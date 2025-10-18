ClickUp blog

Ingyenes alapítói megállapodás sablonok startup társalapítók számára

2025. október 18.

A startupok korai szakaszában való eligazodás izgalmas és kihívásokkal teli feladat lehet.

Az egyik legfontosabb, de gyakran figyelmen kívül hagyott lépés a társalapítók számára egy egyértelmű, jogilag érvényes alapítói megállapodás létrehozása.

Ennek hiányában még a legígéretesebb vállalkozások is akadályokba ütközhetnek, amikor a szerepek meghatározásáról, a szellemi tulajdon kezeléséről vagy a napi döntések meghozataláról van szó.

De a lényeg az, hogy nem kell mindent nulláról kezdeni. Rengeteg ingyenes alapító megállapodás sablon található, amelyek lefedik a legfontosabb elemeket. Ebben a blogban segítünk megtalálni a megfelelő alapító megállapodás sablont, hogy megvédje partnerségét és biztosítsa a szervezet zökkenőmentes működését.

10 alapítói megállapodás sablon egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat a legjobb alapítói megállapodás sablonokról:

Sablon neveSablon letöltéseLegjobb funkciókIdeálisVizuális formátum
ClickUp partnerségi megállapodás sablonIngyenes sablon letöltéseFeladatokat, nyereségmegosztást, döntéshozatalt, szerepeket követ nyomon.Startupok, partnerséget kötő kisvállalkozásokClickUp Doc, Lista
ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonIngyenes sablon letöltéseEgyéni mezők, dokumentumok, egyértelmű struktúra az 50/50-es megosztáshozEgyenlő tulajdonrészt létrehozó partnerekClickUp Doc, Lista
ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonIngyenes sablon letöltéseNyereség/veszteség megosztás, igazgatósági nézet, munkafolyamat-kezelésEgyenlő partnerek LLC alapításaClickUp Doc, Board
ClickUp megállapodási levél sablonIngyenes sablon letöltéseEgyszerű formátum, testreszabható, mérföldkövek nyomon követéseStartupok, gyors megállapodásokra szoruló vállalkozókClickUp Doc
ClickUp munkaszerződés-sablonIngyenes sablon letöltéseCsapat küldetése, rugalmas felépítés, feladatkiosztásStartup csapatok, korai fázisú vállalkozásokClickUp Doc, Lista
ClickUp vállalkozói megállapodás sablonIngyenes sablon letöltéseEgyéni mezők, emlékeztetők, e-mail integrációkKis- és középvállalkozások, amelyek szabadúszókat/szerződéses munkavállalókat foglalkoztatnakClickUp Doc, Lista
ClickUp vállalkozói menedzsment sablonIngyenes sablon letöltéseÁllapotcímkék, Gantt-nézet, táblázatok szervezéseTöbb vállalkozóval szerződő cégekClickUp List, Gantt
ClickUp Szerződés felmondási levél sablonIngyenes sablon letöltéseJogi záradékok, ellenőrzőlista, automatikus naplózásBármely üzleti tevékenység szerződés felmondásának formalizálásaClickUp Doc
Alapítói megállapodás sablon a Template. Net oldalrólTöltse le ezt a sablontJavadalmazási feltételek, vis maior, döntéshozatalStartupok, kisvállalkozások, amelyek egyszerű megállapodásra szorulnakSablon. net Doc
Startup alapítói megállapodás sablon Template. NetTöltse le ezt a sablontKitölthető, titoktartási, szerepek/tulajdonjogok egyértelműségeStartupok, amelyek gyorsan formalizálják a szerepeket/részesedéseketSablon. net Űrlap
Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tólTöltse le ezt a sablontTestreszabható PDF, részletes záradékok, jogi pontosságAlapos, testreszabható megállapodásokra szoruló vállalkozásokPandaDoc PDF
Alapítói munkaszerződés sablon a RazorPay-tőlTöltse le ezt a sablontPróbaidő, kilépési eljárások, tőkebevonási kötelezettségekStartupok alapítói foglalkoztatásának formalizálásaRazorPay Doc
Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tólTöltse le ezt a sablontIdőbeli kötelezettségvállalások, részvényátruházás, feloszlatási folyamatKorai fázisú startupok, amelyek meghatározzák az alapítók szerepeitÜzleti alapító okirat

Mik azok az alapítói megállapodás sablonok?

Az alapítói megállapodás sablonok előre megfogalmazott dokumentumok, amelyek célja, hogy segítsék a startup társalapítóit a szerepeik, felelősségeik és tulajdonosi részesedésük meghatározásában egy új vállalkozásban. Segítenek abban, hogy a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, és csökkentsék a konfliktusok kockázatát a vállalat növekedésével.

Az alapítói megállapodás általában olyan kulcsfontosságú területeket fed le, mint a részesedés elosztása, a szellemi tulajdonjogok, a döntéshozatali folyamatok és a vitás kérdések rendezése. Gyakran tartalmazza a részesedés megszerzésének ütemezését is, amelyben leírják, hogy az alapítótársak hogyan szerezhetik meg részesedésüket az idő múlásával.

Emellett a megállapodás meghatározhatja az egyes alapítók hozzájárulásait, a döntéshozatali folyamatokat, a titoktartást, a szellemi tulajdonjogokat és a csapatváltozásokra vonatkozó eljárásokat.

🔍 Tudta? A Harvard Business School professzora, Noam Wasserman, a The Founder’s Dilemma című könyv szerzője kutatásaiból kiderül, hogy a startupok megdöbbentő 65%-a a társalapítók közötti konfliktusok miatt bukik meg. Ha az első naptól kezdve világos alapító megállapodással rendelkezik, megmentheti vállalkozását ettől a balesettől!

Mi jellemzi egy jó alapítói megállapodás sablont?

Mivel az alapítók képviselik a vállalatot a fontos döntésekben, az alapítói megállapodás sablonja tökéletes cím egy olyan forrás számára, amely segít a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat meghatározni.

Íme öt fontos szempont, amelyre figyelnie kell az alapítói megállapodás sablonjának kiválasztásakor:

  • Egyértelmű tulajdonosi struktúra: Győződjön meg arról, hogy a sablon meghatározza az egyes társalapítók tulajdonosi részesedését, beleértve az alapító részvényeit, a még nem megszolgált részvényeket és a teljes mértékben megszolgált részesedéseket.
  • Átfogó záradékok: Keresse meg a szellemi tulajdonjogokat, a titoktartást és a kereskedelmi titkok védelmét szabályozó szakaszokat, hogy biztosítsa a vállalat vagyonát.
  • Döntéshozatali folyamatok: A sablonnak fel kell vázolnia, hogyan fogják meghozni a fontosabb és a napi döntéseket, beleértve azokat az eseteket is, amikor kölcsönös írásbeli hozzájárulás szükséges.
  • Javadalmazás és jogosultság: Válasszon olyan elrendezést, amely egyértelműen meghatározza a javadalmazási feltételeket, a nyújtott szolgáltatásokat és a jogosultság ütemezését, hogy elkerülje a jövőbeli vitákat.
  • Jogi érvényesség: A sablonnak tartalmaznia kell egy záradékot, amely kimondja, hogy az a felek közötti teljes megállapodást képviseli, írásban aláírt és jogilag kötelező érvényű az illetékes joghatóság területén.

Alapító megállapodás sablonok

🔍 Tudta? Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a tulajdonosi részesedéssel kapcsolatos viták száma a vállalkozásokban , különösen a magántőke-szektorban. Az üzleti tevékenységek növekedése, a verseny, valamint az ESG és az AI területén felmerülő új kihívások miatt a tulajdonosi struktúra egyértelműsége fontosabbá vált, mint valaha.

A startup társalapítói számára ezeknek a vitáknak az elkerülése egy erős alapítói megállapodás sablonnal kezdődik. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb alapítói megállapodás sablonokat, amelyek segítenek Önnek a kezdetektől fogva tisztességes tulajdonosi struktúrát létrehozni és a szellemi tulajdonjogokat megvédeni.

1. ClickUp partnerségi megállapodás sablon

Készítsen jogilag érvényes partnerségi megállapodást a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával.
Ingyenes sablon letöltése
Készítsen jogilag érvényes partnerségi megállapodást a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával.

A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja megkönnyíti a kezdők számára a felelősségek és a pénzügyi hozzájárulások meghatározását. Segít a gyors indulásban, ha részesedési partnerséget vagy stratégiai szövetséget alakít ki.

Ez a használatra kész sablon felvázolja a partnerség feltételeit, beleértve a felek kötelezettségeit és a nyereség- és veszteségmegosztási megállapodásokat. Kiterjed a pénzügyi hozzájárulásokra, a vitás kérdések rendezésére és a napi döntéshozatalra is. Testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, és így erős tulajdonosi struktúrát építhet ki szervezetének.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a feladatokat és a partnerség részleteit egy helyen követi nyomon.
  • Minimalizálja a konfliktusokat a nyereségmegosztás és a döntéshozatal egyértelmű feltételeinek meghatározásával.
  • Tartsa mindenki összhangban a szerepek és felelősségek strukturált megközelítésével.

🔑 Ideális: Új startupok és kisvállalkozások számára, amelyek partnerségeket vagy stratégiai szövetségeket alakítanak ki.

Íme, mit mond Marc Bonney, a LiveBetter Community Services elkötelezettségi és üzleti innovációs vezetője a ClickUp-ról:

Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.

Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.

💡Profi tipp: Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp feladatokhoz, hogy meghatározza a szerepeket (pl. „vezető partner”, „pénzügyi ellenőr”, „jogi kapcsolattartó”) vagy kategorizálja a felelősségi köröket, így könnyebben szűrheti és ellenőrizheti, ki mit csinál.

2. ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon

ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon: Alapítói megállapodás sablon
Ingyenes sablon letöltése
Hozzon létre néhány perc alatt kiegyensúlyozott partnerséget a ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonjával.

A ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonja úgy lett kialakítva, hogy formalizálja közös vállalkozását, megvédje mindkét fél érdekeit és fenntartsa a pozitív tőkeegyenleget. Lehetővé teszi, hogy könnyedén felvázolja az egyes partnerek felelősségeit és kötelezettségeit.

Ez a sablon olyan alapvető területeket fed le, mint a döntéshozatali folyamatok, az arányos pénzügyi hozzájárulások és a konkrét tulajdonrészek. Segít együttműködési kultúrát kialakítani az összes partner között, miközben minimalizálja a konfliktusokat és ápolja a kölcsönös bizalmat.

Íme, miért fogja szeretni:

  • A testreszabható mezők segítségével rendszerezheti a partnerség részleteit.
  • Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a partnerségi feltételek hatékony beállításához és tárolásához.
  • Dolgozzon ki egy világos struktúrát a pénzügyi hozzájárulásokra és a döntéshozatalra vonatkozóan.

🔑 Ideális: Partnerek számára, akik 50/50 tulajdonosi struktúrát szeretnének létrehozni, egyértelmű szerepkörökkel és felelősségi körökkel.

👋🏾 Kérje a ClickUp Brain segítségét a szerződés vagy üzleti ajánlat megfogalmazásában!

ClickUp Brain üzleti ajánlatokhoz
Készítsen tartalmat egyszerűen a ClickUp Brain segítségével, amely ugyanazon a platformon belül több LLM-hez is hozzáférést biztosít.

➡️ További információ: Ingyenes együttműködési megállapodás sablonok Word és ClickUp formátumban

3. ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablon

ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablon; Alapítói megállapodás sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonjával egyensúlyba hozhatja a tulajdonjogokat és a felelősségeket.

Ossza meg az üzletet, ne a drámát. Egy 50/50 LLC mindkét tagjának egyenlő hatalmat biztosít, de egyértelmű megállapodás nélkül a dolgok gyorsan zavarossá válhatnak. Használja a ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonját.

A sablon segítségével jogilag kötelező erejű dokumentumot hozhat létre, amely egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg a tagokkal szemben, védi befektetését és felvázolja a konfliktusok megoldásának módszereit. Ezenkívül a sablon foglalkozik a tagok felvételével és kizárásával is, így biztosítva, hogy vállalkozása szilárd tulajdonosi struktúrával rendelkezzen és felkészülten növekedhessen.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Határozza meg a nyereség és veszteség méltányos megosztását az egyenlő partnerek között.
  • A ClickUp Board View segítségével könnyedén láthatja a megállapodás állapotát.
  • Kezelje hatékonyan a munkafolyamatot a megjegyzésekre adott válaszok és a beágyazott alfeladatok segítségével.

🔑 Ideális: egyenlő részesedésű partnerek számára, akik korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, és egyértelmű irányelveket szeretnének a vezetés és a tulajdonjogok tekintetében.

💡 Profi tipp: A viták elkerülése érdekében mindig előre beszéljék meg a tulajdonjogokat. A bíróságon nehéz lehet bizonyítani, hogy kié az ötlet, ha azt a tulajdonos vagy az érintett személy nem határozza meg egyértelműen.

4. ClickUp megállapodási levél sablon

ClickUp megállapodási levél sablon; Alapítói megállapodás sablon
Ingyenes sablon letöltése
Világos és tömör üzleti megállapodások a ClickUp megállapodási sablonjával

A ClickUp megállapodási sablonjával egyszerűen elkészítheti a világos megállapodási levelet, amelyet minden érintett fél megérthet. A sablon tartalmazza a projekt részleteit, a kapcsolódó költségeket és az egyes felek kötelezettségeit.

Ezenkívül ez a sablon egyszerűsíti a megállapodás folyamatát, mivel testreszabható szakaszokat tartalmaz az ütemtervek, a teljesítések és az aláírások számára. A felhasználóbarát formátumnak köszönhetően a dokumentum gyorsan és egyszerűen adaptálható bármely projekthez vagy partnerséghez.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Tartsa a megállapodásokat egyszerűnek és könnyen követhetőnek.
  • Időt takaríthat meg a kész levélformátum használatával.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Milestones segítségével, miközben áttekinti a megállapodást.

🔑 Ideális: Startupok és vállalkozók számára, akik gyors, egyértelmű megállapodásokra van szükségük projektekhez vagy partnerségekhez.

5. ClickUp munkaszerződés-sablon

ClickUp munkaszerződés-sablon; Alapítói megállapodás-sablon
Ingyenes sablon letöltése
Határozza meg egyértelműen a csapat tagjainak szerepeit és elvárásait a ClickUp munkamegállapodás-sablonjával.

A csapatmegállapodások segítenek a projektek zökkenőmentes lebonyolításában azáltal, hogy egyértelmű elvárásokat és felelősségi köröket határoznak meg. A ClickUp munkamegállapodás-sablon segít csapatának meghatározni küldetését, szerepeit és közös értékeit, biztosítva, hogy mindenki együttműködjön és felelősségteljesen viselkedjen.

Ezenkívül ez a sablon tisztázza a szerepeket és a felelősségeket, hogy segítsen optimalizálni az erőforrásokat. Ezzel világos képet kaphat az egyes tagok erősségeiről, munkastílusáról és a közös célokhoz való hozzájárulásáról.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Határozza meg csapata küldetését és célját, hogy mindenki motivált maradjon.
  • A rugalmas elrendezési lehetőségek segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást és gyorsan módosíthatja a tervet.
  • Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat határidőkkel, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak előre.

🔑 Ideális: Startupok vagy korai fázisban lévő vállalkozások csapatai számára, akiknek egyértelmű megállapodásokra van szükségük a felelősségek és a csapat célkitűzései tekintetében.

➡️ További információ: Ingyenes egyszerű üzleti szerződés sablonok és megállapodások

6. ClickUp vállalkozói megállapodás sablon

ClickUp vállalkozói megállapodás sablon; Alapítói megállapodás sablon
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa összhangban vállalkozását és alvállalkozóit a ClickUp alvállalkozói megállapodás sablonjával.

Külső vállalkozók alkalmazásakor a részletes megállapodás kulcsfontosságú az Ön vállalkozásának és a vállalkozónak a védelme szempontjából. A ClickUp vállalkozói megállapodás sablon segítségével könnyedén meghatározhatja a munkaköri felelősségeket, a határidőket, a fizetési feltételeket stb.

Készre szabott szerződés-sablonként a kiszervezett munka minden fontos aspektusát lefedi, beleértve a munka terjedelmét, az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat, hogy mindkét fél tisztában legyen az elvárásokkal. Emellett segít a piaci értéknek megfelelő feltételek meghatározásában, hogy a vállalkozók összhangban legyenek a vállalat céljaival.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Kövesse nyomon minden részletet egyedi mezőkkel, például jelölőnégyzetekkel, hogy ne maradjon ki semmi.
  • Automatizálja az emlékeztetőket és frissítéseket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.
  • Küldje el az aláírásra szánt megállapodásokat közvetlenül e-mail integrációk segítségével.

🔑 Ideális: kis- és középvállalkozások számára, amelyek időérzékeny projektekben dolgozó szabadúszókat vagy szerződéses munkavállalókat irányítanak.

➡️ További információk: A szerződések típusai és hatékony kezelésük

7. ClickUp vállalkozói menedzsment sablon

ClickUp vállalkozói menedzsment sablon ; Alapítói megállapodás sablon
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa szerződéseit rendezett és naprakész állapotban a ClickUp vállalkozói menedzsment sablon segítségével.

Nehézségeket okoz a szerződések kezelése? Próbálja ki a ClickUp szerződéskezelő sablonját, amellyel a szerződések megfogalmazásától és tárolásától a határidők és megújítások nyomon követéséig az egész folyamatot megszervezheti.

Ez a kezdőknek is könnyen használható, alkategóriás sablon megkönnyíti az érdekelt felek kezelését és a megújítási emlékeztetőket. Finomítja a szerződéskezelési folyamatot, és biztosítja vállalkozása szabályszerűségét és a vállalkozókkal való szoros kapcsolatokat.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Kövesse nyomon a szerződés állapotát egyedi címkékkel, például „Elfogadva”, „Készítés alatt” és „Felülvizsgálat alatt”.
  • Használja a Gantt-diagram nézetet a szerződés idővonalának vizualizálásához.
  • Szervezze meg a szerződéseket táblázatokkal, hogy a nyilvántartások könnyen hozzáférhetők legyenek.

🔑 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek több vállalkozói szerződést kezelnek, amelyek egyértelmű nyomon követést és időben történő megújítást igényelnek.

📮 ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljainak nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon azokat. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait?

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, amelyben a tervező szerkezete és az automatizálás ereje találkozik. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem.

Így hajthatja végre pontosan a ClickUp segítségével:

💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.

8. ClickUp szerződés felmondási levél sablon

ClickUp Szerződés felmondási levél sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp szerződésbontási levél sablonjával zökkenőmentesen zárhatja le a szerződéseket.

A ClickUp szerződés felmondási levél sablonja megkönnyíti egy professzionális és egyértelmű felmondási levél megírását, amelyben ismertetik a döntést, és kitérnek minden szükséges részletre.

Ez a levélsablon segít meghatározni a felmondási feltételeket, kezelni mindkét fél aggályait, és kezelni a felmondással kapcsolatos pénzügyi vagy jogi kötelezettségeket. Ezenkívül megkönnyíti a nehéz beszélgetéseket, és biztosítja a jövőbeni hivatkozáshoz szükséges egyértelmű dokumentációt.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Kész jogi záradékokat kínál bármilyen felmondási esetre.
  • Beépített ellenőrzőlista a fennálló kötelezettségek és a következő lépések egyértelmű felvázolásához.
  • Minden levelet automatikusan naplóz, hogy biztonságos nyilvántartást vezessen.

🔑 Ideális: Bármely vállalkozás számára, amelynek egyszerű és jogilag megfelelő módszerre van szüksége a szerződés felmondásának formalizálásához.

➡️ További információk: Jogi munkafolyamat-szoftver az ügyvédi irodák szervezett működéséhez

9. Alapítói megállapodás sablon a Template. Net webhelyről

Alapítói megállapodás sablon a Template.Net-től
via Template.net

Vállalkozás indításakor az egyszerűség kulcsfontosságú lehet.

A Template.net alapítói megállapodás sablonja ideális választás egyszerű megállapodásokhoz. Ideális azoknak a társalapítóknak, akik szeretnék hivatalossá tenni üzleti kapcsolatukat anélkül, hogy elmerülnének a jogi szakzsargonban.

Ez az egyszerű, azonnal használható sablon egy teljes mértékben szerkeszthető fedőlap, amelyre felteheti logóját és cégének adatait. A sablon olyan alapvető szempontokat fed le, mint a munkakör, a javadalmazás, a titoktartás és a felelősség. Ez megkönnyíti az összes alapító alapvető felelősségeinek és jogainak felvázolását.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Határozza meg egyértelműen a kompenzációs feltételeket, hogy elkerülje a fizetési vitákat.
  • A vis maior rendelkezéssel fedezze fel az előre nem látható körülményeket.
  • Határozza meg egyértelmű döntéshozatali folyamatokat a jövőbeli konfliktusok elkerülése érdekében.

🔑 Ideális: Startupok és kisvállalkozások számára, akik egyszerű és jogilag érvényes alapító megállapodást keresnek.

10. Startup alapító megállapodás sablon Template. Net

Startup alapítói megállapodás sablon Template.Net
via Template.net

A Template.net startup alapítói megállapodás sablonja szintén egy alapítói megállapodás, de egy kis csavarral: ez egy űrlap sablon. A hagyományos, szószaporító megállapodásokkal ellentétben rövid, gyors és lényegre törő.

Ez az űrlap sablon a startupok gyakori kihívásainak kezelésére szolgál, arra ösztönözve az alapítókat, hogy előre tisztázzák a döntéshozatali jogköröket és a vitarendezési módszereket. Ez segít elkerülni a potenciális konfliktusokat és szilárd alapot teremt a startup növekedéséhez.

Miért fogja szeretni:

  • Gyorsan és egyszerűen, csak töltse ki az üres mezőket, és máris készen áll.
  • Egyszerűen határozza meg a szerepeket, a felelősségeket és a tulajdonjogokat.
  • Beépített titoktartási záradékok az üzleti titkok és egyéb bizalmas információk védelmére.

🔑 Ideális: Startupok számára, akik egyszerű, kitölthető megállapodást keresnek a szerepek és a részesedés százalékos megosztásának formalizálására, anélkül, hogy hosszú jogi szakszavakba kellene belemélyülniük.

11. Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tól

Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tól
via PandaDoc

A PandaDoc alapítói megállapodás sablonja igen átfogó és tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek formalizálni szeretnék tulajdonosi struktúrájukat és jogi felelősségüket. Hozzáadhat egy személyre szabott fedőlapot is a logójával és elérhetőségeivel, hogy professzionálisabbá tegye a dokumentumot.

Ez a jogi sablon 12 részletes szakaszt tartalmaz, beleértve a tulajdonjog átruházására, a kezdeti tőkehozzájárulásokra és a részesedés megszerzésére vonatkozó záradékokat. Ezenkívül felvázolja a lemondás, az eltávolítás és a képviselői garanciák folyamatát, hogy üzleti megállapodása megfeleljen a törvénynek.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Testreszabhatja a PDF-fájlt a vállalata adataival.
  • Részletes záradékokkal alakítson ki egyértelmű tulajdonosi struktúrát.
  • A módosításokról és a lemondásokról szóló szakaszokkal biztosítsa a jogi feltételek pontosságát.

🔑 Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek részletes és testreszabható megállapodás-sablont keresnek a tulajdonjog, a jogi védelem és a tagok szerepeinek részletes szabályozására.

➡️ További információ: Mi az a csapatmunka? Hatékony stratégiák a csapatod számára

12. Alapító munkaszerződés sablon a RazorPay-től

Alapítói munkaszerződés sablon a RazorPay-től
via RazorPay

A RazorPay alapító munkaszerződés-sablonja egy átfogó munkaszerződés-sablon. Úgy tervezték, hogy formalizálja az új alkalmazott (alapító) szerepeit és felelősségeit, miközben védi a vállalat érdekeit.

Ez a sablon meghatározza az alapító kötelezettségeit, javadalmazását és jogait. A teljes jogi egyértelműség érdekében olyan fontos záradékokat tartalmaz, mint a titoktartás, a versenytilalom, a felmondás, a szellemi tulajdonjogok, a harmadik felek részére történő kifizetések és egyéb feltételek.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Határozza meg a próbaidőket és a teljesítményértékelés mérföldköveit az alapítók számára.
  • Foglalja bele a részletes kilépési eljárásokat az alapítók önkéntes vagy kényszerű távozása esetén.
  • Vázolja fel az alapító kötelezettségeit a vállalat tőkebevonásával és a befektetői kapcsolatokkal kapcsolatban.

🔑 Ideális: Startupok és kis- és középvállalkozások számára, amelyek formalizálják az alapítók szerepeit és felelősségeit.

💡 Bónusz tipp: Mindig foglaljon bele tanúi záradékot a megállapodásokba, hogy azok teljes mértékben érvényben maradjanak. Például világosan határozza meg, ki felelős az egyes feladatokért, és azok mely témakörbe tartoznak.

13. Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tól

Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tól
via Business Setup

Több alapítóval indít vállalkozást? Próbálja ki a Business Setup alapítói megállapodás sablonját a sikeres induláshoz. A sablon egyértelműen meghatározza az egyes alapítók jogait és kötelezettségeit a zökkenőmentes csapatmunka biztosítása érdekében.

Ez a megállapodás-sablon minden szempontot lefed, a várakozási időtől és a kilépési formalitásoktól a tulajdonosi struktúráig és a vitarendezésig. Lényegében egykomponensű megoldás azoknak a startupoknak, amelyek belső megállapodásaikat hivatalossá szeretnék tenni.

Íme, miért fogja szeretni:

  • Határozza meg az alapítók időbeli elkötelezettségét és a minimális részvételi követelményeket.
  • Egyszerűsítse a részvényátruházás és a vitarendezés folyamatát.
  • Szervezze meg a feloszlási folyamatot a vállalat bezárása esetére.

🔑 Ideális: Startupok és korai fázisban lévő vállalkozások számára, amelyek egyértelműen szeretnék meghatározni az alapítók szerepeit és átlátható döntéshozatali folyamatot szeretnének kialakítani.

➡️ További információ: Hogyan lehet elsajátítani a startupok projektmenedzsmentjét?

Tartsa naprakészen megállapodásait a ClickUp segítségével

A strukturált megállapodás-sablonok elengedhetetlenek az erős és átlátható üzleti kapcsolatok kiépítéséhez.

A ClickUp, az all-in-one munkaalkalmazás, átfogó sablonválasztékot kínál, amelynek segítségével könnyedén létrehozhat, kezelhet és nyomon követhet minden megállapodását, legyen az vállalkozói szerződés, alapítói kötelezettségvállalás vagy felmondási levél.

Ezek a sablonok időt takarítanak meg, ugyanakkor biztosítják, hogy minden részletet figyelembe vegyenek, jelentősen csökkentve a félreértések kockázatát. Ne hagyja, hogy a dokumentáció lassítsa Önt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartsa üzleti vállalkozását a fejlődés útján!

