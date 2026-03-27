Hogyan mérje és kövesse nyomon a hangerejét

Az Adidas népszerűbb, mint a Nike? Az Instagramon többet beszélnek a Netflixről, mint az Amazon Prime-ról? A Taco Bell több figyelmet kap, mint a McDonald’s?
A csapatok nap mint nap ilyen kérdéseket tesznek fel saját márkájukkal kapcsolatban. És ne tévedjen: a versenytársak is ugyanolyan figyelmesen követik ezeket a trendeket.
Ezt a figyelem egy részét nevezzük hangaránynak. Ez azért fontos, mert az emberek nem csak termékeket vásárolnak; hanem azokat a márkákat is, amelyekhez kötődést éreznek. Valójában a vásárlók 76%-a inkább azt a márkát választaná, amelyhez kötődést érez, mint a versenytársat.
Ha tudja, hogy a beszélgetések mekkora részét foglalja el már a márkája, könnyebben láthatja, mely marketingkampányok működnek, és melyeknek szükségük lehet egy kis lökésre.
Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogyan lehet hatékonyan mérni a hangterjedelmet, beleértve a közösségi médiában való említéseket, a SEO-részesedést, a fizetett hirdetéseket és a különböző marketingcsatornákat.
Mi az a Share of Voice (SOV)?
Lényegében a hangarány azt mutatja, hogy mennyi helyet foglal el a márkája az emberek tudatában és beszélgetéseiben a versenytársakhoz képest.
Képzelje el, hogy egy márkákkal teli, nyüzsgő teremben áll, és figyeli, milyen gyakran hangzik el a neve. Minél hangosabb és jelentősebb a jelenléte, annál erősebb a márkaismertsége.
De csak a zajról van szó? Nem. A SOV arról szól, hogy láthatóak maradjunk azokon a helyeken, ahol a közönségünk máris odafigyel; ez eltér a „piaci részesedéstől”, amely szintén egy kifejezés a márka népszerűségének leírására.
Nézzünk meg néhány példát, hogy megismerjük a köztük lévő különbségeket.
🧠 Tudta-e: 2022-ben a Shiseido a közösségi médiában a felhasználók által generált tartalmakra támaszkodott, és arra ösztönözte a rajongókat, hogy osszák meg a márka termékeivel kialakított sminkjeiket. Ennek eredményeként a Shiseido sminktermékeinek említései jelentősen megnőttek az előző évhez képest, ami jól mutatja, hogy a megfelelő felületeken való láthatóság drámai módon növelheti a márka jelenlétét.
A hangarány és a piaci részesedés összehasonlítása
Képzeljen el két kávézóláncot: az A márkát mindenhol emlegetik a közösségi médiában, de kevesebb kávét ad el, mint a B márka, amely a tényleges értékesítésben dominál. Ebben az esetben az A márka hangereje nagyobb, míg a B márka piaci részesedése nagyobb. Az egyik a láthatóságot, a másik a bevételi erőt mutatja.
Hogy jobban megértsd a különbségeket, íme egy átfogó összehasonlítás:
|Aspect
|Share of Voice (SOV)
|Piaci részesedés (SOM)
|Meghatározás
|Méri a láthatóságot, az említéseket és a márka jelenlétét a versenytársakhoz képest
|Méri a vállalat piaci részesedését az értékesítés vagy a bevétel tekintetében
|Fókusz
|Márkaismertség és marketinghatás
|Értékesítés, bevétel és ügyfélszerzés
|Példa
|Ha az Instagramon a Netflix a streamingre vonatkozó összesen 10 000 említésből 2000-ben jelenik meg, akkor a SOV-ja 20%.
|Ha a Netflix 2 milliárd dolláros streaming bevételt ér el egy 10 milliárd dolláros piacon, akkor a SOM-ja 20%.
|Miért fontos ez?
|Megmutatja, mennyire jelen van a márkája a beszélgetésekben és a médiában
|Megmutatja az Ön tényleges üzleti teljesítményét és pénzügyi erejét
Miért fontos a SOV a versenytársak elemzésében?
Ha ismeri a hangerejét, könnyebben felmérheti, hol áll a márkája a többiekhez képest.
Ha a Nike uralja a sportruházattal kapcsolatos beszélgetéseket, de az Adidas említései egy kampány során növekednek, az a márka láthatóságának változását jelzi.
Hasonlóképpen, ha a Taco Bell hirtelen nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában, mint a McDonald’s, ez rávilágíthat a fogyasztói érdeklődésre vagy egy új termék bevezetésének hatására.
Gyakori tévhit, hogy a hangelemzés a versenytársak másolásáról szól, de valójában az a célja, hogy felfedezze a hiányosságokat és a lehetőségeket. Koncentráljon a hatékony elemek fejlesztésére, és szerezzen betekintést abba, hogyan alakul a márka jelenléte az idő múlásával.
📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a elismeri, hogy a döntések gyakran elsikkadnak, amikor elmerülnek a csevegésekben, e-mailekben vagy táblázatokban.
A hangterjedés mérésére szolgáló csatornák
A hangterjedelem legnagyobb előnye, hogy nem kötődik egyetlen kampányhoz vagy csatornához sem. Ha egy platformon lemarad, azt egy másikon pótolhatja.
Tehát nézzük át azokat a legfontosabb csatornákat, ahol a márkának jelen kell lennie, és ahol mérni kell a teljesítményét.
Közösségi média említések
Az emberek 69%-a szerint a legvonzóbb márkás tartalmakat az Instagramon látja, és közel a fele szeretné, ha a márkák gyakrabban használnák ezt a platformot. Ez önmagában is jól mutatja, mennyire fontos a közösségi média a márka hangerejének szempontjából.
Minden címke, megjegyzés vagy említés jelzi, hogy mennyire jelen van a márkája a mindennapi beszélgetésekben. Ha nyomon követi ezeket a közösségi médiában megjelenő említéseket olyan platformokon, mint az Instagram, az X, a LinkedIn vagy a TikTok, nemcsak azt láthatja, hogy milyen gyakran jelenik meg a márkája, hanem azt is, hogy mit mondanak az emberek.
Vegyünk példának egy helyi kávézót, amely megjelenik a vásárlói történetekben. Egy bejegyzés a másikhoz vezet, és hamarosan a márka egy nagyobb beszélgetés részévé válik. Így növekszik egy márka hangereje.
👀 Érdekesség: Amikor a Barbie-film 2023-ban a mozikba került, olyan kulturális hullámot indított el, amely messze túlmutatott a jegybevételeken. A varázsának egy része egy okos közösségi kampánynak köszönhető: a felhasználókat arra invitálták, hogy egy AI-alapú eszköz segítségével készítsenek saját Barbie-stílusú posztereket, amely 13 millió felhasználót vonzott.
Láthatóság a keresőmotorokban (SEO hangereje)
Egyesek szerint a SEO ma már kevésbé hatékony. Az emberek átfutják a Google mesterséges intelligenciája által készített összefoglalókat, vagy olyan eszközökhöz fordulnak, mint a ChatGPT, ahelyett, hogy végiglapoznák a hosszú linklistákat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a keresőmotorok láthatósága már nem számít. Csak azt jelenti, hogy megváltozott.
Ahhoz, hogy látható maradjon, márkának most már nem csak a legfelső keresési eredmények között kell megjelenni, hanem azokban a válaszokban is, amelyeket az AI-eszközök kiemelnek. Éppen ezért továbbra is elengedhetetlen az erős SEO-hangsúly.
Minél gyakrabban jelenik meg webhelye a releváns kulcsszavak és témák kapcsán, annál nagyobb az esélye, hogy mind a keresőmotorok, mind az AI-asszisztensek felvetik tartalmát.
Ha egy kulcsszóra irányuló organikus forgalom nagy része az Ön webhelyére érkezik, az azt jelzi, hogy Önnek erős hangereje van abban a szegmensben.
Fizetett média (PPC és display hirdetések)
Az online hirdetések szintén alkalmasak a hangterjedés mérésére. A Google Ads-fiókok olyan mutatókat nyújtanak, mint például a megjelenési arány, amely megmutatja, milyen gyakran jelennek meg hirdetései a versenytársakhoz képest.
Ha márkája több megjelenést ér el a megfelelő keresési lekérdezésekre, akkor több hirdetési felületet foglal el és javítja jelenlétét. A megjelenési arány csökkenése jelezheti, hogy módosítani kell az ajánlatokat, finomítani kell a célzást, vagy át kell gondolni a kampány beállításait.
Ez azért fontos, mert a kutatások szerint a célzott hirdetések és promóciók az emberek körülbelül egyharmadának figyelmét keltik fel, és ez az arány a Z generáció esetében közel 50%-ra emelkedik.
PR és sajtóvisszhang
Minden alkalommal, amikor a márkája megjelenik egy cikkben vagy egy híroldalon, az növeli a hangerejét. Ez a fajta megszerzett média hitelességet épít és olyan módon alakítja a márka hírnevét, ahogyan a hirdetések nem tudják.
A hírekben való megjelenések és a PR-lefedettség nyomon követése segít megérteni, hogy erőfeszítései valóban a megfelelő közönség elé juttatják-e a márkáját.
Ipari fórumok és közösségi beszélgetések
A niche fórumok, véleményoldalak és online közösségek gyakran azok a helyek, ahol az emberek őszintén megosztják gondolataikat.
Ezeken a felületeken zajló beszélgetések figyelemmel kísérésével mérheti, hogy a versenytársakhoz képest milyen gyakran kerül szóba a márkája.
Ezek az említések azért értékesek, mert a fogyasztók valódi érdeklődését és a felhasználók véleményét tükrözik. Ha jelen van ezekben a beszélgetésekben és reagál rájuk, azzal erősítheti márkája pozícióját.
📌 Példa: Képzelje el, hogy egy új fitneszalkalmazásról beszélgetnek a Reddit r/Fitness fórumán. Több tucat felhasználó ajánlja azt a nagyobb versenytársak helyett, ami jelentősen növeli a márka hangerejét az adott közösségen belül.
A hangarány kiszámítása: lépésről lépésre
Képzeljük el, hogy épp most indított egy új kávémárkát. Ebben a hónapban az emberek körülbelül 50 alkalommal említették Önt online. Ugyanakkor versenytársai összesen 450 említést kaptak. Szeretné tudni, mekkora helyet foglal el ebben a szélesebb körű beszélgetésben. Itt jön képbe a hangarány.
Íme, hogyan járhat el lépésről lépésre:
1. lépés: Döntse el, mit szeretne mérni
Ez lehetnek a közösségi médiában való említések, a hirdetésmegjelenítések, a weboldal forgalma vagy akár a sajtóban való megjelenések. Válassza ki azt a csatornát (vagy csatornákat), ahol értékelni szeretné márkája jelenlétét.
2. lépés: Gyűjtse össze a márkájára vonatkozó adatokat
Számolja meg, hányszor említették a márkáját, hány kattintást kapott a hirdetése, vagy mennyi forgalmat generált a webhelye az adott csatornán.
3. lépés: Gyűjtse össze a teljes számokat
Most adja össze ugyanazokat az adatokat az adott szegmensben működő összes versenytársa esetében. Ezzel teljes képet kap a piacról.
4. lépés: Számoljon utána
Íme az egyszerű képlet:
Share of Voice = (márkája száma ÷ összesen) × 100
Kávémárka-példánkban:
50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10%
Ez azt jelenti, hogy márkája jelenleg a piacon zajló beszélgetések 10 százalékát teszi ki.
Ennek a képletnek az a szépsége, hogy mindenhol működik. A közösségi médiában mérheti az említéseket. A hirdetések esetében használhatja a Google Ads megjelenési arányát. A keresésnél megnézheti, hogy webhelye milyen gyakran jelenik meg másokhoz képest. A PR esetében pedig nyomon követheti, hogy márkája milyen gyakran jelenik meg cikkekben vagy híradásokban.
A SOV nyomon követéséhez szükséges legfontosabb mutatók és KPI-k
Szeretné igazán megérteni, hogyan mérje meg márkája hangerejét? Itt találja a legfontosabbakat, azok jelentését és használatukat.
1. Összes említés a versenytársakhoz képest
Ez a klasszikus hangterjedelem-nézet. Számolja össze a márkájára vonatkozó említéseket egy csatornán, adja hozzá a versenytársakra vonatkozó említéseket, majd számítsa ki a százalékos arányt.
Képlet: SOV = (A márkájára vonatkozó említések száma ÷ A piacon összesen elhangzott említések száma) × 100
Ugyanez az elv más mutatókra is érvényes, például a kattintásokra vagy a forgalomra.
Így segít ez Önnek:
- Megmutatja, hogy a márkája milyen jelenléte van a beszélgetésekben másokhoz képest
- Használható a közösségi médiában való említések, a PR-megjelenések, sőt akár a fizetett vagy organikus forgalom arányának mérésére is, ha egyszerű módszert keres a részesedés mérésére és kiszámítására.
2. Megjelenítések és elérés
A „reach” az a szám, amely azt mutatja, hány egyedi felhasználó látta a tartalmát. A „megjelenítések” száma pedig azt mutatja, hányszor jelent meg a tartalom, az ismétléseket is beleértve. Kövesse nyomon mindkettőt, hogy megértse, milyen széles körben látható a márkája, és milyen gyakran jelenik meg.
💡 Profi tipp a teljesítményalapú marketingeseknek: A Google Ads-ben vegye fel a megjelenési arány oszlopokat, hogy lássa, a jogosult megjelenések hány százalékát sikerült ténylegesen megszereznie. A megjelenései osztva a teljes jogosult megjelenések számával egy tiszta, SOV-szerű láthatósági jelzőt adnak a fizetett kampányokhoz.
Rendezze el az összes adatát a ClickUp Dashboards felületén, hogy vizuálisan összehangolhassa erőfeszítéseit:
3. Visszajelzési arány
Az elkötelezettségi arány azt mutatja, hogy a közönség méretéhez vagy eléréséhez viszonyítva mennyire aktívan interagálnak az emberek a tartalmával. Gondoljon a lájkolásokra, kommentekre, megosztásokra, mentésekre és kattintásokra. Ez egy hasznos minőségi ellenőrző mutató a nyers említések számának mellett.
A következetes interakció a márka egészségének és az aktív online jelenlétnek erős mutatója.
Képlet: Elérési arány szerinti interakció = (Összes interakció / Bejegyzésenkénti elérési arány) X 100
Gyors áttekintés:
- A növekvő elkötelezettség és a stabil elérhetőség általában azt jelenti, hogy a tartalma visszhangra talál.
- Használja ugyanazt a módszert saját magára és a versenytársakra is, hogy az összehasonlítás tisztességes legyen.
4. Érzelemelemzés
Nem minden említés egyforma. A hangulatelemzés a beszélgetéseket pozitív, negatív vagy semleges kategóriákba sorolja, így láthatja, hogy az emberek hogyan érzik magukat, amikor Önről beszélnek.
A mennyiség és a hangnem összekapcsolása pontosabb képet ad a márka jelenlétéről.
Így használja:
- Figyelje a változásokat a termékbevezetések vagy PR-tevékenységek után
- Hasonlítsa össze ügyfelei véleményét a versenytársakéval, hogy felfedezze a kommunikációban rejlő lehetőségeket
5. Kulcsszó-rangsorok és keresési láthatóság
Mint korábban láttuk, a SEO-hangsúly a webhelyére irányuló, egy adott kulcsszócsoportra vonatkozó potenciális organikus keresési forgalom arányát becsüli meg a versenytársak által kapott forgalomhoz viszonyítva.
Összekapcsolja a rangsorokat és a kattintásokat egy egyszerű láthatósági részesedéssel, így láthatja, hol áll az eredményoldalon.
Azok a témák, amelyekben gyakran szerepel a rangsorban és sok kattintást szerez, erős keresési láthatóságot jeleznek, míg azok a hiányosságok, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, megmutatják, hol kell fejlesztenie vagy új tartalmat létrehoznia.
Íme néhány hasznos forrás:
- Google Search Console a megjelenítések, kattintások és átlagos pozíciók nyomon követéséhez, amely valós adatokra alapozza a SOV-becsléseit
- Rangsor-követő eszközök, mint az Ahrefs és mások a versenytársak pozícióinak és az automatizált SOV-típusú láthatósági mutatók nyomon követéséhez
Aggódik amiatt, hogy „elég kulcsszót használ-e” az írásaiban? Ez a Reddit-szál hasznos egyensúlyt mutat be. Az egyik hozzászólás arra emlékeztet minket, hogy az embereknek írjunk, és ne erőltessünk pontos kifejezéseket:
Ha a szövegében természetellenesen használja ezt a szó szerinti kifejezést, az hosszú távon valószínűleg hátrányt jelent majd Önnek. Ne a Google-nek írjon, hanem az embereknek.
Egy másik nézet szerint minden cikknek egyértelmű célt kell szabni, hogy az fókuszált maradjon:
Minden cikket egy adott kulcsszóra szabjon. Ez segít az írásban, mivel segít összpontosítani.
A két ötlet jól kiegészíti egymást. Válasszon egy egyértelmű témát, írjon valami valóban hasznosat, és használjon természetes nyelvet. Ezután alkalmazza a hangterjedési technikákat, hogy megnézze, oldalai megkapják-e a nekik járó részesedést az organikus keresési forgalomból.
Íme egy rövid összefoglaló az imént tárgyalt mutatókról:
|Mutató
|Mit mutat
|Miért fontos ez?
|Összes említés a versenytársakhoz képest
|Milyen gyakran említik a márkáját másokhoz képest
|Megmutatja, mekkora részesedése van a beszélgetésekben, és segít kiszámítani a részesedést
|Elkötelezettségi arány
|Hogyan reagálnak az emberek a tartalmára
|Megmutatja, hogy a közönsége tartalmasnak és vonzónak tartja-e az Ön tartalmát
|Megjelenítések és elérhetőség
|Hányan látták a tartalmát, és milyen gyakran
|Kiemeli márkája láthatóságát és hirdetéseinek teljesítményét
|Érzelemelemzés
|Függetlenül attól, hogy az említések pozitívak, negatívak vagy semlegesek
|Segít nyomon követni a márka hírnevét és a vásárlói hangulatot
|Kulcsszó-rangsorok és keresési láthatóság
|Hol áll a keresési eredmények és a forgalom megosztásában
|Megmutatja a SEO-s hangerejét és a láthatóság javításának lehetőségeit
Eszközök a hangterjedés online méréséhez
A hangarány mérése elsőre bonyolultnak tűnhet, de rengeteg eszköz létezik, amely jelentősen megkönnyíti a feladatot. Ezek az eszközök összegyűjtik az említéseket, a megjelenéseket és a keresési adatokat, így Ön több időt fordíthat a számok mögötti történet megértésére.
Készen áll a lehetőségek felfedezésére? Kezdjük el!
1. Közösségi médiafigyelő platformok
A márka hangerejének nyomon követésére az egyik legegyszerűbb módszer a közösségi médiafigyelő eszközök használata. Ahelyett, hogy kézzel görgetné végtelen hírfolyamokat, használja ezeket a platformokat, hogy összegyűjtse az összes, a márkájával és versenytársaival kapcsolatos beszélgetést, így átfogóbb képet kaphat.
Az olyan eszközök, mint a Brandwatch és a Sprout Social, lehetővé teszik a márkaemlítések, a hashtagek és akár a vásárlói hangulat nyomon követését különböző közösségi média fiókokon. Kiemelik, mikor beszélnek rólad az emberek, mit mondanak, és hogyan állsz másokhoz képest a saját szakterületeden.
A vásárlói hangulat elemzésével megértheti, hogy az emberek izgatottak, csalódottak vagy semlegesek-e, amikor a márkáját említik. Ez a kontextus segít okosabb döntéseket hozni.
💡 Profi tipp: Ezeknek a platformoknak az igazi értéke abban rejlik, hogy képesek megmutatni az időbeli trendeket. Kövesse nyomon ezeket, hogy kiderüljön, mely témák váltanak ki a legnagyobb érdeklődést, hogyan változik a hangereje a kampányok során, és hol vannak a legnagyobb lehetőségek a márka jelenlétének növelésére.
2. SEO-nyomkövető eszközök
Ha szeretné megérteni, mennyire látható a márkája a keresőmotorokban, a SEO-eszközök a legjobb barátai.
Az olyan platformok, mint a Semrush és az Ahrefs, lehetővé teszik a SEO-hangsúly kiszámítását azzal, hogy megmutatják, egy adott kulcsszócsoportra vonatkozó potenciális keresési forgalom mekkora része jut az Ön webhelyére, és mekkora másokéra.
Láthatja, mely témákban vezet, hol állnak előrébb a versenytársak, és mely új kulcsszavak köré érdemes tartalmat készíteni.
Ezeket az eszközöket különösen hasznossá teszi, hogy kontextusba helyezik a keresési teljesítményét. Ahelyett, hogy csak azt tudná, hogy egy adott kulcsszóra az 5. helyen szerepel, láthatja, hogy várhatóan mennyi forgalmat szerez ezen a pozíción, és hogyan változik ez, ha feljebb kerül a rangsorban.
💡 Profi tipp: Használja a Semrush vagy az Ahrefs szolgáltatást, hogy felismerje azokat a területeket, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, mint Ön. Ezek a hiányosságok gyakran pontosan azokat a témákat jelzik, amelyek a közönségét érdeklik, így világos útitervet kap az új tartalmakhoz.
3. PR-figyelő eszközök
Amikor a márkája megjelenik a hírekben, blogokban vagy iparági kiadványokban, gondoskodnia kell arról, hogy nyomon kövesse az összes ilyen megjelenést. Ez azonban egyedül végrehajtani túl nagy feladatnak tűnhet. Itt jönnek képbe a PR-figyelő eszközök.
Az olyan platformok, mint a Meltwater és a Cision, összegyűjtik a márkájára vonatkozó említéseket a híroldalakon, online magazinokban és akár podcastokban is.
Ezek az eszközök az egyes tartalmak elérhetőségét és a mögöttük álló hangulatot is megmutatják. Ez segít felmérni, hogy PR-tevékenységei a megfelelő közönség elé helyezik-e a márkát, és pozitív hírnevet alakítanak-e ki.
📌 Példa: Képzeljen el egy technológiai startupot, amely épp most indított el egy új alkalmazást. A Cision segítségével a csapat észreveszi, hogy három jelentős iparági blog is felkapta a történetüket, ami pozitív hangulatot és több ezer megjelenést generált. Azt is látják, hogy egy országos újságban megemlítik a versenytársukat, ami segít nekik eldönteni, hogy hol folytassák a promóciót a saját hangerejük növelése érdekében.
4. ClickUp a SOV-nyomon követés és jelentéskészítés központosításához
A különböző csatornákon elért hangerejének (SOV) nyomon követése könnyen kicsúszhat a kezéből. A probléma az, hogy a közösségi médiában tapasztalható hirtelen emelkedések, a SEO-mutatók visszaesései, a hírekben való megjelenések és a versenytársakról szóló beszélgetések egyszerre érkeznek... és az adatok gyakran különböző eszközökben találhatók.
A ClickUp ezeket a szálakat egy koherens egésszé fonja össze, így csapata nem kell többé kapkodnia, hanem irányíthatja a beszélgetést.
A SOV nyomon követésének és jelentéskészítésének központosítása
Tekintse a ClickUp Docs-ot csapata élő jegyzetfüzetének. A szétszórt fájlok vagy statikus PDF-ek helyett az összes SOV-jelentését egy helyen tárolhatja, amely folyamatosan frissül.
Adja hozzá és állítsa össze SOV-adatait a ClickUp Dashboards-ban, és hirtelen életre kelnek ezek a számok. A közösségi médiában való említéseket bemutató grafikon a versenytársak aktivitását bemutató diagram mellett helyezkedik el, és mindkettő visszakapcsolódik a csapata által összegyűjtött nyers jegyzetekhez és betekintésekhez.
📌 Példa: Képzelj el egy SaaS-vállalat marketingcsapatát. Létrehoznak egy „Share of Voice” mappát a ClickUp-ban, külön listákkal a közösségi médiára, a SEO-ra, a PR-re és a fizetett médiára. Minden jelentés egy feladatként jelenik meg ezeken a listákon, kiegészítve a megemlítések, a hangulat és a versenytársak részesedése mezőkkel. Amikor a csapat a hétfői értekezleten megnézi a műszerfalát, pontosan láthatja, hogyan változik a részesedésük az egyes csatornákon, anélkül, hogy tucatnyi táblázatot kellene átkattintaniuk.
Automatizálja az adatok importálását a közösségi médiafigyelésből
A ClickUp előnye, hogy nem csak a szervezésnél áll meg.
A számok kézi másolása a különböző marketing-dashboardokról nemcsak fárasztó, hanem hibalehetőséget is rejt magában. Itt jönnek jól a ClickUp-integrációk és a ClickUp-automatizálások.
Ha összekapcsolja a ClickUp-ot olyan eszközökkel, mint a Brandwatch, a Sprout Social, a SEMrush, az Ahrefs vagy akár a Google Sheets, az adatok közvetlenül a munkaterületére kerülhetnek. Ezután az automatizálások bekapcsolódnak, és frissítik a feladatokat, az egyéni mezőket vagy akár a műszerfalakat, amint új számok jelennek meg.
📌 Példa: Egy digitális ügynökség integráció segítségével összekapcsolja a Brandwatch-ot a ClickUp-pal. Valahányszor a Brandwatch hirtelen emelkedést észlel a versenytársak említéseinek számában, egy automatizált folyamat azonnal létrehoz egy új feladatot a „Versenytársak figyelése” listában. Ez a feladat előre feltöltve tartalmazza az említést, a mennyiséget, a hangulatot és egy linket az eredeti bejegyzésekhez.
Keresse meg a mintákat az adatokban
A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát a kontextuális ismeretekkel, hogy felfedezze azokat a dolgokat, amelyekről esetleg lemaradna. Kiemelheti a említések szokatlan ugrásait, összefoglalhatja a heti tevékenységeket, vagy javaslatokat tehet a következő lépésekre.
Például egy divatkereskedő stabil számokat lát a vezérlőpultján, de a ClickUp Brain rámutat, hogy a TikTok-említések gyorsan emelkednek, miután egy mikroinfluencer posztolt róluk. Jelzi a tendenciát, miközben azt is javasolja, hogy fokozzák a TikTok-tartalmakat. Egy kattintással a ClickUp-ot használó marketingcsapatok feladatokat rendelhetnek a tartalomcsapatnak, hogy kihasználják a pillanatot.
💡 Profi tipp: Ha elmerül a hangosság-jelentések tengerében, könnyen elkerülheti a figyelmét a számok mögött rejlő történet. A ClickUp Brain MAX pont ebben segít.
Egyszerűen feltehet egy kérdést, például: „Ki említett minket a legtöbbször a héten?”, és egyértelmű választ kap, anélkül, hogy a jelentéseket kellene átkutatnia.
A ClickUp Brain Max-ot használó csapatok hetente körülbelül egy teljes napot spórolnak meg, akár háromszor gyorsabban végzik el a munkájukat, és akár 86%-kal csökkentik a költségeket. Több vezető AI-modellel is működik, beleértve a GPT-5-öt, a Claude-ot és a Gemini-t, így nem egy szűk látószögből, hanem különböző szempontokból kaphat képet.
Íme egy valós példa arra, hogyan segíthet a ClickUp Brain MAX:
Éppen egy heti értekezletre készül. Ahelyett, hogy fél tucat eszközből származó jegyzeteket állítana össze, megkéri a Brain-t, hogy állítsa össze a legfontosabb pontokat. Másodpercek alatt kap egy áttekinthető összefoglalót, amelyet beilleszthet egy ClickUp Doc-ba, és megoszthat a csapatával. Ez nem annyira egy újabb feladatnak tűnik, hanem inkább egy segítő kéznek, amely segít abban, hogy a lényegre koncentrálhasson.
Hogyan növelheti a hangerejét
A memória igazi művészete a figyelem művészete.
A márkák számára a figyelem a legfontosabb. Az emberek azokat a neveket jegyzik meg, amelyek gyakran, a megfelelő helyeken és hiteles módon jelennek meg.
Íme néhány tipp, hogyan szerezhet tartós és érdemi figyelmet:
- Csatlakozzon a kulturális vagy iparági trendekhez olyan módon, amely természetesnek tűnik a márkája számára, és adjon hozzá saját perspektívát, ahelyett, hogy csak lemásolná, amit mindenki más csinál.
- Készítsen olyan tartalmakat, amelyeket az emberek szívesen megosztanak a saját körükben, legyen szó hasznos útmutatókról, inspiráló történetekről vagy egyszerűen csak valami olyasmiről, ami mosolyt csal az arcukra
- Építsen ki partnerségeket influencerekkel vagy hasonló gondolkodású márkákkal, hogy üzenete olyan hangokon keresztül terjedjen, amelyekben a közönsége máris megbízik
- Bátorítsa alkalmazottait, hogy osszák meg tapasztalataikat és történeteiket, mivel a valódi emberek említései gyakran hitelesebbnek tűnnek, mint a kifinomult kampányok
- Figyelje, mit csinálnak a versenytársak, majd keresse meg azokat a hiányosságokat vagy szempontokat, amelyeket ők figyelmen kívül hagytak, hogy a márkája olyan helyeken jelenhessen meg, ahol az övék nem.
Gyakori hibák a SOV mérésénél
2017-ben a United Airlines hatalmas visszhangot váltott ki, miután egy utast erőszakkal eltávolítottak egy járatról. A légitársaságra vonatkozó említések száma az egekbe szökött, de nem a legjobb okok miatt.
Ha valaki csak a hangosság arányának mértékét nézte volna, úgy tűnhetett volna, hogy a United uralja a beszélgetést. A valóságban azonban a márka hírneve komoly csapást szenvedett, mivel a hangulat túlnyomórészt negatív volt.
A hangereje nem csupán arról szól, hogy beszélnek-e róla. Arról szól, hogy az emberek valójában mit mondanak.
Íme a leggyakoribb hibák, amelyekre figyelnie kell:
- Ha csak a mennyiséget nézzük, és figyelmen kívül hagyjuk a hangulatot, akkor a negatív említések áradata előrelépésnek tűnhet, pedig valójában figyelmeztető jel
- Minden platformot egyformán nyomon követni, ahelyett, hogy azokra a csatornákra koncentrálna, ahol a közönsége ténylegesen időt tölt és kapcsolatba lép a márkájával
- Ha csak az iparág legnagyobb szereplőivel hasonlítja össze magát, az apró, de fontos sikerek láthatatlanná válhatnak
- A SOV kezelése egyszeri jelentésként, ahelyett, hogy élő mutatóként kezelné, amely a trendekkel, kampányokkal és a fogyasztói magatartással együtt változik
- Ha elfelejti összekapcsolni a hangteret olyan valós eredményekkel, mint az elkötelezettség, a webhely forgalma vagy az értékesítés, elemzése nem vezet egyértelmű következő lépéshez.
Mérje és növelje a hangerejét a ClickUp segítségével
A hangterjedelem (SOV) olyan platformként szolgál, amelynek segítségével márkájának üzenete kiemelkedhet a zajos világból. Ha gondosan méri és célzottan cselekszik az eredmények alapján, vállalkozásának lehetőséget ad arra, hogy ne csak csatlakozzon a beszélgetéshez, hanem azt is vezesse.
Ez az, amiben a ClickUp igazán kiemelkedik ✨.
Azáltal, hogy az összes SOV-adatát egy helyen összegyűjti, automatizálja a fárasztó feladatokat, és olyan betekintést nyújt, amelyet egyébként esetleg elmulasztott volna.
A ClickUp további előnye a kollaborációs funkciók és az AI-asszisztens. Ezek segítségével valós időben dolgozhat együtt csapatával, hogy többek között finomítsák a hirdetések kulcsszavainak és kampánybeállításainak finomítását, kezeljék a különböző marketingcsatornákon történő hirdetési kiadásokat, és áttekintsék a teljes piaci hirdetési tevékenységet.
A ClickUp Brain segítségével a közösségi médiafigyelési adatok áttekintésének és a SEO-elemzések generálásának lehetőségével kombinálva a ClickUp megkönnyíti annak megítélését, hogy egy adott márka hogyan teljesít a különböző csatornákon.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Technikailag nem. Az eredmény mindig a teljes mennyiség százalékaként jelenik meg. De ha a legtöbb említés negatív, akkor az úgy érezhető, mintha negatív lenne, mert nem az a fajta figyelmet kapja, amire vágyik.
Képzelje el úgy, mintha a saját jólétét ellenőrizné. A havi nyomon követés kellemes, stabil képet ad, míg a heti ellenőrzések segítenek felismerni az új kampányok vagy a legfrissebb hírek okozta meglepetéseket. A hangosság arányának képletével pontosan és következetesen mérheti piaci részesedésének növekedését.
A legegyszerűbb módszer az, ha a márkájára vonatkozó említéseket elosztja az iparágában szereplő összes említéssel, majd megszorozza 100-zal. Tehát ha Önnek 500 említése volt, a versenytársaknak pedig összesen 1500, akkor a hangaránya 2% lenne. Vannak olyan eszközök, amelyek elvégzik Ön helyett a számításokat, de hasznos megérteni az alapul szolgáló dinamikát.
Az interakciók hangosabbá teszik a hangját. Amikor az emberek lájkolnak, megosztanak vagy kommentelnek, az kiterjeszti a hatókörét, és segít abban, hogy több ember halljon Önről. Ez a fajta láncreakció valóban növeli a láthatóságát a beszélgetésekben. Használhat közösségi médiafigyelő eszközöket, hogy pontosabban megszerezze ezeket az adatokat.
Nem mindig. Ha gyakrabban beszélnek rólad, az előtérbe kerülsz, de az eladások akkor jönnek, ha ez a figyelem párosul a bizalommal, a jó élményekkel és azokkal a termékekkel, amelyeket az emberek valóban akarnak. Használd a piackutatást a fogyasztói trendek megértéséhez, majd indíts digitális marketingkampányokat, hogy növeld az eladásaidat a célközönséged körében.
Igen. Az AI át tudja vizsgálni a bejegyzések, hírek és akár a logóját tartalmazó képek hatalmas mennyiségét. Ez nem csak a megemlítések számlálásában segít, hanem abban is, hogy megértsd, mit éreznek az emberek, amikor rólad beszélnek.