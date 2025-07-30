A 10 legjobb campus menedzsment szoftver (2025)

Egy iskola vagy egyetem vezetése összetett, folyamatos feladat. Gondoskodnia kell a felvételiről, a jelenléti ívekről, a tanári órarendekről, a tandíjról, a hallgatói elkötelezettségről, az öregdiákok támogatásáról... és még sok minden másról.

Emellett egy nap alatt tucatnyi különböző eszközt kell kezelnie.

A probléma az, hogy a legtöbbjük nem kommunikál egymással. Így az, ami egyszerűnek kellene lennie, végül elvész az e-mailek, táblázatok és elmulasztott nyomon követések között.

Ezért egyre több általános iskola, középiskola és egyetem gondolja át, hogyan kezeli a campus egész területén zajló műveleteket.

Ha olyan campus menedzsment szoftver megoldásokat keres, amelyek valóban mindent összefogynak – hallgatói adatokat, tanulmányi eredményeket, működést és kommunikációt –, akkor jó helyen jár. Ebben az útmutatóban bemutatjuk az idén figyelembe veendő legjobb eszközöket, valós előnyeikkel, hátrányaikkal és áraikkal, hogy megtalálja az intézményének legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie a campus menedzsment szoftverben?

A campus menedzsment szoftvernek segítenie kell az akadémiai, adminisztratív és operatív munkafolyamatok egységesítését egy helyen. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Központosított hallgatói adatok: Átlagosan A központosított campus menedzsment szoftver az akadémiai adatokat, a jelenléti adatokat, a személyes információkat és a kommunikációs előzményeket egy biztonságos rendszerben tárolja. Átlagosan a csapat idejének 60%-át a különálló rendszerekben található információk felkutatása, frissítése és megosztása veszi igénybe.az akadémiai adatokat, a jelenléti adatokat, a személyes információkat és a kommunikációs előzményeket egy biztonságos rendszerben tárolja.

Felvételi és hallgatói beiratkozási munkafolyamatok: Szeretné automatizálni az ismétlődő, időigényes feladatokat, mint például az űrlapok benyújtása, a dokumentumok összegyűjtése és a jóváhagyások? A mai campus menedzsment eszközök többsége úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentes beiratkozási élményt biztosítson.

Akadémiai tervezés és ütemezés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek minimális kézi munkával segítik az órarendek, a tanfolyamok naptárai, a tanári beosztások és az osztályfeladatok kezelését.

Kommunikációs eszközök: Beépített csevegőfunkcióval, hirdetményekkel és interaktív portálokkal ezek az alkalmazások segítenek a diákok, tanárok, szülők és a személyzet közötti zökkenőmentes együttműködés kialakításában.

Teljesítménykövetés és elemzés: A vizuális irányítópultok és jelentések hatalmas előnyt jelenthetnek, mivel lehetővé teszik az osztályzatok, a jelenléti adatok, az elkötelezettség és az intézményi KPI-k nyomon követését anélkül, hogy külön elemző eszközökre lenne szükség.

Mobil hozzáférés és önkiszolgáló portálok: Biztosítson a hallgatóknak és a tanároknak 24 órás hozzáférést a legfontosabb forrásokhoz mobilalkalmazások vagy webes irányítópultok segítségével.

Integráció és skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver összekapcsolható olyan eszközökkel, mint az LMS (tanulási menedzsment rendszer) és a SIS (hallgatói információs rendszer), hogy az intézmény növekedésével együtt skálázható legyen.

A legjobb campus menedzsment szoftverek áttekintése

Eszköz A legjobb Főbb funkciók Árak* ClickUp Közepes és nagy méretű oktatási intézmények, amelyek mind az akadémiai, mind az adminisztratív munkafolyamatokat kezelik Testreszabható projektterületek minden részleg számára, több mint 15 nézet (listák, Kanban stb.), ClickUp űrlapok, táblák, AI naptár, Docs Hub, Autopilot Agents és ClickUp Brain az AI-alapú betekintéshez. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Alma SIS Kis- és közepes méretű K–12 intézmények, amelyek a felhasználóbarát kezelhetőségre és a szülők bevonására összpontosítanak Szerepkörökön alapuló portálok, automatizált ütemezés, valós idejű irányítópultok, testreszabható jegyzőkönyvek és elemzések, zökkenőmentes integrációk (Google Classroom, Canvas) Egyedi árazás Campus 365 Kis- és közepes méretű iskolák, amelyek konfigurálható, all-in-one ERP-re van szükségük Több mint 80 modul (tanulmányok, kollégium, pénzügyek, közlekedés), natív élő órák, mobil támogatás, 24/7 segítség, valós idejű irányítópultok Egyedi árazás Ellucian Közepes és nagy méretű egyetemek, amelyek felsőoktatási ERP + SIS rendszert igényelnek Integrált hallgatói életciklus-adatok, tanulmányi és működési irányítópultok, HR/bérszámfejtés/ERP-kezelés, tanácsadói portálok Egyedi árazás PowerSchool K–12 iskolakerületek, amelyeknek skálázható SIS-re van szükségük, robusztus megfeleléssel Valós idejű szinkronizálás LMS-ekkel, megfelelőségi sablonok, testreszabható bővítmények, hibrid/felhő/helyszíni opciók Egyedi árazás Fedena Kis- és közepes méretű, korlátozott IT-támogatással rendelkező amerikai K–12 intézmények Felvételi és díjak automatizálása, mobilbarát portálok, integrációk (Zoom, Teams), egyedi jelentések A fizetős csomagok ára 999 dollár/évtől kezdődik; egyedi árak vállalatok számára. Blackbaud SIS Az Egyesült Államokban működő magán K–12 iskolák, amelyek integrált LMS és SIS rendszert szeretnének Egységes portálok, rugalmas osztályozási/jegyzőkönyv-modellek, valós idejű szinkronizálás, megfelelőségi és tanulmányi nyomon követési műszerfalak Egyedi árazás Academia ERP Több campuson működő intézmények, amelyek moduláris ERP-re szorulnak Konfigurálható modulok (felvételi eljárás a HR-ig), valós idejű riasztások, biztonságos portálok, több campusra kiterjedő jelentések Egyedi árazás Workday Student Nagy egyetemek, amelyek egységes hallgatói, HR és pénzügyi adatokat keresnek Önkiszolgáló portálok, tanterv/tanácsadás/számlázási eszközök, prediktív elemzés, nagy campusokon való skálázhatóság Egyedi árazás Skyward Azok az amerikai K–12 körzetek, amelyek megbízható, stabil rendszerekre és erős családi elkötelezettségre szorulnak. Központosított nyilvántartások (jelenléti, pénzügyi, HR), valós idejű portálok, megfelelőségi exportok, egyedi űrlapok Egyedi árazás

A legjobb campus menedzsment szoftver az intézményéhez

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most, hogy már rendelkezik egy praktikus ellenőrzőlistával, vegye fontolóra ezeket az ajánlásokat a kipróbálandó campus menedzsment eszközökkel kapcsolatban:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one rendszer az akadémiai és adminisztratív munkafolyamatok kezeléséhez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Testreszabhatja a ClickUp nézeteket, feladatokat, dokumentumokat, táblákat és automatizálásokat az intézmény működéséhez.

A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egységes platformot biztosít az oktatási intézményeknek a campus élet minden területének kezeléséhez, anélkül, hogy különálló rendszerek között kellene váltani. Akár a felvételi eljárást felügyeli, a tanári feladatok kezelését végzi, vagy a hallgatók előrehaladását követi nyomon, a ClickUp-ot az intézménye struktúrájához igazítva testreszabhatja, hogy minden feladatot elvégezzen.

A ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a listákat, táblázatokat és Kanban táblákat, mindent egy helyen láthat, a hallgatói profiloktól a berendezések leltáráig.

Intézményének minden részlege a ClickUp testreszabható projektterületein dolgozhat, amelyek a legfontosabb adataikat tárolják. Így külön munkafolyamatokat hozhat létre az oktatás, a műveletek, a HR és az események számára, és mindezt egyetlen eszközön belül figyelemmel kísérheti. Ez aztán a hatékonyság!

És ha már itt tartunk, mutassuk meg, hogyan takaríthat meg még több időt a ClickUp Automations.

Tegyük fel, hogy a felvételi időszakban egy hallgató az Ön által elküldött egyedi ClickUp űrlapon keresztül nyújtja be jelentkezését. Ez az űrlap automatikusan létrehoz egy ClickUp feladatot az „Admissions Pipeline” listában, amelyben minden adat kitöltve van.

Ezután a feladat automatikusan hozzárendelődik egy felvételi tisztviselőhöz, és megadják a dokumentumok ellenőrzésének határidejét.

💡 Profi tipp: A ClickUp Autopilot Agents olyan, mint egy mesterséges intelligenciával rendelkező csapattárs, amely figyelemmel kíséri a feladatokat és az Ön utasításai alapján cselekszik. A dokumentumok ellenőrzéséhez egy egyéni ClickUp Agentet képezhet ki arra, hogy ellenőrizze, hogy az űrlapok benyújtásakor a szükséges egyéni mezők (például „Transcript Uploaded” vagy „ID Proof”) kitöltésre kerültek-e. Ha bármelyik hiányzik, az ügynök automatikusan megváltoztathatja a feladat állapotát „Hiányzó dokumentumok”ra, és emlékeztető e-mailt küldhet a jelentkezőnek. Miután minden dokumentum beérkezett, az állapot „Felülvizsgálatra kész”re változik – nincs szükség manuális ellenőrzésre. Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy könnyedén elvégezze mindennapi feladatait.

A hét végére a felvételi csapat teljes áttekintést kap arról, hogy mely jelentkezők vannak függőben, melyek teljesítettek, és melyek akadtak el – és senki sem fullad el a táblázatokban vagy a végtelen e-mail láncokban.

A szerepkörök közötti együttműködés zökkenőmentes. Oktatói, munkatársai és hallgatói támogatói csapatai megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz a nyomon követés érdekében. Emellett valós időben együtt dolgozhatnak a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs eszközökön, hogy óravázlatokat készítsenek, szabályzati dokumentumokat frissítsenek vagy rendezvényekhez szükséges anyagokat előkészítsenek.

A beépített ütemezési eszközök, mint például a ClickUp AI Calendar, segítenek mindennek a kezelésében, az órarendektől a részlegek közötti megbeszélésekig. A ClickUp Chat projekt- vagy feladatspecifikus csatornáival a csapatok gyorsan megbeszéléseket folytathatnak vagy kontextusfüggő frissítéseket oszthatnak meg , így minden beszélgetés kapcsolódik a munkához, amelyről szól.

Szeretné látni, melyik osztályok túlterheltek, vagy melyik diákok vannak folyamatosan veszélyben? Próbálja ki a ClickUp Dashboards egyedi kártyáit, táblázatait és jelentéseit. Vagy egyszerűen kérje meg AI asszisztensét, a ClickUp Brain-t, hogy szerezze be ezeket az adatokat a munkaterületéről.

Értékelje a hallgatók és a személyzet teljesítményét, és fedezze fel a trendeket a ClickUp Brain segítségével.

Végül, az intézményi tudás megőrzésre kerül és könnyen hozzáférhetővé válik a ClickUp Docs Hub és biztonságos tudásbázisa segítségével. Az iskolai szabályzatoktól a hallgatói kézikönyvekig és az IT-problémamegoldási útmutatókig, mindegyik dokumentumot ugyanazon a platformon hozhatja létre, tárolhatja és oszthatja meg.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre strukturált, együttműködésen alapuló dokumentumokat beágyazott oldalakkal, valós idejű szerkesztéssel és csapatkommentekkel a ClickUp Docs segítségével.

Gyűjtse össze zökkenőmentesen a hallgatók vagy a személyzet adatait a testreszabható ClickUp űrlapok segítségével, amelyek közvetlenül a feladatlistákba kerülnek.

Kövesse nyomon a célokat és a legfontosabb eredményeket az egyes részlegekben a beépített ClickUp Goals és a haladásmérő műszerfalak segítségével.

Testreszabhatja munkaterületét a ClickApps segítségével – az intézmény igényeinek megfelelően be- vagy kikapcsolhatja a funkciókat.

Összegezze a hosszú szálakat vagy e-maileket, frissítse a feladatokat azonnal, és hangparancsokkal nyerjen betekintést a munkaterületébe a ClickUp Brain MAX asztali alkalmazás segítségével.

A ClickUp korlátai

A rendkívüli rugalmasság első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Nagyra értékelem, hogy az iskola teljes munkája látható az egész iskolai adminisztrációs csapat számára.

Nagyra értékelem, hogy az iskola teljes munkája látható az egész iskolai adminisztrációs csapat számára.

📮 ClickUp Insight: A munka nem lehet találgatások játéka – de túl gyakran az. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy az alkalmazottak gyakran pazarolják az idejüket belső dokumentumok (31%), vállalati tudásbázisok (26%) vagy akár személyes jegyzetek és képernyőképek (17%) átkutatásával, csak hogy megtalálják, amire szükségük van. A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl, dokumentum és beszélgetés azonnal elérhető a kezdőlapjáról, így másodpercek alatt megtalálhatja a válaszokat, nem pedig percek alatt. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hét termelékenységgel minden negyedévben!

2. Alma SIS (A legjobb oktatók által fejlesztett SIS, szülői részvétellel)

Az Alma SIS egy felhőalapú diákinformációs rendszer, amelyet széles körben alkalmaznak az Egyesült Államok K–12 körzeteiben és magániskoláiban. Úgy tervezték, hogy egy intuitív felületen egyszerűsítse a jelenléti ívek vezetését, az osztályozást, az órarendek összeállítását és az állami előírások betartását.

Mi a különlegessége? Olyan oktatók fejlesztették, akik tisztában vannak a campus menedzsment szoftverek felhasználóbarát jellegének és gyors elsajátításának fontosságával. A tanárok, az adminisztrátorok és még a családok is gyakran perceken belül megtanulják a szoftver használatát.

A Google Classroom, a Canvas, a Schoology és a Microsoft Teams valós idejű integrációja kiküszöböli az adatok duplikálását – az osztályzatok és a jelenlétek automatikusan szinkronizálódnak a rendszerek között.

Az Alma SIS legjobb funkciói

Egyszerűsítse a szülők, a diákok és a tanárok bevonását modern, szerepkörökön alapuló portálok segítségével.

Automatizálja az órarendek összeállítását, a jelenléti ívek vezetését és az értékelő lapok készítését.

Vizualizálja az akadémiai trendeket valós idejű irányítópultokkal és állami megfelelőségi jelentésekkel.

Testreszabhatja az értékelő lapokat, az átírásokat és az elemzéseket, hogy azok megfeleljenek az iskola egyedi igényeinek.

Az Alma SIS korlátai

Fájlmegosztó és együttműködési eszközei az online értékelésekben alacsonyabb pontszámot kapnak, mint a versenytársaké.

A fő ütemterv-készítő egy harmadik fél által fejlesztett eszközzel működik, amelyet egyes rendszergazdák kevésbé intuitívnak találnak.

Alma SIS árak

Egyedi árazás

Alma SIS értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak az Alma SIS-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Az SIS ALMA felhasználóbarát az adminisztrátorok, a diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt. Amikor én, mint ALMA-adminisztrátor, segítségre szorulok, az ügyfélszolgálat könnyen elérhető és mindig pillanatok alatt segít. Amikor tanárként használom, tudom, hogy az osztályzataim biztonságban vannak, és a diákok és a szülők könnyen hozzáférhetnek hozzájuk, hogy naprakészek legyenek a gyermekeik eredményeivel kapcsolatban.

Az SIS ALMA felhasználóbarát az adminisztrátorok, a diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt. Amikor én, mint ALMA-adminisztrátor, segítségre szorulok, az ügyfélszolgálat könnyen elérhető és mindig pillanatok alatt segít. Amikor tanárként használom, tudom, hogy az osztályzataim biztonságban vannak, és a diákok és a szülők könnyen hozzáférhetnek hozzájuk, hogy naprakészek legyenek a gyermekeik eredményeivel kapcsolatban.

🧠 Érdekesség: Az IU International University of Applied Sciences egyetemen az AI-alapú Syntea oktatóprogram használata körülbelül három hónap alatt mintegy 27 %-kal csökkentette a tanulási időt az AI-t nem használó csoportokhoz képest. A legfontosabb különbség? A személyre szabott tanulás!

3. Campus 365 (A legjobb a magas fokú konfigurálhatóságú modulokhoz)

A Campus 365 az iparág egyik legszélesebb modulkatalógusát kínálja – több mint 80 modul, amelyek a felvételi eljárást, az akadémiai tevékenységeket, a pénzügyeket, a közlekedést, a könyvtárat, a kollégiumot és az élő órákat fedik le, és mindegyik elérhető webes és mobil alkalmazásokon keresztül.

A szoftver célja, hogy segítse az iskolák méretének növelését központi irányítópultokkal, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak az adminisztrátoroknak a működésbe, a díjak beszedésétől az akadémiai teljesítmény mutatókig.

A könnyű használat az egyik legnagyobb előnye ennek az iskolai ERP-rendszernek. A felhasználók szerint a tiszta felületnek és az intuitív munkafolyamatoknak köszönhetően a személyzet perceken belül be tud lépni a rendszerbe – még alacsony technológiai színvonalú környezetben is. A támogatás egy másik kiemelkedő előny, amely 24 órás csevegési, telefonos és élő segítségnyújtást, valamint webináriumokon és helyszíni foglalkozásokon keresztül történő képzést is magában foglal.

A Campus 365 legjobb funkciói

Kezeljen több mint 80 oktatási és adminisztratív modult egyetlen irányítópultról.

Tartson élő online órákat natívan, harmadik féltől származó eszközök vagy bővítmények nélkül.

Támogassa a szülőket, a diákokat és a személyzetet mobilalkalmazásokkal és többnyelvű hozzáféréssel.

Automatizálja a díjak beszedését, a jelenléti nyilvántartást és az órarendek összeállítását.

A Campus 365 korlátai

Az élő óra modul nagy virtuális tantermekben nehezen működik.

A testreszabás mértéke modulonként eltérő – a komplex munkafolyamatokhoz testreszabási támogatásra lehet szükség.

Campus 365 árak

Egyedi árazás

Campus 365 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Campus 365-ről a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A szoftver intuitív és könnyen használható, és nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi a különböző beállítások testreszabását, hogy minden igényt kielégítsen.

A szoftver intuitív és könnyen használható, és nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi a különböző beállítások testreszabását, hogy minden igényt kielégítsen.

4. Ellucian (A legjobb felsőoktatási központú, skálázható ERP + SIS csomag)

Az Ellucian az Egyesült Államok állami és magánfőiskoláit és egyetemeit szolgálja ki, kifejezetten a felsőoktatási munkafolyamatokhoz igazított, robusztus jelentéskészítési, CRM, SIS és ERP funkciókkal. A hallgatók online jelentkezhetnek, nyomon követhetik az előrehaladásukat és megtervezhetik diplomájukat; a tanácsadók és a személyzet pedig praktikus irányítópultokat és jelentéseket kapnak, amelyek segítségével azonosíthatják a veszélyeztetett hallgatókat és racionalizálhatják a toborzást.

Az Ellucian elemző eszközei lehetővé teszik az intézmények számára, hogy felismerjék a trendeket – például a beiratkozások számának csökkenését vagy a hallgatói lemorzsolódás gócpontjait – és proaktív intézkedéseket tegyenek. A méretezhetőségre tervezett szoftver támogatja az amerikai pénzügyi támogatási szabályozásoknak való megfelelést is.

Az Ellucian legjobb funkciói

Integrálja a hallgatói életciklus adatait a toborzástól az öregdiákok bevonásáig.

Kezelje a HR, a bérszámfejtés és az ERP műveleteket az akadémiai adatok mellett

Hozzon létre zökkenőmentes tanácsadói portálokat és diplomamegfelelési ellenőrző műszerfalakat

Az Ellucian korlátai

A bevezetéshez dedikált IT-csapat és hivatalos képzés szükséges.

A könnyű SIS platformokhoz képest drágább lehet a bevezetése.

Ellucian árak

Egyedi árazás

Ellucian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak az Ellucianról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Dicséretet érdemel az Ellucian a termék megjelenésének és kezelhetőségének legutóbbi frissítéseiért. Most már könnyebb használni és könnyebb támogatni (az adminisztrátori oldalon már nincs szükség Java-ra!).

Dicséretet érdemel az Ellucian a termék megjelenésének és kezelhetőségének legutóbbi frissítéseiért. Most már könnyebb használni és könnyebb támogatni (az adminisztrátori oldalon már nincs szükség Java-ra!).

5. PowerSchool (a legjobb K-12 SIS széles körű amerikai telepítéssel és integrációval)

A PowerSchool széles körben elterjedt az Egyesült Államok K-12 körzeteiben, és alapvető SIS-t, osztálynaplót, jelenléti nyilvántartást, ütemtervezést és erős állami jelentési megfelelési támogatást kínál dedikált regionális csapatok révén. Integrálható olyan LMS-ekkel, mint a Canvas és a Schoology, támogatja a családok és a diákok portáljait, és ISO-27001/Azure-alapú biztonságos infrastruktúrán fut.

A legnagyobb erőssége a kiterjedt testreszabási motorjában rejlik. A körzetek egyedi mezőket, oldalakat, jelentéseket és automatizálásokat hozhatnak létre, sőt, plugineket is használhatnak az egyedi munkafolyamatokhoz.

Az iskolák élvezik a szoftver rugalmasságát, ugyanakkor azt is jelzik, hogy a bevezetés, a navigáció és a régi adatbázisok komplexitása miatt képzett adminisztrátori erőforrásokra van szükség.

A PowerSchool legjobb funkciói

Használja ki az államilag hitelesített jelentési sablonokat és a megfelelőségi munkafolyamatokat.

Szinkronizálja a jelenléteket, az osztályzatokat és az órarendeket a portálok között valós időben.

Zökkenőmentesen integrálható a Canvas, a Schoology, az Ed‑Fi, a SIF és harmadik féltől származó eszközökkel.

Helyi, felhőalapú vagy hibrid tárolás, felügyelt vagy önkezelésű módban.

A PowerSchool korlátai

Belső testreszabáshoz technikai szakértelemre és személyzeti támogatásra van szükség.

A támogatási válaszidők és a dokumentáció nem mindig konzisztens

PowerSchool árak

Egyedi árazás

PowerSchool értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (730+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a PowerSchoolról a valós felhasználók?

Egy régóta G2-t használó felhasználó beszámolója:

Körzetünk az elmúlt 9 évben a PS SIS-t használta, mindig hosztolt példányként. Az évek során nem volt leállás, sem adatvesztés. Az adminisztrátorok képzése fantasztikus.

Körzetünk az elmúlt 9 évben a PS SIS-t használta, mindig hosztolt példányként. Az évek során nem volt leállás, sem adatvesztés. Az adminisztrátorok képzése fantasztikus.

👀 Tudta? Az Ivy Tech Community College a Google Cloudot és a gépi tanulást használja a hallgatók teljesítményének 80%-os pontossággal történő előrejelzésére, naponta több mint 12 millió adatpontot feldolgozva! Az AI-alapú platformjuk egyetlen félév alatt 16 000 veszélyeztetett hallgatót azonosított, és több ezer hallgatónak segített javítani az eredményeiken. Az Ivy Tech, amelynek szinte a fele alkalmazottja számára elérhető az önkiszolgáló elemzés, a reaktív jelentéstételtől a proaktív hallgatói támogatásra váltott át.

6. Fedena (A legjobb moduláris, költséghatékony SIS/ERP kis- és közepes méretű amerikai K-12 intézmények számára)

A Fedena korlátozott IT-támogatással rendelkező intézmények számára készült, és ERP-szintű automatizálási, jelentési és elkötelezettségi eszközöket kínál az Egyesült Államok K-12 intézményeinek. Használhatja a felvételi és a jelenléti adatok kezelésére, valamint a közlekedés és a szállások szervezésére.

Ráadásul a megfizethető árak és az intuitív felhasználói felület miatt ez a szoftver a listán szereplő más eszközöknél jobban hozzáférhető a kisebb iskolák számára.

Integrálható a Google Workspace, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, valamint támogatja a plugin kiterjesztéseket és a testreszabható modulokat a rugalmas munkafolyamatok érdekében.

A Fedena legjobb funkciói

Automatizálja a felvételi és díjfizetési munkafolyamatokat a beiratkozási és fizetési modulokkal.

Telepítsen mobilbarát szülő/diák portálokat valós idejű jelenléti és osztályzat-frissítésekkel.

Integrálja az online tanfolyamokat, rögzített előadásokat, kvízeket és együttműködési eszközöket

Személyre szabott jelentéseket és irányítópultokat hozhat létre a jelenléti adatok, a teljesítmény és a működés tekintetében.

A Fedena korlátai

Kevesebb skálázhatóság nagy körzetek esetében, szemben olyan vállalati rendszerekkel, mint a PowerSchool.

A támogatás minősége régiónként eltérő; egyes értékelők a funkciók lassúbb frissítését emelik ki.

Fedena árak

Standard: 999 USD/év

Prémium : 1399 USD/év

Ultimate: 1699 USD/év

Vállalati: Egyedi árak

Fedena értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fedena-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó véleménye:

Összességében jó platform a hallgatói menedzsmenthez. Felhasználóbarát, de sok esetben kezdeti képzésre van szükség. Összefogja az összes szükséges funkciót, mint például a jelenléti menedzsment, a személyes adatok, a vizsga menedzsment, az osztályzatok és a jelentések, és könnyen hozzáférhetővé teszi azokat minden érdekelt fél számára.

Összességében jó platform a hallgatói menedzsmenthez. Felhasználóbarát, de sok esetben kezdeti képzésre van szükség. Összefogja az összes szükséges funkciót, mint például a jelenléti menedzsment, a személyes adatok, a vizsga menedzsment, az osztályzatok és a jelentések, és könnyen hozzáférhetővé teszi azokat minden érdekelt fél számára.

7. Blackbaud Student Information System (A legjobb SIS az Egyesült Államok magán K-12 független iskolái számára)

👀 Tudta? 2023 óta az intézmények 54 %-a integrálta SIS-ét LMS-sel és más adminisztrációs platformokkal.

Ön is szeretne egy egységes élményt, ahol az LMS funkciók, a hallgatói portálok, a számlázás és a beiratkozáskezelés egy bejelentkezés alatt összefonódik? A Blackbaud kiváló választás.

A tanárok és az adminisztrátorok segítségével átfogó, 360°-os képet kaphatnak minden hallgató teljes tanulmányi pályafutásáról – az eredményekről, a feladatokról és az iskolán kívüli tevékenységekről.

A hab a tortán? Az automatizált kurzusigények, várólisták, osztályozási munkafolyamatok és konfigurálható, szerepkörökön alapuló jóváhagyások csökkentik az adminisztratív terheket és támogatják az amerikai jelentési és akkreditációs követelményeknek való megfelelést.

A Blackbaud SIS legjobb funkciói

Használja ki az egyszeri bejelentkezés előnyeit szülők, diákok, oktatók és alkalmazottak számára a szerepkörökön alapuló irányítópultokkal.

Rugalmas értékelési modellekkel egyszerűsítheti az osztályozást és az eredmények konfigurálását.

Lehetővé teszi az egységes ütemezés, a kurzusigénylések jóváhagyása és a valós idejű névjegyzék-szinkronizálás

Használjon osztályok közötti irányítópultokat, hogy az adminisztrátorok könnyebben figyelemmel kísérhessék a jelenléteket, az akadémiai trendeket és a szabályok betartását.

A Blackbaud SIS korlátai

Egyes felhasználók szerint a modulok gyakran inkább utólagosan hozzáadott kiegészítőknek tűnnek, mintsem egy tiszta, egységes rendszernek.

Blackbaud SIS árak

Egyedi árazás

Blackbaud SIS értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Blackbaud SIS-ről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Kiváló platform a diákok, szülők, osztályok, tanárok, tanácsadók, bentlakásos diákok és minden diákokkal kapcsolatos adat kezeléséhez. Rendkívül bonyolult napi ütemtervünk van, és a szoftver képes alkalmazkodni az igényeinkhez.

Kiváló platform a diákok, szülők, osztályok, tanárok, tanácsadók, bentlakásos diákok és minden diákokkal kapcsolatos adat kezeléséhez. Rendkívül bonyolult napi ütemtervünk van, és a szoftver képes alkalmazkodni az igényeinkhez.

8. Academia ERP (Legalkalmasabb olyan intézmények számára, amelyeknek rugalmas, moduláris, campusok között skálázható ERP-rendszerre van szükségük)

Ha az Ön iskolája vagy főiskolája már unja, hogy a munkafolyamatokat a szoftverhez kell igazítania, az Academia ERP frissítő változást hozhat. Úgy tervezték, hogy mindent kezeljen, a felvételi és tanulmányi ügyektől a HR-en és a pénzügyeken át egészen a kollégiumi menedzsmentig. Akár egy, akár húsz campuszt kezel, az Academia moduláris felépítése zökkenőmentesen skálázható, és szinte mindent testre szabhat, anélkül, hogy minden alkalommal az IT-t kellene hívnia.

Mi az, amit a felhasználók szeretnek? A beépített kommunikációs eszközök. A diákok és a szülők valós idejű frissítéseket kapnak az alkalmazáson, e-mailben vagy SMS-ben keresztül, míg a műszerfalak segítségével a személyzet naprakész információkat kap a jelenlétekről, az osztályzatokról, a díjakról és egyebekről.

Az Academia ERP legjobb funkciói

Automatizálja a kritikus munkafolyamatokat a megkeresésektől a felvételi eljárásokon át a díjak kezeléséig konfigurálható modulok segítségével.

A beépített SMS, e-mail és alkalmazásüzenetek segítségével valós idejű riasztásokat és személyre szabott értesítéseket küldhet.

Engedélyezze a mobil eszközökkel elérhető hallgatói/szülői/oktatói portálokat, biztonságos jegyzetekkel, jelenléti ívekkel és osztályzatokkal.

Készítsen irányítópultokat és jelentéseket a jelenléti adatok, a pénzügyek, az tanulmányi eredmények és a több campusra vonatkozó adatok alapján.

Az Academia ERP korlátai

Egyes intézmények arról számolnak be, hogy a dokumentáció és a támogatás régiónként eltérő lehet, különösen az Egyesült Államokon kívüli telepítések esetében.

Academia ERP árak

Egyedi árazás

Academia ERP értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Academia ERP-ről a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A rendszer hatékonyabbá tette felvételi eljárásunkat, minimalizálta a felvételi döntések meghozatalakor előforduló manuális hibákat, és általánosságban javította hallgatói menedzsment rendszerünket.

A rendszer hatékonyabbá tette felvételi eljárásunkat, minimalizálta a felvételi döntések meghozatalakor előforduló manuális hibákat, és általánosságban javította hallgatói menedzsment rendszerünket.

🧠 Érdekesség: A SIS rendszerek 72 %-a ma már mobil hozzáférést is kínál, ami növeli a rugalmasságot a személyzet és a hallgatók számára.

9. Workday Student (legalkalmasabb nagy egyetemek számára, amelyek egységes hallgatói, HR és pénzügyi műveleteket keresnek)

A Workday Student olyan felsőoktatási intézmények számára készült, amelyek már rengeteg rendszert használnak, és szeretnék, ha azok mindegyike együtt működne. Ha már használja a Workday-t a HR és a pénzügyek területén, a hallgatói modul hozzáadásával az egész intézményét egy fedél alá hozhatja. Kezelése kiterjed a felvételire, a tanácsadásra, a tantervtervezésre, a számlázásra és még sok másra, miközben a személyzet és a hallgatók számára olyan önkiszolgáló eszközöket biztosít, amelyek valóban működnek.

Ez azonban nem egy plug-and-play megoldás. A bevezetés időt és tervezést igényel, de miután elindult, valós idejű áttekintést kap mindenről – a hallgatók előrehaladásáról, a beiratkozási trendekről, a pénzügyi támogatások állapotáról –, mindez szinkronban a HR- és pénzügyi adataival.

A Workday Student legjobb funkciói

Koordinálja a felvételi, pénzügyi támogatás, tanterv és számlázási munkafolyamatokat

Prediktív elemzéseket és jelentéseket készítsen a hallgatói megtartásról, a beiratkozásokról és a tanulmányi eredményekről.

Biztosítson önkiszolgáló portálokat a hallgatók, tanácsadók és alkalmazottak számára.

Könnyen skálázható több tízezer hallgatóra nagy kutatóegyetemeken

A Workday Student korlátai

A kész jelentések nem feltétlenül fedik le az összes igényt.

A bevezetéshez kiforrott intézményi IT-csapatra és hosszú bevezetési időszakra lehet szükség.

Workday Student árak

Egyedi árazás

Workday Student értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Workday Studentről a valós felhasználók?

A G2-n egy felhasználó a következőket osztja meg:

A Workday kiváló platform professzorok számára hirdetmények és feladatok közzétételére. Könnyen használható, és a értesítések kiválóak, különösen mobil eszközökön. Az akadémiai tanácsadás szintén remek kiegészítő funkció.

A Workday kiváló platform professzorok számára hirdetmények és feladatok közzétételére. Könnyen használható, és a értesítések kiválóak, különösen mobil eszközökön. Az akadémiai tanácsadás szintén remek kiegészítő funkció.

10. Skyward (A legjobb az Egyesült Államok K–12 körzetei számára, amelyek prioritásként kezelik a stabilitást, a szabályoknak való megfelelést és a családok bevonását)

A Skyward az Egyesült Államok számos K–12 iskolakerületének első számú választása, és erre jó okuk van. Több évtizede létezik, és ez megmutatkozik a funkciók mélységében, amelyeket a kerületek valós kihívásait szem előtt tartva terveztek. Akár a jelenléti íveket követi nyomon, a bérszámfejtést végzi, állami jelentéseket készít, vagy a szülőknek segít naprakész információkat kapni, a Skyward mindezt csendes megbízhatósággal végzi.

A családok és a diákok számára elérhető portálok egyszerűek, de hatékonyak, segítenek csökkenteni a hívások számát, és közvetlen kapcsolatot biztosítanak a családok számára a mindennapi eseményekkel. Az IT-csapatok számára a Skyward rugalmas tárhelyszolgáltatást (felhőalapú vagy helyszíni) és megbízható adat-exportálási lehetőségeket kínál azoknak a körzeteknek, amelyek szeretik az irányítást. A felület helyenként kissé régimódinak tűnhet, de cserébe egy olyan rendszert kapunk, amely egyszerűen működik – még a legforgalmasabb iskolai napokon is.

A Skyward legjobb funkciói

Központosítsa a hallgatói adatokat, az osztályozást, a pénzügyeket, a HR-t és az ütemtervezést egy rendszerben.

Lehetővé teszi a szülők és a diákok számára, hogy a Family Access vagy a Student Access portálokon keresztül valós idejű adatokhoz férjenek hozzá.

Támogassa az állami adatszolgáltatást az Ed-Fi és az egyedi CSV/API exportok segítségével.

Egyedi űrlapok és adatmezők létrehozásával nyomon követheti az egyes körzetek egyedi igényeit.

A Skyward korlátai

A felület elavultnak tűnik; több felhasználó is beszámolt a navigáció nehézségeiről és a tanárok számára lassú munkafolyamatról.

Skyward árak

Egyedi árazás

Skyward értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Skywardról a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

A Skyward segítségével nagyon könnyű volt megtalálni a diákok adatait, beírni az osztályzatokat és másolni a feladatokat. A jelenléti adatokat is könnyű volt beírni. Tetszik az is, hogy a különböző iskolák a saját igényeiknek megfelelően megváltoztathatják a Skyward felépítését.

A Skyward segítségével nagyon könnyű volt megtalálni a diákok adatait, beírni az osztályzatokat és másolni a feladatokat. A jelenléti adatokat is könnyű volt beírni. Tetszik az is, hogy a különböző iskolák a saját igényeiknek megfelelően megváltoztathatják a Skyward felépítését.

