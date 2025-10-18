Ingyenes alapítói megállapodás sablonok startup társalapítók számára

A startupok korai szakaszában való eligazodás izgalmas és kihívásokkal teli feladat lehet.
Az egyik legfontosabb, de gyakran figyelmen kívül hagyott lépés a társalapítók számára egy egyértelmű, jogilag érvényes alapítói megállapodás létrehozása.
Ennek hiányában még a legígéretesebb vállalkozások is akadályokba ütközhetnek, amikor a szerepek meghatározásáról, a szellemi tulajdon kezeléséről vagy a napi döntések meghozataláról van szó.
De a lényeg az, hogy nem kell mindent nulláról kezdeni. Rengeteg ingyenes alapító megállapodás sablon található, amelyek lefedik a legfontosabb elemeket. Ebben a blogban segítünk megtalálni a megfelelő alapító megállapodás sablont, hogy megvédje partnerségét és biztosítsa a szervezet zökkenőmentes működését.
10 alapítói megállapodás sablon egy pillanat alatt
Itt található egy összefoglaló táblázat a legjobb alapítói megállapodás sablonokról:
|Sablon neve
|Sablon letöltése
|Legjobb funkciók
|Ideális
|Vizuális formátum
|ClickUp partnerségi megállapodás sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Feladatokat, nyereségmegosztást, döntéshozatalt, szerepeket követ nyomon.
|Startupok, partnerséget kötő kisvállalkozások
|ClickUp Doc, Lista
|ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Egyéni mezők, dokumentumok, egyértelmű struktúra az 50/50-es megosztáshoz
|Egyenlő tulajdonrészt létrehozó partnerek
|ClickUp Doc, Lista
|ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Nyereség/veszteség megosztás, igazgatósági nézet, munkafolyamat-kezelés
|Egyenlő partnerek LLC alapítása
|ClickUp Doc, Board
|ClickUp megállapodási levél sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Egyszerű formátum, testreszabható, mérföldkövek nyomon követése
|Startupok, gyors megállapodásokra szoruló vállalkozók
|ClickUp Doc
|ClickUp munkaszerződés-sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Csapat küldetése, rugalmas felépítés, feladatkiosztás
|Startup csapatok, korai fázisú vállalkozások
|ClickUp Doc, Lista
|ClickUp vállalkozói megállapodás sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Egyéni mezők, emlékeztetők, e-mail integrációk
|Kis- és középvállalkozások, amelyek szabadúszókat/szerződéses munkavállalókat foglalkoztatnak
|ClickUp Doc, Lista
|ClickUp vállalkozói menedzsment sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Állapotcímkék, Gantt-nézet, táblázatok szervezése
|Több vállalkozóval szerződő cégek
|ClickUp List, Gantt
|ClickUp Szerződés felmondási levél sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Jogi záradékok, ellenőrzőlista, automatikus naplózás
|Bármely üzleti tevékenység szerződés felmondásának formalizálása
|ClickUp Doc
|Alapítói megállapodás sablon a Template. Net oldalról
|Töltse le ezt a sablont
|Javadalmazási feltételek, vis maior, döntéshozatal
|Startupok, kisvállalkozások, amelyek egyszerű megállapodásra szorulnak
|Sablon. net Doc
|Startup alapítói megállapodás sablon Template. Net
|Töltse le ezt a sablont
|Kitölthető, titoktartási, szerepek/tulajdonjogok egyértelműsége
|Startupok, amelyek gyorsan formalizálják a szerepeket/részesedéseket
|Sablon. net Űrlap
|Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tól
|Töltse le ezt a sablont
|Testreszabható PDF, részletes záradékok, jogi pontosság
|Alapos, testreszabható megállapodásokra szoruló vállalkozások
|PandaDoc PDF
|Alapítói munkaszerződés sablon a RazorPay-től
|Töltse le ezt a sablont
|Próbaidő, kilépési eljárások, tőkebevonási kötelezettségek
|Startupok alapítói foglalkoztatásának formalizálása
|RazorPay Doc
|Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tól
|Töltse le ezt a sablont
|Időbeli kötelezettségvállalások, részvényátruházás, feloszlatási folyamat
|Korai fázisú startupok, amelyek meghatározzák az alapítók szerepeit
|Üzleti alapító okirat
Mik azok az alapítói megállapodás sablonok?
Az alapítói megállapodás sablonok előre megfogalmazott dokumentumok, amelyek célja, hogy segítsék a startup társalapítóit a szerepeik, felelősségeik és tulajdonosi részesedésük meghatározásában egy új vállalkozásban. Segítenek abban, hogy a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, és csökkentsék a konfliktusok kockázatát a vállalat növekedésével.
Az alapítói megállapodás általában olyan kulcsfontosságú területeket fed le, mint a részesedés elosztása, a szellemi tulajdonjogok, a döntéshozatali folyamatok és a vitás kérdések rendezése. Gyakran tartalmazza a részesedés megszerzésének ütemezését is, amelyben leírják, hogy az alapítótársak hogyan szerezhetik meg részesedésüket az idő múlásával.
Emellett a megállapodás meghatározhatja az egyes alapítók hozzájárulásait, a döntéshozatali folyamatokat, a titoktartást, a szellemi tulajdonjogokat és a csapatváltozásokra vonatkozó eljárásokat.
🔍 Tudta? A Harvard Business School professzora, Noam Wasserman, a The Founder’s Dilemma című könyv szerzője kutatásaiból kiderül, hogy a startupok megdöbbentő 65%-a a társalapítók közötti konfliktusok miatt bukik meg. Ha az első naptól kezdve világos alapító megállapodással rendelkezik, megmentheti vállalkozását ettől a balesettől!
Mi jellemzi egy jó alapítói megállapodás sablont?
Mivel az alapítók képviselik a vállalatot a fontos döntésekben, az alapítói megállapodás sablonja tökéletes cím egy olyan forrás számára, amely segít a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat meghatározni.
Íme öt fontos szempont, amelyre figyelnie kell az alapítói megállapodás sablonjának kiválasztásakor:
- Egyértelmű tulajdonosi struktúra: Győződjön meg arról, hogy a sablon meghatározza az egyes társalapítók tulajdonosi részesedését, beleértve az alapító részvényeit, a még nem megszolgált részvényeket és a teljes mértékben megszolgált részesedéseket.
- Átfogó záradékok: Keresse meg a szellemi tulajdonjogokat, a titoktartást és a kereskedelmi titkok védelmét szabályozó szakaszokat, hogy biztosítsa a vállalat vagyonát.
- Döntéshozatali folyamatok: A sablonnak fel kell vázolnia, hogyan fogják meghozni a fontosabb és a napi döntéseket, beleértve azokat az eseteket is, amikor kölcsönös írásbeli hozzájárulás szükséges.
- Javadalmazás és jogosultság: Válasszon olyan elrendezést, amely egyértelműen meghatározza a javadalmazási feltételeket, a nyújtott szolgáltatásokat és a jogosultság ütemezését, hogy elkerülje a jövőbeli vitákat.
- Jogi érvényesség: A sablonnak tartalmaznia kell egy záradékot, amely kimondja, hogy az a felek közötti teljes megállapodást képviseli, írásban aláírt és jogilag kötelező érvényű az illetékes joghatóság területén.
Alapító megállapodás sablonok
🔍 Tudta? Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a tulajdonosi részesedéssel kapcsolatos viták száma a vállalkozásokban , különösen a magántőke-szektorban. Az üzleti tevékenységek növekedése, a verseny, valamint az ESG és az AI területén felmerülő új kihívások miatt a tulajdonosi struktúra egyértelműsége fontosabbá vált, mint valaha.
A startup társalapítói számára ezeknek a vitáknak az elkerülése egy erős alapítói megállapodás sablonnal kezdődik. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb alapítói megállapodás sablonokat, amelyek segítenek Önnek a kezdetektől fogva tisztességes tulajdonosi struktúrát létrehozni és a szellemi tulajdonjogokat megvédeni.
1. ClickUp partnerségi megállapodás sablon
A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja megkönnyíti a kezdők számára a felelősségek és a pénzügyi hozzájárulások meghatározását. Segít a gyors indulásban, ha részesedési partnerséget vagy stratégiai szövetséget alakít ki.
Ez a használatra kész sablon felvázolja a partnerség feltételeit, beleértve a felek kötelezettségeit és a nyereség- és veszteségmegosztási megállapodásokat. Kiterjed a pénzügyi hozzájárulásokra, a vitás kérdések rendezésére és a napi döntéshozatalra is. Testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, és így erős tulajdonosi struktúrát építhet ki szervezetének.
Íme, miért fogja szeretni:
- Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a feladatokat és a partnerség részleteit egy helyen követi nyomon.
- Minimalizálja a konfliktusokat a nyereségmegosztás és a döntéshozatal egyértelmű feltételeinek meghatározásával.
- Tartsa mindenki összhangban a szerepek és felelősségek strukturált megközelítésével.
🔑 Ideális: Új startupok és kisvállalkozások számára, amelyek partnerségeket vagy stratégiai szövetségeket alakítanak ki.
Íme, mit mond Marc Bonney, a LiveBetter Community Services elkötelezettségi és üzleti innovációs vezetője a ClickUp-ról:
Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.
Jelenleg funkciók és földrajzi elhelyezkedés szerint elkülönített csapataink vannak, amelyek összehangolt feladatokon dolgoznak. Így a partnerségi csapat és a kommunikációs csapat külön területtel rendelkezik a ClickUp-ban, de közös feladataik vannak, ami elengedhetetlen a projekt eredményeinek elérése érdekében.
💡Profi tipp: Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp feladatokhoz, hogy meghatározza a szerepeket (pl. „vezető partner”, „pénzügyi ellenőr”, „jogi kapcsolattartó”) vagy kategorizálja a felelősségi köröket, így könnyebben szűrheti és ellenőrizheti, ki mit csinál.
2. ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon
A ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablonja úgy lett kialakítva, hogy formalizálja közös vállalkozását, megvédje mindkét fél érdekeit és fenntartsa a pozitív tőkeegyenleget. Lehetővé teszi, hogy könnyedén felvázolja az egyes partnerek felelősségeit és kötelezettségeit.
Ez a sablon olyan alapvető területeket fed le, mint a döntéshozatali folyamatok, az arányos pénzügyi hozzájárulások és a konkrét tulajdonrészek. Segít együttműködési kultúrát kialakítani az összes partner között, miközben minimalizálja a konfliktusokat és ápolja a kölcsönös bizalmat.
Íme, miért fogja szeretni:
- A testreszabható mezők segítségével rendszerezheti a partnerség részleteit.
- Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a partnerségi feltételek hatékony beállításához és tárolásához.
- Dolgozzon ki egy világos struktúrát a pénzügyi hozzájárulásokra és a döntéshozatalra vonatkozóan.
🔑 Ideális: Partnerek számára, akik 50/50 tulajdonosi struktúrát szeretnének létrehozni, egyértelmű szerepkörökkel és felelősségi körökkel.
👋🏾 Kérje a ClickUp Brain segítségét a szerződés vagy üzleti ajánlat megfogalmazásában!
➡️ További információ: Ingyenes együttműködési megállapodás sablonok Word és ClickUp formátumban
3. ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablon
Ossza meg az üzletet, ne a drámát. Egy 50/50 LLC mindkét tagjának egyenlő hatalmat biztosít, de egyértelmű megállapodás nélkül a dolgok gyorsan zavarossá válhatnak. Használja a ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonját.
A sablon segítségével jogilag kötelező erejű dokumentumot hozhat létre, amely egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg a tagokkal szemben, védi befektetését és felvázolja a konfliktusok megoldásának módszereit. Ezenkívül a sablon foglalkozik a tagok felvételével és kizárásával is, így biztosítva, hogy vállalkozása szilárd tulajdonosi struktúrával rendelkezzen és felkészülten növekedhessen.
Íme, miért fogja szeretni:
- Határozza meg a nyereség és veszteség méltányos megosztását az egyenlő partnerek között.
- A ClickUp Board View segítségével könnyedén láthatja a megállapodás állapotát.
- Kezelje hatékonyan a munkafolyamatot a megjegyzésekre adott válaszok és a beágyazott alfeladatok segítségével.
🔑 Ideális: egyenlő részesedésű partnerek számára, akik korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, és egyértelmű irányelveket szeretnének a vezetés és a tulajdonjogok tekintetében.
💡 Profi tipp: A viták elkerülése érdekében mindig előre beszéljék meg a tulajdonjogokat. A bíróságon nehéz lehet bizonyítani, hogy kié az ötlet, ha azt a tulajdonos vagy az érintett személy nem határozza meg egyértelműen.
4. ClickUp megállapodási levél sablon
A ClickUp megállapodási sablonjával egyszerűen elkészítheti a világos megállapodási levelet, amelyet minden érintett fél megérthet. A sablon tartalmazza a projekt részleteit, a kapcsolódó költségeket és az egyes felek kötelezettségeit.
Ezenkívül ez a sablon egyszerűsíti a megállapodás folyamatát, mivel testreszabható szakaszokat tartalmaz az ütemtervek, a teljesítések és az aláírások számára. A felhasználóbarát formátumnak köszönhetően a dokumentum gyorsan és egyszerűen adaptálható bármely projekthez vagy partnerséghez.
Íme, miért fogja szeretni:
- Tartsa a megállapodásokat egyszerűnek és könnyen követhetőnek.
- Időt takaríthat meg a kész levélformátum használatával.
- Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Milestones segítségével, miközben áttekinti a megállapodást.
🔑 Ideális: Startupok és vállalkozók számára, akik gyors, egyértelmű megállapodásokra van szükségük projektekhez vagy partnerségekhez.
5. ClickUp munkaszerződés-sablon
A csapatmegállapodások segítenek a projektek zökkenőmentes lebonyolításában azáltal, hogy egyértelmű elvárásokat és felelősségi köröket határoznak meg. A ClickUp munkamegállapodás-sablon segít csapatának meghatározni küldetését, szerepeit és közös értékeit, biztosítva, hogy mindenki együttműködjön és felelősségteljesen viselkedjen.
Ezenkívül ez a sablon tisztázza a szerepeket és a felelősségeket, hogy segítsen optimalizálni az erőforrásokat. Ezzel világos képet kaphat az egyes tagok erősségeiről, munkastílusáról és a közös célokhoz való hozzájárulásáról.
Íme, miért fogja szeretni:
- Határozza meg csapata küldetését és célját, hogy mindenki motivált maradjon.
- A rugalmas elrendezési lehetőségek segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást és gyorsan módosíthatja a tervet.
- Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat határidőkkel, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak előre.
🔑 Ideális: Startupok vagy korai fázisban lévő vállalkozások csapatai számára, akiknek egyértelmű megállapodásokra van szükségük a felelősségek és a csapat célkitűzései tekintetében.
➡️ További információ: Ingyenes egyszerű üzleti szerződés sablonok és megállapodások
6. ClickUp vállalkozói megállapodás sablon
Külső vállalkozók alkalmazásakor a részletes megállapodás kulcsfontosságú az Ön vállalkozásának és a vállalkozónak a védelme szempontjából. A ClickUp vállalkozói megállapodás sablon segítségével könnyedén meghatározhatja a munkaköri felelősségeket, a határidőket, a fizetési feltételeket stb.
Készre szabott szerződés-sablonként a kiszervezett munka minden fontos aspektusát lefedi, beleértve a munka terjedelmét, az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat, hogy mindkét fél tisztában legyen az elvárásokkal. Emellett segít a piaci értéknek megfelelő feltételek meghatározásában, hogy a vállalkozók összhangban legyenek a vállalat céljaival.
Íme, miért fogja szeretni:
- Kövesse nyomon minden részletet egyedi mezőkkel, például jelölőnégyzetekkel, hogy ne maradjon ki semmi.
- Automatizálja az emlékeztetőket és frissítéseket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.
- Küldje el az aláírásra szánt megállapodásokat közvetlenül e-mail integrációk segítségével.
🔑 Ideális: kis- és középvállalkozások számára, amelyek időérzékeny projektekben dolgozó szabadúszókat vagy szerződéses munkavállalókat irányítanak.
➡️ További információk: A szerződések típusai és hatékony kezelésük
7. ClickUp vállalkozói menedzsment sablon
Nehézségeket okoz a szerződések kezelése? Próbálja ki a ClickUp szerződéskezelő sablonját, amellyel a szerződések megfogalmazásától és tárolásától a határidők és megújítások nyomon követéséig az egész folyamatot megszervezheti.
Ez a kezdőknek is könnyen használható, alkategóriás sablon megkönnyíti az érdekelt felek kezelését és a megújítási emlékeztetőket. Finomítja a szerződéskezelési folyamatot, és biztosítja vállalkozása szabályszerűségét és a vállalkozókkal való szoros kapcsolatokat.
Íme, miért fogja szeretni:
- Kövesse nyomon a szerződés állapotát egyedi címkékkel, például „Elfogadva”, „Készítés alatt” és „Felülvizsgálat alatt”.
- Használja a Gantt-diagram nézetet a szerződés idővonalának vizualizálásához.
- Szervezze meg a szerződéseket táblázatokkal, hogy a nyilvántartások könnyen hozzáférhetők legyenek.
🔑 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek több vállalkozói szerződést kezelnek, amelyek egyértelmű nyomon követést és időben történő megújítást igényelnek.
📮 ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljainak nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon azokat. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait?
Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, amelyben a tervező szerkezete és az automatizálás ereje találkozik. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem.
Így hajthatja végre pontosan a ClickUp segítségével:
💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.
8. ClickUp szerződés felmondási levél sablon
A ClickUp szerződés felmondási levél sablonja megkönnyíti egy professzionális és egyértelmű felmondási levél megírását, amelyben ismertetik a döntést, és kitérnek minden szükséges részletre.
Ez a levélsablon segít meghatározni a felmondási feltételeket, kezelni mindkét fél aggályait, és kezelni a felmondással kapcsolatos pénzügyi vagy jogi kötelezettségeket. Ezenkívül megkönnyíti a nehéz beszélgetéseket, és biztosítja a jövőbeni hivatkozáshoz szükséges egyértelmű dokumentációt.
Íme, miért fogja szeretni:
- Kész jogi záradékokat kínál bármilyen felmondási esetre.
- Beépített ellenőrzőlista a fennálló kötelezettségek és a következő lépések egyértelmű felvázolásához.
- Minden levelet automatikusan naplóz, hogy biztonságos nyilvántartást vezessen.
🔑 Ideális: Bármely vállalkozás számára, amelynek egyszerű és jogilag megfelelő módszerre van szüksége a szerződés felmondásának formalizálásához.
➡️ További információk: Jogi munkafolyamat-szoftver az ügyvédi irodák szervezett működéséhez
9. Alapítói megállapodás sablon a Template. Net webhelyről
Vállalkozás indításakor az egyszerűség kulcsfontosságú lehet.
A Template.net alapítói megállapodás sablonja ideális választás egyszerű megállapodásokhoz. Ideális azoknak a társalapítóknak, akik szeretnék hivatalossá tenni üzleti kapcsolatukat anélkül, hogy elmerülnének a jogi szakzsargonban.
Ez az egyszerű, azonnal használható sablon egy teljes mértékben szerkeszthető fedőlap, amelyre felteheti logóját és cégének adatait. A sablon olyan alapvető szempontokat fed le, mint a munkakör, a javadalmazás, a titoktartás és a felelősség. Ez megkönnyíti az összes alapító alapvető felelősségeinek és jogainak felvázolását.
Íme, miért fogja szeretni:
- Határozza meg egyértelműen a kompenzációs feltételeket, hogy elkerülje a fizetési vitákat.
- A vis maior rendelkezéssel fedezze fel az előre nem látható körülményeket.
- Határozza meg egyértelmű döntéshozatali folyamatokat a jövőbeli konfliktusok elkerülése érdekében.
🔑 Ideális: Startupok és kisvállalkozások számára, akik egyszerű és jogilag érvényes alapító megállapodást keresnek.
10. Startup alapító megállapodás sablon Template. Net
A Template.net startup alapítói megállapodás sablonja szintén egy alapítói megállapodás, de egy kis csavarral: ez egy űrlap sablon. A hagyományos, szószaporító megállapodásokkal ellentétben rövid, gyors és lényegre törő.
Ez az űrlap sablon a startupok gyakori kihívásainak kezelésére szolgál, arra ösztönözve az alapítókat, hogy előre tisztázzák a döntéshozatali jogköröket és a vitarendezési módszereket. Ez segít elkerülni a potenciális konfliktusokat és szilárd alapot teremt a startup növekedéséhez.
Miért fogja szeretni:
- Gyorsan és egyszerűen, csak töltse ki az üres mezőket, és máris készen áll.
- Egyszerűen határozza meg a szerepeket, a felelősségeket és a tulajdonjogokat.
- Beépített titoktartási záradékok az üzleti titkok és egyéb bizalmas információk védelmére.
🔑 Ideális: Startupok számára, akik egyszerű, kitölthető megállapodást keresnek a szerepek és a részesedés százalékos megosztásának formalizálására, anélkül, hogy hosszú jogi szakszavakba kellene belemélyülniük.
11. Alapítói megállapodás sablon a PandaDoc-tól
A PandaDoc alapítói megállapodás sablonja igen átfogó és tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek formalizálni szeretnék tulajdonosi struktúrájukat és jogi felelősségüket. Hozzáadhat egy személyre szabott fedőlapot is a logójával és elérhetőségeivel, hogy professzionálisabbá tegye a dokumentumot.
Ez a jogi sablon 12 részletes szakaszt tartalmaz, beleértve a tulajdonjog átruházására, a kezdeti tőkehozzájárulásokra és a részesedés megszerzésére vonatkozó záradékokat. Ezenkívül felvázolja a lemondás, az eltávolítás és a képviselői garanciák folyamatát, hogy üzleti megállapodása megfeleljen a törvénynek.
Íme, miért fogja szeretni:
- Testreszabhatja a PDF-fájlt a vállalata adataival.
- Részletes záradékokkal alakítson ki egyértelmű tulajdonosi struktúrát.
- A módosításokról és a lemondásokról szóló szakaszokkal biztosítsa a jogi feltételek pontosságát.
🔑 Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek részletes és testreszabható megállapodás-sablont keresnek a tulajdonjog, a jogi védelem és a tagok szerepeinek részletes szabályozására.
➡️ További információ: Mi az a csapatmunka? Hatékony stratégiák a csapatod számára
12. Alapító munkaszerződés sablon a RazorPay-től
A RazorPay alapító munkaszerződés-sablonja egy átfogó munkaszerződés-sablon. Úgy tervezték, hogy formalizálja az új alkalmazott (alapító) szerepeit és felelősségeit, miközben védi a vállalat érdekeit.
Ez a sablon meghatározza az alapító kötelezettségeit, javadalmazását és jogait. A teljes jogi egyértelműség érdekében olyan fontos záradékokat tartalmaz, mint a titoktartás, a versenytilalom, a felmondás, a szellemi tulajdonjogok, a harmadik felek részére történő kifizetések és egyéb feltételek.
Íme, miért fogja szeretni:
- Határozza meg a próbaidőket és a teljesítményértékelés mérföldköveit az alapítók számára.
- Foglalja bele a részletes kilépési eljárásokat az alapítók önkéntes vagy kényszerű távozása esetén.
- Vázolja fel az alapító kötelezettségeit a vállalat tőkebevonásával és a befektetői kapcsolatokkal kapcsolatban.
🔑 Ideális: Startupok és kis- és középvállalkozások számára, amelyek formalizálják az alapítók szerepeit és felelősségeit.
💡 Bónusz tipp: Mindig foglaljon bele tanúi záradékot a megállapodásokba, hogy azok teljes mértékben érvényben maradjanak. Például világosan határozza meg, ki felelős az egyes feladatokért, és azok mely témakörbe tartoznak.
13. Alapítói megállapodás sablon a Business Setup-tól
Több alapítóval indít vállalkozást? Próbálja ki a Business Setup alapítói megállapodás sablonját a sikeres induláshoz. A sablon egyértelműen meghatározza az egyes alapítók jogait és kötelezettségeit a zökkenőmentes csapatmunka biztosítása érdekében.
Ez a megállapodás-sablon minden szempontot lefed, a várakozási időtől és a kilépési formalitásoktól a tulajdonosi struktúráig és a vitarendezésig. Lényegében egykomponensű megoldás azoknak a startupoknak, amelyek belső megállapodásaikat hivatalossá szeretnék tenni.
Íme, miért fogja szeretni:
- Határozza meg az alapítók időbeli elkötelezettségét és a minimális részvételi követelményeket.
- Egyszerűsítse a részvényátruházás és a vitarendezés folyamatát.
- Szervezze meg a feloszlási folyamatot a vállalat bezárása esetére.
🔑 Ideális: Startupok és korai fázisban lévő vállalkozások számára, amelyek egyértelműen szeretnék meghatározni az alapítók szerepeit és átlátható döntéshozatali folyamatot szeretnének kialakítani.
➡️ További információ: Hogyan lehet elsajátítani a startupok projektmenedzsmentjét?
Tartsa naprakészen megállapodásait a ClickUp segítségével
A strukturált megállapodás-sablonok elengedhetetlenek az erős és átlátható üzleti kapcsolatok kiépítéséhez.
A ClickUp, az all-in-one munkaalkalmazás, átfogó sablonválasztékot kínál, amelynek segítségével könnyedén létrehozhat, kezelhet és nyomon követhet minden megállapodását, legyen az vállalkozói szerződés, alapítói kötelezettségvállalás vagy felmondási levél.
Ezek a sablonok időt takarítanak meg, ugyanakkor biztosítják, hogy minden részletet figyelembe vegyenek, jelentősen csökkentve a félreértések kockázatát. Ne hagyja, hogy a dokumentáció lassítsa Önt.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartsa üzleti vállalkozását a fejlődés útján!