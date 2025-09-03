Ingyenes adományozási űrlap sablonok az adománygyűjtés egyszerűsítéséhez

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) újra fontossá válik. De az előnyök nem csak a jótékonysági szervezetekre terjednek ki, hanem a szervezet alkalmazottaira is pozitív hatással vannak.

Bár a vállalkozások finanszírozhatják az ügyet, a nonprofit szervezetek és a nem kormányzati szervezetek felelősek az adományozási folyamat racionalizálásáért.

Ez azt jelenti, hogy hibamentes adományozást tesz lehetővé, pontos adományozói információkat gyűjt az adományozók számára, és egyszerűsíti a fizetések nyomon követését.

Ehhez segítséget nyújtanak a legjobb adományozási űrlap sablonok, amelyek megkönnyítik az adományozási űrlapok létrehozását, a hatékony adománygyűjtést és a kifizetések kezelését.

Mik azok az adományozási űrlap sablonok?

Az adományozási űrlap sablonok előre megtervezett, testreszabható űrlapok, amelyeket nonprofit szervezetek és jótékonysági szervezetek használnak adományok és alapvető adományozói adatok gyűjtésére.

Lényegében egy feladatuk van: egyszerűsíteni az adományozási folyamatot azáltal, hogy megkönnyítik az online adományozási űrlapok létrehozását, megosztását és kezelését. Így csökkentik a manuális munkát:

✅ Fogadjon el egyszeri vagy rendszeres adományokat

✅ Tartalmazza az adomány összegére, a kapcsolattartási adatokra és a fizetési partnerekre vonatkozó kötelező mezőket.

✅ Opcionális mezők kínálata megjegyzések, adománytípus vagy valakinek tiszteletére tett ajándékok megadásához.

✅ Teljes testreszabás a szervezet arculatához és adománygyűjtési céljaihoz igazodva.

✅ Integrálja megbízható fizetési rendszerekkel, mint például a PayPal vagy a Stripe.

A legjobb adományozási űrlap sablonok áttekintése

Itt található az összefoglaló táblázat a legjobb adományozási űrlap sablonokról, az egyes sablonokhoz tartozó helyes céloldal és letöltési linkekkel:

Mi jellemzi a jó adományozási űrlap sablont?

A Reddit felhasználói egyértelművé tették, hogy a nonprofit szervezetek mit keresnek az online adományozási űrlap sablonjaikban. Az ideális adományozási űrlap sablon egyensúlyt teremt az egyszerű adományozási folyamat és a zökkenőmentes, biztonságos felhasználói élmény között.

Az egyik nagy előny a többféle fizetési mód támogatása. Összefoglaljuk az ideális adományozási űrlap sablonnak szükséges egyéb funkciókat:

Csak a szükséges mezőket tartalmazza, hogy a potenciális adományozók ne legyenek túlterhelve a túl sok adat megadásával.

Támogatja az egyszeri és ismétlődő adományokat egyértelműen megjelenített opciókkal.

Lehetővé teszi az adományozók számára, hogy személyre szabják az adomány összegét , vagy a javasolt értékek közül válasszanak.

Integrációt kínál megbízható fizetési partnerekkel, mint például a PayPal vagy a Stripe .

Magyarázza el, hogyan támogatják az adományok a jótékonysági szervezetet vagy ügyet, és hogyan építik a bizalmat.

💡 Profi tipp: A nonprofit szervezetek irányítása többet igényel, mint jótékonysági szándékok – A ClickUp használata hatékony nonprofit szervezetek irányításához című cikk bemutatja, hogyan lehet racionalizálni a működést, szervezett maradni és az erőfeszítéseket a legfontosabbra, azaz a küldetésre összpontosítani.

A 15 legjobb adományozási űrlap sablon

Íme 15 legjobb adományozási űrlap sablon, amelyek támogatják az adománygyűjtőket és a jótékonysági szervezeteket.

Az alábbi sablonok mindegyike tartalmazza az ideális felhasználási esetet és az adományozói adatok típusát, amelyek gyűjtésében segítséget nyújt.

1. ClickUp adományozási űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Élvezze a beépített automatizálást és a fizetési partnerekkel való integrációt a ClickUp adományozási űrlap sablonjával.

Érezte már valaha, hogy az adományozási folyamat több munkát igényel, mint kellene? A ClickUp megérti ezt.

A ClickUp adományozási űrlap sablonja azért készült, hogy a nonprofit szervezetek és jótékonysági szervezetek kevesebb időt töltsenek az űrlapok kitöltésével, és több időt fordíthassanak a tényleges adománygyűjtésre.

Könnyedén gyűjtheti az adományozók adatait, kezelheti a kifizetéseket és automatizálhatja a köszönőüzeneteket – mindezt anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Akár egyszeri adománygyűjtést szervez, akár ismétlődő adományokat kell kezelnie, ez a testreszabható űrlap mindent rendezett, biztonságos és egyszerűvé tesz mind Ön, mind az adományozók számára.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Összegyűjti az adományozók adatait, kezeli a kifizetéseket és automatizálja a köszönő üzeneteket.

Teljesen testreszabható, hogy illeszkedjen nonprofit szervezetének arculatához és igényeihez.

Integrálható megbízható fizetési partnerekkel a biztonságos, zökkenőmentes adományozás érdekében.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek és jótékonysági szervezetek számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az adományok fogadását, automatizálni a nyomon követést és biztonságosan gyűjteni az adományozói információkat egy helyen.

2. ClickUp adományozási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kevesebb időt kell fordítania a fájlok rendezésére a ClickUp adományozási sablon használatával.

Az adományokat hagyományosan táblázatokban és e-mailekben kezelték. Ez azonban soha nem végződik jól: az adatok elvesznek, az adományozók kimaradnak, és az egész adományozási folyamat inkább kaotikusnak tűnik, mint hasznosnak.

A ClickUp adományozási sablonja egy központi platformot biztosít a nonprofit szervezetek számára, amelyen nyomon követhetik az adományokat, rendszerezhetik az adományozói információkat és hatékonyan teljesíthetik az adománygyűjtési célokat.

Az egyszeri adományozóktól az ismétlődő adományokig, ez az űrlap segít minden részletet rögzíteni, miközben összhangban marad a szervezet céljaival.

Ezen felül kapcsolatba léphet fizetési partnereivel, nyomon követheti a kampány teljesítményét, és gyorsan hozzáférhet az adományozók előzményeihez – mindezt egyetlen munkaterületen.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az összes adományt és adományozó adatait egy munkaterületen központosítja.

Egy pillanat alatt nyomon követheti az adománygyűjtés előrehaladását és az adományozók történetét.

Alkalmazkodik egyszeri és ismétlődő adományozási kampányokhoz egyaránt.

✨ Ideális: Adománygyűjtő csapatok számára, akiknek központi rendszerre van szükségük az egyszeri és ismétlődő adományok nyomon követéséhez, teljes adományozói átláthatósággal.

3. ClickUp adományozási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp adományozási levél sablonjával egységességet, bizalmat és rendszert hozhat adományozási folyamatába.

Az adományok gyűjtésének első lépése az adományozók megkeresése, ami néha kihívást jelenthet.

A jó hír az, hogy nem kell így lennie! Ez különösen igaz, ha rendelkezésére áll egy jól megfogalmazott levél.

Itt jön be a ClickUp adományozási levél sablonja. Ez a sablon segít a nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek világos, meggyőző üzeneteket írni, amelyek hatással vannak a potenciális adományozókra.

Az íráson túl a sablon nyomon követi az egyes adományozási kérelmeket, rögzíti a válaszokat, és rendszerezi az adományozói információkat a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Segít világos, meggyőző adományozási kérelmek megírásában.

Naplózza minden adományozóval való interakciót és nyomon követi a további lépéseket.

Rendezettséget biztosít az összes kommunikációban a jövőbeli kapcsolattartáshoz.

✨ Ideális: Outreach koordinátorok számára, akik meggyőző adományozási leveleket írnak, miközben minden adományozóval való interakciót naplóznak és nyomon követnek.

👋🏾 Kérjen segítséget egy AI asszisztenstől, hogy segítsen Önnek a bonyolult adománykövetési feladatok elvégzésében!

4. ClickUp adománygyűjtési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa összehangoltan csapatát és nyomon követve alapjait a ClickUp adománygyűjtési terv sablonjával.

Tudja, mire van szükség a legtöbb adományozási kampányhoz? Egy adománygyűjtési sablonra, amely átfogóan bemutatja az adományozási folyamat minden szakaszát az elejétől a végéig.

Végül is egy nagyszerű adománygyűjtő kampány egy szilárd tervvel kezdődik – pontosan ezt kínálja a ClickUp adománygyűjtési terv sablonja.

Ez az űrlap sablon segít a nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek a célok meghatározásában és a stratégiák kidolgozásában. Ezenkívül különösen hasznos a haladás nyomon követésében és a feladatok csapatok közötti koordinálásában.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egy helyen összefoglalja az adománygyűjtési célokat, stratégiákat és ütemterveket.

Nyomon követi az előrehaladást és a csapat felelősségeit minden kampány szakaszában.

Mindenki számára egyértelmű, megvalósítható lépéseket biztosít.

✨ Ideális: kampánymenedzserek számára, akik stratégiai adománygyűjtési terveket készítenek, egyértelműen meghatározott célokkal, ütemtervekkel és a haladás nyomon követésével.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a kommunikációt, a határidőket és a nyomon követéseket a ClickUp szponzorálási űrlap sablonjával.

Nem minden adományozó adományoz – egyesek szponzorálnak –, ami más megközelítést igényel.

A ClickUp szponzorálási űrlap sablonja segít összekapcsolni a szponzorokat az adománygyűjtő kampányaival strukturált, könnyen kitölthető űrlapok segítségével, amelyek rögzítik a megfelelő adományozói információkat.

Akár pénzeszközöket, felszerelést vagy természetbeni támogatást keres, ez az egyedi űrlap segít Önnek értelmes, hosszú távú kapcsolatokat építeni üzleti partnereivel és közösségi szponzorokkal.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendszerezett űrlapokkal rögzíti a szponzorok adatait és a támogatás típusait.

Automatikusan nyomon követi a kommunikációt, a határidőket és a nyomon követést.

Tartós kapcsolatokat épít ki üzleti partnerekkel és szponzorokkal

✨ Ideális: Szervezetek számára, amelyek strukturált, professzionális felvételi űrlapokkal lépnek kapcsolatba vállalati szponzorokkal és közösségi partnerekkel.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, csak azért, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden már dokumentálva lenne és könnyen megtalálható lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével elkerülheti a oda-vissza levelezést. Csak tegye fel kérdését közvetlenül a munkaterületén – a ClickUp Brain azonnal megkeresi a válaszokat a dokumentumaiból vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó eszközökből.

6. ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervező sablonjával minden rendezvénye sikeres lesz.

Képzelje el, hogy egyetlen központi munkaterületen tervezheti meg a feladatokat, gyűjtheti az adományozói információkat, nyomon követheti adománygyűjtő kampányait és kezelheti a kifizetéseket. Pontosan ezt kínálja a ClickUp adománygyűjtő eseménytervező sablonja.

Adománygyűjtő rendezvény szervezésekor túl sok elemre kell figyelnie egyszerre: helyszín, önkéntesek, adományok és határidők.

Ez a sablon segít a nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek mindent egy helyen tartani. A beépített ütemtervek, feladatkiosztások és állapotkövetés segítségével csapata a logisztika helyett a hatásra koncentrálhat.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Szervezze meg az egyes eseményekhez kapcsolódó feladatokat, ütemterveket és költségvetéseket.

Feladatokat rendel hozzá és valós időben követi nyomon az állapotot.

Központosítja az adományozói információkat, a kifizetéseket és az önkéntesek koordinációját.

✨ Ideális: Rendezvény szervezőknek, akik önkénteseket, helyszíneket, költségvetéseket és adományokat kezelnek – mindezt egy közös munkaterületről.

🧠 Érdekes tény: A munkavállalók 91%-a szerint vállalatuk célja a pandémiához és a gazdasági változásokhoz hasonló nehéz időkben is összetartozás érzését adta nekik. Kiderült, hogy egy küldetésvezérelt szervezetnél dolgozni jó mind a világnak, mind a morálnak!

7. ClickUp nonprofit SOP sablon

Ingyenes sablon letöltése Csökkentse az ismétlődő munkát, és folytassa küldetését a ClickUp nonprofit SOP sablon segítségével.

Csak egy nonprofit szervezetet vezető személy érti meg a napi teendőlistán szereplő feladatok hatalmas számát – tájékoztatás, önkéntesek, adományok és minden más.

A ClickUp nonprofit SOP sablonja segít megszervezni ezt a komplexitást azáltal, hogy lépésről lépésre kidolgozhatja a szervezet minden részének eljárásait.

A legjobb az egészben, hogy például a munkafolyamatokat és a dokumentumokat is vizualizálhatja, ami nagyon hasznos a adománygyűjtő kampányok kezelése során.

A sablon részletes ellenőrzőlistákat, állapotkövetést és a kapcsolódó feladatok közötti egyszerű linkeket is tartalmaz, amelyek mindegyike teljes mértékben testreszabható az Ön igényeinek megfelelően.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A lépésről lépésre kidolgozott eljárásokkal egységesíti a munkafolyamatokat.

Csökkenti az ismétlődő munkát és biztosítja a csapat konzisztenciáját.

Testreszabható ellenőrzőlisták és állapotkövetés minden folyamat számára

✨ Ideális: Műveleti csapatok számára, akik egységesíteni szeretnék a munkafolyamatokat, csökkenteni szeretnék az ismétlődő feladatokat, és biztosítani szeretnék, hogy mindenki ugyanazt a stratégiát kövesse.

8. ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Szeretné elérni céljait? Próbálja ki a ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablonját!

Egy nonprofit esemény megtervezése azt jelenti, hogy minden feladatot el kell látni – a logisztikai koordinátortól a fundraising vezetőig. A ClickUp nonprofit eseménytervezési sablonja mindezt egy helyen egyesíti, így nem kell táblázatokkal vagy e-mailekkel bajlódnia.

A sablon így működik: megtervezheti az ütemtervet, feladatok kiosztását, nyomon követheti a költségvetést, és akár az eseményhez kapcsolódó adományokat is gyűjthet.

Ez az egyedi űrlap sablon a tervezés egyszerűsítésére készült, hogy szervezeted a közösségre gyakorolt hatásra koncentrálhasson, nem pedig a teendőlistákra.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az események ütemtervét, feladatait és költségvetését egyetlen nézetben térképezi fel.

Egyszerűsíti az egyes eseményekhez kapcsolódó adatgyűjtést és tájékoztatást.

Segít a tervezés szervezésében és csökkenti az e-mailek túlterheltségét.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek csapata számára, akik adománygyűjtő eseményeket koordinálnak, a logisztikától az adományozók megkereséséig, anélkül, hogy elmerülnének az e-mailek tengerében.

9. ClickUp tagsági űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Az egyedi űrlapoktól az automatizált munkafolyamatokig – biztosítsa a következetességet a ClickUp tagsági űrlap sablonjával.

A tagságok kezelése nem lehet nehezebb, mint az adományok kezelése – és a ClickUp tagsági űrlap sablonjával ez nem is az.

Akár online közösséget épít, akár nonprofit szervezetet vezet, ez a nonprofit sablon segítségével gyorsan, biztonságosan és minden lépést figyelembe véve gyűjtheti össze a tagok adatait.

Rendezheti az alapvető információkat, nyomon követheti a bevonási folyamatot, és mindent egy helyen tárolhat.

Ez a sablon azoknak a csapatoknak is tökéletes, akik csökkenteni szeretnék az adminisztrációs időt, miközben biztosítják, hogy minden regisztráló személy zökkenőmentes, strukturált élményben részesüljön.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Biztonságosan gyűjti és rendszerezi a tagok adatait

Automatizálja az új tagok felvételét és nyomon követi a tagsági státuszt.

Csökkentse az adminisztrációs időt egyszerű, strukturált munkafolyamatokkal.

✨ Ideális: közösségi menedzserek és nonprofit szervezetek számára, akik új tagokat vesznek fel, miközben adataikat tisztán, biztonságosan és rendezett formában tartják.

🧠 Érdekes tény: A fogyasztók egynegyede és szinte ugyanennyi befektető állítja, hogy egyáltalán nem tolerálja az erkölcstelen vállalatokat. Mi a tanulság ebből? A jótett az üzletnek is jót tesz.

10. Adományozási űrlap sablon a Jotformtól

via Jotf vagy m

Pénzt szeretne gyűjteni nonprofit szervezetének vagy új projektjének? Ez a Jotform által fejlesztett adományozási űrlap sablon gyors, kódolás nélküli módot kínál az adományok és az adományozói adatok gyűjtésére anélkül, hogy űrlapot kellene készítenie a semmiből.

Akár közösségi programot indít, akár további adományokat kér egy meglévő kezdeményezéshez, ez az online adományozási űrlap segít könnyedén rögzíteni a legfontosabb adatokat.

Ezenkívül ez a sablon integrálható a vezető fizetési partnerekkel, és támogatja az űrlapok testreszabását, így szervezetének megjelenése és üzenetei összhangban lehetnek küldetésével.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kódolás nélküli beállítás a gyors, testreszabható adományozási űrlapokhoz

Integrálható fizetési partnerekkel az egyszerű adománygyűjtés érdekében.

Tökéletes támogatáskérelmekhez és új adománygyűjtési kezdeményezésekhez.

✨ Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek támogatást vagy adományt kérnek, és gyors, testreszabható módot keresnek az adományozási kérelmek online összegyűjtésére.

11. Vérdonációs űrlap sablon a Jotformtól

via Jotform

Az adományok nem mindig pénzbeniak. Ha kórházban, vérbankban vagy nonprofit egészségügyi szervezetnél dolgozik, a Jotform vérdonációs űrlap sablonja megkönnyíti az adományozók regisztrációját és a fontos adományozói adatok gyűjtését.

Először is, ez az űrlap teljesen testreszabható, így logót adhat hozzá, mezőket módosíthat és a márkájához igazíthat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Ezenkívül a HIPAA-kompatibilis funkciók biztosítják az érzékeny adatok biztonságát, miközben egyszerűsítik az adományozási folyamatot az űrlap benyújtásától a nyomon követésig.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vérdonorok regisztrálása és fontos egészségügyi adatok gyűjtése

Bármely szervezet számára testreszabható mezők és márkajelzés

HIPAA-kompatibilis funkciók a biztonságos adatkezeléshez

✨ Ideális: Kórházak, vérbankok és egészségügyi nonprofit szervezetek számára, amelyek biztonságos, HIPAA-kompatibilis véradói adatokat gyűjtenek.

🧠 Érdekesség: Az Egyesült Államokban több mint 170 millió ember regisztrált szervdonorként, de csak körülbelül 3 az 1000-ből hal meg olyan módon, hogy szervadományozásra alkalmas legyen. Ezért lehet életmentő jelentőségű a donorként való regisztráció.

12. Jótékonysági adományozási kérelem sablon a 123FormBuilder-től

via 123FormBuilder

A legtöbb nem kormányzati szervezet számára a rendszeres adománykérések fogadásának igazi áldás. Azonban a rendezetlen beérkező levelek mappája nem jelent megoldást.

A 123FormBuilder adományozási űrlap sablonja egyszerű és hatékony módszert kínál az adományozási kérelmek biztonságos és hatékony gyűjtésére – nincs szükség programozási vagy technikai ismeretekre.

Ezenkívül testreszabhatja az űrlapot, beágyazhatja a webhelyére, és perceken belül elkezdheti gyűjteni a részletes adományozói információkat vagy finanszírozási kérelmeket.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egyszerűsítse az adományozási kérelmeket egy egyszerű online űrlap segítségével.

Könnyen beágyazható a webhelyére, így az adományozók gyorsan hozzáférhetnek.

Biztonságosan gyűjti és rendszerezi az adományozói információkat

✨ Ideális: nagy mennyiségű adományozási kérelmet kezelő nem kormányzati szervezetek számára, amelyeknek egyszerű, biztonságos és technikai problémák nélküli befogadási folyamatra van szükségük.

13. Adományozási előfizetés lemondási űrlap sablon a 123FormBuilder-től

via 123FormBuilder

Az ismétlődő adományok ijesztőek lehetnek. Bár ez olyan érzés lehet, mintha szakítanál a bankoddal, ez az egyedi űrlap sablon biztosítja, hogy ez ne történjen meg.

A nonprofit és jótékonysági szervezetek számára készült adományozási előfizetés lemondási űrlap tiszteletteljes és biztonságos módot kínál az adományozóknak a folyamatos adományozásból való kilépésre.

Ez a sablon teljes mértékben testreszabható, könnyen beágyazható a webhelyére, és segít értékes visszajelzéseket gyűjteni, miközben védi az érzékeny adományozói információkat.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tiszteletteljes, egyszerű módot kínál az adományozóknak az adományozásból való kilépésre.

Visszajelzéseket gyűjt a jövőbeli adományozói élmény javítása érdekében.

Védi az érzékeny adományozói adatokat a biztonságos űrlapkezeléssel.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, amelyek ismétlődő adományokat kezelnek, és szeretnék az adományozási lehetőségek lemondását átláthatóvá, tiszteletteljesvé és egyszerűvé tenni.

14. Idősellátás és -támogatás adományozási űrlap sablon a Venngage-től

via Venngage

Ha jótékonysági vagy nonprofit szervezetének középpontjában az időskori gondozás áll, adományozási űrlapjának professzionalizmust, bizalmat és egyszerűséget kell tükröznie.

A Venngage idősgondozási és támogatási adományozási űrlap sablonja tiszta, hozzáférhető dizájnt kínál, amelyet teljes mértékben testreszabhat – a színektől és ikonoktól a márkajelzésig és üzenetekig.

Ez az űrlap sablon digitális formátumokban is jól működik, és könnyen megosztható vagy beágyazható a webhelyére vagy nyomtatott anyagaiba.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A letisztult, hozzáférhető kialakítás bizalmat épít az adományozók körében.

Teljesen testreszabható, hogy illeszkedjen jótékonysági szervezetének arculatához.

Digitális és nyomtatott formátumokban is használható, így könnyen megosztható.

✨ Ideális: Idősellátást támogató jótékonysági szervezetek számára, akik egy kifinomult, könnyen hozzáférhető űrlapot szeretnének, amely az első kattintástól kezdve megteremti az adományozók bizalmát.

15. Adományozási űrlap orvosi segítségnyújtáshoz – sablon a Venngage-től

via Venngage

Az orvosi segélyezési kampányok gyakran sürgős és hatékony kommunikációt igényelnek, és a Venngage adományozási űrlap sablonja pontosan ezt biztosítja.

Akár orvosi kezelésekre, felszerelésekre vagy sürgősségi segélyekre gyűjt pénzt, ez a testreszabható űrlap megkönnyíti az ügyének bemutatását.

Ez az adományozási űrlap sablon meghatározza a szükséges adomány összegét és integrálható fizetési partnereivel.

Ezenkívül teljes mértékben szerkeszthető, így jótékonysági vagy nonprofit szervezete a tervezést a márkájához és küldetéséhez igazíthatja.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Hangsúlyozza a sürgős ügyeket hatásos, szerkeszthető dizájnnal.

Meghatározza az adományozási igényeket és integrálódik a fizetési partnerekkel.

Ösztönözze a cselekvést bármilyen méretű orvosi segélykampányokhoz

✨ Ideális: Orvosi segélykampányokhoz, amelyekhez vizuálisan hatásos, testreszabható adományozási űrlapra van szükség, amely sürgős cselekvésre ösztönöz.

Gyűjtsön adományokat és szerezzen forrásokat könnyedén a ClickUp segítségével

Ha valaha is elvesztett egy adományozót azért, mert az adományozási űrlapon irreleváns kérdést tett fel, akkor itt az ideje átgondolni a dolgot.

Végül is az űrlapja közvetítőként szolgál a potenciális adományozó szándéka és tényleges hozzájárulása között. Ezért olyan eszközre van szüksége, amely megkönnyíti az adományozók átfogó kezelését.

Akár ismétlődő adományokat kezel, adományozói információkat követ nyomon, vagy vér adományozási űrlapot testreszab, a ClickUp segít Önnek minden folyamatot egyszerűsíteni, a befogadástól a hatásokig. Ahogy Philip Storry, a SYZYGY munkatársa elmondta:

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok egyszerűsítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot.

Regisztráljon most a ClickUp-on – a jövőbeli önmaga (és a túlterhelt táblázata) hálás lesz érte.