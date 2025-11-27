A legjobb Sage Intacct alternatívák a modern pénzügyi csapatok számára

Érezte már valaha, hogy az életét táblázatok, e-mailek és különböző eszközökön szétszórt jóváhagyások irányítják? Ha a Sage Intacct kezd megterhelővé válni a több szervezet igényei, a fejlett jelentési kérések vagy az új integrációk miatt, akkor itt az ideje alternatívákat keresni.

A cél nem az, hogy egyik napról a másikra lecserélje az eszközhasználatát. Az a cél, hogy olyan ERP rendszert találjon, amely megfelel az audit szigorúságának, a pénzügyi irányítás ellenőrzésének és a több iparágban dolgozó csapatok valós helyzetének.

Ez az útmutató összehasonlítja a konszolidáció, a projektkönyvelés és a szabályozási követelményekkel terhelt munkafolyamatokhoz alkalmas, megbízható számviteli szoftverek opcióit. Megismerheti az erősségeket, a kompromisszumokat és a migrációval kapcsolatos elvárásokat.

Megnézheti azt is, hogyan működhet a ClickUp a főkönyv mellett pénzügyi műveleti rétegként – központosítva a feladatokat, jóváhagyásokat, zárási ellenőrzőlistákat és irányítópultokat.

⭐️ Kiemelt sablon Rövidítse le a zárást, és tegye következetessé a felülvizsgálatokat a ClickUp hónapvégi zárási ellenőrzőlista sablon segítségével, amely egy ismételhető feladatlista a felelősökkel, a határidőkkel és a felülvizsgálati lépésekkel.

10 Sage Intacct alternatíva egy pillantásra

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb Sage Intacct alternatívákról, hogy a legfontosabb funkciók, az árak és a felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp Minden méretű csapat, amely az ERP mellett pénzügyi műveleteket is kezel Jóváhagyások és automatizálások, feladatokkal és alfeladatokkal ellátott ellenőrzőlisták, egyéni mezők és egyéni állapotok, verziótörténettel ellátott dokumentumok és SOP-k, csevegés és hozzárendelt megjegyzések, BvA, készpénz és AR-korosodáshoz kapcsolódó irányítópultok. Ingyenes csomag elérhető; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Nagy csapatok, amelyek globális, több szervezetet átfogó, mélyreható ERP-t keresnek Több leányvállalatot és több pénznemet érintő konszolidációk, ASC 606 bevételek elszámolása, készletek és teljesítés, projektkönyvelés, SuiteAnalytics irányítópultok, SuiteApps integrációk Egyedi árazás G2: 4,1/5 (4300+) Capterra: 4,2/5 (1700+) Acumatica Közepes és nagy méretű csapatok, amelyeknek rugalmas, erős projektelszámolási funkciókkal rendelkező ERP-re van szükségük. Projektkönyvelés költségvetésekkel és WIP-vel, disztribúciós és építési kiadások, több vállalat és konszolidációk, szerepkörökön alapuló irányítópultok és fejlett jelentések, nyílt API és piaci integrációk Egyedi árazás G2: 4,4/5 (1500+) Capterra: 4,5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Szolgáltató szervezetek a Salesforce-on PSA és projektelszámolás, előfizetés és mérföldkő alapú számlázás ASC 606 szerint, több szervezet és több pénznem, Salesforce-natív elemzés, AppExchange integrációk Egyedi árazás G2: 4,1/5 (1100+) Capterra: 4,0/5 (50+) SAP S/4HANA Cloud SAP-re szabványosító vállalkozások Globális számvitel és megfelelőség, beágyazott valós idejű elemzés, SAP BTP kiterjesztések, eszközszámvitel és termékárak, szerepkörökön alapuló munkaterületek és jóváhagyások Egyedi árazás G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Microsoft-központú csapatok nagy szervezetekben Egységes GL/AP/AR és projektek, Power BI jelentések, Power Automate jóváhagyások és Copilot, natív Microsoft 365 integráció, több vállalatot érintő és alapvető konszolidációk Fizetős csomagok 70 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Közepes méretű csapatok, akik moduláris ERP-t keresnek erős költségkontrollal Integrált könyvelés, készlet és MRP, beszerzés és projektek, testreszabható munkafolyamatok, e-kereskedelem és fizetések, harmadik féltől származó integrációk Fizetős csomagok 31,01 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek az alapvető könyvelésről frissítenek Számlázás, AP/AR, banki adatáramlás, időkövetés és projektek, alapvető készletgazdálkodás, bérszámfejtés és kifizetések kiegészítők Fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,0/5 (3550+) Capterra: 4,3/5 (8170+) Gravity Software Több szervezetet magában foglaló könyvelést kereső vállalkozások a Microsoft Power Platformon Központosított, több szervezetet magában foglaló főkönyv vállalatközi, dimenziós jelentésekkel, Microsoft ökoszisztéma-bővítményekkel, jóváhagyásokkal és ellenőrzési nyomvonalakkal. Fizetős csomagok 210 USD/hó áron G2: 4,2/5 (30+) Capterra: Nincs elég értékelés Xledger Felhőalapú pénzügyi csapatok nemzetközi szervezetekkel Automatizált AP és banki egyeztetés, több vállalatot és több pénznemet érintő konszolidációk, költségvetési és előrejelzési irányítópultok, beépített munkafolyamatok és ellenőrzések Egyedi árazás G2: 4,3/5 (50+) Capterra: Nincs elég értékelés

Mit kell keresnie a Sage Intacct alternatíváiban?

A pénzügyi alaprendszer váltása nem csupán funkciók keresése. Olyan ellenőrzést szeretne, amelyben ma is megbízhat, és amelynek bővíthetősége biztosítja a szervezetek, pénznemek és jelentési igények növekedését.

Használja ezt a gyors, CFO-barát ellenőrzőlistát, hogy kiválaszthassa a szervezetének ideális Sage Intacct alternatívát. Az alábbiakat kell tudnia:

Kezelje a több szervezetet érintő konszolidációkat, a vállalatok közötti tranzakciókat és a több pénznemben történő bejegyzéseket megkerülő megoldások nélkül.

Végrehajthatja az auditra kész jóváhagyásokat, a szerepkörökön alapuló hozzáférést és a teljes változási naplókat.

Rugalmas irányítópultokkal valós idejű jelentéseket készíthet.

Mélyüljön el a projektkönyvelésben, a szolgáltatásokban és a gyártásban, hogy ne kelljen külön eszközöket használnia.

Tiszta integráció a bérszámfejtéssel/HCM-mel, CRM-mel, banki adatfolyamokkal, kiadásokkal, adókkal és kifizetésekkel.

Egyensúlyozza a bevezetéshez szükséges erőfeszítéseket, a teljes költségeket és a hosszú távú szállítói támogatást.

A legjobb Sage Intacct alternatívák pénzügyi csapatok számára

A Sage Intacct sok csapat számára jól működik, de nem mindig a legmegfelelőbb megoldás – különösen akkor, ha több szervezet igényei, fejlett jelentések vagy új integrációk halmozódnak fel. Íme a legerősebb alternatívák, valamint azok összehasonlítása a vezérlés, a méret és a teljes költség tekintetében.

1. ClickUp (a legjobb az ERP mellett a pénzügyi műveletek kezeléséhez)

Központosítsa a zárást, a jóváhagyásokat, a költségvetéseket és a jelentéseket egy munkaterületen a ClickUp for Finance Teams segítségével

Sok vállalkozás érezni a munka terjeszkedésének terhét – a feladatok, jóváhagyások, fájlok és bizonyítékok szétszóródnak az e-mailekben, táblázatokban, csevegésekben és pontszerű üzleti alkalmazásokban.

Ha ehhez még az AI terjedése is társul, a napi folyamatok lassúvá és drágává válnak.

A csapatok végül különálló rendszerekre támaszkodnak a kérelmek befogadásában, jóváhagyásában, a munkaerő-gazdálkodásban és az együttműködésben.

A ClickUp for Finance Teams megszünteti ezeket a problémákat azáltal, hogy a jóváhagyásokat, a zárási ellenőrzőlistákat, a dokumentációt és a valós idejű irányítópultokat a főkönyv mellé helyezi. Ez segít a pénzügyi csapatoknak a folyamatok szabványosításában, az átadások automatizálásában és a haladás nyomon követésében anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan használhatja a ClickUp különböző funkcióit:

Rugalmas, automatizált jóváhagyások, amelyeket a ClickUp Automations segítségével irányíthat

Takarítson meg időt a ClickUp Automations segítségével önmaguktól futó munkafolyamatokkal

A ClickUp Automations segítségével, ahol a munka magától halad előre, véget vethet a hónap végi késedelmeknek, amelyeket az e-mailek torlódása okoz. Egyszerűen állítson be egyszerre többféle indítót és műveletet, és a feladatok folyamatosan haladnak előre, anélkül, hogy folyamatosan ösztönöznie kellene őket.

📌Példa. A 10 000 dollár feletti számlák az FP&A és a kontrolling részleghez kerülnek. Ha „Sürgős” jelölést kapnak, a határidő a mai napra változik, és a csapat csevegőjében megjelenik egy emlékeztető. Amikor a szükséges bizonyítékok csatolásra kerülnek, az állapot „Kész a könyvelésre” -re változik, és erről mindenki értesítést kap.

A ClickUp Tasks segítségével átláthatóság és felelősségvállalás a lezárandó feladatok körül

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a hónap végi zárást, az egyeztetéseket és a jóváhagyásokat nyomon követhető lépésekre

A felkészülés és az ellenőrzés átláthatóságának biztosítása érdekében a ClickUp Tasks minden lépéshez tulajdonost és határidőt rendel, egy áttekinthető felületen megjelölve, hogy mi a mai és a következő napon esedékes feladat.

Bontsa le a nagy feladatok, például a banki elszámolások, az elhatárolások és a fluxuselemzések feladatsorokat és alfeladatokat használva.

Adjon hozzá kontextust a munkához az egyéni mezők segítségével, és tegye egyértelműbbé a helyzetet a világos állapotjelzésekkel.

Kezelje az ismétlődő feladatokat sablonokkal és ismétlődő ütemezéssel

Kövesse nyomon az előrehaladást a Lista vagy Tábla nézetekkel, és szűrje az entitások vagy osztályok szerint a jobb áttekinthetőség érdekében.

Mivel ezek a feladatok az ERP és más üzleti alkalmazások mellett futnak, úgy tűnik, mintha egy rendszerről lenne szó, nem pedig újabb táblázatokról.

Frissítések, amelyek nem zavarják a munkamenetet a ClickUp Chat és Docs segítségével

A ClickUp Chat segítségével a hónap végi megbeszéléseket és jóváhagyásokat egy közös szálban tarthatja

A kommunikáció központosításával biztosíthatja, hogy a csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Indítson egy szálat a vonatkozó feladatban a ClickUp Chat segítségével, hogy mindenki ismerje a kontextust. Kapcsolja össze SOP-jait a ClickUp Docs- ban a verziótörténettel, hogy mindenki egy megbízható forrásból dolgozzon.

Csatoljon mellékleteket, @assign megjegyzést rendeljen a megfelelő felülvizsgálóhoz, adjon hozzá megfigyelőket a láthatóság érdekében, és szükség esetén hívjon meg vendégeket korlátozott jogosultságokkal. Az auditorok csendben követhetik a nyomokat, és további megbeszélések nélkül is tájékozottak maradhatnak.

Ez biztosítja, hogy a több szervezetből álló csapatok időzónákon átívelően összehangoltan működjenek.

Vélemények és jelentések, amelyek változást hoznak a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt láthatja a zárási folyamat előrehaladását, a készpénzállományt és a vevőszámlák lejáratát.

Az elévüléstől a költségvetés és a tényleges számok összehasonlításáig – kövesse nyomon a pénzügyek szempontjából fontos adatokat a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével . Minden widget élő adatokat tölt le a feladatokból és az egyéni mezőkből, így soha nem kell elavult számokat nézni.

Egy képernyőn láthatja a feladatok teljesítési állapotát, a lejárt jóváhagyásokat és a sürgős akadályokat. Ha valami nem stimmel, egyetlen kattintással átugorhat a feladatra, és kijavíthatja.

Ossza meg a vezetőséggel az élő linket, hogy valós időben láthassák a helyzetet. Nincs szükség táblázatok exportálására és diavetítésekre.

💡 Profi tipp: Gyorsítsa fel a zárást a ClickUp Brain segítségével. Kérje meg a Brain-t, hogy készítsen fluxuselemzéseket, JE-leírásokat és előretekintő ellenőrzőlistákat a feladat kontextusából, majd használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, hogy a helyszínen rögzíthesse a végigvezetési jegyzeteket. AI-ügynökök bevonásával értesítheti a jóváhagyókat, frissítheti az állapotokat, amikor bizonyítékot csatolnak, és közzétehet egy áttekinthető zárási összefoglalót a vezetőség számára – mindezt további eszközök nélkül. Kezdjen el órákat megtakarítani a hónap végi áttekintések és eltéréselemzések automatizálásával a ClickUp Brain segítségével. A ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX együttesen segít a pénzügyi csapatoknak hetente több órát megtakarítani azáltal, hogy csökkenti a tervezés és a keresés terhelését, így Ön az elemzésre, a készpénz-előrejelzésre és a könyvelés lezárására koncentrálhat, ahelyett, hogy frissítéseket írna át.

A ClickUp legjobb funkciói

Jóváhagyások és átadások irányítása a ClickUp Automations segítségével

Kövesse nyomon a BvA-t, a készpénzt, az AR-korosodást és a zárási folyamatot a ClickUp Dashboards segítségével.

Szabványosítsa a zárási és auditálási lépéseket a Feladatok, Egyéni mezők, Állapotok és Dokumentumok segítségével.

Gyűjtse össze a beszerzési igényeket és szabványosítsa a beszállítók bevonását a ClickUp Forms segítségével, audit nyomvonalakkal.

Tartsa az együttműködést egy helyen a feladatkommentekkel, a csevegéssel és a verziózott dokumentumokkal.

Szervezze a pénzügyi munkát szervezet vagy osztály szerint, és készítsen jelentéseket valós időben.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája lassíthatja a bevezetést, de a ClickUp University ingyenes tanfolyamai segíthetnek ebben.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

A hónap végi zárást ClickUp-ban szabványosítottuk. A tulajdonosok és a határidők egyértelműek, a műszerfalak pedig megmutatják, mi maradt hátra, anélkül, hogy frissítéseket kellene keresni.

A hónap végi zárást ClickUp-ban szabványosítottuk. A tulajdonosok és a határidők egyértelműek, a műszerfalak pedig megmutatják, mi maradt hátra, anélkül, hogy frissítéseket kellene keresni.

2. Oracle NetSuite (a legjobb globális, több szervezetet magában foglaló ERP-mélységhez)

via NetSuite

Amikor a vállalkozások több szervezetre, pénznemre és adórendszerre terjednek ki, az általános számviteli szoftverek kezdik megmutatni korlátaikat. A NetSuite egy felhőalapú ERP-rendszer, amelyet több leányvállalat konszolidációjához, bevételek elszámolásához és részletes ellenőrzéshez fejlesztettek ki több iparágban.

Ezzel a szoftverrel a pénzügyi csapatok egyetlen forrásból kapnak információkat a megrendelésekről, a számlázásról, a projektekről és a pénzügyi menedzsmentről, valamint a SuiteAnalytics segítségével szerepkörökön alapuló nézeteket és KPI-ket is.

A legnagyobb előnye a méretezhetőség. A több entitásos eliminációk, a több pénznemű átértékelések és a lokalizációk natív funkciók, így nem kell különálló rendszereket összekapcsolnia.

CRM és PSA (professzionális szolgáltatások automatizálása) szoftvereket adhat hozzá az integrációs költségek csökkentése érdekében, vagy megtarthatja meglévő rendszereit, és összekapcsolhatja őket a SuiteTalk és a SuiteApps segítségével.

A NetSuite legjobb funkciói

Konszolidálja a több szervezetet, több leányvállalatot és több pénznemet automatizált eliminációval.

Az ASC 606 előírásoknak megfelelő és auditra kész ütemtervekkel ismerje el a bevételeket.

Kezelje a készleteket és a teljesítést a kereslettervezés és a szállítási költségek nyomon követésével.

Kövesse nyomon a projekt könyvelését az idő, a kiadások, a folyamatban lévő munkák és a jövedelmezőség alapján.

Készítsen vezetői és kontrolleri nézeteket a SuiteAnalytics munkafüzetekkel és irányítópultokkal.

Bővítse a platformot SuiteApps alkalmazásokkal és integrációkkal adózás, fizetések és e-kereskedelem területén.

A NetSuite korlátai

Bonyolultabbá teheti a munkát azoknak a kisebb csapatoknak, amelyeknek csak alapvető könyvelési igényeik vannak.

A megvalósítás és a testreszabás jelentős erőfeszítéseket igényelhet tapasztalt partnerek nélkül.

A fejlett modulok növelik a teljes költséget, és fenntartásukhoz egyértelmű tulajdonjog szükséges.

NetSuite árak

Egyedi árazás

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a NetSuite-ről?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

Nagyon értékelem, hogy a NetSuite egyszerűsíti a több piacon való munkavégzést. Lokalizációs funkciói és integrációi jelentősen megkönnyítik a globális projektek koordinálását és csökkentik a manuális munkát. A pénzügyek és a munkafolyamatok átláthatósága szintén nagy előnyt jelent a projektek ütemezett végrehajtása szempontjából.

Nagyon értékelem, hogy a NetSuite egyszerűsíti a több piacon való munkavégzést. Lokalizációs funkciói és integrációi jelentősen megkönnyítik a globális projektek koordinálását és csökkentik a manuális munkát. A pénzügyek és a munkafolyamatok átláthatósága szintén nagy előnyt jelent a projektek ütemezett végrehajtása szempontjából.

3. Acumatica (A legjobb rugalmas, közepes méretű piacra szánt ERP erős projektelszámolási funkciókkal)

via Acumatica

Ha egy növekvő vállalkozásnak mélyebb projektelszámolási, disztribúciós és építési képességekre van szüksége, az Acumatica kiemelkedik a többi közül. Ez egy felhőalapú ERP-rendszer, amelyet olyan közepes méretű csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek széles körű funkciókat szeretnének, anélkül, hogy különálló rendszereket kellene összekapcsolniuk.

A pénzügyi vezetők ellenőrzést kapnak a pénzügyi menedzsment, a bevételek és a költségek felett, míg az operatív részlegek egy helyen kezelik a készleteket, a megrendeléseket és a helyszíni szolgáltatásokat.

Az Acumatica vonzereje a rugalmasságában rejlik. A vállalkozás növekedésével modulokat adhat hozzá, a jóváhagyásokat a vezérlőelemekhez rendelheti, és entitás, projekt vagy termékcsalád szerint készíthet jelentéseket. Az nyitott API-k egyszerűvé teszik az integrációt más rendszerekkel, így technológiai eszközei összekapcsolva maradnak.

Az Acumatica legjobb funkciói

Végezze el a projekt teljes körű könyvelését a költségvetések, a folyamatban lévő munkák, az idő és a kiadások, a módosítási megrendelések és a jövedelmezőség figyelembevételével.

Kezelje a disztribúciót megrendelések, beszerzések és készletgazdálkodás, valamint építési és gyártási kiadások segítségével.

Támogassa a több vállalatot, több pénznemet és konszolidációkat auditra kész jóváhagyásokkal.

Készítsen szerepkörökön alapuló irányítópultokat és KPI-ket a kontrollerek, az FP&A és az operatív részlegek számára fejlett jelentéskészítési funkciókkal.

Csatlakozzon CRM-hez, e-kereskedelemhez, adózáshoz és fizetésekhez egy nyílt API és piactéri harmadik féltől származó integrációk segítségével.

Az Acumatica korlátai

A széles körű funkciók megfelelő testreszabásához partner által vezetett implementációra lehet szükség.

A modulok és a használat kezeléséhez tervezés szükséges, hogy a költségek összhangban legyenek a befektetés megtérülésével.

A teljes ERP-t először használó csapatoknak bevezetési időre lehet szükségük a munkafolyamatok elsajátításához.

Acumatica árak

Egyedi árazás

Acumatica értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Acumatica-ról?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

Az Acumatica-ban leginkább azt szeretem, hogy a rendszer rugalmas és felhasználóbarát. Miután megszokta a képernyőket, nagyon könnyű navigálni a különböző modulok között, mint például a Projektek, a Disztribúció és a Termelés.

Az Acumatica-ban leginkább azt szeretem, hogy a rendszer rugalmas és felhasználóbarát. Miután megszokta a képernyőket, nagyon könnyű navigálni a különböző modulok között, mint például a Projektek, a Disztribúció és a Termelés.

4. Certinia (korábban FinancialForce) (A legjobb Salesforce-en működő szolgáltató szervezetek számára)

via Certinia

A Certinia olyan szolgáltatásorientált csapatok számára készült, amelyek már a Salesforce-ban dolgoznak. A pénzügyi menedzsmentet, a projektkönyvelést és a PSA-t egyetlen platformra hozza, így a pénzügyek, a szállítás és az értékesítés ugyanazon CRM-adatok alapján működik. A számlázás, a bevételek és a kihasználtság összehangolódik, ami csökkenti a kontrollerek és a PMO-k újramunkálását, és segít megvédeni a margókat.

Mivel Salesforce-natív, illeszkedik a már használt munkafolyamatokhoz: jóváhagyások, objektumok és irányítópultok. Ezen felül előfizetéses számlázást, ASC 606 bevételelszámolást és több entitás konszolidációját is kapja.

Az erőforrás-kezelés és az előrejelzés segítségével a vezetők világos képet kapnak a kapacitásról és a nyereségről projektenként vagy gyakorlatonként.

A Certinia legjobb funkciói

PSA és projektkönyvelés idő-, költség-, WIP- és árréskövetéssel

Automatizálja az előfizetések és a mérföldkőszámlák számlázását az ASC 606 bevételelszámolási szabvány szerint.

Kezelje a több szervezetet és több pénznemet érintő konszolidációkat auditra kész jóváhagyásokkal.

Használja a Salesforce natív elemzési funkcióit a szerepkörökön alapuló jelentésekhez az értékesítés, a szállítás és a pénzügyek területén.

Bővítse az AppExchange és az integráció segítségével a fizetési, adó- és egyéb rendszerekkel.

A Certinia korlátai

Salesforce alapismeretek és rendszergazdai készségek szükségesek, ami megnövelheti a bevezetéshez szükséges erőfeszítéseket.

A gyártás és a készletek mélysége kisebb, mint az ezekre az iparágakra kifejlesztett csomagoké.

A licencelés és a kiegészítők megnövelhetik a kisebb csapatok teljes költségeit.

Certinia árak

Egyedi árazás

Certinia értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Certiniáról?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

A Certinia Financial Management Cloud-ban leginkább az tetszik, hogy könnyen integrálható a Salesforce-szel, és hogy központosítja a pénzügyi adatokat, így jelentősen egyszerűsítve a jelentéstételt és a nyomon követést.

A Certinia Financial Management Cloud-ban leginkább az tetszik, hogy könnyen integrálható a Salesforce-szel, és hogy központosítja a pénzügyi adatokat, így jelentősen egyszerűsítve a jelentéstételt és a nyomon követést.

5. SAP S/4HANA Cloud (legalkalmasabb az SAP-re szabványosító vállalkozások számára)

via SAP

Ha pénzügyi csapata több országban is működik, az SAP S/4HANA Cloud segít egységesíteni a központi könyvelést. Globális számlatükröt kap, helyi adó- és törvényi jelentésekkel, valamint több pénznem és lokalizációs funkciókkal, amelyek csökkentik a periódus végi átmeneti megoldások számát.

A vezérlők beépítettek. A szerepkörökön alapuló hozzáférés, a munkafolyamat-jóváhagyások és a feladatok szétválasztásának ellenőrzései egyértelmű ellenőrzési nyomot hagynak, míg a megrendeléstől a pénzbevételig és a beszerzéstől a kifizetésig minden meghatározott lépéseket követ, így minden telephely ugyanúgy működik.

A gyártási és szabályozott csapatok ugyanazon a rendszeren belül kapják meg a termékek költségszámítását, a tételek vagy sorozatok nyomon követhetőségét, a minőségirányítást és az eszközszámvitelt.

A jelentéskészítés beágyazott, a műszerfalak exportálás nélkül mutatják a költségvetéseket, eltéréseket és lejáratokat, és a KPI-ből a forrás tranzakcióig lehet visszakeresni. A vezetők egységes nézeteket látnak entitás, üzem vagy régió szerint.

A SAP S/4HANA Cloud legjobb funkciói

Szabványosítsa a több szervezetet és több pénznemet magában foglaló könyvelést lokalizációval és automatizált megfelelőséggel.

Használja a beágyazott elemzéseket valós idejű jelentésekhez és időszakzárási betekintéshez.

Bővítse a folyamatokat az SAP BTP és az előre elkészített integrációk segítségével a bérszámfejtés, adózás és egyéb rendszerekhez.

Támogatja az eszközszámvitel, a termékárak és az ellátási lánc fejlett forgatókönyveit.

Skálázhatóság szerepkörökön alapuló munkaterületekkel és jóváhagyási munkafolyamatokkal a kontrollerek és a megosztott szolgáltatások számára.

Az SAP S/4HANA Cloud korlátai

A széles körű alkalmazás bonyolultságot jelenthet az SAP-tapasztalattal nem rendelkező csapatok számára.

A megvalósítási programokhoz erős partneri támogatás és belső felelősségvállalás szükséges.

A testreszabások és kiegészítők növelhetik a teljes költséget.

SAP S/4HANA Cloud árak

Egyedi árazás

SAP S/4HANA Cloud értékelések és vélemények

G2: 4/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az SAP S/4HANA Cloudról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon tetszik, hogy minden olyan gyorsan működik – a tranzakciók és a jelentések szupergyorsak. Például amikor előhívom a készletadatokat, azok valós időben frissülnek, ami sokat segít a döntéshozatalban.

Nagyon tetszik, hogy minden olyan gyorsan működik – a tranzakciók és a jelentések szupergyorsak. Például amikor előhívom a készletadatokat, azok valós időben frissülnek, ami sokat segít a döntéshozatalban.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 34%-a szerint a döntéshozatal késedelme a vezetői jóváhagyás várakozásából fakad, ami egyszerű jóváhagyási folyamatokat akadályozó tényezőkké változtat. Minél tovább kell várni, annál tovább kell várnia Önnek is. ⏳A ClickUp automatizált jóváhagyási munkafolyamataival a feladatok automatikusan a megfelelő jóváhagyóhoz kerülnek, és azonnal továbbhaladnak. Nincs több csevegés, nincs több keresgélés a beérkező levelek között – csak zökkenőmentes, kézmentes haladás. ✅

6. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb Microsoft-központú csapatok számára)

via Microsoft

A Dynamics 365 zökkenőmentesen működik, ha csapata már a Microsoft 365 és a Power BI rendszerekkel dolgozik. Az egyszeri bejelentkezés, az Outlook és a Teams integrációja, valamint a megszokott felület megkönnyítik a bevezetést.

A Business Central közepes méretű vállalatok számára ideális, amelyek alapvető könyvelési, készletkezelési és könnyűipari tevékenységet folytatnak. A projektek, az idő és az egyszerű jóváhagyások beépítettek, a banki adatátvitel pedig gyorsítja az egyeztetéseket. A szükségletek növekedésével bővítheti az AppSource kiterjesztéseivel.

A Dynamics 365 Finance nagyobb szervezeteket céloz meg. Erősebb ellenőrzési lehetőségeket, több vállalat konszolidációját és költségvetés-tervezést kap, mélyebb készpénz-, hitel- és adószabályokkal. A lokalizációk támogatják a régiók közötti megfelelést.

Az automatizálás köti össze az egészet: a Power Automate irányítja a jóváhagyásokat és az átadásokat, a Power Apps kezeli a beszállítói kéréseket vagy a kiadások felülvizsgálatát, a Power BI élő irányítópultokat hoz létre, az Excel-bővítmények gyorsítják a jelentéstételt, a szerepkörök biztonsága és az ellenőrzési előzmények pedig biztosítják a pénzügyek számára a szükséges ellenőrzést.

A Dynamics 365 legjobb funkciói

Összehangolja a főkönyvet, a számlák kifizetését/bevételét, a projekteket és a befektetett eszközöket egy ERP-n belül.

Készítsen szinte valós idejű jelentéseket az Excel és a Power BI segítségével

Egyszerűsítse a jóváhagyásokat és az átadásokat a Power Automate és a Copilot segítségével.

Összekapcsolja az értékesítést és a szolgáltatást a natív Microsoft integráción keresztül

Támogatja a több vállalatot, több pénznemet és az alapvető konszolidációkat.

A Dynamics 365 korlátai

A modulok kiválasztása és a licencelés megköveteli a költségek kezelésének tervezését.

A fejlett gyártás vagy a globális konszolidációkhoz kiegészítők lehetnek szükségesek.

A megvalósítás partnertől függően eltérő, ami hatással van az ütemtervre és az eredményekre.

Dynamics 365 árak

Business Central: 70 USD/hó felhasználónként

Pénzügy: 210 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (870+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Dynamics 365-ről?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Dynamics 365-tel kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak, köszönhetően a Microsoft eszközökkel való robusztus integrációnak, a testreszabás rugalmasságának és a hatékony automatizálási képességeknek, bár néha megnehezíti a használatát a meredek tanulási görbe és a komplex konfigurációk.

A Dynamics 365-tel kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak, köszönhetően a Microsoft eszközökkel való robusztus integrációnak, a testreszabás rugalmasságának és a hatékony automatizálási képességeknek, bár néha megnehezíti a használatát a meredek tanulási görbe és a komplex konfigurációk.

7. Odoo (A legjobb moduláris ERP erős költségkontrollal)

via Odoo

Az Odoo megkönnyíti a kezdést. A legtöbb csapat a könyveléssel kezdi, majd szükség szerint hozzáadja az értékesítést, a készleteket, a projekteket vagy a CRM-et. Mivel minden egy adatbázisban található, az adatok szinkronban maradnak.

A szoftver segít a számlák küldésében, a banki tranzakciók összehangolásában és az adók nyomon követésében. Ha termékeket értékesít, kapcsolja össze az Értékesítést és a Készletet, hogy az árajánlatok, a megrendelések és a készletek összhangban legyenek. Ha szolgáltatásokat nyújt, adjon hozzá Projektek funkciót az idő, a kiadások és a szállítás nyomon követéséhez.

Ahogy Ön növekszik, az Odoo alkalmazkodik. Adjon hozzá jóváhagyásokat, ellenőrzőlistákat és egyéni mezőket, hogy azok megfeleljenek a munkamódszerének, és a Studio segítségével módosítsa a képernyőket. Kapcsolja be a több vállalatot és több pénznemet támogató funkciót, amikor megkezdődik a terjeszkedés.

Csatlakoztathatja a piactérről a fizetéseket, adókat vagy e-kereskedelmet, csak a szükséges alkalmazásokat kapcsolhatja be, és a neveket és sablonokat egységesen tarthatja, így a jelentések áttekinthetők maradnak.

Az Odoo legjobb funkciói

Használjon integrált számviteli szoftvert számlázási, banki adatátviteli és adózási funkciókkal.

Adjon hozzá készletkezelést, MRP-t, beszerzést és projektkivitelezést ugyanabban a csomagban.

Testreszabhatja a képernyőket és a munkafolyamatokat, miközben a jelentések konzisztensek maradnak.

Csatlakozzon az e-kereskedelemhez és a fizetésekhez a piactér harmadik féltől származó integrációival

Ellenőrizze a teljes költséget azáltal, hogy csak a szükséges alkalmazásokat engedélyezi.

Az Odoo korlátai

A fejlett konszolidációk és a több entitás mélységének testreszabás lehet szükséges.

Az alkalmazások és kiterjesztések választásához irányításra van szükség a fragmentáció elkerülése érdekében.

A nagyobb csapatok számára bizonyos fejlett funkciók már nem elegendőek lehetnek.

Odoo árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

Standard: 31 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 47 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1270+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Odoo-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A megvalósítás nagyon részletes volt. Az Odoo egy megfelelő projektmenedzsment csapatot biztosított számunkra, akik figyelmesen meghallgatták igényeinket, és javaslatokat is tettek a munkafolyamataink javítására.

A megvalósítás nagyon részletes volt. Az Odoo egy megfelelő projektmenedzsment csapatot biztosított számunkra, akik figyelmesen meghallgatták igényeinket, és javaslatokat is tettek a munkafolyamataink javítására.

8. QuickBooks (a legjobb azoknak a csapatoknak, akik az alapszintű könyvelésről szeretnének áttérni)

via QuickBooks

A QuickBooks számviteli szoftver kisvállalkozások és növekvő csapatok számára, akik az alapvető funkciókat szeretnék használni: számlázás, kiadások, AP/AR és alapvető jelentések. A banki adatátvitel gyorsítja az egyeztetéseket, az ismétlődő számlák és a nyugták rögzítése pedig biztosítja a rutin feladatok zavartalan végrehajtását.

A csapatok kedvelik a megszokott érzést. Még aznap elindíthatja, nyomon követheti az egyszerű projekteket és az időt, valamint osztályok vagy helyszínek szerint szeletheti a jelentéseket. A QuickBooks Online az alkalmazásbolton keresztül kapcsolódik a bérszámfejtéshez és a kifizetésekhez, a gyors Excel-export pedig megkönnyíti a számok megosztását.

Ha nagyobb ellenőrzésre van szüksége, a QuickBooks mélyebb jelentéseket, szerepköröket és jogosultságokat, valamint belépő szintű leltárt – tételek, tárolók, újrarendelési pontok – kínál, valamint egyéni mezőket és memorizált jelentéseket a hónap végi és készpénz-áttekintésekhez.

A QuickBooks Enterprise több lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, amelyek már túlléptek az alapszintű funkciókon. A növekedés során csatlakoztassa a CRM, a számlafizetési és a költségkezelő eszközöket, és tartsa rendben a néveket és a számlatáblázatot a zökkenőmentesebb frissítések érdekében.

A QuickBooks legjobb funkciói

Kezelje könnyedén az AP/AR-t, a számlákat, a banki adatokat és az alapvető jelentéseket

Adjon hozzá időkövetést, projekteket és alapvető készletkezelést

Csatlakoztassa a bérszámfejtési, fizetési és CRM alkalmazásokat, hogy bővítse rendszerét.

Tartsa a költségeket kiszámítható szinten az alapvető számviteli igényekkel rendelkező csapatok számára

A QuickBooks korlátai

A több entitás összevonása és a fejlett vezérlők korlátozottak

Az iparági modulok könnyebbek, mint a teljes ERP-rendszercsomagok.

A növekvő komplexitás alternatívák vagy nagyobb csomagok felé terelheti Önt.

QuickBooks árak

Egyszerű kezdés: 19 USD/hó felhasználónként

Alapvető szolgáltatások: 37,50 USD/hó felhasználónként

Plusz: 57,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 137,50 USD/hó felhasználónként

QuickBooks értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3550+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (8170+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a QuickBooksról?

Ez a G2-áttekintés bemutatja, hogyan segít a QuickBooks:

A QuickBooks Online sokkal egyszerűbbé és szervezettebbé teszi a számlák kezelését.

A QuickBooks Online sokkal egyszerűbbé és szervezettebbé teszi a számlák kezelését.

9. Gravity Software (a legjobb több szervezet könyveléséhez a Microsoft Power Platformon)

via Gravity Software

A Gravity Software több szervezet könyvelésére készült a Microsoft platformján, így a Microsoft-központú csapatok számára ismerősnek tűnik. A kontrollerek minden szervezethez egy adatbázist kapnak, ahelyett, hogy különálló fájlokkal kellene bajlódniuk.

A vállalatok közötti ügyletek egyszerűek: a követelések/kötelezettségek néhány kattintással rögzíthetők, az eliminációs szabályok biztosítják a konszolidációk zökkenőmentes lezárását, a közös számlatükör pedig a szervezetek, osztályok vagy projektek dimenzióival biztosítja a szigorú struktúrát.

A jelentések áttekinthetők maradnak a szerepkörökön alapuló nézetek és a konszolidált számokról a bejegyzésekre történő lebontásoknak köszönhetően. Az Excel és a Power BI a jelentések újjáépítése nélkül kezeli a szeletelést, míg a jóváhagyások és az ellenőrzési nyomvonalak a rekorddal együtt utaznak.

A napi feladatok során a jogosultságok egyértelműen a felelősségi körökhöz vannak rendelve, a munkafolyamatok pedig biztosítják a felülvizsgálatok következetességét – így a Gravity praktikus alternatívája a Sage-nek, anélkül, hogy teljes vállalati ERP-re kellene átállni.

A Gravity Software legjobb funkciói

Központosítsa a több szervezetet magában foglaló főkönyvet a vállalatok közötti tranzakciókkal és eliminációkkal.

Használja a dimenziós jelentéseket az egységek, osztályok vagy projektek szerinti elemzéshez.

Bővítse a Microsoft ökoszisztémát és a piaci integrációkat

Automatizálja a jóváhagyásokat és tartsa szigorúan az ellenőrzési nyomvonalakat a megfelelőség érdekében.

Növelje képességeit rendszerváltás nélkül

A Gravity Software korlátai

A niche fókuszhoz kiegészítők szükségesek lehetnek a gyártáshoz vagy a terepi műveletekhez.

A nagyobb globális konszolidációkhoz további eszközökre lehet szükség.

A megvalósítás minősége a partner tapasztalatától függ

A Gravity Software árai

Starter: 375 USD/hó az első felhasználó számára

Power Apps felhasználó: 355 USD/hó az első felhasználó számára

Nonprofit: 210 USD/hó az első felhasználó számára

Gravity Software értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Gravity Software-ről

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

A Gravity tökéletes megoldás több jogi személyiséggel rendelkező (és több pénznemmel dolgozó) vállalkozások, valamint családi vagy magánirodák számára. Nagyon tetszik, hogy a vállalatok közötti tranzakciók nem igényelnek további munkát, és hogy a naplóbejegyzéseket a háttérben automatikusan létrehozza a rendszer. Nincs többé dupla bejegyzés!

A Gravity tökéletes megoldás több jogi személyiséggel rendelkező (és több pénznemmel dolgozó) vállalkozások, valamint családi vagy magánirodák számára. Nagyon tetszik, hogy a vállalatok közötti tranzakciók nem igényelnek további munkát, és hogy a naplóbejegyzéseket a háttérben automatikusan létrehozza a rendszer. Nincs többé dupla bejegyzés!

10. Xledger (A legjobb felhőalapú pénzügyi csapatok számára, amelyek nemzetközi szervezetekkel rendelkeznek)

via Xledger

Az Xledger egy felhőalapú platform több vállalat pénzügyeinek kezelésére. Automatizálja a számlák rögzítését, a jóváhagyások továbbítását és a banki tételek összehangolását, miközben a beszállítók felvétele duplikátumok ellenőrzésével tisztán marad.

A konszolidációk a legfontosabbak. Több szervezetet és több pénznemet is összevonhat egy ütemterv szerint, egyszer beállíthatja az eliminációs szabályokat, majd újra felhasználhatja azokat, konzisztens devizaátértékelést tarthat fenn, és a csoportos összegekből egészen a forrásbejegyzésig visszakereshet. Csatlakozik a CRM-hez, a bérszámfejtéshez és az adózáshoz, az API pedig lehetővé teszi az adatok be- és kivitelét.

A műszerfalak valós időben frissülnek, és a készpénz, a vevőszámlák és az eltérések jelentése egyszerű. A szerepkörök és az ellenőrzési nyomvonalak szigorú ellenőrzést biztosítanak. Ez az eszköz kiválóan alkalmas olyan elosztott csapatok számára, amelyek gyors mobil jóváhagyásokat és régiókon átívelő, skálázható rendszert igényelnek.

A Xledger legjobb funkciói

Automatizálja a számlák rögzítését, jóváhagyását és a banki egyeztetést

Konszolidálja a több szervezetet és több pénznemet tartalmazó könyveléseket, és mélyedjen el a tranzakciókban!

Készítsen költségvetési és előrejelzési modelleket megosztható irányítópultokkal

Használja a beépített munkafolyamatokat és szerepköröket a hatékony pénzügyi ellenőrzéshez.

Integrálja CRM-, bérszámfejtési és adóeszközökkel, ahogy folyamatai bővülnek.

Az Xledger korlátai

Kisebb kiegészítő ökoszisztéma, mint más Sage Intacct alternatíváknál

A fejlett iparági folyamatok szolgáltatásokat vagy testreszabást igényelhetnek.

Az árak és a csomagok kevésbé átláthatóak, mint a kis- és középvállalkozásoknak szánt eszközök esetében.

Xledger árak

Egyedi árazás

Xledger értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Xledgerről?

A G2 egyik értékelése szerint:

1. Nagyon felhasználóbarát, mivel az összes szükséges opció könnyen elérhető a kezdőlapon. 2. A frissítéseket időben biztosítják és telepítik a háttérben, anélkül, hogy ez befolyásolná a munkát. 3. Bizonyos feladatok, például a banki egyeztetés automatizálása jelentős időmegtakarítást eredményezett.

1. Nagyon felhasználóbarát, mivel az összes szükséges opció könnyen elérhető a kezdőlapon. 2. A frissítéseket időben biztosítják és telepítik a háttérben, anélkül, hogy ez befolyásolná a munkát. 3. Bizonyos feladatok, például a banki egyeztetés automatizálása jelentős időmegtakarítást eredményezett.

Mire számíthat a Sage Intacct-ről való áttérés során és után?

A Sage Intacctről való áttérés olyan, mintha átalakítaná pénzügyi hátterét. Tervezze meg az utat, tesztelje az adatokat, és adjon időt a csapatoknak az új munkafolyamatok bevezetésére.

A migráció folyamatának áttekintése

1. lépés → Tekintse át és válassza ki az Önnek megfelelő utatÉrtékelje a hatókört, a szervezeteket és a kötelezően megőrzendő jelentéseket, hogy meghatározza a követelményeket és kiválassza a Sage Intacct alternatíváit.

2. lépés → Adatok és vezérlők feltérképezéseA CoA, az entitások, a jóváhagyások és a jelentési struktúrák összehangolása az új platformmal

3. lépés → Tesztelje sandboxbanFuttasson egy teljes próbát a nyitó egyenlegekkel, próbaegyenlegekkel és egy tesztzárással mintadatokkal.

4. lépés→ Biztos átállásFagyassza be a tranzakciókat, futtassa le a végső ellenőrzéseket, migráljon, majd nyissa meg az új időszakot.

5. lépés → Stabilizálás és fejlesztésProblémák nyomon követése, végfelhasználók képzése és folyamatok szabványosítása ellenőrzőlisták és SOP-k segítségével

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI-ügynökét, hogy automatikusan lekérdezze a pénzügyi adatokat az eszközeiből (például QuickBooks, Xero vagy Excel), összevonja azokat, és valós idejű jelentéseket vagy irányítópultokat generáljon. Ez órákat takarít meg a kézi munkából, csökkenti a hibák számát, és azonnali betekintést nyújt a pénzügyi csapatoknak a jobb döntéshozatalhoz. Itt egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan kezdheted el:

Ha még mindig a már bemutatott lehetőségeken túl is keresel alternatívákat, íme három pénzügyi eszköz, amelyek egyre népszerűbbek a speciális munkafolyamatok terén:

BlackLine : automatizálja az egyeztetéseket, a tranzakciók összehangolását és a zárási feladatok kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát. automatizálja az egyeztetéseket, a tranzakciók összehangolását és a zárási feladatok kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát.

Tipalti : Egyszerűsíti a globális AP-t, a beszállítók bevonását, az adóügyi megfelelést és a határokon átnyúló kifizetéseket nagy léptékben. Egyszerűsíti a globális AP-t, a beszállítók bevonását, az adóügyi megfelelést és a határokon átnyúló kifizetéseket nagy léptékben.

FloQast : Ellenőrzi a pénzügyi zárást ellenőrzőlisták, tanúsítványok és auditra kész dokumentáció segítségével. Ellenőrzi a pénzügyi zárást ellenőrzőlisták, tanúsítványok és auditra kész dokumentáció segítségével.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Az ERP-váltás nagy döntés, de egyben lehetőség is a pénzügyi munka mindennapi egyszerűsítésére. Bármelyik eszközt is választja, a cél ugyanaz: tiszta ellenőrzés, átlátható láthatóság és kevesebb idő az e-mailekre és táblázatokra való támaszkodással.

Amikor szoftvert választ a pénzügyi csapatának, helyezze előtérbe a világos felhasználói felületet, a megbízható ellenőrzési nyomvonalakat, a szoros munkaerő-menedzsment kapcsolatokat, valamint azt, hogy a platform mennyire jól integrálható a meglévő üzleti alkalmazásokkal és AI eszközökkel.

Nemzetközi terjeszkedő vállalkozások számára érdemes összehasonlítani, hogy az egyes szállítók hogyan kezelik a konszolidációkat, a lokalizációkat és az ellenőrzéseket. Az opciókat illessze be növekedési tervébe és a skálázhatóság iránti igényébe, hogy elkerülje a későbbi átdolgozást.

A legjobb alternatíva az, amelyik illeszkedik a jelenlegi folyamataidhoz és támogatja a jövőbeli terveidet.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiegészíti az ERP-t. Központosítja a jóváhagyásokat, a dokumentációt, a műszerfalakat és az együttműködést, így a hónap vége, az auditok és a tervezés gyorsabban haladnak, anélkül, hogy újabb rendszert kellene bevezetni.

Ha készen áll a pénzügyi munkák egyszerűsítésére az Ön által alkalmazott ERP mellett, próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és hozza össze az irányítást, a kontextust és a lendületet egy helyen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A QuickBooks Online és az Odoo alacsonyabb belépési árat kínál az alapvető könyvelési igényekkel rendelkező csapatok számára, míg a Gravity Software többszervezeti mélységet biztosít közepes piaci áron. Ha még nem áll készen a platformváltásra, párosítsa jelenlegi főkönyvét a ClickUp-pal, mint pénzügyi műveleti réteggel, hogy központosítsa a jóváhagyásokat, lezárja a ellenőrzőlistákat és jelentéseket készítsen (ez gyakran a legköltséghatékonyabb rövid távú lépés). Mindig vegye figyelembe a licencen túli teljes költséget, beleértve a megvalósítást, az integrációkat és a változáskezelést.

Az SAP S/4HANA Cloud és a Microsoft Dynamics 365 erős natív munkafolyamat-motorokat tartalmaz, az Odoo moduláris alkalmazásai pedig rugalmas automatizálást tesznek lehetővé. A rendszerek közötti munka összehangolásához használja a ClickUp alkalmazást. Automatizálási és mesterséges intelligencia funkciói jóváhagyásokat irányíthatnak, feladatokat rendelhetnek hozzá, emlékeztetőket tehetnek közzé és záró összefoglalókat publikálhatnak bármely ERP mellett, így folyamatai végpontok között futnak, anélkül, hogy kizárólag az ERP munkafolyamataira kellene támaszkodniuk.

Igen, de tervezze meg a bevezetést és a változáskezelést. A kisebb csapatok gyakran a QuickBooks vagy az Odoo programmal kezdik, majd a vállalkozás növekedésével és a több szervezetből álló komplexitás növekedésével áttérnek a NetSuite vagy az Acumatica programra.

A ClickUp központosítja a zárási ellenőrzőlistákat, jóváhagyásokat és dokumentációt, valós idejű előrehaladást mutató irányítópultokkal. Kiegészíti könyvelési és ERP-rendszerét azáltal, hogy csökkenti a munka terjeszkedését és egységesíti a munkafolyamatokat.

Fókuszáljon a bérszámfejtésre vagy a humán tőke menedzsmentre, a CRM-re, a banki adatfolyamokra, a kiadásokra, az adókra és a fejlett elemzésekre. Ellenőrizze a harmadik féltől származó integrációkat a több pénznem, a konszolidációk és az adatok szinkronizálása tekintetében, hogy a pénzügyi és működési adatok konzisztensek maradjanak.