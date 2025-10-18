Ingyenes alapítói megállapodás sablonok startup társalapítók számára

A startupok korai szakaszában való eligazodás izgalmas és kihívásokkal teli feladat lehet.

Az egyik legfontosabb, de gyakran figyelmen kívül hagyott lépés a társalapítók számára egy egyértelmű, jogilag érvényes alapítói megállapodás létrehozása.

Ennek hiányában még a legígéretesebb vállalkozások is akadályokba ütközhetnek, amikor a szerepek meghatározásáról, a szellemi tulajdon kezeléséről vagy a napi döntések meghozataláról van szó.

De a lényeg az, hogy nem kell mindent nulláról kezdeni. Rengeteg ingyenes alapító megállapodás sablon található, amelyek lefedik a legfontosabb elemeket. Ebben a blogban segítünk megtalálni a megfelelő alapító megállapodás sablont, hogy megvédje partnerségét és biztosítsa a szervezet zökkenőmentes működését.

10 alapítói megállapodás sablon egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat a legjobb alapítói megállapodás sablonokról:

Mik azok az alapítói megállapodás sablonok?

Az alapítói megállapodás sablonok előre megfogalmazott dokumentumok, amelyek célja, hogy segítsék a startup társalapítóit a szerepeik, felelősségeik és tulajdonosi részesedésük meghatározásában egy új vállalkozásban. Segítenek abban, hogy a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, és csökkentsék a konfliktusok kockázatát a vállalat növekedésével.

Az alapítói megállapodás általában olyan kulcsfontosságú területeket fed le, mint a részesedés elosztása, a szellemi tulajdonjogok, a döntéshozatali folyamatok és a vitás kérdések rendezése. Gyakran tartalmazza a részesedés megszerzésének ütemezését is, amelyben leírják, hogy az alapítótársak hogyan szerezhetik meg részesedésüket az idő múlásával.

Emellett a megállapodás meghatározhatja az egyes alapítók hozzájárulásait, a döntéshozatali folyamatokat, a titoktartást, a szellemi tulajdonjogokat és a csapatváltozásokra vonatkozó eljárásokat.

🔍 Tudta? A Harvard Business School professzora, Noam Wasserman, a The Founder’s Dilemma című könyv szerzője kutatásaiból kiderül, hogy a startupok megdöbbentő 65%-a a társalapítók közötti konfliktusok miatt bukik meg. Ha az első naptól kezdve világos alapító megállapodással rendelkezik, megmentheti vállalkozását ettől a balesettől!

Mi jellemzi egy jó alapítói megállapodás sablont?

Mivel az alapítók képviselik a vállalatot a fontos döntésekben, az alapítói megállapodás sablonja tökéletes cím egy olyan forrás számára, amely segít a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat meghatározni.

Íme öt fontos szempont, amelyre figyelnie kell az alapítói megállapodás sablonjának kiválasztásakor:

Egyértelmű tulajdonosi struktúra: Győződjön meg arról, hogy a sablon meghatározza az egyes társalapítók tulajdonosi részesedését, beleértve az alapító részvényeit, a még nem megszolgált részvényeket és a teljes mértékben megszolgált részesedéseket.

Átfogó záradékok: Keresse meg a szellemi tulajdonjogokat, a titoktartást és a kereskedelmi titkok védelmét szabályozó szakaszokat, hogy biztosítsa a vállalat vagyonát.

Döntéshozatali folyamatok: A sablonnak fel kell vázolnia, hogyan fogják meghozni a fontosabb és a napi döntéseket, beleértve azokat az eseteket is, amikor kölcsönös írásbeli hozzájárulás szükséges.

Javadalmazás és jogosultság: Válasszon olyan elrendezést, amely egyértelműen meghatározza a javadalmazási feltételeket, a nyújtott szolgáltatásokat és a jogosultság ütemezését, hogy elkerülje a jövőbeli vitákat.

Jogi érvényesség: A sablonnak tartalmaznia kell egy záradékot, amely kimondja, hogy az a felek közötti teljes megállapodást képviseli, írásban aláírt és jogilag kötelező érvényű az illetékes joghatóság területén.

Alapító megállapodás sablonok

🔍 Tudta? Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a tulajdonosi részesedéssel kapcsolatos viták száma a vállalkozásokban , különösen a magántőke-szektorban. Az üzleti tevékenységek növekedése, a verseny, valamint az ESG és az AI területén felmerülő új kihívások miatt a tulajdonosi struktúra egyértelműsége fontosabbá vált, mint valaha.

A startup társalapítói számára ezeknek a vitáknak az elkerülése egy erős alapítói megállapodás sablonnal kezdődik. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb alapítói megállapodás sablonokat, amelyek segítenek Önnek a kezdetektől fogva tisztességes tulajdonosi struktúrát létrehozni és a szellemi tulajdonjogokat megvédeni.

1. ClickUp partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen jogilag érvényes partnerségi megállapodást a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával.

A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja megkönnyíti a kezdők számára a felelősségek és a pénzügyi hozzájárulások meghatározását. Segít a gyors indulásban, ha részesedési partnerséget vagy stratégiai szövetséget alakít ki.

Ez a használatra kész sablon felvázolja a partnerség feltételeit, beleértve a felek kötelezettségeit és a nyereség- és veszteségmegosztási megállapodásokat. Kiterjed a pénzügyi hozzájárulásokra, a vitás kérdések rendezésére és a napi döntéshozatalra is. Testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, és így erős tulajdonosi struktúrát építhet ki szervezetének.

Íme, miért fogja szeretni:

Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a feladatokat és a partnerség részleteit egy helyen követi nyomon.

Minimalizálja a konfliktusokat a nyereségmegosztás és a döntéshozatal egyértelmű feltételeinek meghatározásával.

Tartsa mindenki összhangban a szerepek és felelősségek strukturált megközelítésével.

🔑 Ideális: Új startupok és kisvállalkozások számára, amelyek partnerségeket vagy stratégiai szövetségeket alakítanak ki.

Íme, mit mond Marc Bonney, a LiveBetter Community Services elkötelezettségi és üzleti innovációs vezetője a ClickUp-ról:

Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.

Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.

💡Profi tipp: Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp feladatokhoz, hogy meghatározza a szerepeket (pl. „vezető partner”, „pénzügyi ellenőr”, „jogi kapcsolattartó”) vagy kategorizálja a felelősségi köröket, így könnyebben szűrheti és ellenőrizheti, ki mit csinál.

2. ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre néhány perc alatt kiegyensúlyozott partnerséget a ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonjával.

A ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonja úgy lett kialakítva, hogy formalizálja közös vállalkozását, megvédje mindkét fél érdekeit és fenntartsa a pozitív tőkeegyenleget. Lehetővé teszi, hogy könnyedén felvázolja az egyes partnerek felelősségeit és kötelezettségeit.

Ez a sablon olyan alapvető területeket fed le, mint a döntéshozatali folyamatok, az arányos pénzügyi hozzájárulások és a konkrét tulajdonrészek. Segít együttműködési kultúrát kialakítani az összes partner között, miközben minimalizálja a konfliktusokat és ápolja a kölcsönös bizalmat.

Íme, miért fogja szeretni:

A testreszabható mezők segítségével rendszerezheti a partnerség részleteit.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a partnerségi feltételek hatékony beállításához és tárolásához.

Dolgozzon ki egy világos struktúrát a pénzügyi hozzájárulásokra és a döntéshozatalra vonatkozóan.

🔑 Ideális: Partnerek számára, akik 50/50 tulajdonosi struktúrát szeretnének létrehozni, egyértelmű szerepkörökkel és felelősségi körökkel.

👋🏾 Kérje a ClickUp Brain segítségét a szerződés vagy üzleti ajánlat megfogalmazásában!

Készítsen tartalmat egyszerűen a ClickUp Brain segítségével, amely ugyanazon a platformon belül több LLM-hez is hozzáférést biztosít.

➡️ További információ: Ingyenes együttműködési megállapodás sablonok Word és ClickUp formátumban

3. ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonjával egyensúlyba hozhatja a tulajdonjogokat és a felelősségeket.

Ossza meg az üzletet, ne a drámát. Egy 50/50 LLC mindkét tagjának egyenlő hatalmat biztosít, de egyértelmű megállapodás nélkül a dolgok gyorsan zavarossá válhatnak. Használja a ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonját.

A sablon segítségével jogilag kötelező erejű dokumentumot hozhat létre, amely egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg a tagokkal szemben, védi befektetését és felvázolja a konfliktusok megoldásának módszereit. Ezenkívül a sablon foglalkozik a tagok felvételével és kizárásával is, így biztosítva, hogy vállalkozása szilárd tulajdonosi struktúrával rendelkezzen és felkészülten növekedhessen.

Íme, miért fogja szeretni:

Határozza meg a nyereség és veszteség méltányos megosztását az egyenlő partnerek között.

A ClickUp Board View segítségével könnyedén láthatja a megállapodás állapotát.

Kezelje hatékonyan a munkafolyamatot a megjegyzésekre adott válaszok és a beágyazott alfeladatok segítségével.

🔑 Ideális: egyenlő részesedésű partnerek számára, akik korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, és egyértelmű irányelveket szeretnének a vezetés és a tulajdonjogok tekintetében.

💡 Profi tipp: A viták elkerülése érdekében mindig előre beszéljék meg a tulajdonjogokat. A bíróságon nehéz lehet bizonyítani, hogy kié az ötlet, ha azt a tulajdonos vagy az érintett személy nem határozza meg egyértelműen.

4. ClickUp megállapodási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Világos és tömör üzleti megállapodások a ClickUp megállapodási sablonjával

A ClickUp megállapodási sablonjával egyszerűen elkészítheti a világos megállapodási levelet, amelyet minden érintett fél megérthet. A sablon tartalmazza a projekt részleteit, a kapcsolódó költségeket és az egyes felek kötelezettségeit.

Ezenkívül ez a sablon egyszerűsíti a megállapodás folyamatát, mivel testreszabható szakaszokat tartalmaz az ütemtervek, a teljesítések és az aláírások számára. A felhasználóbarát formátumnak köszönhetően a dokumentum gyorsan és egyszerűen adaptálható bármely projekthez vagy partnerséghez.

Íme, miért fogja szeretni:

Tartsa a megállapodásokat egyszerűnek és könnyen követhetőnek.

Időt takaríthat meg a kész levélformátum használatával.

Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Milestones segítségével, miközben áttekinti a megállapodást.

🔑 Ideális: Startupok és vállalkozók számára, akik gyors, egyértelmű megállapodásokra van szükségük projektekhez vagy partnerségekhez.

5. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a csapat tagjainak szerepeit és elvárásait a ClickUp munkamegállapodás-sablonjával.

A csapatmegállapodások segítenek a projektek zökkenőmentes lebonyolításában azáltal, hogy egyértelmű elvárásokat és felelősségi köröket határoznak meg. A ClickUp munkamegállapodás-sablon segít csapatának meghatározni küldetését, szerepeit és közös értékeit, biztosítva, hogy mindenki együttműködjön és felelősségteljesen viselkedjen.

Ezenkívül ez a sablon tisztázza a szerepeket és a felelősségeket, hogy segítsen optimalizálni az erőforrásokat. Ezzel világos képet kaphat az egyes tagok erősségeiről, munkastílusáról és a közös célokhoz való hozzájárulásáról.

Íme, miért fogja szeretni:

Határozza meg csapata küldetését és célját, hogy mindenki motivált maradjon.

A rugalmas elrendezési lehetőségek segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást és gyorsan módosíthatja a tervet.

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat határidőkkel, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak előre.

🔑 Ideális: Startupok vagy korai fázisban lévő vállalkozások csapatai számára, akiknek egyértelmű megállapodásokra van szükségük a felelősségek és a csapat célkitűzései tekintetében.

➡️ További információ: Ingyenes egyszerű üzleti szerződés sablonok és megállapodások

6. ClickUp vállalkozói megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa összhangban vállalkozását és alvállalkozóit a ClickUp alvállalkozói megállapodás sablonjával.

Külső vállalkozók alkalmazásakor a részletes megállapodás kulcsfontosságú az Ön vállalkozásának és a vállalkozónak a védelme szempontjából. A ClickUp vállalkozói megállapodás sablon segítségével könnyedén meghatározhatja a munkaköri felelősségeket, a határidőket, a fizetési feltételeket stb.

Készre szabott szerződés-sablonként a kiszervezett munka minden fontos aspektusát lefedi, beleértve a munka terjedelmét, az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat, hogy mindkét fél tisztában legyen az elvárásokkal. Emellett segít a piaci értéknek megfelelő feltételek meghatározásában, hogy a vállalkozók összhangban legyenek a vállalat céljaival.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon minden részletet egyedi mezőkkel, például jelölőnégyzetekkel, hogy ne maradjon ki semmi.

Automatizálja az emlékeztetőket és frissítéseket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Küldje el az aláírásra szánt megállapodásokat közvetlenül e-mail integrációk segítségével.

🔑 Ideális: kis- és középvállalkozások számára, amelyek időérzékeny projektekben dolgozó szabadúszókat vagy szerződéses munkavállalókat irányítanak.

➡️ További információk: A szerződések típusai és hatékony kezelésük

7. ClickUp vállalkozói menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa szerződéseit rendezett és naprakész állapotban a ClickUp vállalkozói menedzsment sablon segítségével.

Nehézségeket okoz a szerződések kezelése? Próbálja ki a ClickUp szerződéskezelő sablonját, amellyel a szerződések megfogalmazásától és tárolásától a határidők és megújítások nyomon követéséig az egész folyamatot megszervezheti.

Ez a kezdőknek is könnyen használható, alkategóriás sablon megkönnyíti az érdekelt felek kezelését és a megújítási emlékeztetőket. Finomítja a szerződéskezelési folyamatot, és biztosítja vállalkozása szabályszerűségét és a vállalkozókkal való szoros kapcsolatokat.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon a szerződés állapotát egyedi címkékkel, például „Elfogadva”, „Készítés alatt” és „Felülvizsgálat alatt”.

Használja a Gantt-diagram nézetet a szerződés idővonalának vizualizálásához.

Szervezze meg a szerződéseket táblázatokkal, hogy a nyilvántartások könnyen hozzáférhetők legyenek.

🔑 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek több vállalkozói szerződést kezelnek, amelyek egyértelmű nyomon követést és időben történő megújítást igényelnek.

📮 ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljainak nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon azokat. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait? Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, amelyben a tervező szerkezete és az automatizálás ereje találkozik. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem. Így hajthatja végre pontosan a ClickUp segítségével: 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.

8. ClickUp szerződés felmondási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződésbontási levél sablonjával zökkenőmentesen zárhatja le a szerződéseket.

A ClickUp szerződés felmondási levél sablonja megkönnyíti egy professzionális és egyértelmű felmondási levél megírását, amelyben ismertetik a döntést, és kitérnek minden szükséges részletre.

Ez a levélsablon segít meghatározni a felmondási feltételeket, kezelni mindkét fél aggályait, és kezelni a felmondással kapcsolatos pénzügyi vagy jogi kötelezettségeket. Ezenkívül megkönnyíti a nehéz beszélgetéseket, és biztosítja a jövőbeni hivatkozáshoz szükséges egyértelmű dokumentációt.

Íme, miért fogja szeretni:

Kész jogi záradékokat kínál bármilyen felmondási esetre.

Beépített ellenőrzőlista a fennálló kötelezettségek és a következő lépések egyértelmű felvázolásához.

Minden levelet automatikusan naplóz, hogy biztonságos nyilvántartást vezessen.

🔑 Ideális: Bármely vállalkozás számára, amelynek egyszerű és jogilag megfelelő módszerre van szüksége a szerződés felmondásának formalizálásához.

9. Alapítói megállapodás sablon a Template. Net webhelyről

Vállalkozás indításakor az egyszerűség kulcsfontosságú lehet.

A Template.net alapítói megállapodás sablonja ideális választás egyszerű megállapodásokhoz. Ideális azoknak a társalapítóknak, akik szeretnék hivatalossá tenni üzleti kapcsolatukat anélkül, hogy elmerülnének a jogi szakzsargonban.

Ez az egyszerű, azonnal használható sablon egy teljes mértékben szerkeszthető fedőlap, amelyre felteheti logóját és cégének adatait. A sablon olyan alapvető szempontokat fed le, mint a munkakör, a javadalmazás, a titoktartás és a felelősség. Ez megkönnyíti az összes alapító alapvető felelősségeinek és jogainak felvázolását.

Íme, miért fogja szeretni:

Határozza meg egyértelműen a kompenzációs feltételeket, hogy elkerülje a fizetési vitákat.

A vis maior rendelkezéssel fedezze fel az előre nem látható körülményeket.

Határozza meg egyértelmű döntéshozatali folyamatokat a jövőbeli konfliktusok elkerülése érdekében.

🔑 Ideális: Startupok és kisvállalkozások számára, akik egyszerű és jogilag érvényes alapító megállapodást keresnek.

10. Startup alapító megállapodás sablon Template. Net

A Template.net startup alapítói megállapodás sablonja szintén egy alapítói megállapodás, de egy kis csavarral: ez egy űrlap sablon. A hagyományos, szószaporító megállapodásokkal ellentétben rövid, gyors és lényegre törő.

Ez az űrlap sablon a startupok gyakori kihívásainak kezelésére szolgál, arra ösztönözve az alapítókat, hogy előre tisztázzák a döntéshozatali jogköröket és a vitarendezési módszereket. Ez segít elkerülni a potenciális konfliktusokat és szilárd alapot teremt a startup növekedéséhez.

Miért fogja szeretni:

Gyorsan és egyszerűen, csak töltse ki az üres mezőket, és máris készen áll.

Egyszerűen határozza meg a szerepeket, a felelősségeket és a tulajdonjogokat.

Beépített titoktartási záradékok az üzleti titkok és egyéb bizalmas információk védelmére.

🔑 Ideális: Startupok számára, akik egyszerű, kitölthető megállapodást keresnek a szerepek és a részesedés százalékos megosztásának formalizálására, anélkül, hogy hosszú jogi szakszavakba kellene belemélyülniük.

11. Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tól

via PandaDoc

A PandaDoc alapítói megállapodás sablonja igen átfogó és tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek formalizálni szeretnék tulajdonosi struktúrájukat és jogi felelősségüket. Hozzáadhat egy személyre szabott fedőlapot is a logójával és elérhetőségeivel, hogy professzionálisabbá tegye a dokumentumot.

Ez a jogi sablon 12 részletes szakaszt tartalmaz, beleértve a tulajdonjog átruházására, a kezdeti tőkehozzájárulásokra és a részesedés megszerzésére vonatkozó záradékokat. Ezenkívül felvázolja a lemondás, az eltávolítás és a képviselői garanciák folyamatát, hogy üzleti megállapodása megfeleljen a törvénynek.

Íme, miért fogja szeretni:

Testreszabhatja a PDF-fájlt a vállalata adataival.

Részletes záradékokkal alakítson ki egyértelmű tulajdonosi struktúrát.

A módosításokról és a lemondásokról szóló szakaszokkal biztosítsa a jogi feltételek pontosságát.

🔑 Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek részletes és testreszabható megállapodás-sablont keresnek a tulajdonjog, a jogi védelem és a tagok szerepeinek részletes szabályozására.

12. Alapító munkaszerződés sablon a RazorPay-től

via RazorPay

A RazorPay alapító munkaszerződés-sablonja egy átfogó munkaszerződés-sablon. Úgy tervezték, hogy formalizálja az új alkalmazott (alapító) szerepeit és felelősségeit, miközben védi a vállalat érdekeit.

Ez a sablon meghatározza az alapító kötelezettségeit, javadalmazását és jogait. A teljes jogi egyértelműség érdekében olyan fontos záradékokat tartalmaz, mint a titoktartás, a versenytilalom, a felmondás, a szellemi tulajdonjogok, a harmadik felek részére történő kifizetések és egyéb feltételek.

Íme, miért fogja szeretni:

Határozza meg a próbaidőket és a teljesítményértékelés mérföldköveit az alapítók számára.

Foglalja bele a részletes kilépési eljárásokat az alapítók önkéntes vagy kényszerű távozása esetén.

Vázolja fel az alapító kötelezettségeit a vállalat tőkebevonásával és a befektetői kapcsolatokkal kapcsolatban.

🔑 Ideális: Startupok és kis- és középvállalkozások számára, amelyek formalizálják az alapítók szerepeit és felelősségeit.

💡 Bónusz tipp: Mindig foglaljon bele tanúi záradékot a megállapodásokba, hogy azok teljes mértékben érvényben maradjanak. Például világosan határozza meg, ki felelős az egyes feladatokért, és azok mely témakörbe tartoznak.

13. Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tól

via Business Setup

Több alapítóval indít vállalkozást? Próbálja ki a Business Setup alapítói megállapodás sablonját a sikeres induláshoz. A sablon egyértelműen meghatározza az egyes alapítók jogait és kötelezettségeit a zökkenőmentes csapatmunka biztosítása érdekében.

Ez a megállapodás-sablon minden szempontot lefed, a várakozási időtől és a kilépési formalitásoktól a tulajdonosi struktúráig és a vitarendezésig. Lényegében egykomponensű megoldás azoknak a startupoknak, amelyek belső megállapodásaikat hivatalossá szeretnék tenni.

Íme, miért fogja szeretni:

Határozza meg az alapítók időbeli elkötelezettségét és a minimális részvételi követelményeket.

Egyszerűsítse a részvényátruházás és a vitarendezés folyamatát.

Szervezze meg a feloszlási folyamatot a vállalat bezárása esetére.

🔑 Ideális: Startupok és korai fázisban lévő vállalkozások számára, amelyek egyértelműen szeretnék meghatározni az alapítók szerepeit és átlátható döntéshozatali folyamatot szeretnének kialakítani.

➡️ További információ: Hogyan lehet elsajátítani a startupok projektmenedzsmentjét?

Tartsa naprakészen megállapodásait a ClickUp segítségével

A strukturált megállapodás-sablonok elengedhetetlenek az erős és átlátható üzleti kapcsolatok kiépítéséhez.

A ClickUp, az all-in-one munkaalkalmazás, átfogó sablonválasztékot kínál, amelynek segítségével könnyedén létrehozhat, kezelhet és nyomon követhet minden megállapodását, legyen az vállalkozói szerződés, alapítói kötelezettségvállalás vagy felmondási levél.

Ezek a sablonok időt takarítanak meg, ugyanakkor biztosítják, hogy minden részletet figyelembe vegyenek, jelentősen csökkentve a félreértések kockázatát. Ne hagyja, hogy a dokumentáció lassítsa Önt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartsa üzleti vállalkozását a fejlődés útján!