Jotform és Typeform: melyik űrlapkészítő a megfelelő az Ön számára?

Nehéz dönteni a Jotform és a Typeform között?

Mindkettőnek szilárd hírneve van abban, hogy segít a csapatoknak gyönyörű, praktikus űrlapok létrehozásában, de megközelítésük jelentősen eltér.

Míg a Jotform kifinomult funkciókat, sablonokat és fejlett űrlaplogikát kínál, a Typeform az elegáns, felhasználóbarát dizájnt és a beszélgetésszerűbb élményt helyezi előtérbe.

Első pillantásra nehéz dönteni. Azonban ha projektekkel foglalkozik, visszajelzési űrlap sablonokat készít vagy ügyfélkapcsolatokat kezel, akkor az Ön által használt űrlapkészítő eszköznek kényelmesnek és hatékonynak kell lennie.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Typeform és a Jotform közötti valódi különbségeket. Ha a Typeformot és a Jotformot keresi, nálunk megtalálja, amire szüksége van. ✨

Jotform és Typeform összehasonlítása egy pillanat alatt

Funkció / Eszköz Jotform Typeform ClickUp (bónusz) Űrlaptervezés és felhasználói felület Hagyományos űrlapok, nagymértékben testreszabható, többoldalas, CSS-támogatás Beszélgetésszerű, egy kérdés egyszerre, modern és vonzó Drag-and-drop szerkesztő, testreszabható, támogatja a vizuális elemeket és utasításokat, integrálva a munkafolyamatokkal Feltételes logika Haladó (mezők megjelenítése/elrejtése, egyéni értesítések, átirányítások) Logikai ugrások (dinamikus elágazás, intelligens érvényesítés) Integrált feltételes logika űrlapokhoz és munkafolyamatokhoz Fizetési integrációk Több mint 40 fizetési mód (Stripe, PayPal, Square stb.), ismétlődő fizetések, nincs extra díj Stripe, Square (korlátozott lehetőségek) A natív ClickUp fizetések nem támogatottak, de integrációk segítségével csatlakozhat. Elemzés és jelentések Beépített elemzések, vizuális jelentések, exportálás Excel/Sheets formátumba Alapvető elemzések, integrálható a Google Analytics és a Facebook Pixel szolgáltatással Egyedi irányítópultok, felmérési jelentések, AI-alapú betekintés Integrációk Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp stb. Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier stb. Több mint 1000 integráció, automatizálás, űrlapok összekapcsolása feladatokkal, dokumentumokkal, csevegéssel és még sok mással Mobil támogatás Mobilra optimalizált űrlapok, offline adatgyűjtés alkalmazáson keresztül Mobilbarát űrlapok Mobilalkalmazás, mobil eszközön elérhető és használható űrlapok Könnyű használat Sok funkcióval rendelkezik, a fejlett funkciók elsajátítása kissé nehezebb Rendkívül egyszerű, minimális tanulási görbe Intuitív űrlapok, valamint projektmenedzsment, dokumentumok és automatizálás egy helyen Automatizálás Automatizált munkafolyamatok, e-mailes értesítések, CRM-átadások Korlátozott automatizálás Hatékony automatizálások, triggerek és AI-ügynökök az űrlapokban és az összes munkában Árak (havi) Ingyenes, Bronz 39 USD, Ezüst 49 USD, Arany 129 USD, Vállalati (egyedi) Alap 29 USD, Plus 59 USD, Üzleti 99 USD, Growth Essential 119 USD, Pro 349 USD, Egyedi Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők Legalkalmasabb Csapatok, amelyek fejlett űrlapokra, fizetési lehetőségekre és mélyreható testreszabásra szorulnak Felhasználóbarát, vonzó felmérések, visszajelzések és potenciális ügyfelek megszerzése Csapatok, akik űrlapokat + projektmenedzsmentet, automatizálást, dokumentumokat, irányítópultokat és mesterséges intelligenciát szeretnének – mindezt egy platformon

Mi az a Jotform?

via Jotform

A Jotform egy hatékony és rugalmas online űrlapkészítő, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az űrlapok létrehozását, kezelését és elemzését különböző felhasználási esetekben. Ez az online űrlapkészítő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy drag-and-drop felület segítségével könnyedén készítsenek és kezeljenek űrlapokat.

Azonban a képességei messze meghaladják az alapvető űrlapkészítési folyamatot. Az évek során a Jotform egy multifunkcionális platformmá fejlődött, olyan fejlett űrlapfunkciókkal, mint a mobil űrlapalkalmazás, a PDF-űrlapszerkesztő, az e-aláírás támogatás és a hatékony integrációk.

Ez ideális megoldás azoknak a csapatoknak és szervezeteknek, amelyek automatizálni szeretnék az adatgyűjtést és egyszerűsíteni az adminisztratív munkafolyamatokat.

Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, fizetéseket dolgoz fel, új alkalmazottakat vesz fel, vagy rendezvények résztvevőit regisztrálja, a Jotform segítségével könnyedén létrehozhat funkcionális és vizuálisan vonzó űrlapokat.

A Jotform funkciói

A Jotform átfogó eszközöket kínál az űrlapkészítés és az adatgyűjtés javításához. Ezek egyszerűsítik az űrlapok létrehozásának, megosztásának és kezelésének folyamatát a különböző szintű technikai ismeretekkel rendelkező szoftvercsapatok számára. A Jotform funkcióinak áttekintése:

1. Drag-and-drop űrlapkészítő

A Jotform egyszerű, drag-and-drop űrlapkészítő felülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy technikai ismeretek nélkül is egyedi űrlapokat tervezzenek.

Adjon hozzá és testreszabjon űrlapmezőket, widgeteket és csatlakozókat az igényeinek megfelelően. Lehetőség van szövegdobozok, legördülő menük, jelölőnégyzetek, fájlfeltöltési mezők és widgetek hozzáadására a vászonra, és azok szükség szerinti átrendezésére is.

Kezdje a nulláról, vagy válasszon több ezer használatra kész sablon közül. A fejlett tervezési vezérlőkkel könnyedén igazíthatja az űrlapokat márkaidentitásához a színek, betűtípusok és elrendezés beállításainak testreszabásával – ehhez nincs szükség tervezési vagy technikai ismeretekre.

2. Feltételes logika

A feltételes logika lehetővé teszi az űrlapok számára, hogy a felhasználói válaszok alapján dinamikusan megjelenítse vagy elrejtse a mezőket, ami személyre szabottabb élményt eredményez és felgyorsítja az adatgyűjtési folyamatot.

A Jotform feltételes logikai funkcióival a felhasználói élményt a bevitt válaszok alapján testreszabhatja. Ez lehetővé teszi, hogy az űrlap mezőit megjelenítse vagy elrejtse, egyéni értesítéseket küldjön, vagy a felhasználókat a beküldés után átirányítsa, attól függően, hogy hogyan válaszolnak bizonyos kérdésekre.

Az ilyen dinamikus interakció egyszerűsíti az űrlap kitöltésének folyamatát, és biztosítja, hogy a válaszadók csak releváns kérdéseket kapjanak, ami csökkenti a lemorzsolódást és javítja az adatok pontosságát.

3. Fizetési integrációk

A Jotform több mint 30 biztonságos fizetési átjáró integrációt támogat, beleértve a Stripe, PayPal és Square szolgáltatásokat.

A beépített fizetési funkció mellett könnyedén beszerezheti az ügyfelek visszajelzéseit, és létrehozhat megrendelőlapokat, rendezvényregisztrációs oldalakat, adományozási űrlapokat vagy előfizetéses szolgáltatásokat anélkül, hogy a Jotform további tranzakciós díjakat számolna fel.

Az eszköz segítségével percek alatt beállíthatja az ismétlődő fizetéseket, létrehozhat számlákat, vagy hozzáadhat adó- és szállítási opciókat.

4. Mobil eszközökre való reagálóképesség

A Jotform űrlapok mobilra optimalizáltak, így intuitív felületet biztosítanak a fogyasztók számára okostelefonokon vagy táblagépeken.

Ezenkívül a Jotform Mobile Forms alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy offline állapotban is adatokat gyűjtsenek. Amint az internetkapcsolat helyreáll, az összes válasz automatikusan szinkronizálódik a felhővel.

Ez különösen hasznos a terepen dolgozó csapatok, kutatók vagy rendezvények személyzete számára, akik gyenge internetkapcsolattal rendelkező környezetben dolgoznak.

5. Integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A Jotform számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, többek között a Google Sheets, a Dropbox, a Slack, a Trello, az Airtable, a Mailchimp és a Salesforce alkalmazásokkal. Ezek az integrációk lehetővé teszik az automatikus válaszok szinkronizálását, a valós idejű értesítéseket és a csapatok vagy eszközök közötti zökkenőmentesebb átadást.

Emellett automatizált munkafolyamatok is beállíthatók, például új beküldések továbbítása egy CRM-hez vagy e-mailes riasztások kiváltása, anélkül, hogy további automatizálási platformokra lenne szükség.

6. Fejlett űrlapelemzés

A Jotform beépített elemző eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével a felhasználók nyomon követhetik az űrlapok teljesítményét, a beküldési arányokat és a felhasználói viselkedést.

A vizuális jelentések és a válaszok tendenciáinak segítségével azonosíthatja a lemorzsolódási pontokat, optimalizálhatja a kérdéseket az egyértelműség érdekében, és megalapozott döntéseket hozhat az űrlap szerkezetéről és tartalmáról. Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek az elkötelezettség javítása és az adatok minőségének biztosítása szempontjából.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: Az első online űrlapot 1993-ban hozták létre a Nemzeti Szuperszámítógépes Alkalmazások Központjának (NCSA) kutatói. Az űrlap egyetlen szövegmezőt tartalmazott, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy dokumentumokat keressenek az NCSA weboldalán.

Mi az a Typeform?

via Typeform

A Typeform egy innovatív online platform, amely a hagyományos űrlapkészítést dinamikus, interaktív élménnyé alakítja.

A Typeform, amely elegáns, beszélgetésszerű űrlapjairól ismert, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen sor kód írása nélkül is vonzó felméréseket, kvízeket, kapcsolatfelvételi űrlapokat és szavazásokat hozzanak létre.

Akár ügyfél- és felhasználói visszajelzéseket gyűjt, akár alkalmazotti visszajelzéseket kér, akár potenciális ügyfelek szerzésére irányuló kampányt folytat, a Typeform segít olyan űrlapok létrehozásában, amelyek inkább emberi beszélgetéseknek tűnnek, mint statikus kérdőíveknek.

Ezenkívül a Typeform lenyűgöző kombinációját kínálja a tervezési rugalmasságnak, a feltételes logikának és a zökkenőmentes integrációnak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a megfelelő űrlapkészítőt keresik adatgyűjtési stratégiájuk fejlesztése érdekében.

A Typeform egyedülálló megközelítése a felhasználói interakcióhoz megkülönbözteti a hagyományos űrlapkészítőktől. Ahelyett, hogy az összes kérdést egyszerre jelenítené meg, a Typeform egyszerre csak egy kérdést jelenít meg, utánozva a természetes párbeszéd folyását.

Ez a beszélgetésszerű felület vonzóbbá teszi az űrlapokat és növeli a válaszadási arányt, mivel csökkenti a felhasználók kognitív terhelését.

A Typeform funkciói

A Typeform dinamikus és felhasználóbarát űrlapok létrehozására kínál lehetőségeket, amelyek reagálnak a munkavállalók visszajelzéseire. Ezek a funkciók személyre szabottabb és vonzóbb felhasználói élményt nyújtanak.

1. Beszélgetésszerű felület

A Typeform kialakítása a kérdéseket egyszerre jeleníti meg, szimulálva egy beszélgetésszerű vitát. Ez a módszer javítja a felhasználói elkötelezettséget és magasabb kitöltési arányt eredményez.

A Typeform vonzerejének középpontjában a beszélgetésszerű elrendezés és a felhasználóbarát felület áll. A kérdéseket egyenként bemutatva a Typeform űrlapkészítője koncentrált és személyre szabott élményt nyújt a válaszadóknak. Ez a megközelítés ideális kapcsolattartási űrlapok, munkavállalói elkötelezettségi felmérések és visszajelzési űrlapok esetében, ahol a hangnem és az egyszerűség fontos.

2. Logikai ugrások

A Typeform Logic Jumps funkciója intelligens űrlapellenőrzést és dinamikus elágazást vezet be, amelynek köszönhetően az űrlap a válaszadó korábbi válaszait figyelembe véve alkalmazkodik. Ez segít a felhasználóknak releváns, személyre szabott élményeket létrehozni és egyszerűsíteni az adatgyűjtést.

Kezdje el tehát egy kvíz vagy onboarding űrlap készítését a Logic Jumps segítségével, amely biztosítja, hogy csak a releváns kérdések jelenjenek meg, így időt takarítva meg mind a felhasználó, mind a válaszadó számára.

3. Multimédia integráció

Tegye formanyomtatványait még vonzóbbá képekkel, videókkal és GIF-ekkel, hogy vizuálisan gazdag és interaktív élményt nyújtson. Ez különösen hatékony márka történetmesélés, termékbemutatók, alkalmazotti felmérések vagy bevezető kvízek esetén.

A multimédiás támogatás a statikus felméréseket magával ragadó űrlapokká alakítja, amelyek fenntartják a felhasználók érdeklődését, és tökéletesen alkalmasak kiváló minőségű űrlapadatok rögzítésére.

4. Testreszabható sablonok és márkajelzés

A márka konzisztenciájának fenntartása elengedhetetlen, és a Typeform ehhez testreszabható sablonokat kínál.

A márkakülönleges betűtípusok és színek kiválasztásától a logók feltöltésén és az elrendezés stílusának beállításán át minden űrlapot a vizuális identitásához igazíthat. Ez biztosítja, hogy még a hagyományos űrlapok tartalma is kifinomult és professzionális legyen, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok vagy a regisztrációs oldalak.

5. Integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A Typeform integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó platformokkal, mint a Google Sheets, a Slack, a HubSpot és a Mailchimp, így könnyebb automatizálni a munkafolyamatokat és hatékonyan kezelni az összegyűjtött adatokat.

Ezenkívül zökkenőmentesen szinkronizálhatja a válaszokat elemzés céljából, e-maileket indíthat el, vagy leadeket továbbíthat a CRM-be. Ezek az integrációk támogatják az okosabb üzleti döntéseket és a gyűjtött adatokon alapuló valós idejű intézkedéseket.

6. Korlátlan számú űrlap és válasz

A fizetős csomagok felhasználói számára a Typeform rugalmasságot kínál, mivel korlátlan számú űrlapot lehet létrehozni, a válaszok számának korlátozása nélkül, így alkalmas a bővülő vállalkozások és növekvő csapatok számára.

Ez a funkció különösen hasznos, ha több kampányt futtat egyszerre, vagy korlátozások nélkül kezeli a vállalat egészét érintő felméréseket.

Typeform árak

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Growth Essential: 119 USD/hó

Growth Pro: 349 USD/hó

Growth Custom: Egyedi árazás

Jotform és Typeform: funkciók összehasonlítása

A megfelelő űrlapkészítő kiválasztásakor a döntés gyakran a finomabb részleteken és a fejlett funkciókon múlik – az űrlap tervezésén, integrációján, testreszabásán, adatelemzésén és árán.

A Typeform és a Jotform egyaránt vonzó megoldásokat kínál, de különböző munkafolyamatokhoz és felhasználói preferenciákhoz igazodnak.

Az alábbiakban részletes összehasonlítást talál a Typeform és a Jotform között hat kulcsfontosságú területen, hogy eldönthesse, melyik platform felel meg jobban az Ön igényeinek.

1. funkció: Űrlaptervezés és felhasználói felület

A Typeform egyedülálló, párbeszédszerű űrlapstílusáról híres, amely egy egyéni párbeszédet utánoz. Ez a tervezési megközelítés egyszerre csak egy kérdést jelenít meg, így a felhasználók zökkenőmentes és vonzó élményben részesülnek.

A minimalista elrendezés segít csökkenteni a kognitív túlterhelést, ami gyakran javítja a kitöltési arányt és átgondoltabb válaszokat eredményez. Ideális visszajelzési űrlapokhoz, munkavállalói elkötelezettségi felmérésekhez és kvízekhez, amelyek felhasználói interakciót és koncentrációt igényelnek.

A Jotform ezzel szemben a hagyományosabb űrlapelrendezéshez ragaszkodik, de nagyfokú tervezési rugalmasságot kínál. Számos iparág számára elérhetőek testreszabható sablonok, az egészségügytől az oktatásig és az e-kereskedelemig.

Ezenkívül átrendezheti a szakaszokat, többoldalas formátumokat használhat, vagy feltételes mezőket alkalmazhat. A Jotform beágyazott CSS-t és elrendezés-módosításokat is támogat, így a haladó felhasználóknak nagyobb szabadságot biztosít komplex űrlapok tervezéséhez.

Győztes: Typeform az elkötelezettségre ösztönző felületei miatt.

2. funkció: Integrációk és fizetésfeldolgozás

Mindkét eszköz széles körű integrációs lehetőségeket kínál olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Sheets, a Slack, a Mailchimp és a HubSpot, segítve a munkafolyamatok automatizálását és az összegyűjtött adatok valós idejű szinkronizálását.

A fizetés feldolgozása tekintetében azonban jelentős különbség van.

A Jotform több mint 40 fizetési átjáró integrációval rendelkezik, beleértve a PayPal, Stripe, Square, Authorize.net és még régió-specifikus platformokat is. Beállíthat ismétlődő fizetéseket, adóbeállításokat, terméklistákat és még sok mást – mindezt anélkül, hogy a Jotform további tranzakciós díjakat számolna fel.

Bár a Typeform hatékonyan használható potenciális ügyfelek megszerzésére és felmérések elvégzésére, csak egy szűkebb körű fizetési átjárókat támogat – elsősorban a Stripe-ot és a Square-t. Ez a korlátozás miatt kevésbé ideális e-kereskedelmi vagy adományalapú űrlapokhoz, amelyek változatos tranzakciós módszereket igényelnek.

Győztes: Jotform, kiváló fizetési feldolgozási képességei és rugalmassága miatt.

3. funkció: Feltételes logika és testreszabás

A dinamikus űrlapok nagymértékben támaszkodnak a feltételes logikára, hogy személyre szabják a válaszadó útját.

A Jotform és a Typeform támogatja ezt a funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a korábbi válaszok alapján testre szabják a következő kérdést. Ez intelligensebb felméréseket, egyszerűsített munkafolyamatokat és relevánsabb adatgyűjtést eredményez.

A Jotform azonban még tovább megy, és mélyebb testreszabási lehetőségeket kínál egyedi widgetekkel, HTML/CSS kódolással, valamint számítások vagy automatikus válaszok hozzáadásával. Ezzel a Jotform előnyt élvez a fejlett felhasználási esetekben, például a kiválasztások alapján a díjakat kiszámító regisztrációs űrlapok vagy az automatikusan kitöltött értékeket tartalmazó felvételi űrlapok esetében.

A Typeform egyszerűbb megközelítést alkalmaz, a komplexitás helyett a használhatóságot helyezve előtérbe. Ez javítja az űrlapkészítők felhasználói élményét, de korlátozza a mélyebb technikai testreszabási lehetőségeket, amelyekre egyes haladó felhasználóknak szükségük lehet.

Győztes: Jotform, mert rugalmasabb és technikailag kimerítőbb testreszabási funkciókkal rendelkezik.

4. funkció: Elemzés és jelentések

A Jotform részletes űrlapelemzéseket nyújt, amelynek segítségével a felhasználók hozzáférhetnek a beküldési trendekhez, a felhasználók helyszíneihez, a konverziós arányokhoz és a kilépési pontokhoz.

A jelentéseket a Jotform irányítópultján megjelenítheti, vagy integráció révén Excelbe, Google Sheetsbe vagy harmadik féltől származó eszközökbe exportálhatja. Vizuális diagramokat is létrehozhat prezentációkhoz vagy belső felülvizsgálatokhoz.

A Typeform alapvető elemzési funkciókat tartalmaz, mint például a válaszok száma, a kitöltési arány és az egy válaszra fordított átlagos idő. Emellett integrálható a Google Analytics és a Facebook Pixel szolgáltatással a részletesebb nyomon követés érdekében, de nem rendelkezik olyan átfogó natív jelentéskészítő eszközökkel, mint a Jotform. A felhasználóknak gyakran külső platformokra kell támaszkodniuk a részletesebb betekintés érdekében.

Győztes: Döntetlen – a Jotform kiváló natív jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, míg a Typeform jól összekapcsolható külső elemző eszközökkel.

5. funkció: Árak és skálázhatóság

A költségek döntő fontosságúak, különösen akkor, ha a használatot több csapatra vagy osztályra kell kiterjeszteni.

A Typeform árazása a havi válaszok száma alapján van felépítve, és magasabb alapszintről indul, mint sok versenytársa. Bár elegáns űrlapokat kínál, a funkciókhoz viszonyított ár-érték arány kis csapatok vagy korlátlan űrlapküldésre szoruló felhasználók számára nem feltétlenül indokolja a költségeket.

A Jotform viszont bőkezűbb ingyenes és fizetős csomagokat kínál, beleértve a havi beküldések, a tárolás és az űrlapmezők támogatását.

Ingyenes csomagja különösen versenyképes, mivel a felhasználók kevesebb korlátozással férhetnek hozzá az alapvető funkciókhoz. Azoknak a szervezeteknek, amelyek korlátlan számú űrlapra és nagyobb válaszquótára van szükségük, a Jotform nagyobb értéket nyújt nagy léptékben.

Győztes: A Jotform megfizethető, skálázható csomagjai miatt ideális a növekvő csapatok számára.

6. funkció: Felhasználói élmény és tanulási görbe

A Typeform a könnyű használat terén tűnik ki. Minimalista szerkesztője, valós idejű előnézetei és jól szervezett felülete rendkívül hozzáférhetővé teszik – még azok számára is, akik nem ismerik az űrlapkészítő eszközöket. A lépésről lépésre felépített szerkezet és az előre elkészített sablonok csökkentik a beállítási időt és kiküszöbölik a zavart.

Bár a Jotform funkciókban gazdag, a fejlett beállítások, widgetek és testreszabási eszközök miatt kissé bonyolultabbnak tűnhet. A kezdőknek több időre lehet szükségük a felület és a funkciók megértéséhez, különösen, ha feltételes logikával vagy integrációkkal foglalkoznak.

Győztes: Typeform, mert a legjobb a kategóriájában egyszerűség, gyors megtanulhatóság és zökkenőmentes felhasználói élmény tekintetében.

Jotform és Typeform a Redditen

Hogy jobban megértsük, miben különbözik a Jotform és a Typeform a valós használatban, megnéztük a Jotform és a Typeform összehasonlítását a Redditen, ahol az emberek megosztották tapasztalataikat az egyes platformokkal kapcsolatban.

Sok Reddit-felhasználó kedveli a Jotform széles körű integrációs és testreszabási lehetőségeit:

A JotForm fantasztikus. Rengeteg integráció, szuper testreszabható PDF-kimenet, és ha szeretné, megadják az utasításokat is, hogyan hosztolhatja saját maga.

Egyes felhasználók azonban aggályokat fogalmaztak meg a Jotform teljesítményével és áraival kapcsolatban:

Jó ideje használom a Jotformot, és igen, jó, DE!! Messze nem tökéletes, és ha az árat is figyelembe vesszük, akkor elég rossz. Többször is előfordult, hogy az űrlapjaim meghibásodtak, amikor a felhasználók beküldték őket, és a generált PDF-ek is tele vannak hibákkal.

Másrészt a Typeformot gyakran dicsérik vonzó felhasználói élményéért:

A Typeform messze a legjobb eszköz. A Typeform előnye, hogy az emberek szívesen töltik ki az űrlapjait.

Egyes felhasználók aggodalmukat fejezték ki a Typeform árazási struktúrájával kapcsolatban:

Marketingesként nagyon szeretem a Typeformot, mivel a több lépésből álló űrlapok magasabb konverziós arányt eredményeznek. Ugyanakkor rendkívül drága.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Jotform és a Typeform legjobb alternatíváját

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, egy átfogó alternatíva, amely kifinomult űrlapkészítő funkciókat, valamint projektmenedzsment, automatizálási és elemzési eszközöket kínál.

Ez az integráció biztosítja, hogy az adatgyűjtés azonnal összekapcsolódjon a munkafolyamatokkal, ami növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.

ClickUp első számú előnye: integrált űrlapkészítő

Gyűjtse össze az adatokat, és alakítsa a válaszokat cselekvéssé a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms segítségével egyedi űrlapokat tervezhet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkafolyamataihoz. Minden űrlap beküldése automatikusan létrehoz bizonyos paraméterekkel rendelkező feladatokat, például felelősöket, határidőket és prioritási szinteket. Ez a funkció csökkenti a fáradságos adatbevitelt, és mindent egy helyen tart rendezett állapotban.

Ez felgyorsítja az adatgyűjtés és a cselekvésre alkalmas tevékenységek közötti átmenetet. Az egyszerű drag-and-drop felület számos mezőtípust támogat, beleértve a szövegdobozokat, legördülő menüket és jelölőnégyzeteket, így széles körű adatgyűjtési igényeket képes kielégíteni.

A ClickUp Forms különlegessége, hogy a munkafolyamat minden aspektusát átfogóan integrálja. A beküldött adatok alapján feladatok hozhatók létre a megfelelő listában, kitölthetők az egyéni mezők, és akár feladatok is hozzárendelhetők bizonyos csapattagokhoz anélkül, hogy el kellene hagyni a platformot. Ezenkívül az integrált feltételes logika komplex munkafolyamatokat is támogat.

Röviden összefoglalva, a ClickUp Forms segít Önnek:

Időt takaríthat meg az intuitív űrlapkészítővel: Gyorsan létrehozhat és testreszabhat űrlapokat technikai ismeretek nélkül, így a szükséges információk összegyűjtésére koncentrálhat.

Fedezze fel az AI-alapú elemzéssel nyert betekintést: Azonnali módon alakítsa a válaszokat hasznosítható adatokká, amelyek segítségével gyorsabban hozhat okosabb döntéseket.

Tájékoztató blokkokkal és kérdésleírásokkal segítsen a válaszadóknak: Adjon hozzá egyértelmű utasításokat és hasznos háttérinformációkat közvetlenül az űrlapokba, hogy javítsa a válaszok minőségét.

Növelje az áttekinthetőséget beépített vizuális elemekkel és utasításokkal: Használjon képeket és leíró szöveget a kérdések mellett, hogy az űrlapok vonzóbbá és könnyebben kitölthetővé váljanak.

Maradjon szervezett a központi Forms Hub segítségével: Hozzáférhet, kezelhet és nyomon követhet minden űrlapját és válaszát egy kényelmes helyen.

Erősítse márkáját a testreszabási lehetőségekkel: Személyre szabhatja a borítóképeket, a háttérképeket és a gombok színeit, hogy minden űrlap tükrözze egyedi stílusát.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp zökkenőmentes integrációjával: Az űrlapok beküldését automatikusan feladatokká alakítja, így csapata munkája összehangolt és hatékony marad.

Központosítsa a visszajelzéseket a jobb együttműködés érdekében: Gyűjtse össze az összes visszajelzést egy helyen, így könnyebben áttekintheti és feldolgozhatja a csapata vagy ügyfelei észrevételeit.

ClickUp előnye #2: Hatékony automatizálás

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével a ismétlődő feladatok megszűnnek.

Más űrlapkészítő eszközöktől eltérően a ClickUp automatizálási funkciói egy nagyobb munkafolyamat-ökoszisztéma részét képezik. Az űrlapok beküldése, az idő, a feladatok aktivitása, a függőségek és az állapotváltozások alapján kezdeményezhet műveleteket a munkaterület egészén. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kifinomult, végpontok közötti folyamatokat hozzon létre marketingkampányok lebonyolításához, ügyfelek bevonásához és IT-kérelmek kezeléséhez.

Tudjon meg többet a ClickUp automatizált munkafolyamatairól ebben a rövid videóban:

ClickUp előnye #3: Átfogó irányítópultok

A ClickUp Dashboards segítségével láthatja az előrehaladást és okosabb döntéseket hozhat

A ClickUp Dashboards átfogó képet ad a projektjeiről és a csapat teljesítményéről. Számos widget segítségével egyedi jelentéseket készíthet olyan paraméterek mérésére, mint az idő, a sprint előrehaladása és az értékesítési áttekintések.

A műszerfalak olyan áttekinthetőséget nyújtanak, amelyet a Typeform és a Jotform alternatívái nem kínálnak. Lehetővé teszik a teljesítmény nyomon követését, felmérési jelentések készítését és az eredmények bemutatását az érdekelt feleknek egy helyen. Ez az egységes ábrázolás segít a csapatoknak megalapozottabb döntéseket hozni és a céljaikat szem előtt tartani.

💡 Profi tipp: Köss össze releváns feladatokat és listákat a ClickUp Dashboards-ban, hogy áttekinthető, magas szintű képet kapj pénzügyi teljesítményedről, és gyorsabb, adatokon alapuló döntéseket hozhass.

ClickUp előnye #4: ClickUp Brain

Készítsen űrlapokat és szerezzen gyorsabban betekintést a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain a platform beépített mesterséges intelligenciájú segédprogramja, amelynek célja az általános termelékenység növelése. A ClickUp Brain segít csapatának okosabban, nem pedig keményebben dolgozni azáltal, hogy összefoglalja a feladatokat, elkészíti a projekt frissítéseit és megválaszolja a munkaterület tartalmával kapcsolatos kérdéseket.

E-mailt kell írnia, megbeszélést kell összefoglalnia vagy ügyfélszolgálati kérdőív kérdéseit kell összeállítania? A ClickUp Brain mindezt elvégzi anélkül, hogy eszközöket vagy kontextust kellene váltania.

Ha még tovább szeretné fejleszteni az AI képességeit, a ClickUp AI asztali kiegészítője, a Brain MAX egyetlen asztali alkalmazásból kínál szövegfelismerő funkciókat, hatékony vállalati keresést, több LLM-hez való hozzáférést, azonnali képgenerálást és még sok mást!

A ClickUp Brain-t AI űrlapkészítőként használhatja, és létrehozhat egy ügyfél-visszajelzési struktúrát. Íme egy példa, amit mi készítettünk: A ClickUp Brain által létrehozott ügyfél-visszajelzési űrlap szerkezetének példája

🎁 Bónusz: ClickUp űrlap sablon

Ingyenes sablon Készítse el űrlapját könnyedén a ClickUp űrlap sablonjával!

A ClickUp űrlap sablon egyszerűsíti az űrlapok fejlesztésének és kezelésének folyamatát, így bármilyen méretű csapat számára elérhetővé teszi. Ez a sablon hatékonyabbá teszi az adatgyűjtést, és strukturáltan tárolja a beküldött adatokat, így azok gyorsan ellenőrizhetők és feldolgozhatók.

Miért fog tetszeni:

Készítsen egyedi űrlapokat az intuitív tervezővel, amely számos mezőtípust tartalmaz, például szövegdobozokat, legördülő menüket és jelölőnégyzeteket.

Optimalizálja a munkafolyamatot, így Ön a válaszok elemzésére és a megalapozott döntések meghozatalára koncentrálhat.

Gyűjtse össze és rendszerezze a felhasználók által beküldött adatokat a jobb betekintés érdekében.

Döntse el a Jotform és a Typeform közötti vitát a ClickUp segítségével

A Jotform és a Typeform közül választva mindkét eszköznek megvannak a maga egyedi jellemzői, legyen szó a Jotform széles körű integrációiról és űrlaplogikájáról vagy a Typeform elegáns, felhasználóbarát kialakításáról.

Ha azonban olyan platformot keres, amely információkat gyűjt és azokat cselekvéssé alakítja, akkor ne keressen tovább. A ClickUp teljes mértékben integrált űrlapjaival, automatizálási funkcióival és irányítópultjaival felülmúlja a szokásos AI űrlapkészítőket.

Az adatok integrálása a munkafolyamatokba, az eljárások automatizálása a csapat hatékonyságának növelése érdekében, valamint a folyamatok egyértelmű nyomon követhetősége – mindez egy helyen. Tehát ahelyett, hogy több eszközt kezelne, miért ne egyesítené mindent egy platformon?

Regisztráljon még ma ingyenesen, és tapasztalja meg, milyen az űrlapkészítés, ha a termelékenységre van kihegyezve.