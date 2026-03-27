Hogyan mérje és kövesse nyomon a hangerejét

Az Adidas népszerűbb, mint a Nike? Az Instagramon többet beszélnek a Netflixről, mint az Amazon Prime-ról? A Taco Bell több figyelmet kap, mint a McDonald’s?

A csapatok nap mint nap ilyen kérdéseket tesznek fel saját márkájukkal kapcsolatban. És ne tévedjen: a versenytársak is ugyanolyan figyelmesen követik ezeket a trendeket.

Ezt a figyelem egy részét nevezzük hangaránynak. Ez azért fontos, mert az emberek nem csak termékeket vásárolnak; hanem azokat a márkákat is, amelyekhez kötődést éreznek. Valójában a vásárlók 76%-a inkább azt a márkát választaná, amelyhez kötődést érez, mint a versenytársat.

Ha tudja, hogy a beszélgetések mekkora részét foglalja el már a márkája, könnyebben láthatja, mely marketingkampányok működnek, és melyeknek szükségük lehet egy kis lökésre.

Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogyan lehet hatékonyan mérni a hangterjedelmet, beleértve a közösségi médiában való említéseket, a SEO-részesedést, a fizetett hirdetéseket és a különböző marketingcsatornákat.

Mi az a Share of Voice (SOV)?

Lényegében a hangarány azt mutatja, hogy mennyi helyet foglal el a márkája az emberek tudatában és beszélgetéseiben a versenytársakhoz képest.

Képzelje el, hogy egy márkákkal teli, nyüzsgő teremben áll, és figyeli, milyen gyakran hangzik el a neve. Minél hangosabb és jelentősebb a jelenléte, annál erősebb a márkaismertsége.

De csak a zajról van szó? Nem. A SOV arról szól, hogy láthatóak maradjunk azokon a helyeken, ahol a közönségünk máris odafigyel; ez eltér a „piaci részesedéstől”, amely szintén egy kifejezés a márka népszerűségének leírására.

Nézzünk meg néhány példát, hogy megismerjük a köztük lévő különbségeket.

🧠 Tudta-e: 2022-ben a Shiseido a közösségi médiában a felhasználók által generált tartalmakra támaszkodott, és arra ösztönözte a rajongókat, hogy osszák meg a márka termékeivel kialakított sminkjeiket. Ennek eredményeként a Shiseido sminktermékeinek említései jelentősen megnőttek az előző évhez képest, ami jól mutatja, hogy a megfelelő felületeken való láthatóság drámai módon növelheti a márka jelenlétét.

A hangarány és a piaci részesedés összehasonlítása

Képzeljen el két kávézóláncot: az A márkát mindenhol emlegetik a közösségi médiában, de kevesebb kávét ad el, mint a B márka, amely a tényleges értékesítésben dominál. Ebben az esetben az A márka hangereje nagyobb, míg a B márka piaci részesedése nagyobb. Az egyik a láthatóságot, a másik a bevételi erőt mutatja.

Hogy jobban megértsd a különbségeket, íme egy átfogó összehasonlítás:

Aspect Share of Voice (SOV) Piaci részesedés (SOM) Meghatározás Méri a láthatóságot, az említéseket és a márka jelenlétét a versenytársakhoz képest Méri a vállalat piaci részesedését az értékesítés vagy a bevétel tekintetében Fókusz Márkaismertség és marketinghatás Értékesítés, bevétel és ügyfélszerzés Példa Ha az Instagramon a Netflix a streamingre vonatkozó összesen 10 000 említésből 2000-ben jelenik meg, akkor a SOV-ja 20%. Ha a Netflix 2 milliárd dolláros streaming bevételt ér el egy 10 milliárd dolláros piacon, akkor a SOM-ja 20%. Miért fontos ez? Megmutatja, mennyire jelen van a márkája a beszélgetésekben és a médiában Megmutatja az Ön tényleges üzleti teljesítményét és pénzügyi erejét

Miért fontos a SOV a versenytársak elemzésében?

Ha ismeri a hangerejét, könnyebben felmérheti, hol áll a márkája a többiekhez képest.

Ha a Nike uralja a sportruházattal kapcsolatos beszélgetéseket, de az Adidas említései egy kampány során növekednek, az a márka láthatóságának változását jelzi.

Hasonlóképpen, ha a Taco Bell hirtelen nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában, mint a McDonald’s, ez rávilágíthat a fogyasztói érdeklődésre vagy egy új termék bevezetésének hatására.

Gyakori tévhit, hogy a hangelemzés a versenytársak másolásáról szól, de valójában az a célja, hogy felfedezze a hiányosságokat és a lehetőségeket. Koncentráljon a hatékony elemek fejlesztésére, és szerezzen betekintést abba, hogyan alakul a márka jelenléte az idő múlásával.

A tudásmunkások 92%-a elismeri, hogy a döntések gyakran elsikkadnak, amikor elmerülnek a csevegésekben, e-mailekben vagy táblázatokban.

A hangterjedés mérésére szolgáló csatornák

A hangterjedelem legnagyobb előnye, hogy nem kötődik egyetlen kampányhoz vagy csatornához sem. Ha egy platformon lemarad, azt egy másikon pótolhatja.

Tehát nézzük át azokat a legfontosabb csatornákat, ahol a márkának jelen kell lennie, és ahol mérni kell a teljesítményét.

Közösségi média említések

Az emberek 69%-a szerint a legvonzóbb márkás tartalmakat az Instagramon látja, és közel a fele szeretné, ha a márkák gyakrabban használnák ezt a platformot. Ez önmagában is jól mutatja, mennyire fontos a közösségi média a márka hangerejének szempontjából.

Minden címke, megjegyzés vagy említés jelzi, hogy mennyire jelen van a márkája a mindennapi beszélgetésekben. Ha nyomon követi ezeket a közösségi médiában megjelenő említéseket olyan platformokon, mint az Instagram, az X, a LinkedIn vagy a TikTok, nemcsak azt láthatja, hogy milyen gyakran jelenik meg a márkája, hanem azt is, hogy mit mondanak az emberek.

Vegyünk példának egy helyi kávézót, amely megjelenik a vásárlói történetekben. Egy bejegyzés a másikhoz vezet, és hamarosan a márka egy nagyobb beszélgetés részévé válik. Így növekszik egy márka hangereje.

👀 Érdekesség: Amikor a Barbie-film 2023-ban a mozikba került, olyan kulturális hullámot indított el, amely messze túlmutatott a jegybevételeken. A varázsának egy része egy okos közösségi kampánynak köszönhető: a felhasználókat arra invitálták, hogy egy AI-alapú eszköz segítségével készítsenek saját Barbie-stílusú posztereket, amely 13 millió felhasználót vonzott.

Láthatóság a keresőmotorokban (SEO hangereje)

Egyesek szerint a SEO ma már kevésbé hatékony. Az emberek átfutják a Google mesterséges intelligenciája által készített összefoglalókat, vagy olyan eszközökhöz fordulnak, mint a ChatGPT, ahelyett, hogy végiglapoznák a hosszú linklistákat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a keresőmotorok láthatósága már nem számít. Csak azt jelenti, hogy megváltozott.

Ahhoz, hogy látható maradjon, márkának most már nem csak a legfelső keresési eredmények között kell megjelenni, hanem azokban a válaszokban is, amelyeket az AI-eszközök kiemelnek. Éppen ezért továbbra is elengedhetetlen az erős SEO-hangsúly.

Minél gyakrabban jelenik meg webhelye a releváns kulcsszavak és témák kapcsán, annál nagyobb az esélye, hogy mind a keresőmotorok, mind az AI-asszisztensek felvetik tartalmát.

Ha egy kulcsszóra irányuló organikus forgalom nagy része az Ön webhelyére érkezik, az azt jelzi, hogy Önnek erős hangereje van abban a szegmensben.

Fizetett média (PPC és display hirdetések)

Az online hirdetések szintén alkalmasak a hangterjedés mérésére. A Google Ads-fiókok olyan mutatókat nyújtanak, mint például a megjelenési arány, amely megmutatja, milyen gyakran jelennek meg hirdetései a versenytársakhoz képest.

Ha márkája több megjelenést ér el a megfelelő keresési lekérdezésekre, akkor több hirdetési felületet foglal el és javítja jelenlétét. A megjelenési arány csökkenése jelezheti, hogy módosítani kell az ajánlatokat, finomítani kell a célzást, vagy át kell gondolni a kampány beállításait.

Ez azért fontos, mert a kutatások szerint a célzott hirdetések és promóciók az emberek körülbelül egyharmadának figyelmét keltik fel, és ez az arány a Z generáció esetében közel 50%-ra emelkedik.

PR és sajtóvisszhang

Minden alkalommal, amikor a márkája megjelenik egy cikkben vagy egy híroldalon, az növeli a hangerejét. Ez a fajta megszerzett média hitelességet épít és olyan módon alakítja a márka hírnevét, ahogyan a hirdetések nem tudják.

A hírekben való megjelenések és a PR-lefedettség nyomon követése segít megérteni, hogy erőfeszítései valóban a megfelelő közönség elé juttatják-e a márkáját.

Ipari fórumok és közösségi beszélgetések

A niche fórumok, véleményoldalak és online közösségek gyakran azok a helyek, ahol az emberek őszintén megosztják gondolataikat.

Ezeken a felületeken zajló beszélgetések figyelemmel kísérésével mérheti, hogy a versenytársakhoz képest milyen gyakran kerül szóba a márkája.

Ezek az említések azért értékesek, mert a fogyasztók valódi érdeklődését és a felhasználók véleményét tükrözik. Ha jelen van ezekben a beszélgetésekben és reagál rájuk, azzal erősítheti márkája pozícióját.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy új fitneszalkalmazásról beszélgetnek a Reddit r/Fitness fórumán. Több tucat felhasználó ajánlja azt a nagyobb versenytársak helyett, ami jelentősen növeli a márka hangerejét az adott közösségen belül.

A hangarány kiszámítása: lépésről lépésre

Képzeljük el, hogy épp most indított egy új kávémárkát. Ebben a hónapban az emberek körülbelül 50 alkalommal említették Önt online. Ugyanakkor versenytársai összesen 450 említést kaptak. Szeretné tudni, mekkora helyet foglal el ebben a szélesebb körű beszélgetésben. Itt jön képbe a hangarány.

Íme, hogyan járhat el lépésről lépésre:

1. lépés: Döntse el, mit szeretne mérni

Ez lehetnek a közösségi médiában való említések, a hirdetésmegjelenítések, a weboldal forgalma vagy akár a sajtóban való megjelenések. Válassza ki azt a csatornát (vagy csatornákat), ahol értékelni szeretné márkája jelenlétét.

2. lépés: Gyűjtse össze a márkájára vonatkozó adatokat

Számolja meg, hányszor említették a márkáját, hány kattintást kapott a hirdetése, vagy mennyi forgalmat generált a webhelye az adott csatornán.

3. lépés: Gyűjtse össze a teljes számokat

Most adja össze ugyanazokat az adatokat az adott szegmensben működő összes versenytársa esetében. Ezzel teljes képet kap a piacról.

4. lépés: Számoljon utána

Íme az egyszerű képlet:

Share of Voice = (márkája száma ÷ összesen) × 100 Kávémárka-példánkban: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Ez azt jelenti, hogy márkája jelenleg a piacon zajló beszélgetések 10 százalékát teszi ki.

Ennek a képletnek az a szépsége, hogy mindenhol működik. A közösségi médiában mérheti az említéseket. A hirdetések esetében használhatja a Google Ads megjelenési arányát. A keresésnél megnézheti, hogy webhelye milyen gyakran jelenik meg másokhoz képest. A PR esetében pedig nyomon követheti, hogy márkája milyen gyakran jelenik meg cikkekben vagy híradásokban.

A SOV nyomon követéséhez szükséges legfontosabb mutatók és KPI-k

Szeretné igazán megérteni, hogyan mérje meg márkája hangerejét? Itt találja a legfontosabbakat, azok jelentését és használatukat.

1. Összes említés a versenytársakhoz képest

Ez a klasszikus hangterjedelem-nézet. Számolja össze a márkájára vonatkozó említéseket egy csatornán, adja hozzá a versenytársakra vonatkozó említéseket, majd számítsa ki a százalékos arányt.

Képlet: SOV = (A márkájára vonatkozó említések száma ÷ A piacon összesen elhangzott említések száma) × 100 Ugyanez az elv más mutatókra is érvényes, például a kattintásokra vagy a forgalomra. Így segít ez Önnek: Megmutatja, hogy a márkája milyen jelenléte van a beszélgetésekben másokhoz képest

Használható a közösségi médiában való említések, a PR-megjelenések, sőt akár a fizetett vagy organikus forgalom arányának mérésére is, ha egyszerű módszert keres a részesedés mérésére és kiszámítására.

2. Megjelenítések és elérés

A „reach” az a szám, amely azt mutatja, hány egyedi felhasználó látta a tartalmát. A „megjelenítések” száma pedig azt mutatja, hányszor jelent meg a tartalom, az ismétléseket is beleértve. Kövesse nyomon mindkettőt, hogy megértse, milyen széles körben látható a márkája, és milyen gyakran jelenik meg.

💡 Profi tipp a teljesítményalapú marketingeseknek: A Google Ads-ben vegye fel a megjelenési arány oszlopokat, hogy lássa, a jogosult megjelenések hány százalékát sikerült ténylegesen megszereznie. A megjelenései osztva a teljes jogosult megjelenések számával egy tiszta, SOV-szerű láthatósági jelzőt adnak a fizetett kampányokhoz.

Rendezze el az összes adatát a ClickUp Dashboards felületén, hogy vizuálisan összehangolhassa erőfeszítéseit:

3. Visszajelzési arány

Az elkötelezettségi arány azt mutatja, hogy a közönség méretéhez vagy eléréséhez viszonyítva mennyire aktívan interagálnak az emberek a tartalmával. Gondoljon a lájkolásokra, kommentekre, megosztásokra, mentésekre és kattintásokra. Ez egy hasznos minőségi ellenőrző mutató a nyers említések számának mellett.

A következetes interakció a márka egészségének és az aktív online jelenlétnek erős mutatója.

Képlet: Elérési arány szerinti interakció = (Összes interakció / Bejegyzésenkénti elérési arány) X 100 Gyors áttekintés: A növekvő elkötelezettség és a stabil elérhetőség általában azt jelenti, hogy a tartalma visszhangra talál.

Használja ugyanazt a módszert saját magára és a versenytársakra is, hogy az összehasonlítás tisztességes legyen.

4. Érzelemelemzés

Nem minden említés egyforma. A hangulatelemzés a beszélgetéseket pozitív, negatív vagy semleges kategóriákba sorolja, így láthatja, hogy az emberek hogyan érzik magukat, amikor Önről beszélnek.

A mennyiség és a hangnem összekapcsolása pontosabb képet ad a márka jelenlétéről.

Így használja: Figyelje a változásokat a termékbevezetések vagy PR-tevékenységek után

Hasonlítsa össze ügyfelei véleményét a versenytársakéval, hogy felfedezze a kommunikációban rejlő lehetőségeket

5. Kulcsszó-rangsorok és keresési láthatóság

Mint korábban láttuk, a SEO-hangsúly a webhelyére irányuló, egy adott kulcsszócsoportra vonatkozó potenciális organikus keresési forgalom arányát becsüli meg a versenytársak által kapott forgalomhoz viszonyítva.

Összekapcsolja a rangsorokat és a kattintásokat egy egyszerű láthatósági részesedéssel, így láthatja, hol áll az eredményoldalon.

Azok a témák, amelyekben gyakran szerepel a rangsorban és sok kattintást szerez, erős keresési láthatóságot jeleznek, míg azok a hiányosságok, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, megmutatják, hol kell fejlesztenie vagy új tartalmat létrehoznia.

Íme néhány hasznos forrás: Google Search Console a megjelenítések, kattintások és átlagos pozíciók nyomon követéséhez, amely valós adatokra alapozza a SOV-becsléseit

Rangsor-követő eszközök, mint az Ahrefs és mások a versenytársak pozícióinak és az automatizált SOV-típusú láthatósági mutatók nyomon követéséhez

Aggódik amiatt, hogy „elég kulcsszót használ-e” az írásaiban? Ez a Reddit-szál hasznos egyensúlyt mutat be. Az egyik hozzászólás arra emlékeztet minket, hogy az embereknek írjunk, és ne erőltessünk pontos kifejezéseket:

Ha a szövegében természetellenesen használja ezt a szó szerinti kifejezést, az hosszú távon valószínűleg hátrányt jelent majd Önnek. Ne a Google-nek írjon, hanem az embereknek.

Egy másik nézet szerint minden cikknek egyértelmű célt kell szabni, hogy az fókuszált maradjon:

Minden cikket egy adott kulcsszóra szabjon. Ez segít az írásban, mivel segít összpontosítani.

A két ötlet jól kiegészíti egymást. Válasszon egy egyértelmű témát, írjon valami valóban hasznosat, és használjon természetes nyelvet. Ezután alkalmazza a hangterjedési technikákat, hogy megnézze, oldalai megkapják-e a nekik járó részesedést az organikus keresési forgalomból.

Íme egy rövid összefoglaló az imént tárgyalt mutatókról:

Mutató Mit mutat Miért fontos ez? Összes említés a versenytársakhoz képest Milyen gyakran említik a márkáját másokhoz képest Megmutatja, mekkora részesedése van a beszélgetésekben, és segít kiszámítani a részesedést Elkötelezettségi arány Hogyan reagálnak az emberek a tartalmára Megmutatja, hogy a közönsége tartalmasnak és vonzónak tartja-e az Ön tartalmát Megjelenítések és elérhetőség Hányan látták a tartalmát, és milyen gyakran Kiemeli márkája láthatóságát és hirdetéseinek teljesítményét Érzelemelemzés Függetlenül attól, hogy az említések pozitívak, negatívak vagy semlegesek Segít nyomon követni a márka hírnevét és a vásárlói hangulatot Kulcsszó-rangsorok és keresési láthatóság Hol áll a keresési eredmények és a forgalom megosztásában Megmutatja a SEO-s hangerejét és a láthatóság javításának lehetőségeit

A hangarány mérése elsőre bonyolultnak tűnhet, de rengeteg eszköz létezik, amely jelentősen megkönnyíti a feladatot. Ezek az eszközök összegyűjtik az említéseket, a megjelenéseket és a keresési adatokat, így Ön több időt fordíthat a számok mögötti történet megértésére.

Készen áll a lehetőségek felfedezésére? Kezdjük el!

1. Közösségi médiafigyelő platformok

via Brandwatch

A márka hangerejének nyomon követésére az egyik legegyszerűbb módszer a közösségi médiafigyelő eszközök használata. Ahelyett, hogy kézzel görgetné végtelen hírfolyamokat, használja ezeket a platformokat, hogy összegyűjtse az összes, a márkájával és versenytársaival kapcsolatos beszélgetést, így átfogóbb képet kaphat.

Az olyan eszközök, mint a Brandwatch és a Sprout Social, lehetővé teszik a márkaemlítések, a hashtagek és akár a vásárlói hangulat nyomon követését különböző közösségi média fiókokon. Kiemelik, mikor beszélnek rólad az emberek, mit mondanak, és hogyan állsz másokhoz képest a saját szakterületeden.

A vásárlói hangulat elemzésével megértheti, hogy az emberek izgatottak, csalódottak vagy semlegesek-e, amikor a márkáját említik. Ez a kontextus segít okosabb döntéseket hozni.

💡 Profi tipp: Ezeknek a platformoknak az igazi értéke abban rejlik, hogy képesek megmutatni az időbeli trendeket. Kövesse nyomon ezeket, hogy kiderüljön, mely témák váltanak ki a legnagyobb érdeklődést, hogyan változik a hangereje a kampányok során, és hol vannak a legnagyobb lehetőségek a márka jelenlétének növelésére.

Ha szeretné megérteni, mennyire látható a márkája a keresőmotorokban, a SEO-eszközök a legjobb barátai.

Az olyan platformok, mint a Semrush és az Ahrefs, lehetővé teszik a SEO-hangsúly kiszámítását azzal, hogy megmutatják, egy adott kulcsszócsoportra vonatkozó potenciális keresési forgalom mekkora része jut az Ön webhelyére, és mekkora másokéra.

Láthatja, mely témákban vezet, hol állnak előrébb a versenytársak, és mely új kulcsszavak köré érdemes tartalmat készíteni.

Ezeket az eszközöket különösen hasznossá teszi, hogy kontextusba helyezik a keresési teljesítményét. Ahelyett, hogy csak azt tudná, hogy egy adott kulcsszóra az 5. helyen szerepel, láthatja, hogy várhatóan mennyi forgalmat szerez ezen a pozíción, és hogyan változik ez, ha feljebb kerül a rangsorban.

💡 Profi tipp: Használja a Semrush vagy az Ahrefs szolgáltatást, hogy felismerje azokat a területeket, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, mint Ön. Ezek a hiányosságok gyakran pontosan azokat a témákat jelzik, amelyek a közönségét érdeklik, így világos útitervet kap az új tartalmakhoz.

via Cision

Amikor a márkája megjelenik a hírekben, blogokban vagy iparági kiadványokban, gondoskodnia kell arról, hogy nyomon kövesse az összes ilyen megjelenést. Ez azonban egyedül végrehajtani túl nagy feladatnak tűnhet. Itt jönnek képbe a PR-figyelő eszközök.

Az olyan platformok, mint a Meltwater és a Cision, összegyűjtik a márkájára vonatkozó említéseket a híroldalakon, online magazinokban és akár podcastokban is.

Ezek az eszközök az egyes tartalmak elérhetőségét és a mögöttük álló hangulatot is megmutatják. Ez segít felmérni, hogy PR-tevékenységei a megfelelő közönség elé helyezik-e a márkát, és pozitív hírnevet alakítanak-e ki.

📌 Példa: Képzeljen el egy technológiai startupot, amely épp most indított el egy új alkalmazást. A Cision segítségével a csapat észreveszi, hogy három jelentős iparági blog is felkapta a történetüket, ami pozitív hangulatot és több ezer megjelenést generált. Azt is látják, hogy egy országos újságban megemlítik a versenytársukat, ami segít nekik eldönteni, hogy hol folytassák a promóciót a saját hangerejük növelése érdekében.

4. ClickUp a SOV-nyomon követés és jelentéskészítés központosításához

A különböző csatornákon elért hangerejének (SOV) nyomon követése könnyen kicsúszhat a kezéből. A probléma az, hogy a közösségi médiában tapasztalható hirtelen emelkedések, a SEO-mutatók visszaesései, a hírekben való megjelenések és a versenytársakról szóló beszélgetések egyszerre érkeznek... és az adatok gyakran különböző eszközökben találhatók.

A ClickUp ezeket a szálakat egy koherens egésszé fonja össze, így csapata nem kell többé kapkodnia, hanem irányíthatja a beszélgetést.

A SOV nyomon követésének és jelentéskészítésének központosítása

Készítsen heti SOV-jelentéseket, hogy mindenki egy helyen láthassa ugyanazt az információt a ClickUp Docs segítségével

Tekintse a ClickUp Docs-ot csapata élő jegyzetfüzetének. A szétszórt fájlok vagy statikus PDF-ek helyett az összes SOV-jelentését egy helyen tárolhatja, amely folyamatosan frissül.

Készítsen egy élő irányítópultot, amely összegyűjti az említéseket, a SEO-láthatóságot és a hangulatot, így a változások azonnal észrevehetők a ClickUp Dashboards segítségével

Adja hozzá és állítsa össze SOV-adatait a ClickUp Dashboards-ban, és hirtelen életre kelnek ezek a számok. A közösségi médiában való említéseket bemutató grafikon a versenytársak aktivitását bemutató diagram mellett helyezkedik el, és mindkettő visszakapcsolódik a csapata által összegyűjtött nyers jegyzetekhez és betekintésekhez.

📌 Példa: Képzelj el egy SaaS-vállalat marketingcsapatát. Létrehoznak egy „Share of Voice” mappát a ClickUp-ban, külön listákkal a közösségi médiára, a SEO-ra, a PR-re és a fizetett médiára. Minden jelentés egy feladatként jelenik meg ezeken a listákon, kiegészítve a megemlítések, a hangulat és a versenytársak részesedése mezőkkel. Amikor a csapat a hétfői értekezleten megnézi a műszerfalát, pontosan láthatja, hogyan változik a részesedésük az egyes csatornákon, anélkül, hogy tucatnyi táblázatot kellene átkattintaniuk.

Automatizálja az adatok importálását a közösségi médiafigyelésből

A ClickUp Automations segítségével állítson be egy automatizálást, amely feladatot hoz létre, amikor a versenytársak említései hirtelen megnőnek

A ClickUp előnye, hogy nem csak a szervezésnél áll meg.

A számok kézi másolása a különböző marketing-dashboardokról nemcsak fárasztó, hanem hibalehetőséget is rejt magában. Itt jönnek jól a ClickUp-integrációk és a ClickUp-automatizálások.

Ha összekapcsolja a ClickUp-ot olyan eszközökkel, mint a Brandwatch, a Sprout Social, a SEMrush, az Ahrefs vagy akár a Google Sheets, az adatok közvetlenül a munkaterületére kerülhetnek. Ezután az automatizálások bekapcsolódnak, és frissítik a feladatokat, az egyéni mezőket vagy akár a műszerfalakat, amint új számok jelennek meg.

📌 Példa: Egy digitális ügynökség integráció segítségével összekapcsolja a Brandwatch-ot a ClickUp-pal. Valahányszor a Brandwatch hirtelen emelkedést észlel a versenytársak említéseinek számában, egy automatizált folyamat azonnal létrehoz egy új feladatot a „Versenytársak figyelése” listában. Ez a feladat előre feltöltve tartalmazza az említést, a mennyiséget, a hangulatot és egy linket az eredeti bejegyzésekhez.

Keresse meg a mintákat az adatokban

A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát a kontextuális ismeretekkel, hogy felfedezze azokat a dolgokat, amelyekről esetleg lemaradna. Kiemelheti a említések szokatlan ugrásait, összefoglalhatja a heti tevékenységeket, vagy javaslatokat tehet a következő lépésekre.

Például egy divatkereskedő stabil számokat lát a vezérlőpultján, de a ClickUp Brain rámutat, hogy a TikTok-említések gyorsan emelkednek, miután egy mikroinfluencer posztolt róluk. Jelzi a tendenciát, miközben azt is javasolja, hogy fokozzák a TikTok-tartalmakat. Egy kattintással a ClickUp-ot használó marketingcsapatok feladatokat rendelhetnek a tartalomcsapatnak, hogy kihasználják a pillanatot.

Elemezze a SOV-adatokban megjelenő trendeket, majd a ClickUp Brain segítségével határozza meg a következő lépéseket

💡 Profi tipp: Ha elmerül a hangosság-jelentések tengerében, könnyen elkerülheti a figyelmét a számok mögött rejlő történet. A ClickUp Brain MAX pont ebben segít. Egyszerűen feltehet egy kérdést, például: „Ki említett minket a legtöbbször a héten?”, és egyértelmű választ kap, anélkül, hogy a jelentéseket kellene átkutatnia. A ClickUp Brain Max-ot használó csapatok hetente körülbelül egy teljes napot spórolnak meg, akár háromszor gyorsabban végzik el a munkájukat, és akár 86%-kal csökkentik a költségeket. Több vezető AI-modellel is működik, beleértve a GPT-5-öt, a Claude-ot és a Gemini-t, így nem egy szűk látószögből, hanem különböző szempontokból kaphat képet. Íme egy valós példa arra, hogyan segíthet a ClickUp Brain MAX: Éppen egy heti értekezletre készül. Ahelyett, hogy fél tucat eszközből származó jegyzeteket állítana össze, megkéri a Brain-t, hogy állítsa össze a legfontosabb pontokat. Másodpercek alatt kap egy áttekinthető összefoglalót, amelyet beilleszthet egy ClickUp Doc-ba, és megoszthat a csapatával. Ez nem annyira egy újabb feladatnak tűnik, hanem inkább egy segítő kéznek, amely segít abban, hogy a lényegre koncentrálhasson.

Hogyan növelheti a hangerejét

A memória igazi művészete a figyelem művészete.

A márkák számára a figyelem a legfontosabb. Az emberek azokat a neveket jegyzik meg, amelyek gyakran, a megfelelő helyeken és hiteles módon jelennek meg.

Íme néhány tipp, hogyan szerezhet tartós és érdemi figyelmet:

Csatlakozzon a kulturális vagy iparági trendekhez olyan módon, amely természetesnek tűnik a márkája számára, és adjon hozzá saját perspektívát, ahelyett, hogy csak lemásolná, amit mindenki más csinál.

Készítsen olyan tartalmakat, amelyeket az emberek szívesen megosztanak a saját körükben, legyen szó hasznos útmutatókról, inspiráló történetekről vagy egyszerűen csak valami olyasmiről, ami mosolyt csal az arcukra

Építsen ki partnerségeket influencerekkel vagy hasonló gondolkodású márkákkal, hogy üzenete olyan hangokon keresztül terjedjen, amelyekben a közönsége máris megbízik

Bátorítsa alkalmazottait, hogy osszák meg tapasztalataikat és történeteiket, mivel a valódi emberek említései gyakran hitelesebbnek tűnnek, mint a kifinomult kampányok

Figyelje, mit csinálnak a versenytársak, majd keresse meg azokat a hiányosságokat vagy szempontokat, amelyeket ők figyelmen kívül hagytak, hogy a márkája olyan helyeken jelenhessen meg, ahol az övék nem.

Gyakori hibák a SOV mérésénél

2017-ben a United Airlines hatalmas visszhangot váltott ki, miután egy utast erőszakkal eltávolítottak egy járatról. A légitársaságra vonatkozó említések száma az egekbe szökött, de nem a legjobb okok miatt.

Ha valaki csak a hangosság arányának mértékét nézte volna, úgy tűnhetett volna, hogy a United uralja a beszélgetést. A valóságban azonban a márka hírneve komoly csapást szenvedett, mivel a hangulat túlnyomórészt negatív volt.

A hangereje nem csupán arról szól, hogy beszélnek-e róla. Arról szól, hogy az emberek valójában mit mondanak.

Íme a leggyakoribb hibák, amelyekre figyelnie kell: Ha csak a mennyiséget nézzük, és figyelmen kívül hagyjuk a hangulatot, akkor a negatív említések áradata előrelépésnek tűnhet, pedig valójában figyelmeztető jel

Minden platformot egyformán nyomon követni, ahelyett, hogy azokra a csatornákra koncentrálna, ahol a közönsége ténylegesen időt tölt és kapcsolatba lép a márkájával

Ha csak az iparág legnagyobb szereplőivel hasonlítja össze magát, az apró, de fontos sikerek láthatatlanná válhatnak

A SOV kezelése egyszeri jelentésként, ahelyett, hogy élő mutatóként kezelné, amely a trendekkel, kampányokkal és a fogyasztói magatartással együtt változik

Ha elfelejti összekapcsolni a hangteret olyan valós eredményekkel, mint az elkötelezettség, a webhely forgalma vagy az értékesítés, elemzése nem vezet egyértelmű következő lépéshez.

Mérje és növelje a hangerejét a ClickUp segítségével

A hangterjedelem (SOV) olyan platformként szolgál, amelynek segítségével márkájának üzenete kiemelkedhet a zajos világból. Ha gondosan méri és célzottan cselekszik az eredmények alapján, vállalkozásának lehetőséget ad arra, hogy ne csak csatlakozzon a beszélgetéshez, hanem azt is vezesse.

Ez az, amiben a ClickUp igazán kiemelkedik ✨.

Azáltal, hogy az összes SOV-adatát egy helyen összegyűjti, automatizálja a fárasztó feladatokat, és olyan betekintést nyújt, amelyet egyébként esetleg elmulasztott volna.

A ClickUp további előnye a kollaborációs funkciók és az AI-asszisztens. Ezek segítségével valós időben dolgozhat együtt csapatával, hogy többek között finomítsák a hirdetések kulcsszavainak és kampánybeállításainak finomítását, kezeljék a különböző marketingcsatornákon történő hirdetési kiadásokat, és áttekintsék a teljes piaci hirdetési tevékenységet.

A ClickUp Brain segítségével a közösségi médiafigyelési adatok áttekintésének és a SEO-elemzések generálásának lehetőségével kombinálva a ClickUp megkönnyíti annak megítélését, hogy egy adott márka hogyan teljesít a különböző csatornákon.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Technikailag nem. Az eredmény mindig a teljes mennyiség százalékaként jelenik meg. De ha a legtöbb említés negatív, akkor az úgy érezhető, mintha negatív lenne, mert nem az a fajta figyelmet kapja, amire vágyik.

Képzelje el úgy, mintha a saját jólétét ellenőrizné. A havi nyomon követés kellemes, stabil képet ad, míg a heti ellenőrzések segítenek felismerni az új kampányok vagy a legfrissebb hírek okozta meglepetéseket. A hangosság arányának képletével pontosan és következetesen mérheti piaci részesedésének növekedését.

A legegyszerűbb módszer az, ha a márkájára vonatkozó említéseket elosztja az iparágában szereplő összes említéssel, majd megszorozza 100-zal. Tehát ha Önnek 500 említése volt, a versenytársaknak pedig összesen 1500, akkor a hangaránya 2% lenne. Vannak olyan eszközök, amelyek elvégzik Ön helyett a számításokat, de hasznos megérteni az alapul szolgáló dinamikát.

Az interakciók hangosabbá teszik a hangját. Amikor az emberek lájkolnak, megosztanak vagy kommentelnek, az kiterjeszti a hatókörét, és segít abban, hogy több ember halljon Önről. Ez a fajta láncreakció valóban növeli a láthatóságát a beszélgetésekben. Használhat közösségi médiafigyelő eszközöket, hogy pontosabban megszerezze ezeket az adatokat.

Nem mindig. Ha gyakrabban beszélnek rólad, az előtérbe kerülsz, de az eladások akkor jönnek, ha ez a figyelem párosul a bizalommal, a jó élményekkel és azokkal a termékekkel, amelyeket az emberek valóban akarnak. Használd a piackutatást a fogyasztói trendek megértéséhez, majd indíts digitális marketingkampányokat, hogy növeld az eladásaidat a célközönséged körében.

Igen. Az AI át tudja vizsgálni a bejegyzések, hírek és akár a logóját tartalmazó képek hatalmas mennyiségét. Ez nem csak a megemlítések számlálásában segít, hanem abban is, hogy megértsd, mit éreznek az emberek, amikor rólad beszélnek.