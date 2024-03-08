Rich Dad Poor Dad összefoglalás: legfontosabb tanulságok és recenzió

Kevés személyes pénzügyi könyv érte el azt a kultikus státuszt, mint a Rich Dad, Poor Dad.

Amikor 1997-ben először megjelent, forradalmi ötletekkel hatott a pénzügyi világra. Megváltoztatta a legtöbb ember pénzről és a vagyonszerzésről alkotott gondolkodásmódját.

Ha még nem olvasta a könyvet, de szeretné megismerni az abban bemutatott zseniális ötletek lényegét, olvassa el ezt a részletes összefoglalót a Rich Dad, Poor Dad című könyvről. Megtalálja benne a legjobb idézeteket, a könyv legfontosabb tanulságait és azok gyakorlati alkalmazásának módjait is.

Mielőtt elkezdenénk, ha több könyvösszefoglalót szeretne olvasni, tekintse meg válogatott gyűjteményünket, amely 25 kötelezően elolvasandó termelékenységi könyv összefoglalóját tartalmazza egy helyen. A ClickUp Docs segítségével elmentheti, szerkesztheti, könyvjelzővel ellátja, sőt exportálhatja is.

Letöltés 25 kötelező olvasmány termelékenységi könyv összefoglaló egy dokumentumban. Könyvjelzővel ellátva, szerkeszthető, exportálható és bárkivel megosztható.

A Rich Dad Poor Dad könyv összefoglalása egy pillanat alatt

Robert T. Kiyosaki Rich Dad, Poor Dad című könyve az egyik legfontosabb személyes pénzügyekkel foglalkozó könyv, amely új perspektívát nyitott a vagyonkezelés terén.

A szerző a pénzügyi menedzsment legfontosabb fogalmait két apja – a gazdag apa és a szegény apa – pénzügyi filozófiájának összehasonlításával és ellentétbe állításával magyarázza el.

Szegény apja magasan képzett, fizetéssel rendelkező ember volt, aki hitt a kemény munkában, a munkahelyi biztonságban és a formális egyetemi oktatásban.

Gazdag apja egy vállalkozó volt, aki nem hitt a formális oktatásban – ő a pénzügyi ismeretekben hitt. A pénzügyi menedzsmentről más véleményen volt, mint szegény apja. Úgy vélte, hogy a vagyon felépítésének egyetlen módja az, ha vállalkozást vezetünk és olyan eszközökbe fektetünk be, amelyek passzív jövedelemforrást generálnak.

Forrás: Rich Dad Poor Dad – Robert Kiyosaki

A könyv legfigyelemreméltóbb és legforradalmibb koncepciója Kiyosaki magyarázata volt az eszközök és a kötelezettségek közötti különbségről. Elmagyarázta, hogy az eszközök pénzt hoznak, míg a kötelezettségek pénzt emésztenek fel.

Sokan a házakat vagy autókat tekintik vagyonnak, pedig ezek valójában kötelezettségek. A jövedelmet generáló befektetési és bérbeadási ingatlanok a valódi vagyon.

Összességében a Rich Dad, Poor Dad című könyv arról szól, hogyan szerezhetünk pénzügyi ismereteket és hozhatunk bölcs pénzügyi döntéseket, hogy meggazdagodjunk és kiszabaduljunk a versenyfutásból.

A Rich Dad Poor Dad című könyv legfontosabb tanulságai Robert T. Kiyosaki tollából

A Rich Dad, Poor Dad könyv borítója a Penguin kiadón keresztül

Ez a klasszikus mű számos értékes gondolatot tartalmaz, de mi csak a hét legfontosabb tanulságra korlátozódunk, amelyet a könyvből megtanulhat.

1. Fókuszálj az eszközökre, ne a kötelezettségekre

A könyv fő célja az volt, hogy megtanítsa az embereket a pénzügyi függetlenségre és a vagyonépítésre.

Kiyosaki szerint a legtöbb ember nem érti a vagyon és a kötelezettségek közötti különbséget. Ő a következőképpen határozza meg őket:

Az eszközök olyan dolgok, amelyek pénzt hoznak, például ingatlanok, részvények és vállalkozások.

A kötelezettségek viszont pénzt vonnak ki a zsebéből. Ide tartoznak a lakás- vagy autóhitelek, a hitelkártya-tartozások és még sok más.

Ehhez egy házat hoz példaként, amelyet a legtöbb ember vagyonnak tekint, de valójában kötelezettség. Elmagyarázza, hogy ha házat vásárol magának és jelzálogkölcsönt vesz fel, akkor csak kiadásai vannak, és nem szerez belőle jövedelmet, így az kötelezettségnek minősül.

Csak az olyan kereskedelmi ingatlanok számítanak eszköznek, amelyek bérleti jövedelmet hoznak. Olyan eszközöket építsen, amelyek jövedelmet hoznak, ne pedig olyanokat, amelyek kiadásokat okoznak.

2. Szerezzen pénzügyi ismereteket

A Rich Dad, Poor Dad című könyv legfontosabb tanulsága, hogy a pénzügyi ismeretek elsajátítása elengedhetetlen a pénzügyi sikerhez.

Szerinte az iskolai oktatás ebben a tekintetben kudarcot vall, és hatékonyan kell tanítania a pénzügyi ismereteket, beleértve a pénzügyi menedzsment és a vagyonépítés alapjait.

Két apja – a gazdag és a szegény – példáját és pénzügyi filozófiájuk különbségeit használja fel arra, hogy rámutasson, miért elengedhetetlen a pénzügyi oktatás.

Szegény apja jól képzett volt, és hitt a fizetésben. Bár kevésbé képzett volt, gazdag apja jobban értett a pénzügyekhez, és hitt a pénz befektetésében és az üzleti tevékenységben, hogy vagyont építsen és pénzügyileg függetlenné váljon.

Bár a jó oktatás elengedhetetlen, a pénzügyi ismeretek elsajátítása teljesen más tészta. Fektessen be a pénzügyi oktatásba, és tanulja meg a pénzkezelés, a kockázatértékelés és más fontos területek alapjait, hogy jobban tudja kezelni pénzügyeit.

3. Vezesse saját vállalkozását

A Rich Dad, Poor Dad másik tanulsága, hogy a munkavállalás és a fizetés nem tesz gazdaggá, hanem a vállalkozás vezetése.

Kiyosaki szerint a gazdagok vagyont szereznek és a pénzt dolgoztatják maguk helyett. Nem másokért dolgoznak, hanem csak magukért.

A passzív jövedelemszerzés az eszközökből a kulcs ahhoz, hogy idővel vagyont építsen, ahelyett, hogy a fizetésére támaszkodna. Ahelyett, hogy keményen dolgozna, hogy másnak pénzt keressen, hagyja, hogy mások dolgozzanak Önnek, hogy gazdagabbá tegyék.

4. Ismerd meg az adótörvényeket és a jogrendszert

Kiyosaki szerint a gazdagok megértik és kihasználják az adótörvényeket a saját javukra.

Kifejti, hogy magas adókat fizet, ha fizetést kap vagy hitelt vesz fel. Az adók közé tartozik a jövedelemadó, a társadalombiztosítási adó és a Medicare-adó.

Ha azonban vállalatot vezet, leírhatja az üzleti kiadásokat és kevesebb adót fizethet. A vállalat által termelt nyereséget akár újra befektetheti a vállalkozásba, hogy bővüljön és növekedjen. A nyereséget osztalék formájában is kifizetheti a tulajdonosoknak, amely alacsonyabb adóköteles, mint a fizetések.

Vállalkozás vezetésével többet tarthat meg jövedelméből és minimalizálhatja adókötelezettségét.

5. Tanulj meg pénzt teremteni

Ez az egyik legvitatottabb tanulság, amelyet Robert T. Kiyosaki tanít, amikor azt mondja, hogy a kemény munka nem segít pénzt keresni, hanem a stratégiai döntések.

Elutasítja azt a filozófiát, miszerint a kemény munka és a jó teljesítmény gazdagságot hoz. Ehelyett azt állítja, hogy a gazdagok nem keresik, hanem találják ki a pénzt. Kihasználják a lehetőségeket, kockázatot vállalnak és több passzív jövedelemforrást hoznak létre a gazdagság megszerzése érdekében.

A tanulság?

Ne a pénzért dolgozzon. Vásároljon olyan eszközöket, amelyek pénzt hoznak Önnek és végtelen hozamot biztosítanak. Ilyen eszközök például

Olyan vállalkozások, amelyek nem igényelnek aktív felügyeletet

Passzív jövedelmet biztosító bérbe adható ingatlanok

Pénzügyi befektetések, amelyek idővel osztalékot hoznak

6. Dolgozz a tanulásért, ne a pénzért

A Rich Dad, Poor Dad másik fontos tanulsága, hogy a gazdagok nem a pénzkeresésért, hanem a készségek elsajátításáért dolgoznak.

Ha csak a fizetésért dolgozol, soha nem fogsz kiszabadulni a versenyfutásból és valódi vagyont szerezni. Ha azonban új készségek elsajátításáért dolgozol, tehetségesebbé válsz, és hosszú távon új bevételi lehetőségeket nyitsz meg magad előtt.

Ez a gondolkodásmódváltás arra ösztönzi az embereket, hogy a jól fizető állások helyett vállalkozók legyenek. A szerző kiemeli a piacképes készségek elsajátításának fontosságát, és példaként a McDonald’s-t hozza fel.

Amikor egy teremnyi embernek feltette a kérdést: „Ki tud jobb hamburgert készíteni, mint a McDonald’s?”, szinte mindenki felemelte a kezét. Pedig a McDonald’s több milliárd dolláros üzlet.

Mindenki tud készíteni egy finom hamburgert, de azt jövedelmező üzletté alakítani már értékesebb készség. Szerezzen tehát piacképes készségeket, amelyek segítenek pénzt keresni, és dolgozzon a képességei fejlesztésén, ne pedig a fizetésén.

7. Vállaljon pénzügyi kockázatokat

Kockáztass, hogy gazdag legyél! Ha mindenki más nyomdokaiba lépsz, akkor csak egy leszel a tömegben. Ha ki akarsz szállni a versenyfutásból, akkor valami mást kell tenned. A gazdagok új dolgokat próbálnak ki és különböző lehetőségeket fedeznek fel, ahelyett, hogy elszalasztanák őket. Ha hatalmas nyereségre akarsz szert tenni, akkor nagy kockázatot kell vállalnod.

Kiyosaki elmagyarázza, hogy a munkahelyi biztonság nem azonos a pénzügyi biztonsággal. A biztos munkahely hamis biztonságérzetet ad, ami önelégültséghez vezethet. A külső tényezők mindig megváltoztathatják ezt, és elveszítheti az állását, függetlenül attól, hogy mennyire biztonságosnak tartja azt.

Azonban a részvényekbe, kötvényekbe, ingatlanokba és más, több bevételi forrást teremtő eszközökbe való befektetés pénzügyi biztonságot nyújt. Ha az egyik bevételi forrás megcsappan, még mindig sok más marad.

Ez azt jelenti, hogy felesleges kockázatokat kell vállalnia?

Egyáltalán nem! A szerző hangsúlyozza, hogy a pénzügyi siker eléréséhez fontos a kockázatok mérlegelése. Gondosan mérlegelje a lehetőségeit, de ne habozzon egy jó lehetőségre fogadni csak azért, mert korlátozó hiedelmek és kockázatkerülés vezérli.

Az öt nagy ötlet

Íme öt fontos gondolat a könyvből, amelyet meg kell értenie és alkalmaznia kell a pénzügyi siker elérése érdekében.

1. A gazdagok nem a pénzért dolgoznak, csak a szegények

A gazdagok nem a pénzért dolgoznak, hanem a pénzüket dolgoztatják magukért.

Befektetnek eszközökbe és több passzív jövedelemforrást hoznak létre. Kiyosaki második könyvében, a „The Cashflow Quadrant” címűben mélyebben is foglalkozik ezzel az elképzeléssel.

Ha mások üzletébe fektetsz be – például részvényeken keresztül –, akkor hagyod, hogy a pénzed neked dolgozzon, hogy több pénzt termeljen. Nem dolgozol aktívan érte, mégis idővel jövedelmet termelsz és vagyont gyűjtesz.

2. A gazdagok vagyont szereznek, a szegények pedig adósságokat

A gazdag emberek olyan jövedelmet generáló eszközök megszerzésével építik fel vagyonukat, mint például részvények, kötvények és ingatlanok.

A szegény emberek olyan otthonokat, autókat és egyéb vagyontárgyakat szereznek, amelyek látszólag eszközök, de valójában kötelezettségek, mert pénzt emésztenek fel.

3. Nem az számít, hogy mennyit keresel, hanem hogy mennyit takarítasz meg

Az egyetlen pénz, ami változást hoz az életedben, az a megtakarított pénz. Lehet, hogy sokat keresel, de adót fizetsz és elköltöd a szükséges kiadásokra, így szinte semmi nem marad neked.

A sok pénz nem tesz gazdaggá, de ha a legtöbbet megtakarítod, az igen. Ha gazdag akarsz lenni, meg kell tanulnod, hogyan maximalizálhatod adómegtakarításodat, és hogyan tarthatod meg a legtöbbet a megkeresett pénzedből.

4. A pénzügyi alkalmasság az, amit a megkeresett pénzzel csinálsz

A pénzkeresés az első lépés. Ahhoz, hogy gazdag legyél, pénzügyi érzékre van szükséged, hogy tudd, mit kezdj azzal a pénzzel.

A pénzügyi eszközökbe való befektetés a legjobb módja annak, hogy pénzedet hasznosítsd és dolgozzon neked. Vásárolj részvényeket, kötvényeket, bérbe adható ingatlanokat és egyéb jövedelemtermelő pénzügyi eszközöket.

A pénzügyi ismeretek segítenek abban, hogy pénzügyi intelligenciát szerezz, és megtanulj, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a pénzedből.

5. Legértékesebb vagyonunk az elménk

Végül, ha valamit meg akarsz tanulni a Rich Dad, Poor Dad című könyvből, akkor az legyen ez: az elméd a legértékesebb vagyonod.

Nem a anyagi javak – ház, autó stb. –, sem a pénz vagy bármi más.

Ha éles elméje van, és azt jól edzi, hogy erős pénzügyi IQ-t fejlesszen ki, akkor vagyont gyűjthet és gazdaggá válhat. A gondolkodásmódját és az értékeit kell megváltoztatnia.

Változtassa meg a pénzről alkotott gondolatait, beleértve azt is, hogyan keressen és kezelje azt, hogy megváltoztassa pénzügyi helyzetét és gazdaggá váljon.

💡📚 Bónusz: Ha több könyvösszefoglalót szeretne olvasni, tekintse meg válogatott gyűjteményünket, amely 25 kötelezően elolvasandó termelékenységi könyv összefoglalóját tartalmazza egy helyen. A ClickUp Docs segítségével elmentheti, szerkesztheti, könyvjelzővel ellátja, sőt exportálhatja is.

Népszerű idézetek a Rich Dad Poor Dad című könyvből

A Rich Dad, Poor Dad tele van remek idézetekkel a személyes pénzügyekről és a pénzkezelésről. Okos tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan lehet pénzt keresni, vagyont felhalmozni és megváltoztatni a pénzről alkotott gondolkodásmódunkat.

Íme öt inspiráló idézet a könyvből.

„A való világban a legokosabb emberek azok, akik hibákat követnek el és tanulnak belőlük. Az iskolában a legokosabb emberek nem követnek el hibákat.” „A leghatékonyabb eszköz, amellyel mindannyian rendelkezünk, az elménk. Ha jól képezzük, pillanatok alatt hatalmas vagyont teremthet.” „A gazdagok vagyont szereznek. A szegények és a középosztály olyan kötelezettségeket vállalnak, amelyeket vagyonnak tartanak.” „Nem az határozza meg az életedet, amit kimondasz. A legnagyobb hatással az van, amit magadnak suttogsz.” „A munkavállalók annyira keményen dolgoznak, hogy ne rúgják ki őket, a tulajdonosok pedig annyit fizetnek, hogy a munkavállalók ne mondjanak fel.”

Alkalmazzuk a Rich Dad Poor Dad tanulságait a ClickUp segítségével

A Rich Dad, Poor Dad a pénzügyi menedzsment alapjait tanítja.

Bár jó, ha szilárd alapot teremtünk a jó vagyonkezeléshez, a vagyonunk gyakorlati kezeléséhez átfogó megoldásra van szükség. Ha hasznos eszközt keres a pénzforgalom kezeléséhez, akkor feltétlenül próbálja ki a ClickUp Finance-t.

Használja egyéni irányítópultok létrehozásához, hogy nyomon követhesse bevételeit és kiadásait, kezelhesse projektjeinek költségvetését és fizetéseit. A ClickUp számos pénzügyi és számviteli sablont kínál, amelyek segítségével a nulláról indulva kezelheti pénzügyeit.

Használja ezeket a ClickUp pénzügyi és számviteli sablonokat pénzügyi kimutatások készítéséhez, a szállítói és vevői számlák kezeléséhez, valamint az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó összes egyéb pénzügyi számviteli feladathoz.

A ClickUp számviteli sablon ideális üzleti számlák, kötelezettségek és követelések kezeléséhez. Ez egy testreszabható sablon, amelyet az Ön egyedi igényeihez igazíthat.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a fizetendő és a behajtható számlákat, és soha ne hagyjon ki egy határidőt sem a ClickUp számviteli sablonjával.

Ha egyetért a Rich Dad filozófiájával a Rich Dad, Poor Dad című könyvben, akkor tudja, mennyire fontos nyomon követni a kiadásait. A ClickUp üzleti kiadási és jelentési sablon segíthet ebben.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon kiadásait, és szerezzen áttekintést az adott időszak összes üzleti kiadásáról a ClickUp segítségével.

Használja a ClickUp költség-haszon elemzési sablont, hogy mérlegelje stratégiai üzleti döntéseit és kockázatos pénzügyi befektetéseit.

Töltse le ezt a sablont Kockázatos pénzügyi döntéseket hoz, de mérlegelje a költségeket és az előnyöket ezzel az egyszerű sablonnal a ClickUp-tól.

Végül nézd meg a ClickUp projektköltségvetési sablonjait, hogy minden projekt nyereséges maradjon, és többet keress, mint amennyit költesz. Végül is ezt tanította nekünk a Rich Dad: az a fontos, hogy mennyi pénzt tartunk meg, nem az, hogy mennyit keresünk.

Kiváló pénzügyi menedzsment a ClickUp segítségével

Összességében a Rich Dad, Poor Dad egy olyan könyv, amely megváltoztatja a pénzről és a gazdagodásról alkotott gondolkodásmódját. Értékes fogalmakat tanít, több mítoszt is megcáfol, és hasznos információkat ad.

Készen állsz arra, hogy Robert T. Kiyosaki értékes pénzügyi tanácsait a gyakorlatban is alkalmazd?

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy egyszerűsítse vállalkozása pénzügyi és számviteli folyamatait, és összpontosítson arra, hogyan tud kihasználni a vagyonszerzés lehetőségeit.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és fedezd fel pénzügyi funkcióit és még sok mást!