Grok 4 és ChatGPT: melyik AI-alapú csevegőrobot nyeri a versenyt 2025-ben?

A technológiai körökben folyamatos vita folyik a Grok 4 és a ChatGPT összehasonlításáról.

Elon Musk xAI-től származó Grok 4 merész, cenzúrázatlan alternatívaként pozícionálja magát, míg az OpenAI ChatGPT-je tovább fejlődik, egyre erősebb érveléssel és használhatósággal.

Mindkettő azt állítja, hogy élesebb válaszokat és gyorsabb eredményeket ad, de az igazi teszt az, hogy hogyan teljesítenek, amikor kódot kell hibakeresni, kutatást végezni, világos szöveget megfogalmazni vagy ügyfélbeszélgetéseket kezelni.

Ebben a blogbejegyzésben közelebbről megvizsgáljuk, melyik termék hol tűnik ki, hol marad el, és melyik illik jobban az Ön munkájához. Megnézzük azt is, hogy a ClickUp miért előnyösebb mindkettőnél.

Kezdjük is! 🤖

Mi az a Grok 4?

via Grok

A Grok 4 az xAI fejlett AI modellje, amelyet úgy terveztek, hogy natív eszközintegrációval, valós idejű webes és X platform kereséssel pontos, naprakész válaszokat adjon.

A SuperGrok és Premium+ előfizetések, valamint az xAI API révén érhető el, és fejlett logikai gondolkodást, képelemzést és hangalapú interakciót kínál.

A Grok 4 funkciói

Vizsgáljuk meg a Grok kiemelkedő funkcióit és azok értékét a fejlesztők és az AI-döntéshozók számára.

1. funkció: Nagyszabású megerősítéses tanulás és komplex többügynökös érvelés

Tapasztalja meg a technikai feladatokhoz szükséges fejlett érvelési képességeket

A Grok 4-et hatalmas méretű megerősítéses tanulással képezték ki az xAI Colossus nevű, 200 000 GPU-val rendelkező szuperszámítógép-klaszteren.

Ez lehetővé teszi a matematika, a kódolás és a tudomány területén a pontos, doménben gazdag érvelést, és a Grok 3-at messze meghaladó, csúcsminőségű teljesítményt (pl. ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) eredményez.

Ráadásul a Grok 4 Heavy még tovább megy, több ügynökkel, amelyek párhuzamosan dolgoznak a válaszok keresztellenőrzésén.

2. funkció: Natív eszközhasználat és valós idejű keresési integráció

Pontos betekintést nyerhet a közösségi média csatornáiból

A Grok 4 önállóan választja ki és használja az eszközöket, a kódértelmezőktől a webes és X keresésig, hogy összegyűjtse a legfrissebb adatokat a pontos válaszokhoz.

A DeepSearch, a webes keresés, valamint a kép- és fájlelemzés mind beépültek a Grok funkciókészletébe, és nem utólagosan, hanem a képzés során integrálták őket.

3. funkció: Multimodális bemenet, hangmód és API-teljesítmény

Szövegek, képek és élő hangbeviteli adatok elemzése

A Grok 4 teljes multimodális interakciót kínál, zökkenőmentesen kezelve a szöveget, a képeket és a hangot. Fejlett hangmódja lehetővé teszi a természetes beszélgetéseket, és akár a kamerát is irányíthatja valamire a jelenet élőben történő értelmezése érdekében.

A fejlesztők hozzáférést kapnak egy hatékony API-hoz is, amely 256 000 tokenes kontextusablakot, valós idejű keresést az interneten, az X-en és a hírekben, valamint vállalati szintű biztonságot (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA) kínál.

Ezért kiválóan alkalmas hosszú kódok generálására, komplex dokumentációk készítésére és érzékeny felhasználási esetekre.

🧠 Érdekesség: Az AI-ban a hallucináció nem azt jelenti, amit a való életben. Arra utal, amikor egy modell magabiztosan kitalál dolgokat, például forrásokat, idézeteket vagy tényeket, anélkül, hogy tudatában lenne annak, hogy azok helytelenek.

A Grok 4 árai

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Magas: 300 USD/hó felhasználónként

Mi az a ChatGPT?

via ChatGPT

A ChatGPT az OpenAI beszélgető AI asszisztense. Úgy tervezték, hogy segítse a felhasználókat számos feladatban, beleértve az írást, a kódolást, a kutatást és a kreatív tevékenységeket.

Ez a Grok AI alternatíva fejlett érvelési modelleket használ a kontextusérzékeny válaszok biztosításához, és különböző eszközökkel integrálva van, hogy képességeit tovább növelje.

ChatGPT funkciók

Az alábbiakban három kiemelkedő képességet mutatunk be, amelyek megkülönböztetik a ChatGPT-t az AI területén.

1. funkció: GPT Store testreszabható mesterséges intelligencia asszisztensekhez

A GPT Store segítségével testreszabhatja az AI-asszisztenseket egyedi igényeinek megfelelően

A GPT Store lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozási ismeretek nélkül hozzanak létre és testreszabjanak saját mesterséges intelligencia asszisztenseket. Meghatározhat konkrét utasításokat, feltölthet fájlokat és beállíthat preferenciákat, hogy az AI viselkedését az Ön igényeihez igazítsa.

Ez a funkció segít az egyéneknek és a vállalkozásoknak speciális AI-eszközök fejlesztésében olyan feladatokhoz, mint az ügyfélszolgálat, a tartalomkészítés és az adatelemzés.

🧠 Érdekesség: Az AP-NORC felmérése szerint az amerikai felnőttek 60%-a használ mesterséges intelligencia eszközöket információkereséshez, és ez az arány a 30 év alattiak körében 74%-ra ugrik. Csak 40% használja a mesterséges intelligenciát a munkahelyi termelékenység növelésére, és még kevesebben bíznak benne vásárlás vagy szórakozás céljából. A fiatalabb felhasználók brainstorminghoz támaszkodnak a mesterséges intelligenciára, míg az idősebb felnőttek sokkal óvatosabbak.

2. funkció: Mélyreható kutatás és autonóm internetes böngészés

Végezzen mélyreható kutatást könnyedén a Deep Research segítségével

A Deep Research egy ChatGPT-be integrált AI-ügynök, amely önállóan böngészi az internetet, hogy információkat gyűjtsön egy megadott témáról.

Miután megkapta a kérését, a Deep Research több lépésből álló kutatási folyamatának megkezdése előtt tisztázó kérdéseket tehet fel. Ezután átfogó keresést végez, értékeli és összefoglalja a különböző forrásokból származó információkat.

3. funkció: Ügynök az intelligens feladatok automatizálásához

Automatizálja a prezentációk létrehozását a ChatGPT Agent segítségével

A ChatGPT Agent kibővíti az asszisztens képességeit azzal, hogy lehetővé teszi számára olyan feladatok elvégzését, mint űrlapok kitöltése, kód futtatása és külső alkalmazásokkal való interakció.

A Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook és Notion eszközökkel való közvetlen összeköttetés révén zökkenőmentesen integrálódik a mindennapi munkafolyamatokba. Ez azt jelenti, hogy üzeneteket tud szerkeszteni, fájlokat frissíteni és adatokat mozgatni a rendszerek között anélkül, hogy nehézkes megoldásokra lenne szükség.

🔍 Tudta? Az AI-alkalmazások nem tanulnak fokozatosan. Miután egy modell betanításra került, nem tud új dolgokat megtanulni, hacsak nem tanítják át újra vagy finomítják új adatokkal. Ezért nem emlékszik a legfrissebb hírekre, hacsak nem kapcsolódik élő böngészéshez vagy külső eszközökhöz.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Előny: 200 USD/hó felhasználónként

Grok 4 és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Most vizsgáltuk meg, mi teszi a Grok 4-et és a ChatGPT-t önmagában is olyan hatékonnyá. A Grok 4 valós idejű kereséssel, multimodális bemenetekkel és szupererős érveléssel tűnik ki. A ChatGPT viszont kifinomult kimenettel, zökkenőmentes integrációval, testreszabható AI-asszisztensekkel és intelligens automatizálással rendelkezik.

Íme egy rövid összehasonlítás a Grok és a ChatGPT között.

Képességek Grok 4 ChatGPT Elsődleges funkció Valós idejű, érvelés-elsőbbségű AI mély keresési funkcióval az X és a web egészén Kifinomult, multimodális beszélgető AI széles körű eszközintegrációval és stabilitással Alapfilozófia „Maximális igazságkeresés” szellemes, néha lázadó személyiséggel. Hasznos és barátságos asszisztens, amely biztonságos és strukturált válaszokra összpontosít. Valós idejű tudatosság A DeepSearch/X integráció révén élőben követi a közösségi média és az internet trendjeit. A legfrissebb adatokhoz böngésző pluginok vagy Deep Research szükséges; nem natív Érvelés és problémamegoldás Kivételes technikai referenciaértékekkel (AIME, PhD-szintű tudomány); „többügynökös” érvelés a Heavy modellben. Kiváló strukturált érvelés és logika; lépésről lépésre lebontott és konzisztens eredmények Integrációk és ökoszisztéma Elsősorban az X ökoszisztémára korlátozódik, minimális harmadik féltől származó integrációk Támogatja a bővítményeket, az API-hozzáférést és a Gmail, Teams, Notion és hasonló eszközökhöz való csatlakozást. Testreszabás Korlátozott személyre szabhatóság; szorosan kapcsolódik Elon Musk termékvíziójához. Nagyfokú rugalmasság az egyedi GPT-kkel, memóriafunkciókkal és testreszabott munkafolyamatokkal Sebesség és reagálóképesség Gyors és beszélgetésszerű, rövid, velős válaszokkal. Bonyolult lekérdezések esetén lassabb lehet, de részletes, hosszú válaszok esetén erősebb. Kontextus ablak Akár 256 000 token, ami előnyös hosszú beszélgetések és összetett dokumentumok esetén. Modelltől függően változik, a GPT-4 jelentősebb, de kisebb kontextusablakot kínál. Ideális Műszaki szakemberek, akiknek mélyreható érvelésre, friss adatokra és STEM-pontosságra van szükségük. Alkotók, vállalkozások, automatizálásra fókuszáló csapatok és alkalmi felhasználók, akiknek megbízhatóságra és sokoldalúságra van szükségük az integrációk terén. Árak Nincs ingyenes csomag; a csomagok ára 30 dollártól kezdődik felhasználónként. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Most sorba állítjuk azokat a kulcsfontosságú területeket, ahol átfedések vannak, és megnézzük, melyik területen melyik program a legjobb.

1. funkció: Valós idejű adatok és kontextusérzékenység

Ha mesterséges intelligenciát használ kutatáshoz vagy döntéshozatalhoz, akkor biztosnak kell lennie az adatok aktualitásában és relevanciájában. Íme, hogyan kezeli az egyes eszközök az élő információkat.

Grok 4

A Grok 4 valós idejű keresési funkciókat tartalmaz az X, az internet és a hírek területén, így válasza mindig friss és közvetlenül kapcsolódik az élő információkhoz.

A natív eszközintegrációjának köszönhetően azonnali trendeket és társadalmi kontextust tud lekérni.

ChatGPT

A ChatGPT nem tölt le önállóan élő frissítéseket a közösségi média feedjeiből.

A Deep Research és az ügynökarchitektúrája segítségével azonban valós időben hozzáférhet az internethez, megbízható forrásokból gyűjthet információkat, és idézett összefoglalókat szállíthat.

🏆 Győztes: Grok 4, mivel valós idejű társadalmi és trendelemzéseket nyújt.

2. funkció: Multimodális bemeneti és kimeneti módok

Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a multimodális bemenet és kimenet tekintetében.

Grok 4

A Grok 4 szöveget, képeket és hangot fogad, és akár hosszú dokumentumokat is elemezhet, vagy kamerán keresztül élőben elemezheti a jelenetet.

Ráadásul az API-ja hatalmas, 256 000 tokenes kontextusablakot tartalmaz, így ideális nagy, összetett parancsokhoz.

ChatGPT

A ChatGPT multimodális bemeneteket is támogat – szöveg, hang, képek – és exportálást a GPT ökoszisztéma, a bővítmények, a Code Interpreter és a Deep Research segítségével. Bővíthetőséget és sokoldalúságot kínál kreatív, kódolási és termelékenységi munkafolyamatokhoz.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Grok 4 előnyösebb, ha hatalmas kontextusablakokra vagy kamerás jelenetelemzésre van szükség, míg a ChatGPT akkor jobb választás, ha kifinomult, sokoldalú ökoszisztémát szeretne, rengeteg kiterjesztéssel.

3. funkció: Érvelés, feladatok automatizálása és munkafolyamatok integrálása

A kérdések megválaszolásán túl az igazi próba az, hogy az AI mennyire tud gondolkodni, cselekedni és beilleszkedni a munkafolyamatába.

Grok 4

A Grok 4 Heavy változata mély, hosszú távú érvelésre lett kialakítva.

Többügynökös beállítást használ a matematika, a kódolás és a tudományos logika technikai problémáinak megoldására, és kiváló eredményeket ér el olyan nehéz benchmarkokon, mint az AIME és a Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

A ChatGPT az Agent módjával a feladatok automatizálására helyezi a hangsúlyt. Több lépésből álló műveleteket (foglalás, kutatás vagy alkalmazásintegráció) tud végrehajtani, miközben lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó beavatkozzon a legfontosabb ellenőrzési pontokon.

A Gmail, GitHub, Calendar és Notion eszközökhöz való csatlakozóknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a mindennapi munkafolyamatokba.

🏆 Győztes: Ismét döntetlen! A Grok 4 akkor tűnik ki, ha strukturált érvelésre és technikai pontosságra van szükség, míg a ChatGPT a munkafolyamat-automatizálás és a valós világba való integráció terén nyer.

Grok 4 és ChatGPT a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak a felhasználók a Grok 4 és a ChatGPT közötti vitában.

Egy értékelő így fogalmazott:

Attól függ, mit szeretne csinálni. A Grok 4 sokkal okosabb, mint a Grok 3. Cenzúrázatlanabb, mint a ChatGPT, ami előnyös, ha kreatív írással foglalkozik. Bár a ChatGPT írása jobb. Kódoláshoz a Grok 4 a legjobb, utána a ChatGPT, majd a Grok 3…

Attól függ, mit szeretne csinálni. A Grok 4 sokkal okosabb, mint a Grok 3. Cenzúrázatlanabb, mint a ChatGPT, ami előnyös, ha kreatív írással foglalkozik. Bár a ChatGPT írása jobb. Kódoláshoz a Grok 4 a legjobb, utána a ChatGPT, majd a Grok 3…

Íme, mit gondolnak a Reddit felhasználói a használhatóságról és a megbízhatóságról:

Személy szerint nekem nehéz döntés. SuperGrok és ChatGPT Plus programjaim vannak. A Grok 4 használata nagyon kellemes volt, összehasonlítva például az O3-mal. Néha nem túl gyors, de a tesztjeim során a leghosszabb és legátfogóbb válaszokat adta. Még nem tudom használni a társ módját, ami az egyetlen hátránya. A GPT olcsóbb és gyorsabb, de nehéz feladatokhoz a Grok-ra támaszkodnék. Ha csak egyet kellene vennem a saját felhasználási esetemhez, az kétségtelenül a Grok lenne.

Személy szerint nekem nehéz döntés. SuperGrok és ChatGPT Plus programjaim vannak. A Grok 4 használata nagyon kellemes volt, összehasonlítva például az O3-mal. Néha nem túl gyors, de a tesztjeim során a leghosszabb és legátfogóbb válaszokat adta. Még nem tudom használni a társ módját, ami az egyetlen hátránya. A GPT olcsóbb és gyorsabb, de nehéz feladatokhoz a Grok-ra támaszkodnék. Ha csak egyet kellene vennem a saját felhasználási esetemhez, az kétségtelenül a Grok lenne.

És mit vettek észre a felhasználók a teljesítmény korlátaival kapcsolatban:

Csak hogy képet kapjon: 7 hónapig dolgoztam egy projekten a Grok 3-mal, de nem tudtam befejezni, mert nem volt elég intelligens. Megjelent a Grok 4, és 2 óra alatt befejeztem a projektet...

Csak hogy képet kapjon: 7 hónapig dolgoztam egy projekten a Grok 3-mal, de nem tudtam befejezni, mert nem volt elég intelligens. Megjelent a Grok 4, és 2 óra alatt befejeztem a projektet...

Az általános összehasonlításra a Reddit felhasználói a következőket kommentálták:

Mindkettő jó termék, hasonlóan erős, különböző erősségekkel és gyengeségekkel. Megvettem egy hónapra a SuperGrokot, de a ChatGPT-nél maradok. A videó- és képalkotás a ChatGPT-ben jobb, és az alkalmazások zökkenőmentesebb élményt nyújtanak. A ChatGPT hangmódja sokkal folyékonyabb és természetesebb. A Grok néha jó, mert nem szid meg, de nem igazán szeretem a személyiségét és a humorát...

Mindkettő jó termék, hasonlóan erős, különböző erősségekkel és gyengeségekkel. Megvettem egy hónapra a SuperGrokot, de a ChatGPT-nél maradok. A videó- és képalkotás a ChatGPT-ben jobb, és az alkalmazások zökkenőmentesebb élményt nyújtanak. A ChatGPT hangmódja sokkal folyékonyabb és természetesebb. A Grok néha jó, mert nem szid meg, de nem igazán szeretem a személyiségét és a humorát...

🔍 Tudta? A kutatók elkezdtek olyan AI-modelleket építeni, amelyek más AI-modellekkel kommunikálnak, hogy hibákat javítsanak, értékeljenek, vagy akár egymást képezzék. Ezt multi-agent együttműködésnek nevezik, és ez az a módszer, amellyel a jövőbeli AI-rendszerek komplexebb képességeket fejleszthetnek ki.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a ChatGPT és a Grok 4 mellett.

Mind a ChatGPT, mind a Grok 4 önálló asszisztensként AI-kihívásokkal szembesül, mivel nem kezelnek projekteket, nem automatizálnak munkafolyamatokat és nem központosítják a tudást.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz, az AI-t beépítve a csapatok által már használt eszközökbe. Az asszisztensek és a projekt szoftverek közötti váltás helyett egy összekapcsolt platformot kap.

Így emeli a lécet. 🤩

A ClickUp első számú előnye: kontextusfüggő mesterséges intelligencia, pontosan ott, ahol dolgozik

A ClickUp Brain segítségével bárhonnan ötleteket gyűjthet a munkaterületén

A ClickUp Brain a ClickUp-ba integrált AI-asszisztens. A munkaterületén található, és segít a feladatok és dokumentumok kezelésében. Használhatja beszélgetések összefoglalására, frissítések megosztására, tartalom vázlatok készítésére és ötletek generálására anélkül, hogy a lapok között kellene ugrálnia.

A ClickUp Brain egyik legfontosabb funkciója a munkahelyi kontextus megértése. Megérti a projekteket, a csapat tagjait és a munkafolyamatokat, és a valós idejű munkahelyi adatok alapján személyre szabott javaslatokat és automatizálásokat kínál.

Vegyünk példának egy ügyfél-bevezetési programot. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy üdvözlő e-mail sorozatot, és az a csekklistájából kivonja a képzési lépéseket, a dokumentumokból a hangnemre vonatkozó útmutatásokat, a feladatokból pedig az ügyfél adatait. Így kap egy olyan e-mail sorozatot, amely illeszkedik az ügyfélhez, megfelel a márka hangvételének és összhangban van a projekt ütemtervével.

Az alkalmazás elhagyása nélkül válthat a ClickUp Brain, a ChatGPT, a Claude és a Google Gemini között. Készítsen képeket, feladatokat, üzeneteket és projekteket bonyolult utasítások vagy manuális bevitel nélkül.

Váltson a vezető AI modellek között a ClickUp Brain-ben

Mélyebb projektek esetén a ClickUp Brain MAX ezt a teljesítményt egy komplett asztali mesterséges intelligencia-kiegészítővé bővíti. Összehozza a legjobb mesterséges intelligencia-modelleket, a ClickUp adatait és munkakörnyezetét, valamint a hatékony automatizálást, mindezt biztonságos és zökkenőmentes asztali élményben.

💡Profi tipp: Hanggal diktálhat feladatokat, keresési lekérdezéseket, vagy akár egész dokumentumokat. A Brain MAX AI-alapú Talk to Text funkciója a számítógép bármely pontján működik, így a kézmentes termelékenység valósággá válik. Személyre szabhatja hangjának átírását és értelmezését, beleértve a szókincset és a stílust is, így valóban személyre szabott élményben részesülhet.

Ismétlődő munkafolyamatok automatizálása

Az AI a ClickUp Autopilot Agents programot is támogatja, amely átveszi az ismétlődő munkafolyamatokat. Például a Weekly and Daily Report Agents frissítéseket tesz közzé egy Space vagy List oldalon, míg a Team StandUp Agent összefoglalja, min dolgozott a csapata.

Állítson be triggereket, és kapjon frissítéseket, jelentéseket és válaszokat a ClickUp Autopilot Agents segítségével

Vegyük például a támogatási csatornákat. A csapat tagjai gyakran ismétlik ugyanazokat a termékkel kapcsolatos kérdéseket. Ahelyett, hogy egy vezetőt vonnának be a válaszadásba, az Auto-Answers Agent közvetlenül a dokumentumokból, feladatokból és csevegésekből merített kontextussal segít. Az eredmény? Gyorsabb válaszok, kevesebb ismétlés és egy csapat, amely a valóban fontos munkára tud koncentrálni. Ha valami személyre szabottabb megoldásra van szüksége, a kódolás nélküli építő segítségével egyedi Autopilot ügynököket hozhat létre. Ezek az ügynökök alkalmazkodnak a munkaterület szabályaihoz, és reagálnak olyan kiváltó eseményekre, mint új kreatív feladatok, frissített dokumentumok vagy sprint tervezési ülésekre szóló meghívók.

ClickUp előnye #2: AI a dokumentumokban

Hozzon létre új tartalmakat vagy szerkessze a meglévőket a ClickUp Docs alkalmazáson belüli ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Docs élő dokumentumok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, projektekhez és tudásbázishoz. Minden dokumentum natívan integrálva van a munkaterületbe, így a frissítések és a teendők kapcsolódnak a valódi munkához.

Az AI in Docs segítségével a következőket teheti:

Írjon jobban: csak kérje meg az AI-t, hogy javítsa, rövidítse vagy bővítse a szövegét, vagy változtassa meg a hangnemét.

Legyen mindig naprakész: Vigye az egérmutatót a dokumentum címére, kattintson az Ask AI > Summary (Kérdezze az AI-t > Összefoglalás) gombra, és kapjon egy rövid összefoglalót. Tökéletes megoldás, ha másodpercek alatt szeretne áttekinteni egy 10 oldalas javaslatot.

Gyors válaszok: Használja az Ask AI funkciót, hogy úgy kérdezzen egy dokumentumot, mintha egy csapattársát kérdezné. Tudnia kell a jóváhagyott folyamatot egy szabályzati dokumentumból? Az AI keres a tartalomban, és közvetlenül válaszol.

Azonnali cselekvés: Jelölje ki a követelményeket vagy a megbeszélés jegyzeteket, majd válassza a „Cselekvési tételek generálása” lehetőséget, és a határidővel rendelkező feladatok azonnal létrehozásra kerülnek.

Könnyű régiók közötti együttműködés: Válassza ki a szöveget vagy a teljes dokumentumot, és az AI zökkenőmentesen lefordítja.

Támogassa a műszaki csapatokat: Összegezze az API-hivatkozásokat, vagy hozzon létre strukturált műszaki dokumentációt AI segítségével. Ez csökkenti a hibákat és biztosítja a termékismeretek konzisztenciáját a mérnöki és a támogatási területeken.

Tegyük fel, hogy egy ügyfélszolgálati csapat ügyfélkézikönyvet készít. A tervezés során az AI a kapcsolódó feladatokból, megjegyzésekből és dokumentumokból merít, hogy új szakaszokat javasoljon. Az eredmény egy olyan dokumentáció, amely mindig összhangban van a legújabb termékfrissítésekkel és folyamatokkal.

ClickUp előnye #3: Projektmenedzsment mesterséges intelligenciával

A ClickUp projektmenedzsment platformként lett kifejlesztve, és ez az alapja teszi mesterséges intelligenciájának funkcióit sokkal hatékonyabbá. A ClickUp projektmenedzsment szoftverben minden feladat, mérföldkő és függőség összekapcsolódik, így a mesterséges intelligencia kimenetei mindig a kontextusban alapulnak.

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp integrált mesterséges intelligenciája megkönnyíti a napi projektmenedzsment feladatok elvégzését.

Többet, gyorsabban: A ClickUp Brain összefoglalja a projektfrissítéseket, a találkozók jegyzetét és a hosszú kommentárszálakat, majd ezekből feladatokat, alfeladatokat és cselekvési pontokat generál. Emellett a munkaterhelés, a szakértelem és a korábbi tevékenységek alapján javaslatot tesz a legalkalmasabb megbízottakra.

Jobb együttműködés: Kézi beavatkozás nélkül generál valós idejű előrehaladási jelentéseket és állapotfrissítéseket. Ezenkívül a Custom AI Fields (Egyéni AI mezők) funkcióban kategorizálja és összefoglalja a feladatokkal kapcsolatos információkat az információk jobb szervezése érdekében.

Növelje hatékonyságát és termelékenységét: A ClickUp mesterséges intelligenciája segít Önnek okosabban dolgozni, személyre szabott ajánlásokkal, amelyek szerepkörén és feladataiban alapulnak. Minden nyomon követhető, a projekt kockázataitól a mérföldkövekig. Ráadásul a mesterséges intelligenciával működő A ClickUp mesterséges intelligenciája segít Önnek okosabban dolgozni, személyre szabott ajánlásokkal, amelyek szerepkörén és feladataiban alapulnak. Minden nyomon követhető, a projekt kockázataitól a mérföldkövekig. Ráadásul a mesterséges intelligenciával működő ClickUp Naptár segít Önnek prioritások, feladatok és ütemezett események alapján megtervezni idejét.

Tervezze meg találkozóit természetes nyelven a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott naptárával.

Ráadásul a Brain MAX közvetlenül az asztali számítógépről képes létrehozni, frissíteni és kezelni a ClickUp feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és naptári eseményeket.

Egy ClickUp felhasználó véleménye:

A ClickUp a legmegbízhatóbb menedzsmentplatform, amely sokféle módon segítette vállalatunkat a folyamatok és munkafolyamatok fenntartásában, valamint a munkák időbeni elvégzésében.

A ClickUp a legmegbízhatóbb menedzsmentplatform, amely számos módon segítette vállalatunkat a folyamatok és munkafolyamatok fenntartásában, valamint a feladatok időbeni elvégzésében.

Építsen ki okosabb munkafolyamatokat

De a varázslat nem ér véget itt.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, hogy órákat spóroljon meg a manuális munkával a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations órákat takarít meg a kézi munkából. Egyszerű „ha ez történik, akkor azt csináld” szabályokat követnek, amelyeket perceken belül beállíthat. Miután aktiválódtak, csendben futnak a háttérben, így a projektek folyamatos kézi beavatkozás nélkül haladnak előre.

Íme néhány automatizálási példa, amelyre a csapatok támaszkodnak: Frissítse a feladat állapotát a minőségbiztosítási tesztelés befejezése után, és értesítse a mérnököt.

Tesztciklus végén tegyen közzé összefoglalókat az érdekelt felek csatornáin.

Hozzon létre nyomon követési feladatokat a megoldatlan hibákhoz

Tartsa a kontextushoz kötve az együttműködést

A ClickUp Chat segítségével a munkaterületét elhagyva sem kell megszakítania a projektmegbeszéléseket

A ClickUp Chat a beszélgetéseket a munkafolyamat részévé teszi. Minden üzenet a feladatok és dokumentumok mellett található, így a kontextus soha nem vész el a különböző eszközök között.

A csapatok kérdéseket tehetnek fel, megoszthatják döntéseiket és közvetlenül a munka helyszínén hozhatnak létre teendőket. A FollowUps funkció a teendőket feladatokká alakítja, a SyncUps funkció hang- és videohívásokat tesz lehetővé, míg az AI-alapú Catch Me Up funkció segít a csapattagoknak gyorsan felzárkózni.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megfogalmazását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindent magában foglaló munkaalkalmazásunkra!

Az AI-meglátásokat cselekvéssé alakíthatja a ClickUp segítségével

Míg a Grok 4 jobb érvelési képességgel és valós idejű adatokkal tűnik ki, a ChatGPT pedig beszélgetési intelligenciájával, egyik sem integrálódik teljes mértékben a mindennapi munkafolyamatokba.

Ebben a tekintetben a ClickUp vezet.

A ClickUp Brain segítségével az AI segít tartalom létrehozásában, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a projektfrissítések automatizálásában közvetlenül a munkaterületén belül. A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkcióival, például a valós idejű jelentésekkel, ütemezéssel és feladatok automatizálásával kombinálva a csapatok gyorsabban haladhatnak, összehangoltan dolgozhatnak és csökkenthetik a felesleges munkát az összes projektben.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hagyja, hogy az AI melletted dolgozzon! ✅