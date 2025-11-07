Kisvállalkozások számára készült könyvelési sablon a pénzügyek kezelésének egyszerűsítéséhez

Vigyázzon a kis kiadásokra; egy kis szivárgás is elsüllyesztheti a nagy hajót.

Vigyázzon a kis kiadásokra; egy kis szivárgás is elsüllyesztheti a nagy hajót.

A „szivárgás” valószínűleg egy rendezetlen táblázatban rejtőzik, és csendben elszívja a nyereségét.

A kisvállalkozások könyvelésében a pontosság hatalom, és a sablonok azok a névtelen hősök, amelyek ezt lehetővé teszik. A bevételek nyomon követésétől a cash flow figyelemmel kíséréséig egy jó táblázat megmentheti a mérlegét a teljes káosztól.

A sablonok egyszerűsítik a könyvelési folyamatot, csökkentik az adatbeviteli hibákat, és kissé kevésbé nyomasztóvá teszik az adóbevallási időszakot.

Hogy megkönnyítsük az életét (és tisztábbá tegyük a nyilvántartásait), összegyűjtöttük a legjobb kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonokat, amelyek egyszerűsítik a könyvelést, tisztázzák pénzügyi helyzetét, és időt adnak vissza vállalkozásának vezetésére.

Miért küszködne bonyolult könyvelési szoftverekkel, amikor ezek az ingyenes kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonok segítségével könnyedén kézben tarthatja vállalkozása pénzügyi helyzetét?*

A legjobb kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonok áttekintése

Íme egy rövid összefoglaló:

Mik azok a kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonok?

A kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonok előre elkészített táblázatkezelő eszközök, amelyek célja, hogy a kisvállalkozások minimális erőfeszítéssel nyomon követhessék bevételeiket, rögzíthessék tranzakcióikat és kezelhessék számláikat.

Így segítik a kisvállalkozásokat a szinkronban maradásban:

✅ Egyszerűsítse a könyvelési folyamatot a használatra kész formátumokkal

✅ Kövesse nyomon bevételeit, üzleti kiadásait és pénzügyi tranzakcióit.

✅ Készítsen pontos eredménykimutatásokat, mérlegeket és cash flow kimutatásokat.

✅ Csökkentse az adatbeviteli hibákat és javítsa a pénzügyi jelentések konzisztenciáját.

✅ Vezessen egyértelmű nyilvántartást a szállítói számlákról, az ügyfelek befizetéseiről és az üzleti tranzakciókról.

✅ Takarítson meg időt az adóbevallási időszakban a tiszta, könyvvizsgálatra kész kimutatásokkal.

Mi jellemzi a jó kisvállalkozási könyvelési sablont?

A legjobb kisvállalkozások számára készült könyvelési sablonok egyszerűsítik a pénzügyi adatok kezelését, miközben elegendő struktúrát biztosítanak a hatékony könyveléshez.

Vessünk egy pillantást a többi alapvető funkcióra, amelyet egy megbízható könyvelési sablonnak kínálnia kell:

Egyértelműen megjelölt mezők a tranzakciókhoz, beleértve a számlaszámot, a tranzakció dátumát és az esedékességi dátumot.

Külön lapok a szállítói tartozások, az üzleti kiadások és a cash flow nyomon követéséhez.

Előre formázott szakaszok a mérleg sablonokhoz , a bevételekhez és a bruttó nyereséghez.

Képletek alapján készült összefoglalók a próbaegyenleghez, kimutatásokhoz és veszteségjelentésekhez

Kompatibilis a Microsoft Excel és a Google Sheets programokkal, illetve exportálható könyvelési szoftverekhez.

Testreszabható elrendezés, külön lapokkal a különböző számlatípusok és időszaki számlák számára.

Könnyen szerkeszthető szerkezet, amely egyszerűsíti az adatbevitelt, még a kezdő könyvelők számára is.

Most, hogy már ismeri a könyvelési sablonok fogalmát, keresse meg a kisvállalkozásának legmegfelelőbbeket.

10 ingyenes könyvelési sablon kisvállalkozások számára

Íme a legjobb sablonok, amelyek egyszerűsítik a könyvelési folyamat minden szakaszát.

Akár egyszerű táblázatot, akár ügyfélbarát formátumot, akár okos eszközt keres kezdő könyvelők számára, itt biztosan megtalálja a megfelelő sablont.

1. ClickUp könyvelőiroda sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a pénzügyi nyomon követést és jelentéstételt a ClickUp könyvelőiroda sablonjával.

Próbált már valaha öt táblázatot, három post-it cetlit és a gyorsan kopó memóriáját felhasználva nyomon követni a pénzügyi adatokat? A ClickUp könyvelőiroda sablonja a könyvelési folyamatot egy központi rendszerbe integrálja, amely tiszta, következetes és valóban használható.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rögzítse pénzügyi kimutatásait testreszabható irányítópultokkal

Automatizálja a munkafolyamatokat a könyvelési hibák csökkentése érdekében.

Kövesse nyomon az ügyfelek fizetéseit a beépített CRM segítségével

Feladatok és határidők kezelése a csapatok között

A pénzügyi célok összehangolása a megosztott jelentési irányítópultokkal

✨ Ideális: Könyvelő cégek és kisvállalkozások számára, akik hatékony, all-in-one könyvelési rendszert keresnek, amely nyomon követi a tranzakciókat, egyszerűsíti a jelentéstételt és csökkenti a hibák számát.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a pontos nyilvántartás vezetése? Ezek a főkönyvi sablonok segítenek nyomon követni a terheléseket, jóváírásokat és minden tételt anélkül, hogy a táblázatokkal kellene bajlódnia.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 20%-a azt állítja, hogy munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint napjuk legalább 40%-át ugyanazok a monoton feladatok töltik ki. A ClickUp AI Agents segítségével ezek az ismétlődő, időigényes feladatok automatizálhatók. Az ismétlődő feladatok beállításától az emlékeztető küldésén és a jelentések generálásán át a ClickUp háttérfeladatokká alakítja a rutinmunkákat, így csapata azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyek valóban előreviszik a dolgokat. Nézze meg itt. 👇🏼

2. ClickUp könyvelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje bevételeit, kifizetéseit és pénzügyi adatait a ClickUp számviteli sablon segítségével.

A szállítói számlák, vevői számlák és számlaszámok nyomon követése nem feltétlenül jelenti azt, hogy táblázatokat kell összehasonlítani. A ClickUp számviteli sablon segítségével egyetlen, áttekinthető, testreszabható munkaterületen kezelheti bevételeit, kifizetetlen számláit és közelgő pénzügyi tranzakcióit.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon a késedelmes fizetéseket a rugalmas naptárnézettel

A Board View segítségével vizualizálhatja a cash flow előrejelzéseket.

Rendezze pénzügyi adatait testreszabható rácsos elrendezésekkel

A bizalmi szintek szerinti rendezéssel rangsorolja a nyomon követendő ügyeket.

Rögzítse a fizetési adatokat a testreszabott egyéni mezőkkel

✨ Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai és egyéni könyvelők számára, akiknek testreszabható rendszerre van szükségük a pénzügyi adatok nyomon követéséhez, a számlák figyelemmel kíséréséhez és az adóbevallási időszakban a zűrzavar elkerüléséhez.

Az AI mezők forradalmi változást hozhatnak a kisvállalkozások könyvelésében. Az AI mezők automatikusan rögzítik, kategorizálják és frissítik a pénzügyi adatokat, így csökkenti a kézi adatbevitel szükségességét és minimalizálja az emberi hibák lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosai kevesebb időt kell fordítsanak az unalmas papírmunkára, és több időt tudnak fordítani a növekedésre. Az AI mezők képesek felismerni a mintákat, jelölni az ellentmondásokat és valós idejű betekintést nyújtani, így könnyebb nyomon követni a kiadásokat, kezelni a számlákat és átlátni a pénzforgalmat. Végül az AI-alapú könyvelés segít a kisvállalkozásoknak a szervezettség fenntartásában, okosabb pénzügyi döntések meghozatalában és értékes erőforrások felszabadításában a legfontosabb feladatokra.

📖 Olvassa el még: Hogyan kell használni a projektkönyvelést?

3. ClickUp számviteli napló sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp számviteli napló sablonjával egységesítheti a bejegyzéseket és csökkentheti a hibák számát.

A kézi naplózás és az inkonzisztens bejegyzések még a legalapvetőbb könyvelési rendszert is tönkretehetik. Egy elmulasztott tranzakciós dátum vagy egy nem megfelelő bejegyzési szám, és hirtelen a próbaegyenlege három tizedes ponttal eltér, és Önnek migrénje lesz. A ClickUp számviteli napló sablonja megszünteti ezt a káoszt.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Szabványosítsa a könyvelési feladatokat az előre elkészített egyéni mezők segítségével.

Kövesse nyomon a feladatok állapotát a „Megnyitva” és „Befejezve” címkékkel

A „Könyvek” és „Napló” nézetek segítségével könnyedén rendszerezheti a nyilvántartásokat.

Kövesse nyomon a pénzügyi tevékenységeket időkövetés és címkék segítségével

Automatizálja a frissítéseket a beépített e-mail és projektmenedzsment munkafolyamat-eszközökkel.

✨ Ideális: könyvelők és vállalkozás tulajdonosok számára, akik tisztább bejegyzéseket, jobb ellenőrzési nyomvonalakat és konzisztens könyvelési sablonokat szeretnének, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

➡️ Kíváncsi arra, hogy a ClickUp hogyan viszonyul más projektmenedzsment eszközökhöz? Nézze meg ezt a videót, amelyben teszteltük és értékeltük a 15 legjobbat👇🏻

🧠 Érdekesség: A könyvelés régebbi, mint a kerék – a mezopotámiaiak már több mint 7000 évvel ezelőtt nyomon követték a gabonát és az állatállományt. Az agyagtáblák voltak az eredeti táblázatok.

4. ClickUp számlák fizetendő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp számlák fizetési sablonjával hatékonyan nyomon követheti a ki nem fizetett számlákat.

A késedelmes szállítói kifizetések és a szétszórt esedékességi dátumok tönkretehetik a cash flow-t. A ClickUp számlák fizetési sablonja segít Önnek a számlák fizetésében, mivel központosított, vizuális rendszert biztosít minden függő pénzügyi tranzakció kezeléséhez.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon a számlákat a fizetési típushoz hasonló egyéni mezők segítségével.

Figyelje a fizetési szakaszokat egyedi állapotokkal, például „Ellenőrzés”.

A beépített fizetési folyamatok nézetével áttekinthetően láthatja a kiadásokat.

Javítsa a nyomon követés pontosságát címkékkel és időkövetéssel

Kerülje el a késedelmeket a függőségi figyelmeztetések és állapotfrissítések használatával.

✨ Ideális: Pénzügyi csapatok és kisvállalkozások számára, amelyeknek strukturált, pontos nyomon követésre van szükségük a kimenő tranzakciókhoz és a cash flow előrejelzéshez.

💡 Profi tipp: Szeretné egyszerűsíteni a költségjelentést? Ezek az Excel költségjelentés sablonok tiszta, testreszabható elrendezést kínálnak az üzleti költségek áttekinthető és gyors nyomon követéséhez.

5. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp költségvetési jelentés sablonjával világosan láthatja és kezelheti a költségvetéseket.

Unod már, hogy különböző részlegek egymásnak ellentmondó számadataival kell bajlódnod? A ClickUp költségvetési jelentés sablonja mindenki számára egységes pénzügyi áttekintést biztosít.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon pontosan a költségvetéseket strukturált egyéni mezők segítségével.

A Gantt- és naptárnézetek segítségével vizualizálhatja a kiadási trendeket.

A munkaterhelés és az ütemterv nézetek segítségével korán felismerheti a túlköltekezést.

Egyszerűsítse a jelentési ciklusokat alfeladatok és megjegyzések segítségével.

Gyorsan hangolja össze az érdekelt feleket a világos költségvetési bontásokkal

✨ Ideális: Pénzügyi csapatok, osztályvezetők és kisvállalkozások számára, akik jobb pénzügyi döntéseket szeretnének hozni, elkerülni a túlköltekezést, és olyan költségvetési jelentéseket készíteni, amelyek mindenki számára érthetőek.

💡 Profi tipp: Modernizálni szeretné pénzügyi munkafolyamatait? Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a könyvelésben az adatbevitel automatizálásához, a trendek elemzéséhez és a pénztárkönyvek gyorsabb lezárásához.

6. ClickUp havi költségjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Elemezze a havi üzleti kiadásokat a ClickUp havi kiadási jelentés sablon segítségével.

Próbálja felidézni, hova ment el a pénze a hónap végén? Ez nem ideális.

A ClickUp havi költségjelentés sablon segít nyomon követni az üzleti kiadásokat, elemezni a pénzforgalmat és megtakarítási lehetőségeket felismerni anélkül, hogy a memóriájára vagy a rendezetlen nyugtákra kellene támaszkodnia.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Minden tranzakciót címkézzen meg az egyéni mezők és kategóriák segítségével.

Kövesse nyomon a kiadásokat állapot szerint, például függőben lévő vagy megtérített.

Tekintse meg a kiadások idővonalát a Naptár és a Gantt nézetekben.

Állítson be emlékeztetőket, hogy elkerülje a visszatérítések vagy felülvizsgálatok elmulasztását.

Készítsen magabiztos költségvetést a pénzügyi nyomonkövetési sablonokkal

✨ Ideális: Csapatok és kisvállalkozások számára, amelyeknek világos havi áttekintésre van szükségük a felelősségre vonhatóság fenntartása, a felesleges kiadások csökkentése és a pénzügyi helyzetük jobb átláthatóságának fenntartása érdekében.

📖 Olvassa el még: 18 időgazdálkodási tipp vállalkozóknak

🧠 Érdekesség: Al Capone-t nem maffia-bűncselekmények miatt ítélték börtönbüntetésre, hanem adócsalásért, amelyet könyvelési hibák tettek nyilvánosságra.

7. ClickUp kisvállalkozások költségjelentési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Szervezze kisvállalkozásának kiadásait a ClickUp kisvállalkozások kiadásjelentés sablonjával.

Ha a költségjelentésről még mindig úgy gondolkodik, hogy a nyugtákat be kell szkennelni egy kaotikus mappába, akkor itt az ideje a frissítésnek. A ClickUp kisvállalkozások számára készült költségjelentés-sablon strukturált módszert kínál az üzleti kiadások nyomon követésére, a szabályoknak való megfelelésre és az okosabb kiadási döntések meghozatalára.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Adjon hozzá kulcsfontosságú attribútumokat minden pénzügyi tranzakcióhoz

Biztosítson valós idejű betekintést a könyvelőknek az üzleti pénzügyekbe

Egyszerűsítse az adóbevallási időszakot pontos, rendezett pénzügyi nyilvántartásokkal.

A Gantt- és naptárnézetek segítségével vizualizálhatja a kiadási trendeket.

Állítson össze egyedi könyvelési munkafolyamatokat az átlátható jelentések érdekében.

✨ Ideális: Vállalkozás tulajdonosok és egyéni vállalkozók számára, akik pontosan szeretnék nyomon követni kiadásaikat, áttekinthető jelentéseket szeretnének készíteni, és előre szeretnének lépni a hatósági bejelentési követelményekkel szemben.

💡 Profi tipp: A költségek nyomon követése nem kell, hogy nyomozói munkának tűnjön. Ez az Excelben készült üzleti költségjelentés segít könnyedén lebontani a kiadásokat, rögzíteni a bizonylatokat és felkészülni az adóbevallási időszakra.

8. ClickUp mérleg sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét a ClickUp mérleg sablonjával.

A tiszta mérleg elengedhetetlen, ha meg akarja érteni pénzügyi helyzetét, vagy befektetőknek szeretné bemutatni vállalkozását. A ClickUp mérleg sablon segítségével egy helyen követheti nyomon az eszközöket, a kötelezettségeket és a saját tőkét, kevesebb kézi frissítéssel és több beépített struktúrával.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon a pénzügyi kimutatásokat az egyéni mezők és kategóriák segítségével.

Címkézze a legfontosabb számlákat testreszabott pénzügyi kategóriákkal

Rögzítsen könnyedén rövid lejáratú adósságokat és visszatartott nyereségeket

A frissítéseket listás, Gantt-diagram vagy naptár nézetben szervezheti.

Valós időben együttműködhet automatizált funkciók és mesterséges intelligencia segítségével.

✨ Ideális: Vállalkozók, pénzügyi vezetők és kisvállalkozások számára, akiknek megbízható, jól strukturált mérleg sablonra van szükségük a rendszeres jelentésekhez, az érdekelt felek általi felülvizsgálatokhoz vagy a belső tervezéshez.

📖 Olvassa el még: Hogyan szervezzük meg pénzügyeinket?

🧠 Érdekesség: A kettős könyvelést 1494-ben Luca Pacioli tette híressé, aki egy szerzetes volt, és véletlenül Leonardo da Vinci legjobb barátja is. Mérlegek? Reneszánsz szintű zsenialitás.

9. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa a pénzügyi tervezést és előrejelzést a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonban.

A pénzügyi nyomon követés gyorsan bonyolulttá válhat, ha egyszerre kell kezelnie a költségvetést, a pénzforgalmat és több tucat szétszórt táblázatot. A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon mindent egybefog, így könyvelési rendszere vizuálisabb, központosítottabb és hatékonyabb lesz.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kezelje pénzügyi munkafolyamatait 28 testreszabható feladatállapot segítségével.

Az adatok egyértelmű kategorizálása testreszabott egyéni mezők segítségével

A naptár nézetben láthatja a költségeket és a határidőket.

Elemezze a bevételeket és kiadásokat egyetlen irányítópulton

A strukturált pénzügyi nyomon követéssel azonosítsa a költségmegtakarítási lehetőségeket.

✨ Ideális: Komplex pénzügyi projekteket kezelő üzleti csapatok számára, akik strukturált könyvelési sablonokat szeretnének, amelyekkel jobban átláthatják a kiadásokat, a költségvetéseket és a hosszú távú pénzügyi tervezést.

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan strukturálja pénzügyi naplóit? Ezek a főkönyvi példák gyakorlati felhasználási eseteken keresztül segítik a nyomon követés pontosítását és az auditra való felkészülést.

10. ClickUp napvégi pénztárgép-jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp End of Day Cash Register Template sablon segítségével egyeztetheti a napi készpénzes kifizetéseket.

Gondolkodott már el a nap végén a pénztárgép tartalmán? A ClickUp napvégi pénztárgép-jelentés sablonja biztosítja, hogy minden készpénzes fizetés elszámolásra kerüljön – nincs szükség fejben számolásra.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon a tranzakciókat pontosan az egyéni mezők és állapotok segítségével.

A strukturált, szervezett nézetek segítségével könnyedén egyeztetheti az összegeket.

Az automatikus emlékeztetők segítségével korán jelzi az eltéréseket.

Kövesse nyomon a cash flow mintákat a Lista és Naptár nézetekkel

A beépített dokumentummegosztás segítségével zökkenőmentesen együttműködhet a nyilvántartásokon.

✨ Ideális: Vállalkozás tulajdonosok és kiskereskedelmi csapatok számára, akik tiszta, ellenőrzött pénztárgép-nyilvántartásokat, pontos pénzügyi adatokat és nyugodt lelkiismeretet szeretnének minden műszak után.

📖 Olvassa el még: Hogyan segíthet az AI a kisvállalkozásoknak?

Tartsa könyvelését rendezett és áttekinthető állapotban a ClickUp sablonokkal

Egy felmérésből kiderült, hogy a kisvállalkozások tulajdonosainak csak 48%-a érzi magát biztosnak abban, hogy adóbevallását pontosan tölti ki. Ez nem csak egy statisztikai adat, hanem egy jelzés is.

A nem egyértelmű nyilvántartások, a hiányzó bizonylatok és az inkonzisztens nyomon követés pénzügyi stresszhez, könyvvizsgálati szorongáshoz vagy még rosszabbhoz – elszalasztott növekedési lehetőségekhez – vezethet. Pontosan itt jönnek jól a könyvelési sablonok.

„A könyvelés az üzleti élet nyelve, és ugyanolyan magabiztosan kell használni, mint az anyanyelvet.” – mondja Warren Buffett, és a ClickUp segíthet elsajátítani ezt a nyelvet.

A bevételek és üzleti kiadások nyomon követésétől a kimutatások elkészítéséig és a cash flow kezeléséig a ClickUp sablonjai strukturált, könnyen használható rendszert kínálnak, amelyet valódi üzleti igényekhez és nem számviteli diplomákhoz terveztek.

Akár ügyfélfizetéseket rögzít, mérleget készít, vagy automatizálja a szállítói számlákat, a ClickUp segít átalakítani a pénzügyi káoszt tiszta, pontos és auditra kész nyilvántartásokká.

Ahogy a felhasználók gyakran megosztják, ezek a sablonok egy ismételhető, skálázható könyvelési folyamatot hoznak létre, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik.

Regisztráljon a ClickUp-on, hogy ingyenes könyvelési sablonokat használhasson, és könyvelését (és stresszszintjét) kézben tarthassa.

Gyakran ismételt kérdések

A kisvállalkozások könyvelésének legegyszerűbb módja az, ha külön üzleti bankszámlát nyit, és ezzel elválasztja üzleti és személyes pénzügyeit. A számviteli szoftverek használata olyan feladatok automatizálására, mint a számlázás, a kiadások nyomon követése és a pénzügyi jelentések készítése, szintén egyszerűsítheti a folyamatot és csökkentheti a kézi hibák számát. A nyilvántartások rendszeres frissítése és az összes pénzügyi dokumentum rendezett tárolása segít fenntartani a pontosságot és megkönnyíti az adóbevallás elkészítését.

Igen, sok kisvállalkozás kezdetben táblázatok vagy egyszerű könyvelési szoftverek segítségével kezeli a könyvelését. Ez a megközelítés nagyon kis vállalkozások számára költséghatékony. Ahogy azonban vállalkozása növekszik és a tranzakciók egyre bonyolultabbá válnak, érdemes lehet egy professzionális könyvelőt vagy könyvvizsgálót alkalmazni a pontosság biztosítása és az időmegtakarítás érdekében.

Kisvállalkozások számára számos ingyenes könyvelési szoftver áll rendelkezésre. A népszerű választások közé tartozik a ClickUp és a Wave, amelyek számlázási, költségkövetési és pénzügyi jelentési funkciókat kínálnak, valamint nyílt forráskódú programok. Ezek az eszközök segíthetnek a pénzügyek kezelésében anélkül, hogy fizetős szoftverek költségei merülnének fel.

A kisvállalkozások könyvelésének Excelben történő elvégzéséhez hozzon létre táblázatokat a bevételeinek és kiadásainak nyomon követéséhez, valamint alapvető pénzügyi jelentések létrehozásához. Az adatokat rendszeresen manuálisan kell bevinnie és frissítenie. Ez a módszer költséghatékony és rugalmas, de gondos szervezést és következetességet igényel, hogy a nyilvántartásai pontosak és teljesek legyenek.