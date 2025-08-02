Ingyenes Asana CRM-sablonok az ügyfélkapcsolat-kezelés egyszerűsítéséhez

Mi lenne, ha véget vethetne az ügyfelek elvesztésének a rossz utánkövetés miatt?

A legtöbb vállalkozás számára a probléma nem a termék, hanem a rendezetlen folyamatok. A fontos beszélgetések elvesznek a töredezett táblázatokban és a túlcsorduló beérkező levelek között, és az értékes kapcsolatok elhalványulnak.

🧠 Érdekesség: Az értékesítők 70%-a úgy véli, hogy a CRM-eszközök segítenek több üzletet kötni.

Itt jön jól a CRM-megközelítés, amely egy olyan rugalmas eszközzel kombinálva, mint az Asana, valódi változást hozhat. Az Asana elsősorban a projektmenedzsmentről ismert, de CRM-sablonjai lehetővé teszik a csapatok számára, hogy strukturált munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyekkel hatékonyan kezelhetik az ügyfélkapcsolatokat.

Ebben a blogban néhány népszerű Asana sablont mutatunk be az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Ha pedig egy még hatékonyabb, mindent magában foglaló megoldást keres, azt is kínálunk.

Mik azok az Asana CRM-sablonok?

Az Asana CRM-sablonok előre elkészített projektelrendezések, amelyek célja, hogy segítsék a csapatokat az ügyfélkapcsolatok közvetlenül az Asana-n belüli kezelésében. Ezek a CRM-sablonok rendszerezik a feladatokat, a szakaszokat és a felelősségi köröket az értékesítési folyamat során, így könnyebb nyomon követni a potenciális ügyfeleket, a beszélgetéseket és a visszajelzéseket anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.

Egy sablon például tartalmazhat olyan oszlopokat, mint „Bejövő lead”, „Kapcsolatfelvétel”, „Elküldött ajánlat” és „Zárva”, mindegyik automatikusan hozzárendelt tulajdonosokkal és határidőkkel.

Az általános teendőlistákkal ellentétben az Asana CRM-sablonjai a strukturált ügyfélkommunikáció fenntartására és a csapatok közötti oda-vissza kommunikáció csökkentésére összpontosítanak. Különösen jól működnek olyan vállalatoknál, amelyek több fiókkal dolgoznak, vagy hosszú értékesítési ciklusokkal rendelkeznek.

➡️ További információ: A legjobb CRM szoftverek példái és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

Mi jellemzi a jó Asana CRM-sablont?

A legjobb Asana CRM-sablon világos, rugalmas és úgy lett kialakítva, hogy csökkentsék a manuális munkát. Segítenie kell a csapatának abban, hogy gyorsabban haladjon, anélkül, hogy fontos ügyféladatok vagy nyomon követések kimaradnának. Íme néhány funkció, amely támogatja a láthatóságot és a csapatok közötti együttműködést:

Központosított ügyféladatok : Keressen olyan sablonokat, amelyek az összes ügyféladatot egy helyen tárolják, anélkül, hogy e-maileket kellene átkutatnia.

Vezető követési munkafolyamat: Fontolja meg az Asana CRM sablonokat, amelyek az első kapcsolatfelvételtől a konverzióig követik nyomon az egyes vezetőket, állapotalapú oszlopokkal.

Feladatok automatizálása és emlékeztető üzenetek: Használjon olyan Asana CRM sablont, amely automatikusan hozzárendeli a feladatokat a folyamat szakaszához vagy tevékenységéhez, és értesítést kap, amikor ideje ellenőrizni, hogy semmi ne maradjon ki.

Kapcsolat idővonal: Szerezzen be olyan sablonokat, amelyekkel minden beszélgetés kontextusában megtekintheti az összes interakció teljes történetét.

Egyéni mezők a CRM-hez: Válasszon olyan Asana CRM-sablonokat, amelyek egyéni mezőket tartalmaznak, például az üzlet mérete, a potenciális ügyfél forrása vagy a prioritás, hogy gyorsabban szűrhet és rendezhet.

Együttműködési eszközök: Válasszon olyan sablont, amelyben megjelölheti csapattársait, megjegyzéseket fűzhet a frissítésekhez, és azonnal bevonhatja az értékesítési vagy marketing csapatot.

Beépített határidők: Válasszon olyan sablonokat, amelyek minden feladathoz határidőt rendelnek, így biztosítva a felelősségre vonhatóságot.

Jelentésnézet: Válasszon egy Asana CRM sablont, amely Kanban, naptár vagy lista módban figyeli a folyamat előrehaladását.

Újrafelhasználható formátum: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással ugyanazt a struktúrát alkalmazza új ügyfelekre vagy ügyletekre.

📚 Olvassa el még: Hogyan értékeljük a CRM szoftvereket: legfontosabb kritériumok és bevált gyakorlatok

6 ingyenes Asana CRM-sablon

A megfelelő struktúra elengedhetetlen az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és az üzletek egyidejű lebonyolításához. Az Asana CRM-sablonjai segítenek a potenciális ügyfelek szervezésében, a feladatok kiosztásában és a funkciók közötti együttműködés javításában, anélkül, hogy a szokásos rendetlenséget okoznák.

1. Asana előzetes értékesítési ügyletek támogatási sablonja

az Asana-n keresztül

Az Asana értékesítés előtti ügyletek támogatási sablonja az ügyletek korai szakaszaira összpontosít, amikor a koordináció gyakran megszakad. Úgy tervezték, hogy a marketing-, termék- és értékesítési csapatok összehangolásával támogassa a gyorsan változó értékesítési ciklusokat.

Nem csak egy listát kap, hanem egy összekapcsolt rendszert, amelyben az üzlet minden szakasza nyomon követhető, egyedi mezőkkel és olyan eszközökkel való integrációval, mint a Salesforce és a Zoom.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

A feladatok és a határidők segítségével egyértelműen ossza meg a felelősségi köröket

Indítsa el a projekt létrehozását a CRM és a Salesforce integrációk segítségével

Vonja be az érdekelt feleket az üzletkötés minden szakaszába

🔑 Ideális: Azok a értékesítési csapatok, amelyek több részleggel dolgoznak együtt, és kevesebb átadást és jobb átláthatóságot szeretnének az értékesítési folyamatban.

💡 Profi tipp: Használjon e-mail nyomonkövető eszközöket, hogy figyelemmel kísérje, mikor nyitják meg a potenciális ügyfelek az e-mailjeit – így pontosan időzítheti a visszajelzéseket, ahelyett, hogy találgatnia kellene.

2. Asana értékesítési folyamat sablon

Az Asana értékesítési folyamat sablon ideális azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyeknek egyszerű, könnyen kezelhető rendszerre van szükségük az ügyféladatok, a potenciális ügyfelek és a nyomon követések központi helyen történő nyomon követéséhez. Legnagyobb erőssége a rugalmasságában rejlik.

A hagyományos CRM-sablonokkal ellentétben ez a sablon zökkenőmentesen integrálódik a feladatfolyamatába, ahelyett, hogy attól elkülönülne. Egyéni mezők segítségével olyan részleteket is felvehet, mint a potenciális ügyfél státusza, az üzleti lehetőség mérete stb., és szűrheti az üzleti lehetőségeket az üzlet mérete, tulajdonosa vagy szakasza szerint.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Automatizálja a folyamatokat az értékesítési folyamatok és az Asana Rules összekapcsolásával, hogy automatikusan frissüljenek a mezők, kioszthatók legyenek a feladatok stb.

Elemezze az új potenciális ügyfeleket, a kockázatos lehetőségeket és egyebeket a Lista, Tábla, Naptár vagy Idővonal módokban.

Jegyzetek és nyomon követendő feladatok tárolása az egyes fiókok alatt

🔑 Ideális: Értékesítési képviselők számára, akik vizuális folyamatokat és integrált munkafolyamatokat szeretnének anélkül, hogy több platform között kellene váltaniuk.

3. Asana fióknyomkövetési sablon

Az Asana fióknyomkövetési sablon olyan ügyfélszolgálati csapatok számára készült, amelyek egyszerű módszert igényelnek az értékesítés utáni kapcsolatok kezeléséhez. A sablon a folyamatok nyomon követésén túlmutat, mivel a meglévő ügyfelekre, a kapcsolattartási pontokra, a nyitott kérdésekre és a megújítási határidőkre összpontosít.

Rendezze a fiókokat prioritás, szakasz vagy állapot pontszám szerint, és szűrje az összes adatot több nézetben. Ezenkívül a Salesforce, a HubSpot és a Zendesk integrációja lehetővé teszi a fontosabb frissítések zökkenőmentes szinkronizálását, ami időt takarít meg Önnek.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteket és a követendő feladatokat egy helyen

Vizualizálja az ütemterveket és a közelgő megújításokat

Valós időben együttműködhet az értékesítés, a támogatás és az operatív részlegek között.

🔑 Ideális: Ügyfélsiker-menedzserek számára, akik a megtartásra, az upsellre és az ügyfelek folyamatos interakcióval történő elkötelezettségének fenntartására koncentrálnak.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „Nincs kapcsolat” listát azoknak a potenciális ügyfeleknek, akik többszöri megkeresés után sem reagáltak. Ez segít tisztán tartani a folyamatot, és egyértelművé teszi az értékesítési csapat számára, hogy mire kell összpontosítaniuk anélkül, hogy a jelentések túlterheltek lennének.

4. Asana értékesítés utáni átadás sablon

Ahogy a neve is sugallja, az Asana értékesítés utáni átadási sablon az üzlet lezárását követő eseményekre összpontosít, biztosítva, hogy az ügyfél bevezetési élményének egyetlen része se maradjon figyelmen kívül.

Közvetlenül összeköti a Salesforce, a Zendesk és a HubSpot rendszereket a feladatfolyamatokkal, így a csapatok azonnal cselekedhetnek, amikor egy ügyletet „lezárt-nyert” státusznak jelölnek.

Minden, a feladatkiosztástól az üzenetváltásokig, egy helyen kezelhető, így mind a belső csapatok, mind az ügyfelek számára az első naptól kezdve átlátható a helyzet.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

A CRM-frissítések révén azonnal elindíthatja az onboarding feladatok végrehajtását.

Rendeljen tulajdonosokat és határidőket az átadás minden egyes lépéséhez.

Tervezze meg a csapatok közötti felelősségi köröket, és tartsa összehangolva a munkatársakat a beépített üzenetküldő funkció segítségével.

🔑 Ideális: Ügyfélkapcsolati csapatok számára, akik az értékesítés utáni bevezetést, implementációt és szolgáltatásbeállítást kezelik a különböző eszközök és részlegek között.

5. Asana ügyfél-bevezetési sablon

Új ügyfél megszerzése hatalmas siker! Azonban a értékesítési csapat és az ügyfélszolgálat közötti bizonytalan vagy lassú átadás gyorsan rombolhatja a kiváló első benyomást.

Az Asana ügyfél-bevezetési sablon biztosítja, hogy új ügyfelei azonnal megkapják a nekik járó figyelmes ellátást, anélkül, hogy csapatának kétszeres erőfeszítést kellene tennie.

Ez a sablon zökkenőmentes átmenetet biztosít, automatizálja a munkafolyamatokat és egyértelműen meghatározza a szerepeket, így csapata és ügyfelei az első naptól kezdve tökéletesen összehangoltan működhetnek.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tartsa kézben az ügyfél-bevezetési folyamatot a jelentési irányítópultok és az egyéni mezők segítségével.

Határozza meg egyértelműen a felelősségi köröket, és állítson be konkrét határidőket a megvalósítás minden egyes szakaszához.

A folyamatok konzisztenciáját az egyéni átadási munkafolyamatok mentésével és újrafelhasználásával biztosíthatja.

🔑 Ideális: Értékesítési, ügyfélszolgálati és szolgáltatási csapatok számára, amelyek célja a zökkenőmentes, hatékony értékesítés utáni bevezetés és implementáció biztosítása különböző eszközök és részlegek között.

➡️ További információ: CRM stratégiák az üzleti tevékenység kezeléséhez

6. Asana hívásnapló sablon

Előfordult már, hogy megpróbált megfejteni egy papírfecnire írt, sietve írt hívásjegyzetet, vagy ami még rosszabb, teljesen elvesztette azokat? Az Asana hívásnapló sablon a megoldás.

Ez az újrafelhasználható keretrendszer biztosítja az összes hívásnaplózás következetességét, jelentősen csökkentve az egyes interakciókhoz szükséges előkészítő munkát.

A legjobb rész? Ha egy szerkeszthető digitális hívásnaplót hoz létre egy olyan projektmenedzsment eszközben, mint az Asana, akkor kiküszöböli a jegyzetek elvesztésének vagy félreértelmezésének kockázatát, és azonnali kontextust biztosít a hívás céljáról, a következő lépésekről és a konkrét részletekről.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Erősítse ügyfélkapcsolatait a korábbi hívásnaplók áttekintésével, hogy jobban megértse az ügyfelek általános igényeit és előre láthassa a jövőbeli követelményeket.

Azonosítsa a közvetlen intézkedéseket közvetlenül a hívásokból

Csatoljon releváns dokumentumokat (például Google Docs vagy Google Sheets dokumentumokat) közvetlenül a hívásjegyzetekhez.

🔑 Ideális: értékesítési csapatok, ügyfélszolgálat, ügyfélmenedzserek és mindenki számára, akinek strukturált, digitális megközelítésre van szüksége az ügyfélkapcsolatok naplózásához, nyomon követéséhez és elemzéséhez a CRM-gyakorlatok és a csapat teljesítményének jobb megértése érdekében.

Az Asana CRM-sablonok korlátai

Az Asana CRM-sablonok segítenek a munkafolyamatok szervezésében és a láthatóság javításában, de nem helyettesítik teljes mértékben a teljes körű CRM-rendszereket. Van néhány tényleges hiányosság, amelyre figyelni kell, különösen, ha csapata nagy mennyiségű vagy fejlett értékesítési nyomon követést végez.

Nincs beépített lead scoring : Az Asana nem rendelkezik beépített lead scoring funkcióval, ezért az olyan mutatókat, mint az elkötelezettség szintje és az üzletkötési potenciál, manuálisan kell nyomon követni egyéni mezők segítségével. Ez a megközelítés jelentősen kevésbé hatékony, mint a speciális : Az Asana nem rendelkezik beépített lead scoring funkcióval, ezért az olyan mutatókat, mint az elkötelezettség szintje és az üzletkötési potenciál, manuálisan kell nyomon követni egyéni mezők segítségével. Ez a megközelítés jelentősen kevésbé hatékony, mint a speciális CRM-megoldásokban található automatizált scoring eszközök.

Korlátozott kapcsolattartás : Az Asana nem nagy mennyiségű kapcsolattartási adat tárolására lett kifejlesztve. Nyomon követheti az ügyfelek nevét és alapvető adatait, de nincs strukturált kapcsolattartási adatbázis, amely tartalmazná a korábbi kapcsolatokat, preferenciákat vagy többcsatornás kommunikációs naplókat.

Nincs beépített e-mail integráció : Az Asana nem kínál natív e-mail szinkronizálást az üzenetek küldéséhez vagy fogadásához a platformon belül. Pluginek nélkül végül az Asana és olyan eszközök között kell váltogatnia, mint a Microsoft Outlook vagy a Gmail, hogy kezelje a kommunikációt.

A jelentések nem CRM-specifikusak: Az Asana jelentési irányítópultjai általános célú használatra lettek tervezve. Nem kínálnak értékesítés-központú elemzéseket, mint például konverziós tölcsérek, előrejelzési jelentések vagy üzletkötési sebesség nyomon követése, anélkül, hogy jelentős testreszabás lenne szükséges.

15 ingyenes alternatíva az Asana CRM-sablonokhoz

Természetesen az Asana-hoz hasonló platformok szilárd alapot nyújtanak, de azok számára, akik még szélesebb körű termelékenységi eszközöket és mélyebben integrált CRM funkciókat keresnek, jobb választás lehet egy olyan alternatíva, mint a ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás.

A ClickUp CRM-megoldása az egész értékesítési tevékenységét egy testreszabható munkaterületre hozza össze, csatorna-követéssel, kommunikációval, automatizálással, irányítópultokkal és dokumentációval.

A beépített ClickUp Brain, az előre elkészített AI ügynökök és több mint 50 műszerfal-widget segítségével lehetővé teszi az üzletek nyomon követését, a teljesítmény elemzését és a csapatok közötti koordinációt anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Ismerje meg, hogyan hozhat létre egyedi sablonokat a ClickUp alkalmazásban:

1. ClickUp egyszerű CRM-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Simple CRM sablon segítségével rendszerezheti kapcsolatait és nyomon követheti az értékesítési folyamatot.

A kapcsolatok kezelésének nem kell bonyolultnak lennie. A ClickUp Simple CRM Template a legfontosabb alapvető elemekre összpontosít: elérhetőségek, állapotkövetés és tevékenységek előzményei.

Ez az egyszerűsített megoldás ideális szabadúszók és kis csapatok számára, mivel áttekinthető és kezelhető, anélkül, hogy a felhasználókat felesleges funkciókkal terhelné.

A potenciális ügyfelek adatai Kanban munkafolyamaton keresztül frissíthetők, állapot szerint (Új, Kapcsolatfelvétel, Utánkövetés, Lezárva) szűrhetők, és ellenőrzőlisták és címkék segítségével nyomon követhetők. Egyszerűségében is a sablon támogatja a folyamatok vizualizálását, a határidőket és az integrációkat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Összesítse az összes fontos kapcsolattartási információt egyetlen nézetben

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket egy egyszerű drag-and-drop felület segítségével

Tartsa karban a kapcsolattartási jegyzeteket és az idővonalakat a kontextus áttekinthetősége érdekében.

Állítson be emlékeztetőket és automatizálja a nyomon követést

🔑 Ideális: olyan csapatok számára, akik egy kezdőbarát CRM-et szeretnének egy feladatkezelő környezetben, anélkül, hogy sok időt kellene fordítani a beállítására.

Íme, mit mondott Katrina Julia, a FIT Life Creation alapítója és vezérigazgatója a ClickUp használatáról:

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!

2. ClickUp Advanced CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a teljes ciklusú ügyfélkapcsolatokat a ClickUp CRM sablon segítségével

A ClickUp Advanced CRM Template átfogó megoldást kínál az ügyfélkapcsolatok minden szakaszához, a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződésmegújításig. 22 egyedi státusszal, prioritási címkékkel, e-mail integrációval és ügyfélspecifikus feladatmappákkal biztosít áttekinthető képet az értékesítési folyamatokról.

A lead scoring, a kapcsolattartási napló és az automatizálásra kész munkafolyamatok segítségével ez a sablon nem csak tárolja az adatokat, hanem azokat napi tevékenységekké alakítja.

Az értékesítési csapatok egyetlen központi munkaterületen belül szegmentálhatják a potenciális ügyfeleket, hozzárendelhetik a követési feladatokat, nyomon követhetik a találkozók történetét és létrehozhatják az üzletkötések ütemtervét.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Részletes ügyféladatokat tárolhat és kezelhet olyan egyéni mezők segítségével, mint az iparág és a beosztás.

Kövesse nyomon az ügyleteket státuszuk szerint az Értékesítési folyamat, Lista és Feladat nézetekben .

Automatizálja az emlékeztetőket, e-maileket és következő lépéseket a beépített munkafolyamatok segítségével.

Feladatok kiosztása és a felelősség nyomon követése az értékesítési folyamat során

🔑 Ideális: Értékesítési és marketing csapatok számára, akik strukturált, mégis rugalmas CRM-et keresnek, amely beilleszthető a meglévő feladatkezelő rendszerükbe.

3. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és jelezze előre az üzleteket a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A ClickUp Sales Pipeline Template sablon célja, hogy segítse a csapatokat az értékesítési ciklus minden szakaszának átlátható és kontrollált kezelésében.

30 állapot, drag-and-drop funkció és strukturált nézetek, mint például a Sales SOP és Box View, egyszerűsítik a folyamatok nyomon követését, miközben a csapatod továbbra is az üzletek előrehaladására koncentrálhat.

A sablon listanézetek, Kanban táblák és irányítópultok kombinációját használja a potenciális ügyfelek generálásának, minősítésének, ajánlatok és konverziók nyomon követésére. Ezenkívül e-mail naplózási és automatizálási triggerekkel is rendelkezik, hogy a folyamat minden szakaszában fenntartsa a lendületet.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon az ügyleteket a kezdetektől a végéig színekkel jelölt állapotokkal

Állítson be automatikus feladatokat a nyomon követéshez és az ajánlatok benyújtásához.

Számítsa ki a potenciális bevételt és a zárási arányt a műszerfalak segítségével

Optimalizálja a konverziós idővonalakat a beépített folyamatelemzés segítségével.

🔑 Ideális: olyan értékesítési csapatok számára, amelyek rugalmas, jól látható folyamatkezelő rendszert keresnek beépített feladatkezelő és potenciális ügyfelek nyomon követésére szolgáló eszközökkel.

📮 ClickUp Insight: Felmérésünk szerint a vezetők közel 88%-a még mindig manuális ellenőrzésekre, irányítópultokra vagy megbeszélésekre támaszkodik a frissítések megszerzéséhez. A költség? Elvesztegetett idő, kontextusváltás és gyakran elavult információk. Minél több energiát fordít a frissítések követésére, annál kevesebb marad azok feldolgozására. A ClickUp Autopilot Agents funkciója, amely a Listák és Csevegések menüpontokban érhető el, azonnal jelzi az állapotváltozásokat és a kritikus beszélgetési szálakat. Így soha többé nem kell a csapatától „gyors frissítéseket” kérnie. 👀 💫 Valós eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok kommunikációs hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbá váltak.

4. ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja az ügyfélkapcsolati vezetőket és az üzletfejlesztési képviselőket a ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablonjával.

A ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablon a beágyazott folyamatlogikával és fázisspecifikus KPI-kkel egy lépéssel továbbfejleszti a folyamatok szervezését.

Úgy van felépítve, hogy segítse az ügyfélkapcsolati vezetők (AE) és az üzletfejlesztési képviselők (BDR) együttműködését az üzletkötési szakaszokban anélkül, hogy elveszítenék a láthatóságot.

25 állapot, 18 egyéni mező, beleértve a Vállalati bevétel és Alkalmazottak száma mezőket, valamint automatizálási támogatás révén hatékony rendszert biztosít a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig.

Tartalmaz egyéni nézeteket az egyes képviselők számára, ügyletek lejárati jelentéseket és szűk keresztmetszeteket jelző mutatókat. Az értesítések és automatizálások biztosítják a csapatok összehangolt munkáját és a potenciális ügyfelek elkötelezettségét minden lépésnél.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Ossza ki a lehetőségeket az AE-k és BDR-ek között a teljes üzleti kontextus figyelembevételével

A beépített automatizálás és a megosztott nézetek segítségével biztosíthatja a csapat összehangolt munkáját.

Kövesse nyomon az értékesítők teljesítményét egyéni munkaterhelési mutatók segítségével a Box View segítségével.

Készítsen eskalációs protokollokat és zárási riasztásokat

🔑 Ideális: Közepes és nagy méretű értékesítési csapatok számára, amelyek strukturált folyamatkezelést igényelnek, egyértelmű szerepkörökkel és a csapat tagjai közötti közös láthatósággal.

💡 Profi tipp: Készítsen egyedi lead scoring modellt a tényleges zárási adatok alapján, ne csak az űrlapok kitöltése alapján. Az olyan viselkedések, mint az árak oldalainak megtekintése vagy a bemutatókon való részvétel, nagyobb súllyal vehetők figyelembe, mint az általános tevékenységek, például az e-mailek megnyitása.

5. ClickUp értékesítési CRM-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp Sales CRM sablon segítségével.

A ClickUp Sales CRM sablon segít az értékesítési csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a teljesítmény nyomon követésében és minden ügyfélbeszélgetés kezelésében. Beépített elemzési és automatizálási funkcióival időt takarít meg, és támogatja az egész értékesítési folyamatot, az első kapcsolatfelvételtől a konverzióig.

A sablon tartalmaz eszközöket a fiókok nyomon követéséhez, az ügyfelekkel kapcsolatos megjegyzésekhez, a feladatok kiosztásához és az ügyletek ütemtervéhez – mindez egy interaktív irányítópulton.

Ezen felül a ClickUp-on belül közvetlenül elvégezheti a folyamatok testreszabását, az elérhetőségek ütemezését és az e-mailes nyomon követést, így ez egy valóban mindenre kiterjedő munkaterületet biztosít a modern értékesítési tevékenységekhez.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kezelje a beszélgetéseket és az üzleteket az egyedi folyamatok szakaszaiban

Figyelje a csapat tevékenységét a táblázatos, listás és összefoglaló nézetekkel .

Integrálja a Slackkel, e-mailekkel és más értékesítési eszközökkel

Hozzáférés az üzletek történetéhez és az ügyfelekkel folytatott kommunikációhoz egy helyen

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akiknek skálázható, könnyen használható CRM-re van szükségük a potenciális ügyfelek kezeléséhez, az interakciók nyomon követéséhez és a döntéshozatal javításához adat alapú betekintés segítségével.

6. ClickUp ügyfélközpont sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje ügyfelei munkáját és kapcsolatait a ClickUp Client Hub sablon segítségével.

A ClickUp Client Hub Template könnyű projektkezelést kombinál CRM funkciókkal, így az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára központi platformot biztosít a kommunikáció, a teljesítések és a folyamatban lévő feladatok nyomon követéséhez.

Ez az összes ügyféladat központi gyűjtőhelyeként szolgál, beleértve a találkozók jegyzetét, a fiók előzményeit, a számlázási frissítéseket és a legfontosabb kapcsolattartókat.

Az intuitív felépítés gyors visszakeresést, egyszerű dokumentálást és zökkenőmentes belső együttműködést tesz lehetővé. Ez a hub sablon hasznos ügynökségek, jogi csapatok vagy tanácsadó cégek számára, amelyek nagy értékű kapcsolatokat kezelnek és átláthatóságot igényelnek minden érintkezési ponton.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Szervezze ügyfelei projektjeit és kommunikációját egy egységes munkaterületen

Automatizálja a rutin frissítéseket, a feladatok átadását és az emlékeztetőket

Kövesse nyomon a teljesítéseket részletes állapotfrissítésekkel az ügyfél életciklusa során.

Biztosítsa a láthatóságot a belső és külső együttműködők között

🔑 Ideális: Ügynökségek, tanácsadók vagy ügyfélkapcsolati menedzserek számára, akik központi munkaterületet szeretnének a projektvégrehajtás és az ügyfélkapcsolati munkafolyamatok kezeléséhez.

7. ClickUp Account Hub sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon ügyfeleit és kapcsolatait a ClickUp Account Hub sablon segítségével.

A ClickUp Account Hub Template átfogó áttekintést nyújt a stratégiai ügyfélszámlákról, és támogatja a számlák tervezését, az üzleti lehetőségek felismerését és a megújítási munkafolyamatokat.

A felhasználók testreszabható irányítópultok segítségével rendelhetnek hozzá ügyfélmenedzsereket, rögzíthetik a korábbi interakciókat és felépíthetik az upselling útvonalakat.

Hét állapot, olyan egyéni mezők, mint a teljes szerződéses érték (TCV) és az ügyfél-elégedettség, valamint beépített automatizálások segítségével a sablon segít a csapatoknak központosítani a fiókadatokat, nyomon követni a kapcsolattartási pontokat és lépést tartani a fontos nyomon követési feladatokkal.

Akár vállalati szintű kapcsolatokat, akár induló vállalkozások ügyfeleit követi nyomon, ez a sablon biztosítja, hogy az adatok rendezettek maradjanak és a teljesítmény mérhető legyen.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kezelje a fiókállapot-frissítéseket egyszerű vizuális szakaszok segítségével

Szervezze meg a legfontosabb mérföldköveket, találkozókat és megújítási feltételeket

Hangolja össze az ügyfélstratégiát a marketing- és termékcélokkal

Automatizálja a gyakori frissítéseket és emlékeztetőket három intelligens munkafolyamat segítségével.

🔑 Ideális: Ügyfélmenedzserek vagy szolgáltató csapatok számára, akiknek egyszerű rendszerre van szükségük az ügyféladatok nyomon követéséhez, a láthatóság fenntartásához és a napi ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy irányítópultot nézetként, hogy nyomon követhesse a célokat, felismerhesse a trendeket és összehangolhassa csapatát – mindezt egy testreszabható felületen.

8. ClickUp ügyfél-bevonási sablon

Ingyenes sablon letöltése Új ügyfelek bevezetése a ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével

A ClickUp ügyfél-bevonási sablon segít a csapatoknak zökkenőmentes, megismételhető ügyfél-bevonási élményt teremteni, anélkül, hogy a szétszórt lépések káoszát kellene elviselniük.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy képzési ütemterveket, üdvözlő ellenőrzőlistákat, platform-áttekintéseket készítsenek, és nyomon kövessék a haladásukat.

Minden feladat egyértelmű eredményekhez kapcsolódik, míg az e-mail és a támogatási eszközökkel való integráció elősegíti a zökkenőmentes kommunikációt. Az onboarding menedzserek emellett nyomon követhetik az ügyfeleknél eltöltött időt, a sikerességi KPI-ket és a visszajelzéseket a jövőbeli fejlesztésekhez.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Térképezze fel a folyamat minden lépését testreszabott bevezetési ütemtervekkel

Gyűjtse össze az ügyféladatokat felvételi űrlapok és egyéni mezők segítségével.

Rendezze ügyfeleit különböző szolgáltatási csomagokba a Szolgáltatási csomag nézet segítségével.

Kövesse nyomon az ügyfelek elégedettségét és elkötelezettségét valós időben visszajelzési kérdőívek segítségével.

Kövesse nyomon az onboarding folyamatát hat részletes státuszfázisban

🔑 Ideális: Ügyfélsiker-menedzserek, bevezetési csapatok és SaaS startupok számára, akik személyre szabott bevezetési folyamatot szeretnének biztosítani, és minden érintkezési ponton mérni szeretnék az elkötelezettséget.

9. ClickUp fiókkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a legfontosabb fiókokat és megújításokat a ClickUp fiókkezelési sablon segítségével.

A ClickUp fiókkezelési sablon segít a vállalkozásoknak a szervezettség fenntartásában, miközben a stratégiai fiókok teljes életciklusát áttekintve kezeli a nagy értékű ügyfeleket.

A beépített nézetekkel, mint például a Prioritásos fiókok, Kockázatos és Ügyfélsiker-útmutató, ez a sablon lehetővé teszi az ügyféladatok központosítását és megakadályozza a legfontosabb fiókok elvesztését.

Minden fiókprofil tartalmazza a találkozók naplóit, a szerződéseket, a nyitott feladatokat és a kapcsolódó dokumentumokat. Ez a központi információforrás segít megerősíteni a kapcsolatokat és hosszú távú értéket teremteni. A beépített irányítópultok kiemelik a bevételekhez való hozzájárulást, a megújítási kockázatot és az elégedettséget befolyásoló tényezőket.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a megújítási dátumokat, a kapcsolattartási információkat és az elkötelezettséget olyan egyéni mezőkkel, mint az E-mailes elkötelezettség és a Zárási dátum .

Személyre szabott pontozási nézetek segítségével fedezze fel az upsell lehetőségeket

Koordinálja a marketinggel és a termékkel az ügyfél-visszajelzéseket

Hozzáférés kritikus nézetekhez, mint például Kockázatos és Prioritásos fiókok a gyors döntéshozatalhoz

🔑 Ideális: Ügyfélsiker-csapatok, ügyfélmenedzserek és vállalati értékesítők számára, akiknek figyelemmel kell kísérniük az ügyfelek állapotát, meg kell előzniük az ügyfélvesztést, és az egész csapat számára hozzáférhetővé kell tenniük az ügyféladatokat.

➡️ További információ: Ügyfélszolgálati sablonok a támogatási műveletek szervezéséhez

10. ClickUp lépések az értékesítési tölcsér sablon létrehozásához

Ingyenes sablon letöltése Építsen strukturált csatornákat a ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template segítségével!

A hatékony értékesítési csatorna megtervezéséhez egyértelműségre és iránymutatásra van szükség. A ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template (ClickUp lépések az értékesítési csatorna sablonjának létrehozásához) végigvezeti a csapatokat a csatorna minden szakaszán – a tudatosságtól a megtartásig –, feltérképezve az egyes szakaszok legfontosabb tevékenységeit, tartalmát és üzeneteit.

Minden szakasz nyomon követhető célokra és konverziós ellenőrzési pontokra van felosztva. A sablon még az értékesítési és marketing csapatok hatékonyabb együttműködését is segíti, csökkentve az összehangolatlanságot és javítva a potenciális ügyfelek minőségét célzottabb és hatékonyabb ápolási stratégiák révén.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vizualizálja a teljes értékesítési csatornát a Lista, Gantt és Tábla nézetek segítségével.

Rendeljen fel feladatokat a tartalomhoz, a kapcsolattartáshoz és a nyomon követéshez minden egyes szakaszban.

Kapcsolja össze a feladatokat, a terjesztési terveket és a kampánytartalmakat

Javítsa az együttműködést a beépített alfeladatok, prioritások, megjegyzések és automatizálás segítségével.

🔑 Ideális: értékesítési vezetők, marketingesek és alapítók számára, akik skálázható értékesítési stratégiákat terveznek, és egyetlen rendszerben szeretnék nyomon követni a potenciális ügyfeleket, a tartalmi tevékenységeket és a konverziós teljesítményt.

💡 Profi tipp: Tekintse CRM-jét az egyetlen megbízható forrásnak, és kapcsolja össze az összes fontos kommunikációt, dokumentumot és döntést közvetlenül a kapcsolattartási adatokkal. Ezzel biztosíthatja a csapat tagjai közötti összhangot, és megszüntetheti a több eszközön szétszórt információk okozta káoszt.

11. ClickUp értékesítési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon célorientált a ClickUp értékesítési terv sablonjával

A ClickUp értékesítési terv sablon segít a csapatoknak egyértelmű értékesítési célokat meghatározni, stratégiákat összehangolni és a teljesítményt nyomon követni anélkül, hogy zavaros lenne a helyzet. Egy strukturált dokumentumban vázolja fel a stratégiai célokat, az értékesítési taktikákat, a területi tervezést és a negyedéves célokat.

Kész használatra alkalmas lista sablonként készült, strukturált nézeteket kínál, mint például Idővonal, Gantt és Értékesítési terv összetevői, így csapata mindig tudja, mi a következő lépés, és hogyan kapcsolódik az a nagyobb célokhoz.

A sablon támogatja a teljesítmény nyomon követését és a funkciók közötti összehangolást is. Különböző termékvonalak, értékesítési csatornák vagy csapatok számára hozhat létre nézeteket.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Elemezze az előrehaladást és finomítsa stratégiáját a műszerfalak segítségével, hogy összehangolja a célokat a marketinggel és a műveletekkel.

Kövesse nyomon az egyes CRM-stratégiák előrehaladását a Gantt- és naptárnézetek segítségével.

Együttműködés a csapat tagjai között alfeladatok és megbízások segítségével

Használja a projektösszefoglalókat a teljesítmény nyomon követéséhez és szükség esetén a gyors átálláshoz.

🔑 Ideális: Értékesítési vezetők, igazgatók és vezetők számára, akik strukturált növekedést terveznek, amely összehangolja a csapatokat, az ütemterveket és a teljesítéseket egyetlen együttműködési CRM munkaterületen belül.

12. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a teljesítményt és az eredményeket a ClickUp értékesítési jelentés sablonjával!

A teljesítménytrendek elemzése és azok hatékony kommunikálása elengedhetetlen az értékesítési sikerhez. A ClickUp értékesítési jelentés sablon előre elkészített elrendezéseket tartalmaz a napi, heti vagy havi értékesítési teljesítmény jelentéséhez.

A diagramok, táblázatok és dinamikus mezők segítenek a haladás vizualizálásában és a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) kiemelésében.

Akár a konverziós arányokat méri, akár az értékesítők teljesítményét követi nyomon, akár a nyereség/veszteség trendeket vizsgálja, ez a sablon a nyers adatokat lenyűgöző, vezetők számára kész összefoglalókba alakítja át.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a régiókat, az eredményeket, a negyedéveket és egyebeket olyan egyéni mezők segítségével, mint a Értékesítési negyedév és az Értékesítési régió .

Többféle nézetet érhet el, hogy év, hónap vagy termék/szolgáltatás típusa szerint készítsen jelentéseket.

Emelje ki a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a nyerési arány, a folyamat sebessége és a bevétel.

Javítsa a funkciók közötti együttműködést strukturált irányítópultokkal és ütemtervekkel

🔑 Ideális: értékesítési elemzők, vezetők és operatív csapatok számára, akik teljesítményről számolnak be, és különböző ciklusok és csapatok között konzisztens, adatokkal alátámasztott értékesítési jelentéseket szeretnének készíteni.

🔎 Tudta? A mobil CRM-platformok jelentős növekedést tapasztaltak, és az azokat használó vállalkozások 150%-os növekedést értek el értékesítési céljaik elérésében.

13. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a teljesítményt és a folyamatokat a ClickUp Sales Tracker sablon segítségével.

A napi értékesítési tevékenységeket folyamatos felügyelet alá kell helyezni, különösen a gyorsan változó környezetben. A ClickUp Sales Tracker Template minden szempontból figyelemmel kíséri az értékesítési adatokat: termékek, csapatok és időbeli alakulás szerint.

Az olyan nézetek, mint a Havi értékesítési volumen és a Termékenkénti értékesítési állapot megkönnyítik a folyamatok nyomon követését, miközben az adatok tiszták, naprakészek és vizuálisan vonzóak maradnak.

A sablon tartalmazza a hívásnaplókat, állapotcímkéket, üzletkötési jegyzeteket és időbélyeggel ellátott műveleteket a teljes nyomonkövethetőség érdekében. A csapatok testreszabhatják a mezőket a CRM-adatokhoz, figyelmeztetéseket hozhatnak létre a nyomon követéshez, és grafikonok vagy widgetek segítségével vizualizálhatják a napi teljesítménymutatókat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon az egységköltségeket, a visszaküldéseket, a szállítást és a haszonkulcsokat olyan egyéni mezőkkel, mint a Szállítási költség és a Haszoncél .

Gyorsan azonosítsa a lemorzsolódásokat és a folyamatok késedelmét

Naplózza és kövesse nyomon a napi értékesítési tevékenységeket időbélyegekkel

Elemezze a trendeket és az ügyfélmegrendeléseket anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

🔑 Ideális: Belső értékesítési csapatok, SDR-menedzserek és olyan csapatok számára, akik a munkafolyamatok átláthatóságát keresik, miközben az egyéni és csapat teljesítményt szeretnék kezelni, az eredményeket mérni és az értékesítési tevékenységeket adatvezérelt nyomon követéssel optimalizálni.

14. ClickUp értékesítési hívások sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp Sales Calls Template sablonnal

Minden hívás értékes – ha megfelelően rögzítik. A ClickUp Sales Calls Template segítségével az értékesítők rögzíthetik a beszélgetések eredményeit, csatolhatnak hívásjegyzeteket és beállíthatnak nyomonkövetési intézkedéseket. A kapcsolattartókra és a hívások dátumaira vonatkozó egyéni mezők segítségével az egész CRM-folyamat átlátható, ellenőrizhető és könnyen végrehajtható lesz, így egy potenciális ügyfél sem veszik el.

A hívások céljuk szerint kategorizálhatók (bemutatás, bemutató, tárgyalás) és összekapcsolhatók ügyletekkel vagy kapcsolatokkal. Az adatok strukturálása jobb coachingot, kevesebb ismétlést és gyorsabb haladást jelent a folyamatban.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Áttekintést kaphat az értékesítési hívásokról, és nyomon követheti az előrehaladást az Összefoglaló nézet segítségével.

Kövesse nyomon az értékesítési hívásokat állapot szerint strukturált folyamatokkal és hívásnaplókkal.

Tárolja a kapcsolattartási adatokat, a hívási jegyzeteket és a nyomonkövetési ütemterveket egy helyen

Rendeljen hozzá követéseket és kezelje az eredményeket egyedi státuszokkal

Szervezze meg kapcsolattartását a láthatóság és a lendület érdekében kialakított nézetek segítségével.

🔑 Ideális: Értékesítési fejlesztési képviselők, kimenő csapatok és trénerek számára, akik hívási adatokat elemeznek, és nyomon szeretnék követni elérési erőfeszítéseiket, megszervezni a nyomon követést és javítani az eredményeket minden ügyfélhívás után.

💡 Profi tipp: A tartós ügyfélkapcsolatok kiépítése a hatékony CRM-cikluson múlik. Kövesse ezeket a fontos lépéseket, hogy a potenciális ügyfelekből hűséges támogatók váljanak: Vezető ügyfelek azonosítása: Határozza meg pontosan azokat a potenciális ügyfeleket, akik megfelelnek az ideális profiljának ✅

Lehetséges ügyfelek minősítése: Határozza meg, mely potenciális ügyfelek valóban készek és valószínűsíthetően konvertálnak ✅

Vezesse a potenciális ügyfeleket: Építsen ki jó kapcsolatot és nyújtson értéket, amíg készen állnak a vásárlásra ✅

Üzletek lezárása: Vezesse végig a potenciális ügyfeleket a végső szakaszokon a sikeres konverzióig ✅

Ügyfélszolgálat biztosítása: Kivételes vásárlás utáni szolgáltatást kínáljon a lojalitás és az ügyfelek elkötelezettségének elősegítése érdekében ✅

15. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg értékesítési munkafolyamatát a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával!

A ClickUp értékesítési folyamat sablon az értékesítési ciklus minden szakaszát egyetlen, feladat alapú elrendezésben szervezi, amely lépésről lépésre vázolja az értékesítési folyamatot – a potenciális ügyfelek minősítésétől a szerződés megkötéséig.

A tevékenységeket egyedi állapotokba és mezőkbe szervezi, vizuális munkafolyamatokkal, amelyek megkönnyítik a teljesítmény nyomon követését és a szerepkörök közötti együttműködést.

Minden szakasz fel van szerelve feladatlistákkal, jóváhagyási pontokkal és erőforrás-linkekkel, hogy megkönnyítsék a hatékony munkafolyamat-kezelést. Ez segít az új képviselők gyorsabb beilleszkedésében, és biztosítja, hogy a veteránok is lépést tartsanak a stratégiai változásokkal.

Az automatizálás tovább egyszerűsíti a gyakori feladatokat, mint például a nyomon követés és az állapotfrissítések.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Bontsa le az értékesítési szakaszokat feladatszinten részletes feladatokra, a felelős személyek elszámoltathatóságával.

Használja a Gantt, Board és Calendar Views nézeteket az ütemtervek és a nyomon követések nyomon követéséhez.

Tárolja a kapcsolattartási adatokat, e-maileket, potenciális ügyfelek pontszámait és hívásnaplókat egyedi mezőkkel.

A pipeline szűk keresztmetszeteinek azonosítása és a feladatok előrehaladásának áttekintése egyetlen irányítópulton

🔑 Ideális: értékesítési vezetők, támogató szakemberek és csapatok számára, akik skálázható munkafolyamatokat építenek ki az értékesítési folyamatok egységesítése és az üzletkötés minden szakaszának átláthatóságának biztosítása érdekében, a felfedezéstől a lezárásig.

📚 Olvassa el még: Mi az a CRM-folyamat? A saját folyamat kidolgozásához szükséges alapvető lépések

Optimalizálja értékesítési folyamatát a ClickUp segítségével

Ha több eszközt használ a CRM-hez, a projektfrissítésekhez, a jelentésekhez és az ügyfélkommunikációhoz, akkor időt pazarol. Míg az Asana jó kiindulási pontot jelentő CRM-sablonokat kínál, a ClickUp egyetlen platformot biztosít az értékesítési tevékenységek minden aspektusának kezeléséhez.

Akár teljesen új rendszert épít, akár a jelenlegi beállításait szeretné javítani, a ClickUp megkönnyíti az üzletek lezárását, az ügyfelek megtartását és a bevételi motorjának bővítését.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, rendeljen hozzá potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon az üzletkötések szakaszait, és figyelje a teljesítményt a testreszabható irányítópultokról. Így minden munkafolyamat, minden kapcsolat, minden értékesítés egy helyen található.

Kezdje el még ma ingyen, és nézze meg, hogyan csodákat tesz a ClickUp a CRM kezelésében!