Ingyenes 50/30/20 költségvetési sablonok a pénzügyek egyszerű kezeléséhez

Legyünk őszinték: a költségvetés készítése körülbelül annyira szórakoztató, mint a zoknis fiók rendezése (amit Ön is biztosan elkerül). De mi lenne, ha a pénzügyek kezeléséhez nem lenne szükség pénzügyi diplomára, 10 táblázatra és egy kisebb egzisztenciális válságra?

Bemutatjuk: a varázslatos 50/30/20 költségvetési szabályt.

Ez nagyon egyszerű: 50% a szükségletekre, 30% a vágyakra és 20% a megtakarításokra. Hogy még könnyebb legyen, 50/30/20 költségvetési sablonjaink segítségével strukturálhatja pénzügyeit és hosszú távú pénzügyi tervet készíthet.

Akár diákhitelből, fizetésből vagy mellékes bevételből él, ez a költségvetési rendszer beilleszthető a mindennapi rutinjába anélkül, hogy felforgatná az életét. Olvassa tovább, és ingyenes sablonokat, okos stratégiákat és tippeket találhat, amelyekkel a következő hónaptól kezdve rendbe hozhatja kiadásait.

50/30/20 költségvetési sablonok áttekintése

Az alábbiakban található összefoglaló táblázat az összes 50/30/20 költségvetési sablonról:

Mik azok az 50/30/20 költségvetési sablonok?

Morgan Housel a The Psychology of Money című könyvében így ír:

A pénzzel való jó gazdálkodásnak kevés köze van az intelligenciához, sokkal inkább a viselkedéshez.

A 50/30/20 költségvetési sablon segít kialakítani ezt a viselkedést, mivel egyszerű módszert kínál a jövedelmének kezelésére. A nettó jövedelmét három részre osztja:

50% az egészségbiztosítás és a számlákhoz hasonló szükségletekre

30% szórakozásra és egyéb kívánságokra

20% megtakarításra és adósságtörlesztésre

Ahelyett, hogy minden egyes fillért nyomon követne, a havi kiadásait prioritások alapján kategorizálja. Ezek a sablonok készen használható keretekként szolgálnak a pénzügyek szervezéséhez , megkönnyítve a költségvetés elkészítését, a tényleges kiadások nyomon követését és a pénzügyi célok elérését anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítanák.

Mi jellemzi egy jó 50/30/20 költségvetési sablont?

Egy hatékony 50/30/20 költségvetési sablon segít nyomon követni, kiigazítani és megtervezni a valós kiadásokat és célokat. A megfelelő sablonnak világosan fel kell bontania a havi jövedelmet, és hónapról hónapra irányt kell mutatnia pénzügyi döntéseinek. A legfontosabb jellemzők, amelyekre figyelni kell:

Egyértelmű allokációs szakaszok: nyomon követheti igényeit, vágyait és megtakarításait egy pillanat alatt, a valódi havi jövedelme alapján.

Beépített képletek: A sablon automatikusan kiszámítja, hogy nettó jövedelméből mennyit kell költenie és mennyit kell megtakarítania.

Rögzített kiadásokra vonatkozó szakaszok: Gondoskodjon arról, hogy az alapvető kiadások, mint például a lakbér, a közüzemi díjak és az egészségbiztosítás, mindig elsőbbséget élvezzenek.

Testreszabható mezők: Könnyedén módosíthatja tervét, ha adósságtörlesztésre, vésztartalékra vagy befektetésekre koncentrál.

Tényleges és tervezett kiadások nyomon követése: Hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges kiadásait, hogy gyorsan felfedezhesse a pazarlásokat.

Vizuális összefoglalók: Tekintse meg megtakarítási céljait és kiadásainak alakulását olyan diagramokkal, amelyek egyértelművé teszik pénzügyi helyzetét.

Hely a jövőbeli tervezéshez: Tegyen félre pénzt a bónuszokból, visszatérítésekből vagy extra bevételekből a nagyobb pénzügyi céljai elérése érdekében.

A legjobb 50/30/20 költségvetési sablonok

A havi költségvetés kezelése sokkal könnyebbé válik, ha a megfelelő eszközök állnak rendelkezésére.

Íme néhány kiváló 50/30/20 költségvetési sablon, amelyek segítségével pontosan eloszthatja jövedelmét, nyomon követheti kiadásait és növelheti megtakarítási céljait.

1. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával vizualizálhatja és rendszerezheti bevételeit és kiadásait.

A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja a költségvetést pontosan arra redukálja, aminek lennie kell: egyszerűvé teszi. A végtelen fülek és rejtett képletek helyett egy vizuális rendszer áll rendelkezésére, amely áttekinthetően ábrázolja az Ön igényeit, kívánságait, megtakarításait és adósságtörlesztési területeit.

Könnyedén rögzítheti az új tranzakciókat, nyomon követheti a nettó jövedelmét és megtervezheti a havi kiadásait anélkül, hogy sok manuális munkát kellene végeznie.

Ráadásul, ha pontosabb képet szeretne kapni pénzügyeiről, bármikor válthat a költségvetési nézetek között, mint például a nettó készpénz, a bevételek nyomon követése és a kiadások kezelése. Nem kell egyedül kitalálnia – a ClickUp beépített „Első lépések” nézettel segíti Önt.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Állítson be egyéni mezőket a kiadások havi kategorizálásához

Kövesse nyomon a tényleges és a tervezett kiadásokat dinamikus táblázatok segítségével.

Használja a projektmenedzsment funkciókat, például az egyes pénzügyi tételek állapotának frissítését.

Kövesse nyomon megtakarítási céljait és a projekt költségvetésének előrehaladását vizuálisan a műszerfalak segítségével.

🔑 Ideális: azok számára, akik strukturált, egyszerű módszert keresnek 50/30/20 költségvetésük szervezéséhez és minimális erőfeszítéssel történő frissítéséhez.

📹 Nézze meg, hogyan egyszerűsítheti költségvetését a ClickUp segítségével:

2. ClickUp személyes költségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp személyes költségvetési sablonjával könnyedén kezelheti teljes pénzügyi helyzetét.

A ClickUp személyes költségvetési sablonja azoknak készült, akik több ellenőrzést szeretnének a hagyományos költségvetési alkalmazások bonyolultsága nélkül. A sablon az intelligens szokások kialakítására összpontosít, segítve Önt abban, hogy egy könnyen használható munkaterületen rögzíthesse minden bevételét és kiadását, a havi jövedelmétől a szabadon elkölthető összegekig.

Találsz táblázatot, listát és naptárat, amelyek bemutatják a bevételeidet, a fix kiadásaidat és a céljaidat. Ez több, mint egy egyszerű nyomon követő eszköz – egy teljes pénzügyi tervezési rendszer, ahol megtervezheted a megtakarítási stratégiáidat, a tartozásaid visszafizetését, és az életed szakaszának megfelelően rangsorolhatod a kiadásaidat.

Ha komolyan gondolja a 50/30/20-as felosztás elsajátítását, ez a sablon strukturált, de rugalmas megoldást kínál.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Gondolkodjon el pénzügyi céljain, és kövesse nyomon azokat a Docs nézetben!

Osztja fel az összes kiadást fix költségekre, változó költségekre és megtakarításokra.

Állítson be ismétlődő feladatokat a kiadások felülvizsgálatához és az allokációk módosításához.

A naptár nézet segítségével láthatja a fizetési ütemtervet és a határidőket.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki személyre szabott megközelítést keres a 50/30/20 szabály alkalmazásához, miközben szem előtt tartja a jövőbeli pénzügyi prioritásokat.

💡Profi tipp: Használja a 50/30/20 költségvetést nemcsak a havi kiadásokra, hanem az egyéves, ötéves és tízéves céljainak finanszírozására is – a napi szokások összehangolása a nagyobb mérföldkövekkel sokkal könnyebbé teszi a hosszú távú célok elérését.

3. ClickUp személyes költségvetési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon bevételeit, megtakarításait és pénzügyi céljait a ClickUp személyes költségvetési terv sablonjával.

A ClickUp személyes költségvetési sablonja azoknak készült, akik szeretnék egy áttekinthető képet kapni a bevételeikről és havi kiadásaikról, anélkül, hogy a táblázatokkal kellene bajlódniuk.

Ez nem egy túlterhelt pénzügyi irányítópult – egyszerű és minimalista kialakítású. A költségvetés elkészítésének folyamatát gyorsan végigjárhatja a világos feladatállapotok és a hat egyéni mező segítségével, amelyekkel dátum, kategória vagy költségvetés típusa szerint rendezheti az adatokat.

Akár időalapú költségvetést, havi megtakarítást, adósságköltségvetést tervez, vagy csak okosabb döntéseket szeretne hozni a tényleges kiadásaival kapcsolatban, ez az eszköz megadja Önnek a szükséges struktúrát ahhoz, hogy elérje céljait.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Ossza fel havi jövedelmét a 50/30/20 szabály szerint az egyéni mezők segítségével.

Címkézze a bejegyzéseket kiadási kategória, esedékesség vagy prioritás alapján

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan feladatállapotokkal, mint „Befejezett” és „Új bejegyzés”.

Több nézet segítségével válthat a jövedelemkövetés és a megtakarítási célok között.

🔑 Ideális: Azok számára, akik tiszta, útmutatást nyújtó elrendezést szeretnének, hogy a 50/30/20 szabályt zavaró tényezők és bonyolult beállítások nélkül alkalmazhassák.

4. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp költségvetési jelentés sablonjával jövedelmi és kiadási adatait áttekinthető költségvetési jelentésekké alakíthatja.

A ClickUp költségvetési jelentés sablonja arra összpontosít, hogy a pénzügyi káoszt átláthatóvá tegye. Az alapvető költségvetés-nyomkövetőktől eltérően ez a sablon mélyebb betekintést nyújt. Segít megmagyarázni a tervezett és a tényleges kiadások közötti eltéréseket, és pontosan megmutatja, hol nem teljesül a 50/30/20 elosztás.

A sablon Doc formátumban készült, így nem korlátozza Önt a sorok és cellák. Készíthet jelentéseket, beilleszthet bontásokat, és nyomon követheti az időbeli változásokat egy természetesebb formátumban.

Ez az eszköz különösen hasznos azok számára, akiknek pénzügyi tervet kell közölniük vagy adósságtörlesztési módosításokat kell indokolniuk. Elsősorban jelentéstételi eszköz, de alapvetően stratégiai tervezési eszköz is.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Dokumentálja több hónap bevételeit és kiadásait újrafelhasználható sablonokkal

Használja a feladatnézeteket a költségvetéssel kapcsolatos tételek frissítéseinek és esedékességi dátumainak hozzárendeléséhez.

A bejegyzéseket egyéni mezők és állapotok segítségével kategorizálhatja és felülvizsgálhatja.

Bontsa le a célokat és a teljesítményt, hogy optimalizálja havi költségvetését.

🔑 Ideális: azoknak a költségvetés-tervezőknek, akik 50/30/20 adataikat praktikus jelentésekbe szeretnék átalakítani a jobb nyomon követés, az okosabb döntések és a hosszú távú pénzügyi átláthatóság érdekében.

Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével személyre szabott költségvetést hozhat létre a 50-30-20 szabály alapján, amely az Ön jövedelméhez és céljaihoz igazodik. Emellett nyomon követheti kiadásait, emlékeztetőket állíthat be a megtakarítási célok eléréséhez, és javaslatokat tehet a célok eléréséhez szükséges kiigazításokra. Így működik: Vegye kézbe pénzügyeit a ClickUp Brain segítségével – az AI-alapú asszisztenssel könnyedén nyomon követheti kiadásait, megtakarítási célokat állíthat be és kezelheti költségvetését.

5. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa teljes pénzügyi munkafolyamatát a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablonja nem csak a költségvetésről szól, hanem egy rendszer felépítéséről is a pénzügyeid köré. Az egyszerűbb eszközökkel ellentétben ez a sablon teljes áttekintést nyújt a bevételekről, a havi költségvetésről, a cash flow-ról és a hosszú távú pénzügyi célokról.

Akár nagy kiadást tervez, rendszeres fix kiadásokat szervez, vagy megtakarítási számlára történő befizetéseket bont le, ez a munkaterület az Ön igényeihez igazodik.

A 28 testreszabható állapot és automatizálási lehetőség segítségével több pénzügyi prioritást is kezelhet anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnia.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Ossza fel havi jövedelmét részletes költségvetési feladatokra és kategóriákra

Állítson be automatikus emlékeztetőket a határidők, felülvizsgálatok vagy fizetésekhez.

A naptár és a lista nézetek segítségével vizualizálhatja az időbeli pénzügyi teljesítményt.

Kövesse nyomon komplex projekteket, mint például a vésztartalék tervezése vagy befektetési célok

🔑 Ideális: azok számára, akik több pénzügyi forrást kezelnek, és nem csak egy nyomon követő eszközre van szükségük, hanem egy teljes rendszerre, amely összeköti és szinkronban tartja pénzügyi tervük minden elemét.

🔎 Tudta-e: Íme néhány statisztika a pénzügyi célokról, az Intuit felmérése alapján: Az amerikaiak 58%-a beépítette a pénzkezelést az önápolási rutinjába, és ez meg is hozza a gyümölcsét.

36% úgy érzi, hogy kevesebb pénzügyi stressz éri őket, mióta elkezdték a rutint

41% szerint a költségvetés elkészítése és betartása volt a legnagyobb hatással pénzügyi helyzetük javítására.

Az emberek 28%-a még mindig nem alakított ki pénzügyi jóléti rutint. A nyílt pénzügyi megbeszélések egyre növekvő népszerűsége megkönnyíti a pénzügyekről való beszélgetést barátaival, családtagjaival és munkatársaival.

6. ClickUp főiskolai költségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon minden tandíjfizetést, kollégiumi számlát és hétvégi kiadást a ClickUp College Budget Template segítségével.

A ClickUp egyetemi költségvetési sablonja megkönnyíti a diákok költségvetésének kezelését. A sablon a diákok mindennapi életét figyelembe véve készült – gondoljon csak a tandíjra, a bevásárlásra, a kölcsönökre és a szórakozásra –, és segítségével pénzügyi diplomára sem lesz szüksége ahhoz, hogy kézben tartsa havi bevételeit és kiadásait.

Rugalmas nézeteket (beleértve a Költségtáblát és a Költségvetési Űrlapot) talál, amelyek segítenek rendezni a fix kifizetéseket és a spontán kiadásokat.

A sablon lehetővé teszi, hogy a tranzakciókat fizetési státusz szerint jelölje meg, így mindig tisztában lesz azzal, hogy mi van még függőben és mi már rendezve. Akár a diákhitel-visszatérítést, akár az alkalmi jövedelmét osztja el a 50/30/20 szabály szerint, ez a beállítás lehetővé teszi, hogy kézben tartsa a dolgokat anélkül, hogy adminisztratív munkával terhelné magát.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Osztja fel a kiadásokat típus szerint – például tandíj, könyvek vagy előfizetések.

Jelölje meg a kifizetéseket „Függőben”, „Részben kifizetve” vagy „Teljesen kifizetve” státusszal, hogy nyomon követhesse azok állapotát.

Számítsa ki a havi kiadásait és bevételeit az egyéni mezők segítségével

Tervezze meg a közelgő kiadásait a drag-and-drop Cost Board segítségével

🔑 Ideális: Főiskolás hallgatók számára, akik többféle kiadási kategóriát kezelnek, és vizuális, szervezett rendszerre van szükségük ahhoz, hogy betartsák az 50/30/20 költségvetést és elkerüljék a túlköltekezést.

7. Ally havi 50/30/20 költségvetési munkalap

az Ally Financial* segítségével

Az Ally havi 50/30/20 költségvetési munkalapja egy nyomtatható, bejelentkezés nélküli eszköz, amely a költségvetés tervezését rendkívül egyszerűvé teszi. Ideális, ha inkább a papír és toll segítségével vezeti a könyvelést, vagy ha az online eszközök mellett egy tiszta digitális munkalapot is szeretne használni.

A sablon a havi jövedelmét szükségletekre, kívánságokra, megtakarításokra és adósságtörlesztésre osztja, így minden szakasz alatt helyet biztosít az egyes tételek felsorolására.

Különösen hasznos a havi fegyelem fenntartásához, mert kiemeli a százalékos célokat és ellenőrzi az összegeket. Akár a lakbérre, a hétvégi koncertekre vagy a megtakarítási számlájára tervez költségvetést, ezzel a munkalappal mindent nyomon követhet anélkül, hogy egy alkalmazás elvonná a figyelmét.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Rögzítse bevételi forrásait, beleértve a fizetéseket, kamatokat és mellékes bevételeket.

A fix kiadásokat, mint a lakbér, a hitelek és a közüzemi díjak, bontsa le a 50%-os szükségletek részben.

A nem kötelező vásárlásokat jegyezze fel a 30% kívánságok részben.

Kövesse nyomon nyugdíját, megtakarításait és befektetéseit a 20% kategóriában.

🔑 Ideális: Azok számára, akik fizikai vagy nyomtatható formátumot szeretnének, hogy kézzel nyomon követhessék és láthatóvá tehessék 50/30/20 felosztásukat és kiadási szokásaikat egy könnyen áttekinthető táblázatban.

💡 Bónusz: Növelje költségvetés-nyomonkövetési képességeit az AI számviteli eszközök integrálásával, amelyek automatikusan kategorizálják a kiadásokat, jelzik a szokatlan kiadásokat, és valós idejű betekintéssel segítik a 50/30/20 terv finomhangolását.

8. Egyszerű 50/30/20 költségvetési táblázat

Ez az egyszerű 50/30/20 költségvetési táblázat a világosság kedvéért készült. Egyetlen számot vesz alapul – a havi jövedelmét – és azt alapvető szükségletekre, rugalmas kívánságokra, valamint célzott megtakarításokra és adósságtörlesztésre bontja.

Minden szakasz tartalmaz valós kiadásokat, mint például lakhatás, közlekedés, étkezés és vésztartalék, százalékos arányokkal és dollárösszegekkel, amelyek már kiszámítva vannak egy 4000 dolláros havi példa alapján.

Ez a sablon azért kiemelkedő, mert azonnal használható: nem kell semmit sem összeállítania, csak beírnia a számokat.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

A szerkeszthető százalékos mezők segítségével oszd el jövedelmedet szükségleteid, vágyaid és megtakarításaid között.

Az előre beállított kategóriákat, mint például a biztosítás, élelmiszerek vagy nyugdíj-megtakarítások, az Ön életviteléhez igazíthatja.

Számítsa ki azonnal a kategóriánkénti teljes kiadást, hogy ne lépje túl a keretet!

Használja az emlékeztetőket és a felülvizsgálati utasításokat, hogy rendszeresen felülvizsgálja költségvetését.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki strukturált táblázatot keres, hogy elindítsa költségvetési útját és a 50/30/20 szabályt alkalmazza, anélkül, hogy találgatnia kellene.

📮 ClickUp Insight: Míg a felmérésünkben résztvevők 78%-a nagy hangsúlyt fektet a célok kitűzésére, csak 34% szán időt arra, hogy elgondolkodjon, ha ezek a célok nem valósulnak meg. 🤔 Ez az a pont, ahol a növekedés gyakran elvész. A ClickUp Docs és a ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens segítségével a reflexió a folyamat részévé válik, nem pedig utólagos gondolat. Automatikusan generálhat heti áttekintéseket, nyomon követheti a sikereket és a tanulságokat, és okosabb, gyorsabb döntéseket hozhat a jövőre nézve. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be, mert az AI asszisztens segítségével könnyű visszacsatolási hurkot kialakítani.

9. ProjectManager 50/30/20 költségvetési sablon

via ProjectManager

A ProjectManager 50/30/20 költségvetési sablonja okos választás azoknak az Excel-felhasználóknak, akik beépített automatizálást szeretnének platformváltás nélkül. Ez egy letölthető táblázat, amely elvégzi a nehéz munkát: miután beírta havi jövedelmét, a táblázat automatikusan kiszámítja a szükségletek, vágyak, megtakarítások és adósságtörlesztés közötti felosztást.

A sablonok minden kategória – például lakbér, biztosítás, utazás vagy nyugdíj – költségét világosan lebontják, és az összegeket is feltüntetik, így azonnal láthatóvá válnak a túlköltekezések.

Ami ezt a sablont különlegessé teszi, az a felépítése: az eszköz nem csak a költségvetés elkészítésére szolgál, hanem a trendek felismerésére és a korai korrekciókra is. Támogatja a több felhasználós nyomon követéshez szükséges duplikációt is, így hasznos lehet közös háztartási költségvetések vagy csoportos pénzügyi tervezés esetén.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

Adja meg jövedelmét, és azonnal megtekintheti az 50/30/20 felosztást.

Hasonlítsa össze a tényleges kiadásokat a költségvetésével az automatikus összegző mezők segítségével.

Duplikált lapok a havi nyomon követéshez vagy a közös háztartási tervezéshez

Használja az előre beállított kategóriákat olyan tételek rögzítéséhez, mint az egészségbiztosítás, az adósságok vagy a szabadon elkölthető összegek.

🔑 Ideális: Azok számára, akik letölthető, szerkeszthető Excel eszközt keresnek, amely ötvözi az automatizálást a táblázatok ismertségével – kiválóan alkalmas egyéni és megosztott költségvetés nyomon követésére.

10. Egyszerű heti költségvetési sablon

via Clockify

Az Egyszerű heti költségvetési sablon tökéletes azok számára, akik szeretnék szorosan figyelemmel kísérni kiadásaikat anélkül, hogy egy teljes pénzügyi rendszert kellene használniuk. Ez egy egyszerű, táblázatalapú eszköz, amely segít rögzíteni a tervezett kiadásokat vagy a tényleges kiadásokat, és automatikusan frissíti az összegeket és az egyenlegeket.

Ez a módszer a tervezéshez éppúgy alkalmas, mint a valós idejű nyomon követéshez, különösen, ha a 50/30/20 szabályt heti szinten alkalmazza. Akár a bevásárlást, egy gyors hétvégi utazást vagy a napi kávézás költségeit kezeli, ez a táblázat segítségével nyomon követheti kiadási szokásait, mielőtt azok spirálisan növekednének.

⭐ A legfontosabb funkciók, amelyeket imádni fog

A tervezett és a tényleges kiadásokat egy szerkeszthető mezőben rögzítheti.

Írja be kezdő egyenlegét, és kövesse nyomon a változásokat, miközben költ!

A jobb ellenőrzés érdekében azonnal láthatja heti összegeket.

Használja a Google Sheets vagy az Excel programot a könnyű hozzáférés és hordozhatóság érdekében.

🔑 Ideális: Azok számára, akik gyors és rugalmas módszert keresnek a heti kiadások nyomon követésére, különösen akkor, ha a 50/30/20 módszert rövidebb költségvetési ciklusokra alkalmazzák.

Kövesse nyomon, tervezze meg és érje el pénzügyi céljait a ClickUp segítségével

A pénzügyek kezelése nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy második állást kell vállalnia. A megfelelő 50/30/20 költségvetési sablon segítségével egyszerűsítheti a kiadások nyomon követését, a jövedelem elosztását és a megtakarítások fontossági sorrendjének megállapítását – akár a következő hétre, akár a következő évtizedre vonatkozóan.

A nyomtatható lapoktól a dinamikus irányítópultokig, sablonjaink számos lehetőséget kínálnak arra, hogy betartsa a költségvetését és céljaira koncentráljon. Akár személyes fizetését, diákjainak jövedelmét vagy közös háztartási kiadásait kezeli, biztosan talál olyan beállítást, amely megfelel a mindennapi rutinjának.

