxy AI-ból a legjobb eredményeket gondos prompt-tervezéssel lehet kihozni.

Íme a kimeneti minőség maximalizálásának legfontosabb stratégiái:

Előre határozza meg a korlátait: Helyezze a szószámot, a formátumkövetelményeket és a hangnemre vonatkozó előírásokat a prompt elejére. A Galaxy AI előnyben részesíti a korai utasításokat, és pontosabb eredményeket nyújt, ha a korlátozások az elsők.

Használja a „rossz példa” technikát: Mutassa meg a Galaxy AI-nak, hogy mit nem szeretne, és mit szeretne. A „kerülje a szinergia és hasonló vállalati zsargonokat” jobb eredményt ad, mint a „közönséges hangnem” és hasonló homályos kérések.

Adjon hozzá minőség-ellenőrzési pontot: A komplex promptokat zárja le a következő mondattal: „Mielőtt válaszolna, azonosítsa a kérés három legfontosabb elemét.” A Galaxy AI így jobban tud majd prioritásokat felállítani, és a kimenet generálása előtt kiszűrni a félreértéseket.

Összetett utasítások rétegezése: Először kérjen vázlatot, tekintse át, majd kérjen bővítést. Ezzel korán felismerheti a szerkezeti problémákat, és jobb végeredményt érhet el.

Először tesztelje szélsőséges esetekkel: Rutin feladatok előtt futtasson le kihívást jelentő forgatókönyveket (technikai mélység, szokatlan formátumok). Ha jól kezeli a komplexitást, akkor az egyszerűbb feladatokban is kiválóan teljesít.

📮ClickUp Insight: 31% úgy véli, hogy a gépelés 40%-os csökkentése gyorsabb kommunikációt és jobb dokumentációt eredményezne. Képzelje el, mit tehetne azzal az idővel, amit így visszanyer. A Brain MAX Talk-to-Text funkciójával minden részletet, ötletet és teendőt négyszer gyorsabban rögzíthet, mint gépeléssel. Így soha többé nem kell feláldoznia a fontos részleteket vagy a világosságot.

💡 Profi tipp: Használjon negatív AI-parancsokat. A „Írja ezt vállalati zsargon nélkül” vagy „magyarázza el ezt, de ne használjon szakszavakat” parancsok segítenek elkerülni az általános AI-szlenget.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A Galaxy AI jól működik egyértelmű utasításokkal, de bizonyos szokások rossz irányba terelik az eredményt. Íme, mit kell elkerülni.

Hiba ❌ Mi lehet a probléma 🚩 Ezt tegye helyette ✅ Olyan promptok, amelyek gondolatokként, nem pedig feladatokként olvashatók Az AI töredékeket vesz fel, és rendezetlen, fókuszálatlan eredményt produkál. Írja meg a kérést világos utasításként, ne pedig agymenésként. Célok váltása a prompt közepén A kimenet összehangolja a nem kapcsolódó szándékokat (pl. összefoglalás + forgatókönyv + felirat) Rögzítsen egy célt minden promptra, hogy az eredmények tiszták maradjanak. Hangnemet kér, de iránymutatást nem ad Az AI alapértelmezés szerint egy unalmas, közepes hangot használ. Emelje ki a kívánt hangulatot, tempót vagy személyiséget Kulcsszavak megadása hierarchia nélkül Az AI túlzottan hangsúlyozza a véletlenszerű szavakat, és figyelmen kívül hagyja a prioritásokat. Tisztázza, mi a legfontosabb és mi az opcionális részlet! Egymással ellentmondó formátumok kérése Az egymásnak ellentmondó utasítások következetlen struktúrát eredményeznek. Illessze össze a formátumot és a célt (pl. vázlat vs. bekezdés) A kreatív feladatok korlátainak áthidalása A képek és szövegek kimenete homályos vagy túlságosan szó szerinti lesz Korlátozások hozzáadása: stílus, szög, keret, hosszúság vagy fókusz A szándékot megzavaró töltelékszavak használata Az AI félreérti a kitérő válaszokat („talán”, „valamivel”, „olyan”) Írjon világos, határozott utasításokat Visszajelzés adása új iránymutatás nélkül Az AI apróbb módosításokkal ugyanazt a mintát ismételgeti. Határozza meg, mit kell megváltoztatni és mit kell megtartani

🔍 Tudta? Az emberek 66%-a állítja, hogy rendszeresen használja az AI-t, és 83% úgy véli, hogy az AI széles körű előnyökkel jár. Ugyanakkor csak 46% bízik az AI-rendszerekben.

A Galaxy AI korlátai

A Galaxy AI megbízható a mindennapi kreatív és termelékenységi feladatokhoz, de még mindig vannak korlátai, amelyek befolyásolják az eredményt. Például:

A Galaxy AI számos funkciója krediteket fogyaszt, és a képszerkesztő eszközök egyszerre sok kreditet használnak fel. Gyakran nem világos, hogy egy feladat mennyibe fog kerülni, amíg el nem indítja.

Egyes generátorok (például a hosszú formátumú írási asszisztens ) jól teljesítenek, míg mások fejletlennek tűnnek, vagy sekélyes, ismétlődő eredményeket hoznak.

Gyenge komplex érvelés; a több lépésből álló feladatok (stratégiák, keretrendszerek, többszintű utasítások) gyakran felszínes listákká egyszerűsödnek.

A Galaxy AI nem integrálódik mélyen a termelékenységi vagy kiadói eszközökkel, ezért a valódi munkafolyamat végrehajtásához továbbra is külső alkalmazásokra van szükség.

Hogyan oldja meg a ClickUp Brain a Galaxy AI korlátait

A Galaxy AI segít ötleteket generálni, de nem kapcsolódik a munkájához. Kérdésekre válaszol anélkül, hogy megértené a feladatait, projektjeit, dokumentumait vagy a csapata által már meghozott döntéseket. Ez a hiányosság arra kényszeríti, hogy maga állítsa össze a dolgokat, ami lassítja a munkáját.

A ClickUp ezt megoldja, mint a világ első kontextusfüggő AI munkaterülete. Nem kell minden alkalommal eszközt váltania vagy újraépítenie a hátteret, amikor parancsot ad.

Ön egy munkaterületen marad, és a ClickUp Brain megérti a feladatot, amint megkéri. Ezzel elkerülhető az AI-k szétaprózódása is, mivel nem kell több asszisztenssel dolgoznia különálló alkalmazásokban. 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosít az emberek és az ügynökök együttműködéséhez.

Nézzük meg, hogyan támogatja a napi munkafolyamatokat. 🔄

Kapjon a valódi munkáján alapuló válaszokat

A ClickUp Brain segítségével láthatja a munkafelület működési állapotát és a következő lépéseket a munkaterületén belül.

A ClickUp Brain a feladatok, dokumentumok, ellenőrzőlisták és projektstruktúrák részeként működik. Amikor kérdést tesz fel, a rendszer a csapata által létrehozott tényleges munkából merít, például a követelményekből, jegyzetekből, frissítésekből és kapcsolódó eszközökből.

A Galaxy AI nem képes erre, mert nincs hozzáférése az Ön működési környezetéhez. Így Ön egy munkaterhelés-spirálban ragad, és a Galaxy AI eszközéről a laptopjára vált, hogy megkeresse a fájlt.

A Brain-nel ez másképp van.

Tegyük fel, hogy egy több csapatot érintő bővítési projektet koordinál. Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a mérnöki, pénzügyi és üzemeltetési területek aktuális állapotát. A rendszer áttekinti a munkaterületén zajló tevékenységeket, és pontos képet ad a haladásról, a késedelmekről és a következő lépésekről. Ezt felhasználva tájékoztathatja a vezetést, módosíthatja az ütemtervet és kijelölheti a követendő lépéseket.

A ClickUp Brain emellett több prémium LLM-modellhez, például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz és a Gemini-hez is hozzáférést biztosít a felhasználóknak, közvetlenül a ClickUp-ból. Így külön eszköz megnyitása nélkül választhatja ki a számára legmegfelelőbb gondolkodási stílust.

Használjon több LLM-et anélkül, hogy eszközöket kellene váltania a ClickUp Brain segítségével.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át ezt a projektet, és foglalja össze a legfontosabb kockázatokat, a felelősöket és a függőben lévő döntéseket. Javasoljon további lépéseket a következő felülvizsgálathoz.

Íme a ClickUp Brain különböző felhasználási módjai a annyira szükséges termelékenység érdekében:

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a munkaterületével kapcsolatban

Marketing: Alakítsa át a rendezetlen kampánytervezési Alakítsa át a rendezetlen kampánytervezési ClickUp Doc dokumentumot strukturált összefoglalássá, amely a kapcsolódó kutatási feladatokból és a korábbi teljesítményjegyzetekből nyert betekintést tartalmazza.

Mérnöki munka: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg a sprintben található hibajelentéseket, és jelölje ki a platformok vagy eszközök közötti mintákat, hogy csapata gyorsabban kijavíthassa a kiváltó okokat.

HR és személyzeti ügyek: Hosszú teljesítményértékelő megbeszélést alakítson át egy tiszta növekedési tervvé egy dokumentumban, amely tükrözi a Hosszú teljesítményértékelő megbeszélést alakítson át egy tiszta növekedési tervvé egy dokumentumban, amely tükrözi a ClickUp Tasks-ban tárolt célokat.

Ügyfélszolgálat: Összegezze a funkciófeladathoz kapcsolódó több ügyfélszolgálati jegyben leggyakrabban visszatérő problémákat, hogy termékfejlesztő csapata láthassa a valódi trendeket.

Pénzügy: Tekintse át az előrejelzési projektet, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy vázolja fel a kockázatokat, a tulajdonosok által még elvégzendő feladatokat és a közelgő határidőket a havi zárás előtt.

💡 Profi tipp: A „ellentétes” trükk működik. Ha valami túl formális, kérje meg, hogy „úgy írják meg, ahogy egy barátomnak írnám”. Túl laza? „Hogyan mondanám ezt a főnökömnek?” Gyorsan újrahangolódik.

Kezelje munkáját egyszerű parancsokkal a BrainGPT-n

Használja a ClickUp BrainGPT-t AI szuperasszisztensként az eszközök és feladatok között

A BrainGPT még tovább fejleszti a ClickUp Brain képességeit azzal, hogy a csapatok számára hozzáférést biztosít a legerősebb LLM-ekhez és a legmagasabb teljesítményű szinthez komplex feladatok elvégzéséhez.

Míg a Galaxy AI segít ötleteket, összefoglalókat és kreatív eredményeket generálni az eszközén, a BrainGPT egy asztali AI szuperalkalmazás, amely akkor lép be, amikor mélyebb érvelésre, komolyabb elemzésre vagy nagyméretű tartalomgenerálásra van szüksége a munkaterületén belül.

Gyorsabb válaszokat, jobb minőségű eredményeket és megbízhatóbb kezelést biztosít a hosszú dokumentumok esetében. Ez egy AI-tökéletes asztali AI-társ, amikor a munkafolyamatod a mobil kreativitástól a teljes körű végrehajtásig terjed. Hamarosan a BrainGPT lesz az egyetlen AI-réteg, amely a kutatástól a cselekvésig mindent lefed.

💡 Profi tipp: A Brainhez hasonlóan a BrainGPT is több LLM-et tartalmaz. Így minden AI-eszközt a saját szuperképességei szerint használhat, és az Ön felhasználási esetéhez igazíthatja, például: A stratégiai narratívák jobban áramlanak a Claude segítségével.

Az ügyfelekkel kapcsolatos írások szépen összeállnak a ChatGPT segítségével.

A kutatások és a műszaki elemzések tisztábbak a Gemini segítségével.

A magas szintű szintézis megbízhatóan működik a DeepSeek segítségével.

Képalkotás és olyan feladatok, amelyek 100%-os munkakörnyezetet igényelnek a ClickUp Brain segítségével Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Dolgozzon hatékonyabban a feladatok, fájlok és webes források között

Gyűjtse össze az összes csatlakoztatott alkalmazás fájljait, feladatait és dokumentumait egy nézetben a ClickUp Enterprise Search segítségével

A BrainGPT-ben található ClickUp Enterprise Search segítségével adatokat tölthet be a csatlakoztatott eszközökből, például a GitHubból, a Google Drive-ból és a SharePointból, és az eredményeket közvetlenül a projektfeladatok mellett jelenítheti meg. Ez segít abban, hogy digitális munkaterületét egyetlen egységes tudásbázisként kezelje.

Például, ha egy megfelelőségi auditot tervez. Megkérdezi a BrainGPT-t: „Sorold fel az összes, a GDPR-nek való megfeleléssel kapcsolatos dokumentumot a Google Drive-ból, a SharePointból és a korábbi audit feladatokból.” A BrainGPT egy összevont listát ad vissza, így azokat közvetlenül csatolhatja a megfelelőségi feladatához.

📖 Olvassa el még: Írási promptok, amelyek átalakítják a munkahelyi kreatív folyamatokat

A kimondott gondolatokat tegye át cselekvéssé

A ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával azonnal átalakíthatja a beszédet szöveggé

A Brain MAX tartalmazza a ClickUp Talk to Text funkciót – Ön beszél, a program pedig leírja és formázza a szöveget, így 400%-kal gyorsabban dolgozhat. Egyszerűen nyomja meg a gyorsbillentyűt, és egy lebegő sáv jelenik meg a képernyő alján. Ön beszél, a ClickUp Brain MAX pedig átalakítja a beszédét szöveggé.

Tegyük fel, hogy egy folyamatot vizsgál, és ötleteket szeretne gyűjteni egy új SOP szakasz megfogalmazásához. Megnyomja a gyorsbillentyűt, elmondja a bekezdés vázlatát, megvárja, amíg a Brain MAX leírja, majd a szöveget közvetlenül beilleszti a dokumentumba. Hangosan gondolkodik, és a folyamat megszakítása nélkül rögzíti a kidolgozott szöveget.

Engedje szabadjára kreatív potenciálját az Agentekkel történő feladatok automatizálásával!

A ClickUp AI Agents úgy lett kialakítva, hogy levegye a terhet az ismétlődő, időigényes feladatokról, így Ön a kreatív és stratégiai munkára koncentrálhat.

Használjon előre elkészített vagy saját ClickUp AI Autopilot ügynököket

A kézi munkafolyamatokkal vagy önálló eszközökkel ellentétben ezek az ügynökök „mindig kontextusban, mindig bekapcsolva” működnek, figyelnek a kérdésekre, felvetnek ötleteket, jelentéseket generálnak és automatikusan kezelik a munkafolyamatokat.

Míg a Galaxy AI eszközön belüli kreativitást biztosít (írási promptok, képek, szövegátírás és ötletelés), a ClickUp AI Agents az Ön által generáltakat felhasználva azokat megvalósítható, szervezett munkává alakítja. Segítenek a feladatok felépítésében, a határidők kezelésében, a döntések összefoglalásában és minden szinkronizálásában – áthidalva az inspiráció és a végrehajtás közötti szakadékot.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a termelékenység galaxisát

Az új ötletek mindig jólesnek, különösen akkor, ha pont akkor jönnek, amikor a munkádnak egy kis lökésre van szüksége.

A Galaxy AI promptok segítenek formálni ezt a lendületet, mozgásban tartani a gondolatait, és egy kicsit megkönnyíteni a mindennapi feladatokat. Miután megtanulta, hogyan irányítsa a promptokat, kreativitása és termelékenysége előre láthatóbbá válik, és kevésbé lesz kaotikus.

A ClickUp teret ad Önnek, hogy ezeket az ötleteket továbbfejlessze.

Minden tervezést, írást, létrehozást és szervezést egy helyen végez, a ClickUp Brain + Brain MAX pedig folyamatosan kapcsolatban áll a tényleges munkájával. Elolvassa a feladatait, kinyeri a dokumentumaiból, megérti az ütemtervét, és segít gyorsabban cselekedni anélkül, hogy elveszítené a kontextust. Ez az, ahol minden prompting erőfeszítése meghozza gyümölcsét.

