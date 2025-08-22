A 10 legjobb TiddlyWiki alternatíva a személyes tudásmenedzsmenthez

Szóval, kipróbálta a TiddlyWiki-t. Először úgy tűnt, hogy ez az a program.

Aztán jöttek a frusztrációk: a nehézkes felület, a szinkronizálási problémák és az aggodalom, hogy az összes adatod eltűnhet. És felejtsd el a csapatmunkát – az együttműködés nem igazán volt lehetséges. Még egy új jegyzet létrehozása vagy más oldalakhoz való linkelés is nehézkesnek tűnt.

De van kiút. Vannak olyan TiddlyWiki alternatívák, amelyek Önnel együttműködnek, nem pedig Ön ellen. Gondoljon olyan könnyen használható platformokra, amelyek valós idejű együttműködést, zökkenőmentes szinkronizálást és olyan funkciókat kínálnak, amelyek valóban támogatják a jegyzetek létrehozását és az ötletek szervezését.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a legjobb jegyzetelési eszközöket, amelyek intelligens, rugalmasabb jegyzetelést tesznek lehetővé, és illeszkednek a munkafolyamatához. Akár projekteket szervez, akár ötleteket rögzít, van egy jobb módszer az összes adatának kezelésére.

🧠 Érdekesség: Leonardo da Vinci mesteri jegyzetelő volt. Leonardo da Vinci híres jegyzetfüzetei, amelyek tele vannak vázlatokkal, ötletekkel és megfigyelésekkel, tanúskodnak a jegyzetelés kreativitásra gyakorolt hatalmáról. Tükörírása (fordított írás) valószínűleg egy módszer volt arra, hogy jegyzetét titokban tartsa.

Miért érdemes a TiddlyWiki alternatíváit választani?

A TiddlyWiki okos, egyetlen fájlból álló felépítésével úttörő szerepet játszott a személyes tudásmenedzsment területén. De legyünk őszinték: nem mindig működik zökkenőmentesen. Íme, ahol igazán nehézségekbe ütközik:

Megtanulása nehéz : Egyedülálló felépítése és jelölései a legtöbb felhasználót elriaszthatják.

Korlátozott együttműködés : Nincs beépített lehetőség a : Nincs beépített lehetőség a tudásbázis valós idejű közös szerkesztésére.

Szinkronizálási kihívások : Az adatok konzisztens szinkronizálása az összes eszközön extra erőfeszítést igényel.

Elavult mobil élmény : A modern jegyzetelő alkalmazásokhoz képest nehézkesnek tűnik.

Gyenge keresőeszközök : Nincs teljes szövegkeresés vagy szűrő, ami megnehezíti a navigációt, ahogy a wiki növekszik.

Plugin-túlterhelés : Az alapvető funkciók olyan pluginoktól függenek, amelyek meghibásodhatnak vagy ütközhetnek egymással.

Ritka vizuális szervezés: Nincsenek beépített nézetek, mint például kanban vagy gondolattérképek a jegyzetek szervezéséhez.

Ahogy ötletei szaporodnak és tudásbázisa bővül, ezek a problémák akadályt jelentenek.

Szerencsére a modern hierarchikus jegyzetelési alkalmazások megoldják ezeket a problémákat – jobb funkciókkal, rugalmassággal és gyakran nyílt forráskódú szabadsággal.

🧠 Érdekesség: A Cornell jegyzetelési rendszert, amelyet az 1940-es években találtak ki, még ma is tanítják. Miért? Ez a jegyzetelési módszer egyszerű felépítése – jelzések, jegyzetek, összefoglalás – támogatja az aktív tanulást, még a mai, alkalmazásokkal teli világban is. Régimódi, de még mindig furcsa módon vonzó.

A TiddlyWiki alternatívái egy pillantásra

Készen állsz egy olyan rendszer megtalálására, amely neked megfelel? Itt találsz egy rövid áttekintést az egyes TiddlyWiki alternatívák használati eseteiről és kiemelkedő funkcióiról:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp All-in-one tudás- és feladatkezelés Dokumentumok, AI jegyzetelő, tudásbázis-sablonok Örökre ingyenes csomag; fizetős csomagok is elérhetők Notion Testreszabható munkaterület és adatbázisok Blokkok, adatbázisok és együttműködés Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/felhasználó Obsidian Helyi elsődleges markdown tudásbázis Grafikus nézet, visszautalások, bővítmények Ingyenes; kiegészítő szolgáltatások 5 USD/felhasználótól Roam Research Hálózati gondolatok és napi jegyzetek Kétirányú linkek, gráf adatbázis Fizetős csomagok 15 dollártól/felhasználó Joplin Nyílt forráskódú, adatvédelemre fókuszáló jegyzetek Markdown támogatás, offline hozzáférés Fizetős csomagok 3,40 dollártól kezdődnek. Evernote Hagyományos jegyzetelés webes kivágóval Jegyzetfüzetek, feladatok, integrációk Ingyenes; fizetős csomag 14,99 USD/felhasználótól. Logseq Adatvédelem-orientált helyi jegyzetelés Grafikus nézet, egyszerű szöveges fájlok Ingyenes DokuWiki Könnyű wiki csapatok számára Nincs adatbázis, egyszerű adminisztráció Ingyenes Nuclino Gyors csapat tudásbázis Dokumentumok, grafikon nézet, együttműködési munkaterület Ingyenes; fizetős csomag 8 USD/felhasználó/hónap áron Standard Notes Biztonságos, titkosított jegyzetelés Sima szöveg, markdown, titkosítás Ingyenes; fizetős csomag 90 dollár/év

A legjobb TiddlyWiki alternatívák

Ezek a TiddlyWiki alternatívák egyszerűsített felületeket, valós idejű együttműködést, platformok közötti szinkronizálást és hatékony tudáskezelési funkciókat kínálnak.

Mindegyikük intelligens, rugalmasabb jegyzetelésre lett tervezve, amely alkalmazkodik a munkafolyamatához, és nem fordítva. Nézzük meg őket!

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one tudás- és feladatkezeléshez)

Használjon több LLM modellt, készítsen azonnali dokumentációt, emelje ki a jegyzetek legfontosabb pontjait és még sok mást a ClickUp AI segítségével.

A tudásod kezelése nem olyan lehet, mintha fél tucat alkalmazást kellene összeraknod.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, azoknak a felhasználóknak készült, akik mindent egy egységes platformon szeretnének központosítani – a jegyzetek írásától és a wikik létrehozásától a feladatokon való együttműködésig és a megbeszélésekből származó ötletek rögzítéséig.

A TiddlyWiki-tól eltérően a ClickUp kifinomult, skálázható munkaterületet kínál felhőalapú szinkronizálással, valós idejű szerkesztéssel, automatizálással és AI támogatással. Nincs szükség fájlútvonalak konfigurálására, wiki szintaxisban való írásra vagy a tartalom manuális szervezésére.

Kezdje a ClickUp Docs szövegszerkesztő használatával strukturált tartalom létrehozásához és kezeléséhez. A Docs támogatja a beágyazott oldalakat, a gazdag formázást, a beágyazott feladatokat és a valós idejű együttműködést.

Hozzon létre strukturált, együttműködésen alapuló dokumentumokat beágyazott oldalakkal és beágyazott feladatokkal a ClickUp Docs segítségével.

Akár kutatásokat dokumentál, cikkeket szerkeszt vagy projekteket tervez, mindent könnyedén hierarchikus struktúrába rendezhet. Az egyes dokumentumokat feladatokhoz, célokhoz vagy irányítópultokhoz is kapcsolhatja az integrált tervezés érdekében. Beszéljünk az akadémiai munkád strukturálásáról!

Segítségre van szüksége a jegyzetekkel? A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, még tovább viszi a dolgokat. Segít a jegyzetek megírásában, hosszú tartalmak összefoglalásában, blogvázlatok vagy tudásbázis-bejegyzések létrehozásában közvetlenül a dokumentumokban – mindent meg tud csinálni.

Készítsen összefoglalókat, írjon tartalmakat és gyűjtsön ötleteket közvetlenül a munkaterületén a ClickUp Brain segítségével.

Azok számára készült, akik tudományos munkát végeznek vagy a termelékenységre törekednek, és akik brainstormingot szeretnének tartani, új jegyzetet szeretnének létrehozni, szerkeszteni vagy átírni anélkül, hogy elhagynák a jegyzetelő alkalmazást. Azonnali hangszínváltás, információk átfogalmazása vagy összefoglalók létrehozása lehetséges a gyorsabb döntéshozatal érdekében.

Szeretne LLM-eket váltani, hogy az Ön felhasználási esetéhez igazodó válaszokat kapjon? Semmi probléma! A platformon belül válthat a ClickUp Brain, a ChatGPT-4o és a Claude között, és búcsút inthet a kontextusváltásnak.

Online értekezleten vagy előadáson vesz részt? A ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti és összefoglalja a beszélgetéseket. Rendezett értekezleti jegyzeteket és teendőlistákat készít, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki és ne vesszen el.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti és összefoglalhatja a megbeszéléseket cselekvésre kész jegyzetekké és teendőlistákká.

Ami ezt a jegyzetelésre szolgáló AI eszközt igazán különlegessé teszi, az az, hogy a megbeszélés után azonnal áttekintheti a mondottakat, kiválaszthatja a teendőket, és összekapcsolhatja a legfontosabb megállapításokat a követendő feladatokkal.

A kutatási projekt lebonyolításának legnehezebb része az, hogy mindenki naprakész legyen a legújabb frissítésekkel és változásokkal. De ha készen állsz az első skálázható belső wiki létrehozására, akkor a ClickUp tudásbázis sablon tökéletes számodra. Kész használatra alkalmas struktúrát biztosít SOP-k, súgó központok, GYIK-ek és dokumentációk létrehozásához, tiszta elrendezéssel és intuitív navigációval.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp tudásbázis sablont a tudás tárolására és megosztására a szervezeten belül.

Kiválóan alkalmas mind személyes, mind csapat használatra, így megtakaríthatja azt az extra időt, amelyet egy belső tudásbázis nulláról történő létrehozásával töltene.

Ezek a funkciók együttesen mindent kínálnak, amit a TiddlyWiki felhasználók szeretnek – hierarchikus jegyzetelési alkalmazás, egyszerű szövegszerkesztő és gyors hozzáférés –, de továbbfejlesztett együttműködési, tervezési és automatizálási funkciókkal, valamint egy kis AI-vel. Ki tudna nemet mondani erre?

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre együttműködési tereket, testreszabott hozzáféréssel a csapatok és osztályok számára.

Használja a feladatkapcsolatokat, hogy bármilyen ötletet vagy bekezdést élő cselekvési tétellé alakítson.

Integrálja a naptárakat, emlékeztetőket és célokat a jegyzetekbe

Teljes átláthatósággal kövesse nyomon a tudáshoz való hozzájárulásokat és frissítéseket.

Kösse össze a jegyzeteket a feladatokkal, célokkal, ütemtervekkel és irányítópultokkal egy helyen.

Közös tartalmak verziótörténetének, megjegyzéseinek és engedélyeinek karbantartása

Tartson mindent biztonságban és megfeleljen a GDPR, HIPAA és vállalati szintű ellenőrzéseknek.

A ClickUp korlátai

Kezdőknek enyhe tanulási görbe szükséges.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Minden (wiki, jegykezelés, feladatkiosztás) egy helyen. Valahogy úgy érzem, hogy a ClickUp hatékonyabbá tesz, mint a legnépszerűbb versenytársai.

Minden (wiki, jegykezelés, feladatkiosztás) egy helyen. Valahogy úgy érzem, hogy a ClickUp hatékonyabbá tesz, mint a legnépszerűbb versenytársai.

2. Notion (a legjobb testreszabható munkaterületekhez)

via Notion

Nem minden tudásrendszernek kell merevnek lennie. Ha szeretné a munkaterületét a gondolkodásmódjához igazítani, a Notion ezt a rugalmasságot biztosítja Önnek.

A rendszer építőelemeket használ – szöveget, ellenőrzőlistákat, adatbázisokat, képeket és egyebeket –, így olyan oldalakat hozhat létre, amelyek az Ön igényeinek megfelelően bővíthetők.

A Notion különlegessége az alkalmazkodóképessége. Kezdhet egy üres oldallal, vagy választhat több száz jegyzetkészítő sablon közül. Legyen szó olvasási listáról vagy csapatprojektről, a Notion alkalmazkodik a munkafolyamatához és stílusához.

A TiddlyWiki-val ellentétben, amely több beállítást igényel és korlátozott vizuális lehetőségeket kínál, a Notion tisztább felülettel, beépített együttműködési funkciókkal és könnyebb testreszabhatósággal rendelkezik. Előnyös, ha strukturáltságot és kreativitást szeretne ötvözni anélkül, hogy technikai beállításokra lenne szükség. Akár egyedül, akár csoportban használja, alkalmazkodik az Ön stílusához és igényeihez.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre összekapcsolt adatbázisokat, amelyek automatikusan frissülnek, ha a forrásinformációk megváltoznak.

Rendezze az információkat rugalmas oldalhierarchiával és blokkok közötti váltással.

Ossza meg bizonyos oldalakat vagy teljes munkaterületeket részletes jogosultsági beállításokkal.

Importáljon az Evernote, Trello, Asana és más eszközökből a beépített importálókkal.

Hozzáférés a jegyzetekhez minden platformon offline szövegszerkesztővel

Készítsen vizuális wikiket borítóképekkel, ikonokkal és testreszabható elrendezésekkel.

A Notion korlátai

A keresési funkció nagy tudásbázisok esetén lassú lehet.

Az offline módban alkalmanként szinkronizálási konfliktusok léphetnek fel.

Notion árak

Ingyenes

Személyes : 12 USD/hó felhasználónként

Professional : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Notion segítségével gyorsabban, gyakrabban és részletesebben tudok jegyzeteket írni, és a legújabb mesterséges intelligenciájukkal még mások jegyzetét is összefoglalhatom és összefoglalhatom, hogy bővítsem tudásbázisomat.

A Notion segítségével gyorsabban, gyakrabban és részletesebben tudok jegyzeteket írni, és a legújabb mesterséges intelligenciájukkal még mások jegyzetét is összefoglalhatom és összefoglalhatom, hogy bővítsem tudásbázisomat.

3. Obsidian (a legjobb a helyi elsődleges markdown tudásbázishoz)

via Obsidian

Néha szeretné, ha a jegyzetei lokálisak maradnának – nincs felhő, csak gyors, rugalmas fájlok, amelyek felett teljes ellenőrzése van. Az Obsidian ezt megkönnyíti. Ez egy markdown-alapú jegyzetelő alkalmazás, amely a jegyzeteket egyszerű szövegfájlként tárolja a gépen, így offline hozzáférést és teljes tulajdonjogot biztosít az adatokhoz.

Az Obsidian különlegessége abban rejlik, hogy segít összekapcsolni az ötleteket. A visszautalások és a vizuális grafikonnézet segítségével az Obsidian írás közben gondolatok hálózatát építi fel. Ez előnyös a diákok, kutatók vagy bárki számára, aki hosszú távú tudásbázist épít.

A TiddlyWiki-hoz vagy egyes Obsidian alternatívákhoz képest, amelyek elavultnak vagy túl bonyolultnak tűnhetnek, az Obsidian simább és intuitívabb felhasználói élményt nyújt. Billentyűparancsok, linkek előnézetei és egy egyre növekvő közösségi plugin-könyvtár áll rendelkezésre – anélkül, hogy kóddal kellene foglalkoznia.

Akár egy szakdolgozatot készít, akár naplót ír, a program alkalmazkodik a gondolkodásmódjához, anélkül, hogy túl korán rákényszerítené a struktúrát.

Az Obsidian legjobb funkciói

Dolgozzon teljesen offline módon helyi Markdown fájlokkal

Jegyzetek összekapcsolása automatikus kétirányú linkeléssel

Vizualizálja gondolati hálózatát grafikus nézetben

Testreszabhatja beállításait a közösségi bővítmények gazdag könyvtárával.

Személyre szabhatja munkaterületét témákkal és gyorsbillentyűkkel.

Váltson sötét módra, hogy csökkentse a szem fáradását késő esti jegyzetelések során.

Az Obsidian korlátai

Nincs beépített együttműködési vagy megosztási funkció

Egyes bővítmények technikai beállítást vagy karbantartást igényelnek.

Obsidian árak

Személyes használatra ingyenes

Opcionális kiegészítők: Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

4. Roam Research (a legjobb hálózati gondolkodáshoz és napi jegyzetekhez)

via Roam Research

Ha az agya nem működik merev mappákban és listákban, akkor a Roam Research olyan lehet, mint egy hazatérés. A nem lineáris gondolkodók számára tervezett Roam kétirányú linkekkel épít ki hálózatos tudásbázist – minden jegyzet, amelyet összekapcsol, automatikusan visszakapcsolódik. A Daily Notes funkciója megkönnyíti a gondolatok rögzítését anélkül, hogy túlzottan szervezni kellene őket.

A Daily Notes funkcióval könnyedén rögzítheti gondolatait anélkül, hogy túlzottan szervezkednie kellene. A struktúrát menet közben alakíthatja ki.

A TiddlyWiki-hoz képest, ahol a kézi linkelés és formázás unalmas lehet, a Roam mindezt a háttérben kezeli. Blokk alapú elrendezése lehetővé teszi, hogy könnyedén hivatkozzon ötletekre. Bár csapatok is használhatják, a Roam igazán azoknak a magányos felhasználóknak nyújt előnyt, akik ötleteket térképeznek fel, projekteket írnak vagy kutatási útvonalakat terveznek. Nem korlátozza a gondolkodását, hanem alkalmazkodik hozzá.

A Roam Research legjobb funkciói

A Daily Notes oldalon minden nap könnyedén rögzítheti gondolatait.

Készítsen önszervező tudásgráfot kétirányú linkekkel!

A Roam blokk-alapú szerkezetének köszönhetően rugalmasan újrahasznosíthatja a tartalmakat.

Vizualizálja ötleteinek hálózatát a gráfadatbázis segítségével.

Gyorsan navigálhat és koncentrálhat az intuitív billentyűparancsok segítségével.

Roam Research korlátai

Nincs offline hozzáférés

Drágább, mint más régi és új eszközök, különösen alkalmi használat esetén.

Roam Research árak

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 dollár/öt év

Roam Research értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Joplin (a legjobb nyílt forráskódú, adatvédelemre fókuszáló jegyzetekhez)

via Joplin

Ha úgy gondolja, hogy a jegyzetei csak az Önéi maradjanak, akkor a Joplin a megfelelő választás. Ez a nyílt forráskódú Markdown jegyzetelő alkalmazás teljes ellenőrzést biztosít, lehetővé téve a jegyzetek helyi tárolását vagy szinkronizálását a Dropbox, OneDrive vagy WebDAV segítségével, végpontok közötti titkosítással.

Tiszta, rugalmas, és támogatja a jegyzetfüzeteket, címkéket, ellenőrzőlistákat és fájlcsatolmányokat.

A TiddlyWiki-hez képest, amely elavultnak tűnik és szinkronizálása bonyolult, a TiddlyWiki intuitív és több platformon is használható. Bármikor, bárhol használhatja, asztali számítógépen vagy mobilon.

A Joplin növekvő plugin-ökoszisztémája és témaválasztási lehetőségei szintén rengeteg testreszabási lehetőséget kínálnak. Az egyszerű módosításoktól a hatékony kiegészítőkig ez egy olyan platform, amelyet a gondolkodásmódjához és munkamódszereihez igazíthat.

A Joplin legjobb funkciói

Írjon és rendszerezzen jegyzeteket Markdown formátumban

Szinkronizálja az adatokat az eszközök között harmadik féltől származó tárolóeszközök, például a Dropbox vagy az OneDrive segítségével.

Védje adatait végpontok közötti titkosítással

Hozzon létre teendőlistákat és jegyzetfüzeteket a strukturált szervezés érdekében.

Telepítsen közösségi bővítményeket a funkciók bővítéséhez.

A Joplin korlátai

Az együttműködési funkciók korlátozottak

A bővítmények kezelése technikai ismereteket igényelhet.

Joplin árak

Alapcsomag : ~3 USD/hó (2,99 EUR)

Pro tervezet: ~7 USD/hó (5,99 EUR)

Csapatok csomag: ~9 USD/hó felhasználónként (7,99 EUR, minimum két felhasználó)

Joplin értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Joplinról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A Joplin remek alkalmazásnak tűnik. Talán nem olyan szép, mint a Bear, de mindent megtesz, amit akarok (ellentétben a Bear-rel), és még nem romlott el. Ráadásul megőrizheti saját adatait... és ingyenes!

A Joplin remek alkalmazásnak tűnik. Talán nem olyan szép, mint a Bear, de mindent megtesz, amit akarok (ellentétben a Bear-rel), és még nem romlott el. Ráadásul megőrizheti saját adatait... és ingyenes!

👀 Tudta-e: A Feynman-technika lényege a következő: ha nem tudja egyszerűen elmagyarázni egy fogalmat, akkor nem érti azt. Ez egy klasszikus jegyzetelési módszer, de ha egy olyan eszközzel párosítja, amely valóban lehetővé teszi az ötletek összekapcsolását, akkor hirtelen nem csak tanul, hanem egy olyan tudásbázist épít, amely önnel együtt gondolkodik. Miért működik: Közvetlenül azokhoz a tapasztalt felhasználókhoz szól, akik kedvelik a funkciókat és a rendszereket. Ötvözi a hagyományos módszert az okosabb, vizuális vagy linkalapú eszközök vonzerejével.

6. Evernote (a legjobb a hagyományos jegyzeteléshez és webes kivágásokhoz)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote arra készült, hogy pillanatnyi ötleteket rögzítsen – legyen az idézet, vázlat vagy e-mail, amelyet később újra meg szeretne nézni.

Ezzel a találkozói jegyzetek, képek, webes kivágások és teendőlisták szinkronizálva és kereshetőek maradnak az összes eszközön. A webes kivágó kiemelkedő funkció: cikkeket, egyszerűsített oldalakat vagy URL-eket menthet egy kattintással.

A kézi beállítást igénylő TiddlyWiki-vel ellentétben az Evernote azonnal használható, kifinomult felhasználói élményt nyújt. Beolvasott dokumentumokban és kézzel írt jegyzetekben is kereshet. A beépített feladatok és emlékeztetők áthidalják a jegyzetelés és a feladatok elvégzése közötti szakadékot – mindezt anélkül, hogy további alkalmazásokra vagy tucatnyi megnyitott böngészőfülekre lenne szükség.

Az Evernote legjobb funkciói

Jegyzetek mentése, képek és fájlok hozzáadása különböző eszközökön

A webes tartalmakat azonnal rögzítheti a webes kivágóval.

Rendezze az információkat jegyzetfüzetekbe és címkékbe

Készítsen ellenőrzőlistákat és emlékeztetőket

Hozzáférhet jegyzetéhez asztali számítógépéről vagy mobil eszközéről.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomagban a készülékek szinkronizálása korlátozott.

Szigorú szervezés nélkül rendetlenné válhat

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8200+ értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése azt mondja:

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

👀 Tudta-e: A „Google-effektus” miatt az emberek inkább arra emlékeznek, hol találják meg az információt, nem pedig magára az információra. Amikor a keresőmotorokra támaszkodunk, nem kell erőfeszítést tennünk az információk memóriába kódolására. A jegyzetelés memóriakiegészítőként működhet, segítve a tanultak internalizálását ahelyett, hogy a keresőmotorokra támaszkodnánk.

7. Logseq (a legjobb a magánélet védelmét előtérbe helyező jegyzeteléshez)

via Logseq

A Logseq egy helyi elsődleges, nyílt forráskódú vázlatkészítő azok számára, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a jegyzeteik felett, anélkül, hogy teljesítményt vagy kifinomultságot veszítenének. Minden adatot egyszerű szöveges Markdown fájlokban tárol a készüléken – nincs kényszerű szinkronizálás, nincsenek rejtett szabályok.

Blokkalapú vázlatformátuma lehetővé teszi, hogy könnyedén összekapcsoljon, hivatkozzon és újra felhasználjon ötleteket, így élő térképet készíthet gondolatairól. Az automatikus visszalinkelés, a napi naplózás és a grafikonok megtekintése funkciók kiválóan alkalmasak kutatáshoz, célok nyomon követéséhez vagy egyszerűen csak a dolgok átgondolásához.

A TiddlyWiki-hoz képest a Logseq folyékonyabb és modernebbnek tűnik, és a bővítményeknek és témáknak köszönhetően olyan testreszabható, amilyenre az agyadnak szüksége van.

A Logseq legjobb funkciói

Tárolja a jegyzeteket helyileg egyszerű szöveges markdown fájlként

Összekapcsolja az ötleteket visszautaló linkekkel és grafikus nézettel.

Rögzítse gondolatait a napi naplózás funkcióval

Kövesse nyomon a feladatokat ellenőrzőlisták és ütemezett oldalak segítségével.

Testreszabhatók pluginokkal és témákkal

A Logseq korlátai

Nincs beépített együttműködési eszköz

A fejlett funkciók használatához némi beállításra lehet szükség.

Logseq árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Logseq értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Logseq-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A Logseq egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kialakítása egyszerűen „megfogott”. Remek módszer információk tárolására. Egyszerűen nagyon logikus. Minden, amit előtte vagy utána kipróbáltam, nem működik úgy, ahogy szeretném. Mint a Logseq. A Logseq megvalósítása azonban gyenge. Annyi adatot vesztettem el a Logseq használatával, hogy kénytelen voltam feladni. Azonban továbbra is itt maradok, abban a reményben, hogy a fejlesztők képesek lesznek egy megbízható és kiforrott termékké fejleszteni ezt a szoftvert.

A Logseq egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kialakítása egyszerűen „megfogott”. Remek módszer információk tárolására. Egyszerűen nagyon logikus. Minden, amit előtte vagy utána kipróbáltam, nem működik úgy, ahogy szeretném. Mint a Logseq. A Logseq megvalósítása azonban gyenge. Annyi adatot vesztettem el a Logseq használatával, hogy kénytelen voltam feladni. Azonban továbbra is itt maradok, abban a reményben, hogy a fejlesztők képesek lesznek egy megbízható és kiforrott termékké fejleszteni ezt a szoftvert.

8. DokuWiki (a legjobb könnyű csapat-wikikhez)

via DokuWiki

Ha egyszerűen beállítható és karbantartási rémálom nélkül működő csapatwiki-re van szüksége, a DokuWiki egy megbízható választás. Ez az open source eszköz egyszerű szöveges fájlokon fut – nincs szükség adatbázisra –, így gyorsan elindulhat és gond nélkül működtetheti.

Tökéletes belső dokumentációhoz, SOP-khoz vagy súgó központokhoz, hozzáférés-vezérléssel, verziótörténettel és plugin-támogatással, hogy a csapat igényeihez igazíthassa.

A személyes használatra szánt TiddlyWiki-vel ellentétben a DokuWiki többfelhasználós környezetre készült. Nem feltűnő, de megbízható, és elég rugalmas ahhoz, hogy a sajátjának érezze, anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellene megmászni.

A DokuWiki legjobb funkciói

Könnyen telepíthető és kezelhető adatbázis nélkül

Hozzáférési ellenőrzést és revíziós előzményeket kínál.

Testreszabhatja a funkciókat bővítményekkel és sablonokkal.

Dokumentációhoz és strukturált tartalomhoz optimalizálva

Aktív közösségi támogatás és plugin-ökoszisztéma

A DokuWiki korlátai

Nincs natív mobilalkalmazás

A modern jegyzetelő eszközökhöz képest elavult felület

DokuWiki árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

DokuWiki értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DokuWiki-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője írja:

Otthon a DokuWiki-t használom a családi wikinkhez, ahol jegyzeteket tartunk háztartási készülékekről, autókról és a meglátogatott helyekről. Az információk bevitele nagyon egyszerű, és később, amikor szükségünk van rájuk, könnyen előkereshetők.

Otthon a DokuWiki-t használom a családi wikinkhez, ahol jegyzeteket tartunk háztartási készülékeinkről, autóinkról és a meglátogatott helyekről. Az információk bevitele nagyon egyszerű, és később, amikor szükségünk van rájuk, könnyen előkereshetők.

9. Nuclino (a legjobb gyors és együttműködésen alapuló csapatdokumentációhoz)

via Nuclino

Amikor kutatócsoportja gyorsan halad, a Nuclino lépést tart vele. Ez egy könnyű, valós idejű tudásbázis, amelyet a világosság, a sebesség és az együttműködés érdekében hoztak létre. A felület tiszta – nincs rendetlenség, csak egyszerű oldalak, amelyeket csapata könnyedén együtt szerkeszthet. A merev mappák helyett a Nuclino grafikon stílusú struktúrát használ, így tartalma élő hálózatként kapcsolódik össze.

Tökéletes tervezéshez, dokumentáláshoz vagy wiki-építéshez, beágyazott megjegyzéseket, említéseket és azonnali keresést tartalmaz. Fájlokat, ellenőrzőlistákat és kódblokkokat is beágyazhat.

A TiddlyWiki-val ellentétben a Nuclino kezdettől fogva csapatközpontú – nincs beállítási stressz, nincs jogosultsági fejfájás. Csak okos, gyors dokumentáció, ami működik.

A Nuclino legjobb funkciói

Valós idejű közös szerkesztés verziótörténettel

Hozzon létre vizuális kapcsolatokat az oldalak között a grafikus nézet segítségével.

Könnyű, gyors és zavaró tényezőktől mentes felület

Összekapcsolja a jegyzeteket és ötleteket a munkaterületen

Média, fájlok és feladatlisták beágyazása

A Nuclino korlátai

Kevésbé testreszabható, mint a fejlettebb eszközök

Az offline hozzáférés korlátozott.

Nuclino árak

Ingyenes 50 elemig

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Nuclino-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Valós idejű együttműködési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben dolgozzanak együtt és osszák meg tudásukat. Robusztus keresési funkciókat biztosít, amelyekkel gyorsan megtalálhatók a csapatok számára szükséges információk és tartalmak.

Valós idejű együttműködési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben dolgozzanak együtt és osszák meg tudásukat. Robusztus keresési funkciókat biztosít, amelyekkel gyorsan megtalálhatók a csapatok számára szükséges információk és tartalmak.

10. Standard Notes (a legjobb biztonságos, titkosított jegyzeteléshez)

via Standard Notes

Néhány jegyzet csak Önnek szól – és a Standard Notes ezt megérti. Ez egy tiszta, adatvédelmet előtérbe helyező jegyzetelő alkalmazás, amely mindent automatikusan titkosít, így csak Ön olvashatja el, amit ír.

Legyen szó személyes wikiről, reflexiókról, érzékeny adatokról vagy a következő nagy ötletéről, a jegyzetek alapértelmezés szerint zárolva maradnak. Az erős biztonság ellenére könnyen használható. A felület minimalista és zavaró tényezőktől mentes, Markdown támogatás, témák és extra tárhely frissítési lehetőségekkel.

A TiddlyWiki-hoz képest, amely helyi vezérlést kínál, de beépített titkosítás nélkül rendelkezik, a Standard Notes modern, biztonságos és tiszteletben tartja a digitális terét.

A Standard Notes legjobb funkciói

Végpontok közötti titkosítás minden jegyzethez

Platformok közötti szinkronizálás biztonságos felhőalapú tárolással

Támogatja a markdown és a rich text formátumokat kiterjesztésekkel

Biztonságos kiegészítők a termelékenység és a formázás érdekében

Nyílt forráskódú, erős közösségi támogatással

A Standard Notes korlátai

Az alapváltozat nem rendelkezik fejlett funkciókkal.

A testreszabási lehetőségek fizetős kiterjesztéseket igényelnek.

Standard Notes árak

Ingyenes csomag elérhető

Termelékenységi terv: 90 USD/év

Professzionális csomag: 120 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Standard Notes-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint

A Standard Notes egy ritka kincs, amelyre sok alkalmazás törekszik, de gyakran nem sikerül elérni. Ez egy biztonságos, jól felépített, előremutató és folyamatosan fejlődő platform. Volt szerencsém meglátogatni a Standard Notes központját és találkozni a remek csapatukkal. Nyilvánvaló volt, hogy minden tag rendkívül tehetséges és elkötelezett. A legtöbb szervezet kívülről jobban néz ki, mint belülről, de a Standard Notes egyike azoknak a ritka kivételeknek, amelyek bizalmat keltenek, amikor tanúja lehetünk a munkafolyamatuknak, interakcióiknak és együttműködési megközelítésüknek.

A Standard Notes egy ritka kincs, amelyre sok alkalmazás törekszik, de gyakran nem sikerül elérni. Ez egy biztonságos, jól felépített, előremutató és folyamatosan fejlődő platform. Volt szerencsém meglátogatni a Standard Notes központját és találkozni a remek csapatukkal. Nyilvánvaló volt, hogy minden tag rendkívül tehetséges és elkötelezett. A legtöbb szervezet kívülről jobban néz ki, mint belülről, de a Standard Notes egyike azoknak a ritka kivételeknek, amelyek bizalmat keltenek, amikor tanúja lehetünk a munkafolyamatuknak, interakcióiknak és együttműködési megközelítésüknek.

